- Страница 1 - Флагманские флагманы (но поменьше). Самый удобный флагман. Народный мини-флагман
- Страница 2 - Удобный и мощный, но без сервисов Google. Маленькие айфоны. Защищенные китайцы. Заключение
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Выбираем компактный смартфон в 2022 году
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У нас постоянно спрашивают совета по выбору самой разной техники — в том числе и смартфонов. И один из самых популярных запросов в последнем случае — «только чтобы был небольшой». На этот запрос вскоре останется только горько вздохнуть и развести руками — количество компактных устройств неизбежно сокращается год от года. Получается, что эти запросы в частном порядке явно не отражают общую картину рынка, ну или можно углубиться в теории заговора и решить, что это компании нам навязывают смартфоны с экранами от шести с половиной дюймов.
Как бы то ни было, смартфонов, которыми можно без проблем управлять одной рукой, сегодня осталось очень мало — и мы решили, что ограничиваться только совсем малютками (немногим больше пяти дюймов) смысла нет, статья закончится сразу же, как начнется. Так что верхнее ограничение установлено на границе диагонали 6,1 дюйма — именно такие дисплеи используют компактные флагманы вроде iPhone 13, Samsung Galaxy S22 и Huawei P40.
При этом, конечно, мы поговорим о смартфонах разных ценовых категорий — но полностью охватить весь спектр цен попросту невозможно. Так вышло, что компактные смартфоны либо дорогие и весьма элитарные, либо дешевые и максимально далеки от элитарности. Середняков просто нет — в ценовой категории от 20 до 35 тысяч уже приходится выбирать сорта «лопат».
Флагманские флагманы (но поменьше) — iPhone 13 / Samsung Galaxy S22
Apple при всем своем тоталитаризме как раз очень старается для публики, которая любит небольшие смартфоны, из года в год выпуская относительно компактную версию своего флагмана (это помимо откровенных малюток, о которых ниже) — если вам хочется небольшой айфон, то у вас не просто есть возможность его найти, а даже имеется какой-никакой выбор среди небольших айфонов.
iPhone 13 со своим экраном на те самые 6,1 дюйма — конечно, относительно компактный аппарат, но по нынешним временам он реально может показаться малюткой: легко помещается в любом кармане, не норовит разорвать вашу кисть и весит 174 грамма. iPhone 13 Pro, к слову, получил такой же экран и близок по габаритам, но весит уже более двухсот граммов — и это перебор для компактного смартфона.
Samsung не так радеет за пользователей, любящих небольшие смартфоны, но тоже предлагает в своей флагманской серии относительно компактный аппарат — причем при экране той же диагонали Galaxy S22 тоньше и весит меньше тринадцатого айфона (167 граммов). Оба компактных флагмана не имеют компромиссов по исполнению — полноценная влагозащита по стандарту IP68, мощные камеры (у Galaxy, конечно, покруче), топовые аппаратные платформы – все как подобает.
Самый удобный флагман – Sony Xperia 5 III
Sony Xperia 5 III, на самом деле, можно было добавлять пунктом выше, но все-таки у японской компании слишком особенный подход — не хочется ставить ее смартфоны в один ряд с устройствами Apple и Samsung. Даже бескомпромиссные Xperia 1 III и Xperia PRO-I относительно удобны из-за формата экрана 21:9, позволяющего сделать устройства узкими и более «ухватистыми», нежели их конкуренты с более обыденными дисплеями.
Sony Xperia 5 III же сочетает в себе экран небольшой диагонали (6,1 дюйма) с тем же форматом — и это действительно удобное устройство, которым при определенной сноровке можно пользоваться одной рукой. Причем в компании с компактностью идет еще и аналоговый аудиоразъем, влагозащита, отсутствие «вырезов» на экране и общая «ламповость». Если бы не проблемы с отводом тепла и неяркий дисплей — была бы вообще мечта смарт-оппозиционера, а не смартфон.
Здесь также стоит упомянуть пару смартфонов среднего класса от Sony – Xperia 10 III и Xperia 10 III Lite. Это могли бы быть замечательные компактные предложения в неохваченном сегменте «до 30 тысяч рублей», но в Россию они официально не поставляются и даже по серым каналам их сейчас не найти.
⇡#Народный мини-флагман — ASUS Zenfone 8
Еще один недешевый (но все же подешевле, чем вышеупомянутые флагманы) смартфон, но уже бескомпромиссно влезающий в корпус размера XS: 5,9 дюйма, 169 граммов. Увы, из-за необходимости где-то разместить довольно емкую батарею, сделать корпус еще и тонким не получилось — 8,9 мм. При этом, несмотря на экран формально меньшей диагонали, смартфон получился, по сути, не меньше, чем Sony Xperia 5 III, но зато с более традиционным по формату экраном.
И да, с тем же ретроградским мини-джеком — у флагманов сейчас так не принято, но тайваньцы и японцы не такие, как все. В остальном — вполне рядовой по возможностям и характеристикам смартфон высокого класса, разве что камера немного подкачала на фоне сравнимых по цене конкурентов. Но, увы, в официальной рознице Zenfone 8 сейчас не найти, только по серым каналам.
⇡#Удобный и мощный, но без сервисов Google – Huawei P40
Это прямой китайский аналог iPhone 13 и Samsung Galaxy S22 – точнее, iPhone 12 и Samsung Galaxy S20, поскольку родом он из 2020 года. Huawei P50 так и не добрался до России, да и компактностью он уже не отличается.
Что касается Huawei P40, то он спустя два года после выхода все еще сохраняет актуальность: платформа HiSilicon Kirin 990 5G достаточно мощна, памяти достаточно, разве что на OLED-экране уже не хватает режима с повышенной частотой — для 2022-го не комильфо. Ну и, само собой, придется потерпеть без Google-сервисов — Huawei есть Huawei. Сколько еще будет продаваться Huawei P40, не известно — в официальном магазине у него статус «товар распродан», но в иных сетях он еще есть.
⇡#Маленькие айфоны — iPhone SE 2020 / iPhone SE 2022 / iPhone 13 mini
Обещанный второй выход Apple – под аплодисменты. Но не слишком продолжительные — судя по всему, и iPhone SE, миниатюрные смартфоны с четырехдюймовым дисплеем, актуальной начинкой, а также дизайном пятилетней давности, и iPhone 13 mini, версия старшей модели, но с экраном диагональю 5,45 дюйма и чуть упрощенной начинкой, долго на рынке не продержатся. iPhone 13 mini, судя по очень настойчивым слухам, прекратят производить в этом году — и новых уже не будет. Что ж, насладимся напоследок.
По сути, это реально фанатские устройства — именно для фанатов компактности. Экран с диагональю 4,7 дюйма сегодня кажется невообразимо маленьким для любых целей, кроме, возможно, просмотра ленты социальных сетей и каких-то базовых операций вроде ведения заметок. Тем более что здесь он идет в компании с неестественно большими рамками и — о ужас! — кнопкой на лицевой панели. Но SE вдобавок — самый недорогой айфон, так что есть и второе основание для его покупки кроме компактности. Еще не пропавший с рынка iPhone SE 2020 стоит около 35 тысяч рублей. iPhone SE 2022 намного дороже — и не поставляется в Россию официально.
iPhone 13 mini крупнее, но кажется более осмысленным устройством — с тонкими рамками, актуальным дизайном и экраном, диагонали которого на многое хватает. При этом все еще чертовски маленьким. Но и стоит куда больше — от 70 тысяч и выше. Тем не менее это замечательный гаджет — очень жаль, что он уходит.
⇡#Защищенные китайцы — OUKITEL WP12 Pro / Ulefone Armor X9 Pro / Caterpillar S42 H+
Бесшовно переходим от элитарной публики к защищенным китайцам — это аппараты с обязательными «армейскими» индексами защищенности и корпусом с резиновыми бортиками, устаревшими характеристиками и, как правило, аляпистой раскраской. При этом они зачастую обладают небольшими экранами — три представленных в этом материале примера получили ЖК-дисплеи на 5,5 дюйма. Впрочем, о компактности говорить приходится с оговорками — тут и бортики огромные, и толщина сильно за 10 миллиметров, и масса за 200 граммов. Но сказать о них необходимо.
И у Caterpillar, и у Ulefone, и у Oukitel, конечно, есть целые линейки защищенных смартфонов, здесь просто пара примеров из чуть разных ценовых категорий. Ulefone Armor X9 Pro можно купить примерно за 15 тысяч рублей — и получить смартфон с аппаратной платформой начального уровня MediaTek Helio A25, но с приемлемым объемом памяти (6+64 Гбайт).
Oukitel WP12 Pro еще дешевле, но при этом чуть покруче: тот же экран, столько же памяти, но немного более совершенная аппаратная платформа MediaTek Helio P22. Впрочем, аккумулятор поменьше. Любителям лютой автономности стоит присмотреть к Oukitel WP5 с батареей на 8000 миллиампер-часов.
Caterpillar славится бешеной переоценкой своих смартфонов: модель S42 H+ стоит от 23 тысяч рублей, но несет на борту 3+32 Гбайт памяти и платформу еще проще — MediaTek Helio A20. Да, это небольшие и, скорее всего, очень живучие (в том числе и в плане автономности) аппараты, но о-о-о-очень на любителя.
⇡#Самые дешевые – Huawei Y5p / Nokia C01 Plus / ZTE Blade A31
Ну и наконец, представители нижнего яруса — те, кто не проповедует компактность, а просто собран из самых недорогих комплектующих, в число которых крупные экраны не входят.
Huawei Y5p был представлен еще в 2020 году. В корпусе с дисплеем диагональю 5,45 дюйма он предлагает аппаратную платформу Mediatek Helio P22, 2+32 Гбайт памяти и 8-мегапиксельную тыльную камеру — для ультрабюджетника ценой 7 тысяч рублей это до сих пор терпимые характеристики, но придется обходиться без сервисов Google.
Nokia C01 Plus свежее (представлена летом 2021-го), получила полноценный Android 11 (в облегченной версии Go) и даже чуть дешевле, но совсем уж примитивна по начинке: процессор Unisoc SC9863A еще ничего, но 1 Гбайт оперативки — это сегодня уже, пожалуй, за гранью. Работать смартфон будет, это гарантируем, но тормозить тоже будет нещадно. Зато маленький и задняя крышка снимается!
ZTE Blade A31 — пожалуй, наиболее сбалансированное предложение в этом сегменте. Экран той же диагонали, что у Nokia и Huawei, и платформа уже знакомая (Unisoc SC9863A), но чистый Android 11 в этот раз сопровождает 2+32 Гбайт памяти.
На самом деле среди дешевых смартфонов можно нарыть еще устройства, условно соответствующие заявленным критериям (с экраном диагональю 6,1 дюйма). Но INOI A62 Lite весит, к примеру, 203 грамма (ничего себе лайт!), а TECNO POP 5 – 198 граммов. Не очень-то компактно. А, скажем, у ZTE Blade L9 такие характеристики (Unisoc SC7731E, батарея на 2000 миллиампер-часов и все тот же один гигабайт оперативки), что я даже не берусь давать какие-то гарантии его работоспособности. Ладно, это перегиб: работать он будет, но это все равно боль — пусть и оплаченная всего пятью тысячами рублей.
⇡#Заключение
Увы, для любителей баланса между габаритами и функциональностью хороших новостей нет: им остается только растить пальцы и привыкать к тому, что экран диагональю 6,4 дюйма — это совсем немного. Все компактные смартфоны либо дорогие (или очень дорогие), либо это iPhone SE, либо совсем бюджетные модели, которые получили маленькие экраны не ради удобства пользователя, а из-за экономии. И ситуация не только не исправится, а схлопнется окончательно в течение ближайших лет — любые инициативы брендов выпускать смартфоны для нормальных рук разбиваются о недостаточно массовый спрос, который только снижается.
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