Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14 UX482: глубокая модернизация модели с двумя экранами

Впервые ноутбук с двумя экранами компания ASUS представила более полутора лет назад. На 3DNews был опубликован обзор такого ноутбука — мы говорим про модель ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV. Вслед за флагманом, немногим более года назад, появилась версия ZenBook Duo UX481F с куда более удобоваримой стоимостью, а в начале этого года компания выпустила следующую версию двухэкранного ноутбука, а точнее сказать ультрабука, – ASUS ZenBook Duo 14 UX482.

Если сравнивать с моделью UX481, то новый UX482 получил процессор 11-го поколения семейства Tiger Lake, разительно более быструю оперативную память и накопитель SSD, более производительное графическое ядро (либо дискретную видеокарту), а также прочие оптимизации, цель которых — повысить удобство работы за ультрабуком, в том числе и одновременно с двумя дисплеями.

⇡#Комплектация и упаковка

Ультрабук ASUS ZenBook Duo 14 UX482E поставляется в картонной коробке чёрного цвета с пластиковой ручкой.

Из полезной информации на коробке выделим стикер с перечислением аппаратных комплектующих ультрабука.

Внутри основной упаковки между мягкими углами вставлена ещё одна плоская коробка, где и зафиксирован ультрабук.

Сбоку от него находится чехол-конверт с оранжевой строчкой.

Также в коробке можно найти подставку под корпус ультрабука и адаптер питания со встроенным кабелем.

Добавим, что данная модель ультрабука также может комплектоваться стилусом Asus Pen, которого в нашей версии не было.

Выпускается ASUS ZenBook Duo 14 UX482 в Китае и сопровождается двухлетней гарантией. Стоимость ультрабука в предоставленной нам на тестирование конфигурации, которую вы увидите сразу следом, составляет 175 тысяч рублей.

ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA Процессор Intel Core i7-1165G7 (10 нм SuperFin, 4 ядра/8 потоков, 1,2-4,7 ГГц, L3 кеш 12 Мбайт, TDP 12–28 Вт)

Возможные варианты:

– Intel Core i5-1135G7 Чипсет Intel Tiger Lake Оперативная память 4 × 8 Гбайт LPDDR4X 4266 МГц (двухканальный режим, 36-39-39-97 CR1)

Возможные варианты:

– 2 × 8 Гбайт LPDDR4X 4266 МГц;

– 8 Гбайт LPDDR4X 4266 МГц Видеоподсистема Интегрированная в процессор Intel Iris Xe Graphics

Возможные варианты:

– NVIDIA GeForce MX450 2 Гбайт GDDR6 Накопители 1 Тбайт SSD Samsung PM981a (MZVLB1T0HBLR-00000), NVMe 3.0 x4 M.2

Возможные варианты:

– 512 Гбайт SSD Дисплей 1) тонкорамочный дисплей-тачскрин NanoEdge 14 дюймов, IPS Full HD (1920 × 1080), 60 Гц, 400 нит, 100% sRGB (NTSC 72%), антибликовое покрытие, сертификаты Pantone Validated и TÜV Rheinland;

2) сенсорный дисплей ScreenPad Plus 12,65 дюйма, 1920 × 515 пикселей, поддержка стилуса Звуковая подсистема Звуковой кодек Realtek ALC3288;

два стереодинамика;

сертификация специалистами Harman Kardon;

4 микрофона с голосовым управлением Cortana и Alexa Картовод MicroSD Сетевые интерфейсы Кабельная сеть Нет Беспроводная сеть Intel Wi-Fi 6 AX201D2W 802.11ax, MIMO 2×2, 2,4 и 5,0 ГГц (160 МГц) Bluetooth Bluetooth 5.0 NFC Нет Интерфейсы и порты USB 2.0 Нет USB 3.2 Gen1 1 Type-A USB 3.2 Gen2 2 Type-C (Thunderbolt 4, до 40 Гбит/с) HDMI Есть, 1.4 VGA Нет DisplayPort 1.4 Нет RJ-45 Нет Микрофонный вход Есть (комбинированный) Выход на наушники Есть (комбинированный) Устройства ввода Клавиатура Мембранная Chiclet с подсветкой и функциональными клавишами, ход клавиш ~1,4 мм Тачпад Двухкнопочный вертикальный, размерами 55 × 70 мм IP-телефония Веб-камера HD (30 FPS@720p) + инфракрасная с поддержкой Windows Hello Микрофон Есть, 4 шт. Аккумулятор 70 Вт·ч, 4 ячейки, литий-ионный Адаптер питания AD2129320 (65 Вт, 20,0 В, 3,25 А), массой 215 г c кабелем длиной 1,57 м Габариты 324,0 × 222,0 × 19,5 мм Масса без адаптера питания: заявленная/измеренная 1570 / 1583 г Цвет корпуса «Celestial Blue» Прочие особенности Соответствие стандарту MIL-STD 810H;

Trusted Platform Module (TPM);

MyASUS;

ScreenXpert;

McAfee Операционная система Windows 10 Pro/Home Гарантия 2 года Розничная стоимость, ₽ 174 990

⇡#Дизайн и эргономика корпуса

Корпус ASUS ZenBook Duo 14 UX482 выполнен в цвете с оригинальным названием «Celestial Blue», но с голубым оттенки корпуса имеют мало что общего. Скорее он сине-серый с металлическими отливами.

Панель дисплея ультрабука и рабочая панель клавиатуры выполнены из лёгкого и прочного магниево-алюминиевого сплава, а основание из пластика. На верхней крышке размещён серебристый логотип ASUS, от которого расходятся концентрические круги. Выглядит такое решение весьма привлекательно, хотя оно и не ново для продуктов компании.

На основании отметим небольшую вентиляционную решётку, наклейки и маркировку ультрабука.

Размеры ультрабука составляют 324,0 × 222,0 × 19,5 мм (16,9 мм без ножек), а весит он 1583 грамма. В рабочем состоянии ASUS ZenBook Duo 14 UX482 выглядит весьма необычно в сравнении с другими мобильными компьютерами. Пока решение с двумя дисплеями является исключительной прерогативой компании ASUS.

Из коробки на корпусе ультрабука приклеен информационный стикер с его ключевыми особенностями.

Опорами корпусу служат две длинные полосы с резиновым основанием, приклеенные спереди и сзади основания.

Спереди на корпусе ультрабука традиционно ничего нет, нет даже выемки под пальцы для открытия дисплея.

Однако кромка дисплея слегка выдаётся вперёд основания корпуса, поэтому открывать его удобно и придерживать основание при этом не требуется. Кстати, в экранных шарнирах ErgoLift теперь используется сплав цинка, благодаря которому удалось сделать их на 30% меньше при сохранении прежней прочности и надёжности.

Противоположный торец корпуса содержит только два пластиковых упора, на которые опирается дисплей при открытии.

Разъёмы и порты в ASUS ZenBook Duo 14 UX482E выведены только на боковые стороны корпуса.

Слева выведен видеовыход HDMI 1.4 и два порта USB 3.2 Gen2 Type-C интерфейса Thunderbolt 4 (до 40 Гбит/с) с поддержкой функции Power Delivery, а справа – порт USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с), комбинированный разъём для наушников и микрофона, слот для карт памяти microSD, а также индикаторы заряда и активности накопителей.

Добавим здесь, что ультрабук имеет сертификат соответствия американскому военно-промышленному стандарту надёжности MIL-STD-810H, а в дополнение ZenBook Duo 14 UX482 прошёл ещё целую серию внутренних тестов ASUS.

В сравнении с предшественником клавиатура ZenBook Duo 14 UX482 изменилась, как нам кажется, не в лучшую сторону.

Мы имеем ввиду уменьшенные до 7 мм в высоту стрелки перемещения вверх, вниз, влево и вправо, которые, к тому же, совмещены с PgUp и PgDn.

В остальном изменений нет. Размеры основных клавиш составляют 15,0 × 15,0 мм, функциональных – 13,5 × 8,0 мм. Ход клавиш – 1,4 мм. В нашей версии ультрабука есть только английская раскладка с трёхуровневой подсветкой.

Небольшой тачпад размерами 55 × 70 мм размещён справа от клавиатуры и имеет две выделенные кнопки. Несмотря на небольшие размеры, работать за ним удобно, а со временем привыкаешь даже к его нестандартному расположению.

Кнопка включения ультрабука находится в правом верхнем углу над тачпадом и оснащена светодиодным индикатором.

Камера ультрабука встроена в центр верхней рамки дисплея. Её разрешение составляет 720p, а о её активности сигнализирует маленький светодиод белого цвета. Поддерживается функция Windows Hello (биометрическое распознавание лица), работающая, благодаря встроенному инфракрасному датчику, даже в темноте.

⇡#Дисплей и ScreenPad Plus

По техническим характеристикам оба дисплея в ZenBook Duo 14 UX482 почти не претерпели изменений в сравнении с тем, что мы видели в модели UX481. Основной дисплей построен на IPS-матрице NanoEdge с диагональю 14 дюймов, разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей), частотой 60 Гц и сенсорным покрытием. Боковые рамки в толщину насчитывают 5,5 мм, верхняя – 9,5 мм, матрица занимает 93 % площади панели.

Заявлены 100%-й цветовой охват sRGB (NTSC 72%) и яркость 400 нит. Небольшим дополнением здесь служат сертификаты Pantone Validated (точная заводская калибровка цвета) и TÜV Rheinland (низкий уровень синего цвета).

Производитель матрицы здесь AU Optronics, а её маркировка – AUOA48F (точно такая же, как и у недавно протестированного нами ASUS ExpertBook B9 B9400CEA).

Дисплей ультрабука мы протестировали калибратором X-Rite i1 Display Pro и программным обеспечением Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI. Все измерения были проведены без дополнительной калибровки дисплея (только заводские настройки). Посмотрим на результаты.

Если судить по полученным результатам отклонений DeltaE, дисплей действительно хорошо откалиброван на заводе: максимальное отклонение составило 2,58 единицы, а среднее — и вовсе 0,8 единицы.

Цветовая температура основного дисплея ультрабука предельно близка к эталонному значению 6500 K.

Гамма-кривая проходит в диапазоне от 2,0 до 2,3, но на отрезке от 30 до 70 % она лежит вплотную к номинальному значению 2,2.

Отклонения цветового баланса в градиенте серого были зафиксированы только в диапазоне от 5 до 20 %.

После калибровки средний уровень отклонений матрицы дисплея составил лишь 0,08 единицы, а максимальный – 0,61 единицу. Охват цветового пространства sRGB – 105,9 %.

По максимальной яркости дисплей ASUS ZenBook Duo 14 UX482E не дотянул до заявленных в спецификациях 400 кд/м2, но максимальных 364 кд/м2 должно хватить даже в солнечный день. Минимальное значение оказалось равно 19 кд/м2.

При уровне яркости 200 кд/м2 к равномерности подсветки дисплея претензий нет, за исключением двух небольших секторов в левом нижнем углу.

По результатам измерений можем сказать, что основной дисплей здесь точно такой же, как и в дорогом ASUS ExpertBook B9 B9400CEA, в том числе и поэтому общее впечатление о нём у нас исключительно положительное.

Напомним, что, как и во многих других ультрабуках ASUS, здесь предусмотрена возможность подстройки цветовой гаммы дисплея из фирменного приложения MyASUS.

Причём в случае с ASUS ZenBook Duo 14 UX482 цветовую гамму можно менять индивидуально как для основного дисплея, так и для панели ScreenPad Plus.

Кстати, технические характеристики этой панели не претерпели изменений: перед нами IPS-матрица с диагональю 12,65 дюйма и разрешением 1920 × 515 пикселей. Только заявлена более высокая яркость: 400 кд/м2 против прежних 300 кд/м2. Есть поддержка стилуса с возможностью определения силы нажатия, но на ScreenPad Plus вполне удобно работать и просто пальцами.

Ключевое отличие обновлённого ScreenPad Plus от такого же дисплея в ультрабуке ZenBook Duo 14 UX481 заключается в том, что при открытии ультрабука дополнительный дисплей приподнимается на 7 градусов, благодаря чему пользователю проще воспринимать два экрана как одно целое.

Второе важное нововведение — специально разработанная панель Control Panel, расширяющая возможности пользователей при работе с двумя экранами. Она приведена далее на скриншотах с четвёртого по седьмой.

Данная панель в настоящий момент предназначена для программ Adobe: Photoshop, Premiere Pro, Lightroom и After Effects. Например, в Photoshop большим круглым регулятором можно увеличить размер кисти, а другими изменить её жёсткость и прозрачность, задать слой и так далее. Удобно, что расположение любых инструментов на дополнительной панели и назначение их функций настраивается как угодно — по желанию пользователя.

При этом сохранены и ранее введённые возможности меню ScreenPad Plus.

Возможности второго дисплея можно использовать настолько, насколько у вас хватит фантазии. Например, кроме банальных калькулятора или утилиты MyASUS, туда можно перекинуть отдельные задачи при редактировании видео/аудиоконтента, в процессе бенчмарков перенести на него диагностические утилиты или графики мониторинга, а если надоест вообще всё, то можно заняться рукописным вводом, что, впрочем, можно делать и на основном экране-тачпаде.

В общем, как нам кажется, возможности ультрабука со ScreenPad Plus по-настоящему безграничны, и все сферы его применения сейчас даже предопределить затруднительно. Но в этом и плюс всех ASUS ZenBook Duo, которые теперь в данном плане стали и удобнее, и функциональнее. Кроме этого, тот факт, что дополнительный дисплей приподнят над платой, позволил повысить эффективность системы охлаждения ультрабука, о чём мы расскажем в следующих разделах сегодняшнего материала.

⇡#Внутреннее устройство и комплектующие

Уменьшенная на 3 мм толщина корпуса ультрабука, сниженная на 50 граммов масса, более удобный и яркий ScreenPad Plus, а также чуть иные порты – все эти изменения, пожалуй, пока вряд ли оправдывают появление новой модели ASUS ZenBook Duo 14, и это замечания совершенно справедливо, поскольку все главные изменения ультрабука находятся внутри его корпуса. Прежде всего отметим изменения компоновки платы и комплектующих на ней. Система охлаждения сместилась из центра в левую сторону и сохранила только одну 10-мм тепловую трубку.

Вместе с тем аккумулятор со стереодинамиками и антеннами модуля беспроводной связи внешне никаких изменений не претерпели (как покажет дальнейшее тестирование, их характеристики также не изменились).

Краткую сводку аппаратной конфигурации ультрабука ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA мы приводим ниже, а далее разберём каждый компонент отдельно.

Материнская плата ультрабука основана на наборе системной логики Intel Tiger Lake, а последняя доступная на момент проведения тестов версия BIOS 206 датирована 12 декабря 2020 года.

Первое важное изменение – это, разумеется, центральный процессор. Теперь в ультрабуке вместо Intel Core i7-10510U семейства Kaby Lake-U используются энергоэффективные процессоры 11-го поколения семейства Tiger Lake-U: Intel Core i5-1135G7 или Intel Core i7-1165G7. В нашей версии ультрабука установлен как раз второй, наиболее производительный вариант.

У этой модели процессора размер L3-кеша равен 12 Мбайт, турбочастота может достигать 4,7 ГГц, а тепловой пакет не должен превышать 28 ватт.

Следующее важное изменение — это тип оперативной памяти. Вместо прежней LPDDR3 с эффективной частотой 2133 МГц и таймингами 16-20-20-45 CR1, в ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA установлена память LPDDR4X с эффективной частотой 4266 МГц и таймингами 36-39-39-97 CR1.

Объём памяти в ультрабуке может быть равен 8, 16 или 32 Гбайт — и изменить его невозможно, поскольку чипы распаяны на материнской плате.

Если судить по тестам, то пропускная способность памяти в ультрабуке выросла более чем вдвое, и это с лихвой компенсирует повысившуюся на 7 % латентность. Единственная наша рекомендация в этом случае – брать версию с 32 Гбайт оперативки.

Третье изменение коснулось графического ядра. Отдельные версии ASUS ZenBook Duo 14 UX482 могут оснащаться дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 2 Гбайт, но в нашей конфигурации есть только встроенная в центральный процессор графика Intel Iris Xe против прежней Intel UHD Graphics 620.

И это, как нам кажется, оптимальный вариант для такого ультрабука, поскольку серьёзного прироста производительности NVIDIA GeForce MX450 не приносит, да и в целом уровень этой видеокарты не позволяет играть в современные 3D-игры в разрешении 1920 × 1080 пикселей. Так что пока для ZenBook Duo 14 новая графика Intel Iris Xe – наше всё.

Четвёртое изменение коснулось накопителя. И хотя его тип с интерфейсом остались прежними (M.2 2280 и NVMe 3.0 x4), в ASUS ZenBook Duo 14 UX482 установлен очень быстрый SSD Samsung PM981a (MZVLB1T0HBLR-00000) объёмом 1 Тбайт.

По результатам тестов, он демонстрирует очень высокие скоростные показатели как при работе ультрабука от электросети, так и в автономном режиме от аккумулятора.

ATTO Disk Benchmark (электросеть) ATTO Disk Benchmark (аккумулятор)

AS SSD Benchmark (электросеть) AS SSD Benchmark (аккумулятор)

CrystalDiskMark (электросеть) CrystalDiskMark (аккумулятор)

Максимальная температура SSD в стресс-тесте не превысила отметку 53 градуса Цельсия, что для компактного ультрабука является очень хорошим результатом.

А вот модуль беспроводной связи в новом ASUS ZenBook Duo 14 UX482 не изменился, здесь также используется Intel AX201D2W с поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax), MIMO 2×2 и возможностью работы на частотах 2,4 ГГц и 5,0 ГГц (160 МГц).

Антенны беспроводного модуля размещены в передней части корпуса ультрабука. На программном уровне реализована технология ASUS WiFi Master, включающая в себя функции WiFi SmartConnect и WiFi Stabilizer.

В качестве аудиопроцессора выбран чип Realtek ALC3288.

Активное взаимодействие инженеров ASUS со специалистами фирмы Harman Kardon позволило добиться вывода исключительно чистого и мощного сигнала через два встроенных в основание и боковые срезы корпуса стереодинамика.

Добавим, что в программном комплексе MyASUS есть отдельный раздел для включения шумоподавления микрофонов и фильтрации вывода через акустику всех звуков, за исключением человеческого голоса.

Последняя функция может быть полезной для участия в онлайн-конференциях и брифингах.

⇡#Система охлаждения, эффективность и уровень шума

В ASUS ZenBook Duo 14 UX482, в отличие от UX481, используется система охлаждения, называемая Active Aerodynamic System (AAS+) и ранее применявшаяся в игровых ноутбуках ASUS серии ROG. Теперь из-за того, что дополнительный экран приподнимается на 7 градусов, воздух в вентиляторы кулера поступает не снизу, через вентиляционную решётку, а через щели по бокам, в результате чего объём воздушного потока увеличился сразу на 49%. Это позволяет охлаждать процессор более эффективно при меньшем уровне шума (заявлен 40%-й рост эффективности).

Помимо этого, в каждом вентиляторе кулера количество лопастей увеличено с 43 до 59 штук (сразу на 37 %). Одна тепловая трубка диаметром 10 мм переносит тепло от процессора и дискретной видеокарты (в нашей версии отдельного GPU в ноутбуке нет).

Что касается режимов работы ультрабука и его системы охлаждения, то их по-прежнему три, а активируются они в приложении MyASUS.

Для оценки эффективности охлаждения центрального процессора в ультрабуке мы использовали утилиту powerMAX (в режиме AVX), а параметры мониторинга считывала и отображала HWiNFO64. Тестирование проводилось при температуре в помещении около 25 градусов Цельсия под управлением операционной системы Windows 10 Pro x64 с установкой последних доступных драйверов и обновлений.

Первые три цикла стресс-теста центрального процессора ультрабука ASUS ZenBook Duo 14 UX482 мы провели при его работе от адаптера питания и электросети, получив следующие результаты.

В максимально производительном режиме частота процессора ультрабука кратковременно поднимается до 4,7 ГГц одновременно со скачком температуры до 94 градусов Цельсия, но затем стабилизируется сначала на 3,1 ГГц, а через 5-6 минут стрессовой нагрузки – на 2,9 ГГц, с температурой около 80 градусов Цельсия и TDP 28 ватт. Вентиляторы системы охлаждения в этом режиме отчётливо слышны, однако звук их работы не доставляет серьёзного дискомфорта. Сбалансированный режим стабилизирует процессор на 2,6 ГГц при 72 градусах Цельсия и TDP 22 Вт, а система охлаждения едва заметна по уровню шума. Наконец в режиме с говорящим названием Silent ультрабук работает бесшумно, но лишь на 1,3 ГГц при TDP 12 Вт.

Теперь такие же тесты, но при отключении от адаптера питания и электросети.

Удивительно, но при работе только от аккумулятора (при его практически полном заряде) ASUS ZenBook Duo 14 UX482 не только не теряет в производительности, но и слегка ускоряется в сбалансированном и тихом режимах при повышении средних температур на 5 и 4 градуса Цельсия. А вот в самом производительном режиме процессор ASUS ZenBook Duo 14 UX482 практически не изменился по частоте и температурам.

Изначально мы планировали протестировать ASUS ZenBook Duo 14 UX482 в режиме максимальной производительности при подключении к электросети и в таком же режиме, но при питании от встроенного аккумулятора. Однако идентичные результаты тестов показали бесполезность этой затеи. Поэтому было решено оценить производительность ультрабука в режимах Performance и Balanced.

Очевидно, что потери в производительности есть, но критичными их назвать сложно. В некоторых тестах производительность снизилась на 1-3%, а в отдельных бенчмарках снижение производительности составило 20%.

О том, насколько выросла производительность ASUS ZenBook Duo 14 UX482 в сравнении с показателями прошлогодней модели ZenBook Duo UX481F, нам расскажет таблица с результатами, пусть далеко не все из них удалось противопоставить друг другу.

Наименование теста Показатель ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA

(Intel Core i7-1165G7) ASUS ZenBook Duo UX481F

(Intel Core i7-10510U) Дата анонса

и стоимость январь'21

175 тыс. руб. январь'20

99 тыс. руб. AIDA64 memtest Read 63 526 28 349 Write 66 724 31 329 Copy 64 513 29 482 Latency 93,2 87,0 WinRAR KB/s 10 444 7 766 7-Zip MIPS 40 984 32 871 HandBrake H.265 MKV 4K, s 651,82 – CineBench R20 CPU (Multi Core), pts 2 229 1 486 CPU (Single Core), pts 563 482 CineBench R23 CPU (Multi Core), pts 5 781 – CPU (Single Core), pts 1 449 – Blender (Classroom) Classroom, time 0:21:48 – Geekbench 5 Single-Core Score 1 543 – Multi-Core Score 5 534 – PCMark'10 Total 5 057 3 496 Essentials 10 308 6 694 Productivity 6 759 5 485 Digital Content Creation 5 038 3 161 3DMark Night Raid 18 127 – Fire Strike 5 285 2 765 Wild Life 13 440 – World of Tanks enCore RT (среднее качество) Score 12 069 5 195 CompuBench 2.0

(Cuda) Level-set Sim. 256, MVoxels/s 2 704,0 – Ocean Surface Sim., It./s 1 449,7 – TV-L1 Optical Flow, Mpixels/s 14,585 – GFXBench 5

(DX11) Aztec Ruins (High Tier), Frames 5 232,40 – ALU, Frames 1 798,44 – Render Quality, mB PSNR 2 561,97 –

Как видим, в тех тестах, где были протестированы оба ультрабука, новая модель с процессором семейства Tiger Lake-U уходит в заметный отрыв.

Все версии ультрабуков ASUS ZenBook Duo 14 UX482 комплектуются адаптером питания модели AD2129320 мощностью 65 Вт (20,0 В, 3,25 А) и массой 215 граммов, c вмонтированным кабелем USB Type-C длиной 1,57 м.

В характеристиках ультрабука указано, что такой адаптер заряжает литий-ионный аккумулятор ASUS ZenBook Duo 14 UX482 ёмкостью 70 Вт·ч с 0 до 60 % за 49 минут.

И действительно, на уровень 60 % ультрабук выходит довольно быстро, а вот время полного заряда аккумулятора — с 3 до 99 % — составляет 1 час 58 минут (усреднённый показатель за четыре полных цикла заряда). При этом модель ASUS ZenBook Duo UX481F с аккумулятором такой же ёмкости и таким же адаптером питания заряжалась на 40 минут дольше.

Напомним, что в MyASUS есть три режима заряда аккумулятора: до полной ёмкости, сбалансированный (рекомендуемый) и режим максимального срока службы.

Первый пакет тестов автономности ASUS ZenBook Duo 14 UX482 мы провели при яркости основного дисплея на уровне 200 кд/м2 (75% по шкале) и отключенном дисплее ScreenPad Plus. Тестирование проводилось с помощью пакета PCMark’10 в режимах Modern Office, Applications, Gaming и Video. Сетевые соединения и звук не отключались. Результаты нас очень даже впечатлили: до 17 часов в повседневной работе, до 12 часов при просмотре полноэкранного видео и более трёх часов в условном игровом режиме.

Если же провести те же самые тесты при включенном ScreenPad Plus, что в контексте целевого использования ASUS ZenBook Duo 14 UX482 является более актуальным, то время автономной работы в Modern Office сокращается на 1 час и 23 минуты, в Applications – на 2 часа и 5 минут, а в Gaming результат не изменился, всё те же три часа с третью. В режиме воспроизведения видео второй экран не нужен, поэтому такой тест с активированным ScreenPad Plus мы не повторяли. Результаты в любом случае превосходные, автономность ультрабука находится на очень высоком уровне.

За внешним сходством ASUS ZenBook Duo 14 UX482 со своим предшественником скрывается глубокая модернизация ультрабука как по эргономичности и удобству использования, так и по аппаратной составляющей. Фактически не изменился только основной дисплей, а всё остальное разработчики старались улучшить, что им удалось практически полностью, за исключением зачем-то уменьшенных стрелок на клавиатуре и камеры с разрешением 720p. К эргономическим оптимизациям мы отнесём уменьшенную на 3 мм толщину корпуса ультрабука, слегка сниженную массу, более удобный в эксплуатации дисплей ScreenPad Plus с повышенной яркостью и контрольной панелью для продуктов Adobe.

Изменения в аппаратной составляющей заслуживают отдельного абзаца. Здесь в первую очередь следует отметить более производительный процессор Tiger Lake-U с интегрированной графикой Intel Iris Xe, самую быструю (для ультрабуков) оперативную память LPDDR4X 4266 МГц, терабайтный SSD с исчерпывающими скоростными показателями, а также беспроводной сетевой адаптер с поддержкой Wi-Fi 6 и звук с сертификацией Harman Kardon. Переработанная система охлаждения, у которой благодаря подъёму ScreenPad Plus буквально открылось второе дыхание, справляется с охлаждением процессора без чрезмерного шума. Особо отметим, что ультрабук не теряет в производительности при работе от аккумулятора, как это происходит с большинством других моделей.

На высоте у ASUS ZenBook Duo 14 UX482 и такой важный для ультрабуков показатель, как автономность. Полного заряда аккумулятора хватит на 10 часов одновременной работы с двумя дисплеями-тачскринами, активированной сетью и звуком, а только с основным дисплеем этот миниатюрный и одновременно производительный компьютер способен проработать более 17 часов! В общем, получилась безусловно интересная, компактная и долгоиграющая машинка. Жаль только, что стоит она пока многовато.