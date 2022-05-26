Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности

Тенденция, заданная в восьмом поколении OnePlus и подхваченная на новом уровне в девятом, продолжилась — больше никакого дисконта за бренд OnePlus не предоставляет, становясь в один ряд со своими соседями по концерну BBK: vivo и OPPO. За смартфоны, которые стоят непривычно дешево, в концерне теперь отвечает бренд realme. "Зачем же тогда нужен OnePlus?" — спросите вы. Эти смартфоны всегда были хороши не только ценой — они еще предлагали пользователю сочетание топового железа и чистого Android, чем конкурировали только с Google Pixel.

Посмотрим, насколько OnePlus удалось сохранить свои ключевые ценности, а заодно попробуем в деле смартфон с Qualcomm 8 Gen 1. Это первый аппарат с флагманской платформой американского производителя, который попал к нам на тест. Xiaomi 12 доедет только к концу мая, Motorola Edge 40 Pro, который должен был стартовать в начале марта, по известным причинам не доехал. OnePlus 10 Pro тут тоже, как обычно со смартфонами этого бренда, на неофициальных началах, но к этому мы уже давно привыкли.

OnePlus 10 Pro OnePlus 9 Pro Huawei P50 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra Apple iPhone 13 Pro Max Дисплей 6,7 дюйма, LTPO2 Fluid AMOLED,

3216 × 1440 точек, 525 ppi, емкостный мультитач 6,7 дюйма, LTPO2 Fluid AMOLED,

3216 × 1440 точек, 525 ppi, емкостный мультитач 6,6 дюйма, OLED, 2700 × 1228, 450 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц 6,8 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3088, 500 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц 6,7 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2778 × 1284, 458 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5 Нет информации Corning Gorilla Glass Victus Нет Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: одно ядро ARM Cortex-X2 частотой 3,0 ГГц, три ядра ARM Cortex-A710 частотой 2,5 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A510 частотой 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 888: одно ядро Kryo 680 частотой 2,84 ГГц, три ядра Kryo 680 частотой 2,42 ГГц, четыре ядра Kryo 680 частотой 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 888: одно ядро Kryo 680 частотой 2,84 ГГц, три ядра Kryo 680 частотой 2,42 ГГц, четыре ядра Kryo 680 частотой 1,8 ГГц Samsung Exynos 2200: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X2, частота 2,8 ГГц + 3 × ARM Cortex-A250, частота 2,5 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,8 ГГц) Apple A15 Bionic: шесть ядер (2 × Avalanche, частота 3,24 ГГц + 4 × Blizzard, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер Adreno 730 Adreno 660 Adreno 660 Xclipse 920 Apple GPU (5 ядер) Оперативная память 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 6 Гбайт Флеш-память 128/256/512 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256/512 Гбайт 128/256/512/1024 Гбайт 128/256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Да (только NM) Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C Lightning SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Одна nano-SIM и одна eSIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 / 1900 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1×EV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1×EV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE Cat.18 (1200/200 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 (международная версия) LTE Cat.20 (2000/200 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 (европейская версия) LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 LTE (Cat.20, 2000/200 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE-A, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 (международная версия) SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 (европейская версия) Нет SA/NSA/Sub6/mmWave: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть (Apple Pay) Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, SBAS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветнового спектра, барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Нет Основная камера Тройной модуль: 48 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,4 + 50 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 14 до 77 мм), гибридный автофокус с главной камерой, фазовый автофокус с телефотокамерой, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерами, тройная светодиодная вспышка Четверной модуль: 48 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,2 + 8 Мп, ƒ/2,4 + 2 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 14 до 77 мм), гибридный автофокус с главной камерой, фазовый автофокус с телефотокамерой, автофокус с широкоугольной камерой, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерами, тройная светодиодная вспышка Четверной модуль, 50 + 64 + 13 + 40 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/3,5 + ƒ/2,2 + ƒ/1,6 (ЭФР от 13 мм до 90 мм + черно-белая камера), гибридный автофокус на главном модуле, фазовый автофокус на телефотомодуле, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Четверной модуль: 108 + 10 + 10 + 12 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 + ƒ/4,9 + ƒ/2,2 (ЭФР от 13 мм до 230 мм), оптический стабилизатор с основной и обеими зум-камерами, ультраширокий угол обзора, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль, 12 + 12 + 12 Мп + LiDAR, ƒ/1,5 + ƒ/1,8 + ƒ/2,8 (ЭФР от 13 мм до 77 мм), светодиодная вспышка, фазовый автофокус и двойная оптическая стабилизация – в основном модуле и телефотомодулях Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 40 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки, + биометрический датчик/датчик глубины Питание Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 16,57 Вт·ч (4360 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 16,58 Вт·ч (4352 мА·ч, 3,8 В) Размер 163 × 73,9 × 8,6 мм 163,2 × 73,6 × 8,7 мм 158,8 × 72,8 × 8,5 мм 163,3 × 77,9 × 8,9 мм 160,8 × 78,1 × 7,7 мм Масса 201 грамм 197 граммов 195 граммов 229 граммов 240 граммов Защита корпуса Нет IP68 IP68 IP68 IP68 Операционная система Android 12, оболочка Oxygen UI 12 Android 11, оболочка Oxygen UI 11 HarmonyOS 2.0 Android 12, собственная оболочка iOS 15 Актуальная цена 99 990 рублей за версию 8/128 Гбайт, 109 990 рублей за версию 8/256 Гбайт От 70 900 рублей 114 999 рублей От 144 990 тысяч рублей От 113 тысяч рублей

⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

Флагман есть флагман, тем более что о бюджетности в случае с OnePlus 10 Pro речи не идет, так что оформлен смартфон просто шикарно.

На лицевой панели почти нет рамок вокруг экрана. Правда, боковые убраны при помощи не всеми любимых загнутых граней. Мне они, к слову, по вкусу — паразитные касания по краям экрана смартфон отфильтровывает, а держать в руке аппарат со скругленными гранями удобнее, пусть он и норовит выскользнуть сильнее обычного. Но важнее, что почти отсутствуют нижняя и верхняя рамки, а фронтальная камера пусть и видимая (а не как у Xiaomi MIX 4), но маленькая и спряталась в углу, почти не мешаясь. Экран занимает 90 % площади передней поверхности — это много, но надо сказать, что прогресса относительно OnePlus 9 Pro тут нет.

А вот задняя панель стала куда более интересной и узнаваемой. Выступ с камерами стал больше, заезжает на боковину и окрашен теперь не в цвет корпуса — и в том числе в результате этой трансформации старший OnePlus однозначно прибавил в узнаваемости. Надпись «Hasselblad» по-прежнему на месте — солидное брендирование для солидных господ.

Самое приятное в OnePLus 10 Pro – материалы. Если закаленным стеклом Gorilla Glass Victus спереди и полированным металлом на гранях никого не удивишь, то матовый металл сзади очень приятен и на вид, и на ощупь, при этом смартфон не скользит. В комплекте, что нечасто случается с флагманами, есть силиконовый чехол — не прозрачный, а под цвет корпуса. Но есть и неприятный момент — влагозащита для OnePlus 10 Pro не заявлена. Физически он, кажется, вполне соответствует стандарту IP68, но компания, видимо, опасается случаев, когда утопленные смартфоны будут пытаться чинить по гарантии, несмотря на то, что такое не предусмотрено в гарантийном соглашении (а не предусмотрено это ни у кого), и поэтому убрала влагозащиту из рекламных материалов вовсе.

Цветов корпуса предусмотрено три: черный (Volcanic Black), белый (Panda White) и зеленый (Emerald Green).

Функциональные элементы те же и там же, как мы и привыкли на OnePus: клавиши громкости и питания на противоположных гранях, есть переключатель звуковых профилей, мини-джека нет.

Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном — тип сенсора компания не указывает, но он реагирует и на прикосновение влажного пальца, так что, возможно, это ультразвуковой сенсор. Срабатывает он в меру быстро, но стабильно, расположен в удачном месте, достаточно высоко, перехватывать устройство в руке не требуется. Есть возможность продублировать его системой распознавания лица, работающей на основе фронтальной камеры, — она не так надежна, как дактилоскопический датчик, зато срабатывает мгновенно, еще палец не успеваешь поднести к сенсору.

OnePlus 10 Pro. UI

OnePlus 10 Pro работает на основе Android 12 с оболочкой Oxygen UI 12.1. Увы, еще один бастион пал — по крайней мере на время. Вместе с относительно низкой ценой исчезла и видимость «чистого» Android. Новая Oxygen UI по облику и ощущениям куда ближе к realme UI и ColorOS, чем к обычному Android. Да, предустановленных приложений все так же немного, но радикально изменен интерфейс (не в лучшую сторону), появилось больше дополнительных настроек, а стабильности в работе системы не прибавилось. Многовато мелких багов — от почти незаметных до требующих перезагрузки аппарата. У меня, например, в какой-то момент намертво зависла камера.

Также поначалу очень раздражает фирменный экран Shelf с быстрым доступом к ряду параметров (погоде, шагомеру и так далее). По умолчанию он вызывается смахиванием из правого верхнего угла, тогда как панель уведомлений и быстрых настроек — из центра или из левого угла, но зона считывается не очень точно, и в результате постоянно путаешь панель уведомлений и Shelf. Благо вызов Shelf из угла можно отключить. Но вот кардинально изменившийся опыт взаимодействия с оболочкой относительно того, как это было во всех прошлых OnePlus, отключить нельзя — фактически компания отказалась от прежних ценностей ради… не понятно, чего. Не могу сказать, что Oxygen UI 12 никуда не годится — совсем даже нет, это пусть и нестабильная, но функциональная и не так уж плохо выглядящая система. Просто это совсем не то, чего ищут поклонники бренда.

⇡#Дисплей и звук

Экран на OnePlus 10 Pro переехал с «девятки» без изменений: используется технология LTPO AMOLED, которая позволяет рассчитывать не только на обязательный для дисплеев на органических светодиодах условно-бесконечный контраст, но и на свободную поддержку любой частоты обновления от 1 до 120 Гц с мгновенным переключением. Также заявлены очень высокая частота работы сенсорного слоя и нативная поддержка 10-битного цвета. Физические характеристики экрана: диагональ 6,7 дюйма, разрешение 3216 × 1440 точек, плотность — 525 ppi. При этом по умолчанию смартфон работает с разрешением Full HD+, повышенную детализацию надо активировать в настройках.

Дисплей изогнутый по краям, олеофобное покрытие отличное, отпечатки очень легко стираются с его поверхности. Визуальные ощущения от экрана очень хорошие. И частота действительно постоянно меняется, мгновенно переключаясь с 120 Гц вплоть до 1 Гц в зависимости от приложения или сценария. Но зафиксировать ее на максимальном уровне нельзя — в режиме «высокая» частота остается динамической. Также я читал в некоторых обзорах, что в играх частота опускается до 60 Гц или даже ниже. И должен подтвердить эту ситуацию — OnePlus 10 Pro ведет себя в играх как недорогой смартфон, снижая частоту до 60 Гц. Я проверил поведение аппарата в Call of Duty Mobile, Alto’s Adventure и Genshin Impact – ни в одной из трех игр до максимума частота не добирается.

Измеренный максимум яркости составляет 567 кд/м2 (измерение проводится при неярком искусственном свете — на солнце пиковая яркость будет даже выше), для OLED-экрана статический показатель превосходный. Программно смартфон поддерживает стандарты HDR10, HDR10+ и HLG и может отображать картинку на близком к этим стандартам уровне.

В Oxygen UI 12 количество доступных настроек экрана и интерфейса не особенно поменялось: разные шрифты, оформление значков и так далее дополняются индивидуальной подстройкой темной темы — ее можно сделать более или менее контрастной. Ночной режим подразумевает ручную регулировку цветовой температуры и яркости. Можно поменять разрешение дисплея, как я уже отмечал выше, включить режим «Защита глаз» с теплыми тонами, позволить смартфону программно повышать резкость и насыщенность, а также яркость для HDR-видео. Также есть автоматическая подстройка цветов под внешнее освещение (на манер True Tone от Apple).

Имеются и гибкие настройки цветопередачи в подменю «Цветовой режим экрана»: два базовых пресета («Яркие цвета» и «Естественный») дополняются еще двумя в «Режиме Pro» (они называются «Кинематографические» и «Великолепно» — ох уж эти китайские наименования). В любом режиме можно вручную отрегулировать цветовую температуру. Я протестировал экран OnePlus 10 Pro с пресетами «Яркие цвета», «Естественный» и «Режим Pro» > «Кинематографический». В режиме «Режим Pro» > «Великолепно» экран ведет себя почти так же, как в предустановке «Яркие цвета», так что останавливаться на нем мы не будем.

По умолчанию экран работает в режиме «Яркие цвета», с этой настройки мы и начнем. Цветовое пространство расширено и примерно соответствует стандарту DCI-P3 — с небольшим смещением. Средний уровень гаммы составляет 2,18 при близких к идеалу кривых. Цветовая температура повышена — держится на уровне 7 500 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,53 при верхней границе нормы в 3,00. Результат не идеальный, но хороший.

В естественном режиме цветовое пространство сужается до чего-то похожего на классический sRGB, но чуть расширенный в области зеленых оттенков. Средняя гамма чуть повышается (2,24) за счет светлых оттенков серого, в которых кривые резко уходят вверх. Цвета теплеют, приближаясь к эталонному уровню — мы видим ровный график в районе 6 600 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет 4,40 при верхней границе нормы в 3,00. Никакой катастрофы, цветопередача остается очень качественной.

В кинематографическом режиме (из раздела «Режим Pro») цветовое пространство остается расширенным, но картинка ведет себя иначе. Гамма чуть повышается (2,22), кривые слегка разлетаются на светлых тонах. Температура при этом близка к эталону — 6 600-6 700 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) при этом оказывается дальше от нормы, чем в ярком режиме, что неожиданно, — 4,28.

Звуковые возможности типичные для флагмана — но без какого-то лоска и особенностей. Мини-джека нет, но есть поддержка всех ключевых профилей Bluetooth (aptX HD, LDAC), также смартфон работает со стандартом Dolby Atmos. Внешние динамики стереофонические, но не выделенные — в паре со «специализированным» динамиком, расположенным на нижней грани, работает разговорный.

OnePlus 10 Pro получил флагманскую аппаратную платформу нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – и хочется написать, что стал первым из многих подобных смартфонов у нас на тестировании, но будущее, сами понимаете, туманно. Как минимум оценим свежее творение Qualcomm в очном тесте — насколько велик прирост производительности относительно Snapdragon 888 и удалось ли компании как-то справиться с проблемами с тепловыделением.

Центральный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 состоит из восьми кастомизированных ядер ARM, получивших традиционное для компании имя Kryo. Главное ядро, Kryo Prime, сделано на основе ARM Cortex-X2 и работает на частоте 3,0 ГГц. Его дополняют три модифицированных ядра Kryo Performance (ARM Cortex-A710) с частотой 2,5 ГГц и четыре энергоэффективных Kryo Efficiency (ARM Cortex-A510) с частотой 1,8 ГГц. Графическая подсистема — Adreno 730: у нее в полтора раза больше шейдерных блоков и в два раза шире шина памяти, чем у Adreno 660. Ну и частоты чуть повыше. Само собой, улучшены сигнальный процессор и подсистема, работающая с операциями машинного обучения. Отдельный акцент Qualcomm делает на свежем 5G-модеме, но нам от этого, к сожалению, ни жарко ни холодно. Производится Snapdragon 8 Gen 1 по 4-нм технологическому процессу.

В чистой процессорной производительности серьезного прогресса относительно Snapdragon 888 нет — в том же Geekbench новая SoC выдает почти идентичный результат. Такие же цифры показывает, к слову, и Exynos 2200, применяемый на Samsung Galaxy S22/S22 Ultra. Apple A15 Bionic в этом плане здорово выделяется. Но в графических или хотя бы частично графических задачах Snapdragon 8 Gen 1 проявляет себя уже заметно сильнее — в Antutu 9, к примеру, удается победить даже iPhone. Также очень серьезный результат фиксируем в GFXBench и тестах из пакета 3DMark – здесь заметен внушительный прирост относительно показателей прошлого поколения Snapdragon и нынешнего поколения Exynos (про страдания новых Samsung из-за программного ограничения производительности мы уже писали). С Apple A15 Bionic новая платформа Qualcomm идет более-менее вровень.

Теперь поговорим о тепловыделении и том, как OnePlus 10 Pro справляется с охлаждением центрального процессора. У Qualcomm Snapdragon 888 с этим были серьезные проблемы, которые приводили к существенному троттлингу, а порой и к перегреву смартфонов. В своем предыдущем флагмане, OnePlus 9 Pro, китайцы сумели более-менее справиться с проблемой — по крайней мере смартфон смог пройти ресурсные тесты из пакета 3DMark Wild Life без перегрева и до конца. OnePlus 10 Pro тоже справился с этой задачей — но тоже показал заметный троттлинг: частоты опускались на 35-36 %. Тактильно смартфон при этом нагревался, но не слишком существенно — опасности перегрева в ходе длинных игровых сессий быть не должно.

В CPU Throttling Test, почти не задействующем графику, частота снижается совсем не так значительно — бенчмарк зафиксировал троттлинг на уровне 10 %. Это очень хороший показатель. Средняя производительность при этом составила 226 GIPS — и это тоже впечатляющий результат. По совокупности тестов можно сказать, что у Qualcomm снова получилась довольно «горячая» платформа, но уже без экстрима в этом отношении. Ну и OnePlus вполне приемлемо справилась с проблемой теплоотведения.

OnePlus 10 Pro укомплектован 8 либо 12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-накопителем на 128 либо 256 Гбайт стандарта UFS 3.1. Также существует версия на 512 Гбайт, но найти ее в России затруднительно. К сожалению, расширить память смартфона нельзя — карты памяти не поддерживаются.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

Про 5G я сказал выше: в теории модем Snapdragon X65 5G позволяет передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с, но на практике хоть как-то их передавать с его помощью в наших краях мало где можно. Впрочем, если вы планируете (и можете) путешествовать в места с развитой 5G-инфраструктурой, это все же будет актуально: поддерживаются частоты SA/NSA с приличным количеством диапазонов. С LTE ситуация при этом вполне обычная, но с любопытной деталью — предельная скорость скачивания данных по сравнению с OnePlus 9 Pro упала: там модем работал на Cat.20, здесь — на Cat.18 (1200 Мбит/с). Все равно подобных скоростей не достичь и близко даже в Москве, так что и расстраиваться не из-за чего. Диапазоны в международной версии есть все необходимые.

Набор беспроводных модулей стандартный: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (с поддержкой Wi-Fi 6, но без Wi-Fi 6e), NFC. Смартфон умеет «совмещать» мобильный интернет и Wi-Fi для повышения стабильности и скорости соединения. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

Мы настолько привыкли к поступательному развитию технологий, что «даунгрейд» гаджетов от поколения к поколению кажется нам попросту невозможным. Особенно если это касается камер в смартфоне — вот уж где ярмарка тщеславия среди производителей работает на полную катушку. Но OnePlus 10 Pro, как ни странно, пример именно «понижения градуса». Причем смущает даже не то, что здесь три тыльных камеры вместо четырех у «девятки» (отсутствие макрокамеры — момент неприятный, но терпимый). Ключевой момент — ухудшение широкоугольной камеры, которая получила значительно меньший сенсор и почему-то лишилась автофокуса. При этом главный и телефотомодули оставлены без изменений. Удивительно!

Главная камера получила Quad Bayer-сенсор Sony IMX789 разрешением 48 мегапикселей и габаритами 1/1,43 дюйма (размер отдельного пикселя – 1,12 мкм) с гибридным (фазовым + контрастным с лазерным помощником) автофокусом. С ним работает объектив фокусным расстоянием 23 мм в 35-мм эквиваленте и светосилой ƒ/1,8. Есть оптический стабилизатор. Любопытно, что за год ни одного смартфона с Sony IMX789 больше так и не вышло — сенсор остается эксклюзивным для OnePlus.

Телефотомодуль оснащен 8-мегапиксельным сенсором (размер пикселя – 1 мкм) с объективом светосилой ƒ/2,4 и эквивалентным фокусным расстоянием 77 мм. Есть оптический стабилизатор, а автофокус – фазовый. Наконец, широкоугольная камера получила Quad Bayer-сенсор Samsung ISOCELL JN1 1/2,76" разрешением 50 Мп (размер отдельного пикселя – 0,64 мкм, хотя в предыдущей модели было 1,0 мкм). Объектив – с экстремальным углом обзора в 150 градусов и светосилой ƒ/2,2. Автофокуса и стабилизации, повторюсь, нет.

По умолчанию снимки и на главную, и на широкоугольную камеру делаются с разрешением 12 и 12,5 мегапикселя соответственно, но можно переключиться на режим съемки с задействованием всех субпикселей: 48 и 50 Мп соответственно. Возможности снимать с зумом со сверхвысокой детализацией (с использованием экстраполяции), как, к примеру, на OnePlus Nord CE 2, нет.

В OnePlus 10 Pro, по ощущениям, не изменились алгоритмы обработки изображения — и, как следствие, ожидать изменений в качестве съемки тоже не стоило. Гаджет корректно работает с цветами: радуют и единый баланс белого для всех фокусных расстояний (правило хорошего тона для смартфона серьезного уровня), и нормальная цветопередача — возможно, чуть холодноватая, но в рамках разумного, если не включать дополнительный режим AI, который автоматически перенасыщает цвета, доводя их порой до «кислотного» состояния.

Главная камера выдает стабильную картинку при различном освещении — днем отмечаем хороший динамический диапазон (изображение с непривычки может показаться даже слишком «плоским», неконтрастным, но это исправляется при редактировании), ночью — резкость и приличную детализацию. Но вот как раз динамического диапазона и деталей в тенях уже несколько не хватает. Зум-камера отличается невысоким разрешением, из-за чего при хорошем освещении смартфону приходится прибегать к программному повышению контурной резкости (есть определенный «перешарп»). При недостаточном освещении к этому добавляются заметные шумы, что вполне ожидаемо для небольшого сенсора в сочетании с не слишком светосильной оптикой. Тем не менее получить как минимум стабильно резкую, несмазанную картинку можно.

Широкоугольная камера позволяет получить изображение с замечательным углом охвата, причем качество картинки при хорошем освещении приличное. Да, по краям резкость падает радикально, но это вполне естественно для столь широкоугольной оптики. Динамический диапазон и резкость по центру кадра на уровне. В темноте качество съемки заметно падает, но картинка остается пусть темной и не слишком детализированной, зато резкой. Кстати, тенденция OnePlus 9 Pro к хроническому недоэкспонированию снимков здесь излечена — с экспозицией порядок.

В стандартном режиме способности OnePlus 10 Pro к ночной съемке меня не впечатлили, но на помощь, как обычно, приходит режим ночной съемки, в котором смартфон делает несколько кадров с различной экспозицией и дорабатывает их нейросетями. Он доступен для всех трех базовых фокусных расстояний. На захват картинки в ночном режиме уходит около секунды, зато фотографии оказываются значительно менее шумными (в широкоугольном формате, правда, «мыльными»), цвета — насыщенными, детали в тенях выражены хорошо. Отмечу, что в OnePlus 9 Pro ночной режим был недоступен для зум-камеры — так что какой-то прогресс все-таки есть.

Имеется и специальный ночной режим для съемки с использованием штатива — смартфон делает снимок на протяжении 15-20 секунд с «длинной» экспозицией. При этом снимок получается не пересвеченным, а смартфон можно держать, скажем, просто уперевшись локтями в парапет, как в на примерах выше, — смаза не будет.

OnePlus как будто мало и так широкоугольной оптики — смартфон предлагает варианты программного «расширения» угла зрения и эффект «рыбьего глаза» — реально угол зрения, конечно же, не расширяется (как бы он это делал?), но оптические искажения становятся еще более выраженными.

Портретный режим реализован просто, но качественно. Фон и объект разделяются нормально, без заметных артефактов. Боке не очень интересное, какие-то эффекты добавить к нему нельзя, но есть встроенный, минимально настраиваемый бьютификатор, а также различные варианты тонирования снимка. Доступно два фокусных расстояния, что позволяет делать как ростовые портреты, так и хорошо выглядящие крупные планы.

Есть различные встроенные фильтры (в том числе и обязательные монохромные), они вполне обычны, даже несмотря на наличие специальной монохромной камеры. В отдельную группу выделены эффекты «миниатюры» и симуляция tilt-shift-оптики. Примеры выше.

А вот примеры «обычных» программных фильтров.

Приложение камеры в меру функциональное: есть режим с ручными настройками и возможностью снимать в формате RAW, можно активировать ручное управление HDR (по умолчанию смартфон сам решает, когда надо применять склейку), включить или выключить следящую фокусировку. Есть режим XPan, симулирующий камеру Hasselblad Xpan – в нем смартфон делает цветные или черно-белые снимки в формате 65:24. Интерфейс вполне стандартный, но есть и странности — к примеру, разрешение видео и частота съемки почему-то регулируются в двух отдельных подменю.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro позволяет записывать видео в 8К с частотой до 30 кадров в секунду и в 4K/Full HD с частотой до 120 кадров в секунду. Электронная стабилизация доступна при съемке с любым разрешением и частотой до 60 кадров в секунду. Есть замедленная съемка: до 240 кадров в секунду при разрешении 1080p и до 480 кадров в секунду при 720p. При съемке с разрешением до 4K 30p можно зуммировать изображение (переключаться между камерами) – при этом «приближается» и «отдаляется» звук. К сожалению, тут тоже OnePlus 10 Pro уступает предшественнику — там широкоугольная камера работала и с 60 кадрами в секунду, здесь только с 30. Зум-модуль работает и в 4К 60p. Также нет возможности при съемке видео быстро переключаться между камерами — только при помощи ползунка, а это не всегда удобно.

В 8K съемка ведется на главный модуль без возможности аппаратного зума – только программный. Есть режим усиленной стабилизации – в Full HD при 60 кадрах в секунду (тут прогресс, в прошлом поколении он был доступен только при 30 кадрах в секунду). Наконец, есть возможность съемки видео с отделением объекта от фона с добавлением искусственного боке (в Full HD), имеются различные фильтры и бьютификатор.

Фронтальная камера обновлена – теперь используется сенсор разрешением 32 мегапикселя (не Quad Bayer, это «настоящие» 32 мегапикселя), со светосилой ƒ/2,2, без автофокуса и вспышки. Есть портретный режим и умеренно активный отключаемый бьютификатор. Качество съемки нормальное, дистанция фокусировки выверена правильно, оптические искажения в пределах нормы. А вот видеосъемка возможна максимум в Full HD-разрешении — странновато для флагмана.

OnePlus 10 Pro получил аккумулятор емкостью 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В). С автономностью у смартфона нет никаких проблем — рабочий день на одном заряде он проживет, особенно если не активировать повышенное разрешение дисплея (по умолчанию, напомню, он работает с Full HD) и установить темную тему интерфейса. Впрочем, автономность не упадет радикально, даже если не следовать этим советам, — для флагмана аппарат вполне живуч.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi и автообновлением, OnePlus 10 Pro продержался почти 16 часов — прекрасный результат.

В комплекте с OnePlus 10 Pro лежит адаптер SuperVOOC (да-да, больше не WarpCharge — унификация) мощностью 80 Вт, с помощью которого можно зарядить смартфон от 0 до 100 % за 35 минут. Есть также поддержка беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт и опция обратной беспроводной зарядки.

Вслед за постепенным повышением цен на смартфоны OnePlus пришла и более болезненная для поклонников бренда проблема — он постепенно теряет свою идентичность, превращаясь в чуть иначе упакованные OPPO. Программная оболочка теперь куда больше похожа на ColorOS, нежели на «стоковый» Android. Ну и какой-то специфики, характерной именно для OnePlus, уже не наблюдается — даже зарядное устройство в комплекте унифицировано с тем, что мы видим у OPPO и realme.

Да, это все еще полновесный флагман: с предельно мощной для Android-смартфона аппаратной платформой, прекрасными материалами корпуса, замечательным экраном и качественной главной камерой. Но и без характерных для OnePlus компромиссов не обходится — широкоугольная камера ухудшена даже в сравнении с тем, что было у OnePlus 9 Pro, да и в целом качество съемки чуть ниже, чем у флагманов A-брендов. Нет заявленной влагозащиты корпуса, фронтальная камера снимает видео максимум в Full HD, в играх повышенная частота дисплея не используется. И все эти компромиссы больше не компенсируются значительно более низкой, чем у конкурентов, ценой.

Достоинства:

интересный дизайн, солидные материалы;

качественно настроенный AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц;

прекрасная производительность, быстрая память;

хорошее (но не выдающееся) качество съемки — в первую очередь на главную камеру;

достойные возможности при съемке видео (в том числе и 4K с частотой до 120 кадров в секунду);

хорошая автономность;

сверхбыстрая зарядка.

Недостатки:

Oxygen UI 12 – больше не «почти чистый Android»;

не заявлена влагозащита корпуса;

нет мини-джека;

нет слота для карты памяти;

широкоугольная камера хуже, чем на OnePlus 9 Pro;

нет официальных поставок в Россию.

За предоставленный на тест OnePlus 10 Pro благодарим магазин oneplus.com.ru.