- Страница 1 - Технические характеристики. Дизайн, эргономичность и программное обеспечение. Дисплей и звук
- Страница 2 - «Железо» и производительность. Связь и беспроводные коммуникации. Камера. Вывод
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Обзор смартфона realme 8 Pro: зачастили
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Кажется, будто realme 6 Pro, просто-таки с ноги выбивший дверь в общество самых интересных смартфонов, со своими 90-герцевым дисплеем, огромным экраном, двойной фронталкой и сверхбыстрой зарядкой, вышел только вчера. А на самом деле прошел уже почти год. Да, за это время он не успел толком устареть, но на смену ему выходит уже вторая модель. Первой стал осенне-зимний realme 7 Pro, который мог похвастать AMOLED-дисплеем, но по части характеристик даже уступал предшественнику — из-за чего занял место не последователя, а смартфона, существующего как бы параллельно. Второй — совсем свежий realme 8 Pro, о котором мы и говорим сегодня.
Новый «гранд-середняк» суббренда OPPO, ушедшего в свободное плавание, берет ключевые характеристики realme 7 Pro (тот же экран, та же аппаратная платформа, тот же аккумулятор) и накладывает на них обновленный дизайн (это более тонкий и легкий смартфон) вместе с прямым ответом Xiaomi Redmi Note 10 Pro – новой четырехкамерной системой с 108-мегапиксельным модулем во главе. Достаточно ли этого для статуса полноценной замены realme 6 Pro — и удастся ли новинке повторить его успех годичной давности?
⇡#Технические характеристики
⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение
Внешность смартфонов realme «цифровой» серии (да и любой другой) не имеет какого-то внятного дизайн-кода — каждый следующий создается будто с нуля, с реакцией на текущие тенденции. Очевидная нехватка собственного лица компенсируется сочащейся актуальностью.
В realme 8 Pro эта актуальность проявляется в трех моментах — правда, только два из них можно увидеть в той версии, которая досталась нам на тестирование. Во-первых, это четырехкамерный блок камер, составленный из «конфорок» — объективы прикрыты более крупными стеклами, чем им реально нужно. На манер всем понятно кого — и подобное оформление выбирает все больше и больше компаний: от Samsung (в том числе и ближайший конкурент, Galaxy A52, получил такой блок) до соседей и бывших «хозяев», OPPO с моделью Reno5. Индивидуальности такое решение, конечно, не прибавляет, но смотрится очень даже ничего.
Во-вторых, максимально тонкий и легкий корпус — насколько это возможно для смартфона с экраном диагональю 6,4 дюйма и с аккумулятором на четыре с половиной тысячи миллиампер-часов. Это совсем свежее веяние, пока мало кем подхваченное — многие по-прежнему делают 200-граммовые смартфоны, не моргнув глазом. Локомотивом этого поветрия стал прошлогодний vivo V20, и, надеюсь, моде последуют не только его ближайшие родственники. Не забываем, что realme — как и vivo, и OPPO, и OnePlus — входит в состав концерна BBK.
В-третьих, огромные надписи на спинке. Это смотрится необычно, может быть, чуть аляповато и, вероятно, уже чуть устарело по отношению к мировой моде — кажется, огромные лого и лейблы уже не так актуальны. Но на смартфонах они появились недавно — первой разместить огромную надпись рискнула Honor в модели 30 Pro+. На корпус realme 8 Pro нанесено не название компании, а надпись "Dare To Leap" – слоган компании, который сама realme перевела на русский как «Меняя стандарты». Смартфоны с надписью представлены в голубом, матовом черном и желтом (самом эффектном, на мой взгляд) исполнениях. Но есть также realme 8 Pro в черном глянцевом корпусе, лишенный броской надписи, — именно он-то и достался 3DNews. Печаль, скука и, очевидно, самый популярный в продаже вариант. Не все любят яркие и рискованные решения.
Лицевая панель выглядит стандартно по меркам 2021 года: небольшие (но и не исчезающе маленькие — экран занимает только 83,3% поверхности) рамки, фронтальная камера в угловом отверстии, малозаметная решетка разговорного динамика. И лицевая, и задняя панели прикрыты закаленным стеклом — смартфон ожидаемо очень скользкий, лучше сразу одеть его в чехол, пусть даже и в комплектный, из мягкого прозрачного силикона. Он, к слову, очень тесный, натягивать его на смартфон — удовольствие сомнительное. Благо делать это часто не понадобится.
Грани — вполне обычные. Выполнены из пластика, на них мы видим пару аппаратных клавиш стандартного размера (датчик отпечатков, как и в realme 7 Pro, размещен в поверхности экрана), мини-джек, порт USB Type-C, единственный динамик и микрофоны. Обратите внимание, кстати, на те, что снизу, — используется сдвоенный, что должно помогать при разговорах, но сразу замечу, что серьезной разницы со смартфонами с обычным микрофоном я не заметил.
Для экранного сканера отпечатков используется оптический сенсор — он не реагирует на прикосновения влажного или жирного пальца, да и в целом работает не слишком стабильно. Первые пару дней пользования он нормально отзывается на прикосновения, а дальше начинаются проблемы — процент несрабатываний очень высок. Регулярно приходится вводить пароль или пользоваться другими методами разблокирования гаджета. Например, есть идентификация лица — это не самый надежный метод (хотя фотографией обмануть смартфон у меня и не получилось), но работает очень быстро — как правило, не успеваешь даже до сканера отпечатков дотянуться, как гаджет уже пускает тебя. У него, правда, есть та же проблема, что и у Face ID в iPhone (куда более надежного, надо сказать): смартфон не распознает лицо в медицинской маске.
realme 8 Pro
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Работает realme 8 Pro под управлением Android 11 (полноценной, с Google Mobile Services) с оболочкой Realme UI 2.0. Оболочка не изменилась концептуально, но получила ряд обновлений — и все, пожалуй, в лучшую сторону. В первую очередь бросается в глаза новая, более «чистая» панель уведомлений и еще более серьезный набор возможностей для подстройки внешнего вида системы. Можно выбрать, к примеру, форму значков на рабочем столе (из шести вариантов), их цвет (из богатой палитры — либо позволить им быть разноцветными), гибко настроить экран Always-On Display (актуальный для смартфона с дисплеем на органических светодиодах), задать различные анимации для сканера отпечатков и даже выбрать одну из трех темных тем: максимально темную, среднюю и уже совсем серую. Причем режим затемнения можно применять к обоям и значкам, а можно и не применять.
И так далее — настроек в Realme UI 2.0 масса, причем касаются они не только внешнего вида системы, но и ее работы. Есть боковая панель быстрого доступа к избранным приложениям (отключаемая) и опция разделения экрана (надо провести по экрану тремя пальцами, и, если приложение поддерживает функцию, оно свернется). Есть и возможность открывать приложения в режиме «картинка в картинке» — для этого надо выбрать соответствующую опцию из менеджера открытых в данный момент приложений. Наконец, левый экран, как и прежде, занимает не Google Now, а фирменный «Интеллектуальный помощник», куда также можно вручную накидать разные опции, нужные именно вам (вроде погоды, напоминаний из календаря, шагомера и так далее). Можно его и отключить, тогда левого экрана попросту не будет. В целом оболочка оставляет очень приятное впечатление — она логично развивает идеи прошлой Realme UI, убирает шероховатости (проблем с русификацией, которых ранее в realme и OPPO было навалом, я не заметил вовсе) и не добавляет новых. Работает система быстро, встроенной рекламы нет, как почти нет и предустановленных «лишних» приложений.
⇡#Дисплей и звук
В realme 8 Pro установлен тот же дисплей, что и в realme 7 Pro: здесь используется матрица Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2400 × 1080 точек (плотность — 411 ppi). При этом частота обновления у нее невысокая — 60 Гц, и это немного неожиданно: сегодня выпуск смартфона даже средней ценовой категории без режима повышенной частоты кажется небольшим вызовом. Тот самый прошлогодний realme 6 Pro имел в активе 90-герцевый режим, пусть и на ЖК-экране.
Сама по себе матрица нормальная — углы обзора свободные, картинка сочная. Олеофобное покрытие качественное.
Измеренный предельный уровень яркости без программного повышения при автоподстройке составляет 501 кд/м2 — отличный результат для OLED-дисплея.
В настройках дисплея можно изменить размер шрифтов, активировать фильтр синего, поменять цветовую температуру, активировать систему отображения часов и значков уведомлений на заблокированном смартфоне. Также имеется фирменная система «Визуальный эффект OSIE», которая расширяет цветовую гамму оригинального изображения, «додумывая» цвета при помощи системы машинного обучения — ее при желании можно отключить, хотя я не заметил серьезного влияния на картинку. Есть три предустановки цветопередачи: «великолепно», «яркие цвета» и «нежность». По умолчанию в смартфоне установлен яркий режим. Я измерил цветопередачу экрана realme 8 Pro в ярком и нежном режимах. При желании для каждого из них можно отдельно настроить цветовую температуру.
В ярком режиме цветовое пространство примерно соответствует DCI-P3, как и обещано в меню настроек. Средняя гамма оттенков серого недалека от нормы — 2,29 при достаточно стабильных кривых. Цветовая температура повышена — в пределах от 7 000 до 8 000 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,78 (при норме 3 и эталонном значении 2), что не так уж и плохо.
В режиме «нежность» уже заявлено цветовое пространство sRGB — и цветовой охват примерно соответствует заявке, пусть и с небольшим отклонением. Гамма почти не меняется — 2,30. Температура теплеет, приближаясь к эталонному значению 6 500 К, но все же не добирается до него — в среднем она составляет 7 000 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker ухудшается — 4,35. Да, картинка в этом режиме действительно теплая и «нежная», но более точной она не становится. Наш совет — оставить режим по умолчанию, подкрутив чуть-чуть цветовую температуру.
Очень странная вещь произошла со звуковыми возможностями realme 8 Pro – смартфон внезапным образом лишился стереодинамиков, которые были и на realme 6 Pro, и на realme 7 Pro. Почему аппарат нового поколения получил монофонический динамик при позиционировании в том же классе — неизвестно. В остальном все как у людей — есть мини-джек с приемлемым акустическим каналом, есть поддержка ключевых профилей Bluetooth (LDAC, aptX, aptX HD).
⇡#«Железо» и производительность
Аппаратная платформа не изменилась — «восьмерка» работает на той же платформе, что и realme 6/7 Pro, Qualcomm Snapdragon 720G. Она еще не успела устареть категорически, но отсутствие прогресса в этом плане за год немного смущает. Все-таки требования и самой операционной системы, и приложений постепенно растут, а значит, условный ресурс realme 8 Pro будет меньше, чем у realme 6 Pro (в случае, если вы его купили примерно в момент выхода), — новинка устареет за меньший срок.
Snapdragon 720G построена на восьми ядрах: двух Kryo 465 Gold (модифицированные ARM Cortex-A76) с тактовой частотой 2,33 ГГц и шести Kryo 465 Silver (доработанные ARM Cortex-A55) с частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает подсистема Adreno 618 с повышенной относительно показателей обычного Snapdragon 720 частотой, предусмотрен сигнальный процессор Hexagon 692, отвечающий в числе прочего за нейросетевые операции. Производится платформа по 8-нм техпроцессу.
Каких-то серьезных отличий в производительности от конкурентов мы не видим. Объяснение очень простое: почти все они, за редкими исключениями, базируются на той же аппаратной платформе. Исключение в данном случае — это Xiaomi Redmi 10 Pro. Но и в нем установлен Snapdragon 732G, который почти не отличается по мощности.
В требовательных приложениях realme 8 Pro проявляет себя молодцом, не только исполняя их на достаточно высоком уровне (например, в Call of Duty Online можно играть на высоком уровне графики при высокой же кадровой частоте), но и нормально реагируя на продолжительные игровые сессии. Например, стресс-тест 3DMark’s Wild Life не выявил реального падения частоты за 20-минутную сессию.
Не зафиксировано, по сути, падения и в бенчмарке CPU Throttling Test — частота не опускалась ниже 95 % от максимума, то есть троттлинга как такового тут нет. Средний уровень производительности — 158 GIPS (выше, чем у realme 7 Pro). Также отмечу довольно быстрый отклик базовых приложений — например, камера открывается за секунду.
В realme 8 Pro установлено 6 либо 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопитель стандарта UFS 2.1 емкостью 128 Гбайт с опцией расширения картой памяти microSD – причем для этого используется выделенный слот. Жертвовать одной из SIM-карт не придется.
⇡#Связь и беспроводные коммуникации
Для западных потенциальных покупателей realme 8 Pro проблемой может стать то, что в смартфоне нет 5G-модема, — нам же, увы, беспокоиться о таких мелочах не стоит. С LTE — все еще самыми актуальными сетями (и, боюсь, такими они останутся в ближайшие несколько лет) — дела у realme 8 Pro обстоят нормально. Скорость работы модема производитель не называет, но я не заметил серьезных проблем, хотя изредка смартфон может неожиданно просесть в местах, где сеть обычно ловится хорошо. Все необходимые для корректной работы 4G в России диапазоны присутствуют.
Да и все нужные беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC (с Google Pay), навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, NavIC.
⇡#Камера
Где-то смартфоны realme топчутся на месте, а где-то даже регрессируют: например, в realme 7 Pro стоит более простая камера, чем в realme 6 Pro. Про realme 8 Pro тоже можно сказать, что он в этом отношении шагает в сторону, а не вперед. Эта модель, как и предшественница, обходится без выделенной зум-камеры, предлагая исключительно «гибридный» или программный зум. Но главный модуль все-таки улучшен — на смену 64-мегапиксельному пришел 108-мегапиксельный.
Он построен на базе сенсора Samsung ISOCELL HM2 с габаритами 1/1,52” (размеры отдельного пикселя — 0,7 мкм) и фазовым автофокусом. Объектив обладает эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и светосилой f/1,9. Вторая камера отвечает за расширенный угол обзора: в ней используется модуль с сенсором разрешением 8 Мп габаритами 1/4,0" (размер пикселя — 1,12 мкм), работающий с объективом ЭФР 16 мм и светосилой f/2,3, без автофокуса. Получается, что широкий угол тут более узкий, чем в "семерке", уж простите за каламбур. Третья камера — макромодуль, который получил небольшой (1/5,0") двухмегапиксельный сенсор с объективом фокусным расстоянием 22 мм и опять же фиксированным фокусом. Четвертая камера — двухмегапиксельный датчик глубины, который применяется для корректного размытия заднего плана.
Несмотря на отсутствие выделенных зум-камер, realme 8 Pro по умолчанию предлагает опции съемки с трехкратным (да-да, не двукратным) и пятикратным увеличением. Смартфон использует хитрую схему со съемкой восьми последовательных кадров с разрешением 12 Мп и объединяет их с применением обязательных нейросетевых вычислений. Звучит как простой набор слов — по факту в любом случае используется кроп 108-мегапиксельного снимка с последующей обработкой. Какие бы ни были алгоритмы, результат очень неплох. При хорошем освещении (естественном или искусственном) изображение выглядит четким и детализированным, но при этом без перебора с контурной резкостью, как это бывает в иных случаях с «гибридным» зумом. При недостатке же света проблемы все-таки лезут наружу — очень хорошо заметен шум и одновременное снижение детализации из-за работы шумоподавления. Пятикратный зум уже лишен каких-то хитрых наворотов — обычное программное масштабирование с большими огрехами в качестве.
Широкоугольная камера та же, что у realme 7 Pro, и работает вполне уверенно — по центру изображение достаточно резкое, падение четкости заметно только по краям, геометрические искажения при этом не выраженные; динамического диапазона ожидаемо не хватает (сенсор-то маленький), и, повторюсь, чуть сузился угол обзора. Также стоит сказать, что баланс белого при переключении между фокусными расстояниями чуть меняется, абсолютного единообразия камера смартфона обеспечить не может.
В сенсоре Samsung ISOCELL HM2 светочувствительные элементы сгруппированы не по четыре, как в Quad Bayer-сенсорах, а по восемь — схема Nona Bayer. Мы уже видел этот сенсор в Xiaomi Redmi Note 10 Pro. По умолчанию он позволяет получать картинку в разрешении 12 Мп, а не 27 Мп, как, например, на смартфонах с 108-мегапиксельными Quad Bayer-сенсорами. При желании в любой момент можно отказаться от зума и переключиться на режим съемки в максимальном разрешении — и получить снимки по 12000 × 9000 точек. Правда, придется отказаться еще и от программной обработки, в том числе и HDR. Стоит ли выигрыш в разрешении таких жертв? С учетом того, что оптика не может по-настоящему разрешить 108 мегапикселей, — не думаю. При этом в целом качество съемки на главный модуль не вызывает нареканий — изображение сочное, с хорошей цветопередачей и деталями, а условия съемки не ограничиваются дневным светом.
Есть специализированный ночной режим, но он в данном случае не поражает воображения, особенно с отличными от стандартного фокусными расстояниями. Да, динамический диапазон улучшается, небо прописывается лучше, но ценой артефактов на источниках света и в целом проблемной, неестественной резкости. Выше можно увидеть примеры съемки в ночном режиме со всеми доступными фокусными расстояниями. На основную камеру ночью можно снимать как с ночным режимом, так и без него — более-менее с одинаковым успехом. Что предпочесть — в данном случае дело вкуса. Но при минимальном внешнем освещении realme 8 Pro уже не способен выдать достойную картинку.
Нейросетевой помощник при съемке, судя по всему, включен постоянно — полностью отказаться от него можно, только перейдя в режим 108 Мп. Но есть дополнительная система ИИ-помощи, которая активируется отдельно — и действительно преображает картинку. В лучшую или худшую сторону — тут уже решать пользователю, но я бы «Улучшением кадров ИИ» (так система называется) не злоупотреблял.
На месте и система программных фильтров, позволяющих тонировать ночные кадры тремя разными способами — выглядит довольно эффектно.
В портретном режиме есть программное размытие заднего плана, которое касательно резкости контуров неплохо работает даже с «открытой» на максимум диафрагмой, но в этом случае падает общая детализация кадра и заметно «замыливается» лицо. Обновлен и парк фильтров — есть, например, режим с выделением цветного человека на черно-белом фоне и пара режимов с особенно эффектным боке. Также есть отключаемый бьютификатор с привычной россыпью настроек. Недостаток портретного режима, если не считать некоторых проблем с детализацией, заключается в том, что использовать в нем позволено лишь одно-единственное фокусное расстояние базовой камеры (26 мм) — при съемке крупным/средним планом будут заметны пространственные искажения.
Макрокамера позволяет снимать эффектные крупные планы, но изображение страдает от слабой детализации и слишком активного вмешательства искусственного интеллекта, фривольно обращающегося с цветами и насыщенностью.
Приложение камеры хорошо знакомо по прошлым realme, да и по смартфонам OPPO (среда ColorOS мало чем отличается от realme UI): удобная навигация, но не слишком обильное количество настроек и режимов.
realme 8 Pro
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Что до видео, то realme 8 Pro умеет снимать в 4К с частотой до 30 кадров в секунду или в Full HD с частотой до 60 кадров в секунду. Доступна эффективная усиленная стабилизация, которая работает при Full HD-разрешении. Есть возможность снимать видео с искусственным боке и выделением цветного объекта на черно-белом фоне (в предельном разрешении 720p, зато можно выбрать один из трех цветов). В целом возможности и качество видеосъемки вполне нормальные для смартфона такого класса, но не более того.
Фронтальная камера в realme 8 Pro получила единственный модуль (у realme 6 Pro был двойной, напомню). Разрешение — 16 мегапикселей, объектив — светосилой ƒ/2,5. Автофокуса и вспышки нет. Зато есть портретный режим с программным размытием фона, бьютификатором и фильтрами. Селфи-камера вполне обычная, работает нормально, но без блеска.
⇡#Автономная работа
Аккумулятор в realme 8 Pro стоит тот же, что и в «семерке», – 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В). С учетом энергоэффективной аппаратной платформы и OLED-экрана это позволяет рассчитывать на хорошую автономность. Впрочем, ничего сверхъестественного: заряжать смартфон надо строго раз в день, не реже — но, скорее всего, и не чаще. Даже при экстремальной нагрузке (непрерывном использовании) заряда должно хватить на 8-9-часов.
В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi и автообновлением, realme 8 Pro продержался 14 часов — результат не рекордный, как у realme 7 Pro (почему такая разница — не понятно), но как минимум хороший.
В комплекте со смартфоном идет зарядное устройство мощностью 65 Вт — оно заряжает довольно крупный аккумулятор устройства менее чем за час (если быть точным, то за 47 минут — заявленное в рекламе время могу подтвердить).
⇡#Заключение
Если realme 6 Pro стал настоящим прорывом для молодой компании — едва ли не лучшим смартфоном в своей ценовой категории, который смог затмить обычных подозреваемых этого сегмента в лице Xiaomi и временно выбывших из строя Huawei/Honor, то вот уже второе поколение после него не то чтобы топчется на месте, но не может повторить этот рывок.
Однако если realme 7 Pro можно было посчитать небольшим ответвлением, которое и не должно мешать успешному собрату, то вышедший год спустя realme 8 Pro должен был дать обязательный прогресс по всем фронтам. Кое в чем получилось: тут лучше работает основная камера, установлен AMOLED-экран (для кого-то, правда, это не будет достоинством — есть и люди, чувствительные к ШИМ на низкой яркости), смартфон стал намного приятнее в использовании благодаря более компактному, легкому и тонкому корпусу, да и в целом дизайн теперь эффектнее, особенно в версиях с крупными надписями.
Но кое в чем случился и регресс: снова отсутствует зум-камера (да, отлично работает гибридный зум, но до уровня realme 6 Pro он все же не дотягивает), нет повышенной частоты работы экрана, а также почему-то «отрезали» стереодинамики. В остальном это похожие смартфоны: с одинаковыми аппаратными платформами, тем же количеством памяти и близкой автономностью. Но — "спасибо" курсу рубля — на старте realme 8 Pro стоит уже 25-26 тысяч рублей, а не прилипает к границе в 20 тысяч. При имеющейся в этом ценовом сегменте конкуренции выбор именно realme 8 Pro уже не кажется столь очевидным — он становится просто «одним из».
Достоинства:
Недостатки:
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