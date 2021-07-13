Обзор ноутбука GIGABYTE AERO 17 HDR XD: для работы и развлечений — и наоборот

Компания GIGABYTE, известная в нашей стране в первую очередь благодаря своим материнским платам и видеокартам, прочно обосновывается и на рынке ноутбуков. В этом году мы уже знакомили вас с моделями AERO 15 OLED XC и AORUS 15G KC, а теперь в редакцию приехала 17-дюймовая версия AERO 17 HDR XD, адресованная, по словам производителя, в первую очередь создателям цифрового медиаконтента. В основе этого мобильного ПК лежат 8-ядерный процессор Intel поколения Tiger Lake и графика GeForce RTX 3070. Давайте более детально познакомимся с новинкой GIGABYTE.

⇡#Технические характеристики, комплектация и ПО

В продаже вы встретите две версии AERO 17 HDR, если речь идет о платформе Intel 11-го поколения. Версия XD оснащена графикой GeForce RTX 3070, а YD — GeForce RTX 3080. В обоих случаях GPU работает с максимальной мощностью в 105 Вт. А вот остальные характеристики — одинаковые, в паре с графикой в любом случае работает 8-ядерный Core i7-11800H. Прочие характеристики GIGABYTE AERO 17 HDR указаны в таблице ниже.

GIGABYTE AERO 17 HDR Основной дисплей 17,3", 3840 × 2160, IPS Центральный процессор Intel Core i7-11800H Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 8/16 Гбайт (105 Вт с Dynamic Boost)

NVIDIA GeForce RTX 3070 (105 Вт с Dynamic Boost) Оперативная память До 64 Гбайт, DDR4-3200 Установка накопителей 1 × M.2 в режиме PCI Express x4 3.0 / SATA 6 Гбит/с

1 × M.2 в режиме PCI Express x4 4.0 Интерфейсы 3 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × Thunderbolt 4

2 × 3,5-мм мини-джек

1 × HDMI

1 × mini-DisplayPort

1 × RJ-45

1 × UHS-II SD Встроенный аккумулятор 99 Вт⋅ч Внешний блок питания 230 Вт Размеры 396 × 270 × 21 мм Масса ноутбука 2,5 кг Операционная система Windows 10 Home

Windows 10 Pro Гарантия 2 года Цена в России, по данным "Яндекс.Маркета" 240 000 рублей за тестовую модель

К нам в редакцию приехала версия XD с предустановленным SSD объемом 1 Тбайт и 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-3200, маркировка — XD-73RU544SP. В московской рознице такой лэптоп стоит в среднем 240 000 рублей.

В дополнение ко всему перечисленному в ноутбуке установлен беспроводной модуль Intel AX200, поддерживающий стандарты IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, а также Bluetooth 5.2. За проводное соединение с сетью отвечает 2,5-гигабитный контроллер Realtek Gaming.

В комплекте с ноутбуком идет внешний блок питания мощностью 230 Вт и массой 800 граммов вместе со всеми проводами. Технологию Power Delivery лэптоп не поддерживает.

⇡#Внешний вид и устройства ввода

Компьютер выглядит очень строго — и этим AERO 17 HDR XD только привлекает наше внимание. На крышку дисплея нанесен незамысловатый узор, боковые грани тоже имеют профильную форму. Надпись "AERO" подсвечивается белым цветом.

Корпус устройства выполнен алюминия, но производитель отмечает использование наноуглеродного покрытия. Область с клавиатурой оказалась в целом немаркой.

Для 17-дюймовой модели AERO 17 HDR XD оказывается довольно компактным и не слишком тяжелым — впрочем, диковинкой такие характеристики в 2021 году не назовешь. Крышка лэптопа спокойно открывается одной рукой, в конструкции используются тугие и явно качественные петли.

Производитель утверждает, что AERO 17 HDR XD получил первый в мире дисплей толщиной 3 мм с тонким кантом по краям. В результате соотношение площади экрана и площади корпуса составляет 89 %, а ноутбук с такой конструкцией кажется меньше, чем есть на самом деле. Особенно хорошо это видно по реакции людей, которые впервые сталкиваются с такими лэптопами, — они элементарно не верят, что перед ними «семнашка», а не 15-дюймовая версия мобильного ПК.

Толщина AERO 17 HDR XD составляет 21,5 мм.

Ноутбук выпущен для так называемых криейторов, а потому его функциональность должна полностью соответствовать негласным современным стандартам. Здесь есть слот для UHS-II SD-карт — и это правильно! А еще на левой стороне расположены RJ-45, пара USB 3.2 Gen1 A-типа, а также два 3,5-мм разъема (вход для микрофона и выход для наушников). Справа есть еще один USB 3.2 Gen1 A-типа, Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с и видеовыходы HDMI 2.1 с mini-DisplayPort.

Клавиатура 17-дюймового лэптопа ожидаемо оснащена цифровым блоком. Она не отличается от того, что мы видели в ранее протестированной модели AORUS 15G KC. Хотелось бы заполучить более крупные левые Ctrl и Shift, но и к таким кнопкам привыкаешь через день-два. Клавиши со стрелками никак не выделены. Наконец, Insert и Print Screen работают только в сочетании c функциональной клавишей.

Клавиатура имеет RGB-подсветку, настроить которую можно в приложении GIGABYTE Control Center. Иллюминация кнопок не изменилась: подсвечиваются только английские буквы, цифры и символы, поэтому в темноте печатать на русском приходится по памяти — для некоторых пользователей это может быть серьезной проблемой. Однако представители производителя заверили нас, что в будущих модификациях ноутбуков, предназначенных для продажи на территории РФ, подсветка символов кириллицы будет обязательно реализована и, больше того, такие модификации уже находятся в производстве. Клавиатура поддерживает технологию N-Key Rollover, позволяющую нажать до 80 кнопок одновременно. Ход клавиш составляет примерно 2 мм, нажатие хорошо ощущается, хоть и производится почти бесшумно. Также поддерживается создание макросов с участием любых клавиш.

Тачпад не очень большой (106 × 71 мм) и имеет сканер отпечатков пальцев. К его работе у меня вообще нет претензий: сенсорная панель отзывчива, работает четко.

Ранее мы хвалили AERO 17 HDR XD за тонкие рамки крышки дисплея. Достичь этого получилось в том числе и за счет перемещения веб-камеры с верхнего края крышки на основную часть корпуса лэптопа — оптика расположена прямо над кнопкой включения, плюс она снабжена передвижной шторкой. О самой камере, правда, сказать нечего: в лэптопе используется стандартный HD-сенсор.

⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда

Нижняя крышка AERO 17 HDR XD очень просто снимается, но учтите, что вам придется открутить несколько винтов с разъемом Torx.

Кулеры мощных лэптопов GIGABYTE получили название WindForce Infinity. Мы имеем дело с довольно внушительной системой, в которую встроены пять медных теплотрубок, два вентилятора и четыре крупных медных радиатора. Нагретый воздух выбрасывается «карлсонами» в четыре стороны, а новая порция холодного поступает через довольно крупную перфорированную решетку на днище.

Каждый вентилятор WindForce Infinity получил по 71 лопасти. По данным GIGABYTE, эффективность рассеивания тепла увеличена на 30 % в сравнении с показателем модели предыдущего поколения.

Лэптоп оснащен двумя слотами M.2: к одному подведено четыре линии PCI Express 4.0, а к другому — столько же, но стандарта 3.0. В один из разъемов установлен терабайтный накопитель ESR01TBTLG-E6GBTNB4 — по всей видимости, мы имеем дело с OEM SSD компании Phison Electronics. А вот в оба слота SO-DIMM установлены 16-гигабайтные модули DDR4-3200 производства ADATA.

Методика тестирования игровых ноутбуков делает еще больший акцент на компьютерных играх. Измерение производительности лэптопов проводилось при помощи различного ПО.

Игры (разрешение Full HD, WQHD и Ultra HD):

World of Tanks EnCore RT. DirectX 11. Бенчмарк. Режим «Ультра», RT — выкл.

Counter Strike: Global Offensive. DirectX 9. Карта FPS Benchmark. Многоядерная обработка — вкл. Максимальное качество.

The Witcher III: Wild Hunt. DirectX 11. Новиград и окрестности. Максимальное качество.

GTA V. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, FXAA + 2x MSAA, дополнительные настройки качества — вкл., 16х AF, масштаб разрешения изображения — выкл. В 4К — без AA.

PlayerUnknown's Battlegrounds. DirectX 11. Режим тренировки. Режим «Ультра».

Shadow of the Tomb Raider. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, DXR — выкл., TAA.

Assassin's Creed Valhalla. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Режим «Самое высокое».

Battlefield V. DirectX 12. Миссия «Последний Тигр». Режим «Ультра», TAA, DXR — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество (дополнительные настройки — выкл.), TAA.

Gears 5. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Режим «Ультра».

Metro: Exodus. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Режим «Ультра».

Horizon Zero Dawn. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Наивысшее качество, TAA.

Death Stranding. DirectX 12. Пролог. Максимальное качество.

A Total War Saga: TROY. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Режим «Макс.», 4x AA. В 4K — без АА.

DOOM Eternal. Vulkan. Начало игры. Режим «Абсолютный кошмар».

Watch Dogs: Legion. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, TAA, DXR — выкл., DLSS — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Режим качества «Впечатляющее», DXR — выкл., DLSS — выкл.

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 99-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование ноутбука в играх и приложениях проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач.

Приложения:

Corona 1.3. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены BTR, используемой для измерения производительности.

Blender 2.92. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели pavillon_barcelona_v1.2 из Blender Benchmark.

x265 HD Benchmark. Тестирование скорости транскодирования видео в формат H.265/HEVC. В таблицах и графиках указано среднее целое значение, полученное после пяти запусков теста.

CINEBENCH R23. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU. В таблицах и графиках указано среднее целое значение, полученное после пяти запусков теста.

Adobe Premiere Pro 2020. Рендеринг проекта в разрешении 4K.

Topaz Video Enhance AI v1.2.3. Тестирование производительности в основанной на ИИ программе для улучшения детализации видео. В тесте используется исходное видео в разрешении 1280×720, которое увеличивается на 150 % с использованием модели Artemis-HQ: P, HQ, MC.

Комплексные бенчмарки:

Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.1.2177. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

3DMark Professional Edition 2.11.6846. Тестирование в сценах Time Spy и Fire Strike.

Unigine Superposition Benchmark. Тестирование в режиме 1080p Extreme.

Тестирование ноутбука в ресурсоемких приложениях проводилось в режиме по умолчанию без какой-либо настройки параметров центрального процессора и кулера.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук.

В играх и других приложениях рассмотрены результаты следующих ноутбуков:

Участники тестирования Модель Экран Процессор Оперативная память Графика Накопитель Батарея MSI GE66 Raider (2021) 15,6'', 1920 × 1080 Intel Core i7-10870H, 8/16 ядер/потоков, 2,2 (5,0) ГГц, 45 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 512 Гбайт 99,9 Вт⋅ч ASUS Zephyrus G15 15,6'', 2560 × 1440 AMD Ryzen 7 5800HS, 8/16 ядер/потоков, 2,8 (4,4) ГГц, 35 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт 90 Вт⋅ч GIGABYTE AORUS 15G KC 15,6'', 1920 × 1080 Intel Core i7-10870H, 8/16 ядер/потоков, 2,2 (5,0) ГГц, 45 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков, 6 Гбайт GDDR6 SSD, 512 Гбайт 99 Вт⋅ч ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 (2021) 14'', 2560 × 1440 AMD Ryzen 9 5900HS, 8/16 ядер/потоков, 3 (4,6) ГГц, 35 Вт 32 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков, 6 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт 76 Вт⋅ч ASUS TUF Gaming F15 (FX506H) 15,6'', 1920 × 1080 Intel Core i7-11800H, 8/16 ядер/потоков, 2,3 (4,6) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков, 4 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт 48 Вт⋅ч ASUS ROG Zephyrus S17 GX703 17,3", 3840 × 2160 Intel Core i9-11900H, 8/16 ядер/потоков, 2,5 (4,9) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков, 16 Гбайт GDDR6 SSD, 3 Тбайт 90 Вт⋅ч GIGABYTE AERO 17 HDR XD 17,3", 3840 × 2160 Intel Core i7-11800H, 8/16 ядер/потоков, 2,3 (4,6) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт 99 Вт⋅ч

⇡#Дисплей и звук

На сайте производителя сказано, что абсолютно все установленные на ноутбуках серии AERO дисплеи проходят обязательную процедуру калибровки и сертификации средствами профессионального устройства X-Rite Pantone. В AERO 17 HDR XD установлена IPS-матрица AU Optronics B173ZAN03.2, поддерживающая 4K-разрешение и стандарт VESA DisplayHDR 400.

Результаты тестирования наглядно показывают, что экран в AERO 17 HDR XD очень хорош. Матрица обладает отличными показателями яркости и контрастности, а также великолепной цветопередачей. Да, герой обзора отлично подойдет тем, кто профессионально работает с цифровым контентом.

GIGABYTE AERO 17 HDR XD (матрица — AU Optronics B173ZAN03.2) Минимальная яркость 3 кд/м2 Максимальная яркость 464 кд/м2 Цветовая температура 6600 К Контрастность 1412:1 Цветовой охват sRGB 100 % Цветовой охват Adobe RGB 100 % Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 0,71 (1,54) Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 0,51 (1,82) Углы обзора соответствуют заявленным Glow-эффект присутствует ШИМ не замечена на всех уровнях яркости

Качество звучания AERO 17 HDR XD порадовало: запас громкости отличный, бас есть, музыкальные композиции в целом воспроизводятся довольно чисто.

⇡#Эффективность работы системы охлаждения

В программе GIGABYTE Control Center мы можем выбрать один из четырех режимов работы лэптопа: Creator, Turbo, Gaming и Maximum Battery Life. Было решено протестировать AERO 17 HDR XD в режимах «Турбо» и «Игровой».

Сводные данные по работе и настройке ноутбука Режим работы ноутбука Turbo Gaming Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1290 МГц, 12 Гбит/с 1290 МГц, 12 Гбит/с Реальная частота графического процессора в Cyberpunk 2077: минимальная, максимальная, средняя 1305 МГц 1305 МГц 1590 МГц 1570 МГц 1457 МГц 1455 МГц Максимальный уровень шума 50,7 дБА 43,8 дБА Среднее энергопотребление: графического процессора, центрального процессора 99 Вт 100 Вт 36 Вт 34 Вт Температура графического процессора: средняя, максимальная 75 °C 78 °C 76 °C 79 °C Температура центрального процессора: средняя, максимальная 73 °C 76 °C 84 °C 84 °C Производительность 3DMark Time Spy, баллы 9038 9025 3DMark Fire Strike, баллы 20673 20628 Unigine Superposition, 1080p Extreme, баллы 6009 5942

В первом случае для центрального процессора активируется лимит мощности в 70 Вт (вместо стандартных 45 Вт), но вентиляторы кулера даже без нагрузки вращаются с 100-процентной частотой. В режиме Gaming Mode ноутбук без нагрузки работает бесшумно, но и здесь разгона графического процессора не предусмотрено, а потому в обоих случаях мобильный ПК демонстрирует схожие результаты в бенчмарках.

Мы видим, что в игровом режиме лэптоп под нагрузкой работает довольно шумно — тихим устройство в играх не назовешь. Тем не менее при таких параметрах система охлаждения хорошо справляется с Core i7-11800H и GeForce RTX 3070, чип которой ограничен в энергопотреблении отметкой в 105 Вт. В режиме «Турбо» температуры оказываются еще ниже, но и заметно возрастает уровень шума.

Корпус ноутбука довольно сильно греется в средней части, ближе к кнопке включения. К счастью, по бокам клавиатура нагревается, скажем так, в стандартных пределах — играть не мешает.

Ниже приведена наглядная иллюстрация того, что Core i7-11800H при лимите мощности в 70 и 45 Вт — это практически два разных процессора. В том же Adobe Premiere Pro включение режима «Турбо» сделало AERO 17 HDR XD быстрее на 10 %. Зато в режиме Gaming лэптоп (без нагрузки на видеокарту) работает очень тихо, так как кулер с общими для ГП и ЦП теплотрубками легко справляется с 45-ваттным кристаллом.

Стоит отметить, что в GIGABYTE Control Center и вовсе можно создать свой режим работы кулера ноутбука — так, чтобы он и шумел меньше, но при этом функционировал эффективнее.

Эффективность работы системы охлаждения ноутбука в программе Adobe Premiere Pro 2020 Turbo Gaming Частота ЦП Средняя 3,8 ГГц 3,2 ГГц Температура ЦП Максимальная 93 °C 88 °C Средняя 83 °C 69 °C Уровень шума Максимальный 50,9 дБА 37,9 дБА Энергопотребление ЦП Среднее 71 Вт 46 Вт Время на исполнение тестовой задачи (меньше – лучше) 721 с 800 с

Настал тот момент, когда можно заявлять, что мы в тестлабе изучили уже приличное количество лэптопов с графикой GeForce RTX 3070. Поэтому потенциал этого ноутбучного GPU нам хорошо известен. Ниже в таблице приведено сравнение AERO 17 HDR XD с другими лэптопами, использующими такие чипы, как GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3080. Ноутбук тестировался в режиме «Турбо».

Конечно же, герой обзора отлично подходит для игр, ведь в AERO 17 HDR XD установлен второй по уровню быстродействия мобильный GPU. Правда, в разрешении 4K мобильной GeForce RTX 3070 становится тяжеловато в 5 случаях из 17 — здесь придется либо снижать качество графики, либо менять разрешение. В том же WQHD «Аэро» выдает фреймрейт, не просаживающийся ниже условно комфортной отметки в 30 кадров в секунду, во всех играх, кроме «Киберпанка», где лучше просто активировать функцию DLSS.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN World of Tanks 230 151 160 105 68 47 CS: GO 420 111 317 71 190 41 PlayerUnknown's Battlegrounds 169 113 123 82 70 55 The Witcher III: Wild Hunt 102 65 78 50 47 32 GTA V 84 58 73 54 58 41 Shadow of the Tomb Raider 77 48 70 48 42 34 Assassin's Creed Valhalla 63 44 51 36 33 24 Red Dead Redemption 2 69 56 54 45 35 29 Gears 5 95 65 74 54 41 33 Metro: Exodus 64 34 53 31 34 22 Death Stranding 87 68 84 68 56 45 A Total War Saga: TROY 80 64 57 45 47 39 Horizon Zero Dawn 68 46 65 44 43 33 Watch Dogs: Legion 69 46 55 37 30 26 Battlefield V 111 70 85 57 49 36 Cyberpunk 2077 63 47 32 23 20 16 DOOM Eternal 199 141 155 112 56 45

Потенциал новых чипов Tiger Lake мы уже изучили — AERO 17 HDR XD не стал первопроходцем в редакции 3DNews. Графики с результатами тестирования приведены ниже, а выводы каждый сделает сам.

Ниже приведены результаты тестирования ноутбука в комплексном бенчмарке PCMARK10. В ряде тестов (таких как архивирование, работа с графикой и фото- и видеоконтентом, взаимодействие с браузерами, а также с офисными приложениями) важную роль играет накопитель ноутбука. В лэптопе GIGABYTE установлен Phison Electronics ESR01TBTLG-E6GBTNB4, поддерживающий стандарт PCI Express 4.0.

⇡#Автономная работа ноутбука

Версии AERO 17 HDR XD комплектуются батареей на 99 Вт⋅ч. Железо в ноутбуке используется мощное, плюс установлен 4K-дисплей. Так что даже с таким аккумулятором тяжело ожидать от компьютера рекордной автономности, сравнимой, например, с показателями современных ультрабуков. Но и плохой ее не назовешь: получены стабильные 6 часов при довольно высокой яркости дисплея.

Время автономной работы, яркость экрана 200 кд/м2 Веб 6 ч 13 мин Просмотр видео 6 ч 0 мин

В первую очередь GIGABYTE AERO 17 HDR XD — это качественно собранный ноутбук. Алюминиевый корпус, строгий дизайн, наличие картридера, современных видеовыходов и Thunderbolt 4 — хороший набор для лэптопа, предназначенного для работы. Дисплей — великолепный, за ним приятно не только работать, но и играть. Система охлаждения справляется с заявленным железом и при нагрузке только на процессор может выполнять свои функции очень даже тихо. В играх AERO 17 HDR XD работает шумновато, но вполне терпимо.

Перекочевали к герою обзора и недочеты, на которые мы указывали в недавно протестированном AORUS 15G, — это отсутствие USB 3.2 Gen2 и нехватка подсветки русских букв на клавиатуре. Критично для вас это или нет — решайте сами, уважаемые читатели.