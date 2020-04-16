Обзор Lenovo Legion 7i: изучаем очень мощный ноутбук с 8-ядерным Core i9-10980HK и GeForce RTX 2080 SUPER

2020 год — год конкуренции между AMD и Intel. Об этом можно с уверенностью говорить уже сейчас, ведь полномасштабное «сражение» развернулось именно весной. На днях на нашем сайте вышел обзор ASUS TUF Gaming A15, в котором используется 8-ядерный процессор Ryzen 7 4800H. Однако прошло всего несколько дней, и Intel презентовала обновленные мобильные чипы, относящиеся к 10-му поколению Core (Comet Lake-H). А ведь совсем скоро будет представлена настольная платформа LGA1200 и чипы Comet Lake-S. Вожаком «стаи» мобильного сектора стала 8-ядерная модель Core i9-10980HK. И именно ей придется противостоять 8-ядерным процессорам AMD.

Между тем год назад NVIDIA представила мобильные графические ускорители GeForce RTX 2000. За это время тестовая лаборатория 3DNews познакомила вас со всеми значимыми моделями. Прошло 12 месяцев, и в ряду адаптеров, поддерживающих трассировку лучей на аппаратном уровне, наметилось пополнение — если вы читаете этот обзор, то ноутбуки с SUPER-версиями GeForce RTX 2070 и 2080 уже находятся в продаже.

Так случилось, что к нам в редакцию приехала модель Lenovo Legion 7i, оснащенная и Core i9-10980HK, и GeForce RTX 2080 в Max-Q-дизайне. Следовательно, познакомиться с новинкой стало интереснее вдвойне.

⇡#Технические характеристики, комплектация и ПО

Мы обязательно поговорим и о процессорах Comet Lake-H, и о SUPER-графике NVIDIA, но для начала давайте познакомимся с героем сегодняшнего обзора. Все известные характеристики ноутбука указаны в таблице ниже.

Lenovo Legion 7i Дисплей 15,6'', 1920 × 1080, IPS, матовый, 144 или 240 Гц Центральный процессор Core i9-10980HK Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q Оперативная память До 32 Гбайт, DDR4-3200 Установка накопителей 2 × M.2 в режиме PCI Express x4 3.0 или SATA 6 Гбит/с Оптический привод Нет Интерфейсы 1 × USB 3.1 Gen1 Type-C

2 × USB 3.1 Gen2 Type-A

1 × USB 3.1 Gen1 Type-А

1 × Thunderbolt 3

1 × 3,5-мм мини-джек

1 × HDMI

1 × RJ-45 Встроенный аккумулятор 80 Вт⋅ч Внешний блок питания 230 Вт Размеры 358 × 256 × 20 мм Масса ноутбука 2,2 кг Операционная система Windows 10 Home

Windows 10 Pro Гарантия 2 года Цена в России по данным «Яндекс.Маркета» 250 000 руб. за протестированную конфигурацию

Как вы сами понимаете, сегодня речь идет, пожалуй, о самой продвинутой конфигурации Legion 7i. Помимо Core i9-10980HK и GeForce RTX 2080 SUPER, в лэптопе используется 32 Гбайт оперативной памяти и RAID-массив, состоящий из пары терабайтных SSD. Мощно? Еще бы! Ориентировочно такая версия Lenovo Legion 7i будет стоить 250 000 рублей. За модель с 6-ядерным Core i7, 16 Гбайт ОЗУ и GeForce RTX 2060 придется выложить примерно 150 000 рублей.

Тестовая модель оснащена беспроводным модулем Intel Wi-Fi 6 AX201, который поддерживает стандарты IEEE 802.11b/g/n/ac/ax с частотой 2,4 и 5 ГГц с максимальной пропускной способностью 2,4 Гбит/с и Bluetooth 5.1.

В комплекте с лэптопом нашелся только внешний блок питания мощностью 230 Вт. Его масса составляет примерно 800 граммов.

⇡#Внешний вид и устройства ввода

Внешний вид у Legion 7i потрясный, хотя справедливости ради надо отметить, что новинка в плане дизайна очень похожа на модели серии Y 2019 года. Корпус лэптопа полностью выполнен из металла — причем днище устройства сделано из цельного листа алюминия с выточенными для кулера отверстиями. Значок «Y» в ноутбуке подсвечивается — в «Легионе» вообще много чего подсвечивается. Здесь, как говорится, лучше один раз увидеть.

Итак, RGB-элементами, помимо логотипа на крышке, оснащены клавиатура, окантовка по бокам и спереди, а также решетки радиаторов.

Крышка Legion 7i раскрывается на 180 градусов, петли внушают доверие. Открыть ее можно при помощи одной руки, для этого на корпусе предусмотрен специальный выступ.

Толщина устройства вместе с ножками составляет 24 мм, только корпуса — 20 мм. Так что мы можем говорить о «Легионе» как о небольшой 15-дюймовой модели. При этом весит лэптоп 2,2 кг.

Экран Legion 7i получил тонкие рамки: сверху — 9 мм, по бокам — 5 мм. Естественно, все это сказалось на размерах устройства.

Основные интерфейсы размещены по бокам и сзади ноутбука. Слева вы найдете Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen2 C-типа и 3,5-мм мини-джек. Справа на корпус выведен всего один USB 3.1 Gen1 A-типа. Сразу же отмечу, что тестовый образец поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge. Сзади есть разъем для подключения БП, два USB 3.1 Gen2 A-типа, RJ-45 и HDMI-выход. Удобно, что разъемы на задней части имеют LED-индикацию — с ее помощью очень легко пользоваться портами, не разворачивая ноутбук и не наклоняясь к нему. Для полного счастья мне — человеку, который постоянно работает с фотографией, — не хватает разве что картридера.

Клавиатура Legion 7i очень напоминает HID, используемый в Lenovo ThinkPad X1 Extreme, — сходство создается за счет фирменной формы клавиш и собственных ощущений от печати на такой клавиатуре. Так-то клавиатура, получившая название TrueStrike, разработана совместно с компанией Corsair. Подсветка лэптопа, кстати, настраивается в хорошо знакомой программе iCUE. Она поддерживает 16,8 млн цветов и три уровня яркости. Доступно множество дополнительных режимов.

К раскладке клавиатуры у меня вопросов нет, набирать текст и играть при помощи TrueStrike оказывается очень удобно. При этом инженеры Lenovo смогли вместить на подложку для рук полноценный цифровой блок. Производитель отмечает, что каждая клавиша имеет двухсегментный купольный дизайн, позволяющий ей не врезаться в жесткую подложку, что дает возможность чувствовать нажатие более четко. Так, ход кнопок составляет 1,5 мм при прикладываемой массе в 120-150 г.

Наконец, кнопки клавиатуры имеют специальное покрытие, увеличивающее износостойкость, по данным производителя, на 100 %. Оно лучше защищает клавиши от грязи и истирания.

Сенсорная панель устройства достаточно удобна в работе. Покрытие на первый взгляд кажется таким же, как на корпусе, но на деле оказывается более гладким и более приятным на ощупь. Тачпад, в отличие от клавиш, обрастает отпечатками от пальцев довольно быстро.

Веб-камера снабжена защитной шторкой — она пригодится тем, кто считает, что Большой Брат следит за ними. Матрица поддерживает разрешение 720p при частоте 30 Гц. Этого достаточно для звонков по Skype — и только.

⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда

Думаю, следующее заявление не станет преувеличением: система охлаждения — это главная особенность и достоинство Legion 7i. Дело в том, что в ноутбуке используется испарительная камера. Лично я еще не держал в руках лэптоп с такой системой охлаждения, хотя испарительные камеры давно используются при создании компьютерной техники — например, в дискретных видеокартах. Так что кулер «Легиона» вряд ли можно назвать инновацией, но нельзя не отметить, что инженерам Lenovo удалось использовать этот элемент одними из первых — по крайней мере, если мы говорим об игровых ноутбуках.

Испарительная камера работает эффективнее медных трубок — следовательно, при грамотной работе вентиляторов будет отведено гораздо больше тепла. Производитель утверждает, что теплопередача может быть увеличена в 3-4 раза в сравнении с СО на базе обычных теплотрубок. К тому же применение таких камер позволяет эффективно охлаждать не только процессоры, но и всю обвязку чипов — эффективная работа конвертеров питания тоже сказывается на быстродействии устройства и его долговечности. Собственно говоря, мы видим, что испарительная камера в Legion 7i накрывает большую часть материнской платы. Ноутбук оснащен шестью термодатчиками, с их помощью контроллер прогнозирует работу основных компонентов лэптопа, увеличивая вращение вентиляторов постепенно. В Lenovo говорят, что теперь в их ноутбуках используется более эффективная термопаста — ее теплопроводность оказывается на 25 % лучше, чем у ранее используемого термоинтерфейса.

В «Легионе» используются две довольно крупные крыльчатки тангенциального типа — по данным Lenovo, их диаметр был увеличен на 24 %. Лопасти выполнены из жидкокристаллического полимера, который позволил сделать минимальный зазор между ними и стенкой радиатора. Все эти новшества позволили увеличить размеры каждой лопасти на 7 %, что привело к увеличению воздушного потока на 47 %.

Во второй части статьи мы детальнейшим образом рассмотрим работу системы охлаждения Legion 7i.

Днище лэптопа довольно просто снимается. Компьютер в нашей комплектации вряд ли нуждается в апгрейде. Здесь установлено 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-3200. Материнская плата поддерживает установку сразу двух NVMe-накопителей, но в нашем случае уже установлена пара Samsung MZVLB1T0HBLR-000L2 общим объемом 2 Тбайт.

Так как в лэптопе установлена довольно производительная графика, то мы проводили тестирование в играх с использованием максимальных или приближенных к таковым настроек качества графики. Полный список использованных для тестирования игр и настроек приведен в таблице ниже.

Игры Название API Качество графики Полноэкранное сглаживание Full HD Far Cry New Dawn, встроенный бенчмарк DirectX 11 Максимальное качество, HD-текстуры вкл. TAA The Witcher III: Wild Hunt, Новиград и окрестности Режим «Запредельное качество», NVIDIA HairWorks вкл., HBAO+ АА GTA V, встроенный бенчмарк (последняя сцена) Макс. качество, дополнительные настройки качества — вкл., масштаб разрешения изображения — выкл., 16 × AF FXAA + 4 × MSAA Dota 2, реплей матча Максимальное качество Вкл. Assassin's Creed: Odyssey, встроенный бенчмарк Режим «Самое высокое» Высокое Total War: Three Kingdoms, встроенный бенчмарк Режим «Макс.» TAA World of Tanks enCore 1.0, бенчмарк Режим «Ультра» TSSAA HQ Shadow of the Tomb Raider, встроенный бенчмарк DirectX 12 Макс. качество, DXR выкл. TAA Battlefield V, миссия «Последний Тигр» Режим «Ультра», DXR выкл. TAA Metro Exodus, встроенный бенчмарк Режим «Ультра» TAA Read Dead Redemption 2, встроенный бенчмарк Vulkan Макс. качество, дополнительные настройки качества — выкл. TAA Counter-Strike: Global Offensive DirectX 9 Макс. качество 8 × MSAA

Производительность в играх определялась при помощи хорошо известной программы FRAPS. С ее помощью мы получаем время рендеринга каждого кадра. Затем при помощи утилиты FRAFS Bench Viewer рассчитывается не только средний FPS, но и 99-й процентиль. Использование 99-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

Измерение производительности процессора и памяти было проведено при помощи следующего ПО:

Corona 1.3. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены BTR, используемой для измерения производительности.

WinRAR 5.40. Архивирование папки объемом 11 Гбайт с разными данными в формате RAR5 и с максимальной степенью компрессии.

Blender 2.80 RC1. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели из Blender Cycles Benchmark rev4.

x264 FHD Benchmark. Тестирование скорости транскодирования видео в формат H.264/AVC.

x265 HD Benchmark. Тестирование скорости транскодирования видео в формат H.265/HEVC.

CINEBENCH R15. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Fritz 9 Chess Benchmarks. Тестирование скорости работы популярного шахматного движка.

JetStream 1.1 и WebXPRT 3 (браузер — Google Chrome). Тестирование производительности при работе интернет-приложений, построенных с использованием алгоритмов HTML5 и JavaScript.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения HCFR.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv с разрешением Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея — 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. При воспроизведении видео ноутбук работал в режиме «в самолете».

В играх и других приложениях рассмотрены результаты следующих ноутбуков:

Участники тестирования Модель Экран Процессор Оперативная память Графика Накопитель Батарея MSI Alpha 15 A3DDK 15,6'', 1920 × 1080, IPS AMD Ryzen 7 3750H, 4 ядра и 8 потоков, 2,3 (4,0 ГГц), 4 Мбайт кеш L3, 35 Вт 16 Гбайт, DDR4-2666, два канала AMD Radeon RX 5500M, 4 Гбайт SSD, 512 Гбайт 51 Вт⋅ч ASUS ROG Strix SCAR III (G531GW-AZ124T) 15,6'', 1920 × 1080, IPS Intel Core i9-9880H, 8/16 ядер/потоков, 2,3 (4,8) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-2666, два канала NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт Нет данных ASUS ROG Zephyrus M GU502GU 15,6'', 1920 × 1080, IPS Intel Core i7-9750H, 6/12 ядер/потоков, 2,6 (4,5) ГГц, 45 Вт 16 Гбайт, DDR4-2666, два канала NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 6 Гбайт GDDR6 SSD, 512 Гбайт 76 Вт⋅ч ASUS TUF Gaming A15 FA506IV 15,6'', 1920 × 1080, IPS AMD Ryzen 7 4800H, 8 ядер и 16 потоков, 2,9 (4,2 ГГц), 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт 90 Вт⋅ч ASUS ROG Zephyrus S (GX701GX) 17,3'', 1920 × 1080, IPS Intel Core i7-8750H, 6/12 ядер/потоков, 2,2 (4,1) ГГц, 45 Вт 24 Гбайт, DDR4-2666, два канала NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт, PCI Express x4 3.0 76 Вт⋅ч Lenovo Legion 7i 15,6'', 1920 × 1080, IPS Intel Core i9-10980HK, 8 ядер и 16 потоков, 2,4 (5,3) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 2 Тбайт, PCI Express x4 3.0 80 Вт⋅ч

⇡#Дисплей и звук

Важно понимать, что в продаже вы встретите Lenovo 7i с разными матрицами. Тестовый образец оснащен IPS-экраном AOU B156HAN10.2 — это 240-герцевая панель с цветовым охватом 100 % sRGB и откликом в 1 мс. Однако будут продаваться и «Легионы» с 144-Гц матрицей. При этом менее быстрый дисплей поддерживает стандарты AdobeRGB и HDR 400. А еще будут версии Legion 7i с G-SYNC. В нашем случае лэптоп обходится без этой технологии.

Что ж, AOU B156HAN10.2 — это очень хорошая матрица, которая подойдет не только для развлечений, но и для работы. Максимальный уровень светимости белого составляет немыслимые 415 кд/м2, а минимальная яркость — 3 кд/м2. При этом у дисплея отличнейшая (для лэптопов) контрастность — 1414:1. Смотреть фильмы на Legion 7i оказывается очень комфортно в любое время суток. Отмечу, что яркость дисплеев в финальных версиях Legion 7i составит 500 кд/м2, а еще будут доступны различные профили экрана, между которыми можно будет легко переключаться.

Все в порядке у тестового образца и с калибровкой. Гамма 2,14 лишь совсем чуть-чуть не дотягивает до эталонного значения 2,2. Цветовая температура в основном чуть превышает референсный показатель 6500 К, стабильность оттенков серого при этом находится на отличном уровне. Наконец, цветовой охват практически составляет 100 % от стандарта sRGB, хотя и наблюдается небольшой сдвиг треугольника. Так, среднее отклонение DeltaE по шкале серого составляет 2,3 при максимальном значении 4. Средняя погрешность в тесте ColorChecker24 составила 4,21 при максимальной ошибке 8,5. Показатели далеко не рекордные, но очень даже хорошие. Смотрите, MSI P65 Creator 9SF, который предназначен для создателей контента и входит в группу NVIDIA Studio, имеет схожие показатели DeltaE.

Заявленные углы обзора — 178 градусов в обеих плоскостях — соответствуют действительности, заметных глазу искажений не наблюдается. Видимых засветов по краям экрана я не обнаружил. Наконец, используемую матрицу можно отнести к разряду Flicker-Free-решений во всем рабочем диапазоне яркости.

Что касается звука, то и здесь Lenovo 7i выступает довольно-таки хорошо. Запас громкости — приличный, средние и высокие частоты не проваливаются. При прослушивании музыки чувствуются и низкие частоты, хотя я не назвал бы бас сочным. Скажу просто: когда я пользовался «Легионом», рука к наушникам не тянулась.

⇡#Эффективность работы процессора и оперативной памяти

Рассказывать о новых процессорах поколения Comet Lake-H особо нечего, а все потому, что мы имеем дело с новыми-старыми чипами. Техпроцесс остался тот же — речь идет о 14 нанометрах, осенью исполнится шесть лет с момента, когда были представлены первые изготовленные по этим технологическим нормам чипы семейства Core M, базировавшиеся на архитектуре Broadwell. Да, техпроцесс улучшается — во многом поэтому чипы Comet Lake-H получили прибавку в тактовых частотах при идентичном заявленном уровне TDP. Архитектура Skylake жила, живет и, по всей видимости, будет жить. Единственный примечательный момент в Comet Lake-H — это официальная поддержка памяти стандарта DDR4-2933. Более наглядным будет прямое сравнение процессоров.

Возьмем флагманский Core i9-10980HK, частота которого меняется в огромном диапазоне от 2,4 до 5,3 ГГц при разного рода нагрузке. Действительно, Comet Lake-H — это первые мобильные чипы, которые перешагнули за отметку в 5 ГГц. Конечно же, речь идет о нагрузке на одно-два ядра, не более. При загрузке всех восьми ядер их частота достигает 4,4 ГГц. Точнее, может достигать.

Core i9-9980HK (поколение Coffee Lake Refresh) при TDP в 45 Вт тоже способен работать на частоте 5 ГГц при загрузке одного ядра и на частоте 4,2 ГГц — при загрузке всех ядер. Как видите, по частотным характеристикам Core i9-10980HK превосходит его несильно — всего на 200 МГц. И конечно же, очень многое в работе этих чипов определяют условиях использования ноутбука и эффективность работы системы охлаждения мобильного ПК.

В обзоре ASUS TUF Gaming A15 я как-то заявил, что 8-ядерные процессоры Intel не могут составить конкуренцию чипам AMD Ryzen 7 4800H и 4900H в основном из-за того, что лимит в 45 Вт сильно ограничивает их частотный потенциал. Конечно, в случае с K-процессором его можно увеличить, но тогда повышенные требования придется предъявлять к кулеру ноутбука. Как видите, мы столкнулись с комплексной проблемой, и, похоже, в Lenovo сумели ее решить.

В программе Lenovo Vantage мы можем использовать три режима работы Legion 7i: «Производительность», «Баланс» и «Тишина». Каждый режим представляет собой настройку BIOS, включающую определенные параметры энергопотребления и нагрева основных элементов лэптопа — не просто же так на матплате устройства имеется сразу шесть тепловых сенсоров. Я протестировал ноутбук во всех трех режимах в программах Prime95 и Adobe Premier Pro 2019. В первом случае больше проверялась надежность устройства — стабильность и эффективность работы его силовых элементов. В этом плане к Legion 7i никаких притензий нет!

Эффективность работы системы охлаждения ноутбука и производительность центрального процессора Prime95 Adobe Premier Pro 2019 Performance Balance Quiet Performance Balance Quiet Средняя 3,36 ГГц 3,08 ГГц 1,89 ГГц 3,73 ГГц 3,57 ГГц 2,4 ГГц Температура ЦП Максимальная 94 °C 93 °C 72 °C 95 °C 95 °C 72 °C Средняя 89 °C 79 °C 61 °C 88 °C 82 °C 62 °C Уровень шума Максимальный 46,5 дБА 38,6 дБА 35,7 дБА 46,5 дБА 40,4 дБА 35,5 дБА Производительность: Premier Pro 2019 (меньше — лучше) 710 с 734 c 1038 с





Результаты тестирования

Честно скажу: результаты просто поражают. В режиме «Производительность» параметр PL1 ноутбука составляет все 70 Вт! Этого оказывается достаточно, чтобы частота всех восьми ядер ЦП не опускалась ниже 3,2 ГГц. При этом процессор не перегревается, его средняя температура составляет 89 градусов Цельсия. И это, полагаю, целиком и полностью является заслугой испарительной камеры. Не было бы ее — мы не смогли бы выставить столь высокий PL1.

Как известно, все познается в сравнении. В Adobe Premier Pro 2019 кулер «Легиона», работающего в режиме «Производительность», держал среднюю частоту Core i9-10980HK на отметке 3,73 ГГц. Максимальный нагрев самого горячего ядра чипа составил 95 градусов Цельсия, но в среднем температура держалась у отметки 88 градусов Цельсия. А теперь возьмем MSI P65 Creator 9SF, который в тех же самых условиях в режиме «Максимальная производительность» удержал частоту Core i9-9880H на средней отметке всего 2,97 ГГц. Мы наблюдаем разницу в 760 МГц, и она привела к тому, что Legion 7i выполнил задачу на 18 % быстрее, чем это сделал P65 Creator 9SF! При этом средняя температура самого горячего ядра составила 95 градусов Цельсия.

В режиме «Баланс» параметр PL1 для Core i9-10980HK составляет уже 60 Вт, а в режиме «Тишина» — 25 Вт. При включении таких пресетов ноутбук работает не очень шумно, пользоваться устройством оказывается вполне комфортно.

Очень жаль, что программа Intel eXtream Utility пока не поддерживает новую платформу. Было бы очень интересно посмотреть на то, как бы повел себя ноутбук при снижении напряжения VCore — возможно, удалось бы ускорить работу процессора и памяти еще на 5-10 %.

Что ж, 8-ядерный мобильный чип Intel с лимитом мощности в 70 Вт и такой же процессор с ограничением в 45 Вт — это два разных устройства, я вам скажу. И вот Core i9-10980HK, установленный в Legion 7i, уже наравне соперничает с Ryzen 7 4800H. Есть задачи, где лучше оказывается ноутбук с процессором Intel. Есть программы, где чуточку впереди остается лэптоп с «камнем» AMD. Перед вами очень мощный ноутбук, который отлично подходит для выполнения большинства ресурсоемких задач.

Ниже приведены результаты тестирования ноутбука в комплексном бенчмарке PCMark 10.

⇡#Эффективность работы графики

Если говорить об игровой графике для десктопов, то NVIDIA за прошедшее время представила свои SUPER-версии видеокарт практически для каждой современной модели GTX и RTX: 1650, 1660, 2060, 2070 и 2080. В одних моделях улучшение коснулось только памяти (переход с GDDR5 на GDDR6, например), в других стали быстрее сами процессоры. Ноутбучная графика NVIDIA пока обзавелась SUPER-версиями только для RTX 2070 и RTX 2080. Подробнее о чипах, используемых в этой графике, можете прочитать в статьях «Обзор видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER» и «Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER: один шот за счет заведения». Конечно, в этих материалах речь идет о «взрослых» ГП, но мы уже давно привыкли, что NVIDIA предлагает геймерам одни и те же чипы — в ноутбуки просто идут более энергоэффективные кристаллы, работающие на более низких частотах и напряжении. Вот и TU104, используемый в Legion 7i, оснащен 3072 шейдерными ALU, 192 текстурными блоками и 64 ROP. Только вот мы имеем дело с графикой в дизайне Max-Q, а потому тактовая частота (заявленная производителем) чипа в лэптопе составляет 975/1230 МГц.

Для ноутбуков с графикой Max-Q «зеленые» внедрили новую технологию — Max-Q Dynamic Boost. Ее хорошо иллюстрирует инфографика, расположенная выше. Система, работая в автоматическом режиме, может самостоятельно распределять нагрузку между ЦП и ГП. Если графический процессор оказывается слабым местом в игре (чип максимально загружен), то Max-Q Dynamic Boost может добавить 15 Вт к мощности графики (что приведет к увеличению частоты ГП), снизив на то же значение энергопотребление центрального процессора (что приведет к уменьшению частоты ЦП). В NVIDIA отмечают, что прирост быстродействия обеспечивается далеко не всегда и не во всех игровых сценах, что, в принципе, вполне очевидно. Если же у вас получится достичь идеальных условий, то Max-Q Dynamic Boost способна увеличить FPS вплоть до 9 %.

Обратите внимание, что на графике для GeForce RTX 2080 SUPER указана целевая точка в 80 Вт, а для процессора Core i7 — в 35 Вт. При включенном Max-Q Dynamic Boost (эта опция в драйвере активирована по умолчанию) энергопотребление 3D-ускорителя увеличивается до 95 Вт, а потребление центрального процессора уменьшается до 20 Вт. Я акцентирую на этом внимание, потому что Max-Q Dynamic Boost в Legion 7i не работает, и дело тут, как мне кажется, не в ошибке драйвера. На скриншоте выше наглядно показано, что среднее энергопотребление GeForce RTX 2080 SUPER, используемого в «Легионе», стабильно держится отметки 90+ Вт. То есть графика в тестовом образце постоянно работает практически на пределе своей мощности, потому что это позволяет сделать подсистема питания и кулер с испарительными камерами. Даже переключение между режимами «Баланс» и «Тишина» ситуации не меняет — графика работает в том же режиме.

Возвращаясь к режиму «Производительность», отмечу, что частота ГП меняется в диапазоне от 1455 до 1845 МГц. Ноутбук довольно сильно шумит — с расстояния в 30 см измерительный прибор зафиксировал 45 дБА. Зато максимальная температура ГП составила всего 66 градусов Цельсия. Среднее значение параметра Core Max составило 83 градуса Цельсия, хотя стоит признать, что в пиковые моменты температура самого горячего ядра доходит до 98 градусов Цельсия. Средняя частота всех восьми ядер в играх меняется в пределах от 4 до 4,4 ГГц.

Что ж, мы в очередной раз видим, что испарительные камеры «Легиона» отлично работают. Если кто-то считает иначе, то пусть приведет пример ноутбука с аналогичным железом, работающего минимум не хуже.

В режиме «Баланс» температура ГП достигает уже 68 градусов Цельсия, его частота меняется в тех же пределах, что неудивительно. Не стал холоднее центральный процессор, но этот режим создан в основном для того, чтобы ноутбук не работал слишком громко во время игровых нагрузок. Так, уровень шума Legion 7i с того же расстояния уже составляет 39,2 дБА — это работу лэптопа слышно, но я уже не могу назвать его шумным.

Наконец, режим «Тишина» полностью оправдывает свое название — шумомер зафиксировал 36,1 дБА. Частота GPU стала опускаться до 1365 МГц, а его максимальная температура поднялась до 76 градусов Цельсия. Частота всех ядер центрального процессора в играх опускается до 3,0-3,2 ГГц, его температура держится в тех же пределах. Зато лэптоп реально работает практически бесшумно!

Я сравнил Legion 7i по производительности с ASUS ROG Zephyrus S (GX701GX), в котором используется графика GeForce RTX 2080 Max-Q, и с Acer Predator Helios 300 (в этом ноутбуке используется GeForce RTX 2070 в дизайне Max-Q, но в режиме Turbo она работает как обычная GeForce RTX 2070). В первом случае тестовая модель оказалась быстрее на 5 %, если рассматривать только Graphics score. Во втором случае «Легион» оказался лучше на 16 %.

В целом же Lenovo Legion 7i отлично справляется с любой современной игрой в разрешении Full HD — для этого он и был создан. Причем эти слова актуальны не только для самого быстрого режима работы. Вы спокойно можете запускать ААА-игры и в режиме «Тишина». Да, FPS снизится, но зато ноутбук работает практически бесшумно.

Конечно же, обладатель такого ноутбука сможет побаловать себя играми с включенной функцией DXR. А теперь при использовании аппаратной трассировки лучей дополнительно повысить игровую производительность поможет технология интеллектуального сглаживания DLSS 2.0. Она доступна в таких проекта, как Deliver Us The Moon, Wolfenstein: Youngblood, MechWarrior 5: Mercenaries, Control и бета-версии Minecraft с RTX. По данным NVIDIA, прирост быстродействия оказывается двухкратным. В это же время (при фиксированной частоте обновления) время автономной работы ноутбука вырастает на 20 %.

Lenovo Legion 7i Full HD Performance AVG FPS 1 % min FPS Far Cry New Dawn, встроенный бенчмарк 88 62 The Witcher III: Wild Hunt, Новиград и окрестности 106 68 GTA V, встроенный бенчмарк (последняя сцена) 80 60 Dota 2, реплей матча 127 70 Assassin's Creed: Odyssey, встроенный бенчмарк 60 48 World of Tanks enCore 1.0, бенчмарк 178 120 Shadow of the Tomb Raider, встроенный бенчмарк 99 77 Battlefield V, миссия «Последний тигр» 109 71 Metro Exodus, встроенный бенчмарк 59 30 Read Dead Redemption 2, встроенный бенчмарк 63 48 Counter-Strike: Global Offensive, карта Mirage 335 146

⇡#Быстродействие дисковой подсистемы

Накопитель Samsung MZVLB1T0HBLR-000L2 относится к серии PM981a, а это, как вы знаете, OEM-вариант небезызвестной модели 970 EVO Plus. Что ж, перед вами один из самых быстрых M.2-накопителей современности. Точнее, в «Легионе» их используется сразу два, и они объединены в массив RAID 0. Подробнее о 970 EVO Plus вы можете прочитать в нашем обзоре.

В ноутбуке установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 80 Вт⋅ч. Производитель утверждает, что устройство способно проработать от одного заряда батареи до восьми часов. В принципе, в такое заявление очень даже можно поверить, ведь тестовый образец, испытанный по нашей методике, проработал больше шести часов в режиме веб-серфинга.

Как уже было отмечено, Legion 7i поддерживает технологию Rapid Charge, а это значит, что батарея заряжается на 50 % всего за 30 минут.

Если вы возьмете ноутбук с экраном G-SYNC, то учтите, что такой «легионер» будет поддерживать технологию Advanced Optimus, обеспечивающую беспроблемное переключение между встроенным в процессор ГП и графикой NVIDIA GeForce.

Время автономной работы, 200 кд/м2 Веб 6 ч 7 мин Просмотр видео 5 ч 46 мин

Lenovo Legion 7i определенно удался. Применение испарительных камер позволило выжать из 8-ядерного Core i9-10980HK практически максимум. При этом система охлаждения «Легиона» качественно справляется со своей задачей, а при использовании режимов «Баланс» и «Тишина» делает это еще и тихо. Именно испарительная камера позволила Core i9-10980HK вплотную приблизиться к 8-ядерным Ryzen. Не исключено, что в других ноутбуках, использующих стандартное охлаждение, такого уровня быстродействия достичь не получится. Впрочем, мы обязательно проверим этот момент, если такая возможность нам представится. А еще интересно, как поведет себя система с испарительной камерой с 6-ядерными процессорами Core. Полагаю, в этом случае она позволит выжать максимум из этих чипов.

Графика GeForce RTX 2080 SUPER ожидаемо стала быстрее «простой» RTX-версии. Новый чип получил больше исполнительных блоков, а остальные его характеристики зависят от того, насколько продуманной оказалась конструкция лэптопа.

У Legion 7i отличный корпус, причем эту «пятнашку» можно смело назвать компактной, ведь толщина корпуса не превышает 2 см, а масса — 2,2 кг. Ноутбук получил практичный корпус и удобную клавиатуру. Экран в лэптопе — качественный, а звук — достойный для такого уровня устройств. При этом «Легион» способен довольно долго работать от одного заряда аккумулятора, и он очень быстро заряжается.

Есть ли у протестированной модели недостатки? Кто-то назовет цену, а я в ответ замечу, что дешевых и доступных моделей с подобным набором комплектующих попросту не бывает. К Lenovo Legion 7i можно только придираться. Например, хотелось бы заполучить более качественную веб-камеру. А еще лэптопу очень не хватает картридера.

Модель Lenovo Legion 7i получает награду «Инновации и дизайн» — ноутбук смело рекомендуется к покупке.