Обзор NVMe-накопителя PNY XLR8 CS3140: Phison E18 против Samsung 980 PRO и WD Black SN850

Когда в середине 2019 года AMD выпустила революционные процессоры Ryzen 3000, в которых впервые появилась поддержка PCI Express 4.0 для видеокарт и накопителей, на рынке была единственная разновидность SSD, способных воспользоваться преимуществами этой шины. Такие SSD основывались на контроллере Phison PS5016-E16, который был спешно подготовлен к моменту выпуска Zen 2, чтобы с его помощью AMD и Phison могли совместно заняться продвижением новой технологии, показывая способность нового поколения SSD в системах на процессорах Ryzen развивать скорости линейного чтения и записи до 5,0 Гбайт/с. Благодаря такой массированной рекламе SSD с контроллером Phison E16 смогли получить некоторую популярность, хотя довольно быстро выяснилось, что все преимущества, на которых акцентировали внимание маркетологи, имеют очень отдалённое отношение к реальной жизни.

Многочисленные независимые тестирования накопителей с контроллером Phison PS5016-E16 продемонстрировали, что возросшие линейные скорости проявляются исключительно в синтетических бенчмарках, а в реальных задачах эти SSD работают не лучше обычных PCIe 3.0-моделей среднего уровня. И это совершенно закономерно, потому что при создании контроллера PS5016-E16 инженеры Phison попросту модернизировали внешний интерфейс у бюджетного контроллера прошлого поколения PS5012-E12, оставив основное ядро тем же самым. Поэтому, когда на рынок начали выходить PCIe 4.0-решения производителей первого эшелона (Samsung 980 PRO, WD Black SN850 и другие), слабость платформы Phison E16 проявилась очень наглядно. Все новые PCIe 4.0 SSD раз за разом выступали на голову выше предложений на платформе Phison, доказывая, что накопителям с микросхемой PS5016-E16 в высшей лиге не место.

Впрочем, делать серьёзный упор на собранную на скорую руку из подручных средств микросхему PS5016-E16 не планировала и сама Phison. Сразу после выхода этого контроллера компания начала работать над проектом более быстрого контроллера PS5018-E18, который, по замыслу, должен был задействовать преимущества PCIe 4.0 уже в полной мере и стать полноправной заявкой Phison на попадание в клуб разработчиков передовых SSD для энтузиастов. Но и тут всё получилось не так, как было запланировано изначально. Выход контроллера PS5018-E18 откладывался несколько раз, и в итоге, хотя впервые его анонсировали ещё летом 2019 года, реальные продажи накопителей на нём начинаются только сейчас.

На сроки повлияло два фактора. Во-первых — выход из состава конгломерата Toshiba подразделения по выпуску флеш-памяти, с которым Phison имела близкие производственные отношения. Платформы Phison до этого комплектовались флеш-памятью Toshiba, но, когда подразделение Toshiba Memory было преобразовано в холдинг Kioxia, многолетние связи прервались. В итоге Phison пришлось переделывать в контроллере PS5018-E18 интерфейс флеш-памяти и переориентировать его на работу с чипами TLC 3D NAND компании Micron. Во-вторых, удар по срокам нанесла и возникшая на TSMC, где они должны были выпускаться, нехватка мощностей. Контрактный производитель полупроводников не считает разработчиков контроллеров SSD приоритетными клиентами ввиду относительно небольших объёмов заказов, поэтому их запросы зачастую удовлетворяются по остаточному принципу. В итоге микросхемы PS5018-E18, для выпуска которых нужен сравнительно свежий 12-нм техпроцесс, могли изготавливаться лишь в очень ограниченных количествах.

В конечном счёте платформа Phison E18 приходит на рынок с заметным опозданием и к тому же делает это очень вяло. Если раньше Phison легко заваливала своими решениями производителей SSD второго-третьего эшелона, то сейчас контроллер PS5018-E18 встречается лишь в очень ограниченном числе накопителей. На данный момент изделия на его основе успели анонсировать Corsair, Gigabyte, PNY и ещё несколько мелких фирм, не представленных на российском рынке, причём широкомасштабные продажи таких моделей фактически так и не начались. Тем не менее нам удалось раздобыть экземпляр новейшего SSD на базе неуловимой микросхемы Phison PS5018-E18 – PNY XLR8 CS3140.

Впрочем, имя конкретного производителя здесь не имеет особого значения. Как и раньше, все конечные продукты на контроллерах Phison делает сама Phison, а партнёры из числа производителей SSD отвечают только за минорные оптимизации прошивки, систему охлаждения, упаковку и маркетинг. Иными словами, все накопители на платформе Phison E18 крайне похожи друг на друга, и по PNY XLR8 CS3140 можно делать общие выводы обо всех родственных моделях.

⇡#Внешний вид и внутреннее устройство

С приходом на рынок накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 производители развернули «гонку радиаторов». Всё чаще и чаще нам встречаются компактные M.2 SSD, система охлаждения на которых имеет развитый профиль и высоту по полтора-два сантиметра.

И это неспроста: с переходом на новый интерфейс с пропускной способностью 7,9 Гбайт/с контроллеры стали гораздо мощнее как в вычислительном плане, так и в смысле энергопотребления и тепловыделения. Это относится и к накопителям на базе чипа Phison PS5018-E18: рассматриваемый сегодня PNY XLR8 CS3140 встречает нас крупным алюминиевым радиатором высотой 16 мм и массой около 40 граммов.

Понятно, что такую махину установить в ноутбук или в материнскую плату с собственным охлаждением слота M.2 не получится, но PNY предусмотрела этот момент: у XLR8 CS3140 существует версия без радиатора.

Применённая система охлаждения выглядит довольно эффективной, она охватывает M.2-плату накопителя с двух сторон, при этом радиатор держится на винтах, а не на двухстороннем скотче. При этом между радиатором и микросхемами проложена пластичная термопрокладка с хорошим коэффициентом теплопроводности.

А вот печатная плата PNY XLR8 CS3140 оригинальностью не отличается – она не только имеет референсный дизайн, но и произведена самой Phison на заводе своего традиционного подрядчика, компании Powertech Technology (PTI).

На полученном нами для тестов экземпляре PNY XLR8 CS3140 ёмкостью 1 Тбайт микросхемы расположены на одной стороне, что удобно для охлаждения. Однако разводка печатной платы сделана двухсторонней, поэтому логично предположить, что версия SSD объёмом 2 Тбайт будет нести на себе микросхемы с обеих сторон.

Элементная база PNY XLR8 CS3140 состоит из чипов трёх типов.

Во-первых, это новый производительный контроллер Phison PS5018-E18, выпущенный по 12-нм технологии и имеющий в своей основе пять 32-битных ядер Arm Cortex R5. Три ядра из этого набора работают на частоте 1,0 ГГц, они заняты обработкой операций переднего плана – обслуживанием запросов на чтение и запись данных. Оставшиеся два ядра – энергоэффективные. Они входят в состав фирменного сопроцессора Dual CoXProcessor 2.0, который занят фоновыми задачами – оптимизацией таблицы трансляции адресов, сборкой мусора, мониторингом состояния флеш-памяти и прочими.

Во-вторых, контроллеру помогает в работе оперативная память, которая в данном случае представлена чипом DDR4-1600 объёмом 1 Гбайт, произведённым SK Hynix. В ней буферизируется таблица трансляции адресов.

И в-третьих, контроллер управляет массивом флеш-памяти, который размещён в четырёх микросхемах с мало о чём говорящей маркировкой IA7BG64AIA. Эти микросхемы содержат внутри по четыре 512-гигабитных полупроводниковых кристалла TLC 3D NAND каждая. Таким образом, если говорить про терабайтную модель SSD, то в ней восьмиканальный контроллер Phison PS5018-E18 работает с флеш-памятью с двукратным чередованием. Это не самый быстрый вариант топологии массива, поэтому версия PNY XLR8 CS3140 ёмкостью 2 Тбайт должна быть несколько быстрее.

Что касается нетипичной маркировки микросхем флеш-памяти, то она связана с тем, что эти микросхемы, как и весь накопитель, собраны компанией PTI, которая самостоятельно нарезает кристаллы NAND из 300-мм пластин, тестирует и упаковывает их в чипы. Оригинальным же поставщиком TLC 3D NAND для PNY XLR8 CS3140 (как и для других представленных на рынке SSD на платформе Phison E18) является Micron, а применяемая в данном случае память – широко распространённая 96-слойная TLC 3D NAND.

⇡#Технические характеристики и особенности работы

Платформа Phison E18 в представлении её сторонников — это базис, на котором можно строить флагманские потребительские накопители, сравнимые по производительности с Samsung 980 PRO или WD Black SN850. На её проект, вероятно, действительно возлагались такие надежды, однако перед окончательным выводом E18 на рынок Phison по ряду причин пришлось ухудшить свою разработку. Поэтому то, что мы увидим в тестах PNY XLR8 CS3140, — далеко не максимум заложенных в микросхему PS5018-E18 возможностей.

Проблема главным образом возникла с тем, что изначально контроллер Phison PS5018-E18 должен был выйти в комбинации с новой 176-слойной TLC 3D NAND компании Micron, но в конечном итоге память заменили старой, 96-слойной. Разница между ними огромна, начиная с того, что 176-слойная память базируется не на традиционном плавающем затворе, а на новой архитектуре с замещающим затвором, и заканчивая тем, что новая память использует на треть более скоростную шину и обеспечивает на 35 % более низкие задержки при чтении и записи. Но поскольку дебют прогрессивной и многообещающей 176-слойной памяти в платформе Phison E18 не состоялся, это не могло не сказаться на способности серийных накопителей конкурировать с предложениями лидеров рынка.

Произошедшую деградацию характеристик нетрудно усмотреть даже в паспортных характеристиках PNY XLR8 CS3140. Например, в спецификациях контроллера PS5018-E18 на сайте Phison обещаны линейные скорости до 7,4 и 7,0 Гбайт/с при чтении и записи, а также мелкоблочная производительность на уровне 1 млн IOPS. В то же время для XLR8 CS3140 заявляются более скромные скорости линейной записи, а быстродействие при случайных операциях вообще не указывается. Однако если судить по аналогам XLR8 CS3140, предлагаемым другими производителями, 96-слойная память Micron заметно срезает именно скорость работы с 4-Кбайт блоками, вплоть до уровня порядка 700 тыс. IOPS.

Производитель PNY Серия XLR8 CS3140 Модельный номер M280CS3140HS-1TB-RB M280CS3140HS-2TB-RB Форм-фактор M.2 2280 Интерфейс PCI Express 4.0 x4 – NVMe 1.4 Ёмкость 1000 Гбайт 2000 Гбайт Конфигурация Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель Micron 96-слойная 512-Гбит TLC 3D NAND Контроллер Phison PS5018-E18 Буфер: тип, объем DDR4-1600,

1024 Мбайт DDR4-1600,

1024 Мбайт Производительность Макс. устойчивая скорость последовательного чтения, Мбайт/с 7500 7500 Макс. устойчивая скорость последовательной записи, Мбайт/с 5650 6850 Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS Н/д Н/д Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS Н/д Н/д Физические характеристики Макс. потребляемая мощность, Вт Н/д MTBF (среднее время наработки на отказ), млн ч 2 Ресурс записи, Тбайт - - Гарантийный срок, лет 5 Габаритные размеры: Д × В × Г, мм 80,4 × 22,8 × 20,5 Масса, г 45

Среди характеристик PNY XLR8 CS3140 стоит отметить довольно бедный состав модельного ряда, который представлен всего двумя вариантами. Появления версий с объёмом менее 1 Тбайт, скорее всего, можно не ждать – при использовании 512-гигабитных устройств NAND такие накопители получили бы крайне низкую степень параллелизма массива флеш-памяти и имели бы удручающую производительность. А вот версии ёмкостью более 2 Тбайт вполне могут появиться впоследствии.

Другая особенность продукта PNY касается отсутствия ограничений в ресурсе записи. На XLR8 CS3140 распространяется пятилетняя гарантия без каких-либо дополнительных условий. И сейчас, во время ажиотажа вокруг криптовалюты Chia, это кажется опрометчивым шагом со стороны производителей. Поэтому весьма вероятно, что гарантийная политика будет в ближайшее время пересмотрена.

Не слишком сильна вера и в то, что утверждение «быстрейший NVMe Gen4 SSD на рынке на данный момент», которое PNY сделала относительно XLR8 CS3140 на своём сайте, соответствует действительности. Мы хорошо помним, что предыдущие попытки Phison сделать передовую NVMe-платформу тоже начинались с подобных громких заявлений, а заканчивались появлением очередного семейства среднебюджетных продуктов, которое неплохо смотрелось лишь в отдельных синтетических бенчмарках, что достигалось специальными уловками во внутренних алгоритмах.

Среди таких оптимизаций – SLC-кеширование, которое в контроллерах Phison работает в две стороны: как при чтении, так и при записи. Во втором случае всё довольно просто: технология ускоренной записи реализована динамическим SLC-кешем с максимальным объёмом 100 Гбайт (для 1-Тбайт версии XLR8 CS3140). Как это выглядит на примере чистого SSD, можно посмотреть на графике ниже. Там отображена практически измеренная пиковая линейная скорость при последовательном безостановочном заполнении объёма накопителя.

Скорость записи в SLC-режиме достигает 5,1 Гбайт/с, и это примерно соответствует тем скоростям, которые мы видели у других флагманских PCIe 4.0-накопителей. Затем скорость снижается до 1,0 Гбайт/с, что тоже не сильно отличается от возможностей прочих флагманских SSD при прямой записи в TLC-режиме.

С производительностью чтения ситуация тоже вполне понятна. Пока свежезаписанный на SSD файл остаётся в SLC-кеше, который опустошается с некоторой задержкой, накопитель способен читать этот файл с мелкоблочной производительностью без очереди запросов на уровне 69 Мбайт/с. Именно такие показатели пользователи будут видеть в бенчмарках. Но реальная скорость мелкоблочного чтения для файлов, которые хранятся на SSD продолжительное время, составляет порядка 45 Мбайт/с, что уже ощутимо ниже скоростей флагманских PCIe 4.0 SSD. Этот трюк с применением SLC-кеша для операций чтения имел место и в прошлом контроллере, PS5016-E16.

В целом в использовании SLC-кеширования при чтении нет ничего плохого, а в некоторых ситуациях оно может оказаться даже полезным. Просто нужно иметь в виду, что результаты синтетических тестов накопителей на платформе Phison E18 могут не соответствовать его производительности при реальной нагрузке, демонстрируя излишне оптимистичные результаты.

Среди сильных сторон алгоритмов PNY XLR8 CS3140 нужно отметить эффективную реализацию фоновой сборки мусора и обработки команды TRIM. Удаление больших объёмов данных почти не приводит к перегрузке контроллера накопителя и впадению SSD в ступор. В эксперименте с удалением файла объёмом 64 Гбайт продолжительность периода, в течение которого SSD демонстрирует серьёзное падение производительности, не превышает одной секунды. Вот как это выглядит: на графике ниже приводится скорость мелкоблочного чтения сразу после удаления такого файла.

Таким образом, с точки зрения скорости обработки TRIM построенный на платформе Phison E18 накопитель PNY XLR8 CS3140 превосходит WD Black SN850, однако всё-таки уступает Samsung 980 PRO, где удаление файлов вообще не влечёт какого-либо снижения производительности.

Компания PNY предлагает для своих NVMe-накопителей специальную сервисную утилиту PCIe SSD Toolbox. Но обольщаться не надо: с XLR8 CS3140 она несовместима.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Компания PNY говорит о своём накопителе XLR8 CS3140 не иначе как о самом быстром на рынке NVMe Gen4 SSD. Это очень громкое заявление, отстаивать истинность которого XLR8 CS3140 придётся в поединке с другими флагманскими PCIe 4.0 SSD для энтузиастов. Поэтому в тестировании, помимо главного героя, принимает участие команда тяжеловесов: Samsung 980 PRO, WD Black SN850 и ADATA XPG Gammix S70. Попутно производительность PNY XLR8 CS3140 сравнивалась с показателями Corsair Force MP600 – PCIe 4.0-накопителя на платформе Phison прошлого поколения, E16. И ещё один участник теста – Samsung 970 EVO Plus – добавлен скорее по традиции. Хотя этот SSD и работает через интерфейс PCIe 3.0, он всё ещё остаётся самым популярным NVMe-накопителем и своеобразной точкой отсчёта для всех сравнений потребительских моделей.

В конечном итоге список участников тестирования получился следующим:

ADATA XPG Gammix S70 1024GB (AGAMMIXS70-1T-C, прошивка 3.2.7.3);

Corsair Force MP600 1000GB (CSSD-F1000GBMP600, прошивка EGFM11.3);

PNY XLR8 CS3140 (M280CS3140HS-1TB-RB, прошивка CS314210);

Samsung 970 EVO Plus 1000GB (MZ-V7S1T0BW, прошивка 2B2QEXM7);

Samsung 980 PRO 1000GB (MZ-V8P1T0BW, прошивка 1B2QGXA7);

WD Black SN850 1000GB (WDS100T1X0E, прошивка 611110WD).

Тесты проводились в платформе AMD с процессором Ryzen 7 3800X и материнской платой на чипсете X570, которая имеет врождённую поддержку шины PCIe 4.0 x4 для подключения твердотельных накопителей. Конфигурация тестовой системы:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (Matisse, 8 ядер + SMT, 3,9-4,5 ГГц, 32 Мбайт L3).

Процессорный кулер: Noctua NH-D15.

Материнская плата: ASRock X570 Taichi (Socket AM4, AMD X570).

Память: 2 × 8 Гбайт DDR4-3600 SDRAM, 16-16-16-36 (G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-16GTZR).

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (TU102, 1350/14000 МГц, 11 Гбайт GDDR6 352-бит).

Блок питания: Thermaltake Toughpower DPS G RGB 1000W Titanium (80 Plus Titanium, 1000 Вт).

Отдельно стоит уточнить, что накопители для тестов устанавливались в слот M.2, к которому подведены линии PCI Express непосредственно от процессора.

Для измерения производительности SSD применялись следующие тесты:

CrystalDiskMark 7.0.0 . Данный бенчмарк включён в методику благодаря тому, что он смог стать отраслевым стандартом при определении характеристик SSD. В нашем же случае он используется для определения пиковых показателей производительности накопителей в различных режимах.

. Данный бенчмарк включён в методику благодаря тому, что он смог стать отраслевым стандартом при определении характеристик SSD. В нашем же случае он используется для определения пиковых показателей производительности накопителей в различных режимах. Iometer 1.1.0 . Профессиональный тестовый пакет, с помощью которого мы измеряем реалистичные значения показателей производительности SSD при распространённых рафинированных нагрузках.

. Профессиональный тестовый пакет, с помощью которого мы измеряем реалистичные значения показателей производительности SSD при распространённых рафинированных нагрузках. PCMark 10 Storage Benchmark . Тестовое приложение, измеряющее производительность дисковой подсистемы во время моделирования типичной работы пользователя. Используются три сценария – базовый (работа в приложениях и обычное взаимодействие с файловой системой), облегчённый (моделирование системного диска) и файловая помойка (моделирование файлового хранилища).

. Тестовое приложение, измеряющее производительность дисковой подсистемы во время моделирования типичной работы пользователя. Используются три сценария – базовый (работа в приложениях и обычное взаимодействие с файловой системой), облегчённый (моделирование системного диска) и файловая помойка (моделирование файлового хранилища). Собственные тесты 3DNews. Измерение скорости копирования файлов утилитой Robocopy, скорости архивирования и разархивирования файлов архиватором 7-zip и производительности дисковых операций при запуске игры Far Cry 4 либо при старте серии крупных приложений, включающей Microsoft Word, Adobe Photoshop и Premiere Pro.

⇡#Производительность в CrystalDiskMark

Из всего сказанного выше следует, что в самом популярном синтетическом тесте носителей информации, CrystalDiskMark, PNY XLR8 CS3140 должен выглядеть как минимум неплохо. И это так, хотя «быстрейшим NVMe Gen4 SSD на рынке на данный момент» он не выглядит даже здесь. Рядом с показателями новинки PNY мы поместили результаты CrystalDiskMark для WD Black SN850, который получил статус лучшего потребительского PCIe 4.0-накопителя в предыдущих тестах, и это сопоставление позволяет увидеть, что XLR8 CS3140 уступает ему довольно заметно.

PNY XLR8 CS3140 1 Тбайт WD Black SN850 1 Тбайт

PNY XLR8 CS3140 может похвастать лучшими скоростями записи, но при чтении или при смешанных операциях он заметно проигрывает сопернику, разработанному Western Digital. Показатели накопителя на платформе Phison E18 скорее можно сопоставить с производительностью ADATA XPG Gammix S70, и это наводит на мысли, что скоростные параметры как XLR8 CS3140, так и SSD компании ADATA ограничены возможностями 96-слойной TLC-памяти Micron.

⇡#Производительность линейных операций

В целом общий профиль производительности различных накопителей на базе контроллеров Phison почти не меняется раз от раза. Они всегда гораздо лучше работают на операциях записи, чем на операциях чтения. Именно такая картина получается и при измерении производительности PNY XLR8 CS3140. Если говорить о приближенных к реальности операциях с небольшой глубиной очереди запросов, то этот накопитель отличается очень низкой скоростью линейного чтения и лидирующей скоростью линейной записи. Правда, ситуация с записью вряд ли может скомпенсировать провал в чтении: во-первых, чтение – более распространённый тип операций, а во-вторых, при чтении XLR8 CS3140 проигрывает не только PCIe 4.0-собратьям, но и даже Samsung 970 EVO Plus с интерфейсом PCIe 3.0.

Достаточно слабо выглядят результаты платформы Phison E18 и при смешанной последовательной нагрузке. В этом случае XLR8 CS3140 обходит Samsung 970 EVO Plus, но почти от всех PCIe 4.0-накопителей отстаёт. Единственный положительный момент, который можно отметить в результатах XLR8 CS3140 при последовательных операциях чтения и смешанной нагрузке, — это то, что новый SSD определённо быстрее накопителя на прошлом PCIe 4.0-контроллере Phison, PS5016-E16. Однако такой внутривидовой прогресс не стал качественным скачком, и модели, основанные на платформе Phison E18, поставить на один уровень с Samsung 980 PRO или WD Black SN850 пока не получается.

⇡#Производительность мелкоблочных операций

Зато при тестировании производительности с мелкоблочной нагрузкой PNY XLR8 CS3140 смог частично реабилитироваться. Во-первых, этому накопителю удаётся показать наилучший результат при случайном чтении с небольшой глубиной запросов. Во-вторых, весьма неплохо он проявляет себя и при произвольной записи, уступая лишь WD Black SN850. Единственная неудача при работе с 4-Кбайт блоками постигает SSD на базе контроллера Phison PS5018-E18 лишь тогда, когда дело доходит до смешанных нагрузок.

Столь кардинальная перемена поведения PNY XLR8 CS3140 в тестах при переходе от линейной к случайной нагрузке, похоже, связана с тем, что в этом накопителе используется не оптимальная флеш-память. Действительно, в платформе Phison E18 должна была использоваться TLC 3D NAND с на треть более быстрым интерфейсом, и её смена на более медленный вариант, вероятно, и привела к тому, что результаты XLR8 CS3140 столь противоречивы.

⇡#Производительность мелкоблочных операций

В реальных сценариях работы рафинированная нагрузка в виде только чтения или только записи на SSD практически никогда не ложится. Речь почти всегда идёт о смешанных операциях, с которыми платформа Phison E18 работает далеко не идеально. Поэтому в тесте PCMаrk 10, который оперирует трассами дисковой нагрузки из реальной жизни, PNY XLR8 CS3140 выглядит довольно бледно. К его заслугам можно причислить разве только победу над выпущенным два с половиной года назад Samsung 970 EVO Plus и превосходство над Corsair Force MP600, построенным на контроллере Phison прошлого поколения. Но в то же время современные PCIe 4.0-накопители ведущих вендоров предлагают существенно более высокую производительность.

⇡#Производительность в реальных задачах

При файловых операциях накопителю PNY XLR8 CS3140 не удалось блеснуть высокими скоростями. Как было выявлено в синтетических тестах, у этого SSD хромает скорость линейного чтения, и к тому же его контроллер неэффективно обрабатывает разнонаправленный поток операций. Это приводит к тому, что XLR8 CS3140 на фоне современных флагманских SSD с интерфейсом PCIe 4.0 оказывается довольно слабым вариантом. То есть, имея в виду производительность операций с файлами, его скорее следует относить к компромиссным, но отнюдь не к высококлассным предложениям.

Если же говорить об использовании накопителя в качестве системного диска для запуска операционной системы, программ и игр, то PNY XLR8 CS3140 представляется вполне приемлемым решением даже для высокоуровневых систем. В этом случае его вполне можно сопоставить с Samsung 980 PRO, а это значит, что предложение PNY уступает лишь самым совершенным PCIe 4.0-накопителям – WD Black SN850 и ADATA XPG Gammix S70.

PNY XLR8 CS3140 прибыл в нашу лабораторию в варианте с массивным радиатором, размер и конфигурация которого недвусмысленно намекают на высокое тепловыделение. Однако это плохо стыкуется с тем, что микросхема Phison E18 производится по сравнительно современному техпроцессу с 12-нм нормами, да и в официальной спецификации контроллера говорится, что его максимальная температура – 70 градусов. Тем не менее похоже, что права здесь PNY, а не Phison, и радиатор всё-таки установлен не зря. Даже столь крупный радиатор накопителя под нагрузкой нагревается до 60 градусов, и отсутствие троттлинга как раз и обеспечивается его размером и эффективностью.

Если же радиатор с накопителя снять (а такая версия PNY XLR8 CS3140 тоже существует), то температурный режим контроллера становится устрашающим. Температура совершенно спокойно доходит до 110 градусов, и лишь по достижении этого предела включается защитный механизм – температурный троттлинг.

Но самое интересное, что значения температуры, которые накопитель сообщает о себе сам через S.M.A.R.T., даже близко не соответствуют реальным. Показатели занижаются на несколько десятков градусов — наверное, чтобы не шокировать пользователей тем адским нагревом, который имеет место на самом деле. На графике ниже приводятся значения температур, которые накопитель возвращает при работе с радиатором и без него. Как следует из этих данных, когда температура поверхности контроллера приближается к 110 градусам, сам накопитель рапортует лишь о нагреве до 65 градусов.

Таким образом, основанный на контроллере Phison PS5018-E18 накопитель PNY XLR8 CS3140 оказался самым горячим SSD среди всех потребительских моделей, которые прошли через наши руки. Нагрева микросхемы контроллера выше 100 градусов мы до сих пор не встречали, но платформа Phison E18 с лёгкостью перешагнула через эту психологическую границу. И это значит, что эксплуатировать накопители на её основе без хорошего охлаждения точно не следует.

Несмотря на то, что PNY назвала свой накопитель XLR8 CS3140 быстрейшим, на практике мы увидели совершенно иную картину. В сравнении с флагманскими SSD последнего поколения, которые ориентированы на шину PCIe 4.0, новинка PNY выглядит не слишком выразительно. Даже раскритикованный нами ранее Samsung 980 PRO способен предложить в среднем более высокую производительность, не говоря уже о лучшем потребительском PCIe 4.0 SSD современности, WD Black SN850, который оказывается заметно быстрее, чем XLR8 CS3140, почти в любой дисциплине.

Это значит, что с выбором эпитета для своего флагманского продукта маркетинговый отдел PNY явно перегнул палку. Это, вероятно, лучший накопитель в модельном ряду данной компании, но в мире, где существуют предложения других производителей, о XLR8 CS3140 можно говорить лишь как о SSD, который превосходит модели, не обладающие поддержкой PCIe 4.0. В подмножестве же накопителей, которые работают через скоростной интерфейс PCIe 4.0, XLR8 CS3140 в группу лидеров, к сожалению, не попадает.

Впрочем, виновата в этом, конечно же, не сама PNY. XLR8 CS3140 – это типовой SSD, построенный на платформе Phison E18, за разработку и воплощение которой «в железе» несёт ответственность компания Phison. Её инженерная команда так ни разу и не смогла отметиться выпуском флагманской платформы для NVMe SSD, и новый контроллер PS5018-E18 исключением из этого правила не является. К тому же производительность платформы Phison E18 дополнительно пострадала из-за её комплектации старой и медленной флеш-памятью Micron, хотя изначально предполагалось, что в неё войдёт более прогрессивная 176-слойная TLC 3D NAND этого же поставщика. В итоге про платформу E18 можно сказать лишь то, что она лучше прошлой платформы Phison E16, однако производителям SSD на её основе придётся снова бороться за место на рынке, оперируя главным образом ценовым рычагом.

Иными словами, PNY XLR8 CS3140 — это не флагман. Но он может представлять интерес как решение среднего уровня с поддержкой PCIe 4.0 при условии, что PNY установит на своё предложение адекватную цену – XLR8 CS3140 должен быть доступнее тех же Samsung 980 PRO или WD Black SN850. В этом случае он вполне сможет заинтересовать тех пользователей современных платформ с поддержкой PCIe 4.0, которые не гоняются за максимальной производительностью дисковой подсистемы. Только вот сейчас XLR8 CS3140 стоит не меньше настоящих флагманских предложений лидеров рынка. Наверное, пока это можно списать на его недавнее появление в продаже — и вскоре, вероятно, он станет доступнее.

В заключение хочется предупредить потенциальных покупателей XLR8 CS3140 о том, что, помимо всего прочего, это – очень горячий накопитель, который можно эксплуатировать лишь с эффективной системой охлаждения. Поэтому не стоит пытаться сэкономить, покупая версию без радиатора. Та система охлаждения, которую PNY установила на свой продукт, – это не дань моде, а необходимость. Впрочем, со своими обязанностями она отлично справляется.