Выбираем компактный смартфон в 2022 году

У нас постоянно спрашивают совета по выбору самой разной техники — в том числе и смартфонов. И один из самых популярных запросов в последнем случае — «только чтобы был небольшой». На этот запрос вскоре останется только горько вздохнуть и развести руками — количество компактных устройств неизбежно сокращается год от года. Получается, что эти запросы в частном порядке явно не отражают общую картину рынка, ну или можно углубиться в теории заговора и решить, что это компании нам навязывают смартфоны с экранами от шести с половиной дюймов.

Как бы то ни было, смартфонов, которыми можно без проблем управлять одной рукой, сегодня осталось очень мало — и мы решили, что ограничиваться только совсем малютками (немногим больше пяти дюймов) смысла нет, статья закончится сразу же, как начнется. Так что верхнее ограничение установлено на границе диагонали 6,1 дюйма — именно такие дисплеи используют компактные флагманы вроде iPhone 13, Samsung Galaxy S22 и Huawei P40.

При этом, конечно, мы поговорим о смартфонах разных ценовых категорий — но полностью охватить весь спектр цен попросту невозможно. Так вышло, что компактные смартфоны либо дорогие и весьма элитарные, либо дешевые и максимально далеки от элитарности. Середняков просто нет — в ценовой категории от 20 до 35 тысяч уже приходится выбирать сорта «лопат».

Флагманские флагманы (но поменьше) — iPhone 13 / Samsung Galaxy S22

Apple iPhone 13 Samsung Galaxy S22 Дисплей 6,1 дюйма, OLED,

2532 × 1170 точек, 460 ppi, емкостный мультитач Dynamic AMOLED 2X, 6,1 дюйма, 2400 × 1080 точек (425 ppi), 120 Гц Процессор Apple A15 Bionic: шесть ядер (2 × Avalanche, частота 3,24 ГГц + 4 × Blizzard, частота 2,0 ГГц) Samsung Exynos 2200: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X2, частота 2,8 ГГц + 3 × ARM Cortex-A250, частота 2,5 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,8 ГГц) Оперативная память 4 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 128/256/512 Гбайт 128/256 Гбайт NFC Есть (Apple Pay) Есть Сканер отпечатков пальцев Нет Есть, на экране Основная камера Двойной модуль, 12 + 12 Мп Тройной модуль: 50 + 10 + 12 Мп Фронтальная камера Двойной модуль: 12 Мп + биометрический датчик/датчик глубины 10 Мп Батарея 3240 мА·ч 3700 мА·ч Размер 146,7 × 71,5 × 7,7 мм 146 × 70,6 × 7,6 мм Масса 174 грамма 167 граммов Защита корпуса IP68 IP68 Операционная система iOS 15 Android 12, собственная оболочка Актуальная цена От 90 000 рублей От 85 000 рублей

Apple при всем своем тоталитаризме как раз очень старается для публики, которая любит небольшие смартфоны, из года в год выпуская относительно компактную версию своего флагмана (это помимо откровенных малюток, о которых ниже) — если вам хочется небольшой айфон, то у вас не просто есть возможность его найти, а даже имеется какой-никакой выбор среди небольших айфонов.

iPhone 13 со своим экраном на те самые 6,1 дюйма — конечно, относительно компактный аппарат, но по нынешним временам он реально может показаться малюткой: легко помещается в любом кармане, не норовит разорвать вашу кисть и весит 174 грамма. iPhone 13 Pro, к слову, получил такой же экран и близок по габаритам, но весит уже более двухсот граммов — и это перебор для компактного смартфона.

Samsung не так радеет за пользователей, любящих небольшие смартфоны, но тоже предлагает в своей флагманской серии относительно компактный аппарат — причем при экране той же диагонали Galaxy S22 тоньше и весит меньше тринадцатого айфона (167 граммов). Оба компактных флагмана не имеют компромиссов по исполнению — полноценная влагозащита по стандарту IP68, мощные камеры (у Galaxy, конечно, покруче), топовые аппаратные платформы – все как подобает.

Самый удобный флагман – Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 5 III Дисплей 6,1 дюйма, OLED,

2520 × 1080 точек, 449 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 888: одно ядро Kryo 680 частотой 2,84 ГГц, три ядра Kryo 680 частотой 2,42 ГГц, четыре ядра Kryo 680 частотой 1,8 ГГц Оперативная память 8 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт NFC Есть Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Основная камера Тройной модуль, 12 + 12 + 12 Мп Фронтальная камера 8 Мп Батарея 4500 мА·ч Размер 157 × 68 × 8,2 мм Масса 168 граммов Защита корпуса IP68 Операционная система Android 11, собственная оболочка Актуальная цена 99 990 рублей

Sony Xperia 5 III, на самом деле, можно было добавлять пунктом выше, но все-таки у японской компании слишком особенный подход — не хочется ставить ее смартфоны в один ряд с устройствами Apple и Samsung. Даже бескомпромиссные Xperia 1 III и Xperia PRO-I относительно удобны из-за формата экрана 21:9, позволяющего сделать устройства узкими и более «ухватистыми», нежели их конкуренты с более обыденными дисплеями.

Sony Xperia 5 III же сочетает в себе экран небольшой диагонали (6,1 дюйма) с тем же форматом — и это действительно удобное устройство, которым при определенной сноровке можно пользоваться одной рукой. Причем в компании с компактностью идет еще и аналоговый аудиоразъем, влагозащита, отсутствие «вырезов» на экране и общая «ламповость». Если бы не проблемы с отводом тепла и неяркий дисплей — была бы вообще мечта смарт-оппозиционера, а не смартфон.

Здесь также стоит упомянуть пару смартфонов среднего класса от Sony – Xperia 10 III и Xperia 10 III Lite. Это могли бы быть замечательные компактные предложения в неохваченном сегменте «до 30 тысяч рублей», но в Россию они официально не поставляются и даже по серым каналам их сейчас не найти.

ASUS Zenfone 8 Дисплей 5,9 дюйма, Super AMOLED,

2400 × 1080 точек, 446 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 888: одно ядро Kryo 680 частотой 2,84 ГГц, три ядра Kryo 680 частотой 2,42 ГГц, четыре ядра Kryo 680 частотой 1,8 ГГц Оперативная память 6/8/12/16 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт NFC Есть Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Основная камера Двойной модуль, 64 + 12 Мп Фронтальная камера 12 Мп Батарея 4000 мА·ч Размер 148 × 68,5 × 8,9 мм Масса 169 граммов Защита корпуса IP68 Операционная система Android 11, собственная оболочка Актуальная цена От 61 000 рублей

Еще один недешевый (но все же подешевле, чем вышеупомянутые флагманы) смартфон, но уже бескомпромиссно влезающий в корпус размера XS: 5,9 дюйма, 169 граммов. Увы, из-за необходимости где-то разместить довольно емкую батарею, сделать корпус еще и тонким не получилось — 8,9 мм. При этом, несмотря на экран формально меньшей диагонали, смартфон получился, по сути, не меньше, чем Sony Xperia 5 III, но зато с более традиционным по формату экраном.

И да, с тем же ретроградским мини-джеком — у флагманов сейчас так не принято, но тайваньцы и японцы не такие, как все. В остальном — вполне рядовой по возможностям и характеристикам смартфон высокого класса, разве что камера немного подкачала на фоне сравнимых по цене конкурентов. Но, увы, в официальной рознице Zenfone 8 сейчас не найти, только по серым каналам.

⇡#Удобный и мощный, но без сервисов Google – Huawei P40

Huawei P40 Дисплей 6,1 дюйма, OLED,

2340 × 1080 точек, 422 ppi, емкостный мультитач Процессор HiSilicon Kirin 990 5G: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 × ARM Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,95 ГГц) Оперативная память 6/8 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт NFC Есть Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Основная камера Тройной модуль, 50 + 8 + 16 Мп Фронтальная камера Двойной модуль: 32 Мп + TOF-камера Батарея 3800 мА·ч Размер 148,9 × 71,1 × 8,5 мм Масса 175 граммов Защита корпуса IP53 Операционная система Android 10, оболочка EMUI, без сервисов Google Актуальная цена 45 000 рублей

Это прямой китайский аналог iPhone 13 и Samsung Galaxy S22 – точнее, iPhone 12 и Samsung Galaxy S20, поскольку родом он из 2020 года. Huawei P50 так и не добрался до России, да и компактностью он уже не отличается.

Что касается Huawei P40, то он спустя два года после выхода все еще сохраняет актуальность: платформа HiSilicon Kirin 990 5G достаточно мощна, памяти достаточно, разве что на OLED-экране уже не хватает режима с повышенной частотой — для 2022-го не комильфо. Ну и, само собой, придется потерпеть без Google-сервисов — Huawei есть Huawei. Сколько еще будет продаваться Huawei P40, не известно — в официальном магазине у него статус «товар распродан», но в иных сетях он еще есть.

⇡#Маленькие айфоны — iPhone SE 2020 / iPhone SE 2022 / iPhone 13 mini

Apple iPhone SE 2020 Apple iPhone SE 2022 Apple iPhone 13 mini Дисплей 4,7 дюйма, IPS,

1334 × 750 точек, 326 ppi, емкостный мультитач 4,7 дюйма, IPS,

1334 × 750 точек, 326 ppi, емкостный мультитач 5,4 дюйма, OLED,

2340 × 1080 точек, 476 ppi, емкостный мультитач Процессор Apple A13 Bionic: шесть ядер (2 × Lightning, частота 2,65 ГГц + 4 × Thunder, частота 1,8 ГГц) Apple A15 Bionic: шесть ядер (2 × Avalanche, частота 3,24 ГГц + 4 × Blizzard, частота 2,0 ГГц) Apple A15 Bionic: шесть ядер (2 × Avalanche, частота 3,24 ГГц + 4 × Blizzard, частота 2,0 ГГц) Оперативная память 3 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт Флеш-память 64/128/256 Гбайт 64/128/256 Гбайт 128/256/512 Гбайт NFC Есть (Apple Pay) Есть (Apple Pay) Есть (Apple Pay) Сканер отпечатков пальцев Есть, в клавише "Домой" Есть, в клавише "Домой" Нет Основная камера 12 Мп 12 Мп Двойной модуль, 12 + 12 Мп Фронтальная камера 7 Мп 7 Мп Двойной модуль: 12 Мп + биометрический датчик/датчик глубины Батарея 1821 мА·ч 2018 мА·ч 2438 мА·ч Размер 138,4 × 67,3 × 7,3 мм 138,4 × 67,3 × 7,3 мм 131,5 × 64,2 × 7,7 мм Масса 148 граммов 144 грамма 141 грамм Защита корпуса IP67 IP67 IP68 Операционная система iOS 15 iOS 15 iOS 15 Актуальная цена От 35 000 рублей От 50 000 рублей От 70 000 рублей

Обещанный второй выход Apple – под аплодисменты. Но не слишком продолжительные — судя по всему, и iPhone SE, миниатюрные смартфоны с четырехдюймовым дисплеем, актуальной начинкой, а также дизайном пятилетней давности, и iPhone 13 mini, версия старшей модели, но с экраном диагональю 5,45 дюйма и чуть упрощенной начинкой, долго на рынке не продержатся. iPhone 13 mini, судя по очень настойчивым слухам, прекратят производить в этом году — и новых уже не будет. Что ж, насладимся напоследок.

По сути, это реально фанатские устройства — именно для фанатов компактности. Экран с диагональю 4,7 дюйма сегодня кажется невообразимо маленьким для любых целей, кроме, возможно, просмотра ленты социальных сетей и каких-то базовых операций вроде ведения заметок. Тем более что здесь он идет в компании с неестественно большими рамками и — о ужас! — кнопкой на лицевой панели. Но SE вдобавок — самый недорогой айфон, так что есть и второе основание для его покупки кроме компактности. Еще не пропавший с рынка iPhone SE 2020 стоит около 35 тысяч рублей. iPhone SE 2022 намного дороже — и не поставляется в Россию официально.

iPhone 13 mini крупнее, но кажется более осмысленным устройством — с тонкими рамками, актуальным дизайном и экраном, диагонали которого на многое хватает. При этом все еще чертовски маленьким. Но и стоит куда больше — от 70 тысяч и выше. Тем не менее это замечательный гаджет — очень жаль, что он уходит.

⇡#Защищенные китайцы — OUKITEL WP12 Pro / Ulefone Armor X9 Pro / Caterpillar S42 H+

Ulefone Armor X9 Pro Caterpillar WP12 Pro OUKITEL WP12 Pro Дисплей 5,5 дюйма, IPS,

1440 × 720 точек, 293 ppi, емкостный мультитач 5,5 дюйма, IPS,

1440 × 720 точек, 293 ppi, емкостный мультитач 5,5 дюйма, IPS,

1440 × 720 точек, 293 ppi, емкостный мультитач Процессор MediaTek Helio A25: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A53, частота 1,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,5 ГГц) MediaTek Helio A20: четыре ядра (4 × ARM Cortex-A53, частота 1,8 ГГц) MediaTek Helio P22: восемь ядер (8 × ARM Cortex-A53, частота 2,0 ГГц) Оперативная память 4 Гбайт 3 Гбайт 4 Гбайт Флеш-память 64 Гбайт 32 Гбайт 64 Гбайт NFC Есть Есть Есть Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Нет Основная камера Двойной модуль: 13+2 Мп 13 Мп Двойной модуль: 13+0,3 Мп Фронтальная камера 5 Мп 5 Мп 5 Мп Батарея 5000 мА·ч 4200 мА·ч 4200 мА·ч Размер 158 × 77,5 × 13,9 мм 161,3 × 77,2 × 12,7 мм 174 × 81 × 14,3 мм Масса 235 граммов 220 граммов 237 граммов Защита корпуса MIL-STD-810G MIL-STD-810H + антимикробное покрытие IP68 Операционная система Android 11 Android 10 Android 11 Актуальная цена 16 000 рублей 23 000 рублей 12 000 рублей

Бесшовно переходим от элитарной публики к защищенным китайцам — это аппараты с обязательными «армейскими» индексами защищенности и корпусом с резиновыми бортиками, устаревшими характеристиками и, как правило, аляпистой раскраской. При этом они зачастую обладают небольшими экранами — три представленных в этом материале примера получили ЖК-дисплеи на 5,5 дюйма. Впрочем, о компактности говорить приходится с оговорками — тут и бортики огромные, и толщина сильно за 10 миллиметров, и масса за 200 граммов. Но сказать о них необходимо.

И у Caterpillar, и у Ulefone, и у Oukitel, конечно, есть целые линейки защищенных смартфонов, здесь просто пара примеров из чуть разных ценовых категорий. Ulefone Armor X9 Pro можно купить примерно за 15 тысяч рублей — и получить смартфон с аппаратной платформой начального уровня MediaTek Helio A25, но с приемлемым объемом памяти (6+64 Гбайт).

Oukitel WP12 Pro еще дешевле, но при этом чуть покруче: тот же экран, столько же памяти, но немного более совершенная аппаратная платформа MediaTek Helio P22. Впрочем, аккумулятор поменьше. Любителям лютой автономности стоит присмотреть к Oukitel WP5 с батареей на 8000 миллиампер-часов.

Caterpillar славится бешеной переоценкой своих смартфонов: модель S42 H+ стоит от 23 тысяч рублей, но несет на борту 3+32 Гбайт памяти и платформу еще проще — MediaTek Helio A20. Да, это небольшие и, скорее всего, очень живучие (в том числе и в плане автономности) аппараты, но о-о-о-очень на любителя.

Huawei Y5p Nokia C01 Plus ZTE Blade A31 Дисплей 5,45 дюйма, IPS,

1440 × 720 точек, 295 ppi, емкостный мультитач 5,45 дюйма, IPS,

1440 × 720 точек, 295 ppi, емкостный мультитач 5,45 дюйма, IPS,

1440 × 720 точек, 295 ppi, емкостный мультитач Процессор MediaTek Helio P22: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A53, частота 2,0 ГГц + 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,5 ГГц) Unisoc SC9863A: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A53, частота 1,6 ГГц + 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,2 ГГц) Unisoc SC9863A: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A53, частота 1,6 ГГц + 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,2 ГГц) Оперативная память 2 Гбайт 1 Гбайт 2 Гбайт Флеш-память 32 Гбайт 16 Гбайт 32 Гбайт NFC Нет Нет Есть Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Нет Основная камера 8 Мп 5 Мп 8 Мп Фронтальная камера 5 Мп 5 Мп 2 Мп Батарея 3020 мА·ч 3000 мА·ч 3000 мА·ч Размер 146,5 × 70,9 × 8,4 мм 148 × 71,8 × 9,3 мм 140 × 71 × 8,9 мм Масса 144 грамма 157 граммов 166 граммов Защита корпуса Нет Нет Нет Операционная система Android 10, фирменная оболочка EMUI, нет сервисов Google Android 11 (Go) Android 11 (Go) Актуальная цена 6 990 рублей 6 500 рублей 6 700 рублей

Ну и наконец, представители нижнего яруса — те, кто не проповедует компактность, а просто собран из самых недорогих комплектующих, в число которых крупные экраны не входят.

Huawei Y5p был представлен еще в 2020 году. В корпусе с дисплеем диагональю 5,45 дюйма он предлагает аппаратную платформу Mediatek Helio P22, 2+32 Гбайт памяти и 8-мегапиксельную тыльную камеру — для ультрабюджетника ценой 7 тысяч рублей это до сих пор терпимые характеристики, но придется обходиться без сервисов Google.

Nokia C01 Plus свежее (представлена летом 2021-го), получила полноценный Android 11 (в облегченной версии Go) и даже чуть дешевле, но совсем уж примитивна по начинке: процессор Unisoc SC9863A еще ничего, но 1 Гбайт оперативки — это сегодня уже, пожалуй, за гранью. Работать смартфон будет, это гарантируем, но тормозить тоже будет нещадно. Зато маленький и задняя крышка снимается!

ZTE Blade A31 — пожалуй, наиболее сбалансированное предложение в этом сегменте. Экран той же диагонали, что у Nokia и Huawei, и платформа уже знакомая (Unisoc SC9863A), но чистый Android 11 в этот раз сопровождает 2+32 Гбайт памяти.

На самом деле среди дешевых смартфонов можно нарыть еще устройства, условно соответствующие заявленным критериям (с экраном диагональю 6,1 дюйма). Но INOI A62 Lite весит, к примеру, 203 грамма (ничего себе лайт!), а TECNO POP 5 – 198 граммов. Не очень-то компактно. А, скажем, у ZTE Blade L9 такие характеристики (Unisoc SC7731E, батарея на 2000 миллиампер-часов и все тот же один гигабайт оперативки), что я даже не берусь давать какие-то гарантии его работоспособности. Ладно, это перегиб: работать он будет, но это все равно боль — пусть и оплаченная всего пятью тысячами рублей.

Увы, для любителей баланса между габаритами и функциональностью хороших новостей нет: им остается только растить пальцы и привыкать к тому, что экран диагональю 6,4 дюйма — это совсем немного. Все компактные смартфоны либо дорогие (или очень дорогие), либо это iPhone SE, либо совсем бюджетные модели, которые получили маленькие экраны не ради удобства пользователя, а из-за экономии. И ситуация не только не исправится, а схлопнется окончательно в течение ближайших лет — любые инициативы брендов выпускать смартфоны для нормальных рук разбиваются о недостаточно массовый спрос, который только снижается.