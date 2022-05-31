Планшет Google Pixel Tablet получит поддержку сторонних активных стилусов

Стало известно, что грядущий планшет Google Pixel Tablet получит поддержку стандарта Universal Stylus Initiative. На это указывает обновлённый список сертифицированных устройств USI. Это означает, что взаимодействовать с гаджетом можно будет с помощью USI-стилусов разных производителей.

В базе USI появилось устройство Google Tangor с названием модели Tablet, которое, предположительно, является планшетным компьютером на базе Android. Любопытно, что планшет Google уже появился в базе USI, поскольку компания анонсировала выпуск устройства только в 2023 году. Представители Google и USI пока никак не комментируют данный вопрос.

Напомним, альянс USI был образован в 2015 году, а Google присоединилась к нему в 2018 году. Цель объединения заключается в разработке единого стандарта активных перьевых устройств ввода (стилусов), которые совместимы между собой и разными компьютерными платформами. Помимо Google инициативу поддерживают Intel, Dell, Lenovo, LG Display, Wacom, Sharp и др.

Ранее в этом году был анонсировал стандарт USI 2.0, включающий в себя поддержку беспроводной зарядки. Благодаря этому осуществлять зарядку совместимых стилусов можно будет просто размещая их рядом с беспроводным зарядным устройством. Какую именно версию стандарта будет поддерживать планшет Google, пока неизвестно.