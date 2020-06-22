Покупаем ноутбук дешевле 30 000 рублей: есть ли в этом смысл и можно ли таким устройством вообще пользоваться

На нашем сайте выходит много обзоров ноутбуков, но большую часть изучаемых устройств можно описать эпитетом «дорогой». Совершенно неудивительно, что в комментариях к той или иной статье про очередной лэптоп стоимостью 100 000+ рублей появляется критика в стиле: «А нельзя ли быть ближе к народу и рассказать про что-нибудь более доступное? В России ведь живем.» Критика обоснованная, и мы сами постоянно просим представителей ведущих компаний давать нам на тест не только топовые версии своих устройств, но и более доступные варианты, которые будут пользоваться у покупателей большим спросом. Понять вендоров тоже можно, ведь они хотят представить перед читателями свой продукт в лучшем свете, а в случае с теми же игровыми лэптопами «лучший свет» означает максимально высокую производительность. И мы получаем замкнутый круг.

А между тем очевидно, что в России наибольшим спросом пользуются недорогие модели. В связи с последними событиями продажи ноутбуков в нашей стране, по данным группы «М.Видео-Эльдорадо», выросли почти на 70 %, и наибольший рост продемонстрировала группа устройств стоимостью до 45 000 рублей. В том числе и поэтому я решил посмотреть, на что способны одни из самых недорогих мобильных компьютеров, цена которых не превышает 30 тысяч рублей. Именно эту сумму — 30 000 рублей — в 2020 году мы считаем небольшой для ноутбука, а устройства за эти деньги — соответственно, недорогими или дешевыми.

⇡#А есть ли выбор?

В этой статье я не буду акцентировать ваше внимание на конкретных моделях ноутбуков. Предлагаю подойти к вопросу более пластично и рассмотреть основные особенности дешевых лэптопов — поверьте, ноутбук какого производителя вы бы ни выбрали в итоге, у устройств в данной ценовой категории будет очень много общего. И у этого «общего» есть вполне подходящий синоним — «компромиссы».

Компромиссов много, и с ними в случае покупки такого устройства придется мириться. Знаете, наивно с серьезным видом сетовать, что в недорогих ноутбуках, например, используются посредственного качества TN- и IPS-матрицы. Да, они посредственные. Только вот лэптопы с экранами даже среднего качества стоят, к сожалению, уже совсем других денег — и таковы реалии рынка. В подобной ситуации ты либо идешь на компромиссы, либо копишь на более дорогую модель — третьего не дано.

Ниже в таблице представлены различные комплектующие лэптопов, которые удовлетворяют нашему основному критерию — цене. Устройства отбирались согласно предложениям «Яндекс.Маркета», актуальным в начале июня 2020 года.

Какие комплектующие встречаются в недорогих ноутбуках До 20 000 рублей Процессор Графика Оперативная память Дисплей Накопитель Модель Частота Ядра/потоки Модель Тип, объем Разрешение Тип Диагональ, дюймы Тип Объем Intel Celeron N3350 1,1 ГГц 2/2 Intel HD Graphics 500 3 Гбайт, DDR3-1600 1920 x 1080

1366 x 768 TN/IPS 11,6

14

15,6 SSD/HDD 32 Гбайт 64 Гбайт AMD A4-9125 2,3 ГГц 2/2 AMD Radeon R3 4 Гбайт, DDR4-1866 128 Гбайт AMD A6-9225 2,6 ГГц 2/2 AMD Radeon R4 256 Гбайт Intel Celeron 4205U 1,8 ГГц 2/2 Intel UHD Graphics 610 4 Гбайт, DDR4-2133 500 Гбайт Intel

Celeron Dual Core

5205U 1,9 ГГц 2/2 Intel UHD Graphics 4 Гбайт, DDR4-2400 AMD A9-9425 3,1 ГГц 2/2 AMD Radeon R5 До 30 000 рублей Intel Pentium 4417U 2,3 ГГц 2/4 Intel HD Graphics 610 4 Гбайт, DDR4-2133 1920 x 1080

1366 x 768 TN/IPS 13,3

15,6 SSD/HDD 128 Гбайт Intel Core i3-6006U 2 ГГц 2/4 Intel HD Graphics 520 4 Гбайт, DDR3-1600 256 Гбайт Intel Pentium 5405U 2,3 ГГц 2/4 Intel HD Graphics 620 4 Гбайт, DDR4-2400 500 Гбайт Intel Core i3-7020U 2,3 ГГц 2/4 Intel UHD Graphics 8 Гбайт, DDR4-1866 512 Гбайт Intel Pentium 6405U 2,4 ГГц 2/4 AMD Radeon Vega 3 8 Гбайт, DDR4-2133 1 Тбайт AMD Ryzen 3 3200U 2,6 ГГц 2/4 AMD Radeon Vega 3 8 Гбайт, DDR4-2400 Intel Core M3 7Y30 1 ГГц 2/4 NVIDIA GeForce MX110 AMD Athlon 300U 2,4 ГГц 2/4 Intel Core i5-7200U 2,5 ГГц 2/4

На лэптопы стоимостью меньше 20 000 рублей без слез смотреть тяжело. В это трудно поверить, но в 2020 году вам все еще продают компьютер с 2 Гбайт оперативной памяти. А процессоры? Двухъядерные модели, такие как Celeron N3350, и в 2016 году не считались производительными.

Интересные ноутбуки начинаются при бюджете 20 000+ рублей, но в основном выбирать приходится среди 2-ядерных платформ AMD и Intel — подробнее о них мы поговорим в следующем параграфе. Сейчас же стоит признать, что даже в самых дешевых ноутбуках используются преимущественно SSD (пусть и небольшого объема) и 4 Гбайт ОЗУ, а сами устройства в основном имеют 15,6-дюймовые TN-дисплеи с разрешением 1366 x 768 точек — таковы реалии 2020 года.

Лэптопы с 4-ядерными чипами Ryzen и Core стоят уже заметно больше 30 тысяч рублей. Например, за модель Lenovo IdeaPad L340-15IWL (81LG00N0RU), обзор которой выходил не так давно на нашем сайте, просят уже больше 40 000 рублей. Эти слова актуальны и для моделей с графикой NVIDIA класса GeForce MX 150.

Для написания этой статьи мне удалось раздобыть четыре недорогих ноутбука:

Acer Aspire 3 A315-42-R0JV (AMD Athlon 300U, 4 Гбайт DDR4-2400, 128 Гбайт SSD) — 24-29 тыс. рублей (средняя цена — 26 500 рублей).

Acer Extensa 15 EX215-51K323K (Intel Core i3-7020U, 4 Гбайт DDR4-2133, 128 Гбайт SSD) — 28-34 тыс. рублей (средняя цена — 31 000 рублей).

Acer Aspire 3 A315-53-P93E (Intel Pentium Gold 4417U, 4 Гбайт DDR4-2400, 128 Гбайт SSD) — 29 тыс. рублей.

Acer Aspire 3 A315-22-937C (AMD A9 9420, 4 Гбайт DDR4-1866, 128 Гбайт SSD) — 16-34 тыс. рублей (средняя цена — 22 000 рублей).

Галерея скриншотов

Хотелось бы заполучить больше экземпляров, но и такого числа устройств, считаю, будет достаточно для получения наглядной картины того, с чем мы имеем дело. Что примечательно, во всех моделях используется схожий набор комплектующих (4 Гбайт ОЗУ и накопитель на 128 Гбайт), поэтому сравнение актуальных платформ AMD и Intel можно считать вполне релевантным. Все устройства управлялись ОС Windows 10 с последними обновлениями для сборки 1909, версии драйверов — последние.

⇡#Центральный процессор и память

Как мы уже выяснили, в самых дешевых лэптопах используются древнейшие чипы Intel, такие как Celeron N3350 и Atom Z8350, представленные в далеком 2016 году. Очевидно, что они обладают сверхнизким уровнем быстродействия, а потому лэптопы с такими ЦП нельзя назвать… приемлемыми. Обходите их стороной. Сюда же можно отнести ноутбуки, базирующиеся на 4-ядерных процессорах Gemini Lake, таких как Pentium N5000. Гораздо интереснее выглядит бюджетный представитель семейства Whiskey Lake, двухъядерный Celeron 4205U, — в нем хотя бы используется микроархитектура Skylake, а TDP в размере 12,5 Вт позволяет чипу работать на частоте 1,8 ГГц.

Своеобразным конкурентом «селеронов» и «пентиумов» выступает A-серия процессоров AMD — 2- и 4-ядерные чипы, представленные в 2017 году. Модели класса A4, A6, A9 и A10 отличаются друг от друга частотной формулой, а также возможностями встроенной графики Radeon. Они произведены по 28-нм техпроцессу, не имеют кеша третьего уровня, а сам кристалл основывается на микроархитектуре Excavator — подробнее про нее вы можете прочитать в этой статье. Встроенная же графика использует третье поколение архитектуры GCN.

В прошлом году, когда были представлены 4-ядерные чипы Ryzen 3000 (Picasso) для ноутбуков, появилась и двухъядерная модель AMD Athlon 300U. Процессор производится согласно 12-нм техпроцессу, поэтому мы имеем дело с микроархитектурой Zen+. Это значит, что мобильный «Атлон» поддерживает технологию SMT, при TDP, равным 15 Вт, частота ядер может достигать 3,3 ГГц. При этом встроенная графика Vega 3 имеет три ядра GPU («красные» все еще не перевели свои интегрированные ГП на архитектуру RDNA) и работает на частоте 1 ГГц.

Соперником же Athlon 300U выступают относительно современные модели, такие как Pentium Gold 4417U, Pentium Gold 5405U, Pentium Gold 6405U и Core i3-7020U. В этих процессорах, произведенных по 14-нм технологическим нормам, используется микроархитектура Skylake, и они поддерживают технологию Hyper-Threading. Что интересно, человек, не интересующийся компьютерными технологиями, может, простите за каламбур, заблудиться в трех пнях. Сравнив характеристики, мы увидим, что Pentium Gold 4417U в некоторых аспектах выглядит даже предпочтительнее своих старших и более современных «собратьев», хотя в целом все четыре чипа обладают плюс-минус схожим уровнем быстродействия. В частности, в нем используется более быстрая графика HD 610, а не UHD. А еще Pentium Gold 4417U имеет четыре линии PCI Express 3.0, хотя 5405U и 6405U довольствуются только второй версией этого интерфейса.

Наконец, Core i3-7020U от Pentium Gold 4417U отличается графикой (HD 620 против HD 610) и чуть увеличенным кешем третьего уровня (3 Мбайт против 2 Мбайт). Так же чипы поддерживают разный набор инструкций. Давайте сравним процессоры в реальных задачах.

Измерение производительности процессора и памяти было проведено при помощи следующего ПО:

Corona 1.3 . Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены BTR, используемой для измерения производительности.

. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены BTR, используемой для измерения производительности. WinRAR 5.40 . Архивирование папки объемом 11 Гбайт с разными данными в формате RAR5 и с максимальной степенью компрессии.

. Архивирование папки объемом 11 Гбайт с разными данными в формате RAR5 и с максимальной степенью компрессии. Blender 2.80 RC 1 . Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели из Blender Cycles Benchmark rev4.

. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели из Blender Cycles Benchmark rev4. x264 FHD Benchmark . Тестирование скорости транскодирования видео в формат H.264/AVC.

. Тестирование скорости транскодирования видео в формат H.264/AVC. x265 HD Benchmark . Тестирование скорости транскодирования видео в формат H.265/HEVC.

. Тестирование скорости транскодирования видео в формат H.265/HEVC. CINEBENCH R15 и R 20 . Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU. Fritz 9 Chess Benchmarks . Тестирование скорости работы популярного шахматного движка.

. Тестирование скорости работы популярного шахматного движка. JetStream 1.1 и WebXPRT 3 (браузер — Google Chrome) . Тестирование производительности при работе интернет-приложений, построенных с использованием алгоритмов HTML5 и JavaScript.

. Тестирование производительности при работе интернет-приложений, построенных с использованием алгоритмов HTML5 и JavaScript. Adobe Premiere Pro 2019. Рендеринг проекта в разрешении 4K.

Рендеринг проекта в разрешении 4K. PCMark 10. Комплексный бенчмарк, определяющий уровень быстродействия всех компонентов ноутбука.

Полученные результаты дают много пищи для размышлений. Во-первых, мы видим, что двухъядерные чипы, основанные на старых микроархитектурах и не имеющие дополнительных виртуальных потоков, очень сильно отстают от современных бюджетных ЦП для ноутбуков. Такие модели, как AMD A9-9420, обладают очень низким уровнем производительности — я даже не стал добавлять на графики результаты этого ЦП в программе Adobe Premiere Pro 2019, так как рендер тестового ролика был завершен за… 6 часов и 40 минут. Такая «прыть» никуда не годится. На фоне A9-9420 новенький Athlon 300U смотрится просто великолепно — получается, AMD сделала огромный шаг вперед. Опять.

Во-вторых, даже без тестов очевидно, что современный «Атлон» окажется быстрее четырехъядерного A10-9620P, ведь представители семейства Bristol Ridge базируются на все той же архитектуре Excavator. А между ней и Zen+ наблюдается огромнейшая пропасть в быстродействии.

И не беда, что на рынке представлена всего одна модель бюджетного мобильного «Атлона». Наши тесты показывают, что она успешно уделывает чипы-конкуренты от Intel — это в-третьих. Получается, если у вас нет определенных «религиозных» убеждений, то нет особого смысла разбираться в сортах двухъядерных Pentium и Core i3 — с точки зрения производительности проще и лучше взять ноутбук с Athlon 300U. К тому же мы чуть ранее выяснили, что в среднем лэптопы с «красным камнем» стоят меньше, что тоже является немаловажным фактором при выборе недорого ноутбука.

Небольшой соцопрос показал, что пользователи мало знают об Athlon 300U и его возможностях. Как видите, зря — в том числе и для меня этот чип стал приятным открытием.

Очень жаль, что мне не удалось достать какой-нибудь компьютер с Ryzen 3 3200U — некоторые модели с этим чипом тоже стоят меньше 30 000 рублей. Правда, в данном случае разница в производительности между этим чипом и Athlon 300U будет небольшой — чипы построены на одной микроархитектуре, имеют одинаковый объем кеша третьего уровня, но работают на разных частотах, впрочем, довольно похожих.

Производительность тестовых систем серьезно ограничивает наличие всего 4 Гбайт оперативной памяти — к тому же она работает в одноканальном режиме. Недочеты системы ОЗУ я постараюсь исправить самостоятельно, читайте параграф «Возможности апгрейда».

В целом уровень быстродействия ноутбуков с Athlon, Pentium и Core i3 меня порадовал — производительности этих чипов оказывается вполне достаточной не только для решения нетребовательных домашних задач, но и для выполнения некоторых ресурсоемких проектов.

Все четыре ноутбука не имеют дискретного ГП — с таким раскладом вы столкнетесь в 97 % случаев при выборе устройства дешевле 30 000 рублей. При этом возможности «встройки» HD 620 и HD 610 хорошо известны, здесь сюрпризов ждать не приходится. Без каких-либо тестов понятно, что такие лэптопы нельзя назвать игровыми — вы не сможете комфортно играть в так называемые ААА-проекты даже с включением минимального качества графики в разрешении 1366 x 768 пикселей. Но это совершенно не значит, что вы с таким ноутбуком не сможете играть вообще.

*Игры запускались в разрешении 1366 x 768 точек при использовании минимального качества графики

Что-то iGPU мобильных двухъядерников может — это показывают графики выше. «Контра» и «танки» на минималках, например, работают, что уже хорошо. Не стоит забывать, что ограничением в лэптопах Acer служит еще и медленная оперативная память, объема которой недостаточно, а режим работы ограничен одним каналом. Встроенный ГП очень чувствителен к таким вещам. По итогу теста в сравнении с соперниками система на Athlon 300U проявляет себя лучшим образом — впрочем, удивляться такому положению дел не приходится.

В продаже вы найдете ноутбуки с дискретной графикой класса GeForce MX110 и Radeon 530. Такие чипы оказываются заметно быстрее Radeon Vega 3, используемой в Athlon 300U. Так, в графическом подтесте 3DMark Time Spy модель Lenovo IdeaPad L340 с MX 110, набрав 450 баллов, опережает Acer Aspire 3 A315-42-R0JV с «Вегой» на 45 %.

Недавно на нашем сайте вышла статья «10 старых, но интересных игр, которые запустятся даже на очень слабом компьютере». Надеюсь, она вдохновит вас на прохождение пусть и старых, но безумно интересных игр. И всегда найдется близкий по духу хит былых времен, который отлично заработает даже на очень медленном ПК.

⇡#Охлаждение и шум

Пока производители лэптопов ломают голову, как же им эффективно охладить новые 6- и 8-ядерные процессоры AMD и Intel, в бюджетном сегменте наблюдается самая настоящая идиллия. Нет горячих процессоров — и нет проблем. И шумят тестовые ноутбуки несильно — для эффективной и комфортной работы компьютера оказывается достаточно кулера с одним вентилятором и одной теплотрубкой.

Галерея скриншотов 2

Тот факт, что даже в недорогих ноутбуках поголовно используются твердотельные накопители, не может не радовать. Причем в трех из четырех тестовых моделях установлен NVMe SSD — пусть и небольшого объема. Результаты тестирования, например, в бенчмарке PCMARK 10 наглядно показывают, насколько быстро работают лэптопы с предустановленным SSD — вы можете судить об этом по высоким баллам в подтесте Essentials. Действительно, на любом из четырех протестированных лэптопов Windows загружается очень быстро, программы запускаются моментально — тот же браузер, например.

Вопрос объема — решаемый, в принципе. Да, в основном ноутбуки дешевле 30 000 рублей оснащаются SSD на 128 Гбайт, но есть в продаже модели с 256- и даже 512-гигабайтными твердотельными накопителями. Я считаю, что быстрый SSD всегда лучше более емкого, но медленного HDD.

Естественно, в дешевых ноутбуках используются недорогие и медленные модели твердотельных накопителей. И это оправданно, ведь сами платформы AMD и Intel (точнее, тестовые ноутбуки) не поддерживают SSD с четырьмя линиями PCI Express 3.0. Например, модель Kingston RBUSNS8154P3128GJ1 в Acer Aspire 3 A315-22-937C работает в режиме PCI Express x1 3.0, хотя этот накопитель имеет две линии. Не беда, конечно, так как даже в таком случае SSD работает заметно быстрее HDD.

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Я твердо уверен: надо брать ноутбук, который легко разбирается и позволяет беспрепятственно добраться до сменяемых комплектующих. Почти у всех ноутбуков дешевле 30 000 рублей срок бесплатного гарантийного обслуживания составляет всего 1 год. Так что можно смело нарушать гарантийные пломбы, если таковые имеются.

В бюджетных моделях 4 Гбайт ОЗУ либо распаяны на печатной плате, либо установлены в виде одного модуля SO-DIMM. В любом случае производитель оставляет минимум один слот SO-DIMM свободным, что позволяет нарастить объем оперативной памяти, — в него можно установить модуль объемом 4, 8 или 16 Гбайт. Чем я и воспользовался в случае с моделью Acer Aspire 3 A315-42-R0JV. Насколько система стала быстрее в различных задачах, вы можете видеть в таблице ниже. В некоторых разница довольно заметная.

Естественно, можно и заменить SSD. С учетом вышесказанного гнаться за быстрыми твердотельными накопителями особого смысла нет — берите максимум гигабайтов за минимум рублей. В некоторых лэптопах есть возможность «втиснуть» и 2,5-дюймовые ЗУ.

Апгрейд ОЗУ в ноутбуке (Acer Aspire 3 A315-42-R0JV) До После Прирост Corona 1.3, с (меньше — лучше) 797 757 5% WinRAR 5.40, с (меньше — лучше) 1005 905 10% Blender 2.80 RC1, с (меньше — лучше) 469 469 0% x264 FHD Benchmark, FPS (больше — лучше) 9,37 9,68 3% x265 HD Benchmark, FPS (больше — лучше) 5,75 6,33 10% CINEBENCH R15, баллы (больше — лучше) 285 289 1% CINEBENCH R20б баллы (больше — лучше) 627 635 1% Fritz 9 Chess Benchmarks, knodes/s (больше — лучше) 5144 5201 1% Adobe Premiere Pro 2019, с (меньше — лучше) 4434 4003 10% PCMark 10, баллы Общий балл (больше — лучше) 2817 3123 11% Essentials 6351 6887 Productivity 4801 5560 Digital Content Creation 1990 2161 3DMark, баллы Sky Diver (больше — лучше) 3376 4060 20% Nigth Raid (больше — лучше) 3670 4279 17% Игры, FPS World of Tanks (больше — лучше) 119/73 141/77 5% Dota 2 (больше — лучше) 46/25 60/33 32%

⇡#Дисплей и звук

А вот что расстраивает в недорогих ноутбуках, так это поголовное использование низкокачественных дисплеев. И черт с ним, с разрешением 1366 x 768 точек — при диагонали 14-15 дюймов пользоваться устройством с таким разрешеним оказывается вполне комфортно, хотя местами и непривычно. Все дело в качестве изображения, и даже если вы найдете за 30 тысяч лэптоп с IPS-матрицей, то это все равно будет посредственная IPS-матрица.

Я больше ничего не буду говорить про используемые в таких компьютерах экраны — это данность, с которой, увы, придется мириться. Ниже в таблице приведены результаты тестирования некоторых матриц, используемых в дешевых лэптопах.

Экраны, используемые в недорогих ноутбуках Название CNM15E6 NT156FHM-N61 BOE06F3 Разрешение 1366x768 1920x1080 1920x1080 Тип TN TN IPS Яркость 191 201 270 Контрастность 345:1 212:1 800:1 Гамма 2,14 2,22 2,15 Цветовая температура >9000 K >9000 K 7500 K Среднее отклонение по шкале серого 25,19 25,82 6,85 Среднее отклонение в тесте ColorChecker24 10,57 10,85 5,81

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⇡#Качество сборки и функциональность

Масса большинства ноутбуков дешевле 30 000 рублей не превышает 2 кг. Например, 15,6-дюймовый Acer Aspire 3 A315-42-R0JV при толщине в 20 мм весит всего 1,9 кг, и еще на 250 граммов утяжелит рюкзак внешний блок питания. Считаю, что с таким лэптопом спокойно можно ездить на пары в университет — ну или отправить дочку решать задачи для онлайн-олимпиады на кухню.

Корпус у таких ноутбуков, естественно, будет целиком выполнен из пластика. Все четыре модели Acer выглядят очень опрятно и собраны качественно: детали корпуса хорошо подогнаны друг к другу, крышка дисплея и область с клавишами прогибаются несильно.

Лично мне очень не хватает подсветки клавиатуры, так как довольно много приходится работать в полумраке. В остальном же функциональность таких устройств меня устраивает вполне. Конечно же, в дешевых лэптопах вы не встретите разъемы USB C-типа, DisplayPort и Thunderbolt 3 — но без всего этого вполне можно прожить и не испытывать дискомфорта.

Наши тесты показали, что три из четырех ноутбуков при яркости экрана в 150 кд/м2 проработали больше шести часов в режиме просмотра видео. При этом дешевые ноутбуки комплектуются, как правило, батареями малой емкости — на 30-40 Вт⋅ч. И все же при таких характеристиках высокая живучесть изученных моделей закономерна, ведь в подобных устройствах применяются низковольтные центральные процессоры и TN-матрицы с низким разрешением и яркостью.

Время автономной работы, 150 кд/м2 Acer Extensa 15 EX215-51K323K 7 ч 50 мин Acer Aspire 3 A315-53-P93E 5 ч 24 мин Acer Aspire 3 A315-22-937C 6 ч 14 мин Acer Aspire 3 A315-42-R0JV 6 ч 46 мин

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось при воспроизведении видео формата .mkv в разрешении Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 150 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук.

Если честно, я думал, что будет хуже. Однако знакомство с недорогими моделями ноутбуков оставило в большинстве случаев хорошие впечатления. Оказывается, такими устройствами очень даже комфортно пользоваться.

Вот возьмем модель с Athlon 300U. Мы увидели, что такой ноутбук обладает хорошим уровнем быстродействия и достойно проявляет себя при выполнении повседневных задач. Подобной конфигурации (двухъядерный современный ЦП и быстрый SSD) вполне достаточно для интернет-серфинга, просмотра видео и работы в офисных программах. При желании можно повесить на нее и что-то более серьезное — 4-поточные «Атлоны» сильно опережают двухъядерные чипы A-серии, а также устаревшие «Пентиумы» и «Селероны».

Для современных игр класса AAA такие ноутбуки не подходят. Придется баловать себя хитами прошедших лет, а то и десятилетий. Или же развлекаться популярными многопользовательскими тайтлами, такими как CS: GO и WoT, а также нетребовательными казуальными онлайн-играми. Вам в любом случае потребуется подбирать такие игры, которые, с одной стороны, заинтересуют вас, а с другой — нормально запустятся на слабенькой встроенной графике. К счастью, сейчас выходит все больше ремейков и ремастеров, а любимые старые проекты обзаводятся поддержкой современных разрешений и операционных систем.

Вообще, я не просто так выделил Athlon 300U. Приятно наблюдать за конкуренцией между AMD и Intel. На нашем сайте вышло несколько обзоров новых 8-ядерных Ryzen 4000, но в то же время и в бюджетном сегменте продукция «красных» выглядит очень интересно. Это значит, что в скором времени домашние ноутбуки станут еще привлекательнее во всех смыслах этого слова.

Общее впечатление от знакомства с недорогими лэптопами подпортило только повальное применение низкокачественных дисплеев. Увы, но используемые в современных моделях TN-матрицы не выдерживает никакой критики. Но с этим придется мириться.