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Ноутбук Lenovo ThinkPad Z13 получит эксклюзивный восьмиядерный процессор AMD Ryzen PRO 7 6860Z

Ноутбук Lenovo ThinkPad Z13 получит эксклюзивный процессор AMD Ryzen 7 PRO 6860Z. Данный чип относится к серии процессоров Ryzen PRO 6000U, имеет восемь вычислительных ядер и номинальный TDP на уровне 15 Вт. Он является модифицированной версией восьмиядерного Ryzen 7 PRO 6850U.

Источник изображений: Lenovo

Источник изображений: Lenovo

Компания Lenovo представила серию ноутбуков ThinkPad Z ещё в январе этого года. Тогда производитель указал, что эта серия лэптопов будет предлагаться только с процессорами AMD. Однако недавно выяснилась ещё одна особенность данной серии ноутбуков. Оказалось, что модель Lenovo ThinkPad Z13 сможет предложить эксклюзивный процессор AMD Ryzen 7 PRO 6860Z, который нигде больше не используется.

Чип построен на архитектуре Zen 3+ с использованием 6-нм техпроцесса, имеет восемь ядер с поддержкой 16 виртуальных потоков. У него заявлены 4 Мбайт кеш-памяти L2 и 16 Мбайт кеш-памяти L3. Процессор также оснащён встроенной графикой Radeon 680M. Базовая частота Ryzen 7 PRO 6860Z составляет 2700 МГц. Максимальная в свою очередь достигает значения 4725 МГц. Это и отличает новый чип от стандартного Ryzen 7 PRO 6850U, который работает с частотой до 4,7 ГГц.

Сам Lenovo ThinkPad Z13 также предложит до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5-6400, встроенной в материнскую плату, SSD PCIe 4.0 объёмом от 256 Гбайт до 1 Тбайт, а также 13,3-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2,8K (2880 × 1800 пикселей), максимальной яркостью 400 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Производитель также заявляет для ноутбука поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Питается новинка от батареи на 51,5 Вт·ч.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: lenovo, thinkpad, ryzen pro 6000
lenovo, thinkpad, ryzen pro 6000
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