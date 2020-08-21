Обзор фотокамеры Nikon D780: зеркалка и беззеркалка в одном флаконе

Нельзя отрицать очевидное: если еще пять лет назад фотографов, со скепсисом относящихся к наращивающим мощь и влияние беззеркальным камерам, было много, то теперь многие адепты «классических технологий» отложили свои агрегаты на полку (или продали) и сами обзавелись фотоаппаратами без пентапризмы. Какова позиция зеркалок в современном мире? Продолжают ли их выпускать просто в угоду консерваторам, или их преимущества по-прежнему существенны? Оптический видоискатель, значительно большее время автономной работы, большой парк «родной» оптики, классическая эргономика — для многих важные факторы при выборе камеры. На Nikon D780 возлагаются большие надежды: она, с одной стороны, должна блюсти все лучшие традиции линейки, но, с другой стороны, при этом не должна отставать от беззеркальных конкурентов.

⇡#Основные особенности. Отличия от предыдущего поколения

Итак, перед нами Nikon D780 – полнокадровая зеркальная камера. Nikon утверждает, что она не пришла на замену вышедшей в 2014 году модели D750, а становится с ней рядом. И тем не менее их нельзя не воспринимать в таком последовательном разрезе, особенно с учетом того, сколько времени прошло. На первый взгляд, новинка многое переняла от предыдущего поколения: камеры похожи внешне, разрешение сенсоров почти не различается. Но не стоит обманываться. Разумеется, за такой огромный по меркам цифровых технологий срок производитель переработал свой продукт очень существенно, и различий здесь куда больше, чем сходства. По сути, D780 представляет собой своеобразный гибрид зеркальных и беззеркальных технологий. Во многом она близка к вышедшей два года назад беззеркалке Nikon Z6. Здесь установлен тот же самый датчик изображения, также здесь использованы аналогичные технологии автофокусировки и видеосъемки. Давайте внимательнее рассмотрим ключевые характеристики Nikon D780.

В камере используется сенсор BSI CMOS разрешением 24,5 мегапикселя с обратной засветкой. Датчик изображения оснащен низкочастотным фильтром, от которого многие производители уже отказались в пользу лучшей детализации кадров. Однако его наличие обещает нам отсутствие муара на снимках, что может быть более весомым достоинством для некоторых фотографов. Разрешение само по себе не слишком большое по современным меркам, но, кажется, фотолюбители уже осознали, что счастье не всегда в огромных цифрах. При равном размере сенсоров можно ожидать, что камера с меньшим количеством мегапикселей даст меньше цифрового шума при съемке на высоких ISO, и, опять же, для кого-то это более важный фактор, чем возможность печатать снимки огромным форматом или сильно кадрировать.

Новый сенсор также имеет более высокую скорость считывания, что помогает обеспечить максимальную скорость съемки до 12 кадров в секунду в режиме электронного затвора при съемке 12-битного RAW. Скорость съемки с механическим затвором изменилась, но незначительно — 7 кадров в секунду против 6,5 кадра в секунду на D750.

Что касается автофокуса, то новинка Nikon использует ту же 51-точечную систему, что и ее предшественница (речь идет о съемке через видоискатель). Но некоторые изменения все же произошли: камера получила RGB-датчик экспозмера на 180 000 пикселей (почти в два раза больше, чем у D750) и алгоритмы автофокусировки, используемые в Nikon D5, которые обеспечивают более сложное отслеживание объекта.

Но, безусловно, гораздо более существенный прирост качества касается фокусировки в режиме Live View и в видеосъемке. В отличие от предыдущей модели, Nikon D780 оснащен не контрастной, а гибридной системой автофокусировки с 273 датчиками, расположенными на матрице; они покрывают 90% кадра. Все современные технологии, такие как распознавание и отслеживание лиц и глаз, доступны как при работе через видоискатель, так и в режиме Live View. Камера способна фокусироваться в этом режиме с освещением до –4EV (на одну ступень ниже, чем система автофокуса в видоискателе) или до –6EV в более медленном режиме «АФ при слабом освещении». Видеосъемка доступна в разрешении 4K, тогда как в D750 все ограничивалось Full HD.

Из интересных обновлений стоит отметить также новый затвор, который позволил расширить диапазон выдержек: минимальная скорость затвора теперь составляет 1/8000 секунды, а максимальная – целых 900 секунд. Расширился и диапазон ISO: теперь он составляет 100—51200 единиц, с возможностью расширения «вниз» до 50 ISO и «вверх» до 204 800 ISO.

В Nikon D780 стала доступна прямая зарядка через USB-кабель, а также внушительно увеличилось время автономной работы: до 2260 кадров на одном заряде. Ну и, наконец, производитель убрал из своей модели встроенную вспышку, что вряд ли огорчит большую часть целевой аудитории.

Nikon D780 Nikon D750 Canon EOS 5D Mark IV Sony a7 III Сенсор изображения 36 × 24 мм (полный кадр) 36 × 24 мм (полный кадр) 36 × 24 мм (полный кадр) 36 × 24 мм (полный кадр) Эффективное разрешение сенсора 24,5 мегапикселя 24,3 мегапикселя 30,4 мегапикселя 24 мегапикселя Стабилизатор изображения нет нет нет 5-осевой Байонет F Nikon F Nikon Canon EF Sony E Формат фото JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW (NRW) JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW (NRW) JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW, Dual Pixel RAW JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW (ARW) Формат видео MOV, MP4 MOV MOV, MP4 XAVC S, AVCHD 2.0, MP4 Размер кадра До 6016 × 4016 До 6048 × 4024 До 6720 × 4480 До 6000 × 4000 пикселей Разрешение видео До 3840 × 2160, 30p До 1920 × 1080, 60p До 4096 × 2160, 30p До 3840 × 2160, 30p Чувствительность ISO 100–102 400 с возможностью расширения до ISO 50 и 204 800 ISO 100–12 800 с возможностью расширения до ISO 50, 25 600 и 51200 ISO 100–32 000 с возможностью расширения до ISO 50, 51 200 и 102 400 ISO 100–51200 с возможностью расширения до 50, 102400 и 204800 Затвор Механический затвор: 1/8000–900 с;

длительная (Bulb) Механический затвор: 1/4000–30 с;

длительная (Bulb) Механический затвор: 1/8000–30 с;

длительная (Bulb) Механический затвор: 1/8000–30 с;

длительная (Bulb); бесшумный режим Скорость серийной съемки До 7 кадров в секунду с механическим затвором;

до 12 кадров в секунду с электронным затвором До 6,5 кадра в секунду До 7 кадров в секунду в обычном режиме, до 4,3 кадра в секунду в режиме Live View со следящей фокусировкой До 10 кадров в секунду с механическим затвором Автофокус Фазовый (Advanced Multi-CAM 3500FX II), 51 точка, из которых 15 – крестового типа; гибридная фокусировка в режиме Live View Фазовый (Advanced Multi-CAM 3500FX), 51 точка, из которых 15 – крестового типа; контрастная фокусировка в режиме Live View Фазовый, 61 точка, из которых 41 – крестового типа; Dual Pixel CMOS AF при фокусировке в режиме Live View Гибридный (контрастный + фазовый), 693 точки Экспозамер, режимы работы TTL-датчик, 180 000 точек: матричный, центровзвешенный, точечный TTL-датчик, 91 000 точек: матричный, центровзвешенный, точечный TTL-замер в 252 точках: оценочный, частичный, центровзвешенный, точечный Замер по матрице, 1200 зон: матричный, центровзвешенный, точечный, точечный по стандартному/крупному участку, усредненный для всего экрана, по самой яркой области Экспокоррекция ± 5,0 EV с шагом 1, 1/3 или 1/2 EV ± 5,0 EV с шагом 1, 1/3 или 1/2 EV ± 5 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени ± 5,0 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV Встроенная вспышка Нет Есть, ведущее число 12 Нет, X-синхронизация 1/200 с Нет, X-синхронизация

1/250 с Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалами 0,5; 1; 2 или 3 с 2/10 с 2 с, 5 с, 10 с; автотаймер для съемки с брекетингом; автотаймер для непрерывной съемки (до 3 кадров) Карта памяти Два слота для SD/SDHC/SDXC типа UHS II Два слота для SD/SDHC/SDXC типа UHS I Слот для CF тип I (совместима с UDMA 7) + слот для SD/SDHC/SDXC типа UHS I Два слота, один совместим с картами Memory Stick (PRO, Pro Duo) и SD/SDHC/SDXC типа UHS I/II, второй — только для SD Дисплей Сенсорный наклонный, ЖК, 3,2 дюйма, разрешение 2 359 тыс. точек; дополнительный монохромный дисплей Наклонный ЖК, 3,2 дюйма, разрешение 1 229 тыс. точек; дополнительный монохромный дисплей ЖК, 3,2 дюйма, 1620 тыс. точек, сенсорное покрытие; дополнительный монохромный дисплей Сенсорный наклонный, ЖК, 3 дюйма, разрешение 0,92 млн. точек Видоискатель Зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой, область изображения 100 % Зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой, область изображения 100 % Зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой, область изображения 100 % Электронный (OLED, 2,36 млн точек) Интерфейсы USB 3.2 (USB Type-C), 3,5-мм разъем для наушников, 3,5-мм разъем для микрофона, miniHDMI, разъемы для пульта управления и синхронизатора USB 2.0 (microUSB), 3,5-мм разъем для наушников, 3,5-мм разъем для микрофона, miniHDMI, разъемы для пульта управления и синхронизатора HDMI, USB 3.0, 3,5-мм для внешнего микрофона, 3,5-мм для наушников, порт для пульта ДУ USB Type-C (USB 3.0), microUSB, 3,5-мм разъем для наушников, 3,5-мм разъем для микрофона, microHDMI тип D Беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi Wi-Fi, NFC, GPS Wi-Fi, NFC, Bluetooth Питание Литий-ионный аккумулятор EN-EL15b, 14 Вт·ч (1900 мА·ч, 7 В) Литий-ионный аккумулятор EN-EL15, 14 Вт·ч (1900 мА·ч, 7 В) Литий-ионный аккумулятор LP-E6N емкостью 14 Вт·ч (1865 мА·ч, 7,2В) Литий-ионный аккумулятор NP-FZ100, 16,4 Вт·ч (2280 мА·ч, 7,2 В) Габариты 144 × 116 × 76 мм 141 × 113 × 78 мм 150,7 × 116,4 × 75,9 мм 126,9 × 95,6 × 73,7 мм Масса 840 граммов (с аккумулятором и картой памяти) 750 граммов (с аккумулятором и картой памяти) 890 граммов (вкл. батарею и карту памяти) 650 граммов (с аккумулятором и картой памяти) Актуальная цена 149 990 рублей (body-версия, без объектива) 91 900 рублей (body-версия, без объектива) 179 679 рублей за версию без объектива (body) 134 490 рублей за версию без объектива (body)

⇡#Дизайн и эргономичность

Внешне Nikon D780 не пытается нас чем-то удивить: она похожа на свою предшественницу и в целом видится мне воплощением «зеркальной классики». После многочисленных протестированных в последнее время беззеркалок я сразу ощутила контраст в габаритах и весе: D780 даже с небольшим фиксом 50 мм — весьма тяжелая и крупная. В цифрах это выражается так: габариты – 144 × 116 × 76 мм, вес – 840 граммов без объектива, но с батареей и картой памяти. Цельный корпус выполнен из магниевого сплава, что означает надежность и защиту от погодных условий. Снаружи камера частично покрыта антискользящим материалом «под кожу». Есть большой и удобный (по крайней мере, для моей руки) выступ для хвата справа и небольшая площадка для большого пальца на задней поверхности. Несмотря на вес, камеру достаточно комфортно держать в руке.

Давайте теперь подробнее рассмотрим, как организована эргономика. На левом ребре под тремя отдельными прорезиненными крышками находятся: разъемы для подключения микрофона и наушников; порт MС-DC1 для проводного пульта ДУ; разъемы HDMI Type-C и USB Type-C.

На правом ребре находятся отсеки для двух карт памяти SD (UHS-II). Доступна параллельная запись на обе карты, последовательная либо разделение на RAW и JPEG. В этом, кстати, для меня одно из главных преимуществ Nikon D780 перед Z6: на беззеркальной модели только один слот для карты памяти, причем используются карты специфического формата XQD. Из маленьких эргономических придирок — для меня удобнее, когда обозначение слотов указано непосредственно возле них, а не на крышке, где надписи плохо читаются.

Спереди мы видим байонет Nikon F с кнопкой высвобождения объектива. Байонет совместим с объективами G, E и D (некоторые ограничения применяются к объективам PC), другими объективами AF NIKKOR (кроме объективов IX NIKKOR и объективов для F3AF), объективами AI-P NIKKOR, объективами DX (с использованием области изображения DX (24 × 16), объективами AI без микропроцессора (только в режимах A и M).

Также здесь находится непривычно много органов управления: справа сверху — кнопки настройки вспышки и автобрекетинга, ниже — переключатель типа фокусировки. Слева от байонета сверху – кнопка репитера диафрагмы, снизу — программируемая клавиша «Fn». Также выше находится индикатор автофокуса. На выступе размещено одно из управляющих колес.

Снизу находится аккумуляторный отсек и штативное гнездо. Они удалены друг от друга достаточно, чтобы можно было без проблем менять батарею, когда камера установлена на штатив.

Сверху, слева направо, располагаются: селектор выбора режима съемки, совмещенный с колесом выбора режима протяжки (и тот и другой активируются при нажатии расположенных рядом кнопок, благодаря чему невозможна случайная смена параметров, но не могу сказать, что в тактильном плане это комфортно), далее — «горячий башмак» для подключения внешней вспышки, монохромный дисплей для отображения настроек, на выступе — кнопка спуска, совмещенная с рычагом включения-выключения камеры (а также лампой подсветки верхнего дисплея), кнопка записи видео, кнопка выбора значения ISO (она была добавлена в этой модели, что, на мой взгляд, весьма уместно) и ввода экспокоррекции.

На задней панели сверху мы видим следующие органы управления: слева от видоискателя — кнопки просмотра и удаления снимков, слева от экрана — индикатор зарядки камеры, кнопки меню, настройки баланса белого, приближения/удаления, кнопка смены отображаемой на экране информации. Справа от видоискателя — кнопка включения режима Live View, совмещенная с селектором выбора режима фото/видеосъемки, кнопка Af-On, второй селекторный диск; ниже — кнопка AE-L/AF-L, многофункциональный джойстик с кнопкой подтверждения выбора по центру и кнопка вызова быстрого меню.

Эргономика немного изменилась по сравнению с предыдущей моделью, поменялось расположение некоторых кнопок, но в целом она будет привычна пользователям Nikon. Из главных изменений — наличие специальной кнопки AF-ON и отсутствие встроенной вспышки. Разумеется, пользователь может настроить камеру под себя — здесь достаточно кастомизированных органов управления. Причем мы можем назначить на них разные функции для режимов фото- и видеосъемки.

⇡#Дисплей и видоискатель

Как и предшественница, Nikon D750, модель D780 имеет 3,2-дюймовый задний ЖК-экран с наклонным механизмом. Отличия — в выросшем в два раза разрешении и появлении сенсорного покрытия, что на данный момент уже можно считать стандартом качества. Сенсорное управление может использоваться для доступа к меню, масштабирования и перемещения между изображениями при воспроизведении, а также для управления точкой автофокусировки и спуска затвора в режиме Live View. К сожалению, сенсорный выбор точки фокусировки при визировании через видоискатель не доступен — а это очень удобная опция.

Буду честна, подавляющее число снимков в ходе теста я делала именно визируясь по дисплею — для меня это по многим причинам удобнее, чем работа с видоискателем, что оптическим, что электронным. В целом качество изображения на экране меня устраивало, но периодически работать с ним становилось неудобно (при определенном угле падения солнечных лучей), и тогда я возвращалась к старому доброму способу визирования. В Nikon D780 используется зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой, 100%-м покрытием и 0,7-кратным увеличением.

Меню Nikon D780 организовано традиционным для компании образом, его структура практически не отличается от того, что мы видели в D750 или Z6. Параметры меню разбиты на вкладки и включают в себя отдельное меню для фотографий, меню видео и пользовательское меню с цветовой кодировкой, а также меню настройки, ретуши и воспроизведения. Есть также настраиваемое «Мое меню», в котором вы можете хранить наиболее часто используемые функции для быстрого доступа.

Пользователь, для которого Nikon D780 станет первой «серьезной» камерой, может испугаться настолько обширного меню, обилия пунктов, подпунктов и вкладок. Но опытный фотограф оценит, насколько тонко продуманы все моменты. Разумеется, есть здесь и настраиваемое быстрое меню — для моментального доступа к самым востребованным функциям. Оно содержит 12 слотов и вызывается нажатием кнопки «i» на задней панели. Что особенно приятно, пользователь может настраивать три отдельных быстрых меню: одно – для фотосъемки через видоискатель, другое – для фотосъемки в режиме Live View и третье – для видеосъемки.



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Беспроводные соединения



Для связи камеры и мобильного устройства используется приложение SnapBridge. Отмечу, что сопряжение камеры и смартфона происходит по достаточно громоздкой и несколько запутанной схеме — сначала необходимо установить соединение Bluetooth, затем соединение Wi-Fi, ввести вручную пароль, который высвечивается на камере, и только потом появляется возможность запустить удаленную съемку. Если, к примеру, вашей целью было сделать кадр исподтишка, то, пока вы разбираетесь с сопряжением, сюжет десять раз уйдет.

В остальном же приложение работает без сбоев. Доступна удаленная съемка со смартфона с выбором режима, основных параметров и точки фокусировки и передача снимков на смартфон.

Камера в работе

«Давно не брала я в руки зеркалки» – такой была моя первая мысль, когда Nikon D780 приехала на тест. Что-то ностальгическое колыхнулось внутри, когда я почувствовала привычную тяжесть в руке. Скажу сразу, чтобы обозначить свою позицию: оптический видоискатель для меня — не ценность. Снимая более 10 лет на зеркальные камеры, я с легкой душей перешла на беззеркалку и не разу не испытала проблем с тем, что видоискатель здесь электронный, — возможно, потому что не работаю в жанрах, где мгновения отставания картинки на цифровом видоискателе действительно могут быть критически важны. Более того, я предпочитаю визироваться по экрану.

Другие преимущества зеркалок, которые называют их ценители, для меня также не имеют принципиального значения. Принципиально для меня лишь качество снимков и надежность аппарата, чуть меньше — удобство его использования. Мне не довелось поснимать на D750, но Z6 два года назад произвела весьма приятное впечатление, и, судя по характеристикам, от D780 можно было ожидать схожих результатов. Поэтому к тесту я приступила с воодушевлением.

Камера досталась мне с тремя объективами: 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor, 14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и 50mm f/1.4G AF-S Nikkor.

⇡#Съемка в JPEG, творческие возможности

Несмотря на то, что Nikon D780 – «серьезная» камера, и большинство ее пользователей, вероятно, будет вести съемку в формате RAW, качество JPEG остается немаловажным фактором. В наш стремительный век желание или необходимость делиться сделанными снимками незамедлительно возникает все чаще, и потому возможность получить качественную картинку прямо в камере дорогого стоит. И надо признать, здесь D780 на высоте! Картинка «сочная», резкая, сбалансированно контрастная, с корректной цветопередачей. В принципе, если снимок сделан в несложных по свету условиях, мне зачастую было даже особо нечего добавить к нему в плане обработки. Вcе снимки для обзора я делала с автоматическим балансом белого, но надо оговориться, что в D780 вариантов «авто» целых три: съемка с уменьшением теплых тонов, с сохранением общей атмосферы (и это мой выбор) и с сохранением теплых тонов.

Отмечу также отдельно деликатную работу с оттенками кожи:

Несмотря на то, что разрешение матрицы в 24,5 мегапикселя по современным меркам не выглядит впечатляющим и в камере использован антимуарный фильтр, детализация видится мне абсолютно достойной: ситуаций, когда реально нужно большее, на практике очень немного.

Производитель не стал лишать пользователей различных опций по моментальному «украшению» снимков. Помимо стандартных профилей изображения (портрет, пейзаж и так далее) в камере есть режим Picture Control, который предлагает пользователю двадцать фильтров – и весьма интересных, на мой взгляд. Есть ли смысл пользоваться ими при съемке? Почему бы нет. Я нахожу в этом определенное удовольствие, даже при том, что наложить тот же эффект при постобработке RAW быстрее и удобнее. Возможность придумать для фото удачную тонировку прямо на месте по-своему азартна, и я не раз обращалась к ней:

Еще одна опция, которая хорошо выручала меня при съемке, — это режим HDR. На Nikon D780 он реализован весьма качественно. Будем честны, таскать с собой штатив, расставлять его каждые несколько минут и потом склеивать снимки в специальных программах — сомнительное удовольствие, к которому стоит прибегать, только когда речь идет о съемке потенциального шедевра. Для тревел-фотографа, который делает снимки на бегу, внутрикамерый HDR может стать реальной палочкой-выручалочкой, поскольку, как мы увидим ниже, слишком контрастные сюжеты до конца «вытянуть» из RAW все-таки не получится. В камере доступно несколько ступеней настройки HDR: слабый, нормальный, усиленный и сверхусиленный. Я чаще всего пользовалась усиленным вариантом, но для не сильно контрастных сцен можно использовать другие варианты: фото будет смотреться более натурально.

В камере есть и режим мультиэкспозиции с возможностью объединения до 10 снимков и выбора из четырех алгоритмов их наложения.

Отмечу также довольно любопытную и редкую функцию оцифровки негативов — фактически Nikon D780 может заменить пленочный сканер. Попробовать эту опцию на практике мне, правда, не удалось.

⇡#Съемка в RAW, динамический диапазон

Перейдем теперь к съемке в RAW – вот где камера должна раскрыть весь свой потенциал. Во-первых, отмечу, что редактировать RAW можно непосредственно в камере: конечно, функций меньше, чем в программном обеспечении для компьютера, но все основные манипуляции произвести можно — поправить экспозицию, баланс белого, кадрировать, наложить фильтр из режима Picture Control, выбрать размер и так далее. С помощью сенсорного экрана делать это довольно удобно. Так что если, к примеру, вам не хочется тащить в путешествие ноутбук, но хочется иметь возможность отредактировать лучшие кадры более тщательно — это неплохой компромиссный вариант.

Снимки для обзора я редактировала в программе Adobe Camera Raw. В качестве примеров я выбрала несколько контрастных сцен. Цель обработки — привести фото в баланс, лучше проявить света и высветлить тени.

Nikon D780 в целом демонстрирует хороший запас как в тенях, так и в светах, но, конечно, сильный пересвет восстановить получится лишь частично. При осветлении теней, даже весьма значительном, заметных невооруженным глазом шумов нет, и это однозначно радует.

Скачать примеры снимков в RAW (304 Мбайт)

⇡#Автофокус, серийная съемка и буфер

Nikon D780 по сути объединяет в себе две системы автофокусировки в зависимости от того, снимаете ли вы через видоискатель или в режиме Live View. Главные изменения коснулись именно последнего варианта: если в предыдущей модели D750 съемка в этом режиме и была формально доступна, но явно проигрывала по точности и скорости видоискателю, то в D780 используются те же передовые технологии, что в беззеркальной Z6, – 273 точки определения фазового автофокуса с чувствительностью до –4EV, возможностью распознавания и отслеживания лиц и глаз.

При съемке через видоискатель используется 51 точка фокусировки — не так уж много по нынешним меркам, но, как уже было сказано в начале статьи, она также подверглась модификации, а значит, мы можем ожидать улучшенных показателей. Здесь также доступно отслеживание лиц, но уже нет отслеживания глаз, как в Live View.

Большинство снимков для обзора сделано в режиме Live View, но для чистоты эксперимента я периодически снимала через видоискатель. Существенной разницы в точности фокусировки в режиме покадровой съемки я не ощутила — и там и там промашек было минимально. Правда, проявилась типичная проблема камер Nikon с полупрозрачным экраном видоискателя — при съемке на ярком солнце не видно цветовой индикации подтверждения фокусировки.

Система распознавания лиц и глаз работает прекрасно: камера очень быстро и безошибочно распознает человека в кадре. Но усложним задачу и попробуем снять человека, с высокой скоростью двигающегося на камеру. Съемка велась в режиме Live View с использованием следящей фокусировки с включенным распознаванием глаз. Скажу честно, результат меня впечатлил настолько, что я даже не поверила своим глазам и попросила модель пробежаться еще раз. Потому что среди 23 снимков (съемка велась в 14-битном RAW + JPEG максимального качества), которые камера сделала до того, как буфер переполнился, не было ни одного кадра с промахом по фокусу! Как правило, хотя бы небольшие промашки на один-два кадра бывают у любой камеры, Nikon D780 же выдал стопроцентный результат. Контрольную серию я сделала, как выяснилось, не зря: в ней промашки были, хотя условия, по сути, были аналогичные, отличалась лишь крупность плана (первую серию я начала снимать в полный рост, вторую — по пояс). Камера то теряла модель, то находила снова, но подавляющее большинство фото так же сфокусированы корректно.

Следующая серия была сделана с помощью видоискателя. Камера также вполне уверенно держит модель в фокусе — критических промашек в серии не было:

Максимальная скорость серийной съемки Nikon D780 в режиме Live View – 12 кадров в секунду (сохранение в RAW 12 бит), при съемке через видоискатель — 7 кадров в секунду.

⇡#Съемка на высоких ISO

Диапазон светочувствительности Nikon D780 — весьма внушительный: 100—51200 единиц с возможностью расширения «вниз» до 50 ISO и «вверх» до 204 800 ISO. В настройках пользователи могут указать минимальные и максимальные значения ISO, а также минимальную выдержку или же скорректировать автоматический выбор выдержки в большую или меньшую сторону. Поскольку в D780 используется та же матрица, что в Z6, я ожидала получить похожие результаты в плане шумов.

Для начала давайте посмотрим несколько примеров из практики, а затем перейдем к тестовой сцене. При съемке в JPEG на всех фото применялся стандартный уровень шумоподавления.

Снимок ниже сделан на значении ISO 2000. И RAW, и JPEG – отлично детализированы, различимых невооруженным глазом шумов на них нет.

На значении ISO 4000 уже можно заметить легкую «зашумленность» в RAW, если сильно приблизить фото, однако существенного вреда для качества эти шумы не представляют. В JPEG шумодав немного «сгладил» картинку, сделав фактуры менее выраженными, — но, опять же, надо приглядываться, чтобы это обнаружить. Фото смело можно печатать довольно крупным форматом.

Портретный кадр на ISO 7200. Можно разглядеть небольшой шум без детального приближения. Но, на мой взгляд, он носит приятный и ненавязчивый характер, и качество снимка все еще можно считать весьма высоким. В JPEG немного потерялась фактура кожи вследствие шумоподавления, но не могу сказать, что фото смотрится откровенно «замыленным»

А вот на ISO 12800 «мыльность» уже хорошо выражена. В RAW же мы наблюдаем хорошо выраженный шум.

Для сравнения — похожий сюжет, снятый на ISO 36000. Шума, разумеется, еще больше, хотя субъективно мне не кажется, что качество снизилось в три раза. Для публикации в инстаграме его вполне хватит.

Скачать примеры снимков в RAW (154 Мбайт)

А теперь — тестовые кадры:

Скачать примеры снимков в RAW (556 Мбайт)

В целом камера демонстрирует умеренный уровень шумов, и, в зависимости от снимаемой сцены, может быть использована в художественных целях на значениях ISO 12 800 и даже выше. Расширенные значения ISO годятся скорее для документальной съемки. Конечно, шумы на ISO 204 800 уже не позволяют рассчитывать на снимок в художественном плане, но детализации хватает, чтобы без особых затруднений разобрать текст в книге на тестовом снимке.

В том, что касается видеосъемки, Nikon D780 также демонстрирует серьезные для современной зеркальной камеры характеристики: камера может снимать видео в разрешении 4K со скоростью до 30 кадров в секунду или Full HD со скоростью до 120 кадров в секунду (у предыдущей модели предел – 1080/60p).

Все функции автофокуса, которые мы наблюдали в режиме фотосъемки в Live View, актуальны и для видеорежима: D780 способна надежно отслеживать объект, распознавать лица и глаза. Сенсорный наклонный дисплей удобен в использовании, камера сохраняет отдельные настройки экспозиции для режимов фото и видео, для каждого режима предназначено свое быстрое меню, равно как можно переназначать для фото или видео клавиши. Как уже говорилось выше, в камере есть разъемы для подключения микрофона и наушников. Из особенных режимов съемки отмечаем N-Log, обеспечивающий гибкую цветовую градацию, и Hybrid Log-Gamma (HLG) для съемки с расширенным динамическим диапазоном для дальнейшей конвертации в HDR-контент.

От модели D850 камере достался режим «Negative Digitizer» для захвата и инвертирования пленочных негативов.

Скачать оригинал видеоролика (627 Мбайт)

Скачать оригинал видеоролика (617 Мбайт)

Скачать оригинал видеоролика (774 Мбайт)

На этом видео мы можем наблюдать, как отслеживает камера человека в движении. Автофокус очень уверенно следует за лицом и сбивается лишь в самом конце, после исчезновения человека из кадра.

Скачать оригинал видеоролика (325 Мбайт)

В Nikon D780 используется тот же аккумулятор EN-EL15b, что и в беззеркальных моделях линейки Z. Камера также совместима со старыми версиями батареи EN-EL15, но вам понадобится как минимум вариант «а» для полного заряда батареи, а зарядка через USB возможна только с той версией батареи, которая идет в комплекте с камерой («b»).

По стандарту CIPA батарея должна выдерживать аж 2260 снимков на одном заряде при съемке через видоискатель. Для режима Live View точных данных я не обнаружила, но, судя по опыту работы с Z6, ее должно хватить примерно на 380 кадров. Могу сослаться на свой опыт, так как преимущественно пользовалась именно Live View: за полный день съемки в путешествии после сделанных 230 кадров камера разрядилась наполовину. Можно ожидать, что ее реальный ресурс в таком режиме использования — около 500 снимков. Тем не менее одно из главных преимуществ зеркальных камер перед беззеркальными в данном случае разыгрывается по полной.

Отличное нововведение состоит и в том, что батарею в Nikon D780 можно заряжать напрямую через USB Type-C. Но, к сожалению, во время фото- и видеосъемки заряжать камеру невозможно.

На мой взгляд, Nikon D780 оправдала возложенные на нее надежды. Она стала, с одной стороны, продолжателем классических зеркальных традиций, но с другой — одной ногой стоит уже в беззеркальном мире, вобрав в себя передовые технологии, использованные в Nikon Z6. Новая камера выглядит идеальным вариантом для тех, кто находится на перепутье — вроде бы и хочется уже сменить свою видавшую виды зеркалку на что-то более современное, а вроде бы еще и нет доверия к этим новомодным беззеркалкам, да и отказываться от оптического видоискателя не хочется. Nikon D780 вы фактически можете использовать и так и этак — и сами почувствуете, какой сценарий вам ближе: традиционное визирование через оптический видоискатель или же режим Live View с его богатыми возможностями автофокуса, распознавания и отслеживания объектов.

Nikon D780 — довольно универсальная камера, ее нельзя рекомендовать поклонникам только одного конкретного жанра. Любители фотопутешествий и пейзажной съемки оценят ее надежность, защиту от погодных условий, впечатляющее время автономной работы, хороший динамический диапазон и гибкие RAW. На другой чаше весов лежит при этом — простите за каламбур — довольно большой вес камеры, ее габариты и не самое большое разрешение сенсора. Но каждый решает сам, насколько для него это критично. Репортажные и портретные фотографы также оценят работу автофокуса в режиме Live View: камера легко распознает лица и глаза и очень «цепко» ведет человека в кадре, не давая ему выпасть из резкости. К плюсам относятся также очень удачные по цветам (и картинке в целом) внутрикамерные JPEG: это может быть критично в тех случаях, когда снимки нужно публиковать незамедлительно. Нельзя не отметить также богатейший парк оптики Nikon: вот в этом смысле беззеркалки, безусловно, отстают. Хотя мы и можем использовать зеркальные объективы через переходник, есть разница в скорости их работы напрямую через байонет и в таком режиме, и в некоторых ситуациях это может быть важно. В то же время в Nikon D780, в отличие от Z6, нет внутрикамерной системы стабилизации изображения.

Nikon D780 — камера очень сбалансированная, комфортная в работе и выдает качественный результат. Разве что для вас действительно критически важно разрешение снимков или размеры аппарата — тогда можно найти разумную альтернативу.

Галерея снимков

Скачать снимки в формате RAW (1,45 Гбайт)

Достоинства:

надежный герметичный корпус, защита от погодных условий;

эффективная работа автофокуса как при съемке с видоискателем, так и при съемке в режиме Live View;

прекрасные цвета в JPEG;

хороший динамический диапазон;

впечатляющее время автономной работы;

хорошие показатели съемки на высоких ISO;

хорошая работа системы распознавания лиц и глаз в режиме фото и видео (как в Live View, так и при визировании по видоискателю);

современные возможности видеосъемки;

съемка 4K-видео в высоком качестве;

возможность настроить камеру отдельно для видео- и фотосъемки;

наклонный сенсорный экран;

возможность заряда по USB;

огромный парк оптики.

Недостатки: