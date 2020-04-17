Обзор смартфона OPPO Reno3 Pro: отказ от себя

Компания OPPO в суровой схватке за внимание публики (если в Китае у нее уже давно все хорошо, то за пределами Поднебесной смартфоны этого бренда оказываются своеобразными невидимками) создала весной 2019-го едва ли не самые узнаваемые аппараты среднего класса. Reno, не выделяющиеся своими характеристиками, были отмечены в первую очередь за дизайн — очень характерная полоска с выростом на задней панели сочеталась с выдвигающимся блоком камеры, причем выдвигающимся под углом.

Казалось, найден хороший дизайн-код, даже можно сказать, айдентика серии — но Reno3 рушит наши свежие, как апрельские побеги на деревьях, представления о последовательности китайских компаний. Новинка лишена и полоски на задней панели, и выдвижного блока с фронтальной камерой — вместо этого селфи-модуль размещен в поверхности экрана. OPPO Reno3 Pro, как и вышедший недавно флагман Find X2, успешно сливается с массой им подобных (а сами они сливаются друг с другом). Брать свое новая надежда OPPO на успех в среднем ценовом сегменте планирует сочетанием характеристик, а не уникальным дизайном.

Перед тем как разобрать в подробностях, какие именно характеристики и возможности есть у Reno3 на вооружении, стоит на минуту погрузиться в хитросплетения модельного ряда. Дело в том, что существуют четыре версии третьего Reno, из которых в России будут продаваться две. Первая — это «обычная» Reno3, которая ранее бы получила имя Reno3 Z: 6,4 дюймовый экран с вырезом-«капелькой», аппаратная платформа Mediatek MT6779 Helio P90, квадрокамера чуть попроще, чем у Pro-версии, зато с фронталкой на 44 Мп. Вторая — Reno3 5G (ее не будет в России), она, как нетрудно догадаться, отличается от обычной Reno3встроенным 5G-модемом, а также совершенно новой аппаратной платформой Mediatek MT6885Z Dimensity 1000L и почему-то измененной квадрокамерой с главным модулем на 64 мегапикселя.

Версий Reno3 Pro также существует две — «обычная» и 5G. В «обычной» применена двойная фронтальная камера (отчего смартфон сразу становится похож на Huawei P40), платформа Mediatek Helio P95, экран диагональю 6,4 дюйма и квадрокамера с главным модулем на 64 мегапикселя. В России же будет та версия, которая получила аббревиатуру 5G в названии, но с отключенным модемом (да, вот так все непросто). Вкратце: тут экран уже на 6,5 дюйма, платформа Qualcomm Snapdragon 765G, квадрокамера с главным 48-мегапиксельным модулем (но чуть другим, чем в Reno3), единственная фронталка с разрешением 32 мегапикселя и улучшенный набор модулей беспроводной связи.

Сам черт ногу сломит, если честно — OPPO со своим весенним обновлением несколько перемудрила. В этом материале мы поговорим о смартфоне, который на международный рынок вышел как OPPO Reno3 Pro 5G, а в России продается просто как Reno3 Pro.

OPPO Reno3 Pro OPPO Reno2 OnePlus 7T Huawei P40 Xiaomi Mi Note 10 Дисплей 6,5 дюйма, Super AMOLED,

2400 × 1080 точек, 401 ppi, емкостный мультитач 6,5 дюйма, AMOLED,

2400 × 1080 точек, 401 ppi, емкостный мультитач 6,55 дюйма, Fluid AMOLED,

2400 × 1080 точек, 402 ppi, емкостный мультитач 6,1 дюйма, OLED,

2340 × 1080 точек, 422 ppi, емкостный мультитач 6,47 дюйма, AMOLED,

2340 × 1080 точек, 398 ppi, емкостный мультитач Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5 Нет информации Corning Gorilla Glass 5 Процессор Qualcomm Snapdragon 765G: одно ядро Kryo 475 Prime, частота 2,4 ГГц + одно ядро Kryo 475 Gold, частота 2,2 ГГц, шесть ядер Kryo 475 Silver, частота 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 730G: два ядра Kryo 470 Gold, частота 2,2 ГГц + шесть ядер Kryo 470 Silver, частота 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 855 Plus: одно ядро Kryo 485 Gold, частота 2,96 ГГц + три ядра Kryo 485 Gold, частота 2,42 ГГц + четыре ядра Kryo 485 Silver, частота 1,78 ГГц HiSilicon Kirin 990 5G: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 × ARM Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,95 ГГц); архитектура HiAI; 5G-модем Qualcomm Snapdragon 730G: два ядра Kryo 470 Gold, частота 2,2 ГГц + шесть ядер Kryo 470 Silver, частота 1,8 ГГц Графический контроллер Adreno 620 Adreno 618 Adreno 640 ARM Mali-G76 MP16 Adreno 618 Оперативная память 8 Гбайт 8 Гбайт 8 Гбайт 6/8 Гбайт 6 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт 256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Есть (гибридный) Нет Да (только Huawei nanoSD) Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C USB Type-C USB Type-C, мини-джек 3,5 мм SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц CDMA 800/1900 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41 LTE Cat.18 (до 1200 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 LTE Cat.15 (до 800 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac/ax 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS (двухдиапазонный), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-датчик Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Четверной модуль, 48 + 8 + 13 + 2 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, оптическая стабилизация с 48-Мп модулем, фазовый автофокус с главным и телефото-модулями, двойная светодиодная вспышка Четверной модуль, 48 + 8 + 13 + 2 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, оптическая стабилизация с 48-Мп модулем, фазовый автофокус с главным и телефото-модулями, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 48 Мп, ƒ/1,6 + 12 Мп, ƒ/2,2 + 16 Мп, ƒ/2,2, оптическая стабилизация с главной камерой, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль, 50 + 8 + 16 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2, фазовый автофокус, оптический стабилизатор, двойная светодиодная вспышка Пятерной модуль: 108 Мп, ƒ/1,7 + 12 Мп, ƒ/2,0 + 20 Мп, ƒ/2,2 + 5 Мп, ƒ/2,0 + 2 Мп (макро), ƒ/2,4, фазовый автофокус с тремя камерами (контрастный + лазерный с широкоугольной), четверная светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус 16 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус 16 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус Двойной модуль: 32 Мп, ƒ/2,2 + TOF-камера, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус Питание Несъемный аккумулятор: 15,3 Вт·ч (4025 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 14,44 Вт·ч (3800 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 14,44 Вт·ч (3800 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19,98 Вт·ч (5260 мА·ч, 3,8 В) Размер 159,4 × 72,4 × 7,7 мм 160 × 74,3 × 9,5 мм 160,9 × 74,4 × 8,1 мм 148,9 × 71,1 × 8,5 мм 157,8 × 74,2 × 9,67 мм Масса 171 грамм 189 граммов 190 граммов 175 граммов 208 граммов Защита корпуса Нет Нет Нет IP54 Нет Операционная система Android 10, оболочка ColorOS Android 9.0 Pie, оболочка ColorOS Android 10, оболочка OxygenOS Android 10, оболочка EMUI 10 Android 9.0 Pie, оболочка MIUI Актуальная цена 49 990 рублей 37 990 рублей 37 720 рублей за версию 8/128 Гбайт, 38 800 рублей за версию 8/256 Гбайт 44 990 рублей 35 690 рублей

⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

Про дизайн я уже сказал пару слов выше, распыляться не буду: OPPO Reno3 Pro выглядит современно, актуально, даже, наверное, стильно, но абсолютно непримечательно. Производитель осознанно лишил гаджет собственного лица — вероятно, это поможет сделать его более массовым, но выделиться на общем фоне, купив очередной Reno, у вас теперь не получится.

И лицевая, и задняя панели прикрыты закаленным стеклом Gorilla Glass 5 и изогнуты по краям — смартфон, несмотря на внушительные габариты, удобно держать. Но при этом он весьма скользкий, что неизбежно для стеклянных изогнутых корпусов. Сразу одевайте свой Reno3 Pro в чехол.

При этом благодаря отказу от спрятанной в корпусе камеры удалось сделать Reno3 Pro заметно тоньше — 7,7 против 9,0 мм. Это также сказывается на восприятии гаджета и удобстве обращения с ним. Фронтальная камера не отъедает очень уж много места, хотя сделать столь миниатюрный объектив, как у vivo X30 Pro или OPPO Find X2, не получилось. Но на строке состояния все необходимое помещается без проблем.

Доступные цветовые вариации корпуса: черная (как в нашем случае), белая, синяя (с градиентом). Добавлю, что и черный корпус имеет отблеск синего, слегка переливаясь на свету.

Я уже несколько раз упомянул заурядность дизайна Reno3 Pro, но надо отметить, что блок с четырьмя камерами здесь решен не стандартным для этого сезона образом, когда объективы собраны в крупный квадрат или прямоугольник, а более традиционным и, пожалуй, все-таки более изящным — с вытянутой плашкой. Слегка приподнятой над корпусом, само собой.

Функциональные элементы стандартные: мини-джека нет без каких-либо причин, разговорный динамик вписан под верхнюю грань, что было непросто — экран все-таки занимает подавляющую часть лицевой поверхности (92,1%). Клавиши включения/блокировки гаджета и регулировки громкости/спуска затвора камеры расположены на противоположных гранях корпуса, слот для SIM-карт находится снизу, возле порта USB Type-C и основного динамика. Влаго- и пылезащита не заявлена — скорее всего, корпус спокойно будет реагировать на брызги или дождевые капли, но ронять в воду смартфон не стоит.

Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном — используется оптический сенсор. Есть и система распознавания лиц. Но работу обеих систем идентификации пользователя проверить не удалось — в тестовом Reno3 Pro был установлен режим, в котором отсутствовал доступ к этим функциям. Можно предположить, что у смартфона с этим все должно быть нормально, все-таки у OPPO богатый и успешный опыт в этой области — но предполагать одно, а говорить достоверно — другое. Увы, вынужденно оставим без комментариев.

Галерея скриншотов

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой ColorOS 7.1. Подробно о ней я рассказывал в обзоре OPPO Find X2. Если коротко — это не лишенная небольших недостатков, но быстро развивающаяся и адаптирующаяся под европейского пользователя система, с которой уже сегодня можно обращаться, не испытывая серьезных неудобств. Она быстрая, работает достаточно стабильно (хотя, опять же, демонстрационный режим тестового Reno3 Pro не дает права делать далеко ищущие выводы), может предложить интересный набор уникальных функций (приложение Relax для отдыха от смартфона, нетипичные профили пользования, панель быстрого доступа, не привязанная к изогнутому экрану) и почти не раздражает неловкой русификацией.

⇡#Дисплей и звук

Матрицу экрана OPPO Reno3 Pro явно унаследовал от Reno2, но с некоторыми усовершенствованиями. Это все тот же Super AMOLED диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2400 × 1080 точек, но теперь — изогнутый по краям (пользоваться удобнее, но рабочая поверхность чуть меньше). Плотность пикселей составляет 401 ppi – результат средний, но по факту достаточный для большинства пользователей. Разглядеть пикселизацию практически невозможно, разве что в 4K-видео может немного не хватать резкости.

С углами обзора проблем нет, олеофобное покрытие в наличии, причем качественное — оттирать отпечатки не составляет труда. Но все это было и раньше, главное же новшество дисплея Reno3 Pro в сравнении с предшественником — частота обновления 90 Гц. Включить ее можно в любой момент, она не работает на каком-то специальном разрешении или в выделенных приложениях. Гладкость обновления распространяется на все приложения и экраны смартфона.

Измеренная яркость составила 488 кд/м2 – примерно на уровне Reno2. Это очень хороший показатель для OLED-экрана, что и можно увидеть на графике. Для сравнения там приведены данные Huawei P40 Pro – просто потому, что прямой ценовой конкурент Reno3 Pro — P40 — пока к нам не доехал. Но про него мы тоже обязательно напишем в ближайшее время.

В настройках дисплея можно изменить размер шрифтов, активировать фильтр синего, поменять цветовую температуру, включить систему отображения часов и значков уведомлений на заблокированном смартфоне. Есть предустановки цветопередачи — можно выбрать между режимами «яркий» (расширенное цветовое пространство) и «нежный» (пространство sRGB). По умолчанию в смартфоне установлен «яркий» режим, я измерил цветопередачу экрана в обоих.

В «ярком» режиме цветовое пространство приближается к стандарту DCI-P3. Средняя гамма оттенков серого составляет 2,27, кривые чуть разлетаются в светлых оттенках, но не слишком значительно. Цветовая температура повышена и держится в основном на уровне 8 000 К с кратковременным провалом до 7 000 К. Цвета по умолчанию холодноваты. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,67 (при норме 3 и эталонном значении 2).

В режиме «нежность» цветовое пространство находится очень близко к стандарту sRGB. Средняя гамма составляет 2,28 при относительно спокойном поведении кривых, цветовая температура колеблется от 7 000 до 8 000 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 3,53, что тоже не очень далеко от нормы (3,00). Настроен дисплей не идеально, но вполне прилично.

«Звучит» OPPO Reno3 Pro неплохо. С наушниками он никаких сюрпризов не преподносит: мини-джека нет, звуковой тракт обычный, есть поддержка всех современных профилей Bluetooth, необходимых для передачи Hi-Res-звука. А вот внешние динамики могут порадовать и стереофонией, и довольно высоким ее качеством. OPPO Reno3 Pro не только громкий, можно даже распознать в его звучании некую породу. При желании. Все-таки это смартфон.

«Железо» и производительность

OPPO Reno3 Pro – один из первых смартфонов на базе платформы Qualcomm Snapdragon 765G, представленной в декабре 2019-го вместе с флагманской Snapdragon 865. Платформа состоит из восьми ядер Kryo 475: одно переработанное высококлассное ядро Cortex-A76 частотой 2,4 ГГц, одно производительное ядро ARM Cortex-A76 частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер ARM Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. Графический процессор — Adreno 620, тактовая частота которого не раскрывается, но в версии G она должна быть повышена относительно обычного Snapdragon 765. Техпроцесс — 7 нм.

OPPO очень последовательна в выборе процессоров для смартфонов серии Reno: у первого был Snapdragon 710, у второго — Snapdragon 735G, у третьего (в версии Pro) – Snapdragon 765G. Три в ряд. Новая платформа, как можно понять по букве в конце имени, предназначена для более мощных систем и рассчитана на геймеров. Что же, она тут стоит не зря — да, до уровня флагманских платформ 765G не поднимается, но, чтобы запустить любую игру из Goole Play и играть в нее на высоких графических настройках, мощности хватит. Рассчитывать на предельную частоту в главных онлайн-играх, пожалуй, все-таки не стоит, но играть в них относительно комфортно вполне можно.

С платформой в Reno3 Pro взаимодействуют 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X – Snapdragon 765G не поддерживает стандарт LPDDR5, в этом сезоне смартфоны среднего класса еще не получат быстрейшую оперативку из возможных. Это останется привилегией флагманов.

Система охлаждения OPPO Reno3 Pro проявила себя замечательно — в том числе и поэтому можно вполне смело брать в расчет этот смартфон любителям всерьез зарубиться. В синтетическом тесте CPU Throttling Test вообще не зафиксировано понижение частот (и никакой динамики в этом плане, очень ровная кривая производительности), а средняя производительность при этом составила 156 GIPS.

В первом Reno слота для карты памяти не было, во втором — был, в третьем (в нашей версии) — снова исчез. Отчего? Почему? Кто знает. Но объем памяти вполне достаточный для того, чтобы не сильно переживать по этому вопросу, — 256 Гбайт (UFS 2.1).

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В состав Qualcomm Snapdragon 765G включен 5G-модем X52, но OPPO и не заявляет о его присутствии в российской версии смартфона, и одновременно не пишет напрямую про отключенную программно поддержку работы с сетями пятого поколения. В любом случае сегодня для нас работа с 5G не слишком актуальна, акцентировать на этом внимание нет смысла.

С LTE OPPO Reno3 Pro работает в обычном режиме. Скорость модема производитель не сообщает, но список диапазонов обширный и все нужные нам частоты в нем присутствуют. К сожалению, всерьез проверить работоспособность LTE-модема в нынешних условиях не представляется возможным, но, думается, едва ли именно Reno3 Pro проявит здесь какую-то слабость. По крайней мере в Подмосковье связь работала хорошо.

В OPPO Reno3 Pro есть все необходимые беспроводные модули, он даже демонстрирует в этом отношении некоторый шик: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (обошлось все-таки без Wi-Fi 6) и NFC с поддержкой Google Pay. Навигационный модуль работает с основными системами: GPS (в том числе A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

OPPO Reno3 Pro неожиданно почти не получил по сравнению с предшественником развития в плане тыльной камеры — хотя в наше время именно в этой области обычно сосредоточены все основные отличия одного поколения смартфонов от другого. Здесь установлен почти такой же блок камер, как в Reno2, с небольшими исключениями.

Основная камера не удивит никого. Это главный модуль 2019 года — Sony IMX586 с разрешением 48 мегапикселей (физические размеры сенсора — 1/2,0"), оснащенный объективом светосилой ƒ/1,7 и с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм. Предусмотрены фазовый автофокус и оптический стабилизатор. По умолчанию с помощью этого модуля пользователь получает снимки разрешением 12 Мп с группировкой пикселей, но можно в любой момент переключиться на режим 48 Мп.

Вторая камера используется для расширенного угла обзора, ее мы также видели в Reno2: 8 мегапикселей (физические размеры сенсора — 1/3,2"), объектив с ЭФР 13 мм и светосилой ƒ/2,2, без автофокуса. Для двукратного оптического зума используется 13-мегапиксельная камера (физические размеры сенсора — 1/3,4") с объективом, сочетающим ЭФР 52 мм и светосилу ƒ/2,4. С ее помощью мы можем делать кадры с двукратным оптическим зумом, также на стандартной шкале выбора фокусного расстояния предлагается пятикратный зум — гибридный. Снимки, сделанные с нормальным углом обзора и с зумом получают разрешение в 12 мегапикселей (с возможностью делать 48-мегапиксельные снимки на главную камеру), а съемка на широкоугольный модуль ведется с разрешением в 8 мегапикселей. Четвертая камера оснащена 2-мегапиксельным монохромным сенсором (1/5") и объективом со светосилой ƒ/2,4. Назначение этого модуля OPPO не раскрывает: скорее всего, он помогает при съемке портретов, возможно, как-то задействован при ночной съемке.

Общий уровень съемки остался примерно таким же, как у Reno2, – с минимальным прогрессом благодаря усовершенствованной программной обработке. Со стандартным углом обзора камера снимает хорошо — при достаточном освещении радует достойный динамический диапазон и приятная цветопередача. Смартфон слегка приукрашивает действительность, но не критично. На широком угле заметно падает и детализация, и динамический диапазон, но при естественном свете или ярком искусственном получить хорошие снимки все еще можно. Неплохо проявляет себя камера с двукратным зумом. А вот гибридный пятикратный уже не слишком радует — картинка рассыпается, даже при нормальном освещении очень активно включаются алгоритмы шумоподавления, «убивающие» детали. Сохранилась и прежняя претензия к тому, что баланс белого и цветопередача скачут в зависимости от того, какую камеру вы выбираете. Не хватает единообразия и гладкости при переходе.

Ночная съемка — не сильная сторона OPPO Reno3 Pro. Смартфон может «выудить» какую-то картинку даже в условиях кромешной темноты (см. нижний пример из предложенных), но говорить о по-настоящему качественной работе камеры смартфона в темноте не приходится. Гаджет порадует сразу двумя «ночными» режимами работы — в обычный он переходит при недостаточном освещении и старается программно доработать изображение; вечером, в сумерках, лучше пользоваться камерой таким образом. Когда же света становится критически мало, стоит перейти в специальный ночной режим, в котором Reno3 Pro занимается привычным для многих собратьев делом — склеивает изображение из множества кадров, сделанных с разной экспозицией. Делает он это довольно средне — картинка относительно гладкая и светлая, но лишена естественности. «Мозги» смартфона слишком стараются и не знают меры.

В портретном режиме есть программное размытие заднего плана, которое работает неплохо, особенно если не пытаться «открыть диафрагму» на максимум — тогда становятся слишком заметны артефакты по контуру объекта. Недостаток портретного режима очевиден — в качестве базы используется картинка, полученная при помощи оптики с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм, и мы видим заметные пространственные искажения, которые особенно мешают при съемке крупным планом. Ростовые или поясные портреты на OPPO Reno3 Pro при этом можно делать вполне неплохого качества. Доступен встроенный бьютификатор.

В OPPO Reno3 Pro нельзя просто взять и отключить нейросетевые вычисления в базовом режиме фотосъемки — для этого необходимо перейти в «профессиональную» вкладку с ручными настройками. В ином случае смартфон будет обязательно распознавать сцену и немного подстраивать изображение согласно своим представлениям о прекрасном. При этом работает ИИ относительно аккуратно, отключать его желания не возникает, за исключением некоторых моментов, связанных со сложным освещением. Но ситуацию можно «усугубить», включив режим Dazzle Colors, который в русской версии ОС называется «Усиление цветности». В нем смартфон сильно поднимает насыщенность — снимки здорово теряют в естественности.

Приложение камеры хорошо знакомо и по прошлым версиям ColorOS — оно довольно удобное (переключение между фокусными расстояниями камеры организовано точно лучше, чем у Huawei), но не слишком функциональное: настроек минимум, возможности снимать в RAW нет.

По общему уровню камера Reno3 Pro несколько отстает от большинства конкурентов — если для состояния на осень 2019-го это отставание казалось некритичным, то теперь, с выходом Xiaomi Mi Note 10 и Xiaomi Mi 10, а также OnePlus 7T и тем паче Huawei P40, — текущее предложение OPPO в среднем классе выглядит аутсайдером.

Галерея снимков

OPPO Reno3 Pro умеет снимать видео в 4К с частотой до 30 кадров в секунду или в Full HD с частотой до 60 кадров в секунду. Доступны два варианта стабилизации — обычная и профессиональная. Оба работают только в Full HD-разрешении и очень эффективны. Примеры можно увидеть выше. Сохранилась возможность снимать видео с искусственным боке, которую мы также видели и на флагмане Find X2.

Фронтальная камера в OPPO Reno3 Pro получила 32-мегапиксельный сенсор (система Quad Bayer, снимки делаются с разрешением 8 Мп) с объективом светосилой ƒ/2,4, без автофокуса, но со вспышкой. Качество съемки хорошее — получить нормальные селфи можно как с идеальным светом, так и при неярком искусственном освещении. Есть портретный режим и продвинутый бьютификатор с возможностью уменьшить или увеличить глаза, сгладить кожу и т. д.

OPPO Reno3 Pro получил аккумулятор на 15,3 Вт·ч (4025 мА·ч, 3,8 В). Батарея рядовой емкости, и смартфон показывает ожидаемые результаты по автономности. Если не активировать постоянный 90-герцевый режим, пользоваться темной темой интерфейса и не держать яркость экрана на максимуме — он спокойно проживет день, а при максимальной нагрузке — 8-9 часов. Если «свистать всех наверх», то аккумулятор разрядится уже за 10-12 часов даже при рядовой нагрузке.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, при включенном беспроводном соединении, с действующими обновлениями, OPPO Reno3 Pro продержался более 11 часов. Хороший результат.

Для восстановления заряда аккумулятора используется система быстрой подзарядки VOOC 4.0. Не Super VOOC, как в серии Find X, с его разделенным на два аккумулятором и получасовым полным циклом зарядки, но тоже плохо. На то, чтобы зарядить OPPO Reno3 Pro от нуля до ста процентов, у фирменной зарядной системы мощностью 30 Вт уходит час. При этом смартфон не греется — утверждается, что этот метод вообще почти не влияет на ресурс аккумулятора.

OPPO Reno3 Pro обменял необычный дизайн и стопроцентно узнаваемое собственное лицо на… Действительно, на что он это обменял? По сути, мы имеем дело с эволюционным развитием серии без резких движений — новая, более мощная платформа среднего класса, почти такой же AMOLED-дисплей, но с загнутыми краями и частотой 90 Гц, свежая фронталка, обновленная зарядка, стереофонические динамики. И на этом более-менее все. Даже тыльная камера оставлена без изменений. Конкуренты при этом не сидят сложа руки, и ситуация по сравнению с осенью, когда Reno2 выделялся на общем фоне именно своей непохожестью на остальных, сейчас еще жестче.

Это хороший смартфон без явных слабых мест. Но и без явных сильных, и именно в этом его проблема. При цене 50 тысяч рублей он оказывается несколько на перепутье — не очень понятно, для кого он и за счет чего должен выигрывать конкуренцию у Huawei P40 (или даже Huawei P30 Pro — для которого доступны гугл-сервисы!), OnePlus 7T/7T Pro, Xiaomi Mi Note 10.

Достоинства:

яркий и качественно настроенный AMOLED-дисплей;

быстрая зарядка;

хорошее качество съемки на фронтальную камеру;

стереодинамики.

Недостатки: