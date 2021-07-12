Обзор умной колонки «Капсула Мини»: «Маруся» пытается умилять

Мы подробно рассказывали об обеих колонках «Яндекса»: и о полноразмерной «Станции», и о компактной «Станции Мини». А вот пытающуюся запрыгнуть в тот же поезд с зазором почти в два года «Капсулу» от Mail.Ru мы, к сожалению, пропустили. Что же, повезло, что «мейл» прилежно списывает все у соседа и вскоре выпустил маленькую версию своей колонки, которая тоже называется «Мини». Наверстываем упущенное уже с ней.

Обзор «Яндекс.Станции Мини» мой коллега Денис Нивников начал с небольшого анализа рынка, отметив одновременно и неплохие продажи колонки, и то, что она по состоянию на осень 2019-го была убыточна. Увы, найти сколько-нибудь релевантные данные по «Капсуле» невозможно: Mail.Ru Group не раскрывает сведения ни по финансовой успешности колонки, ни по отгрузкам, ни по продажам. Удалось найти только исследование компании Just AI, не подкрепленное никакими данными, — согласно ему, до конца 2020 года должно быть продано около сотни тысяч «Капсул» («Яндекс» по состоянию на весну 2021-го продал уже 1,3 миллиона «Станций»).

Отсутствие официальной информации легко объяснимо — едва ли там есть чем похвастать, все-таки запуск пришелся на идеальный шторм эпидемии коронавируса. В то же время ситуация с то и дело маячащим на горизонте локдауном и повальной удаленкой буквально провоцирует на покупку гаджета, с которым можно поговорить — да и в целом рынок умных колонок растет очень быстрыми темпами. Так что выпуск более недорогой и компактной версии «Капсулы» был вполне ожидаем. Она была представлена 29 июня и уже доступна в продаже по цене 5 490 рублей — на 500 рублей дороже, чем «Яндекс.Станция Мини». В чем же заключаются потянувшие на полтысячи рублей преимущества обиталища «Маруси» — так зовут «мейловскую» голосовую помощницу — перед компактным пристанищем «Алисы»?

Пропущу раздел про комплект поставки, благо здесь он совсем непримечательный: документация, обыденная коробочка, разве что зарядное устройство немного удивило — впервые увидел адаптер с припаянным кабелем USB Type-C.

А вот внешне «Капсула Мини» как раз примечательна. Ее обликом занималась британская студия Layer, которая специализируется на «экологичном» дизайне с применением дерева и текстильных материалов. Так что параллели со «Станцией Мини» неизбежны, но, на мой взгляд, «Капсула Мини» получилась эффектнее и одновременно… человечнее, что ли. Здесь нет острых граней, вся колонка состоит будто бы из окружностей и наивных припухлостей. В сочетании с той самой тканой текстурой это производит немного детское впечатление, умиляет. Особенно когда колонка строит глазки.

Дело в том, что под поверхностью у «Капсулы Мини» спрятан светодиодный экранчик, способный показывать время, температуру, уровень громкости и — в каких-то ситуациях — демонстрировать забавные мордочки. Понять, в каких именно, кроме этапа настройки и момента включения, у меня не получилось — для этого пришлось уточнять у специалистов: «Марусю» можно попросить помурлыкать, и она это делает, параллельно строя глазки; также можно дотронуться до панели управления по центру — и колонка последовательно покажет все лица, которые умеет.

У экранчика есть и еще одна приятная особенность — он автоматически подстраивается под внешнее освещение, чтобы не слепить в темноте (например, у кровати) и быть хорошо различимым на солнце. Делает он это качественно, да и в целом смотрится здорово. В будущем «Капсула Мини» должна научиться еще показывать счет матчей, но пока не умеет.

На верхней части колонки находится уже упомянутая сенсорная панель управления, изготовленная из пластика — темно-серого или светло-серого, в зависимости от цветовой вариации колонки. В нашем случае — темно-серого, хотя официально производитель зовет этот цвет «черным». На панели четыре зоны: увеличение и уменьшение громкости, пауза/подтверждение выбора и выключение/включение микрофона. Эти элементы можно совмещать — например, коснувшись круглого значка (пауза) и увеличения/уменьшения громкости, можно переключать треки.

Вокруг панели управления находится светодиодная RGB-полоска, которая реагирует на разные ситуации по-разному — горит непрерывно красным, если отключить микрофон, мерцает голубым, когда вы обратились к «Марусе» и так далее.

Сзади колонки находятся два порта — USB Type-C для питания (не зарядки, да, а питания) и мини-джек: к «Капсуле Мини» можно подключить большие колонки, прокачав ее звук, или наушники, чтобы пользоваться ее возможностями, не тревожа окружающих.

Надо сказать, что «Капсула Мини» чуть крупнее, чем «Станция Мини» — 100 × 45 против 90 × 45 мм — и заметно тяжелее — 305 против 170 граммов, но по факту это никак не сказывается на ее свойствах. Это очень маленькая колонка, которая отлично помещается почти куда угодно (и хорошо там смотрится).

На этом месте, завершая разговор о конструкции колонки, остается только посетовать на отсутствие встроенного аккумулятора. Необъяснимое, если честно, отсутствие — придумать какие-то оправдания, кроме увеличения (незначительного) стоимости и габаритов (тоже не слишком серьезно), у меня не получилось. Но да, колонка, которая буквально вопит о своей переносной сущности, — стационарна. Да, она работает от любой зарядки мощностью не менее 10 Вт с кабелем USB Type-C, но это не меняет картину в целом. Причем той же странной болезнью страдает и маленькая колонка «Яндекса» — просто эпидемия какая-то, здорово снижающая потенциал устройств.

«Капсула Мини» Габариты 100 × 45 мм Масса 305 граммов Wi-Fi 2,4/5 ГГц Bluetooth 4.2 Динамик 1 × 5 Вт Количество микрофонов 4 Цена 5 490 рублей

По сути своей «Капсула Мини», как и большая «Капсула», как и все подобные умные колонки, — это окошко, через которое компания-производитель продвигает свои многочисленные сервисы, разговаривая при этом голосом своего ИИ-помощника, в данном случае «Маруси». Конгломерат сервисов Mail.Ru Group постоянно расширяется, но в случае с «Капсулой Мини» речь идет в первую очередь о том, что входит в подписку VK Connect – при покупке колонки бонусом идут три бесплатных месяца.

В состав VK Combo входит прослушивание музыки без рекламы, скидки на заказы в сервисах доставки «Самокат» и Delivery Club, скидка на вызов такси в «Ситимобил» и «Такси Вконтакте» и многое другое, в том числе и скидка на покупку колонки «Капсула» — такая вот рекурсия. Но в разрезе «Капсулы Мини» нас интересует в первую очередь не такси или каршеринг (колонка не умеет вызывать такси на дом), а сервисы с загруженной музыкой и аудиокнигами, а также доставка еды.

Чтобы «Капсула Мини» заработала, надо установить на смартфон (неважно, с Android или iOS) приложение «Маруся» и включить Bluetooth – приложение автоматически определяет, есть ли рядом колонка, связывается с ней, помогает подключить ее к домашней Wi-Fi-сети, а дальше «Капсула» уже существует относительно автономно. Настроек минимум, и заметную часть предлагаемых параметров (например, громкость) можно менять непосредственно на колонке.

Умная колонка, само собой, откликается на голосовые команды — позвав «Марусю», можно спросить ее о каких-то базовых вещах: какая сейчас погода, когда будет следующий матч сборной России или как доехать до «Площади Революции». Ответы, увы, не всегда будут точными — например, сказать температуру воздуха прямо сейчас колонка может, а вот с погодой на ближайшие дни может ошибаться. А еще она плохо определяет свое местоположение; в моем случае, например, случилась промашка примерно на 10 километров — видимо она определяет свое местоположение по IP-адресу. С построением маршрутов тоже беда — например, площадь Революции нашлась в Сестрорецке, что в Ленинградской области, а московская станция метро, несмотря даже на поправку с моей стороны, так и осталась непознанным краем.

Так что в целом «Маруся» скорее милая — умеет мурлыкать и мяукать, — чем умная. С музыкой, самой базовой функцией, тоже возникли некоторые проблемы: поставить, к примеру, подборку латиноамериканской музыки или включить плей-лист для уборки (достаточно уместный) она смогла, а вот конкретную песню группы Shortparis (которая — проверено — есть в VK) не нашла и поставила другую. С аудиокнигами та же история: сказку ребенку, если не уточнять слишком конкретно, «Маруся» включит, но какого-то огромного ассортимента не предложит. Впрочем, тут она не сильно отличается от «Алисы» — разве что острит намного меньше, отчего не производит столь живого впечатления. Но она хотя бы добрее — такая милая глупышка.

Что еще умеет делать «Капсула Мини»? Во-первых, колонка может взаимодействовать с системами умного дома разных брендов — от Xiaomi до Philips — список постоянно расширяется; возможность отдавать команды лампочкам голосом как минимум повышает самооценку — чувствуешь себя демиургом. Во-вторых, конечно же, она умеет играть роль будильника или радиоприемника (причем эти две способности можно совмещать). В-третьих, она может включить белый шум или звуки природы, помогая вам или детям заснуть или расслабиться. В-четвертых, наряду с большой «Капсулой» это первая российская колонка, которая дружит со Spotify Connect – она определяется в числе доступных устройств в настройках сервиса автоматически, после чего на нее можно передавать музыку со Spotify. Ну и наконец, то, о чем мы говорили чуть выше, — с помощью «Капсулы Мини» можно заказывать еду. Пока только из «Макдоналдса» или повторять один из десяти последних заказов на Delivery Club (выбор ресторана и прослушивание всего меню — слишком громоздкий процесс, это реально гораздо проще делать через приложение), но тем не менее — это относительно удобно, колонке надо только разрешить подтверждать заказы самостоятельно, без ввода кода от банка в приложении, и — вперед!

И пара слов о качестве звука — здесь стоит один динамик мощностью пять ватт. У «Яндекс.Станции Мини» — три ватта. В принципе, вот, наверное, и оправдание тех самых лишних пяти сотен рублей. Звучит «Капсула Мини» для своих размеров совсем неплохо, действительно — громкости хватает, чтобы даже на среднем уровне наполнить звуком довольно большую комнату, есть даже кое-какие претензии на басы. Уровень вполне привычный для переносных колонок среднего класса — только в данном случае в стационарном варианте.

«Капсула Мини», как и все ее собратья (хочется сказать сестры — со своими почти обязательными женскими голосами), конечно, не оказывается гаджетом сколько-нибудь необходимым: весьма ограниченная функциональность, пока еще большие огрехи в интеллектуальности голосового помощника и режущая без ножа привязка к кабелю. Но она берет свое милотой и действительно хорошим дизайном. И она вполне сравнима с «Яндекс.Станцией Мини» и другими многочисленными уже колонками сторонних производителей на базе «Алисы» — это та же лига, за исключением внешнего исполнения — здесь «Капсула Мини», на мой взгляд, впереди всех. Повторюсь, «Маруся» сейчас кажется глупее «Алисы», но базовая функциональность та же. Выбор, по сути, просто стоит между сервисами «Яндекса» и сервисами «Мейла» — его и надо делать, если вы все-таки задумались о покупке колонки, с которой можно поговорить.