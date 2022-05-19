Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию

Серия ноутбуков ThinkBook от Lenovo ассоциируется в первую очередь с универсальными машинами без претензий на высокую производительность и богатство функций. Однако новый ThinkBook 16p Gen 2 ориентирован не только и не столько на офисных работяг, сколько на создателей цифрового контента. Об этом говорят мощная начинка и крупный, 16-дюймовый экран. С недавних пор многие производители начали использовать панели такого размера вместо привычных 15,6 дюйма, а ThinkBook 16p Gen 2 иллюстрирует еще один позитивный сдвиг: от соотношения сторон 16:9 к более удобному и эффективному с точки зрения площади 16:10.

Впрочем, одних лишь этих поверхностных характеристик не достаточно, чтобы гарантировать ThinkBook 16p Gen 2 безоговорочный успех. Давайте разберемся, что инженерам Lenovo удалось сделать на отлично и над чем еще предстоит поработать в неизбежной версии Gen 3.

ThinkBook 16p Gen 2 поставляется в конфигурации с шестиядерным центральным процессором Ryzen 5 5600H либо с одной из восьмиядерных моделей — Ryzen 7 5800H или Ryzen 9 5900HX, которые отличаются друг от друга тактовыми частотами ядер x86 и встроенного видеоядра. Все перечисленные процессоры, согласно спецификациям, развивают мощность вплоть до 54 Вт, но, как покажут тесты, Lenovo придала CPU дополнительное ускорение за счет небольшого разгона.

Вдобавок к мощному центральному процессору ThinkBook 16p Gen 2 получил дискретное видеоядро GeForce RTX 3060 c 6 Гбайт видеопамяти. Потребляемая мощность RTX 3060 может лежать в широких пределах — от 60 до 115 Вт. Но поскольку ThinkBook 16p Gen 2 — довольно компактное и тонкое устройство, TBP видеоадаптера зафиксировано на уровне 80 Вт.

В остальном ThinkBook 16p Gen 2 не допускает большой вариативности в составе комплектующих. Объем оперативной памяти, если судить по описанию машины на сайте производителя и конфигурациям, доступным в рознице, составляет 16 либо 32 Гбайт, а SSD — 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Хотя некоторые лэптопы с размером экрана 15–16 дюймов могут похвастаться аккумулятором максимальной емкости, которую допускают авиакомпании для перевозки в ручной клади (99 Вт⋅ч), Lenovo ограничилась более компактной АКБ на 71 Вт⋅ч.

Производитель Lenovo Модель ThinkBook 16p Gen 2 Дисплей 16'', 2560 × 1600, IPS CPU AMD Ryzen 9 5900HX (8/16 ядер/потоков, 3,3–4,6 ГГц);

AMD Ryzen 7 5800H (8/16 ядер/потоков, 3,2–4,4 ГГц);

AMD Ryzen 5 5600H (6/12 ядер/потоков, 3,3–4,2 ГГц) Оперативная память DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, до 32 Гбайт (2 канала) GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 Гбайт) Накопитель WD PC SN730 (PCIe 3.0 x4), до 1024 Гбайт Внешние разъемы ввода-вывода 2 × USB 3.1 Gen 2 Type-C;

2 × USB 3.1 Gen 1 Type-A;

1 × SD;

1 × TRS 3,5 мм Сеть IEEE 802.11ax;

Bluetooth 5.0 Емкость аккумулятора, Вт⋅ч 71 Масса, кг 1,99 Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 354,6 × 252 × 19,5 Розничная цена (в России на момент написания), руб. От 155 490 (AMD Ryzen 5 5600H, 16 Гбайт RAM, SSD 512 Гбайт) — market.yandex.ru;

от 241 160 (AMD Ryzen 9 5900HX, 32 Гбайт RAM, SSD 1024 Гбайт) — market.yandex.ru

Внешний вид и эргономика

Весь корпус ThinkBook 16p Gen 2, не считая окантовки экрана, собран из алюминиевых панелей, причем довольно толстых. Это не лучшим образом сказывается на массе устройства (около 2 кг), зато способствует повышенной жесткости материала под клавиатурой и экранной крышки, хотя сам дисплей здесь не ламинированный (и не чувствительный к прикосновениям). Ноутбук легко раскрыть одной рукой, а крышка откидывается на угол вплоть до 180°.

В ThinkBook 16p Gen 2 используется экранная матрица набирающего популярность формата 16 дюймов, однако благодаря узким рамкам по бокам не возникает впечатления, будто новинка крупнее типичных устройств с диагональю экрана 15,6 дюйма. Кроме того, экран имеет пропорции 16:10 вместо преобладающих 16:9, поэтому горизонтальные отступы от краев крышки тоже получились меньше, чем обычно. Покрытие экрана — матовое.

Производители лэптопов давно научились собирать экраны в тонких рамках, но задача размещения веб-камеры по-прежнему не имеет идеального решения. HUAWEI и HONOR прячут ее в клавиатуре, Apple пришлось вырезать кусочек экрана, ну а Lenovo поселила объектив в небольшом выступе экранной крышки. У веб-камеры есть сдвигающаяся шторка и опциональная функция биометрической аутентификации пользователя.

Характерная черта дизайна игровых ноутбуков Lenovo, которую позаимствовал и ThinkBook 16p Gen 2, состоит в том, что ось экранных шарниров у них сдвинута вперед. Таким образом, часть нижней половины корпуса всегда остается на виду. Сверху там расположены светодиодные индикаторы, указывающие положение трех разъемов — питания и двух портов USB Type-A. Но символы загораются лишь тогда, когда лэптоп подключен к розетке, так что вход для кабеля питания все равно придется искать на ощупь.

ThinkBook 16p Gen 2 досталась отличная клавиатура. У нее есть цифровой блок, а символьные клавиши, за исключением многострадальной «~», имеют одинаковую ширину. Впрочем, давние пользователи деловых лэптопов наверняка посетуют на отсутствие клавиш Del, Ins, PgUp и PgDn. Кроме того, ради цифрового блока все клавиши пришлось сделать довольно мелкими, а руки при печати вслепую оказываются сдвинуты влево от центральной оси корпуса. Подсветка символов — белая, с двумя ступенями яркости.

Главное, что механика клавиш ThinkBook 16p Gen 2 лучше, нежели у большинства известных нам лэптопов. В первую очередь благодаря жесткой конструкции шасси, но механизмы также обеспечивают довольно длинный ход крышек и четкий момент срабатывания. Придется заметить, что сопротивление конусов под клавишами самую малость выше, чем нужно, и в результате клавиши кажутся «вязкими», но, повторимся, не так уж много ноутбуков могут похвастаться лучшими органами управления.

Тачпад имеет стеклянную поверхность и обеспечивает безукоризненный трекинг курсора. Панель хорошо зафиксирована в корпусе, не издает никаких посторонних звуков, однако ей недостает жесткости, и это хорошо чувствуется при давлении на уголок.

Кнопка включения отделена от основного блока клавиш, и в нее интегрирован сканер отпечатка пальца — хорошо, что именно такое решение вслед за «Маками» начали использовать лэптопы под управлением Windows.

Боковины корпуса ThinkBook 16p Gen 2 сужаются ближе к передней грани, что визуально делает устройство легче, однако самую «мясистую» часть боковых сторон заняли решетки системы охлаждения. Как следствие, на них осталось совсем немного места для внешних разъемов: пара USB Type-C с одной стороны, мини-джек и картридер SD с другой — вот и все. Еще два порта USB, уже Type-A, вместе с разъемом питания расположены на задней поверхности шасси. И все равно конфигурация проводных интерфейсов ThinkBook 16p Gen 2 получилась очень спартанской для мобильной рабочей станции.

Что касается самого решения поместить часть разъемов сзади, то оно, бесспорно, придает рабочему месту аккуратный вид, но, будь мы инженерами Lenovo, мы бы поменяли местами один порт USB Type-A с портом Type-C. Как ни крути, «устаревший» разъем чаще используют для подключения флешек, жестких дисков и тому подобного, а Type-C — для стационарной периферии, в том числе внешних мониторов, ведь отдельного выхода HDMI или DisplayPort у ThinkBook 16p Gen 2 нет.

Аккумулятор ноутбука заряжается при помощи здоровенного блока питания мощностью 230 Вт, который обременит путешествующего владельца ThinkBook 16p Gen 2 еще на один килограмм багажа.

⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда

Система охлаждения ThinkBook 16p Gen 2 работает по схеме, характерной скорее для игровых лэптопов и рабочих станций, нежели для компактных ультрабуков: холодный воздух попадает внутрь через отверстия нижней панели, а горячий выбрасывается не вверх, а параллельно столу, сквозь решетки в задней грани корпуса и по бокам.

Хотя Lenovo применяет испарительную камеру для охлаждения ноутбуков премиум-класса, ThinkBook 16p Gen 2 такая роскошь не положена. Вместо нее использована привычная конструкция из массивного теплосъемника, который покрывает CPU, GPU и чипы VRAM, и четырех тепловых трубок. Отдельная трубка заложена в районе силовых каскадов VRM, но у нее нет собственного контакта с радиатором, что было бы весьма кстати при настолько высокой потребляемой мощности компонентов.

Еще одна особенность в сборке ThinkBook 16p Gen 2 — это внешние разъемы: самые крупные из них (USB Type-A и разъем питания) усилены металлическими рамками.

Ноутбук Lenovo допускает апгрейд оперативной памяти и SSD силами пользователя, но с определенными ограничениями. Из 32 Гбайт RAM, которые установлены в тестовом образце ThinkBook 16p Gen 2, 16 Гбайт уже распаяны на материнской плате, а еще 16 дает модуль SO-DIMM, прикрытый металлической крышкой. Как следствие, даже сменив предустановленный модуль на планку DDR4 максимальной емкости (32 Гбайт), невозможно получить общий объем больше 48 Гбайт. Благо потребность в 64 Гбайт оперативной памяти возникнет только в тяжелых рабочих задачах, которым в любом случае необходимо более мощное железо, чем может предложить этот ноутбук. В то же время модификации лэптопа с 16 Гбайт RAM несут всего 8 Гбайт на материнской плате, а значит, максимальный объем после апгрейда равняется 40 Гбайт.

Чтобы заменить в ThinkBook 16p Gen 2 ПЗУ, придется перенести на новый SSD медную фольгу, которой укутан «родной» накопитель. Хорошо, что на материнской плате есть другой, свободный разъем M.2, куда можно установить еще один SSD.

Синтетические тесты Приложение Настройки 3DMark Time Spy — Geekbench 5 — CINEBENCH R23 — GFXBench 5 (Aztec Ruins — Normal Tier, High Tier) Windows: Vulkan, macOS: Metal fio 3.16 Последовательное чтение/запись, произвольное чтение/запись (небуферизированный ввод-вывод)

Тестирование дисплея выполняется при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro Plus в приложении DisplayCAL 3.

Время автономной работы ноутбука измеряется при яркости дисплея 200 кд/м2 в следующих сценариях использования:

веб-серфинг: поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 25 с в браузере Google Chrome (кеш и cookies отключены);

непрерывное воспроизведение 4К-видео в формате HEVC (H.265).

В тестировании приняли участие следующие устройства:

Экран CPU Оперативная память GPU SSD HDD Аккумулятор Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU) 16", 2560 × 1600, IPS AMD Ryzen 9 5900HX 8/16 ядер/потоков, 3,3–4,6 ГГц DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 32 Гбайт NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Гбайт GDDR6 WD PC SN730 (PCIe 3.0 x4) 1024 Гбайт Нет 71 Вт⋅ч Apple MacBook Pro 13", Late 2020 (A2338) 13,3'', 2560 × 1600, IPS Apple M1 4+4 ядра/потока, ≤3,2 ГГц LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 16 Гбайт Apple G13G (8 ядер) Системная RAM Apple AP2048Q (Apple Fabric) 2048 Гбайт Нет 58,2 Вт⋅ч Apple MacBook Pro 16", Late 2021 (A2485) 16,2'', 3456 × 2234, IPS Mini LED Apple M1 Pro (10 ядер) 8+2 ядра/потока, ≤3,2/2,1 ГГц LPDDR5 SDRAM, 6400 МТ/с, 16 Гбайт Apple G13X (16 ядер) Системная RAM Apple AP1024R (Apple Fabric) 1024 Гбайт Нет 99,6 Вт⋅ч ASUS ExpertBook B7 Flip (B7402FE) 14'', 1920 × 1200, IPS Intel Core i7-1195G7 4/8 ядра/потоков, 2,9–4,6 ГГц DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 64 Гбайт Intel Iris Xe Graphics G7 1 Гбайт из системной памяти Samsung PM9A1 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт Нет 63 Вт⋅ч ASUS ROG Flow X13 (GV301QH-K5228T) 13,4'', 3840 × 2400, IPS AMD Ryzen 9 5980HS 8/16 ядер/потоков, 3,1–4,8 ГГц LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 32 Гбайт NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4 Гбайт GDDR6 WD PC SN530 (PCIe 3.0 x4) 1024 Гбайт Нет 62 Вт⋅ч GIGABYTE AERO 15 OLED (XD-73RU644SP) 15,6'', 3840 × 2160, AMOLED Intel Core i7-11800H 8/16 ядер/потоков, 2,3–4,6 ГГц DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 32 Гбайт NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Гбайт GDDR6 Phison ESR01TBTLG-E6GBTNB4 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт Нет 99 Вт⋅ч HP ZBook Studio G7 (1J3W1EA) 15,6'', 1920 × 1080, IPS Intel Core i7-10850H 6/12 ядер/потоков, 2,7–5,1 ГГц DDR4 SDRAM, 2933 МТ/с, 16 Гбайт NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Гбайт GDDR6 Samsung PM981a (PCIe 3.0 x4) 512 Гбайт Нет 83 Вт⋅ч HUAWEI MateBook 16 (CREM-WXX9) 16'', 2520 × 1680, IPS AMD Ryzen 7 5800H 8/16 ядер/потоков, 3,2–4,4 ГГц DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 16 Гбайт AMD Radeon RX Vega 8 512 Мбайт из системной RAM WD PC SN730 (PCIe 3.0 x4) 512 Гбайт Нет 84 Вт⋅ч

В ThinkBook 16p Gen 2 используется экранная матрица сравнительно небольшого для диагонали 16 дюймов, но вполне приемлемого разрешения 2560 × 1600 пикселей. Она отличается неплохим запасом яркости — 387 кд/м2 — и высокой контрастностью, 1681:1.

Запустив предустановленную утилиту X-Rite Color Checker, пользователь может прописать в операционной системе цветовой профиль экрана, который, если судить по результатам дальнейших тестов, формируется индивидуально для каждого экземпляра ThinkBook 16p Gen 2.

Диапазон оттенков панели почти целиком покрывает стандарт sRGB. О расширенном охвате P3 или Adobe RGB речь не идет, что, впрочем, является скорее достоинством, чем недостатком для большинства пользователей Windows.

Цветовая температура экрана в точности соответствует эталонному значению 6500 K на всем протяжении шкалы яркости.

Настройка гамма-коррекции почти идеально повторяет сложную кривую стандарта sRGB. Баланс серого цвета также не вызывает ни малейших претензий, кроме как на коротком отрезке неподалеку от минимальной яркости.

Вследствие точной профилировки экран ThinkBook 16p Gen 2 демонстрирует высокие показатели точности цветопередачи, что делает его пригодным для профессиональной работы с цветом без дополнительной калибровки силами пользователя. Жаль только, что большинство приложений Windows за пределами профессиональной сферы, включая и интерфейс самой операционной системы, с профилями экрана работать не умеют. То есть в них настолько же точной цветопередачи добиться невозможно.

⇡#Тактовые частоты, температура и уровень шума

Топовая конфигурация ThinkBook 16p Gen 2 оснащается одним из самых высокопроизводительных CPU теперь уже прошлого поколения — AMD Ryzen 9 5900HX, который рассчитан на потребляемую мощность 54 Вт. В действительности регулятор напряжения ThinkBook отдает чипу вплоть до 60 Вт при непрерывной загрузке всех ядер. Как следствие, процессор поддерживает чрезвычайно высокие по меркам ноутбучных восьмиядерников тактовые частоты — около 3,8 ГГц. В свою очередь, дискретный видеоадаптер GeForce RTX 3060 на ядре GA106 развивает мощность 79 из возможных 115 Вт и тактовую частоту 1,5 ГГц. При одновременной загрузке CPU и GPU автоматика лэптопа, как обычно, отдает предпочтение дискретной графике, и все же производительность CPU остается на высоком уровне: устойчивая частота видеоядра падает до 1,4 ГГц, а ядер x86 — до 3,2 ГГц.

Такие результаты ThinkBook 16p Gen 2 продемонстрировал в режиме максимального быстродействия, заданном управляющим ПО лэптопа Lenovo Vantage. При максимальной загрузке компоненты достигают типично высокой для подобных устройств температуры (CPU разогревается до 100 °C, а GPU — до 84), но система охлаждения шумит вовсе не так громко, как можно предположить. Звуковое давление 44 дБА на расстоянии 30 см от экрана по-прежнему нельзя назвать комфортным, но среди мощных рабочих ноутбуков полно и более шумных машин.

Тактовые частоты под нагрузкой Cinebench R20 (макс. № потоков) Blender 2.9x (рендеринг на GPU) Cinebench R20 (макс. № потоков) + Blender 2.9x Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3060 — Extreme Performance Mode 3839 3918 1541 1657 3264 3391 1442 1717 Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3060 — Intelligent Cooling Mode 3563 3643 1301 1395 3278 4168 1274 1492 Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3060 — Battery Saving Mode 2202 2302 1211 1282 2209 3459 1221 1282

Потребляемая мощность CPU и GPU Cinebench R20 (макс. № потоков) Blender 2.9x (рендеринг на GPU) Cinebench R20 (макс. № потоков) + Blender 2.9x Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU, Вт Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU, Вт Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3060 — Extreme Performance Mode 60 62 79 79 35 35 76 76 Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3060 — Intelligent Cooling Mode 45 48 62 62 35 35 62 62 Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3060 — Battery Saving Mode 15 15 34 34 15 15 34 34

Прим. Измерение выполняется после прогрева устройства и стабилизации всех параметров.

Переход к «интеллектуальному» режиму охлаждения ощутимо сбивает шум и нагрев компонентов ThinkBook 16p Gen 2 ценой снижения резерва мощности CPU и GPU до 45 и 62 Вт соответственно. Тактовые частоты микросхем при раздельной нагрузке колеблются вокруг значений 3,6 и 1,3 ГГц, а комбинированная нагрузка сильнее «душит» GPU, нежели в режиме максимальной производительности.

Наконец, в режиме энергосбережения ThinkBook 16p Gen 2 и вовсе работает чрезвычайно тихо на фоне типичного офисного или жилого помещения. Экономичный режим превращает ThinkBook 16p Gen 2 в аналог обычного ультрабука — как по энергопотреблению, так по и тактовым частотам компонентов. Чип Ryzen 9 5900HX не потребляет больше 15 Вт мощности, а частота ядер x86 в бенчмарке стабилизировалась на уровне 2,2 ГГц. Дискретный видеоадаптер поддерживает частоту 1,2 ГГц, и точно такие же параметры наблюдаются в комбинированном стресс-тесте.

Заметим, что даже при минимальной нагрузке без каких-либо требовательных приложений кулер лэптопа не становится совершенно бесшумным — отсюда низкая температура CPU в простое и прохладная рабочая поверхность.

Прим. Температура CPU (SoC) в простое и при длительной нагрузке все ядра центрального процессора Прим. Температура GPU (SoC) в простое и при длительной нагрузке на графический процессор Прим. Температура CPU и GPU при длительной одновременной нагрузке на оба чипа.

⇡#Синтетические тесты производительности

Восьмиядерный центральный процессор Ryzen 9 5900HX обладает громадным потенциалом быстродействия, особенно в условиях увеличенного резерва мощности. Пусть в метриках однопоточной производительности даже высокие тактовые частоты не позволяют чипам AMD на равных соревноваться с предложениями Intel или Apple, но при долгой нагрузке на все ядра ThinkBook 16p Gen 2 занял первое место среди всех известных нам рабочих ноутбуков. Вычисления короткого, взрывного характера возвращают на первые места интеловские процессоры и чип Apple M1 Pro.

Видеоадаптер GeForce RTX 3060 относится к категории «выше среднего» по меркам дискретной ноутбучной графики. Как следствие, он радикально превосходит в тестах 3D-рендеринга интегрированные решения Intel либо AMD и отвоевал незначительное преимущество у 16 ядер встроенной графики Apple M1 Pro. Следующую ступень быстродействия открывает более мощный и дорогой GeForce RTX 3070.

⇡#Производительность в рабочих приложениях

ThinkBook 16p Gen 2 занял лидерское место среди лэптопов под Windows в бенчмарке Blender при рендеринге сцены силами центрального процессора и лишь незначительно уступает MacBook Pro на базе M1 Pro.

В отличие от лэптопов без дискретной графики, ThinkBook 16p Gen 2 позволяет в несколько раз ускорить рендеринг, переложив нагрузку на отдельный GPU. Особенно полезны в этом деле RT-блоки, доступные через API OptiX (в таких условиях GeForce RTX 3060 даже приближается к RTX 3070).

Мы лишь недавно начали формировать базу данных с результатами бенчмарков новой версии Blender, поэтому набор соперников ThinkBook 16p Gen 2 ограничен. Тем не менее уже можно сказать, что в Blender 3.x слегка разогнанный Ryzen 9 5900HX ненамного, но все-таки опережает по скорости рендеринга Apple M1 Pro, а GeForce RTX 3060 многократно превосходит интегрированную графику той же системы-на-чипе.

Как известно, приложения Adobe лучше всего работают на интеловской платформе, тем не менее благодаря высокой мощности CPU и быстрой дискретной графике ThinkBook 16p Gen 2 вырвался на второе место диаграммы результатов в бенчмарке Lightroom, уступив лидерство только «синему» лэптопу с видеоадаптером GeForce RTX 3070.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.

Точно такой же результат показывают тесты в Photoshop.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.

В Premiere Pro ведущую роль играет графический процессор, поэтому вполне предсказуемо, что ThinkBook 16p Gen 2 опередил по очкам остальные устройства под Windows, которые мы привлекли для сравнения, за исключением пресловутого лэптопа с GeForce RTX 3070 на борту.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с AMD Ryzen 9 5900X, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с AMD Ryzen 9 5900X, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM.

Комбинация восьмиядерного CPU и высокопроизводительной дискретной графики лучше всего проявляет себя в процедуре кодирования и экспорта видео. С другой стороны, плавное воспроизведение проекта в нативном 4К с кадровой частотой 60 FPS обеспечивает любая рабочая станция из протестированных в рамках этого обзора, лишь бы ее GPU был чуть мощнее GeForce GTX 1650 Max-Q. А вот та же задача, но уже в режиме нескольких камер, оказалась по плечу только «макбуку» на чипе M1 Pro.

Adobe After Effects, по большому счету, предъявляет такие же требования к железу, как и Premiere Pro. Превосходный центральный процессор ThinkBook 16p Gen 2 обеспечил ноутбуку Lenovo второе место на пьедестале лидеров, но золотая медаль досталась машине, оснащенной более мощным видеоадаптером GeForce RTX 3070.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.

Наконец, по очкам теста DaVinci Resolve мобильная рабочая станция Lenovo вновь оказалась в промежутке между лэптопами на интеловском CPU 11-го поколения и GeForce RTX 3060 с одной стороны и Core 10-го поколения вместе с графикой Quadro RTX 3000 Max-Q с другой. Такая конфигурация соблюдается и в тестах, зависимых от скорости графического процессора, и в тестах Fusion, которые наиболее активно загружают CPU.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-10900K и NVIDIA TITAN RTX, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-10900K и NVIDIA TITAN RTX.

В нашем экземпляре Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 установлен твердотельный накопитель PC SN730 от Western Digital. Это решение для массового рынка, которое развивает достаточно высокую скорость последовательного и произвольного чтения по меркам SSD на шине PCI Express 3.0 x4, имеет неплохие показатели произвольной записи и посредственные в условиях записи линейной.

⇡# Время автономной работы

Если сравнивать с другими недешевыми 15- и 16-дюймовыми лэптопами на базе процессоров Intel и AMD, то ThinkBook 16p Gen 2 имеет небольшую емкость аккумулятора и в результате не может похвастаться настолько же длительным временем автономной работы: только 7 с половиной часов веб-серфинга или 6 часов воспроизведения видео.

Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 можно охарактеризовать как мощный универсальный ноутбук или же как мобильную рабочую станцию начального уровня. Слово «мощный» в данном случае относится к центральному процессору Ryzen 5000-й серии. Эти чипы отлично зарекомендовали себя в сфере игровых машин и тонких ультрабуков, а теперь на платформе AMD возникла целая масса решений, ориентированных на корпоративных пользователей и, как в данном случае, создателей цифрового контента. Для такой работы процессоры Ryzen категории H подходят идеально благодаря высокой многопоточной производительности: Lenovo применяет шести- или восьмиядерные чипы с энергопотреблением даже выше официального потолка в 54 Вт и соответствующими тактовыми частотами. В свою очередь, дискретная графика GeForce RTX 3060 олицетворяет удачный баланс между быстродействием и аппетитами, ведь перед нами далеко не самый крупный и тяжелый ноутбук среди своих собратьев. Только советуем потенциальным владельцам ThinkBook 16p Gen 2 не откладывать апгрейд оперативной памяти на потом, если рабочие задачи требуют больше 16 Гбайт RAM, и сразу брать 32-гигабайтную конфигурацию, т.к. половина объема распаяна на материнской плате, а слот SO-DIMM один. Зато есть редкая возможность установить дополнительный SSD.

Ради того, чтобы сделать устройство тоньше и легче, инженерам Lenovo пришлось кое-чем пожертвовать: у этой модели сравнительно небольшая емкость аккумулятора и, как следствие, на весь день свободы от электросети рассчитывать не приходится. Впрочем, для таких лэптопов автономность не столь важна, как жесткий корпус и массивная, а следовательно эффективная система охлаждения. Действительно, при всей мощности основных компонентов даже в режиме максимальной производительности ThinkBook 16p Gen 2 шумит вовсе не так громко, как многие похожие компьютеры. Список достоинств ThinkBook 16p Gen 2 продолжает качественная клавиатура (причем с цифровым блоком), тачпад, и, главное, экран. Разрешение 2560 × 1600 пикселей уже не кажется высоким при диагонали 16 дюймов, но это высококонтрастный экран с удобными пропорциями 16:10 и точным профилем, который позволяет начать работу с цветом без повторной калибровки. Не хватает только дополнительных портов для подключения периферии — надеемся, Lenovo обратит на это внимание в следующей итерации флагманского ThinkBook.

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