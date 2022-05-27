Представлен гибрид электронной книги и планшета Onyx Boox Note Air 2 Plus с 10,3" дисплеем E Ink

Семейство устройств Onyx Boox пополнилось моделью Note Air 2 Plus с дисплеем на основе электронной бумаги E Ink Carta. Новинка представляет собой гибрид ридера и планшета с возможностью управления при помощи специального пера.

Гаджет оборудован 10,3-дюймовым экраном с разрешением 1404 × 1872 точки и возможностью воспроизведения 16 оттенков серого. Перо Boox Pen Plus обеспечивает поддержку 4096 уровней силы нажатия.

В оснащение входят процессор Qualcomm Snapdragon с восемью ядрами, 4 Гбайт оперативной памяти, накопитель вместимостью 64 Гбайт, динамик, микрофон, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Корпус устройства выполнен из лёгкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, магниты в задней крышке позволяют использовать защитный чехол. Ридер имеет дополнительное защитное стекло Asahi, предохраняющее экран при активном использовании.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3700 мА·ч. Установлена операционная система на базе Android 11. Ориентировочная цена новинки — 500 долларов США.