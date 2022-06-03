Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо

Появление новых игроков в сфере мобильных компьютеров — нечастое явление в наши дни. Как правило, испытать силы в роли производителя лэптопов решают компании, набившие руку на смартфонах и планшетах, и порой они достигают крупных успехов. Гонконгская Infinix известна именно мобильными гаджетами, но в модельном ряду фирмы присутствуют также смарт-ТВ, а с недавних пор — и ноутбуки. В прошлом году Infinix представила свою первую серию мобильных ПК INBOOK X1 Pro, а теперь пополнила каталог более доступной, а лучше сказать «чрезвычайно доступной», моделью X2. Это первый ноутбук Infinix, доступный на российском рынке, модель X1 до нас не доехала.

Infinix INBOOK X2 явно не претендует на высокую производительность, ведь он основан на платформе Intel Core 10-го поколения, в то время как подавляющее большинство интеловских лэптопов сейчас используют чипы 11-го поколения, а некоторые уже перешли и на 12-е. Infiniх предлагает три конфигурации центрального процессора: четырехъядерные Core i5 и Core i7 или двухъядерный Core i3. Последний вариант, разумеется, стоит рассматривать исключительно в том случае, когда лэптоп будет служить в качестве печатной машинки, и не более, а в качестве ОС лучше установить Linux вместо более требовательной к ресурсам Windows.

Дискретного графического процессора в INBOOK X2 нет, а мощности интегрированного в интеловские чипы Ice Lake хватает только для самых щадящих игр и несложных проектов в рабочих приложениях. Объем оперативной памяти составляет 8 или всего лишь 4 Гбайт RAM. Последнее — уже редкость в наше время, но открывает дополнительную возможность сэкономить, если от компьютера требуется абсолютный минимум производительности. Согласно описанию на сайте производителя есть вариант с 16 Гбайт оперативной памяти, но в России его не будет.

Производитель Infinix Модель INBOOK X2 (XL21) Дисплей 14'', 1920 × 1080, IPS CPU Intel Core i3-1005G1 (2/4 ядра/потока, 1,2–3,4 ГГц); Intel Core i5-1035G1 (4/8 ядра/потоков, 1,0–3,6 ГГц); Intel Core i7-1065G7 (4/8 ядра/потоков, 1,3–3,9 ГГц) Оперативная память LPDDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 4/8/16 Гбайт (два канала) GPU Intel UHD Graphics (системная память); Intel Iris Plus Graphics (системная память) Накопитель FORSEE SSD (PCIe 3.0 x4) 256/512 Гбайт Внешние разъемы ввода-вывода 1 × USB 3.1 Gen 1 Type-C; 1 × USB 2.0 Type-C; 2 × USB 3.0 Type-A; 1 × HDMI; 1 × microSD; 1 × TRS 3,5 мм Сеть IEEE 802.11ac; Bluetooth 5.1 Емкость аккумулятора, Вт⋅ч 50 Масса, кг 1,24 Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 323,3 × 211,1 × 14,8 Розничная цена (Россия), руб. От 42 990 (36 990) — Core i3-1005G1, 4 Гбайт RAM, SSD 256 Гбайт; от 54 990 (49 990) — Core i5-1035G1, 8 Гбайт RAM, SSD 512 Гбайт; от 62 990 (59 990) — Core i7-1065G7, 8 Гбайт RAM, SSD 512 Гбайт

INBOOK X2 — и вправду очень дешевое устройство. Младшей конфигурации, которая, между прочим, содержит SSD объемом 256 Гбайт, назначили рекомендованную цену 42 990 руб., а в начальный период после релиза действует скидка и цена снижена до 36 900 руб. За более мощную версию с центральным процессором Core i7, 8 Гбайт RAM и накопителем на 512 Гбайт на старте продаж попросят 59 990, а позже — 62 990 руб. В контексте таких цен спецификации INBOOK X2 выглядят достойно, особенно в базовой конфигурации, соперниками которой являются компьютеры на базе урезанных чипов Pentium, Celeron и Athlon.

⇡#Внешний вид и эргономика

С первого взгляда на INBOOK X2 понятно, какие приоритеты обозначили создатели ноутбука: нужно было сделать компактную машину с презентабельным внешним видом и одновременно вписаться в крайне ограниченный бюджет. Что и говорить, это устройство выглядит отнюдь не на 37 тысяч рублей. Ноутбук получился очень тонким (14,8 мм), легким (1,24 кг) и собран в алюминиевом корпусе яркого цвета (есть синий и серый варианты) либо без окраски. На крышке экрана есть участок с брашированной текстурой. Единственным пластиковым элементом является окантовка экрана. Экран, что естественно в данной ценовой категории, не ламинированный и не сенсорный, покрыт матовой антибликовой пленкой. А вот шарниры не помешало бы ослабить, чтобы крышка поднималась одной рукой — у нас, по крайней мере, так открывать ноутбук не получилось, хотя производитель предоставил видео, что делать это возможно. Может, нам не повезло с экземпляром.

Клавиатуру INBOOK X2, напротив, подвела недостаточная жесткость основания: корпус сильно прогибается при нажатии и барабанит в процессе печати. А жаль, ведь к механике клавиш нет никаких претензий: у них достаточно длинный ход, четкий момент срабатывания и быстрый возврат в нейтральное положение. Раскладка клавиатуры типична для 14-дюймовых ультрабуков: цифрового блока нет, клавишу «~» сделали уже остальных символьных клавиш, однако нашлось место под дополнительную колонку Delete, Home, End, PgUp и PgDn.

Подсветка клавиатуры двухступенчатая, включается при нажатии на F3 через функциональную клавишу, также есть подсветка веб-камеры. Два светодиодных фонарика, расположенные по бокам от объектива, по задумке инженеров пригодятся для видеозвонков в условиях низкой освещенности. Однако недостаток подобного решения очевиден: яркий свет бьет прямо в глаза пользователю.

Тачпад в силу того, что экран INBOOK X2 имеет стандартные пропорции 16:9, получился небольшим, но он покрыт стеклом, на что обычно не приходится рассчитывать, покупая дешевый ноутбук. У большинства современных лэптопов переключатель тачпада один, а здесь их два — в правом и левом нижнем углу. Два переключателя стабилизируют панель в плоскости, но есть и нежелательный эффект, когда при нажатии в центре слышен двойной щелчок.

Кнопка включения расположена отдельно от основного блока клавиш, и можно подумать, что в нее встроен сканер отпечатка пальца, но это, к сожалению, не так. Биометрических средств аутентификации INBOOK X2 лишен.

Зато в наличии достаточный для большинства пользователей комплект внешних интерфейсов: два порта USB Type-C (стандарта 3.1 Gen 1 и 2.0), два USB 3.0 Type-A, полноформатный HDMI, акустический мини-джек и считыватель карт microSD.

Один из портов USB Type-C также служит для зарядки аккумулятора (жаль только, что именно быстрый порт 3.1 Gen 1, а не медленный 2.0), а в силу скромного энергопотребления лэптопу хватает 45-ваттного блока питания размером не больше, чем у планшетов.

⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда

Компоненты INBOOK X2 охлаждаются по стандартной схеме, когда воздух проникает внутрь через отверстия в днище, а выбрасывается в зазор между нижней половиной корпуса и экраном.

Внутри лэптопа царит минимализм. Кристалл центрального процессора охлаждается небольшим радиатором с двумя тепловыми трубками, а единственный компонент, подлежащий апгрейду силами пользователя, — твердотельный накопитель. Оперативная память, как свойственно чипам LPDDR4, распаяна на материнской плате.

Синтетические тесты Приложение Настройки 3DMark Time Spy — Geekbench 5 — CINEBENCH R23 — GFXBench 5 (Aztec Ruins — Normal Tier, High Tier) Windows: Vulkan, macOS: Metal fio 3.16 Последовательное чтение/запись, произвольное чтение/запись (небуферизированный ввод-вывод)

Рабочие приложения Приложение Бенчмарк Настройки/примечания API Графика Intel Графика AMD Графика NVIDIA Adobe Photoshop 2021 (22.x) PugetBench for Photoshop 0.93 (состав тестов по ссылке) — OpenGL + OpenCL + Metal (macOS) OpenGL + OpenCL + Metal (macOS) OpenGL + OpenCL Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.x PugetBench for Lightroom Classic 0.92 (состав тестов по ссылке) — DirectX 12 (Windows) DirectX 12 (Windows) DirectX 12 Adobe Premiere Pro 2021 (15.x) PugetBench for Premiere Pro V0.95.1 (состав тестов по ссылке) Standard Benchmark (4K) OpenCL (Windows)/Metal (macOS) OpenCL (Windows)/Metal (macOS) CUDA Blender 2.9x Демо Class Room с сайта Blender Foundation Рендерер Cycles. Feature Set: Supported. Размер тайла: 32 × 32 (CPU) или 256 × 256 (GPU) Н/Д (рендеринг на CPU) OpenCL (Windows)/CPU (macOS) CUDA/OptX

C целью обеспечить равные условия тестирования компьютерам под управлением Windows 10 и Windows 11 и продемонстрировать максимум производительности новых машин мы отключаем в Windows 11 функции VBS (Virtualisation-Based Security) и Memory Integrity (Hypervisor-protected Code Integrity).

Тестирование дисплея выполняется при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro Plus в приложении DisplayCAL 3.

Время автономной работы ноутбука измеряется при яркости дисплея 200 кд/м2 в следующих сценариях использования:

веб-серфинг: поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 25 с в браузере Google Chrome (кеш и cookies отключены);

непрерывное воспроизведение 4К-видео в формате HEVC (H.265).

В тестировании приняли участие следующие устройства:

Экран CPU Оперативная память GPU SSD HDD Аккумулятор Infinix INBOOK X2 (XL21) 14'', 1920 × 1080, IPS Intel Core i7-1065G7 4/8 ядра/потоков, 1,3–3,9 ГГц LPDDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 8 Гбайт Intel Iris Plus Graphics Системная RAM FORSEE 512GB SSD (PCIe 3.0 x4) 512 Гбайт Нет 50 Вт⋅ч Acer TravelMate P2 (TMP214-41-G2-R35P) 14'', 1920 × 1080, IPS AMD Ryzen 3 PRO 5450U 4/8 ядра/потоков, 2,6–4,0 ГГц DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 8 Гбайт (1 канал) AMD Radeon RX Vega 6 512 Мбайт из системной RAM WD PC SN530 (PCIe 3.0 x4) 256 Гбайт Нет 48 Вт⋅ч Apple MacBook Pro 13", Late 2020 (A2338) 13,3'', 2560 × 1600, IPS Apple M1 4+4 ядер/потоков, ≤3,2 ГГц LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 16 Гбайт Apple G13G (8 ядер) Системная RAM Apple AP2048Q (Apple Fabric) 2048 Гбайт Нет 58,2 Вт⋅ч ASUS ExpertBook B7 Flip (B7402FE) 14'', 2560 × 1600, IPS Intel Core i5-1155G7 4/8 ядра/потоков, 2,5–4,5 ГГц DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 24 Гбайт Intel Iris Xe Graphics G7 1 Гбайт из системной памяти Samsung PM9A1 (PCIe 4.0 x4) 512 Гбайт Нет 63 Вт⋅ч ASUS ZenBook 13 OLED (UM325S) 13,3'', 1920 × 1080, OLED AMD Ryzen 5 5600U 6/12 ядер/потоков, 2,3–4,2 ГГц LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 16 Гбайт AMD Radeon RX Vega 7 512 Мбайт из системной RAM SK Hynix PC711 (PCIe 3.0 x4) 512 Гбайт Нет 67 Вт⋅ч ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401E) 14'', 2880 × 1800, OLED Intel Core i7-1165G7 4/8 ядра/потоков, 2,8–4,7 ГГц LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 16 Гбайт Intel Iris Xe Graphics G7 1 Гбайт из системной памяти Samsung PM9A1 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт Нет 63 Вт⋅ч Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 (20XY-0032RT) 14'', 1920 × 1200, IPS Intel Core i5-1135G7 4/8 ядра/потоков, 2,4–4,2 ГГц LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 8 Гбайт Intel Iris Xe Graphics G7 1 Гбайт из системной памяти KIOXIA XG6 (PCIe 3.0 x4) 256 Гбайт Нет 57 Вт⋅ч Lenovo Yoga Slim 7 (14ARE05) 14'', 1920 × 1080, IPS AMD Ryzen 7 4700U 8/8 ядер/потоков, 2,0–4,1 ГГц LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 16 Гбайт AMD Radeon RX Vega 7 512 Мбайт из системной RAM UMIS RPITJ256VME2MWD (PCIe 3.0 x4) 256 Гбайт Нет 61 Вт⋅ч

С учетом стоимости Infinix INBOOK X2 у лэптопа неплохой экран, который по ряду характеристик не уступает матрицам более дорогих устройств. Например, панель обладает неплохим запасом яркости в 366 кд/м2 и контрастностью 1097:1.

А вот цветовой охват оказался меньше пространства sRGB на 6,5 %.

Кроме того, цветовая температура не была откалибрована под стандарт 6500 К. В результате изображение приобретает холодный оттенок.

Кривая гамма-коррекции также отличается от эталонной функции sRGB или аппроксимирующей степенной функции 2,2. Зато баланс серого выдержан с неплохой точностью на протяжении большей части шкалы яркости.

Профиль, описывающий характеристики панели, в INBOOK X2 не установлен. Поэтому, если использовать в качестве эталона контент sRGB, на безукоризненную цветопередачу рассчитывать не стоит. Мы зарегистрировали крупные величины Delta E при воспроизведении оттенков, близких к максимально насыщенному красному и синему цвету, но среднее значение ошибки оказалось вполне приемлемым для повседневной эксплуатации без претензий на профессиональную работу с изображениями.

⇡#Тактовые частоты, температура и уровень шума

Из всего резерва мощности в 25 Вт, выделенного чипу Core i7-1065G7 по спецификациям Intel, процессор старшей конфигурации INBOOK X2 расходует лишь 12. Как следствие, четыре ядра x86 при длительной нагрузке поддерживают низкую тактовую частоту — около 1,7 ГГц. То есть лэптоп постоянно работает в таком режиме, который более производительные устройства позволяют установить программными средствами ради экономии заряда АКБ или снижения уровня шума.

В свою очередь, тактовая частота интегрированной графики колеблется вокруг отметки 0,75 ГГц, а при комбинированной нагрузке частоты CPU и GPU стабилизируются на уровне 1 и 0,5 ГГц соответственно.

Тактовые частоты под нагрузкой Cinebench R20 (макс. № потоков) Blender 2.9x (рендеринг на GPU) Cinebench R20 (макс. № потоков) + Blender 2.9x Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Infinix INBOOK X2 (XL21) — Intel Core i7-1065G7 / Intel Iris Plus Graphics 1722 1921 768 1048 1006 1696 495 698

Потребляемая мощность CPU и GPU Cinebench R20 (макс. № потоков) Blender 2.9x (рендеринг на GPU) Cinebench R20 (макс. № потоков) + Blender 2.9x Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (SoC в целом, если интегрированный), Вт Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (если дискретный), Вт Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Infinix INBOOK X2 (XL21) — Intel Core i7-1065G7 / Intel Iris Plus Graphics 12 13 11 12 11 11 Н/Д Н/Д

Прим. Измерение выполняется после прогрева устройства и стабилизации всех параметров.

Естественно, от такого медленного процессора не приходится ожидать высокой производительности даже в рамках позапрошлого, 10-го поколения архитектуры Core. Зато небольшой кулер INBOOK X2 в состоянии охладить кристалл под нагрузкой до температуры не более 73 °С, да и работает лэптоп Inifinix тише всех более мощных конкурентов, данные которых мы использовали в сравнении.

⇡#Синтетические тесты производительности

Центральный процессор семейства Ice Lake (тем более серьезно ограниченный по мощности) — не предел мечтаний в 2022 году, однако, изучая результаты бенчмарков INBOOK X2, следует держать в уме низкую цену устройства и, не в последнюю очередь, преобладающий сценарий эксплуатации, а мощные устройства, основанные на современных компонентах, мы привлекли к сравнению лишь для того, чтобы создать более широкий контекст.

При длительной многопоточной нагрузке четырехъядерный процессор INBOOK X2 не в состоянии конкурировать даже с современным экономичными чипом Core i5-1135G7, не говоря уже о более производительных решениях Intel 11-го поколения или Ryzen 5000-й серии. А вот короткие тесты Geekbench поставили Core i7-1065G7 на один уровень с четырехъядерным Ryzen 3 PRO 5450U, да и от интеловских коллег он уже отстает не настолько сильно.

Интегрированное видеоядро было сильной стороной процессоров Intel еще в 10-м поколении, поэтому графика INBOOK X2 обладает примерно таким же быстродействием, как у «красных» машин без дискретного GPU в условиях адекватной таким устройствам легкой нагрузки. Тест 3DMark Time Spy рисует иную картину, но игры с подобной графикой в любом случае не по зубам тонким ультрабукам.

⇡#Производительность в рабочих приложениях

Рендеринг в Blender силами CPU является вариацией длительной многопоточной нагрузки. Как следствие, центральный процессор INBOOK X2 вновь не в состоянии конкурировать даже с младшими, также четырехъядерными, представителями 11-го поколения Core.

Эту работу быстрее выполняет встроенная графика Iris Plus, которую по производительности можно сравнить с ядром Radeon RX Vega 7, используемым в современных чипах Ryzen 5000-й серии.

Lightroom считается несложной задачей для современных компьютеров, и, пусть INBOOK X2 по совокупным результатам бенчмарка вновь оказался на последнем месте, по скорости активных операций старая платформа сравнялась с четырехъядерным Ryzen 5000-й серии.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.

Тестовый пакет для Photoshop по какой-то причине не запустился на INBOOK X2, хотя спецификации машины формально этому не препятствуют. Что касается завершающего бенчмарка в нашей программе, Premiere Pro, то, разумеется, компьютеры такого класса в принципе не предназначены для видеомонтажа в 4К. Ближайшим аналогом INBOOK X2 по быстродействию является опять-таки устройство на базе четырехъядерного процессора Ryzen.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с AMD Ryzen 9 5900X, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с AMD Ryzen 9 5900X, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM.

В тестовом экземпляре INBOOK X2 установлен твердотельный накопитель под маркой FORSEE, которая раньше еще не встречалась нам в мобильных компьютерах какого-либо производителя. По современным стандартам это довольно медленный SSD, хотя надо признать, что даже именитые бренды нередко используют решения с более низкой скоростью последовательной записи. Кроме того, не исключено, что в тестах на произвольное и последовательное чтение результаты были ограничены быстродействием центрального процессора. Да и в принципе сложно представить, чтобы владелец INBOOK X2 нагрузил компьютер такими рабочими задачами, которые нуждаются в скоростном хранилище данных.

⇡# Время автономной работы

В автономном режиме INBOOK X2 питается от АКБ типичной емкости для тонких 13- или 14-дюймовых ноутбуков — 50 Вт⋅ч, а благодаря экономичному центральному процессору новинка не выбивается из общего ряда таких устройств по времени работы на одном заряде: 6,5 часов непрерывного воспроизведения видео или почти 5 часов веб-серфинга.

К ноутбуку, который даже в максимальной конфигурации поступил в продажу по цене до 60 тыс. рублей, а в минимальной стоит меньше 40 тыс., трудно относиться со всей строгостью. За такие деньги нельзя рассчитывать на мощные комплектующие, и выбор Infinix в пользу устаревшей интеловской платформы Ice Lake был вполне оправдан. Центральный процессор Core i7-1065G7, работающий в пределах небольшого резерва мощности, можно поставить на одну доску с младшими, также четырехъядерными, представителями семейства Ryzen 4000 или 5000, а это уже допустимый результат для «печатной машинки», на которой будут запускать лишь офисные приложения и веб-браузер.

Что касается других качеств детища Infinix, то конструкция лэптопа имеет типичные издержки, присущие большинству тонких моделей, включая и более дорогие устройства, но в целом, не зная технических характеристик новинки, даже не угадаешь, сколько она в действительности стоит. Если простить INBOOK X2 недостаточную жесткость корпуса, он может похвастаться удобной клавиатурой. У него стеклянный тачпад, широкий набор внешних интерфейсов и яркий экран с высоким процентом покрытия sRGB, а система охлаждения поддерживает низкую температуру и уровень шума даже при полной загрузке CPU.

Хотя у нас на тестировании побывала топовая версия INBOOK X2, нам кажется, что эта машина представляет собой наиболее интересное решение в минимальной конфигурации с двухъядерным CPU и 4 Гбайт RAM. Ведь иногда большего не требуется, но все еще хочется, чтобы компьютер был хорош на вид и удобен в работе.