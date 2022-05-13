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Официально: OnePlus представит смартфон Nord 2T 5G с 50-Мп камерой 19 мая

Компания OnePlus опубликовала серию тизеров, сообщающих о том, что смартфон среднего уровня Nord 2T 5G будет официально представлен на следующей неделе — 19 мая.

Источник изображений: OnePlus

Источник изображений: OnePlus

Известно, что основой аппарата послужит процессор MediaTek Dimensity 1300, который объединяет восемь вычислительных ядер в виде связки Arm Cortex-A78 и Arm Cortex-A55, графический акселератор Arm Mali-G77 MC9 и 5G-модем. Объём оперативной памяти составит 8 и 12 Гбайт, вместимость накопителя — 128 и 256 Гбайт.

Смартфон получит 6,43-дюймовый дисплей Full HD+ Fluid AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Лицевая камера сможет формировать 32-мегапиксельные изображения. В состав тыльной камеры войдут датчики на 50, 8 и 2 млн пикселей.

В оснащение будут включены стереофонические динамики, экранный сканер отпечатков пальцев, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11ax 2×2 MIMO и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки SuperVOOC. Операционная система — OxygenOS 12.1 на основе Android 12.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oneplus, смартфон
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