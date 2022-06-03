Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо

Появление новых игроков в сфере мобильных компьютеров — нечастое явление в наши дни. Как правило, испытать силы в роли производителя лэптопов решают компании, набившие руку на смартфонах и планшетах, и порой они достигают крупных успехов. Гонконгская Infinix известна именно мобильными гаджетами, но в модельном ряду фирмы присутствуют также смарт-ТВ, а с недавних пор — и ноутбуки. В прошлом году Infinix представила свою первую серию мобильных ПК INBOOK X1 Pro, а теперь пополнила каталог более доступной, а лучше сказать «чрезвычайно доступной», моделью X2. Это первый ноутбук Infinix, доступный на российском рынке, модель X1 до нас не доехала.
⇡#Технические характеристики, цены
Infinix INBOOK X2 явно не претендует на высокую производительность, ведь он основан на платформе Intel Core 10-го поколения, в то время как подавляющее большинство интеловских лэптопов сейчас используют чипы 11-го поколения, а некоторые уже перешли и на 12-е. Infiniх предлагает три конфигурации центрального процессора: четырехъядерные Core i5 и Core i7 или двухъядерный Core i3. Последний вариант, разумеется, стоит рассматривать исключительно в том случае, когда лэптоп будет служить в качестве печатной машинки, и не более, а в качестве ОС лучше установить Linux вместо более требовательной к ресурсам Windows.
Дискретного графического процессора в INBOOK X2 нет, а мощности интегрированного в интеловские чипы Ice Lake хватает только для самых щадящих игр и несложных проектов в рабочих приложениях. Объем оперативной памяти составляет 8 или всего лишь 4 Гбайт RAM. Последнее — уже редкость в наше время, но открывает дополнительную возможность сэкономить, если от компьютера требуется абсолютный минимум производительности. Согласно описанию на сайте производителя есть вариант с 16 Гбайт оперативной памяти, но в России его не будет.
|Производитель
|Infinix
|Модель
|INBOOK X2 (XL21)
|Дисплей
|14'', 1920 × 1080, IPS
|CPU
|
Intel Core i3-1005G1 (2/4 ядра/потока, 1,2–3,4 ГГц);
Intel Core i5-1035G1 (4/8 ядра/потоков, 1,0–3,6 ГГц);
Intel Core i7-1065G7 (4/8 ядра/потоков, 1,3–3,9 ГГц)
|Оперативная память
|LPDDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 4/8/16 Гбайт (два канала)
|GPU
|
Intel UHD Graphics (системная память);
Intel Iris Plus Graphics (системная память)
|Накопитель
|FORSEE SSD (PCIe 3.0 x4) 256/512 Гбайт
|Внешние разъемы ввода-вывода
|
1 × USB 3.1 Gen 1 Type-C;
1 × USB 2.0 Type-C;
2 × USB 3.0 Type-A;
1 × HDMI;
1 × microSD;
1 × TRS 3,5 мм
|Сеть
|
IEEE 802.11ac;
Bluetooth 5.1
|Емкость аккумулятора, Вт⋅ч
|50
|Масса, кг
|1,24
|Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм
|323,3 × 211,1 × 14,8
|Розничная цена (Россия), руб.
|
От 42 990 (36 990) — Core i3-1005G1, 4 Гбайт RAM, SSD 256 Гбайт;
от 54 990 (49 990) — Core i5-1035G1, 8 Гбайт RAM, SSD 512 Гбайт;
от 62 990 (59 990) — Core i7-1065G7, 8 Гбайт RAM, SSD 512 Гбайт
INBOOK X2 — и вправду очень дешевое устройство. Младшей конфигурации, которая, между прочим, содержит SSD объемом 256 Гбайт, назначили рекомендованную цену 42 990 руб., а в начальный период после релиза действует скидка и цена снижена до 36 900 руб. За более мощную версию с центральным процессором Core i7, 8 Гбайт RAM и накопителем на 512 Гбайт на старте продаж попросят 59 990, а позже — 62 990 руб. В контексте таких цен спецификации INBOOK X2 выглядят достойно, особенно в базовой конфигурации, соперниками которой являются компьютеры на базе урезанных чипов Pentium, Celeron и Athlon.
⇡#Внешний вид и эргономика
С первого взгляда на INBOOK X2 понятно, какие приоритеты обозначили создатели ноутбука: нужно было сделать компактную машину с презентабельным внешним видом и одновременно вписаться в крайне ограниченный бюджет. Что и говорить, это устройство выглядит отнюдь не на 37 тысяч рублей. Ноутбук получился очень тонким (14,8 мм), легким (1,24 кг) и собран в алюминиевом корпусе яркого цвета (есть синий и серый варианты) либо без окраски. На крышке экрана есть участок с брашированной текстурой. Единственным пластиковым элементом является окантовка экрана. Экран, что естественно в данной ценовой категории, не ламинированный и не сенсорный, покрыт матовой антибликовой пленкой. А вот шарниры не помешало бы ослабить, чтобы крышка поднималась одной рукой — у нас, по крайней мере, так открывать ноутбук не получилось, хотя производитель предоставил видео, что делать это возможно. Может, нам не повезло с экземпляром.
Клавиатуру INBOOK X2, напротив, подвела недостаточная жесткость основания: корпус сильно прогибается при нажатии и барабанит в процессе печати. А жаль, ведь к механике клавиш нет никаких претензий: у них достаточно длинный ход, четкий момент срабатывания и быстрый возврат в нейтральное положение. Раскладка клавиатуры типична для 14-дюймовых ультрабуков: цифрового блока нет, клавишу «~» сделали уже остальных символьных клавиш, однако нашлось место под дополнительную колонку Delete, Home, End, PgUp и PgDn.
Подсветка клавиатуры двухступенчатая, включается при нажатии на F3 через функциональную клавишу, также есть подсветка веб-камеры. Два светодиодных фонарика, расположенные по бокам от объектива, по задумке инженеров пригодятся для видеозвонков в условиях низкой освещенности. Однако недостаток подобного решения очевиден: яркий свет бьет прямо в глаза пользователю.
Тачпад в силу того, что экран INBOOK X2 имеет стандартные пропорции 16:9, получился небольшим, но он покрыт стеклом, на что обычно не приходится рассчитывать, покупая дешевый ноутбук. У большинства современных лэптопов переключатель тачпада один, а здесь их два — в правом и левом нижнем углу. Два переключателя стабилизируют панель в плоскости, но есть и нежелательный эффект, когда при нажатии в центре слышен двойной щелчок.
Кнопка включения расположена отдельно от основного блока клавиш, и можно подумать, что в нее встроен сканер отпечатка пальца, но это, к сожалению, не так. Биометрических средств аутентификации INBOOK X2 лишен.
Зато в наличии достаточный для большинства пользователей комплект внешних интерфейсов: два порта USB Type-C (стандарта 3.1 Gen 1 и 2.0), два USB 3.0 Type-A, полноформатный HDMI, акустический мини-джек и считыватель карт microSD.
Один из портов USB Type-C также служит для зарядки аккумулятора (жаль только, что именно быстрый порт 3.1 Gen 1, а не медленный 2.0), а в силу скромного энергопотребления лэптопу хватает 45-ваттного блока питания размером не больше, чем у планшетов.
⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда
Компоненты INBOOK X2 охлаждаются по стандартной схеме, когда воздух проникает внутрь через отверстия в днище, а выбрасывается в зазор между нижней половиной корпуса и экраном.
Внутри лэптопа царит минимализм. Кристалл центрального процессора охлаждается небольшим радиатором с двумя тепловыми трубками, а единственный компонент, подлежащий апгрейду силами пользователя, — твердотельный накопитель. Оперативная память, как свойственно чипам LPDDR4, распаяна на материнской плате.
⇡#Методика тестирования
|Синтетические тесты
|Приложение
|Настройки
|3DMark Time Spy
|—
|Geekbench 5
|—
|CINEBENCH R23
|—
|GFXBench 5 (Aztec Ruins — Normal Tier, High Tier)
|Windows: Vulkan, macOS: Metal
|fio 3.16
|Последовательное чтение/запись, произвольное чтение/запись (небуферизированный ввод-вывод)
C целью обеспечить равные условия тестирования компьютерам под управлением Windows 10 и Windows 11 и продемонстрировать максимум производительности новых машин мы отключаем в Windows 11 функции VBS (Virtualisation-Based Security) и Memory Integrity (Hypervisor-protected Code Integrity).
Тестирование дисплея выполняется при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro Plus в приложении DisplayCAL 3.
Время автономной работы ноутбука измеряется при яркости дисплея 200 кд/м2 в следующих сценариях использования:
- веб-серфинг: поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 25 с в браузере Google Chrome (кеш и cookies отключены);
- непрерывное воспроизведение 4К-видео в формате HEVC (H.265).
⇡#Участники тестирования
В тестировании приняли участие следующие устройства:
|Экран
|CPU
|Оперативная память
|GPU
|SSD
|HDD
|Аккумулятор
|Infinix INBOOK X2 (XL21)
|14'', 1920 × 1080, IPS
|Intel Core i7-1065G7
|4/8 ядра/потоков, 1,3–3,9 ГГц
|LPDDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 8 Гбайт
|Intel Iris Plus Graphics
|Системная RAM
|FORSEE 512GB SSD (PCIe 3.0 x4) 512 Гбайт
|Нет
|50 Вт⋅ч
|Acer TravelMate P2 (TMP214-41-G2-R35P)
|14'', 1920 × 1080, IPS
|AMD Ryzen 3 PRO 5450U
|4/8 ядра/потоков, 2,6–4,0 ГГц
|DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 8 Гбайт (1 канал)
|AMD Radeon RX Vega 6
|512 Мбайт из системной RAM
|WD PC SN530 (PCIe 3.0 x4) 256 Гбайт
|Нет
|48 Вт⋅ч
|Apple MacBook Pro 13", Late 2020 (A2338)
|13,3'', 2560 × 1600, IPS
|Apple M1
|4+4 ядер/потоков, ≤3,2 ГГц
|LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 16 Гбайт
|Apple G13G (8 ядер)
|Системная RAM
|Apple AP2048Q (Apple Fabric) 2048 Гбайт
|Нет
|58,2 Вт⋅ч
|ASUS ExpertBook B7 Flip (B7402FE)
|14'', 2560 × 1600, IPS
|Intel Core i5-1155G7
|4/8 ядра/потоков, 2,5–4,5 ГГц
|DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 24 Гбайт
|Intel Iris Xe Graphics G7
|1 Гбайт из системной памяти
|Samsung PM9A1 (PCIe 4.0 x4) 512 Гбайт
|Нет
|63 Вт⋅ч
|ASUS ZenBook 13 OLED (UM325S)
|13,3'', 1920 × 1080, OLED
|AMD Ryzen 5 5600U
|6/12 ядер/потоков, 2,3–4,2 ГГц
|LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 16 Гбайт
|AMD Radeon RX Vega 7
|512 Мбайт из системной RAM
|SK Hynix PC711 (PCIe 3.0 x4) 512 Гбайт
|Нет
|67 Вт⋅ч
|ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401E)
|14'', 2880 × 1800, OLED
|Intel Core i7-1165G7
|4/8 ядра/потоков, 2,8–4,7 ГГц
|LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 16 Гбайт
|Intel Iris Xe Graphics G7
|1 Гбайт из системной памяти
|Samsung PM9A1 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт
|Нет
|63 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 (20XY-0032RT)
|14'', 1920 × 1200, IPS
|Intel Core i5-1135G7
|4/8 ядра/потоков, 2,4–4,2 ГГц
|LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 8 Гбайт
|Intel Iris Xe Graphics G7
|1 Гбайт из системной памяти
|KIOXIA XG6 (PCIe 3.0 x4) 256 Гбайт
|Нет
|57 Вт⋅ч
|Lenovo Yoga Slim 7 (14ARE05)
|14'', 1920 × 1080, IPS
|AMD Ryzen 7 4700U
|8/8 ядер/потоков, 2,0–4,1 ГГц
|LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 16 Гбайт
|AMD Radeon RX Vega 7
|512 Мбайт из системной RAM
|UMIS RPITJ256VME2MWD (PCIe 3.0 x4) 256 Гбайт
|Нет
|61 Вт⋅ч
⇡#Качество экрана
С учетом стоимости Infinix INBOOK X2 у лэптопа неплохой экран, который по ряду характеристик не уступает матрицам более дорогих устройств. Например, панель обладает неплохим запасом яркости в 366 кд/м2 и контрастностью 1097:1.
А вот цветовой охват оказался меньше пространства sRGB на 6,5 %.
Кроме того, цветовая температура не была откалибрована под стандарт 6500 К. В результате изображение приобретает холодный оттенок.
Кривая гамма-коррекции также отличается от эталонной функции sRGB или аппроксимирующей степенной функции 2,2. Зато баланс серого выдержан с неплохой точностью на протяжении большей части шкалы яркости.
Профиль, описывающий характеристики панели, в INBOOK X2 не установлен. Поэтому, если использовать в качестве эталона контент sRGB, на безукоризненную цветопередачу рассчитывать не стоит. Мы зарегистрировали крупные величины Delta E при воспроизведении оттенков, близких к максимально насыщенному красному и синему цвету, но среднее значение ошибки оказалось вполне приемлемым для повседневной эксплуатации без претензий на профессиональную работу с изображениями.
⇡#Тактовые частоты, температура и уровень шума
Из всего резерва мощности в 25 Вт, выделенного чипу Core i7-1065G7 по спецификациям Intel, процессор старшей конфигурации INBOOK X2 расходует лишь 12. Как следствие, четыре ядра x86 при длительной нагрузке поддерживают низкую тактовую частоту — около 1,7 ГГц. То есть лэптоп постоянно работает в таком режиме, который более производительные устройства позволяют установить программными средствами ради экономии заряда АКБ или снижения уровня шума.
В свою очередь, тактовая частота интегрированной графики колеблется вокруг отметки 0,75 ГГц, а при комбинированной нагрузке частоты CPU и GPU стабилизируются на уровне 1 и 0,5 ГГц соответственно.
|Тактовые частоты под нагрузкой
|
|Cinebench R20 (макс. № потоков)
|Blender 2.9x (рендеринг на GPU)
|Cinebench R20 (макс. № потоков) + Blender 2.9x
|
|Тактовая частота CPU, МГц
|Тактовая частота GPU, МГц
|Тактовая частота CPU, МГц
|Тактовая частота GPU, МГц
|Средн.
|Макс.
|Средн.
|Макс.
|Средн.
|Макс.
|Средн.
|Макс.
|Infinix INBOOK X2 (XL21) — Intel Core i7-1065G7 / Intel Iris Plus Graphics
|1722
|1921
|768
|1048
|1006
|1696
|495
|698
|Потребляемая мощность CPU и GPU
|
|Cinebench R20 (макс. № потоков)
|Blender 2.9x (рендеринг на GPU)
|Cinebench R20 (макс. № потоков) + Blender 2.9x
|
|Потребляемая мощность CPU, Вт
|Потребляемая мощность GPU (SoC в целом, если интегрированный), Вт
|Потребляемая мощность CPU, Вт
|Потребляемая мощность GPU (если дискретный), Вт
|Средн.
|Макс.
|Средн.
|Макс.
|Средн.
|Макс.
|Средн.
|Макс.
|Infinix INBOOK X2 (XL21) — Intel Core i7-1065G7 / Intel Iris Plus Graphics
|12
|13
|11
|12
|11
|11
|Н/Д
|Н/Д
Прим. Измерение выполняется после прогрева устройства и стабилизации всех параметров.
Естественно, от такого медленного процессора не приходится ожидать высокой производительности даже в рамках позапрошлого, 10-го поколения архитектуры Core. Зато небольшой кулер INBOOK X2 в состоянии охладить кристалл под нагрузкой до температуры не более 73 °С, да и работает лэптоп Inifinix тише всех более мощных конкурентов, данные которых мы использовали в сравнении.
⇡#Синтетические тесты производительности
Центральный процессор семейства Ice Lake (тем более серьезно ограниченный по мощности) — не предел мечтаний в 2022 году, однако, изучая результаты бенчмарков INBOOK X2, следует держать в уме низкую цену устройства и, не в последнюю очередь, преобладающий сценарий эксплуатации, а мощные устройства, основанные на современных компонентах, мы привлекли к сравнению лишь для того, чтобы создать более широкий контекст.
При длительной многопоточной нагрузке четырехъядерный процессор INBOOK X2 не в состоянии конкурировать даже с современным экономичными чипом Core i5-1135G7, не говоря уже о более производительных решениях Intel 11-го поколения или Ryzen 5000-й серии. А вот короткие тесты Geekbench поставили Core i7-1065G7 на один уровень с четырехъядерным Ryzen 3 PRO 5450U, да и от интеловских коллег он уже отстает не настолько сильно.
Интегрированное видеоядро было сильной стороной процессоров Intel еще в 10-м поколении, поэтому графика INBOOK X2 обладает примерно таким же быстродействием, как у «красных» машин без дискретного GPU в условиях адекватной таким устройствам легкой нагрузки. Тест 3DMark Time Spy рисует иную картину, но игры с подобной графикой в любом случае не по зубам тонким ультрабукам.
⇡#Производительность в рабочих приложениях
Рендеринг в Blender силами CPU является вариацией длительной многопоточной нагрузки. Как следствие, центральный процессор INBOOK X2 вновь не в состоянии конкурировать даже с младшими, также четырехъядерными, представителями 11-го поколения Core.
Эту работу быстрее выполняет встроенная графика Iris Plus, которую по производительности можно сравнить с ядром Radeon RX Vega 7, используемым в современных чипах Ryzen 5000-й серии.
Lightroom считается несложной задачей для современных компьютеров, и, пусть INBOOK X2 по совокупным результатам бенчмарка вновь оказался на последнем месте, по скорости активных операций старая платформа сравнялась с четырехъядерным Ryzen 5000-й серии.
Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.
Тестовый пакет для Photoshop по какой-то причине не запустился на INBOOK X2, хотя спецификации машины формально этому не препятствуют. Что касается завершающего бенчмарка в нашей программе, Premiere Pro, то, разумеется, компьютеры такого класса в принципе не предназначены для видеомонтажа в 4К. Ближайшим аналогом INBOOK X2 по быстродействию является опять-таки устройство на базе четырехъядерного процессора Ryzen.
Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с AMD Ryzen 9 5900X, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.
Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с AMD Ryzen 9 5900X, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM.
⇡# Производительность SSD
В тестовом экземпляре INBOOK X2 установлен твердотельный накопитель под маркой FORSEE, которая раньше еще не встречалась нам в мобильных компьютерах какого-либо производителя. По современным стандартам это довольно медленный SSD, хотя надо признать, что даже именитые бренды нередко используют решения с более низкой скоростью последовательной записи. Кроме того, не исключено, что в тестах на произвольное и последовательное чтение результаты были ограничены быстродействием центрального процессора. Да и в принципе сложно представить, чтобы владелец INBOOK X2 нагрузил компьютер такими рабочими задачами, которые нуждаются в скоростном хранилище данных.
⇡# Время автономной работы
В автономном режиме INBOOK X2 питается от АКБ типичной емкости для тонких 13- или 14-дюймовых ноутбуков — 50 Вт⋅ч, а благодаря экономичному центральному процессору новинка не выбивается из общего ряда таких устройств по времени работы на одном заряде: 6,5 часов непрерывного воспроизведения видео или почти 5 часов веб-серфинга.
⇡#Выводы
К ноутбуку, который даже в максимальной конфигурации поступил в продажу по цене до 60 тыс. рублей, а в минимальной стоит меньше 40 тыс., трудно относиться со всей строгостью. За такие деньги нельзя рассчитывать на мощные комплектующие, и выбор Infinix в пользу устаревшей интеловской платформы Ice Lake был вполне оправдан. Центральный процессор Core i7-1065G7, работающий в пределах небольшого резерва мощности, можно поставить на одну доску с младшими, также четырехъядерными, представителями семейства Ryzen 4000 или 5000, а это уже допустимый результат для «печатной машинки», на которой будут запускать лишь офисные приложения и веб-браузер.
Что касается других качеств детища Infinix, то конструкция лэптопа имеет типичные издержки, присущие большинству тонких моделей, включая и более дорогие устройства, но в целом, не зная технических характеристик новинки, даже не угадаешь, сколько она в действительности стоит. Если простить INBOOK X2 недостаточную жесткость корпуса, он может похвастаться удобной клавиатурой. У него стеклянный тачпад, широкий набор внешних интерфейсов и яркий экран с высоким процентом покрытия sRGB, а система охлаждения поддерживает низкую температуру и уровень шума даже при полной загрузке CPU.
Хотя у нас на тестировании побывала топовая версия INBOOK X2, нам кажется, что эта машина представляет собой наиболее интересное решение в минимальной конфигурации с двухъядерным CPU и 4 Гбайт RAM. Ведь иногда большего не требуется, но все еще хочется, чтобы компьютер был хорош на вид и удобен в работе.
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