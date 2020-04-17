Обзор Logitech Rally и MeetUP с контроллером Tap: свежий взгляд на системы видеосвязи

Любая современная компания, у которой больше одного офиса, вряд ли может обойтись без постоянных видеоконференций. Но простейшие решения, собранные на коленке системным администратором, зачастую не позволяют получить качественные изображения и звук, а периодические проблемы со связью рано или поздно заставляют руководство задуматься о приобретении профессиональных решений. Один из наиболее доступных вариантов предлагает компания Logitech, хорошо знакомая любому домашнему пользователю не только своими высококачественными устройствами ввода, но и широкой линейкой веб-камер.

Нам удалось пообщаться с представителями компании Logitech в её московском офисе, где на примере двух тестовых переговорных комнат можно было посмотреть и протестировать предлагаемые решения видео-конференц-связи Logitech Rally и Logitech MeetUp с сенсорным планшетом-контроллером Logitech Tap. Что это за решения, чем они различаются и для каких задач подходят, мы сейчас и выясним.

⇡#Технические характеристики и варианты подключения

Предлагаемые решения основываются на конференц-камерах Rally и MeetUp. Первая представляет собой решение премиум-класса для помещений, рассчитанных на 8 мест и более. Всё зависит от комплектации дополнительными микрофонными модулями и внешними колонками, которых у данного устройства может быть две или одна. Младшая модель MeetUp позиционируется как идеальное решение для совсем небольших переговорных комнат, в которых помещаются до 6 человек. Она имеет встроенную акустическую систему с микрофонами, но при необходимости микрофон также можно подключить и внешний.

Характеристика / Модель камеры Logitech MeetUp Logitech Rally Угол обзора, ° по диагонали: 120;

по горизонтали: 113;

по вертикали: 80,7 по диагонали: 90;

по горизонтали: 82,1;

по вертикали: 52,2 Моторизованная система управления углом, ° панорамирование: ±25;

наклон: ±15 панорамирование: ±90;

наклон: +50/-90 Увеличение, крат 5 15 Формат изображения Ultra HD 4K (3840 × 2160)

1080p (1920 × 1080)

HD 720p (1280 × 720)

30 кадров в секунду Ultra HD 4K (3840 × 2160)

1080p (1920 × 1080)

HD 720p (1280 × 720)

30 кадров в секунду



1080p, 720p / 60 кадров в секунду Особенности Автофокусировка

3 предустановленных режима камеры Акустическая система Встроенная

Громкость: до 95 дБ SPL

Чувствительность: 86,5 ± 3 дБ SPL

(на расстоянии до 0,5 м)

Искажение: 200-300 Гц < 3%, 3-10 КГц < 1%

Технология устранения вибрации корпуса Внешняя подключаемая (1 или 2 колонки)

+ усилитель в дисплейном концентраторе

Микрофон Встроенный, 3 элемента

Диапазон действия: 4 м

Чувствительность: -27 дБ

Частотный диапазон: 90 Гц —16 кГц

Круговая диаграмма направленности

AEC (подавление акустического эха)

VAD (детектор речевой активности)

Подавление фоновых шумов

+ Внешний подключаемый Внешний подключаемый Rally Mic Pod

До 7 модулей, последовательное подключение

Дальность действия: 4,5 м

4 всенаправленных микрофона, формирующих 8 акустических пучков

AEC (подавление акустического эха)

VAD (детектор речевой активности)

Подавление фонового шума

Кнопка отключения звука со светодиодным индикатором состояния

Кабель 2,95 м

Частотный диапазон: от 90 Гц до 16 кГц

Чувствительность: более −27±1 дБ при 1 Па

Частота передачи данных с микрофонов: 48 кГц Технологии RightLight:

Компенсация недостаточного освещения

Подавление видеошума

Оптимизация насыщенности

RightSight:

Обнаружение людей в кадре

Автоматическое кадрирование

RightSound:

Выделение речи на фоне других звуков

Выравнивание уровня громкости голоса Дополнительно Пульт ДУ

Сенсорный контроллер Logitech Tap

Мини-ПК с ПО

Комплекты дополнительных креплений настольных/настенных, крепление к видеопанели

Замок Kensington Security Slot Пульт ДУ

Сенсорный контроллер Logitech Tap

Мини-ПК с ПО

Дисплейный и настольный концентраторы

Концентратор для модулей микрофонов

Комплекты дополнительных креплений настольных/настенных, крепление к видеопанели

Замок Kensington Security Slot Совместимость USB-подключение PnP

Сертифицировано для: «Skype для бизнеса» и Teams, Zoom, Fuze, Google Hangouts Meet

Поддержка Microsoft Cortana, Cisco Jabber

Совместимость с BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo и другими приложениями для видеоконференций Габариты, мм 104 × 400 × 85 (камера) 183 × 152 × 152 (камера)

103 × 449 × 80 (колонка)

21 × 102 × 102 (модуль микрофона)

40 × 206 × 179 (дисплейный концентратор)

40 × 176 × 138 (настольный концентратор) Масса, кг 1,04 (камера) н/д Гарантия, мес. 24 24

Схема подключения камеры Meetup:

1 – HDMI;

2 – USB-кабель Logitech Strong;

3 – кабель питания;

4 – сетевой кабель;

5 – ПК.

Схема подключения камеры Rally: 1 – HDMI;

2 – USB-кабель Logitech Strong;

3 – кабель питания;

4 – сетевой кабель;

5 – кабель Cat6A;

6 – ПК;

7 – дисплейный концентратор;

8 – настольный концентратор;

9 – концентратор для модулей микрофонов.

На схемах выше представлено по одному из вариантов подключения камер Logitech MeetUp и Logitech Rally. Для старшей модели их может быть гораздо больше — в зависимости от размеров помещения, геометрии стола и требований заказчика. Самое главное различие между этими камерами заключается в том, что Logitech MeetUp представляет собой изделие «всё в одном». Для полноценной эксплуатации этого устройства не нужны ни внешние колонки и микрофоны, ни дополнительные концентраторы. Ну а у старшей модели — Logitech Rally — камера, микрофоны и колонки увязываются между собой при помощи концентраторов, один из которых крепится под столом, а другой – рядом с камерой или видеопанелью (их в таком решении может быть две). Решение на основе Logitech Rally имеет модульную структуру с возможностью добавлять оборудование при необходимости.

Схема подключения камеры Meetup для фокус-комнат:

1 – HDMI;

2 – USB-кабель Logitech Strong;

3 – кабель питания;

4 – сетевой кабель;

5 – ПК.

Что касается камеры MeetUp, то она также прекрасно подойдёт для организации индивидуальных фокус-комнат, где в переговорах с одной стороны участвует не группа, а только один человек. Выше представлена схема подключения для данного варианта.

Ко всему этому можно добавить сенсорный контроллер Logitech Tap. В принципе, оба решения могут успешно функционировать и без него, но управлять видеоконференциями будет уже не так удобно. Дело в том, что все готовые решения для проведения видеоконференций Logitech предварительно уже настроены для работы с одним из трёх популярных программных продуктов —Zoom Rooms, Microsoft Teams Rooms или Google Cloud. Интерфейс одного из этих приложений и будет доступен через контроллер Logitech Tap, который можно установить на столе или на стене.

⇡#Особенности конструкции камер

Как мы уже говорили выше, камеры Logitech MeetUp и Logitech Rally имеют значительные различия в конструкции. Форм-фактор модели MeetUp со встроенной акустической системой и микрофонами позволяет разместить камеру на столе или прикрепить её к видеопанели — причём как сверху, так и снизу. Для этого производитель предлагает различные элементы креплений, ну а сама камера имеет подвижную подставку.

Объектив Logitech MeetUp имеет моторизованный механизм для управления наклоном и панарамированием. Ну а на задней панели корпуса находится USB-порт для подключения устройства к ПК и гнездо для подключения выносного микрофона, если таковой требуется.

Камеру Logitech Rally также можно установить на полку, закрепить на стене или даже на потолке в перевёрнутом состоянии, но для установки на видеопанель она не предназначена. Всё дело в её форм-факторе. Объектив камеры крепится на подвижной опоре, позволяющей ему достаточно быстро поворачиваться в двух плоскостях. На протяжении всей видеоконференции моторизованный механизм автоматически подстраивает камеру так, чтобы в поле зрения попали все участники процесса. При необходимости эту функцию можно принудительно отключить, единожды настроив объектив в начале беседы. Подключается Logitech Rally, как и Logitech MeetUp, при помощи кабеля USB Type-C — только не к ПК напрямую, а через дисплейный концентратор.

Камера Logitech Rally обладает объективом куда большего размера, чем у Logitech MeetUp, что само по себе уже позволяет надеяться на лучшее качество изображения. При этом заявленные разрешения изображения у этих камер одинаковые: от HD 720p до Ultra HD 4K (3840 × 2160). Но младшая модель ведёт съёмку с частотой только 30 кадров в секунду, в то время как старшая на разрешениях 720p и 1080p умеет снимать со скоростью 60 кадров в секунду.

Ну и ещё одно преимущество камеры Rally заключается в дополнительном обеспечении конфиденциальности с визуальным подтверждением. Дело в том, что в спящем положении камера разворачивается объективом вниз — это своего рода гарантия для пользователя, что за ним никто не подглядывает. Объектив занимает предустановленное положение в момент начала совещания и закрывается автоматически после его окончания. Ну а при отключении звука во время встречи индикатор состояния горит красным.

⇡#Дополнительное оборудование Logitech Rally

Если камере Logitech MeetUp для полноценной работы требуется только ПК со специализированным ПО, то для функционирования Logitech Rally нужны колонки, микрофоны и концентраторы, о которых мы уже говорили выше. Конструкции этих дополнительных устройств, а также элементам их крепления производитель уделил не меньше внимания, чем самим камерам. При близком знакомстве с компонентами комплектов чувствуется, что имеешь дело с премиум-продуктом. Это хорошо видно и по продуманной конструкции, и по качеству пластика и других материалов, из которых изготовлены камеры и их аксессуары.

Внешние колонки камеры Logitech Rally выполнены в продолговатом достаточно крупном пластиковом корпусе. Снаружи они обтянуты тёмно-серой тканью, благодаря чему смотрятся дорого и легко впишутся в любой офисный интерьер. Провод для подключения к дисплейному концентратору у колонки несъёмный. Колонки могут быть просто установлены на полку или тумбу, а также закреплены на стене при помощи дополнительных креплений.

Проводные микрофоны имеют форму плоской шайбы с центральной кнопкой отключения и светодиодной подсветкой в центре. Снаружи микрофоны обтянуты той же серой тканью, что и колонки. В самом простом варианте решения проводной микрофон можно просто положить на стол, но для аккуратной незаметной укладки проводов (особенно если микрофонов много) лучше использовать настольные кронштейны-грибки, встраиваемые в предварительно просверленные в столе отверстия. В самом креплении предусмотрена и возможность быстрой установки микрофона без инструмента, и каналы для прокладки кабеля.

Микрофоны подключаются друг к другу последовательно, но нарушить это правило позволяет дополнительный концентратор. В зависимости от размещения микрофонов на столе и их количества, к концентратору можно подключить до трёх микрофонных модулей по схеме «звезда». Также к нему может быть подключён ещё один концентратор — вместо микрофона. По форме и размерам концентратор напоминает сам микрофон. Это устройство также подключается к общему настольному концентратору.

⇡#Концентраторы для работы с Logitech Rally

Настольный и дисплейный концентраторы выполнены в очень похожих друг на друга пластиковых корпусах. Различаются они размерами и набором интерфейсов: дисплейный концентратор немного больше настольного, у него есть порт USB для подключения к ПК, ещё один USB-порт для подключения камеры, разъёмы для подключения двух колонок, два дополнительных HDMI-выхода, к которым можно подключить мониторы, и сетевой порт для связи с настольным концентратором.

У настольного концентратора разъёмов меньше: USB-порт для подключения микрофона, сетевой порт, два HDMI-входа и дополнительный USB-порт. Выглядят концентраторы как мини-ПК. Их можно установить на любой полочке под столом или повесить непосредственно на нижнюю часть столешницы.

⇡#Контроллер Logitech Tap и пульт управления

Сенсорный контроллер Logitech Tap подключается непосредственно к компьютеру по USB-интерфейсу. При этом он становится дополнительным дисплеем, на котором отображается программный интерфейс выбранного пользователем ПО для видеоконференций. В данном случае это ПО от Zoom, Microsoft или Google. Контроллер имеет форму клина с углом 14°, то есть дисплей всегда будет располагаться под небольшим наклоном к пользователю, независимо от того, висит ли контроллер на стене или просто лежит на столе.

Устройство выполнено в прочном пластиковом корпусе, верхняя часть которого полностью закрыта защитным стеклом с олеофобным покрытием. Под ним скрывается 10,1-дюймовый дисплей. В передней части корпуса есть датчик движения, активирующий контроллер, а сбоку имеется 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Но самое интересное скрывается снизу, под легкосъёмной металлической крышкой. Все разъёмы для подключения контроллера прячутся именно здесь, а провода уложены таким образом, что случайно выдернуть их при работе у вас точно не получится.

Отдельно отметим наличие у контроллера стандартного резьбового крепления VESA, благодаря которому устройство может быть закреплено буквально где угодно. Ну а для полного удобства в работе производитель предлагает воспользоваться дополнительными кронштейнами, изменяющими угол наклона планшета. На этих кронштейнах контроллер также получает возможность вращения на угол ±180°.

Ну и ещё один орган управления, который входит в стандартную поставку при покупке решений на основе камер Logitech MeetUp и Logitech Rally, – это пуль ДУ, позволяющий проводить элементарные действия: ориентировать камеру вручную, регулировать громкость звука колонок, отвечать на звонок.

⇡#Впечатления от работы

На базе двух тестовых конференц-комнат, созданных в представительстве Logitech в Москве, нам удалось протестировать качество видеосвязи, предоставляемой как самым простым решением Logitech MeetUp, так и передовым Logitech Rally в комплекте с двумя колонками, а также двумя комплектами из мини-ПК и контроллеров Logitech Tap, различающимися набором ПО: Zoom Rooms и Microsoft Teams Rooms.

Обе камеры быстро включаются и становятся готовыми к работе буквально за несколько секунд. Обе при помощи технологии RightSight обнаруживают в начале конференции всех присутствующих в помещении и устанавливают объектив под нужным углом. Камера Rally дополнительно отслеживает изменения положения присутствующих в процессе работы, изменяя угол обзора и своё положение при необходимости.

По качеству изображения обе камеры схожи, хотя цветопередача нам показалась более естественной у Logitech Rally. Что касается скорости съёмки, то значение в 60 кадров в секунду, доступное у старшей модели, нужно далеко не всем в случае с видеоконференциями, так что его лучше рассматривать как дополнительную опцию. Во всех остальных случаях будет достаточно 1080p/30 или 4K/30 — если пропускная способность сети позволяет. Камеры дополнительно обрабатывают изображения, смягчая тени, распознавая и убирая блики, а также выравнивая освещение, если, например, в помещении есть не закрытое шторами окно.

Что касается звука, то в этом плане между Logitech MeetUp и Logitech Rally обнаружились существенные различия. Младшая модель имеет встроенные динамики без усилителя. Максимальной громкости в данном случае будет достаточно лишь для совсем небольшого помещения. Даже в комнате, рассчитанной на 5-6 человек, нужно соблюдать тишину, чтобы хорошо слышать удалённого собеседника. Внешняя же акустика Logitech Rally с усилителем в дисплейном концентраторе, напротив, создаёт очень мощный, громкий и чистый звук. Двух колонок более чем достаточно для большого зала переговоров.

Впрочем, звучание в любом случае во многом зависит ещё и от того, какие материалы стен в комнате переговоров и как именно расположены в ней все компоненты системы. В этом специалисты из Logitech оказывают посильную помощь, помогая своему клиенту при покупке не только сделать правильный выбор всех составных частей, но и разместить их в конкретной переговорной комнате должным образом.

Несмотря на разное звучание, голос в обеих переговорных комнатах передавался чисто, без искажений и, что особенно важно, без посторонних шумов – резких скачков, писков и прочих артефактов. И встроенный микрофон камеры Logitech MeetUp, и внешний микрофон, подключённый к Logitech Rally, выполняют свои функции идеально.

Что касается программной составляющей, то все возможности по организации и проведению видеоконференций с камерами и сопутствующим оборудованием Logitech соответствуют выбранному вами варианту ПО. Как мы уже говорили выше, тестирование проводилось с пакетами Zoom Rooms и Microsoft Teams Rooms. Никаких нареканий работа этих программных продуктов не вызвала. Особенно стоит подчеркнуть тот комфорт при проведении конференций, который обеспечивает контроллер Logitech Tap. С ним удобно переключаться между подключёнными участниками, ставить задачи, назначать новые встречи и делать всё то, для чего потребовались бы отдельный монитор, мышка и клавиатура.

В целом впечатление от работы со всем оборудованием осталось только самое приятное. Никаких накладок в работе замечено не было, а подключение дополнительных модулей (для Logitech Rally) проходило за считаные минуты.

Обе системы Logitech для видеоконференций, с которыми нам удалось познакомиться, представляют собой совершенно иной класс оборудования, чем веб-камеры и домашние системы телекоммуникаций, которыми эта компания занимается уже очень давно. Комплект на основе камеры Logitech MeetUp вполне подойдёт небольшим компаниям или даже фрилансерам, которым приходится часто вести общение с удалённым заказчиком и при этом требуется обеспечить высокое качество передаваемых изображения и звука.

У представленных решений есть немало общих достоинств:

очень высокое качество видео (до 4K) и звука;

автоматическая настройка положения камеры;

избирательная запись голоса;

управление конференциями при помощи контроллера Logitech Tap;

простота настройки;

работа с признанными лидерами среди приложений для видеоконференций;

безупречное качество изготовления;

продуманная до мелочей конструкция всех компонентов.

Но комплект Logitech Rally – это уже сегмент премиум, а потому решения на основе этой камеры имеют свои дополнительные плюсы:

модульный принцип построения системы;

отключаемую функцию автоматической подстройки панорамы и положения камеры на протяжении всей конференции;

мощную выносную акустику;

выносные микрофоны;

возможность подключения двух дисплеев;

возможность подключения дополнительной камеры.

Из минусов можно отметить лишь недостаточную громкость звука встроенных динамиков Logitech MeetUp. А вот у Logitech Rally таковых обнаружить вообще не удалось. В целом оба решения можно смело рекомендовать к покупке для любого бизнеса – от самого малого, до крупных корпораций. Конечно, стоимость данного оборудования будет несравнимо больше, чем стоимость простенькой веб-камеры и пары колонок, но и качество передаваемой информации будет выше в разы. Да и с настройкой оборудования у сотрудников компании не возникнет много вопросов.