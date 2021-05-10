Дело техники: восстановление повреждённых файлов различных форматов

Причин, по которым на компьютере могут появиться испорченные файлы, — множество. Это могут быть ошибки в работе операционной системы и приложений, атаки вредоносного программного обеспечения или некорректные действия пользователя (типичный пример — извлечение флеш-накопителя в момент записи данных). Также к повреждению файлов могут приводить технические сбои в работе диска, внезапные отключения электропитания ПК, проблемы с сетью во время загрузки данных, неудачные попытки восстановления удалённой информации и прочие неприятности, самый простой способ оградиться от которых — вовремя создавать резервные копии файлов.

Если же у вас нет резервных копий, то на помощь могут прийти перечисленные ниже утилиты, позволяющие восстанавливать структуру повреждённых данных. Конечно, всецело уповать на подобного рода инструменты не стоит: вероятность восстановления испорченных файлов невелика и зависит от степени нанесённого урона, формата данных, а также прочих факторов. Тем не менее в некоторых случаях такие программы помогают получить хотя бы частичный доступ к той информации, которая хранилась в повреждённых файлах. А это лучше, чем ничего.

⇡#Восстановление документов Microsoft Office

Одна из самых распространённых ситуаций восстановления данных, с которыми сталкиваются пользователи, связана с «битыми» документами Word, Excel, PowerPoint. Попытаться восстановить их можно разными способами.

Самый простой и доступный метод предполагает использование штатных средств восстановления Microsoft Office, о существовании которых многие даже не догадываются. Порядок действий следующий:

1. В зависимости от типа повреждённого файла открываем текстовый редактор Word, табличный процессор Excel или приложение для подготовки презентаций PowerPoint.

2. В меню «Файл» выбираем пункт «Открыть».

3. В диалоговом окне «Открытие документа» находим нужный файл.

4. В выпадающем меню кнопки «Открыть» выбираем команду «Открыть и восстановить» и далее следуем подсказкам пакета офисных приложений.

Если этот способ не сработает, можно попытаться извлечь из проблемного документа хотя бы текстовые данные. Для этого повторяем перечисленные выше операции, после чего в диалоговом окне «Открытие документа» указываем тип файла «Все файлы» и далее в выпадающем списке выбираем «Восстановление текста из любого файла».

Если встроенные в Microsoft Office инструменты восстановления не сдюжат, стоит присмотреться к специализированным приложениям и сервисам сторонних разработчиков. Подобного рода решений в Интернете представлено огромное множество, но все они без исключения платные и требуют приобретения лицензии. Из заслуживающих внимания продуктов отметим программный комплекс Stellar Toolkit for File Repair (стоимость $69), утилиту Easy Office Recovery (1 700 рублей) и созданный российскими разработчиками набор инструментов Recovery Toolbox (от $27), который также представлен в виде веб-сервиса. Упомянутые решения поддерживают работу с doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx и прочими форматами файлов, просты в использовании и имеют русскоязычный интерфейс. Также в программах предусмотрена возможность предпросмотра документов перед их восстановлением.

⇡#Восстановление аудио- и видеофайлов

Ремонт повреждённого медиаконтента можно доверить четырём коммерческим программам: древней, но до сих пор не теряющей актуальности All Media Fixer ($40) и более современным Stellar Repair for Video (€50), Wondershare Video Repair Tool (от $30 по подписке), Video Repair Tool (€99). Последние три представлены в версиях как для Windows, так и для macOS. Все четыре продукта поддерживают внушительное количество мультимедийных форматов, среди которых WMA, WMV, ASF, AVI, XVID, VOB, RM, MP3, MP2, MP1, MPEG, WAVE, MKV, FLV, WEBM, MJPEG, MPEG, AVCHD, MTS, MOV, MP4, M4V, 3G2, 3GP, F4V и многие другие, коих суммарно насчитывается почти четыре десятка. Положенные в основу приложений алгоритмы способны переписывать индекс и служебную информацию аудио/видеофайлов, восстанавливать их структуру, удалять «битые» фреймы и исправлять прочие дефекты, что даёт возможность воспроизводить даже недокачанный или скопированный с неисправных носителей мультимедийный контент. Поддерживается работа в пакетном режиме со множеством файлов.

Можно сэкономить и воспользоваться бесплатными утилитами DivFix++ и Meteorite, доступными для Windows, Linux и macOS. Правда, функциональные возможности этих программ существенно ограничены: первая поддерживает работу только с файлами формата AVI, вторая — с MKV (Matroska). Наконец, можно обойтись без установки на компьютер сторонних продуктов. Для восстановления видео онлайн в глобальной сети имеется сервис Restore.Media, заточенный под восстановление медиаконтента как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Перед тем как приступать к ремонту графических файлов, первым делом необходимо определиться с форматом проблемного рисунка или фотографии. Если это JPEG, то добрую службу могут сослужить бесплатные программы JPEG Medic Viewer и JPEGfix. Первая представляет собой специализированное приложение для просмотра «битых» изображений с повреждёнными заголовками, вторая позволяет чинить JPEG-файлы и снабжена подробной инструкцией на русском языке. JPEGfix умеет проводить оценку пригодности файла к ремонту, позволяет сохранять обработанное изображение в формате JPEG или BMP, а также экспортировать рисунки и фотографии в растре YCbCr или в DCT-коэффициентах для обработки в других приложениях. Важно понимать, что программа JPEGfix не способна восстановить информацию, которая была уничтожена при сбое и не содержится в графическом файле. Если окончание файла было утрачено, утилита сможет привести к нормальному виду только начало. Если выпал большой фрагмент из средины — только связать начало и окончание. И так далее.

В дополнение к JPEGfix (или в качестве альтернативы) можно использовать коммерческое приложение JPEG Recovery и онлайновый сервис JPEG Medic, тоже платный.

Для ремонта изображений прочих форматов пригодится программа PixRecovery ($49), помимо JPEG поддерживающая GIF, TIFF, BMP, PNG и RAW. Восстановление графических файлов Adobe Photoshop (PDD, PSD) можно доверить инструменту Recovery for Photoshop ($150). Если нет желания ставить сторонний софт, имеет смысл присмотреться к веб-сервису online.officerecovery.com/pixrecovery.

Если при восстановлении перечисленных выше файлов худо-бедно можно обойтись без финансовых трат, то с документами PDF такой фокус не пройдёт. Всё дело в том, что этот формат широко задействован в бизнес-среде, и разработчики ПО для восстановления данных не упускают возможности заработать на корпоративных пользователях. Неудивительно, что подобного рода приложений и сервисов в глобальной сети — вагон и маленькая тележка, и подходить к выбору подходящего решения нужно очень осторожно. Из заслуживающих доверия продуктов отметим Windows-инструменты Recovery Toolbox for PDF ($27), SysTools PDF Recovery ($29) и веб-сервис pdf.recoverytoolbox.com/online ($10 за ремонт одного файла). Понятно, что для восстановления больших объёмов данных и содержащих конфиденциальную информацию PDF-документов лучше всего использовать десктопные решения. Онлайновый сервис тоже имеет право на существование и может пригодиться для разовых случаев восстановления файлов. Важно также помнить, что перечисленные инструменты не способны обрабатывать зашифрованные и защищённые паролем PDF-документы.

⇡#Восстановление почтовых баз Microsoft Outlook

Для решения этой задачи можно воспользоваться поставляемой в комплекте с Microsoft Outlook утилитой Inbox Repair Tool (исполняемый файл scanpst.exe). Она анализирует структуру повреждённого PST-файла и восстанавливает не только письма, но и контакты, напоминания, встречи, задачи, заметки, календарь, журнал и другие данные. На случай отката вносимых в почтовую базу изменений предусмотрена возможность создания резервной копии файла. Во избежание неприятностей советуем в обязательном порядке проверять, выставлена ли окне программы соответствующая галочка.

Если при запуске Microsoft Outlook сообщает о повреждении OST-файла, то ситуация с потерей данных менее драматична. Дело в том, что файл формата OST представляет собой синхронизированную копию почтового ящика (Exchange Server или IMAP), и все письма хранятся на сервере. Достаточно удалить с диска проблемный OST-файл и перезапустить Outlook — программа автоматически создаст почтовую базу и синхронизирует данные с сервером.

В случае серьёзных повреждений почтовых баз Microsoft Outlook придётся прибегнуть к программным решениям сторонних разработчиков, например PST File Recovery Tool (€99) или Recovery Toolbox for Outlook ($50). Возможности последнего приложения позволяют не только чинить PST/OST-файлы, в том числе старого формата Outlook 97-2003, но и экспортировать восстановленные данные в отдельные PST/EML/MSG/VCF/TXT-файлы. Поддерживается конвертирование OST в PST, а также работа с зашифрованными и защищёнными паролем почтовыми базами Microsoft Outlook.

⇡#Восстановление файлов прочих форматов

На рынке программного обеспечения представлены четыре компании, специализирующиеся на решениях для восстановления повреждённых данных. Это американская Recoveronix, индийская Stellar Data Recovery, китайская DataNumen и российская Recovery Toolbox. На сайтах перечисленных разработчиков можно без труда отыскать инструменты для восстановления повреждённых файлов любых типов, будь то чертежи AutoCAD, архивы ZIP и RAR, дизайн-проекты CorelDraw, документы Microsoft Project, различные базы данных и прочие форматы. Практически все предлагаемые продукты платные, но иногда встречаются приятные исключения в виде демонстрационных версий, позволяющих оценить вероятность восстановления данных перед покупкой. В любом случае сэкономить вряд ли удастся. И чтобы в будущем не приходилось лишний раз тратиться, следует своевременно принимать превентивные меры и регулярно создавать резервные копии важных данных.