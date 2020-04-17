Обзор смартфона Huawei P40 Pro: один против всего мира
3DNewsФото и видеоЦифровое видеоВеб-камерыОбзор Logitech Rally и MeetUP с контролл...
Фото и видео

Обзор Logitech Rally и MeetUP с контроллером Tap: свежий взгляд на системы видеосвязи

 
Благодаря простому сенсорному управлению и работе с самыми популярными программными платформами от Zoom, Microsoft и Google, контроллер Logitech Tap делает организацию видео-конференц-связи с камерами Logitech Rally и MeetUP комфортной и доступной. И не нужно, чтобы рядом постоянно был администратор
⇣ Содержание

Любая современная компания, у которой больше одного офиса, вряд ли может обойтись без постоянных видеоконференций. Но простейшие решения, собранные на коленке системным администратором, зачастую не позволяют получить качественные изображения и звук, а периодические проблемы со связью рано или поздно заставляют руководство задуматься о приобретении профессиональных решений. Один из наиболее доступных вариантов предлагает компания Logitech, хорошо знакомая любому домашнему пользователю не только своими высококачественными устройствами ввода, но и широкой линейкой веб-камер.

Нам удалось пообщаться с представителями компании Logitech в её московском офисе, где на примере двух тестовых переговорных комнат можно было посмотреть и протестировать предлагаемые решения видео-конференц-связи Logitech Rally и Logitech MeetUp с сенсорным планшетом-контроллером Logitech Tap. Что это за решения, чем они различаются и для каких задач подходят, мы сейчас и выясним.

#Технические характеристики и варианты подключения

Предлагаемые решения основываются на конференц-камерах Rally и MeetUp. Первая представляет собой решение премиум-класса для помещений, рассчитанных на 8 мест и более. Всё зависит от комплектации дополнительными микрофонными модулями и внешними колонками, которых у данного устройства может быть две или одна. Младшая модель MeetUp позиционируется как идеальное решение для совсем небольших переговорных комнат, в которых помещаются до 6 человек. Она имеет встроенную акустическую систему с микрофонами, но при необходимости микрофон также можно подключить и внешний.

Характеристика / Модель камерыLogitech MeetUpLogitech Rally
Угол обзора, ° по диагонали: 120;
по горизонтали: 113;
по вертикали: 80,7		 по диагонали: 90;
по горизонтали: 82,1;
по вертикали: 52,2
Моторизованная система управления углом, ° панорамирование: ±25;
наклон: ±15		 панорамирование: ±90;
наклон: +50/-90
Увеличение, крат 5 15
Формат изображения Ultra HD 4K (3840 × 2160)
1080p (1920 × 1080)
HD 720p (1280 × 720)
30 кадров в секунду		 Ultra HD 4K (3840 × 2160)
1080p (1920 × 1080)
HD 720p (1280 × 720)
30 кадров в секунду

1080p, 720p / 60 кадров в секунду
Особенности   Автофокусировка
3 предустановленных режима камеры
Акустическая система Встроенная
Громкость: до 95 дБ SPL
Чувствительность: 86,5 ± 3 дБ SPL
(на расстоянии до 0,5 м)
Искажение: 200-300 Гц < 3%, 3-10 КГц < 1%
Технология устранения вибрации корпуса		 Внешняя подключаемая (1 или 2 колонки)
+ усилитель в дисплейном концентраторе
 
Микрофон Встроенный, 3 элемента
Диапазон действия: 4 м
Чувствительность: -27 дБ
Частотный диапазон: 90 Гц —16 кГц
Круговая диаграмма направленности
AEC (подавление акустического эха)
VAD (детектор речевой активности)
Подавление фоновых шумов
+ Внешний подключаемый		 Внешний подключаемый Rally Mic Pod
До 7 модулей, последовательное подключение
Дальность действия: 4,5 м
4 всенаправленных микрофона, формирующих 8 акустических пучков
AEC (подавление акустического эха)
VAD (детектор речевой активности)
Подавление фонового шума
Кнопка отключения звука со светодиодным индикатором состояния
Кабель 2,95 м
Частотный диапазон: от 90 Гц до 16 кГц
Чувствительность: более −27±1 дБ при 1 Па
Частота передачи данных с микрофонов: 48 кГц
Технологии RightLight: 
Компенсация недостаточного освещения
Подавление видеошума
Оптимизация насыщенности
RightSight:
Обнаружение людей в кадре
Автоматическое кадрирование
RightSound:
Выделение речи на фоне других звуков
Выравнивание уровня громкости голоса
Дополнительно Пульт ДУ
Сенсорный контроллер Logitech Tap
Мини-ПК с ПО
Комплекты дополнительных креплений настольных/настенных, крепление к видеопанели
Замок Kensington Security Slot		 Пульт ДУ
Сенсорный контроллер Logitech Tap
Мини-ПК с ПО
Дисплейный и настольный концентраторы
Концентратор для модулей микрофонов
Комплекты дополнительных креплений настольных/настенных, крепление к видеопанели
Замок Kensington Security Slot
Совместимость USB-подключение PnP
Сертифицировано для: «Skype для бизнеса» и Teams, Zoom, Fuze, Google Hangouts Meet
Поддержка Microsoft Cortana, Cisco Jabber
Совместимость с BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo и другими приложениями для видеоконференций
Габариты, мм 104 × 400 × 85 (камера) 183 × 152 × 152 (камера)
103 × 449 × 80 (колонка)
21 × 102 × 102 (модуль микрофона)
40 × 206 × 179 (дисплейный концентратор)
40 × 176 × 138 (настольный концентратор)
Масса, кг 1,04 (камера) н/д
Гарантия, мес. 24 24

Схема подключения камеры Meetup:

  • 1 – HDMI;
  • 2 – USB-кабель Logitech Strong;
  • 3 – кабель питания;
  • 4 – сетевой кабель;
  • 5 – ПК.

Схема подключения камеры Rally:

  • 1 – HDMI;
  • 2 – USB-кабель Logitech Strong;
  • 3 – кабель питания;
  • 4 – сетевой кабель;
  • 5 – кабель Cat6A;
  • 6 – ПК;
  • 7 – дисплейный концентратор;
  • 8 – настольный концентратор;
  • 9 – концентратор для модулей микрофонов.

На схемах выше представлено по одному из вариантов подключения камер Logitech MeetUp и Logitech Rally. Для старшей модели их может быть гораздо больше — в зависимости от размеров помещения, геометрии стола и требований заказчика. Самое главное различие между этими камерами заключается в том, что Logitech MeetUp представляет собой изделие «всё в одном». Для полноценной эксплуатации этого устройства не нужны ни внешние колонки и микрофоны, ни дополнительные концентраторы. Ну а у старшей модели — Logitech Rally — камера, микрофоны и колонки увязываются между собой при помощи концентраторов, один из которых крепится под столом, а другой – рядом с камерой или видеопанелью (их в таком решении может быть две). Решение на основе Logitech Rally имеет модульную структуру с возможностью добавлять оборудование при необходимости.

Схема подключения камеры Meetup для фокус-комнат:

  • 1 – HDMI;
  • 2 – USB-кабель Logitech Strong;
  • 3 – кабель питания;
  • 4 – сетевой кабель;
  • 5 – ПК.

Что касается камеры MeetUp, то она также прекрасно подойдёт для организации индивидуальных фокус-комнат, где в переговорах с одной стороны участвует не группа, а только один человек. Выше представлена схема подключения для данного варианта.

 

Вариант комплектации камеры Logitech MeetUp (слева) и Logitech Rally (справа)

Ко всему этому можно добавить сенсорный контроллер Logitech Tap. В принципе, оба решения могут успешно функционировать и без него, но управлять видеоконференциями будет уже не так удобно. Дело в том, что все готовые решения для проведения видеоконференций Logitech предварительно уже настроены для работы с одним из трёх популярных программных продуктов  —Zoom Rooms, Microsoft Teams Rooms или Google Cloud. Интерфейс одного из этих приложений и будет доступен через контроллер Logitech Tap, который можно установить на столе или на стене.

#Особенности конструкции камер

Варианты крепления камеры Logitech MeetUp при помощи штатного и дополнительного креплений

Варианты установки камеры Logitech MeetUp при помощи штатного и дополнительного креплений

 

Крепление камеры Logitech MeetUp к видеопанели в тестовой комнате

 

Как мы уже говорили выше, камеры Logitech MeetUp и Logitech Rally имеют значительные различия в конструкции. Форм-фактор модели MeetUp со встроенной акустической системой и микрофонами позволяет разместить камеру на столе или прикрепить её к видеопанели — причём как сверху, так и снизу. Для этого производитель предлагает различные элементы креплений, ну а сама камера имеет подвижную подставку.

 

Конструкция камеры Logitech MeetUp

 

Объектив Logitech MeetUp имеет моторизованный механизм для управления наклоном и панарамированием. Ну а на задней панели корпуса находится USB-порт для подключения устройства к ПК и гнездо для подключения выносного микрофона, если таковой требуется.

 

Камера Logitech Rally

Камеру Logitech Rally также можно установить на полку, закрепить на стене или даже на потолке в перевёрнутом состоянии, но для установки на видеопанель она не предназначена. Всё дело в её форм-факторе. Объектив камеры крепится на подвижной опоре, позволяющей ему достаточно быстро поворачиваться в двух плоскостях. На протяжении всей видеоконференции моторизованный механизм автоматически подстраивает камеру так, чтобы в поле зрения попали все участники процесса. При необходимости эту функцию можно принудительно отключить, единожды настроив объектив в начале беседы. Подключается Logitech Rally, как и Logitech MeetUp, при помощи кабеля USB Type-C — только не к ПК напрямую, а через дисплейный концентратор.

Камера Logitech Rally обладает объективом куда большего размера, чем у Logitech MeetUp, что само по себе уже позволяет надеяться на лучшее качество изображения. При этом заявленные разрешения изображения у этих камер одинаковые: от HD 720p до Ultra HD 4K (3840 × 2160). Но младшая модель ведёт съёмку с частотой только 30 кадров в секунду, в то время как старшая на разрешениях 720p и 1080p умеет снимать со скоростью 60 кадров в секунду.

Камера Logitech Rally в спящем положении

Камера Logitech Rally в спящем положении

Ну и ещё одно преимущество камеры Rally заключается в дополнительном обеспечении конфиденциальности с визуальным подтверждением. Дело в том, что в спящем положении камера разворачивается объективом вниз — это своего рода гарантия для пользователя, что за ним никто не подглядывает. Объектив занимает предустановленное положение в момент начала совещания и закрывается автоматически после его окончания. Ну а при отключении звука во время встречи индикатор состояния горит красным. 

#Дополнительное оборудование Logitech Rally 

Если камере Logitech MeetUp для полноценной работы требуется только ПК со специализированным ПО, то для функционирования Logitech Rally нужны колонки, микрофоны и концентраторы, о которых мы уже говорили выше. Конструкции этих дополнительных устройств, а также элементам их крепления производитель уделил не меньше внимания, чем самим камерам. При близком знакомстве с компонентами комплектов чувствуется, что имеешь дело с премиум-продуктом. Это хорошо видно и по продуманной конструкции, и по качеству пластика и других материалов, из которых изготовлены камеры и их аксессуары.

 

Колонки для Logitech Rally
Вариант установки колонок для Logitech Rally

Вариант установки колонок для Logitech Rally

Внешние колонки камеры Logitech Rally выполнены в продолговатом достаточно крупном пластиковом корпусе. Снаружи они обтянуты тёмно-серой тканью, благодаря чему смотрятся дорого и легко впишутся в любой офисный интерьер. Провод для подключения к дисплейному концентратору у колонки несъёмный. Колонки могут быть просто установлены на полку или тумбу, а также закреплены на стене при помощи дополнительных креплений.

 
 

Настольное крепление с внешним микрофоном

Проводные микрофоны имеют форму плоской шайбы с центральной кнопкой отключения и светодиодной подсветкой в центре. Снаружи микрофоны обтянуты той же серой тканью, что и колонки. В самом простом варианте решения проводной микрофон можно просто положить на стол, но для аккуратной незаметной укладки проводов (особенно если микрофонов много) лучше использовать настольные кронштейны-грибки, встраиваемые в предварительно просверленные в столе отверстия. В самом креплении предусмотрена и возможность быстрой установки микрофона без инструмента, и каналы для прокладки кабеля.

Концентратор модулей микрофонов

Концентратор модулей микрофонов

Микрофоны подключаются друг к другу последовательно, но нарушить это правило позволяет дополнительный концентратор. В зависимости от размещения микрофонов на столе и их количества, к концентратору можно подключить до трёх микрофонных модулей по схеме «звезда». Также к нему может быть подключён ещё один концентратор — вместо микрофона. По форме и размерам концентратор напоминает сам микрофон. Это устройство также подключается к общему настольному концентратору.

#Концентраторы для работы с Logitech Rally

 

Дисплейный и настольный концентраторы: вид спереди и сзади

Настольный и дисплейный концентраторы выполнены в очень похожих друг на друга пластиковых корпусах. Различаются они размерами и набором интерфейсов: дисплейный концентратор немного больше настольного, у него есть порт USB для подключения к ПК, ещё один USB-порт для подключения камеры, разъёмы для подключения двух колонок, два дополнительных HDMI-выхода, к которым можно подключить мониторы, и сетевой порт для связи с настольным концентратором.

Дисплейный (слева) и настольный (справа) концентраторы для работы с Logitech Rally

Дисплейный (слева) и настольный (справа) концентраторы для работы с Logitech Rally

У настольного концентратора разъёмов меньше: USB-порт для подключения микрофона, сетевой порт, два HDMI-входа и дополнительный USB-порт. Выглядят концентраторы как мини-ПК. Их можно установить на любой полочке под столом или повесить непосредственно на нижнюю часть столешницы.

#Контроллер Logitech Tap и пульт управления

Сенсорный контроллер Logitech Tap подключается непосредственно к компьютеру по USB-интерфейсу. При этом он становится дополнительным дисплеем, на котором отображается программный интерфейс выбранного пользователем ПО для видеоконференций. В данном случае это ПО от Zoom, Microsoft или Google. Контроллер имеет форму клина с углом 14°, то есть дисплей всегда будет располагаться под небольшим наклоном к пользователю, независимо от того, висит ли контроллер на стене или просто лежит на столе.

   

Контроллер Logitech Tap

Устройство выполнено в прочном пластиковом корпусе, верхняя часть которого полностью закрыта защитным стеклом с олеофобным покрытием. Под ним скрывается 10,1-дюймовый дисплей. В передней части корпуса есть датчик движения, активирующий контроллер, а сбоку имеется 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Но самое интересное скрывается снизу, под легкосъёмной металлической крышкой. Все разъёмы для подключения контроллера прячутся именно здесь, а провода уложены таким образом, что случайно выдернуть их при работе у вас точно не получится.

   

Дополнительные крепления для контроллера Logitech Tap

Отдельно отметим наличие у контроллера стандартного резьбового крепления VESA, благодаря которому устройство может быть закреплено буквально где угодно. Ну а для полного удобства в работе производитель предлагает воспользоваться дополнительными кронштейнами, изменяющими угол наклона планшета. На этих кронштейнах контроллер также получает возможность вращения на угол ±180°.

Пульт ДУ

Пульт ДУ

Ну и ещё один орган управления, который входит в стандартную поставку при покупке решений на основе камер Logitech MeetUp и Logitech Rally, – это пуль ДУ, позволяющий проводить элементарные действия: ориентировать камеру вручную, регулировать громкость звука колонок, отвечать на звонок. 

#Впечатления от работы

На базе двух тестовых конференц-комнат, созданных в представительстве Logitech в Москве, нам удалось протестировать качество видеосвязи, предоставляемой как самым простым решением Logitech MeetUp, так и передовым Logitech Rally в комплекте с двумя колонками, а также двумя комплектами из мини-ПК и контроллеров Logitech Tap, различающимися набором ПО: Zoom Rooms и Microsoft Teams Rooms.

 

Конференц-комната с Logitech MeetUp (слева) и с Logitech Rally (справа)

Обе камеры быстро включаются и становятся готовыми к работе буквально за несколько секунд. Обе при помощи технологии RightSight обнаруживают в начале конференции всех присутствующих в помещении и устанавливают объектив под нужным углом. Камера Rally дополнительно отслеживает изменения положения присутствующих в процессе работы, изменяя угол обзора и своё положение при необходимости.

По качеству изображения обе камеры схожи, хотя цветопередача нам показалась более естественной у Logitech Rally. Что касается скорости съёмки, то значение в 60 кадров в секунду, доступное у старшей модели, нужно далеко не всем в случае с видеоконференциями, так что его лучше рассматривать как дополнительную опцию. Во всех остальных случаях будет достаточно 1080p/30 или 4K/30 — если пропускная способность сети позволяет. Камеры дополнительно обрабатывают изображения, смягчая тени, распознавая и убирая блики, а также выравнивая освещение, если, например, в помещении есть не закрытое шторами окно.

Что касается звука, то в этом плане между Logitech MeetUp и Logitech Rally обнаружились существенные различия. Младшая модель имеет встроенные динамики без усилителя. Максимальной громкости в данном случае будет достаточно лишь для совсем небольшого помещения. Даже в комнате, рассчитанной на 5-6 человек, нужно соблюдать тишину, чтобы хорошо слышать удалённого собеседника. Внешняя же акустика Logitech Rally с усилителем в дисплейном концентраторе, напротив, создаёт очень мощный, громкий и чистый звук. Двух колонок более чем достаточно для большого зала переговоров.

Впрочем, звучание в любом случае во многом зависит ещё и от того, какие материалы стен в комнате переговоров и как именно расположены в ней все компоненты системы. В этом специалисты из Logitech оказывают посильную помощь, помогая своему клиенту при покупке не только сделать правильный выбор всех составных частей, но и разместить их в конкретной переговорной комнате должным образом.

Несмотря на разное звучание, голос в обеих переговорных комнатах передавался чисто, без искажений и, что особенно важно, без посторонних шумов – резких скачков, писков и прочих артефактов. И встроенный микрофон камеры Logitech MeetUp, и внешний микрофон, подключённый к Logitech Rally, выполняют свои функции идеально.

 

Работа с Zoom Rooms
 

Работа с Microsoft Teams Rooms

Что касается программной составляющей, то все возможности по организации и проведению видеоконференций с камерами и сопутствующим оборудованием Logitech соответствуют выбранному вами варианту ПО. Как мы уже говорили выше, тестирование проводилось с пакетами Zoom Rooms и Microsoft Teams Rooms. Никаких нареканий работа этих программных продуктов не вызвала. Особенно стоит подчеркнуть тот комфорт при проведении конференций, который обеспечивает контроллер Logitech Tap. С ним удобно переключаться между подключёнными участниками, ставить задачи, назначать новые встречи и делать всё то, для чего потребовались бы отдельный монитор, мышка и клавиатура.

В целом впечатление от работы со всем оборудованием осталось только самое приятное. Никаких накладок в работе замечено не было, а подключение дополнительных модулей (для Logitech Rally) проходило за считаные минуты.

#Выводы

Обе системы Logitech для видеоконференций, с которыми нам удалось познакомиться, представляют собой совершенно иной класс оборудования, чем веб-камеры и домашние системы телекоммуникаций, которыми эта компания занимается уже очень давно. Комплект на основе камеры Logitech MeetUp вполне подойдёт небольшим компаниям или даже фрилансерам, которым приходится часто вести общение с удалённым заказчиком и при этом требуется обеспечить высокое качество передаваемых изображения и звука.

У представленных решений есть немало общих достоинств:

  • очень высокое качество видео (до 4K) и звука;
  • автоматическая настройка положения камеры;
  • избирательная запись голоса;
  • управление конференциями при помощи контроллера Logitech Tap;
  • простота настройки;
  • работа с признанными лидерами среди приложений для видеоконференций;
  • безупречное качество изготовления;
  • продуманная до мелочей конструкция всех компонентов.

Но комплект Logitech Rally – это уже сегмент премиум, а потому решения на основе этой камеры имеют свои дополнительные плюсы:

  • модульный принцип построения системы;
  • отключаемую функцию автоматической подстройки панорамы и положения камеры на протяжении всей конференции;
  • мощную выносную акустику;
  • выносные микрофоны;
  • возможность подключения двух дисплеев;
  • возможность подключения дополнительной камеры.

Из минусов можно отметить лишь недостаточную громкость звука встроенных динамиков Logitech MeetUp. А вот у Logitech Rally таковых обнаружить вообще не удалось. В целом оба решения можно смело рекомендовать к покупке для любого бизнеса – от самого малого, до крупных корпораций. Конечно, стоимость данного оборудования будет несравнимо больше, чем стоимость простенькой веб-камеры и пары колонок, но и качество передаваемой информации будет выше в разы. Да и с настройкой оборудования у сотрудников компании не возникнет много вопросов.

 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пять профессиональных фотоаппаратов по стоимости iPhone 11 Pro Max
Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-T30: лучшая travel-камера?
Обзор беззеркальной камеры Canon EOS RP: доступный полный кадр
Обзор камеры Canon PowerShot G5 X Mark II: зачем нужны «мыльницы» в наше время?
Обзор Sony RX0 II: маленькая и неубиваемая, но не экшен-камера
Обзор Sony α6400: камера с революционным автофокусом
Теги: logitech, видеосвязь
logitech, видеосвязь
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Apple представила обновлённый iPhone SE: мощная начинка в «популярном дизайне» 180
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси 86
Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России 80
Как Интернет отреагировал на неоднозначный новый iPhone SE 59

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси
Дурной пример заразителен: Toshiba тоже скрывает информацию об использовании SMR в жёстких дисках
Впервые в истории космический транспортёр MEV-1 переместил спутник на новую орбиту
Airbus первой в мире испытала полностью автоматическую систему дозаправки самолёта в воздухе
Шаг к пониманию: магнитная трековая память может работать подобно нейронам в мозге человека
Google ежедневно блокирует миллионы фишинговых писем, связанных с коронавирусом 55 мин.
Square Enix: прохождение JRPG Trials of Mana займёт до 30 часов, а на мультиплеер планов нет 2 ч.
Приложение Samsung Hand Wash для смарт-часов напомнит, когда пора мыть руки 5 ч.
Использующие Ad Manager новостные издатели смогут 5 месяцев не платить Google за показ рекламы 5 ч.
Авторы RPG Sea of Stars рассказали о Гарле, поваре группы героев 6 ч.
Fallout 76: Wastelanders собирает положительные отзывы — игроки сравнивают ситуацию с No Man's Sky 7 ч.
Данные 20 млн пользователей магазина Android-приложений Aptoide опубликованы на хакерском форуме 7 ч.
Konami отложила выход ближайших дополнений к eFootball PES 2020 из-за коронавируса 8 ч.
Следующим злодеем Resident Evil: Resistance оказался антагонист Resident Evil 3 9 ч.
Riot Games заплатит до $100 тысяч за обнаружение уязвимостей в античитерской системе Vanguard 9 ч.
Облако на вынос: AWS Snowball Edge получит больше RAM и CPU 43 мин.
Karma представила свой первый электромобиль — высококлассный седан Revero GTE 2 ч.
Samsung рассчитывает повысить продажи смартфонов за счёт «доступных» 5G-моделей 5 ч.
Huawei займётся скоростной зарядкой для электрокаров, первый шаг — модуль HiCharger DC 7 ч.
Больше никаких секретов: фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 7 попали в Сеть 9 ч.
Китайские владельцы Imagination Technologies заверили власти Великобритании в лояльности 10 ч.
Коронавирус приведёт к падению продаж смартфонов Apple iPhone на треть 10 ч.
Samsung оборудует базовую версию смартфона Galaxy Note 20 аккумулятором на 4000 мА·ч 10 ч.
Новая жертва коронавируса: выставка Anime Expo 2020 в Лос-Анджелесе не состоится 11 ч.
Одноплатный компьютер Boardcon EM1808 подходит для обработки ИИ-задач 11 ч.