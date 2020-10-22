Первые впечатления от Huawei Mate 40 Pro: смартфон с черной дырой

Серия Mate всегда была — и пока остается — своеобразной витриной достижений Huawei в деле создания смартфонов: именно на устройствах этой серии каждый год дебютирует титульная мобильная аппаратная платформа, сам факт наличия которой для компании, претендующей на статус этакого титана индустрии, даже важнее, чем камера или общее сочетание характеристик, по которому именно весенняя серия P кажется приоритетнее.

Huawei Mate 40 Pro действительно не выглядит в сравнении с P40/P40 Pro чем-то сильно впечатляющим — это смартфон, развивающий идеи, которые были заложены в этих гаджетах, а не предлагающий что-то принципиально новое. Но более крупный — в отличие от Samsung с ее сравнявшимися по габаритам S20 и Note20, Huawei разыгрывает эту карту — и с новой оболочкой (мы уже выпускали подробный разбор EMUI 11 на примере ее бета-версии) и свежей аппаратной платформой, Kirin 9000. В теории это самый мощный на сегодняшний день смартфон, соперничать с которым могут лишь только что представленные iPhone 12, но проверить данное утверждение бенчмарками мы сможет только после официального анонса — компания попросила не делать этого с нефинальной прошивкой. Так что выводы о производительности — уже в полном обзоре. Пока — первые впечатления.

Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 30 Pro Huawei P40 Pro Процессор HiSilicon Kirin 9000 5G: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A77, частота 3,31 ГГц + 3 × ARM Cortex-A77, частота 2,54 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,04 ГГц), графическое ядро ARM Mali-G78; 5G-модем HiSilicon Kirin 990: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 × ARM Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,95 ГГц), графическое ядро ARM Mali-G76 MP16; архитектура HiAI HiSilicon Kirin 990 5G: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 × ARM Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,95 ГГц), графическое ядро ARM Mali-G76 MP16; архитектура HiAI; 5G-модем Дисплей OLED, 6,76 дюйма, 2772 × 1344 OLED, 6,53 дюйма, 2400 × 1176 OLED, 6,58 дюйма, 2640 × 1200 Оперативная память 8 Гбайт 8 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 256 Гбайт 128/256 Гбайт 256 Гбайт SIM-карты Две nano-SIM, слот для карты памяти NM Две nano-SIM, слот для карты памяти NM Две nano-SIM, слот для карты памяти NM Камера Leica, четверной модуль, 50 + 20 + 12 Мп + TOF, ƒ/1,9 + f/1,8 + f/3,4, пятикратный оптический зум, десятикратный гибридный зум, оптический стабилизатор, ультраширокий угол обзора Leica, четверной модуль, 40 + 40 + 8 Мп + TOF, ƒ/1,6 + f/1,8 + f/2,4, трехкратный оптический зум, оптический стабилизатор, ультраширокий угол обзора Leica, четверной модуль, 50 + 40 + 12 Мп + TOF, ƒ/1,9 + f/1,8 + f/3,4, пятикратный оптический зум, десятикратный гибридный зум, оптический стабилизатор, ультраширокий угол обзора Сканер отпечатка пальца В экране В экране В экране Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C Аккумулятор 4400 мА·ч 4500 мА·ч 4200 мА·ч Габариты 162,9 × 75,5 × 9,1 мм 158,1 × 73,1 × 8,8 мм 158,2 × 72,6 × 8,95 мм Масса 212 г 198 г 203 г Пыле- и влагозащита IP68 IP68 IP68 Операционная система Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11 (без Google Mobile Services) Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10 (без Google Mobile Services) Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10 (без Google Mobile Services) Цена ??? 54 990 рублей 64 990 рублей

Huawei Mate 40 Pro — смартфон, так сказать, лапидарный. В том плане, что он будет доступен в России в одиночестве (Mate 40 не будет), в единственной версии по объему памяти (8 Гбайт ОЗУ LPDDR5 и 256 Гбайт флеша UFS 3.1) и в единственном цвете — серебристом. Можно было бы сделать какие-то выводы об (отсутствующей) ставке Huawei на эту модель, но просто констатируем факт — выбора у потенциальных покупателей нет. Может, в нашу эпоху чрезмерного изобилия оно и к лучшему.

Mate 40 Pro представляет собой очень крупный смартфон с изогнутым дисплеем диагональю 6,76 дюйма — это много, но по нынешним меркам уже не рекорд. Спереди Mate 40 Pro очень напоминает P40 Pro. В первую очередь за счет сочетания изогнутой практически безрамочной панели с овальным вкраплением двойной фронтальной камеры в углу.

Грани и спинка же заметно отличаются. Выделю наличие на правой грани аппаратных клавиш включения и регулировки громкости — от эксперимента с сенсорными органами управления, как в Mate 30 Pro, решено отказаться, теперь громкость можно снова регулировать вслепую. На верхней грани обращает на себя внимание решетка дополнительного динамика. Huawei отказалась еще от одной необычной особенности своих смартфонов — пьезоэлемента под экраном вместо классического разговорного динамика: тут он есть, в прорези под верхней кромкой корпуса. Несмотря на это, производитель решил организовать стереодинамики именно таким образом, не пользуясь разговорным для этих целей. А вот мини-джека на гранях нет — что поделать, это немодно. Зато есть столь же немодный ИК-порт — для него место нашлось.

Задняя панель изменила свой облик по сравнению с тем, что было в Mate 30 Pro и P40 Pro, но не суть — тут те же четыре камеры и двойная светодиодная вспышка, но теперь они взяты в кольцо, которое занимает непривычно много места — но и это уже не удивляет. Дизайнеры вдохновлялись чем-то особенным, само собой, — в данном случае это первая сфотографированная человеком черная дыра в галактике Messier 87. Почему же тогда кольцо окрашено в черный, а центр — в серебристый? Вопросы, вопросы... Впрочем, ладно, смотрится смартфон неплохо: стеклянная спинка, конечно, скользкая, но, как это принято у Huawei, красиво переливается на свету, поигрывая перламутром. В комплекте есть силиконовый прозрачный чехол, так что скользкий корпус не должен доставить финансовых проблем владельцу Mate 40 Pro – но держать его в руке довольно комфортно благодаря суженным до предела граням.

Экран тут получил OLED-матрицу необычным разрешением 2772 × 1344 — компания учится у Apple неровным числам разрешения экрана, Mate 30 Pro тоже отличался подобным. Поддерживается повышенная частота обновления — 90 Гц. Тут без сюрпризов.

Также более-менее без сюрпризов обошлось и с камерами. Главный и телефотомодули переехали с P40 Pro без изменений: 50-мегапиксельный RYYB-сенсор с объективом эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и светосилой f/1,9; 8-мегапиксельный «перископ» фокусным расстоянием 125 мм и светосилой f/3,4 (обеспечивает пятикратный оптический и десятикратный гибридный зум). Оба — с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией. Третья камера — TOF-модуль.

Четвертая же камера, отвечающая за широкий угол, обновилась — теперь она несет в своей основе 20-мегапиксельный сенсор (не Quad Bayer) и объектив с ЭФР 18 мм и светосилой f/1,8. Автофокус на месте. И она снова позиционируется в первую очередь как камера для съемки видео — подробно поговорим об этом в полном обзоре, но, по первым ощущениям, ее поведение сильно изменилось в лучшую сторону, хотя все равно видео, снятое на главную камеру, смотрится как минимум не хуже.

Возможности съемки видео и редактирования его при помощи встроенного софта вообще сильно расширились — появилась опция использования направленной звукозаписи, причем при съемке как на тыльную камеру, так и на фронтальную, можно одновременно писать или давать в эфир картинку с обеих этих камер.

Селфи-камера тоже обновилась — это двойной модуль с 13-мегапиксельной широкоугольной камерой и TOF-камерой для более уверенного программного размытия фона как на фото, так и на видео. При съемке фото можно выбирать из трех фокусных расстояний, есть автофокус с очень цепким распознаванием лица или нескольких лиц. На фронталку можно писать видео в разрешении 4K, на тыльную камеру — вплоть до 8К.

Huawei Mate 40 получил емкую батарею на 4400 мА·ч, которая в сочетании с поддержкой очень быстрой зарядки мощностью в 65 Вт позволяет надеяться на потенциальное отсутствие проблем с питанием и автономностью.

Сканер отпечатков расположен под экраном, есть влагозащита по стандарту IP68, в наличии слот для расширения памяти при помощи карточки фирменного стандарта NM (она ставится вместо второй nano-SIM), в состав аппаратной платформы входит обязательный 5G-модем (пока не знаю, работает ли он с миллиметровым диапазоном, но вряд ли), Wi-Fi-модуль поддерживает Wi-Fi 6. В общем, мы имеем дело с нормальным флагманским смартфоном образца 2020 года. С одним характерным но, про которое вы сами прекрасно знаете, — сервисов Google в операционной системе Mate 40 Pro нет, и поставить их каким-либо способом затруднительно. Связанные с этим проблемы за год существенно сократились — и магазин App Gallery довольно быстро развивается, наполняясь актуальными приложениями, и сервис Petal Search, помогающий легко найти apk-файлы для установки в интернете, на месте. Но иметь в виду неудобства, связанные с американскими санкциями, все-таки нужно.

Я пишу этот материал еще до официального анонса с объявлением цены, но уже понятно, что стоить смартфон будет примерно как и прошлый Mate на старте продаж — с нынешним курсом евро это примерно 80 000 рублей. Но если у Huawei получится опустить планку региональной цены ниже, до уровня P40 Pro, то даже с учетом всех санкций может получиться интересно.