Обзор игрового WQHD-монитора ASUS ROG Strix XG279Q: нажми на газ!

Мониторы с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560 × 1440 пикселей — это одни из наиболее перспективных решений для домашнего использования, что подтверждают и сильно возросший интерес с стороны покупателей, и достаточно большое количество новых интересных моделей, которые появились за последнее время и будут появляться в течение нескольких следующих лет.

Особое внимание производители уделяют мониторам с увеличенной частотой вертикальной развёртки и поддержкой различных систем адаптивной синхронизации — то есть игровых. Тут продолжается «гонка вооружений»: компании соревнуются в цифрах времени отклика и частоты, распушают хвост с помощью различных RGB-систем подсветки внешнего пространства, придумывают нужные и не очень программные технологии для геймеров и, конечно, стараются привлечь внимание потребителей ярким дизайном своих новинок, значительно отличающихся внешне от более простых решений.

Самые совершенные представители игровых 27-дюймовых WHQD-мониторов основаны на IPS-матрицах — именно среди таких можно найти всё наиболее интересное. Безусловно, они не обходятся без недостатков, да и стоимость многих из них оставляет желать лучшего, однако, как бы то ни было, именно они могут предложить максимальную универсальность и не разочаровать при выполнении широкого круга задач: от работы с документами и веб-сёрфинга до онлайн-баталий и профессиональной работы с цветом и графикой. Конкуренты на TN+Film и *VA в обязательном порядке будут иметь куда больше ограничений и не подойдут на роль единственного монитора на столе для всего и вся.

Сегодня мы хотим познакомить вас с игровым монитором ASUS ROG Strix XG279Q, которому суждено затмить прежние топ-решения компании. Это прямой соперник набирающих популярность новинок на базе IPS-type-панелей нового поколения, с увеличенным цветовым охватом и существенно возросшей скоростью.

⇡#Справочная информация и технические характеристики

Подготовкой XG279Q в ASUS занялись задолго до его появления в реальной продаже, ведь первые сведения о новинке обсуждаи в медиа ещё летом 2019 года — и на тот момент максимальная частота дисплея была заявлена на уровне 165 Гц. Уже позже, взглянув на появившиеся аналоги, производитель принял решение незначительно увеличить цифру — до 170 Гц, чтобы монитор смотрелся более выигрышно и его были готовы ждать, отсрочив покупку. Было это в декабре ушедшего года, а на полках магазинов новинка по итогу появилась лишь в марте 2020-го, по цене от 50 тысяч рублей. На момент же тестирования XG279Q подорожал, встал на уровень топ-представителя серии ROG Swift PG279QE со встроенным модулем G-Sync и матрицей 5-летней давности, а приобрести его можно по цене от 55 000 до 60 000 рублей.

Стоимость монитора, конечно, неприятно удивляет, особенно с учётом того, что основного конкурента — LG UltraGear 27GL850 — можно найти по цене от 35 000 рублей, да и оба обновлённых дисплея Gigabyte серии AORUS FI27 можно приобрести от 45 000 до 55 000 рублей. Здесь уместно вспомнить и ещё более доступные варианты от Acer, но при таком подходе потребитель просто не посмотрит в сторону ASUS, ведь XG279Q – это совсем не про экономию, а про стремление к лучшему.

ASUS ROG Strix XG279Q Экран Диагональ, дюймов 27 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Полуматовое (Haze) Стандартное разрешение, пикс. 2560 × 1440 PPI 110 Параметры изображения Тип матрицы AHVA (IPS-type) Подсветка White-LED + KSF Phosphor Layer Макс. яркость, кд/м 2 400 (DisplayHDR 400) Контрастность статическая 1000 : 1 Количество отображаемых цветов 16,7 млн (8 бит) Частота вертикальной развёртки, Гц 40-170 + AMD FreeSync/NVIDIA G-Sync Compatible Время отклика MPRT, мс НД Время отклика GtG, мс 1 Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178 Разъёмы Видеовходы 2 × HDMI 2.0;

1 × Display Port 1.4; Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1 × Audio-In (3.5 мм);

2 × USB 3.0;

1 × Service-Port; Встроенные колонки: число × мощность, Вт 2 × 2 RMS Stereo Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона, поворот, изменение высоты, переворот (Pivot) VESA-крепление: размеры (мм) Есть (100 × 100 мм) Крепление для замка Kensington Да Блок питания Внешний Макс. потребляемая мощность

в работе / в режиме ожидания (Вт) 29 (при яркости 200 нит) / 0,5 Габаритные размеры

(с подставкой), Д × В × Г, мм 611 × 422-542 × 270 Габаритные размеры

(без подставки), Д × В × Г, мм 611 × 367 × 82 Масса нетто (с подставкой), кг 7,0 Масса нетто (без подставки), кг 4,0 Ориентировочная цена 55 000-60 000 рублей

Компания решила обойтись без LG Display и популярной среди других брендов AAS-панели Innolux и пошла своей дорогой. По подтверждённым данным, в мониторе ASUS используется новейшая AHVA-матрица производства AU Optronics, модель M270DAN06, относящаяся к IPS-типу.

Это 27-дюймая панель с разрешением 2560 × 1440 пикселей, расширенным до уровня 95 % DCI-P3 (125 % sRGB) цветовым охватом за счёт использования W-LED-подсветки со специальным слоем KSF Phosphor и возможностью воспроизведения 16,7 миллионов оттенков. Исходя из этого можно сделать вывод, что матрица является 8-битной и, скорее всего, в ней не используется FRC (дизеринг). С другой стороны, если принять во внимание ТХ аналогичных панелей и расширенный цветовой охват, есть шанс, что ASUS просто ошиблась в описании монитора — и в действительности он является псевдо-10-битным (8 бит + FRC), как и прямые конкуренты.

Для монитора заявлена максимальная яркость в 400 нит, что в совокупности с другими характеристиками позволило ему получить сертификат VESA DisplayHDR 400. Коэффициент контрастности стандартный для IPS-монитора – 1000:1, углы обзора тоже не удивляют – 178 градусов в обеих плоскостях.

Максимальная частота вертикальной развёртки может достигать 170 Гц после активации разгона. По умолчанию же частота панели составляет 144 Гц, но заявленное время отклика в 1 мс GtG сохраняется в обоих случаях, ведь монитор использует IPS-панель нового поколения, относящуюся к так называемым Fast IPS. В качестве дополнительного «визуального ускорителя» служит технология вставки чёрного кадра ELMB-Sync (второго поколения), работающая совместно с двумя технологиями адаптивной синхронизации, без необходимости их дезактивации. Это эксклюзив от ASUS, такого пока больше нет ни у кого другого.

Монитор обходится без встроенного модуля G-Sync, но официально поддерживает данную технологию в режиме совместимости (G-Sync Compatible), а также прекрасно работает с AMD FreeSync в диапазоне от 40 до 170 Гц и начиная с 24 Гц при работе технологии LFC (Low Framerate Compensation).

Для подключения к ПК следует отдать предпочтение установленному интерфейсу DisplayPort 1.4, а для игровых приставок и прочих источников можно воспользоваться двумя HDMI 2.0. Для работы с периферией в мониторе предусмотрены два порта 3.0 и 3,5-мм аудиовыход для подключения наушников или внешней акустики.

Встроенная акустическая система в ASUS XG279Q представлена двумя динамиками RMS по 2 Вт каждый, а за подсветку внешнего пространства отвечают хорошо знакомые Light Signature (она же Light in Motion) и настраиваемая Aura RGB с поддержкой синхронизации.

В вопросе внешнего вида новый ASUS ROG Strix XG279Q полностью повторяет многие решения ROG Strix последних лет. Перед нами стильный корпус с «безрамочной» панелью, крупная эргономичная подставка и привычная системой управления на базе пятипозиционного джойстика.

Для XG279Q заявлена заводская калибровка, а из-за изначально широкого цветового охвата в монитор встроен режим эмуляции стандартного пространства sRGB. Дополнительно в настройках присутствует несколько игровых режимов и пресеты Blue Light Filter для снижения синей составляющей спектра за счёт регулировки уровня RGB Gain, но в основном на защите ваших глаз будет выступать Flicker-Free-подсветка – без мерцания во всём рабочем диапазоне. В арсенале монитора также присутствуют технология высветления теней Shadow Boost и обновлённый набор наэкранных виджетов GamePlus.

⇡#Комплектация и внешний вид

Для новинки ROG Strix XG279Q в ASUS использовали новый дизайн упаковки. Монитор поставляется в крупной чёрно-красной коробке с качественной полиграфией, несколькими фотографиями дисплея и перечислением его основных особенностей с помощью различных пиктограмм. Для удобства переноски сверху есть пластиковая ручка.

Одну из сторон коробки производитель практически полностью отдал под более полный список достоинств модели.

Основная наклейка на упаковке не содержит особо полезной для покупателя информации. Она информирует лишь о том, что дисплей изготовлен в Китае.

Комплект поставки включает в себя следующее:

кабель питания;

внешний БП;

кабель DisplayPort;

кабель HDMI;

кабель USB для подключения к ПК;

заднюю пластиковую крышку;

краткое руководство по установке и настройке;

проспект ASUS VIP Member;

проспект по безопасному использованию;

дополнительные пластиковые вставки для системы Light Signature;

отчёт с результатами заводской калибровки.

В своих наиболее интересных и дорогих моделях мониторов ASUS давно исповедует дизайнерский подход, отточенный на семействе игровых ноутбуков серии ROG, а затем перенесённый и на мониторы, начиная с PG348Q, с момента выхода в продажу которого прошло уже больше 5 лет.

Сложные формы, переплетённые друг с другом, с различным по фактуре и цвету пластиком моментально создают образ дорогого и нишевого продукта, нацеленного преимущественно на игровую аудиторию.

Несмотря на отсутствие встроенного модуля G-Sync и сложной многозонной системы подсветки (деление edge-подсветки на 8-10 зон в расчёт не берём) корпус новинки остался толстым, но с декоративными элементами, как и у самых дорогих PG27UQ и XG27UQ.

Монитор стал очередной моделью компании ASUS, где инженеры и дизайнеры пытаются найти наилучший вариант системы RGB-подсветки под названием Aura, сохраняя уже привычную систему красной подсветки логотипа ROG на своём месте.

В новинке система подсветки рабочего пространства Aura RGB выполнена за счёт встроенных в корпус светодиодов и полупрозрачных вставок, собирающихся в форме логотипа серии на задней поверхности корпуса. Решение относительно новое и оригинальное, но, как и всегда в таких случаях, всю эту настраиваемую красоту увидит только человек, по каким-то причинам оказавшийся позади монитора, ну или стена (в основном это будет именно так), возле которой будет стоять монитор.

Под стать и «закрученная» подставка с тремя тонкими металлическими ножками разной длины и массивной центральной колонной, в которой есть специальный вырез для кабелей.

Дополняет систему прокладки кабелей фигурная пластиковая крышка, закрывающая свободный доступ к интерфейсным разъёмам. Оба решения нам хорошо знакомы, и лишь в таком тандеме они дают нормальный результат.

Быстросъёмное соединение в новинке не используется. Центральная колонна изначально прикреплена к корпусу, а для её демонтажа и использования VESA-совместимого кронштейна необходимо с помощью плоской отвёртки поддеть пластиковое обрамление, которое состоит из двух частей, и открутить четыре удерживающих винта.

Эргономика подставки обеспечивает регулировку высоты в пределах 120 мм, наклона в диапазоне от -5 до +20 градусов и поворот корпуса на 40 градусов вправо/влево.

Также доступен разворот в портретный режим (Pivot), правда, только в одну сторону. Центровка корпуса из-за этого не самая лучшая — экран придётся выравнивать по горизонтали после каждого изменения положения в пространстве.

Положение корпуса на подставке можно менять плавно, но необходимо приложить чуть больше усилий в начале регулировки, особенно при повороте корпуса.

Основание подставки и все внутренние крепёжные элементы выполнены из металла. Для лучшего сцепления с рабочей поверхностью используются три резиновые ножки.

Рабочую поверхность матрицы монитора нельзя однозначно отнести к матовой либо полуматовой, она где-то посередине между ними. Она обладает хорошими антибликовыми свойствами, но и кристаллический эффект заметен, особенно при изменении угла просмотра.

По одной наклейке в нижней части корпуса мы наконец-то узнали дату производства нашего экземпляра (декабрь 2019 года) и подрядчика в лице небезызвестной компании Qisda (Suzhou), часто выполняющей заказы ASUS.

Все без исключения порты для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы вниз. Благодаря широким возможностям трансформации подставки подключать кабели проще простого, но от дополнительной пары USB на одной из боковых частей корпуса, уверены, никто бы не отказался.

В мониторе установлена встроенная акустическая система общей мощностью 4 Вт. Про качество и максимальную громкость ничего хорошего сказать мы не можем, но для каких-то простых задач такой акустики вполне должно хватить.

Качество сборки у изучаемого монитора близко к идеалу: все детали соединены точно и с минимальными равномерными зазорами, люфты отсутствуют, жёсткость конструкции высокая. Дисплей не поддаётся скручиванию, но из него легко «выжать» пластиковый хруст/скрип при изменении положения корпуса или переноске с места на место.

Используемые материалы не из дешёвых, особенно это касается полностью сделанной из металла подставки. Все остальные пластиковые элементы матовые, с различной фактурой, из-за чего проблем с практичностью у монитора почти нет – пыль не видна, как и следы от пальцев. В этом плане ASUS ROG Strix XG279Q похож на большинство других решений из серии ROG Strix, в том числе ценой в несколько раз выше.

⇡#Меню и управление

Управление монитором осуществляется с помощью пятипозиционного джойстика красного цвета и четырёх отличных друг от друга по размеру трапециевидных физических кнопок, расположенных в задней части устройства. На нижней грани разместился неяркий белый светодиод питания, который при желании можно отключить через настройки.

Дополнительным индикатором работы может служить тот самый логотип ROG, проецируемый на рабочую поверхность. О его активации XG279Q спрашивает при первом включении или при принудительном сбросе всех настроек к значениям по умолчанию. Можно выбрать одну из трёх степеней свечения.

Из четырех кнопок управления одна отвечает за включение монитора, другая является кнопкой отмены или выхода из раздела, две оставшиеся служат для активации игрового таймера/настраиваемого прицела/счётчика FPS (функция GamePlus) и быстрого переключения предустановленных режимов GameVisual.

Навигация по меню производится за счёт пятипозиционного джойстика. Это один из самых удачных способов для работы с OSD-меню, ASUS использует его уже давно. Времени на привыкание требуется минимум, управлять можно без проблем как днём, так и ночью, всё доступно и легко.

Дизайн меню давно не претерпевает изменений — и XG279Q не оказался исключением из правил. Внешний вид OSD-экрана прост, лаконичен и современен. В случае с новинкой в нём содержится семь разделов с немного переосмысленным наполнением.

В первом — под названием Gaming — пользователю предлагается установить степень разгона матрицы (OD), включить разгон по частоте, активировать системы адаптивной синхронизации и режим вставки «чёрного кадра», настроить функции GamePlus, выбрать один из режимов GameVisual и выставить степень высветления теней (Shadow Boost).

Во втором разделе можно установить уровень яркости и контрастности, выбрать режим работы HDR (появляется при активации HDR в среде ОС), включить динамическую подсветку (у монитора около 8-10 зон подсветки) и динамическую контрастность, выбрать режим работы встроенного скалера и определить степень влияния функции Blue Light Filter на изображение на экране.

Не менее важные параметры отнесены к третьему разделу, Color. В нём вы можете встретить режимы цветовой температуры и возможность вручную определить степень усиления RGB, также тут доступны три режима гаммы и регулировка насыщенности (активна не всегда).

Выбрать источник сигнала можно в разделе Input Select.

В пятом разделе, Lighting Effect, предлагается включить красную подсветку LIGHT IN MOTION (она же Light Signature), настроить разноцветную Aura RGB, а также активировать синхронизацию Aura Sync.

В MyFavorite доступен выбор функций быстрого доступа для двух физических клавиш и опция сохранения всех настроек в один из четырёх блоков памяти.

Раздел System Setup содержит в себе параметры, в основном не связанные с качеством изображения на экране. Среди доступных опций: настройка внешнего вида и положения OSD-меню, выбор языка локализации меню (русский в наличии, перевод вполне адекватный), блокировка клавиш управления и выключение индикатора питания.

Присутствует подраздел с основной рабочей информацией по монитору, возможность включить зарядку для USB-устройств, выбрать версию DP, настроить громкость при использовании 3,5-мм аудиовыхода и, конечно же, функция сброса всех настроек меню к значениям по умолчанию.

Доступ к сервисному меню найден не был, как и у большинства современных моделей ASUS.

Монитор ASUS ROG Strix XG279Q был протестирован при помощи колориметра X-Rite i1 Display Pro в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом dispcalGUI и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 10 Pro x64 c последними – майскими обновлениями. Во время основного этапа тестирования частота обновления экрана составляла 170 Гц.

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

В ASUS ROG Strix XG279Q производитель предлагает восемь предустановленных режимов GameVisual. При тестировании монитора мы использовали интерфейс Display Port 1.4, как наиболее беспроблемный и популярный среди представленных.

По умолчанию настройки основных параметров выглядят следующим образом:

GameVisual — Racing;

Brightness — 50;

Contrast — 80;

Color Temp. — User — 100|100|100;

Gamma — 2,2;

OD — Level 3;

Shadow Boost — Off;

Dynamic Dimming — Off.

В ходе ручных правок под яркость в центральной точке 100 нит и точку белого 6500 К изменениям подверглись только следующие пункты:

GameVisual — User;

Brightness – 4;

Color Temp. — User — 97|99|93;

OD — Level 1-2.

В ходе ручной настройки мы перешли в пользовательский режим User, сильно снизили яркость подсветки, отрегулировали степень усиления RGB для получения необходимой точки белого и снизили уровень разгона матрицы для избавления от артефактов на движущихся объектах. Другие параметры, ответственные за картинку на экране, трогать не советуем – сделаете только хуже.

⇡#Яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности

Первоначальная проверка осуществлялась в режиме Racing при настройках по умолчанию:

Результаты в режиме по умолчанию Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 448 0,378 1185 90 431 0,364 1184 80 414 0,35 1183 70 396 0,336 1179 60 379 0,322 1177 50 361 0,306 1180 40 306 0,26 1177 30 251 0,213 1178 20 195 0,166 1175 10 138 0,117 1179 0 80 0,068 1176

Максимальная яркость в центральной точке оказалась на уровне 448 кд/м2, превзойдя указанное производителем значение и требуемую яркость для стандарта VESA DisplayHDR 400. Тем временем доступный минимум составил всего 80 кд/м2 – результат средний – для тёмных помещений либо работы практически без внешней подсветки хотелось бы меньше.

В вопросе коэффициента контрастности монитор не подвёл и показал хороший для IPS-дисплея уровень – около 1180:1 в среднем, что на 18 % выше заявленного. С обычной торцевой подсветкой на большее рассчитывать особо не приходится.

В режиме ELSB-Sync (вставка "черного кадра") Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 178 0,151 1179 90 170 0,145 1172 80 162 0,138 1174 70 154 0,131 1176 60 146 0,125 1168 50 139 0,118 1178 40 131 0,112 1170 30 123 0,104 1183 20 115 0,098 1173 10 107 0,091 1176 0 99 0,084 1179

При активации режима вставки «чёрного кадра» ELMB-Sync яркость по умолчанию устанавливается на уровне 90 %, что соответствует 170 нитам. Коэффициент контрастности остаётся на изначальном уровне, а общий диапазон регулировки яркости меняется в пределах 107-178 нит. Для продолжительной игры, будьте уверены, вам больше не понадобится, а вот немного меньше может и захотеться.

⇡#Результаты при стандартных настройках

Монитор обладает матрицей с расширенным цветовым охватом, что позволяет ему играть роль не только быстрого игрового дисплея, но и профессионального решения для работы с цветом в пределах новомодного пространства DCI-P3.

При настройках по умолчанию производитель сразу раскрывает все возможности устройства. Монитор полностью покрывает пространство sRGB и обеспечивает заявленное производителем покрытие DCI-P3 без дополнительной настройки.

На фоне идеальной стабильности цветовой температуры оттенков серого точка белого настроена на уровне ниже среднего. Отклонение от референса более 7 единиц DeltaE94, а перед нами слегка холодная картинка с еле заметным розоватым паразитным оттенком.

А вот на гамма-кривых такую красоту мы видим редко – монитор XG279Q может служить эталоном по настройке под стандартную гамму 2,2. Если нет желания настраивать RGB вручную, то можете снизить яркость и быть уверенными в точности свето-теневого баланса без дальнейшей настройки.

Из-за превосходства монитора над пространством DCI-P3 в определённых участках результат заводских настроек в тесте Argyll CMS оказался не самым высоким, но даже в таком виде можно ещё раз подтвердить, что с заводской установкой кривых производитель поработал на славу. Для снижения отклонений можно обойтись обычным профилированием, но для начала мы посмотрим, как поведёт себя монитор в ходе активации режима ELMB-Sync.

⇡#Результаты после активации ELMB-Sync

Режим вставки «чёрного кадра», названный в ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), представлен в своей второй версии, Sync – с поддержкой одновременной работы любой из систем адаптивной синхронизации (рекомендуется уровень кадров свыше 85 FPS).

После включения изучаемого режима цветовой охват изменился в пределах погрешности измерений.

Нет явных отличий и в настройке точки белого и стабильности серого клина — всё остаётся так, как было без ELMB-Sync.

Удивительная ситуация и с гамма-кривыми: изменений ноль, и это – прекрасный результат.

Общая точность цветопередачи в тесте Argyll CMS изменилась минимально, что позволяет сделать однозначный вывод – активация ELMB-Sync на качество картинки не влияет. При необходимости вы можете смело им пользоваться и быть уверенным в том, что изображение максимально точное.

Результаты в режиме sRGB

Наша методика требует, чтобы мы проверили специальный режим sRGB из общего списка GameVisual. При его активации в меню монитора блокируется большая часть настроек, связанных с цветопередачей (в том числе яркость подсветки, которая сохраняется на чрезмерно высоком уровне). Эта неприятная особенность переходит с одной модели ASUS на другую, а XG279Q не повезло вдвойне – яркость заблокирована на уровне в 420 нит против 200-220 у многих других решений производителя. ASUS, вы серьезно?

С точки же зрения точности эмуляции интересующего нас пространства – результат выше среднего. Монитор XG279Q начинает проигрывать sRGB на зелёных и бирюзовых оттенках и немного превосходит его на красных.

В этом режиме значительно лучше настроена точка белого при сохранении идеальной стабильности ЦТ оттенков серого.

В свою очередь, к гамма-кривым есть вопросы. Здесь они установлены не так точно, как в других режимах: различимость крайних тёмных оттенков не улучшена, а общая контрастность повышена, хотя всё должно быть с точностью наоборот.

Тем не менее, несмотря на наши нарекания, режим sRGB смог показать достаточно высокий результат в тесте Argyll CMS, а поэтому, если вас не волнует крайне высокая яркость и невозможность ручной установки точки белого, то вы смело можете его использовать с целью снизить высокую насыщенность картинки (свойство расширенного цветового охвата) и будете уверены в точности цветопередачи.

⇡#Результаты в режиме Blue Light Filter 4

Для снижения нагрузки на глаза производители давно предлагают режимы вроде Blue Light Filter со сниженной синей составляющей спектра подсветки. В мониторе ASUS у такого режима четыре стандартных уровня воздействия. Первые три влияют только на точку белого с небольшими сдвигами цветовой температуры, а в четвёртом дополнительно происходит резкое падение яркости — до 140-143 нит (это, безусловно, всё ещё много, но лучше максимальных 420 нит в режиме sRGB). Именно его мы и решили проверить.

Общие показатели цветового соответствия ниже, чем в режимах с полным цветовым охватом, однако вряд ли эти данные будут волновать вас при включении данного режима, который создан для обычной работы (к примеру, с документами) при плохом внешнем освещении.

Точка белого улетела к 5100 К с легким зеленоватым паразитным оттенком. Подобное произошло и с оттенками серого, которые плотной группой легли рядом, сохранив тем самым максимально высокую стабильность цветовой температуры.

В сравнении с тем, что мы видели в Racing и ELMB-Sync, гамма-кривые в режиме sRGB ничем не отличаются. Никаких важных изменений (снижение контрастности, увеличение различимости тёмных оттенков) для снижения нагрузки на глаза производитель не сделал, а поэтому разница исключительно в цветовой температуре и общем цветовом балансе.

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что в тесте Argyll единственная существенная разница лишь в бóльшем отклонении точки белого от указанной в профиле-референсе, тогда как остальные результаты остались близкими к тому, что мы уже видели в паре ранее изученных режимов.

⇡#Результаты после настройки и профилирования

Немного поработав с ASUS XG279Q, мы сразу же приступили к его калибровке, ещё до момента проведения полноценного тестирования. После оказалось, что это было лишним и на мониторе достаточно настроить значения RGB Gain, снизить яркость и провести профилирование – создать индивидуальный профиль устройства без правок кривых в LUT видеокарты.

После настройки цветовое соответствие немного снизилось, но разница настолько небольшая, что вы её точно не сможете заметить.

Зато мы добились необходимой температуры точки белого, без какого-либо паразитного оттенка и сохранили идеальный баланс серого клина.

Из-за изменений усиления RGB гамма-кривые немного изменились, но проведя не одну калибровку монитора, мы сделали вывод, что лучше их оставить в таком виде, чем портить ещё сильнее правками в LUT видеокарты. К тому же даже такой результат – то, чему может позавидовать огромное количество мониторов.

Отчёт Argyll CMS продемонстрировал ожидаемое снижение отклонений, выраженных в единицах DeltaE94. Среднее значение снизилось до 0,22 единицы, а максимум не превысил 1,44. Путём более точного и долгого профилирования можно добиться чуть лучшего результата, но стоит ли оно того, если учитывать погрешность измерений? Сомневаемся. Результат и без того отличный!

Равномерность подсветки дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 кельвин. Многозонная FALD-система подсветки в XG279Q не используется, но есть функция динамической подсветки, которая делит используемую Edge-LED на 8-10 зон. При первоначальной оценке мы обошлись без этой функции.

Картинка выше демонстрирует фотографию белого поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности подсветки.

На белом проблемы равномерности подсветки видны не очень сильно, но при взгляде на серые поля рассмотреть их становится в разы проще. У нашего экземпляра наиболее сильно затемнены два верхних угла, верхний край и боковые части.

Среднее отклонение от центральной точки составило 12,8 %, а максимальное — 27 %. Результат низкий, однако, подобная ситуация медленно но верно становится нормой даже для моделей вдвое дороже.

А вот с равномерностью цветовой температуры по полю экрана дела обстоят в разы лучше. У проверенного экземпляра XG279Q разброс составил менее 400 К, среднее отклонение от центральной точки всего 1,4 %, максимальное – 4,2 %. К проблемным зонам можно отнести весь правый край панели, но поскольку разница между минимум и максимумом всего 331 К, то в работе подобное заметить будет крайне сложно.

Теперь посмотрим на равномерность подсветки и различные цветовые эффекты в случае с чёрным полем. Сделаем мы это по двум фотографиям, снятым на разном удалении от экрана (~70 и 150 см).

С точки зрения углового Glow-эффекта изучаемый монитор показал вполне обычный для IPS-матрицы результат – четыре «засвеченных» угла (слева сильнее) со слабыми паразитными оттенками. Размер «засветок» зависит от расстояния до экрана – чем ближе, тем они больше. Ну и конечно, от установленной яркости подсветки и уровня внешней освещённости в рабочем помещении. Чем выше яркость экрана и чем ниже яркость в комнате, тем сильнее заметен Glow.

При отдалении от экрана Glow полностью исчезает, но небольшие зоны со слабо выраженными паразитными оттенками сохраняются. Впрочем, подобный результат можно отнести к высоким. Нет на чёрном фоне и эффекта облаков (clouding), как у *VA-панелей, отсутствуют горизонтальные или вертикальные полосы.

Активация динамической подсветки приводит к тому, что монитор пытается снизить яркость на определённом участке матрицы (производитель поделил её на 8-10 крупных вертикальных сегментов) и повышает её до максимума там, где есть какие-либо светлые объекты. Выглядит подобная имитация FALD-подсветки, прямо скажем, печально: очень грубо, медленно, бессмысленно. Сделать картинку лучше таким способом невозможно, а вот показать ещё одну техническую способность дисплея – вполне.

При включении HDR в системе функция Dynamic Dimming включается автоматически и дезактивировать её не представляется возможным. Поэтому если вы будете наблюдать непонятное для вас мерцание и странную яркость картинки в разных её частях – вы знаете, кто в этом виноват.

⇡#Особенности модели и визуальная оценка изображения

Качество градиентов и «бандинг»

К удивлению многих потенциальных покупателей монитора, производитель не пошёл по стопам своих коллег по цеху: используемая матрица, по заявлению ASUS, является 8-битной, с возможностью воспроизведения 16,7 миллиона цветов против 1,07 миллиарда при схожем цветовом охвате у конкурентов. Тут очевидно лишь одно – делать выбор, только исходя из этих данных, точно не стоит. Во-первых, по уровню качества и плавности градиентов XG279Q ничуть не хуже остальных. Во-вторых, все 10-битные конкуренты используют 8-битные панели с расширением до 10 бит с помощью дизеринга (FRC). В-третьих, крайне тяжело найти тот материал и подобрать ПО с его поддержкой, где преимущество (если оно, конечно, вообще будет) псевдо-10-битной панели перед 8-битной окажется ярко выраженным.

К тому же герой обзора оказался одним из немногих мониторов в своём классе, которому не требуется полноценная калибровка с правками через LUT видеокарты. Поэтому даже после доведения XG279Q до идеального состояния в ходе настройки вы сохраните градиенты на уровне заводских установок, при которых всё очень плавно и без паразитных оттенков.

В вопросе «бандинга» на сложных тоновых переходах новый ASUS ROG Strix XG279Q показал себя достаточно хорошо. Ярко выраженных проблем не выявлено, дискомфорта в работе с фото и видео не будет.

Производители, выпускающие достаточно дорогие игровые решения, начинают переходить к использованию так называемых Fast IPS-панелей, действительно сделавших шаг вперёд в отношении скорости отклика на фоне IPS прошлых поколений. Монитор ROG Strix XG279Q — один из немногих, кому досталась подобная матрица.

Запуская в продажу свою новинку, компания ASUS решила побить всех цифрами. И если к 1 мс GtG мы уже стали потихоньку привыкать, то 170 Гц на WQHD-панели пока ещё в новинку.

Для разгона матрицы в XG279Q производитель применяет стандартную технологию OverDrive c шестью вариантами усиления. По умолчанию выставлен режим Level 3, оказавшийся не самым удачным. Идти к уровням выше – бесполезное занятие, ведь даже при заводских установках можно увидеть различимые артефакты на определённых цветовых переходах, даже при выполнении простых действий в среде ОС. Чтобы снизить этот негативный эффект мы рекомендуем установить Level 2, а для очень чувствительных глаз — сразу перейти к первому уровню. Подобная возможность радует, но почему производитель в очередной раз не заботится о более корректной заводской настройке — всё ещё большой вопрос.

По совокупности же своих скоростных характеристик решение можно смело отнести к одним из самых быстрых на рынке IPS-дисплеев — оно способно на равных бороться с огромным количеством TN+Film-моделей, не говоря уже об абсолютно всех представителях *VA-лагеря.

Из-за повышенной до 170 Гц частоте вертикальной развёртки XG279Q может показаться чуть плавнее того же LG 27GL850, но если говорить про время отклика, то уловить разницу между моделями, скажем откровенно, будет очень тяжело.

Ещё одной важной особенностью монитора является поддержка не только Adaptive-Sync (Free-Sync), но G-Sync в режиме Compatible, причём официальная. Тут может быть небольшая путаница – на корпусе есть наклейка NVIDIA G-Sync, которую ранее клеили исключительно на модели со встроенным аппаратным модулем. У ASUS XG279Q такого модуля нет, поддержка исключительно на уровне интерфейса DP 1.4 и драйвера.

Технология прекрасно работает в заявленном диапазоне 40-170 Гц, позволяя добиться отсутствия микролагов и разрывов картинки при сильно плавающем уровне FPS.

Наконец, отметим отсутствие пропуска кадров при максимальной частоте 170 Гц, что подтвердил специальный тест из пакета UFOTest. В этом вопросе у монитора проблем не выявлено.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

С углами обзора у монитора ASUS ROG Strix XG279Q всё в порядке благодаря качественной IPS-type-матрице.

При незначительных изменениях угла просмотра в горизонтальной плоскости картинка на экране совсем не меняется. Если увеличить угол до 30-45 градусов, то изображение становится чуть менее контрастным, немного снижается насыщенность некоторых цветов, слегка высветляются тени, появляется очень слабый паразитный оттенок в той или иной части экрана — ничего необычного. При изменениях в вертикальной плоскости картинка на экране портится быстрее.

От Glow-эффекта тестируемый монитор не избавлен, поскольку построен на базе матрицы IPS-типа. Именно Glow вносит основной вклад в появление претензий к стабильности картинки на экране и комфорту работы в тёмном помещении, особенно при просмотре фильмов и работе в ПО с тёмным интерфейсом. В зависимости от положения пользователя перед экраном с чёрной заливкой паразитный оттенок и степень его проявления сильно варьируются.

Демонстрирует себя Glow-эффект и на цветных изображениях, особенно если картинка выполнена в тёмных оттенках. В этом случае при взгляде со стороны появляется слабый тёплый или холодный паразитный оттенок — зависит от того, с какой стороны смотреть. При проверке на других картинках результат может быть совсем другим, но общие закономерности останутся в силе.

⇡#Кристаллический эффект, Cross-hatching, ШИМ и резкость

В мониторе ASUS ROG Strix XG279Q используется что-то среднее между матовой и полуматовой поверхностью.

Из-за такой особенности кристаллический эффект на экране монитора может быть заметен, особенно при изменении угла просмотра. Появляется «искрящийся песок», что довольно странно, поскольку AUO точно умеет делать качественные полуматовые поверхности без выраженного КЭ. Вместе с тем антибликовые свойства очень хорошие, от эффекта Cross Hatching изучаемая модель монитора полностью избавлена.

Проблем с текстом у новинки ASUS не наблюдается. Проработка мелких деталей и шрифтов без нареканий. Дополнительная настройка не требуется, впрочем, никаких пунктов в OSD-меню, связанных с резкостью, у XG279Q и нет.

По заявлению производителя, дисплей обладает Flicker-Free-подсветкой, что и было подтверждено в ходе наших тестов. При любом уровне яркости ШИ-модуляция не используется либо её частота составляет несколько килогерц или даже десятки килогерц. За свои глаза потенциальные покупатели могут быть спокойны, но только при соблюдении других простых правил: надо следить за яркостью экрана, правильно подбирать расстояние до монитора и так далее.

В случае активации ELMB-Sync монитор переходит в режим со вставкой «чёрного кадра», а подсветка, соответственно, начинает мерцать с высокой скважностью на частоте установленной вертикальной развёртки (в примере выше – 170 Гц). Нагрузка на глаза в этом случае, безусловно, возрастает, но и движущиеся объекты на экране становятся четче (правда и артефакты в разы сильнее, а шлейфы возникают не только за объектом, но и перед ним). Для непродолжительной игры подобный режим может быть интересен, но в случае долгой работы за монитором его точно следует избегать.

В XG279Q используется внешний блок питания. Паразитные звуки ни он, ни управляющая электроника не издают, а в свете отсутствия горячего модуля G-Sync HDR монитору не требуется и активная система охлаждения. Так что всё тихо и комфортно.

Давно завоевав рынок дорогих игровых мониторов, компания ASUS неустанно продолжает следовать за трендами и радовать нас всё новыми решениями. После «зелёного света» от NVIDIA в сторону поддержки G-Sync со стороны мониторов с Adaptive-Sync на рынок посыпались обновленные решения, многие из которых оказались с официальной поддержкой G-Sync Compatible, а через год нас ждало ещё одно радостное событие – новые Fast-IPS-матрицы, причём сразу от нескольких производителей. В ASUS смотрели, думали, наблюдали за конкурентами — и наконец соединили всё вместе, в том числе в ROG Strix XG279Q.

Его выпуск – это, возможно, повторение истории с одним из первых скоростных WQHD-решений в лице ASUS PG279Q, ставшим на следующие 3 года очень популярным и желанным. Герой обзора лучше настроен, не требует полноценной калибровки, ощутимо быстрее и поддерживает обе технологии адаптивной синхронизации совместно с обновленной версией ELMB-Sync (она же ULMB в новом обличии). У модели нет проблем с минимальным уровнем яркости, более корректная регулировка уровня Overdrive и много других достоинств.

Тем не менее говорить о том, что ASUS XG279Q является лучшим выбором в своём классе, было бы глупо. Производитель справился с некоторыми проблемами, но забыл про решение других. В случае с новинкой сильнее всего пострадал обязательный для монитора с расширенным цветовым охватом режим эмуляции sRGB, в котором инженеры заблокировали все доступные настройки и зафиксировали яркость на ужасающем уровне в 420 нит. Другими словами, поработать с картинкой привычной насыщенности на протяжении долгого времени у вас точно не выйдет.

Плюс к этому не совсем удачно подобрана поверхность экрана (видимость кристаллического эффекта ощутимо сильнее, чем у конкурентов) самим производителем матрицы – компанией AUO. Да и с ценой пора бы уже что-то делать. А то, как отказаться от дорогого модуля G-Sync – так первые в очереди, а как делать свои решения более доступными, так сразу в сторону либо в направлении доступной серии VG с меньшим количеством «плюшек». Но в целом монитор получился хорошим, а для игр — так и вовсе отличным. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после настройки и профилирования с помощью Argyll CMS.

Достоинства:

уникальный для рынка дизайн, выполненный в соответствии с концепцией премиальных продуктов серии ROG;

отличное качество материалов и сборки (конкуренты пока что позади);

эргономичная подставка и VESA-крепление стандарта 100 × 100 мм;

очень хороший комплект поставки;

достойный выбор интерфейсов подключения, а также наличие USB-хаба версии 3.0;

встроенная акустическая система (пускай и низкого качества);

удобная система управления на базе физических клавиш и 5-позиционного джойстика;

две системы подсветки внешнего пространства (Light in Motion и Aura RGB);

широкий диапазон изменения яркости подсветки при неизменно высоком коэффициенте контрастности (выше заявленного на 18 %);

высокое соответствие цветового пространства двум популярным стандартам (sRGB и DCI-P3);

качественная эмуляции стандарта sRGB в соответствующем режиме (со своим большим но) и соответствие VESA DisplayHDR 400;

очень хорошая заводская настройка по гамма-кривым и балансу серого – нет необходимости выполнять полноценную калибровку с правками в LUT-видеокарты;

высокое качество градиентов в предустановленных режимах и после ручных правок;

повышенная до 170 Гц частота вертикальной развёртки без пропуска кадров и высокая скорость отклика пикселей – спасибо Fast IPS-матрице;

функция ELMB-Sync – вставка «чёрного кадра» с одновременной работой одной из систем адаптивной синхронизации, эксклюзив от ASUS;

поддержка Adaptive-Sync и G-Sync в режиме Compatible;

отличные углы обзора;

хорошая равномерность подсветки на светлом поле по уровню цветовой температуры;

хорошая равномерность подсветки на чёрном фоне (без учёта Glow-эффекта);

подсветка без мерцания (Flicker-Free) во всем диапазоне изменения яркости;

отсутствие Cross-hatching и паразитных звуков электроники во время работы.

Недостатки:

в режиме sRGB блокируются настройки цветовой температуры и яркости, причем последняя устанавливается на уровне в 420 нит – это уже совсем ни в какие ворота;

очень низкая равномерность подсветки по уровню яркости – к сожалению, постепенно это становится нормой даже среди мониторов подобного класса, будьте внимательны при покупке;

прошло 5 лет, а подобные мониторы от ASUS продолжают держать ценовую планку на уровне 50 000+ рублей, хотя от дорогого модуля G-Sync окончательно избавились.

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