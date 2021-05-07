Обзор смартфона realme 8 Pro: зачастили

Кажется, будто realme 6 Pro, просто-таки с ноги выбивший дверь в общество самых интересных смартфонов, со своими 90-герцевым дисплеем, огромным экраном, двойной фронталкой и сверхбыстрой зарядкой, вышел только вчера. А на самом деле прошел уже почти год. Да, за это время он не успел толком устареть, но на смену ему выходит уже вторая модель. Первой стал осенне-зимний realme 7 Pro, который мог похвастать AMOLED-дисплеем, но по части характеристик даже уступал предшественнику — из-за чего занял место не последователя, а смартфона, существующего как бы параллельно. Второй — совсем свежий realme 8 Pro, о котором мы и говорим сегодня.

Новый «гранд-середняк» суббренда OPPO, ушедшего в свободное плавание, берет ключевые характеристики realme 7 Pro (тот же экран, та же аппаратная платформа, тот же аккумулятор) и накладывает на них обновленный дизайн (это более тонкий и легкий смартфон) вместе с прямым ответом Xiaomi Redmi Note 10 Pro – новой четырехкамерной системой с 108-мегапиксельным модулем во главе. Достаточно ли этого для статуса полноценной замены realme 6 Pro — и удастся ли новинке повторить его успех годичной давности?

realme 8 Pro realme 7 Pro OPPO Reno5 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Samsung Galaxy A52 Дисплей 6,4 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 411 ppi; емкостный мультитач 6,4 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 411 ppi; емкостный мультитач 6,4 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 411 ppi; емкостный мультитач 6,67 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 395 ppi; емкостный, мультитач 6,5 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 405 ppi; емкостный мультитач Защитное стекло Corning Gorilla Glass неизвестной версии Corning Gorilla Glass 3+ Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5 Процессор Qualcomm Snapdragon 720G: восемь ядер (2 × Kryo 465 Gold, частота 2,3 ГГц и 6 × Kryo 465 Silver, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 720G: восемь ядер (2 × Kryo 465 Gold, частота 2,3 ГГц и 6 × Kryo 465 Silver, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 720G: восемь ядер (2 × Kryo 465 Gold, частота 2,3 ГГц и 6 × Kryo 465 Silver, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 732G: восемь ядер (1 × Kryo 470 Prime, частота 2,3 ГГц, 1 × Kryo 470 Performance, частота 2,2 ГГц и 6 × Kryo 470 Efficiency, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 720G: восемь ядер (2 × Kryo 465 Gold, частота 2,3 ГГц и 6 × Kryo 465 Silver, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер Adreno 618 Adreno 618 Adreno 618 Adreno 618 Adreno 618 Оперативная память 6/8 Гбайт 8 Гбайт 8 Гбайт 6/8 Гбайт 4 Гбайт Флеш-память 128 Гбайт 128 Гбайт 128 Гбайт 64/128 Гбайт 128 Гбайт Поддержка карт памяти Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (гибридный слот для microSD/nano-SIM) Разъемы USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C, 3,5 мм SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/1900/2100 МГц Сотовая связь 4G LTE, диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 LTE: диапазоны неизвестны Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 5.1 5.1 5.1 5.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ANT+ Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть (на боковой клавише) Есть, на экране Основная камера Четверной модуль, 108 + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,3 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка Четверной модуль, 64 + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,3 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка Четверной модуль, 64 + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка Четверной модуль: 108 + 8 + 5 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль, 64 + 12 + 5 + 5 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2, фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка Фронтальная камера 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки 44 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, со вспышкой 32 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 16,38 Вт⋅ч (4310 мА⋅ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19,08 Вт·ч (5020 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В) Размер 160,6 × 73,9 × 8,1 мм 160,9 × 74,3 × 8,7 мм 159,1 × 73,3 × 7,7 мм 164 × 76,5 × 8,1 мм 159,9 × 75,1 × 8,4 мм Масса 176 граммов 182 грамма 171 грамм 193 грамма 189 граммов Защита корпуса Нет Брызгозащита Нет Брызгозащита (IP53) Влагозащита (IP67) Операционная система Android 11, оболочка realme UI Android 10, оболочка realme UI Android 11, оболочка ColorOS Android 11, оболочка MIUI 12 Android 11, оболочка One UI Актуальная цена 25 450 рублей за версию 8/128 Гбайт 23 700 рублей 29 990 рублей 28 990 рублей за версию 8/128 Гбайт 24 500 рублей за версию 4/128 Гбайт,

28 990 рублей за версию 8/256 Гбайт

⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

Внешность смартфонов realme «цифровой» серии (да и любой другой) не имеет какого-то внятного дизайн-кода — каждый следующий создается будто с нуля, с реакцией на текущие тенденции. Очевидная нехватка собственного лица компенсируется сочащейся актуальностью.

В realme 8 Pro эта актуальность проявляется в трех моментах — правда, только два из них можно увидеть в той версии, которая досталась нам на тестирование. Во-первых, это четырехкамерный блок камер, составленный из «конфорок» — объективы прикрыты более крупными стеклами, чем им реально нужно. На манер всем понятно кого — и подобное оформление выбирает все больше и больше компаний: от Samsung (в том числе и ближайший конкурент, Galaxy A52, получил такой блок) до соседей и бывших «хозяев», OPPO с моделью Reno5. Индивидуальности такое решение, конечно, не прибавляет, но смотрится очень даже ничего.

Во-вторых, максимально тонкий и легкий корпус — насколько это возможно для смартфона с экраном диагональю 6,4 дюйма и с аккумулятором на четыре с половиной тысячи миллиампер-часов. Это совсем свежее веяние, пока мало кем подхваченное — многие по-прежнему делают 200-граммовые смартфоны, не моргнув глазом. Локомотивом этого поветрия стал прошлогодний vivo V20, и, надеюсь, моде последуют не только его ближайшие родственники. Не забываем, что realme — как и vivo, и OPPO, и OnePlus — входит в состав концерна BBK.

В-третьих, огромные надписи на спинке. Это смотрится необычно, может быть, чуть аляповато и, вероятно, уже чуть устарело по отношению к мировой моде — кажется, огромные лого и лейблы уже не так актуальны. Но на смартфонах они появились недавно — первой разместить огромную надпись рискнула Honor в модели 30 Pro+. На корпус realme 8 Pro нанесено не название компании, а надпись "Dare To Leap" – слоган компании, который сама realme перевела на русский как «Меняя стандарты». Смартфоны с надписью представлены в голубом, матовом черном и желтом (самом эффектном, на мой взгляд) исполнениях. Но есть также realme 8 Pro в черном глянцевом корпусе, лишенный броской надписи, — именно он-то и достался 3DNews. Печаль, скука и, очевидно, самый популярный в продаже вариант. Не все любят яркие и рискованные решения.

Лицевая панель выглядит стандартно по меркам 2021 года: небольшие (но и не исчезающе маленькие — экран занимает только 83,3% поверхности) рамки, фронтальная камера в угловом отверстии, малозаметная решетка разговорного динамика. И лицевая, и задняя панели прикрыты закаленным стеклом — смартфон ожидаемо очень скользкий, лучше сразу одеть его в чехол, пусть даже и в комплектный, из мягкого прозрачного силикона. Он, к слову, очень тесный, натягивать его на смартфон — удовольствие сомнительное. Благо делать это часто не понадобится.

Грани — вполне обычные. Выполнены из пластика, на них мы видим пару аппаратных клавиш стандартного размера (датчик отпечатков, как и в realme 7 Pro, размещен в поверхности экрана), мини-джек, порт USB Type-C, единственный динамик и микрофоны. Обратите внимание, кстати, на те, что снизу, — используется сдвоенный, что должно помогать при разговорах, но сразу замечу, что серьезной разницы со смартфонами с обычным микрофоном я не заметил.

Для экранного сканера отпечатков используется оптический сенсор — он не реагирует на прикосновения влажного или жирного пальца, да и в целом работает не слишком стабильно. Первые пару дней пользования он нормально отзывается на прикосновения, а дальше начинаются проблемы — процент несрабатываний очень высок. Регулярно приходится вводить пароль или пользоваться другими методами разблокирования гаджета. Например, есть идентификация лица — это не самый надежный метод (хотя фотографией обмануть смартфон у меня и не получилось), но работает очень быстро — как правило, не успеваешь даже до сканера отпечатков дотянуться, как гаджет уже пускает тебя. У него, правда, есть та же проблема, что и у Face ID в iPhone (куда более надежного, надо сказать): смартфон не распознает лицо в медицинской маске.

realme 8 Pro

Работает realme 8 Pro под управлением Android 11 (полноценной, с Google Mobile Services) с оболочкой Realme UI 2.0. Оболочка не изменилась концептуально, но получила ряд обновлений — и все, пожалуй, в лучшую сторону. В первую очередь бросается в глаза новая, более «чистая» панель уведомлений и еще более серьезный набор возможностей для подстройки внешнего вида системы. Можно выбрать, к примеру, форму значков на рабочем столе (из шести вариантов), их цвет (из богатой палитры — либо позволить им быть разноцветными), гибко настроить экран Always-On Display (актуальный для смартфона с дисплеем на органических светодиодах), задать различные анимации для сканера отпечатков и даже выбрать одну из трех темных тем: максимально темную, среднюю и уже совсем серую. Причем режим затемнения можно применять к обоям и значкам, а можно и не применять.

И так далее — настроек в Realme UI 2.0 масса, причем касаются они не только внешнего вида системы, но и ее работы. Есть боковая панель быстрого доступа к избранным приложениям (отключаемая) и опция разделения экрана (надо провести по экрану тремя пальцами, и, если приложение поддерживает функцию, оно свернется). Есть и возможность открывать приложения в режиме «картинка в картинке» — для этого надо выбрать соответствующую опцию из менеджера открытых в данный момент приложений. Наконец, левый экран, как и прежде, занимает не Google Now, а фирменный «Интеллектуальный помощник», куда также можно вручную накидать разные опции, нужные именно вам (вроде погоды, напоминаний из календаря, шагомера и так далее). Можно его и отключить, тогда левого экрана попросту не будет. В целом оболочка оставляет очень приятное впечатление — она логично развивает идеи прошлой Realme UI, убирает шероховатости (проблем с русификацией, которых ранее в realme и OPPO было навалом, я не заметил вовсе) и не добавляет новых. Работает система быстро, встроенной рекламы нет, как почти нет и предустановленных «лишних» приложений.

⇡#Дисплей и звук

В realme 8 Pro установлен тот же дисплей, что и в realme 7 Pro: здесь используется матрица Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2400 × 1080 точек (плотность — 411 ppi). При этом частота обновления у нее невысокая — 60 Гц, и это немного неожиданно: сегодня выпуск смартфона даже средней ценовой категории без режима повышенной частоты кажется небольшим вызовом. Тот самый прошлогодний realme 6 Pro имел в активе 90-герцевый режим, пусть и на ЖК-экране.

Сама по себе матрица нормальная — углы обзора свободные, картинка сочная. Олеофобное покрытие качественное.

Измеренный предельный уровень яркости без программного повышения при автоподстройке составляет 501 кд/м2 — отличный результат для OLED-дисплея.

В настройках дисплея можно изменить размер шрифтов, активировать фильтр синего, поменять цветовую температуру, активировать систему отображения часов и значков уведомлений на заблокированном смартфоне. Также имеется фирменная система «Визуальный эффект OSIE», которая расширяет цветовую гамму оригинального изображения, «додумывая» цвета при помощи системы машинного обучения — ее при желании можно отключить, хотя я не заметил серьезного влияния на картинку. Есть три предустановки цветопередачи: «великолепно», «яркие цвета» и «нежность». По умолчанию в смартфоне установлен яркий режим. Я измерил цветопередачу экрана realme 8 Pro в ярком и нежном режимах. При желании для каждого из них можно отдельно настроить цветовую температуру.

В ярком режиме цветовое пространство примерно соответствует DCI-P3, как и обещано в меню настроек. Средняя гамма оттенков серого недалека от нормы — 2,29 при достаточно стабильных кривых. Цветовая температура повышена — в пределах от 7 000 до 8 000 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,78 (при норме 3 и эталонном значении 2), что не так уж и плохо.

В режиме «нежность» уже заявлено цветовое пространство sRGB — и цветовой охват примерно соответствует заявке, пусть и с небольшим отклонением. Гамма почти не меняется — 2,30. Температура теплеет, приближаясь к эталонному значению 6 500 К, но все же не добирается до него — в среднем она составляет 7 000 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker ухудшается — 4,35. Да, картинка в этом режиме действительно теплая и «нежная», но более точной она не становится. Наш совет — оставить режим по умолчанию, подкрутив чуть-чуть цветовую температуру.

Очень странная вещь произошла со звуковыми возможностями realme 8 Pro – смартфон внезапным образом лишился стереодинамиков, которые были и на realme 6 Pro, и на realme 7 Pro. Почему аппарат нового поколения получил монофонический динамик при позиционировании в том же классе — неизвестно. В остальном все как у людей — есть мини-джек с приемлемым акустическим каналом, есть поддержка ключевых профилей Bluetooth (LDAC, aptX, aptX HD).

Аппаратная платформа не изменилась — «восьмерка» работает на той же платформе, что и realme 6/7 Pro, Qualcomm Snapdragon 720G. Она еще не успела устареть категорически, но отсутствие прогресса в этом плане за год немного смущает. Все-таки требования и самой операционной системы, и приложений постепенно растут, а значит, условный ресурс realme 8 Pro будет меньше, чем у realme 6 Pro (в случае, если вы его купили примерно в момент выхода), — новинка устареет за меньший срок.

Snapdragon 720G построена на восьми ядрах: двух Kryo 465 Gold (модифицированные ARM Cortex-A76) с тактовой частотой 2,33 ГГц и шести Kryo 465 Silver (доработанные ARM Cortex-A55) с частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает подсистема Adreno 618 с повышенной относительно показателей обычного Snapdragon 720 частотой, предусмотрен сигнальный процессор Hexagon 692, отвечающий в числе прочего за нейросетевые операции. Производится платформа по 8-нм техпроцессу.

Каких-то серьезных отличий в производительности от конкурентов мы не видим. Объяснение очень простое: почти все они, за редкими исключениями, базируются на той же аппаратной платформе. Исключение в данном случае — это Xiaomi Redmi 10 Pro. Но и в нем установлен Snapdragon 732G, который почти не отличается по мощности.

В требовательных приложениях realme 8 Pro проявляет себя молодцом, не только исполняя их на достаточно высоком уровне (например, в Call of Duty Online можно играть на высоком уровне графики при высокой же кадровой частоте), но и нормально реагируя на продолжительные игровые сессии. Например, стресс-тест 3DMark’s Wild Life не выявил реального падения частоты за 20-минутную сессию.

Не зафиксировано, по сути, падения и в бенчмарке CPU Throttling Test — частота не опускалась ниже 95 % от максимума, то есть троттлинга как такового тут нет. Средний уровень производительности — 158 GIPS (выше, чем у realme 7 Pro). Также отмечу довольно быстрый отклик базовых приложений — например, камера открывается за секунду.

В realme 8 Pro установлено 6 либо 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопитель стандарта UFS 2.1 емкостью 128 Гбайт с опцией расширения картой памяти microSD – причем для этого используется выделенный слот. Жертвовать одной из SIM-карт не придется.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

Для западных потенциальных покупателей realme 8 Pro проблемой может стать то, что в смартфоне нет 5G-модема, — нам же, увы, беспокоиться о таких мелочах не стоит. С LTE — все еще самыми актуальными сетями (и, боюсь, такими они останутся в ближайшие несколько лет) — дела у realme 8 Pro обстоят нормально. Скорость работы модема производитель не называет, но я не заметил серьезных проблем, хотя изредка смартфон может неожиданно просесть в местах, где сеть обычно ловится хорошо. Все необходимые для корректной работы 4G в России диапазоны присутствуют.

Да и все нужные беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC (с Google Pay), навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, NavIC.

Где-то смартфоны realme топчутся на месте, а где-то даже регрессируют: например, в realme 7 Pro стоит более простая камера, чем в realme 6 Pro. Про realme 8 Pro тоже можно сказать, что он в этом отношении шагает в сторону, а не вперед. Эта модель, как и предшественница, обходится без выделенной зум-камеры, предлагая исключительно «гибридный» или программный зум. Но главный модуль все-таки улучшен — на смену 64-мегапиксельному пришел 108-мегапиксельный.

Он построен на базе сенсора Samsung ISOCELL HM2 с габаритами 1/1,52” (размеры отдельного пикселя — 0,7 мкм) и фазовым автофокусом. Объектив обладает эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и светосилой f/1,9. Вторая камера отвечает за расширенный угол обзора: в ней используется модуль с сенсором разрешением 8 Мп габаритами 1/4,0" (размер пикселя — 1,12 мкм), работающий с объективом ЭФР 16 мм и светосилой f/2,3, без автофокуса. Получается, что широкий угол тут более узкий, чем в "семерке", уж простите за каламбур. Третья камера — макромодуль, который получил небольшой (1/5,0") двухмегапиксельный сенсор с объективом фокусным расстоянием 22 мм и опять же фиксированным фокусом. Четвертая камера — двухмегапиксельный датчик глубины, который применяется для корректного размытия заднего плана.

Несмотря на отсутствие выделенных зум-камер, realme 8 Pro по умолчанию предлагает опции съемки с трехкратным (да-да, не двукратным) и пятикратным увеличением. Смартфон использует хитрую схему со съемкой восьми последовательных кадров с разрешением 12 Мп и объединяет их с применением обязательных нейросетевых вычислений. Звучит как простой набор слов — по факту в любом случае используется кроп 108-мегапиксельного снимка с последующей обработкой. Какие бы ни были алгоритмы, результат очень неплох. При хорошем освещении (естественном или искусственном) изображение выглядит четким и детализированным, но при этом без перебора с контурной резкостью, как это бывает в иных случаях с «гибридным» зумом. При недостатке же света проблемы все-таки лезут наружу — очень хорошо заметен шум и одновременное снижение детализации из-за работы шумоподавления. Пятикратный зум уже лишен каких-то хитрых наворотов — обычное программное масштабирование с большими огрехами в качестве.

Широкоугольная камера та же, что у realme 7 Pro, и работает вполне уверенно — по центру изображение достаточно резкое, падение четкости заметно только по краям, геометрические искажения при этом не выраженные; динамического диапазона ожидаемо не хватает (сенсор-то маленький), и, повторюсь, чуть сузился угол обзора. Также стоит сказать, что баланс белого при переключении между фокусными расстояниями чуть меняется, абсолютного единообразия камера смартфона обеспечить не может.

В сенсоре Samsung ISOCELL HM2 светочувствительные элементы сгруппированы не по четыре, как в Quad Bayer-сенсорах, а по восемь — схема Nona Bayer. Мы уже видел этот сенсор в Xiaomi Redmi Note 10 Pro. По умолчанию он позволяет получать картинку в разрешении 12 Мп, а не 27 Мп, как, например, на смартфонах с 108-мегапиксельными Quad Bayer-сенсорами. При желании в любой момент можно отказаться от зума и переключиться на режим съемки в максимальном разрешении — и получить снимки по 12000 × 9000 точек. Правда, придется отказаться еще и от программной обработки, в том числе и HDR. Стоит ли выигрыш в разрешении таких жертв? С учетом того, что оптика не может по-настоящему разрешить 108 мегапикселей, — не думаю. При этом в целом качество съемки на главный модуль не вызывает нареканий — изображение сочное, с хорошей цветопередачей и деталями, а условия съемки не ограничиваются дневным светом.

Есть специализированный ночной режим, но он в данном случае не поражает воображения, особенно с отличными от стандартного фокусными расстояниями. Да, динамический диапазон улучшается, небо прописывается лучше, но ценой артефактов на источниках света и в целом проблемной, неестественной резкости. Выше можно увидеть примеры съемки в ночном режиме со всеми доступными фокусными расстояниями. На основную камеру ночью можно снимать как с ночным режимом, так и без него — более-менее с одинаковым успехом. Что предпочесть — в данном случае дело вкуса. Но при минимальном внешнем освещении realme 8 Pro уже не способен выдать достойную картинку.

Нейросетевой помощник при съемке, судя по всему, включен постоянно — полностью отказаться от него можно, только перейдя в режим 108 Мп. Но есть дополнительная система ИИ-помощи, которая активируется отдельно — и действительно преображает картинку. В лучшую или худшую сторону — тут уже решать пользователю, но я бы «Улучшением кадров ИИ» (так система называется) не злоупотреблял.

На месте и система программных фильтров, позволяющих тонировать ночные кадры тремя разными способами — выглядит довольно эффектно.

В портретном режиме есть программное размытие заднего плана, которое касательно резкости контуров неплохо работает даже с «открытой» на максимум диафрагмой, но в этом случае падает общая детализация кадра и заметно «замыливается» лицо. Обновлен и парк фильтров — есть, например, режим с выделением цветного человека на черно-белом фоне и пара режимов с особенно эффектным боке. Также есть отключаемый бьютификатор с привычной россыпью настроек. Недостаток портретного режима, если не считать некоторых проблем с детализацией, заключается в том, что использовать в нем позволено лишь одно-единственное фокусное расстояние базовой камеры (26 мм) — при съемке крупным/средним планом будут заметны пространственные искажения.

Макрокамера позволяет снимать эффектные крупные планы, но изображение страдает от слабой детализации и слишком активного вмешательства искусственного интеллекта, фривольно обращающегося с цветами и насыщенностью.

Приложение камеры хорошо знакомо по прошлым realme, да и по смартфонам OPPO (среда ColorOS мало чем отличается от realme UI): удобная навигация, но не слишком обильное количество настроек и режимов.

realme 8 Pro

Что до видео, то realme 8 Pro умеет снимать в 4К с частотой до 30 кадров в секунду или в Full HD с частотой до 60 кадров в секунду. Доступна эффективная усиленная стабилизация, которая работает при Full HD-разрешении. Есть возможность снимать видео с искусственным боке и выделением цветного объекта на черно-белом фоне (в предельном разрешении 720p, зато можно выбрать один из трех цветов). В целом возможности и качество видеосъемки вполне нормальные для смартфона такого класса, но не более того.

Фронтальная камера в realme 8 Pro получила единственный модуль (у realme 6 Pro был двойной, напомню). Разрешение — 16 мегапикселей, объектив — светосилой ƒ/2,5. Автофокуса и вспышки нет. Зато есть портретный режим с программным размытием фона, бьютификатором и фильтрами. Селфи-камера вполне обычная, работает нормально, но без блеска.

Аккумулятор в realme 8 Pro стоит тот же, что и в «семерке», – 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В). С учетом энергоэффективной аппаратной платформы и OLED-экрана это позволяет рассчитывать на хорошую автономность. Впрочем, ничего сверхъестественного: заряжать смартфон надо строго раз в день, не реже — но, скорее всего, и не чаще. Даже при экстремальной нагрузке (непрерывном использовании) заряда должно хватить на 8-9-часов.

В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi и автообновлением, realme 8 Pro продержался 14 часов — результат не рекордный, как у realme 7 Pro (почему такая разница — не понятно), но как минимум хороший.

В комплекте со смартфоном идет зарядное устройство мощностью 65 Вт — оно заряжает довольно крупный аккумулятор устройства менее чем за час (если быть точным, то за 47 минут — заявленное в рекламе время могу подтвердить).

Если realme 6 Pro стал настоящим прорывом для молодой компании — едва ли не лучшим смартфоном в своей ценовой категории, который смог затмить обычных подозреваемых этого сегмента в лице Xiaomi и временно выбывших из строя Huawei/Honor, то вот уже второе поколение после него не то чтобы топчется на месте, но не может повторить этот рывок.

Однако если realme 7 Pro можно было посчитать небольшим ответвлением, которое и не должно мешать успешному собрату, то вышедший год спустя realme 8 Pro должен был дать обязательный прогресс по всем фронтам. Кое в чем получилось: тут лучше работает основная камера, установлен AMOLED-экран (для кого-то, правда, это не будет достоинством — есть и люди, чувствительные к ШИМ на низкой яркости), смартфон стал намного приятнее в использовании благодаря более компактному, легкому и тонкому корпусу, да и в целом дизайн теперь эффектнее, особенно в версиях с крупными надписями.

Но кое в чем случился и регресс: снова отсутствует зум-камера (да, отлично работает гибридный зум, но до уровня realme 6 Pro он все же не дотягивает), нет повышенной частоты работы экрана, а также почему-то «отрезали» стереодинамики. В остальном это похожие смартфоны: с одинаковыми аппаратными платформами, тем же количеством памяти и близкой автономностью. Но — "спасибо" курсу рубля — на старте realme 8 Pro стоит уже 25-26 тысяч рублей, а не прилипает к границе в 20 тысяч. При имеющейся в этом ценовом сегменте конкуренции выбор именно realme 8 Pro уже не кажется столь очевидным — он становится просто «одним из».

Достоинства:

приятно оформленный, тонкий и довольно легкий корпус;

качественный AMOLED-дисплей;

хорошее качество съемки на основной модуль тыльной камеры;

приличная автономность;

очень быстрая зарядка;

есть мини-джек и выделенный слот для карты памяти.

Недостатки: