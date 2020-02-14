Обзор игрового 280-Гц Full HD-монитора ASUS TUF Gaming VG279QM: погоня за максимальной скоростью

Усилившаяся конкуренция на рынке игровых мониторов, на котором за последние два года отметились все главные соперники компании ASUS, заставили производителя пересмотреть свой модельный ряд и сосредоточиться на более доступных решениях. К ним в компании относят мониторы из новой линейки TUF Gaming, растущей с завидной регулярностью.

Если кто-то из вас вдруг решил усомниться в качестве и технических характеристиках дисплеев из доступной игровой линейки ASUS, то смеем вас заверить – модели TUF Gaming мало чем отличаются от более дорогих PG и XG и представляют собой наиболее сбалансированные решения с адекватной ценой (особенно через месяц-два после старта продаж). Таковы, по крайней мере, мои выводы, сделанные на основе опыта работы с четырьмя разными моделями TUF. То есть это не просто теория из интернета на основе сравнения характеристик.

Главным героем этого материала стал ещё один потенциальный хит ASUS, который ворвался в заголовки ИТ-изданий совсем недавно. Новый ASUS TUF Gaming VG279QM – первый в мире игровой IPS-дисплей с частотой вертикальной развёртки в 280 Гц и разрешением стандарта Full HD: такой тандем позволит ощутить все достоинства повышенной скорости даже не на самом быстром и дорогом железе.

⇡#Справочная информация и технические характеристики

Новинка была анонсирована в середине декабря 2019 года и должна в скором времени появится у розничных продавцов по рекомендованной производителем цене в 530 $ (в США). Для России ожидаемая цифра находится на уровне 35-36 тысяч рублей: с учётом новизны и эксклюзивности дисплея – вполне достойное предложение. Для сравнения: схожие по эргономике TN+Film-решения с частотой 240 Гц начинаются с отметки в 23-25 тысяч рублей (стоимость 24,5-25-дюймовых моделей), но предлагают совсем иной визуальный опыт и ограниченую область применения — с цветом не поработать, а сильное проявление «бандинга» может негативно сказаться и при простой работе за ПК.

Прямым конкурентом VG279QM выступает ранее представленный Acer Nitro XV273X с частотой развёртки 240 Гц, который ещё не успел появится на полках российских магазинов. Именно он, до недавнего времени, был первым столь быстрым IPS-монитором. ASUS просто не захотела играть со своим соперником на том же уровне и сразу перешла в наступление, представив 280 Гц аналог, а вместе с ним показала концепт, созданный совместно с корпорацией NVIDIA – ROG Swift 360 – 360 Гц Full HD-дисплей для самых искушённых геймеров. Так всем сразу стало понятно, что в области заявленных характеристик тягаться с ASUS будет очень сложно.

В момент анонса максимально точных технических сведений о ASUS TUF Gaming VG279QM не было. Информационные ресурсы путались в показаниях, да и сейчас на сайте ASUS можно встретить разную информацию, меняющуюся при переходе с одной страницы на другую. Мы же постараемся актуализировать все данные и показать, что на самом деле представляет собой скоростная новинка ASUS.

ASUS TUF Gaming VG279QM Экран Диагональ, дюймов 27 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Полуматовое (Haze) Стандартное разрешение, пикс. 1920 × 1080 PPI 82 Параметры изображения Тип матрицы IPS-type Подсветка W-LED, 99 % sRGB Макс. яркость, кд/м2 400 Контрастность статическая 1000 : 1 Количество отображаемых цветов 16,7 млн Частота вертикальной развёртки, Гц 48-280 + Adaptive-Sync/NVIDIA G-Sync Compatible Время отклика GtG, мс 1 Время MPRT, мс 1 Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178 Разъемы Видеовходы 2 × HDMI 2.0;

1 × Display Port 1.2; Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1 × Audio-In (3,5 мм); Встроенные колонки: число × мощность, Вт 2 × 2 RMS Stereo Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона, поворот, изменение высоты, переворот в портретный режим (Pivot) VESA-крепление: размеры (мм) Есть (100 × 100 мм) Крепление для замка Kensington Да Блок питания Внешний Макс. потребляемая мощность

в работе / в режиме ожидания, Вт < 26 (при 200 нит) / 0,5 Габаритные размеры

(с подставкой), Д × В × Г, мм 620 × 377-507 × 211 Габаритные размеры

(без подставки), Д × В × Г, мм 620 × 363 × 66 Масса нетто (с подставкой), кг 5,6 Масса нетто (без подставки), кг 3,5 Ориентировочная цена ~33 000-35 000 рублей

Точных сведений об установленной в новинке матрицы у нас нет, но с очень большой вероятностью это IPS-панель AUO из нового поколения так называемых Fast IPS-решений. Нет сомнений, что для достижения подобного уровня скорости (280 Гц в режиме разгона и 1 мс GtG) инженерам пришлось ограничить выходную глубину цвета на уровне 8 бит (на самом деле 6 бит + FRC — опять же во имя скорости), а рабочим разрешением для диагонали 27 дюймов стал стандарт Full HD – 1920 × 1080 пикселей, что привело к плотности точек всего в 82 ppi. Многие, конечно, сразу пожалуются на «жирный» пиксель, но тут ничего не поделать – это единственный подходящий и самый адекватный вариант для достижения высокого уровня FPS, также обеспечивающий отсутствие необходимости использовать системы масштабирования Windows.

Матрица способна воспроизводить 16,7 миллиона оттенков. Она обеспечивает цветовой охват на уровне 99 % стандарта sRGB благодаря обычной W-LED-подсветке без мерцания (Flicker-Free).

Максимальная яркость подсветки заявлена на отметке 400 нит, коэффициент контрастности — 1000:1, углы обзора в 178 градусов в обеих плоскостях – в общем, вполне обычные характеристики для современной IPS-матрицы. Для монитора указана поддержка работы с метаданными по стандарту HDR-10, а вместе с тем ASUS TUF Gaming VG279QM прошёл сертификацию по самому простому HDR-стандарту VESA DisplayHDR400. Большого акцента при покупке на это делать не стоит, ведь по возможностям работы с цветом установленная матрица не отличается от подавляющего большинства Full HD IPS-панелей с той же диагональю. По сути, вам просто предоставили возможность активировать программную доработку картинки на уровне операционной системы.

Впрочем, всё это не помешало производителю добавить в меню VG279QM два режима HDR — один для кино, другой для игр — с разным подходом к обработке полученных из контента метаданных. Ну что же, это его право. Если вы любите яркую и перенасыщенную картинку – вам тоже понравится, но ни о каком настоящем HDR речи, конечно, быть не может.

Номинальная частота вертикальной развёртки у героя обзора составляет 240 Гц. Для получения максимальных 280 Гц необходимо активировать функцию разгона в меню монитора и выставить соответствующую частоту (на выбор предлагается 270 или 280 Гц), после чего дисплей перезагрузится, а в драйвере видеокарты появится выбор необходимого значения.

В вопросе заявленной скорости отклика информация изначально сильно разнилась. Можно было найти упоминания 4 мс GtG или 1 мс MPRT, но сейчас всё остановилось на наиболее подходящей для изучаемого решения 1 мс GtG, что, конечно, не совсем правда, но для демонстрации серьёзных амбиций подходит на все 100 %.

В момент анонса многим могло показаться, что монитор имеет встроенный модуль G-Sync, на что намекает и наклейка на подставке дисплея, однако для серии TUF это было бы лишним. Всё, на самом деле, куда проще: новинка ASUS сертифицирована NVIDIA как G-Sync Compatible, а рабочий диапазон для VRR указан довольно широкий — 48-280 Гц. Владельцы видеокарт от «зелёных» смогут получить рабочий G-Sync в таком диапазоне только при использовании интерфейса Display Port 1.2, а пользователи видеокарт AMD — ещё и при HDMI 2.0-подключении (что необходимо для приставок с VRR). К слову, для последних обеспечена и поддержка Low Framerate Compensation (LFC), поэтому можно не сильно волноваться, если счётчик FPS кратковременно опустится ниже 40-48 кадров в секунду.

Вместе с тем в дисплее применяется усовершенствованная система «вставки чёрного кадра» ELMB-Sync, не только позволяющая произвести ещё большее впечатление на пользователя за счёт скоростных возможностей ASUS TUF Gaming VG279QM, но и способная одновременно работать с одной из систем VRR, что ранее было невозможно.

В мониторе представлены хорошо знакомые предустановленные режимы картинки Game Visual, пресеты со сниженной составляющей синей части спектра подсветки Blue Light Filter, технология динамического высветления теней Shadow Boost (актуальная для геймеров) и обновлённый набор GamePlus. Была переосмыслена структура меню и, конечно, никуда не делась простенькая встроенная акустическая система RMS Stereo общей мощностью 4 Вт.

⇡#Комплектация и внешний вид

Монитор поставляется в небольшой коробке с качественной полиграфией, одной и той же фотографией с двух сторон и перечислением основных особенностей с помощью различных пиктограмм на боковинах. Для удобства переноски есть пластиковая ручка сверху.

Одну из сторон коробки производитель практически полностью отдал под основной список достоинств модели, которых мы насчитали целых 12.

Наклейка на упаковке не содержит особо полезной для покупателя информации. Она сообщает лишь о том, что дисплей изготовлен в Китае.

Комплект поставки раскидан по коробке и включает в себя только самое необходимое:

кабель питания;

внешний БП;

кабель DisplayPort;

кабель HDMI;

краткое руководство по установке и настройке;

проспект ASUS VIP Member;

проспект по безопасному использованию.

С точки зрения внешнего вида новинка представляет собой немного упрощённый ROG Swift или Strix, а если сравнивать с ранее рассмотренным TUF VG27AQ, то она отличается слегка изменённым видом задней поверхности корпуса и иным расположением встроенной акустической системы.

Впрочем, эти отличия не бросаются в глаза — первоначально ASUS TUF Gaming VG279QM казался нам копией других «Тафов».

Производитель сохранил «безрамочный» дизайн со всех четырёх сторон (пластиковые накладки на нерабочие области, как «фишка» ASUS, никуда не делись), эргономичную подставку и привычную систему управления на базе 5-позиционного джойстика и нескольких пар клавиш.

Никуда не делась и красная вставка вокруг центральной колонны, а вот от какой-либо системы подсветки внешнего пространства в TUF-серии отказались.

Сама подставка точно такая же, как у более дорогих решений (правда, другого цвета), а вот форма центральной колоны чуть проще, но от перечисления всего диапазона регулировок в её верхней части дизайнеры так и не отказались.

В свою очередь, система прокладки кабелей у ASUS TUF Gaming VG279QM слабо отличается от той, что мы видели у старичка PG279Q, — она выполнена за счёт специального выреза в нижней половине центральной стойки, часть которого прикрывает пластиковая заглушка на тыльной поверхности колонны. Решение не самое эффективное, но хотя бы что-то.

Быстросъёмное соединение в новинке не используется – ещё одна форма экономии. Центральная колонна изначально прикреплена к корпусу на VESA-совместимое крепление, а головки винтов прикрыты резиновыми заглушками, форма которых была в данном случае изменена.

Эргономика подставки обеспечивает регулировку высоты в пределах 130 мм и наклона в диапазоне от -5 до +33 градусов, а также поворот корпуса на 90 градусов вправо/влево.

Предусмотрен разворот в портретный режим (Pivot) в обе стороны, при этом центровка корпуса практически не пострадала. Позиция меняется выверенно, чётко и с фиксацией в необходимом положении.

Основание подставки пластиковое, но все внутренние крепёжные элементы выполнены из металла. Для лучшего сцепления с рабочей поверхностью используются семь резиновых ножек различной формы, которые отлично справляются с возложенными на них обязанностями.

Матрица у монитора с полуматовой рабочей поверхностью. Она обладает достаточными антибликовыми свойствами и радует тем, что кристаллический эффект на ней оказывается практически незаметным в любых условиях просмотра.

Благодаря одной длинной наклейке в задней части корпуса монитора мы наконец-то узнали дату производства нашего экземпляра (ноябрь 2019 года) и подрядчика в лице небезызвестной компании Qisda (Suzhou), часто выполняющей заказы ASUS. Все прочее не столь интересно.

Интерфейсные разъёмы находятся в задней части корпуса и направлены вниз. Благодаря возможности переворота в портретный режим подключать кабели очень просто в любой ситуации.

В мониторе установлена встроенная акустическая система общей мощностью 4 Вт. Динамики переехали на другие места, где оказалось меньше простора для «выхлопа». Про качество и максимальную громкость ничего хорошего сказать мы не можем, но для каких-то простых задач такой акустики вполне должно хватить.

Качество сборки у изучаемого монитора близко к идеалу: все детали соединены точно и с минимальными равномерными зазорами, покраска ровная, люфты отсутствуют, жёсткость конструкции высокая. Дисплей практически не поддаётся скручиванию, но слегка хрустит и скрипит при адекватном физическом воздействии.

Используемые материалы не из дешёвых, с различной фактурой и матовым покрытием. Особых проблем с практичностью и износостойкостью у них нет — в первую очередь потому, что тут нет и глянцевых вставок. Отдавая около 35 тысяч рублей, можете быть уверены, вы получите тот же уровень качества, что и у моделей ASUS в 2-3 раза дороже.

⇡#Меню и управление

Управление монитором осуществляется с помощью пятипозиционного джойстика и четырёх отличных друг от друга по размеру трапециевидных физических кнопок, расположенных в задней части устройства.

На нижней грани разместился неяркий белый светодиод питания, который при желании можно отключить через настройки. Дополнительных индикаторов работы монитора (в виде различных систем подсветки), как в более дорогих моделях, у VG279QM не предусмотрено.

Из четырёх кнопок управления одна отвечает за включение монитора, другая является кнопкой отмены или выхода из раздела, две оставшиеся служат для активации игрового таймера/настраиваемого прицела/счётчика FPS (функция GamePlus) и быстрого доступа к режимам GameVisual. В дальнейшем назначенные функции могут быть изменены, о чём дополнительно намекают изменённые пиктограммы на лицевой части корпуса.

Перемещаться по меню позволяет пятипозиционный джойстик. Это один из самых удачных способов для работы с OSD-меню — и в ASUS про него давно знают. Привыкаешь быстро, управлять можно без проблем как днём, так и ночью, всё доступно и легко.

Дизайн меню давно не претерпевает изменений, и в ASUS TUF Gaming VG279QM тоже все по-прежнему. Внешний вид OSD-экрана прост, лаконичен и достаточно современен. В случае с новинкой в нём содержится шесть полностью переосмысленных разделов с частично новым для нас наполнением.

Первый раздел, Gaming, содержит функции разгона по частоте (Overclocking) и времени отклика (OverDrive), предоставляет возможность активации Adaptive-Sync и ELMB-Sync.

В нём можно перейти к предоставляемым возможностям OSD-системы GamePlus (куда добавили прицелы для снайперов), выбрать один из предустановленных режимов GameVisual и настроить различимость теней, в том числе выбрав динамическую-адаптивную настройку.

Второй раздел, Image, обеспечивает пользователя возможностью регулировки яркости, контраста, выбором режима работы HDR, динамической контрастности, фильтром синей части спектра подсветки и настройкой встроенного скалера изображения. Доступна функция усиления контурной резкости VividPixel, но активировать её мы не рекомендуем. Часть функций можно регулировать только в определённых режимах GameVisual.

Два следующих раздела предлагают изменить цветовую температуру точки белого, насыщенность, тон кожи (доступно не во всех режимах) и выбрать источник сигнала.

Пятый раздел производитель отдал под выбор функций быстрого доступа для двух из четырёх физических клавиш и для сохранения всех (!) настроек в один из четырёх блоков встроенной памяти для быстрого переключения между ними. Нам сложно предположить, для каких случаев можно использовать последнюю возможность, но раз подобная система присутствует, то, вероятно, кому-то она всё же нужна.

Раздел System Setup содержит в себе параметры, в основном не связанные с качеством изображения на экране. Среди доступных опций: настройка внешнего вида и положения OSD-меню, выбор языка локализации меню (русский в наличии, но перевод не самый лучший и только наполовину), блокировка клавиш управления и выключение индикатора питания.

Присутствует подраздел с основной рабочей информацией по монитору, возможность включить ECO-режим, настроить громкость встроенной акустической системы и, конечно же, функция сброса всех настроек меню к значениям по умолчанию.

Доступ к сервисному меню найден не был.