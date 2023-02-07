Обзор смартфона realme 10 Pro+: изменяющий представления о среднем классе

«Номерная» серия realme всегда претендовала как минимум на серьезную популярность у публики, как максимум — на роль ведущей серии в своем ценовом диапазоне. Кажется, амбиции realme 10 Pro+ направлены именно на второе.

Это не самый доступный смартфон. Для сравнения: мой любимый «номерной» realme, 6 Pro, стоил около 20 тысяч рублей, тогда как цены на 10 Pro+ стартуют с 33 тысяч рублей — и это промо-предложение. Но этот аппарат действительно перетащил в свой класс некоторые нехарактерные вещи: изогнутый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и кое-какими флагманскими фишками, свежую аппаратную платформу MediaTek Dimensity 1080, крупную главную камеру на 108 мегапикселей. Но самое главное — и это уже не просто флагманская фишка, — смартфон сочетает в себе емкий аккумулятор (5000 мА⋅ч) и тонкий корпус (7,8 мм) при небольшом весе. То есть это не просто достаточно мощный смартфон с крупным экраном — он еще и как минимум претендует на звание удобного.

realme 10 Pro+ realme 9 Pro+ Google Pixel 6a OnePlus Ace Xiaomi 12X Дисплей 6,7 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 394 ppi; емкостный мультитач; 120 Гц 6,4 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 409 ppi; емкостный мультитач; 120 Гц 6,1 дюйма, OLED, 2400 × 1080 точек (429 ppi); емкостный мультитач 6,7 дюйма, OLED, 2412 × 1080 точек, 394 ppi, ёмкостный мультитач, 120 Гц 6,28 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 419 ppi, ёмкостный мультитач, 120 Гц Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass Victus Процессор MediaTek Dimensity 1080: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,6 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) MediaTek Dimensity 920: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,0 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Google Tensor: восемь ядер (2 × ARM Cortex-X1, частота 2,8 ГГц + 2 × ARM Cortex-A76, частота 2,25 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) MediaTek Dimensity 8100-Max: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78 частотой 2,85 ГГц, 4 × ARM Cortex -A55 частотой 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 870: восемь ядер (1 × Kryo 585 частотой 3,2 ГГц, 3 × Kryo 585 частотой 2,42 ГГц, 4 × Kryo 585 частотой 1,8 ГГц) Графический контроллер Mali-G68 MC4 ARM Mali-G68 MC GPU ARM Mali-G78 Mali-G610 MC6 Adreno 650 Оперативная память 8/12 Гбайт 6/8 Гбайт 6 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128 Гбайт 128/256/512 Гбайт 128/256 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C USB Type-C USB Type-C Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 /1 900 / 2100 МГц HSDPA 800/ 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA 2000 Сотовая связь 4G LTE, нет информации LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 40, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS (два диапазона), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS (два диапазона), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Основная камера Тройной модуль: 108 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (стандартный угол + расширенный угол обзора + макро), фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (стандартный угол + расширенный угол обзора + макро), фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка Двойной модуль: 12,2 Мп, ƒ/1,7 + 12 Мп, ƒ/2,2 (стандартный угол + расширенный угол обзора), фазовый автофокус на главной камере, оптический стабилизатор на главной камере, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (стандартный угол + расширенный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор основной камеры, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,9 + 13 Мп, ƒ/2,4 + 5 Мп, ƒ/2,4 (стандартный угол + расширенный угол обзора + зум), фазовый автофокус с главной и телефотокамерами, двукратный оптический зум, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,5, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 19 Вт⋅ч (5000 мА⋅ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 16,76 Вт·ч (4410 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В) Размер 161,5 × 73,9 × 7,8/8 мм 160,2 × 73,3 × 7,99 мм 152,2 × 71,8 × 8,9 mm 163,3 × 75,5 × 8,2 мм 152,7 × 69,9 × 8,2 мм Масса 173/175 граммов 182 грамма 178 граммов 186 граммов 176 граммов Защита корпуса Нет Нет IP67 Нет Нет Операционная система Android 13, оболочка realme UI 4.0 Android 12, оболочка realme UI Android 12 Android 12, оболочка OxygenOS 12.1 Android 12, оболочка MIUI Актуальная цена От 32 990 рублей От 27 000 рублей От 27 000 рублей От 33 990 рублей за версию 8/128 Гбайт От 38 000 рублей

⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

Первое, что бросается в глаза при взгляде на realme 10 Pro+, — изогнутый экран. То, к чему мы давно привыкли, но в куда более дорогих смартфонах. Впрочем, экраны-«водопады», которые постепенно спускаются в более доступные ценовые категории, — это вообще, судя по всему, тренд 2023 года, а не эксклюзивная фишка realme. Например, подобный экран получил еще более недорогой Honor X9a, который вскоре доберется до России (и мы обязательно о нем поговорим в самом ближайшем будущем).

Сам по себе изогнутый экран сулит скорее неудобства — не так удобно скроллить от края, гаджет легче уронить. Поклонников у этого решения «в вакууме» я не встречал. Но оно позволяет свести к минимуму рамки и сделать смартфон с крупным экраном меньше и визуально, и физически. Экран здесь занимает 93,7 % лицевой поверхности, рамок как таковых почти нет.

Вдобавок и так совсем не толстый (7,8 мм) смартфон становится визуально, да и на ощупь еще более тонким — и это одно из ключевых свойств realme 10 Pro+. Смартфон с экраном диагональю 6,7 дюйма и с аккумулятором на пять тысяч миллиампер-часов получился реально тонким и легким — и дело не только в уловках вроде изогнутых лицевой и задней панели. Таинственным образом у realme получилось все очень удачно скомпоновать — и сделать едва ли не самый удобный и комфортный в использовании смартфон со столь большим экраном и намеком на серьезную автономность.

Лицевая панель прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Задняя панель, как и грани, выполнена из пластика — причем не сказал бы, что очень искусно замаскированного под стекло. Смартфон выглядит очень ярко — что в голубой, как у нас, что в золотистой версии. Но не сказал бы, что он при этом ощущается «премиально» — пластик есть пластик. Отмечу, что задняя панель нескользкая, гаджет приятно держать в руке и не слишком страшно выронить. Если все-таки боитесь — в комплекте есть чехол из прозрачного силикона.

Тыльные камеры размещены в виде двух кругов в углу задней панели — чуть более изящное и интересное решение, чем в realme 9 Pro+, но в целом не особенно выделяющееся на общем фоне. Фронтальная камера убрана в индивидуальное отверстие по центру верхней части экрана — тоже вполне себе классика по современным меркам. Отмечу, что при взаимодействии с фронталкой (делаете ли селфи, или разблокируете смартфон при помощи распознавания лица) вокруг нее загорается кольцо — таких деталей в интерфейсе realme 10 Pro+ на самом деле немало, тут очень интерактивная оболочка.

Мини-джек на realme 10 Pro+, в отличие от realme 9 Pro+, отсутствует, увы. Зато есть выделенные стереодинамики — на нижней и верхней гранях. Остальные функциональные элементы вполне стандартные для Android-смартфона.

Cканер отпечатков пальцев расположен под экраном, для распознавания используется оптический сенсор, который не реагирует на прикосновения влажного или жирного пальца, но в целом работает неплохо — достаточно быстро и с минимальным процентом брака. Претензия к нему у меня традиционная — он расположен слишком близко к нижней кромке, в неестественном месте: чтобы дотянуться дотуда большим пальцем, смартфон приходится перехватывать в руках, что чревато падением. Продублировать сканер можно при помощи системы распознавания лица, которая работает на основе обычной фронтальной камеры.

Галерея скриншотов

На момент тестирования realme 10 Pro+ работал на базе Android 13 с оболочкой realme UI 4.0. Если новая версия «робота» — минорное (особенно в плане изменений интерфейса) обновление, то оболочка realme UI здорово посвежела. Заново отрисованы основные значки, переработаны центр быстрых настроек и системные настройки (теперь разделенные на «карточки», как во многих других оболочках), изменен режим отображения информации на заблокированном экране, куда теперь можно добавить быстрое управление плеером. Появилась возможность создания больших папок, переписаны виджеты. И так шустрая система стала еще быстрее — в плане удобства и функциональности же (если не считать перерисованного интерфейса), на мой взгляд, все более-менее как на realme UI 3.0. Из индивидуальных для realme 10 Pro+ вещей отмечу чуткий и качественный виброотклик, делающий взаимодействие со смартфоном еще более приятным. Причем его можно настраивать, выбирая между двумя типами работы: «хруст» и «нежность» (crisp и gentle на английском).

⇡#Дисплей и звук

В realme 10 Pro+ установлен AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2400 × 1080 точек (плотность — 395 ppi). Он крупнее, чем на realme 9 Pro+, но примечателен далеко не только этим. Я уже отмечал, что дисплей — как раз флагманская деталь смартфона, и это проявляется в деталях.

Во-первых, частота обновления. Она повысилась до 120 Гц — было 90 Гц, что тоже неплохо, но при скроллинге и навигации по меню картинка теперь воспринимается еще более плавно, что в сочетании с улучшенным виброоткликом создает очень приятный комплекс впечатлений от работы со смартфоном. Есть, правда, и заметное но — частота возвращается к стандартным 60 Гц в играх, так что речь идет исключительно о работе с интерфейсом, а не о получении преимущества или просто более приятного опыта в играх. По умолчанию частоту определяет сам смартфон, но можно выставить 120 герц принудительно — в играх ситуацию это не изменит, но все приложения, поддерживающие повышенную частоту, будут работать с ней.

Во-вторых, сенсорный слой с частотой опроса 360 Гц — это как раз влияет на опыт в играх, и тем более странно, что повышенная частота горизонтальной развертки до них не добралась.

Ну и в-третьих, димминг с частотой до 2160 Гц при низкой яркости обеспечивает полное отсутствие эффекта ШИМ (для сравнения — у Samsung Galaxy S22 частота составляет 480 Гц). Если вы чувствительны к мерцанию экранов на органических светодиодах — можно расслабиться, при помощи димминга низкочастотного мерцания удается избежать

Измеренный предельный уровень яркости без программного повышения при автоподстройке (замер проводится при неярком искусственном свете) составляет 499 кд/м2. Подтвердить заявленные 800 кд/м2 в наших лабораторных условиях не могу — подобного пика экран смартфона достигает только при определенных условиях освещения и при выставленной автояркости. Или при воспроизведении HDR-контента (в настройках даже есть специальный параметр увеличения яркости при воспроизведении HDR-видео). В любом случае пользоваться смартфоном комфортно при любом освещении и при воспроизведении самого разного контента.

В настройках дисплея можно изменить не только частоту развертки, но и размер и тип шрифтов, отрегулировать систему отображения часов и значков уведомлений на заблокированном смартфоне, установить темную или светлую тему интерфейса (или настроить таймер их включения). Также имеется опция программного расширения цветовой гаммы в видео, которое, впрочем, не оказывает кардинального влияния на картинку. Цветопередача дисплея регулируется: есть две основные предустановки («Яркие цвета» и «Естественный»), а также «режим Pro» c подпунктами «Кинематографические» и «Великолепно». Доступна ручная регулировка цветовой температуры для каждого режима. Я измерил цветопередачу экрана realme 10 Pro+ в режиме «Яркие цвета», который используется по умолчанию, а также в режимах «Естественный» и Pro («Кинематографические» цвета). Цветовая температура оставлена по умолчанию.

В режиме «Яркие цвета» цветовое пространство с высокой точностью соответствует стандарту DCI-P3. Средняя гамма оттенков серого в пределах нормы — 2,22, кривые стабильны и близки к референсу. Цветовая температура несколько повышена, но тоже стабильна — держится на уровне 7 600-7 700 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,93 (при норме 3 и эталонном значении 2). Несмотря на холодноватые оттенки серого, цвета в этом режиме передаются довольно точно.

В режиме «Естественный» цветовой охват сужается и примерно соответствует цветовому пространству sRGB. Цвета ожидаемо теплеют, приближаясь к эталону в 6 500 К (в темных оттенках даже ниже). Гамма при этом не меняется (2,23) — кривые по-прежнему ведут себя очень ровно вплоть до светлых оттенков. При этом среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker оказывается дальше от нормы, чем в режиме «Яркие цвета», — 4,73.

В режиме Pro («Кинематографические») экран как бы совмещает два вышеперечисленных режима цветопередачи: расширенный примерно до DCI-P3 охват и низкую цветовую температуру, близкую к эталону. Гамма при этом та же, а точность цветопередачи еще чуть ухудшается: среднее отклонение DeltaE по таблице ColorChecker составляет 5,32. При этом отмечу, что некоторые цвета «попадают в мишень» идеально, а иные оттенки (особенно красного спектра) отклоняются очень заметно.

В realme 10 Pro+ хорошие стереодинамики — в паре с выделенным и расположенным на нижней грани работает разговорный, но его звучание выводится в том числе и на верхнюю грань (для этого предусмотрена отдельная решетка), отчего улучшается позиционирование звука. Сами динамики достойные, с неплохой мощностью и детализацией (для динамиков такого типа, конечно). Мини-джека нет, но есть поддержка ключевых профилей Bluetooth (LDAC, aptX, aptX HD). А вот Dolby Atmos, к сожалению, не завезли.

В плане «железа» realme 10 Pro+ небезынтересен – это один из первых смартфонов на свежей аппаратной платформе MediaTek Dimensity 1080 и первый официально поставляющийся в Россию. Как утверждает производитель, это 5G-платформа для доступных смартфонов среднего уровня. Посмотрим, насколько сильно доступность проявится далее, но сегодня кажется, что как раз сегмент смартфонов за 30-40 тысяч рублей — это вполне себе уровень этой платформы.

MediaTek Dimensity 1080 построена на двух ядрах ARM Cortex-A78 тактовой частотой до 2,6 ГГц и шести ARM Cortex-A55 частотой до 2,0 ГГц. За графику отвечает подсистема ARM Mali-G68 MC4 с тактовой частотой 950 МГц. Технологический процесс — 6 нм. На самом деле по основным характеристикам система повторяет позапрошлогоднюю MediaTek Dimensity 920, на которой базировался realme 9 Pro+. Ключевое отличие — свежий нейропроцессор, ну и чуть повышенная частота производительных ядер. В остальном — та же платформа.

Собственно, это видно и по результатам бенчмарков. На графиках realme 10 Pro+ и realme 9 Pro+ держатся рядышком, где-то «десятка» даже проигрывает. Все ее преимущества должны проявляться в фотосъемке — что довольно сложно проверить с учетом различий в «железе» встроенных камер. Что касается производительности в сравнении с конкурентами, то тут... смотря с кем сравнивать, конечно. Google Pixel 6a, OnePlus Ace или Xiaomi 12X превосходят realme 10 Pro+ по мощи, а вот Honor X9a, OPPO Reno7 или Samsung Galaxy A53 5G, в свою очередь, уступают ему. Можно назвать производительность смартфона адекватной (оболочка работает очень быстро, любые игры запускаются без особенных проблем), но в сильные стороны realme 10 Pro+ ее не вынести.

Результаты синтетических тестов realme 10 Pro+

Отметим, что платформа при этом «холодная», а смартфон, несмотря на малую толщину и явно очень плотное расположение всех элементов внутри корпуса, не имеет проблем с теплоотводом. В ресурсных тестах из пакета 3DMark’s Wild Life вообще не зафиксировано троттлинга, в CPU Throttling Test частота упала на 12 %, что тоже сложно считать проблемой.

MediaTek Dimensity 1080 позволяет использовать оперативную память DDR5 и флеш стандарта UFS 3.1, но оперативка здесь установлена попроще — стандарта LPDDR4X. А накопитель — скорее всего, UFS 2.2 (точной информации производитель не дает). По объемам никаких проблем — 8 или 12 Гбайт оперативной и 128 либо 256 Гбайт энергонезависимой памяти. Имеется модная опция расширения оперативной памяти за счет флеша — таким образом можно добавить вплоть до 4 Гбайт. А вот слота расширения энергонезависимой памяти тут нет, что снижает ценность realme 10 Pro+ с накопителем на 128 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В realme 10 Pro+ есть 5G-модем, но на этом акцент делать бессмысленно, по крайней мере если говорить о России. Если вы находитесь в стране, где 5G-сети более-менее развиты или развиваются и 5G вам все-таки интересен, то список поддерживаемых диапазонов вы можете найти в таблице характеристик. LTE-модем при этом на месте, работает нормально, я не заметил каких-то проседаний по скорости в привычных сценариях использования. Скорость модема также не указывается, но известно, что в теории аппаратная платформа позволяет модему работать со скоростью вплоть до 1,2 Гбит/с на скачивание (Cat.18). И да, в смартфоне предусмотрено два слота для SIM-карт.

Все необходимые беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (да, есть поддержка Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, NFC, навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS.

В realme 10 Pro+ установлен блок из трех тыльных камер, о назначении которых я уже говорил в начале: основная камера + широкоугольная камера + макромодуль. Оптического зума нет, но предлагается «гибридный» с использованием свойств матрицы, выполненной по системе Nona Bayer.

В системе камер realme 10 Pro+ изменилась только главная. Здесь использован модуль Samsung (S5K)HM6 габаритами 1/1,67". Это Nona Bayer-матрица с объединением субпикселей по девять — общее разрешение составляет 108 мегапикселей, размер отдельного субпикселя — 0,64 мкм. С этим сенсором работает объектив светосилой f/1,8 и эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм, с фазовым автофокусом. Оптического стабилизатора нет. Широкоугольный модуль и макрокамера не изменились. В первом используется 8-мегапиксельный сенсор Sony IMX 355 габаритами 1/4" (размер пикселя — 1,12 мкм), без автофокуса, и объектив с ЭФР 16 мм и светосилой f/2,2. Последняя камера — стандартный макромодуль: OmniVision OV02B, 2 мегапикселя, 1/5", 1,75 мкм, f/2,4.

Ста восемью мегапикселями на смартфонной камере сегодня никого особенно не удивишь — подобное мы уже встречали не раз; более того, на рынке уже присутствуют аппараты с 200-мегапиксельными сенсорами (Infinix Zero Ultra, Xiaomi 12T Pro). Как бы то ни было, получить снимок с этим разрешением вы можете, активировав соответствующую опцию в меню. Причем только со стандартным фокусным расстоянием — варианта с апскейлингом и зумом, как это порой бывает, не предусмотрено. Выше — примеры съемки со стандартным разрешением, где субпиксели объединены (12 Мп), и с максимальным.

Качество съемки на главную камеру радует, есть прогресс относительно realme 9 Pro+. К сожалению, за время тестирования не выдалось ни одного солнечного денька, поэтому в полной мере оценить динамический диапазон не было возможности — но, судя по всему, с ним все в порядке. Как и с остальным — хорошая резкость без перебора, нормальный баланс белого без тенденции с уходом в слишком холодные оттенки. Днем realme 10 Pro+ снимает отлично — причем и на широкоугольный модуль тоже. Несмотря на невысокое разрешение, снимки получаются достаточно резкими и детализированными, а искажения по краям кадра не бросаются в глаза. Трехкратный «гибридный» зум можно назвать полностью рабочим — детализация падает не слишком значительно, с контурной резкостью для компенсации потерь смартфон не усердствует.

При недостаточном освещении ситуация, конечно, меняется. Главная камера остается полностью рабочей — она вытягивает снимки в ночных условиях без особенных потерь. Есть некоторое замыливание из-за работы шумодава, но оно не бросается в глаза. Отмечаю достаточно корректную отработку источников освещения и приятную работу со светом и тенью в целом. Широкоугольная камера в ночных условиях проявляет себя ожидаемо хуже, но получить более-менее резкие снимки можно и на нее: главное — активировать ночной режим (или не мешать смартфону самому его активировать). Зум остается относительно рабочим, но потери в детализации уже бросаются в глаза, равно как и шумы. Что удивительно, добавляются лишние блики от источников освещения, хотя используется та же камера (и оптика, соответственно), что и со стандартным фокусным расстоянием. Стоит также сказать, что при съемке с разными фокусными расстояниями сохраняется однородность баланса белого и цветопередачи — опять же прогресс относительно предшественника.

Есть специализированный ночной режим, который работает с широким углом, стандартным углом и зумом. Но есть нюанс — зум поддерживается не трехкратный, а двукратный. Как это объяснить — не знаю. Работает ночной режим стандартным способом: смартфон примерно за секунду делает некоторое количество снимков с различной экспозицией и затем объединяет их в один, «подтягивая» его программно с применением технологий машинного обучения. В принципе, включать его принудительно стоит либо для съемки с зумом (при широком и стандартном углах обзора он активируется в главном меню съемки сам), либо для большего контроля над съемкой — realme традиционно предлагает «профессиональный» ночной режим, в котором можно управлять отдельными настройками.

Также при ночной съемке доступны специальные фильтры, выборочно тонирующие кадр и меняющие общее настроение картинки. Фильтры общие для всех брендов BBK (vivo, OPPO, OnePlus, realme), но хуже от того они не становятся.

В портретном режиме есть программное размытие заднего плана, которое работает неплохо даже с «открытой» на максимум диафрагмой (объект и фон разделяются корректно, отдельные пряди или мелкие детали одежды могут попасть под нож, но это минимальные проблемы). Резкость там, где надо, изображение не замыленное. Есть набор фильтров — как тонирующих изображение в целом, так и преображающих зону боке. Но, как это часто бывает, в этом режиме доступно одно-единственное фокусное расстояние (примерно 24 мм) — при съемке крупным/средним планом будут заметны пространственные искажения.

Макрокамера c ее минимальной дистанцией фокусировки позволяет снимать интересные крупные планы, но на высокое качество картинки рассчитывать не приходится — двухмегапиксельному модулю откровенно не хватает детализации, также есть проблемы со светосилой — даже при дневном, но не очень ярком освещении картинка будет шумновата. Ночью резкость упадет уже очень серьезно.

Приложение камеры в realmeUI 4.0 чуть изменилось в плане дизайна — другие шрифты и немного иные пиктограммы. Общая логика и набор возможностей относительно того, что мы видели, например, в realme GT2 Pro, не отличается. На этом же смартфоне, к слову, дебютировало приложение с обновленным дизайном. Режим съемки видео с ручными настройками я, правда, не нашел, но есть уже знакомый фоторежим «Улица», который, как и известный ранее формат Pro в ночном режиме, несколько озадачивает неясностью своего предназначения. Это своеобразный полупрофессиональный режим: здесь можно включить съемку в RAW, при переключении между углами обзора и зумом отображаются именно цифровые значения фокусных расстояний (и да, опять доступен не трехкратный, а двукратный зум), можно переключаться между ручной и автоматической фокусировкой, но при этом полноценные ручные настройки доступны только в режиме «Pro». Он здесь тоже есть. При этом в режиме «Улица» есть большой набор симпатичных фильтров. Из других режимов отмечу режим «Астрономический» для съемки звездного неба как на фото, так и на видео, режим «Сдвиг/Уклон» для съемки с эффектом tilt-shift и специальный режим для съемки групповых портретов. Возможностей у приложения камеры realme действительно много — кажется, даже избыточно много.

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Смартфон умеет снимать видео в 4К с частотой до 30 кадров в секунду или в Full HD с частотой до 60 кадров в секунду. Доступна эффективная усиленная стабилизация, которая работает при Full HD-разрешении (при съемке в 4K стабилизатор либо не работает, либо неэффективен). Доступна возможность снимать видео с искусственным боке или бьютификацией (в предельном разрешении 720p), есть различные фильтры (в предельном разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду) — выше можно увидеть пример съемки с монохромным фильтром. Также имеется опция замедленной съемки с частотой до 960 кадров в секунду — опять же при разрешении 720p. Выше — пример замедленной съемки с частотой 480 кадров в секунду. Мне не хватило съемки в 4К-разрешении при 60 кадрах в секунду и возможности переключаться между камерами в процессе съемки. Съемка на широкий угол, к слову, ограничена разрешением Full HD.

Фронтальная камера в realme 10 Pro+ та же, что и прежде: сенсор Sony IMX471 с разрешением 16 мегапикселей (габариты — 1/3", размеры отдельного пикселя — 1,0 мкм), объектив со светосилой ƒ/2,4. Автофокуса и вспышки нет. Есть портретный режим с программным размытием фона, бьютификатором и фильтрами. Качество съемки неплохое, в том числе и с искусственным светом, но не выдающееся — камеру хорошо бы обновить, на самом деле многие конкуренты смотрятся заметно солиднее. Тем более что видео на селфи-камеру доступно максимум в Full HD-разрешении.

В realme 10 Pro+ установлен аккумулятор емкостью 19 Вт⋅ч (5000 мА⋅ч, 3,8 В). И смартфон, несмотря на крупный экран, демонстрирует завидную автономность. Каких-то запредельных рекордов вроде недели без подзарядки (возьмите меня в горный поход!) он не ставит, но сутки от розетки до розетки даже при серьезной нагрузке смартфон выдерживает без особенных проблем. Утечки энергии даже при активированном Always-On Display минимальны, лишнего гаджет не тратит.

В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi и уведомлениями, realme 10 Pro+ продержался почти 16 часов — результат прекрасный даже для смартфона с AMOLED-экраном. Тем более столь большим.

В комплекте со смартфоном идет зарядное устройство мощностью 67 Вт, которое заряжает довольно крупный аккумулятор устройства примерно за 45 минут (заявлены 47 минут, так что по факту зарядка оказывается даже быстрее заявленного). Беспроводная зарядка не поддерживается.

Очередной очень удачный смартфон realme. После выхода седьмой-восьмой номерной модели казалось, что выпуск прорывных гаджетов поставлен на паузу и компания почивает на лаврах, пусть и наращивая свою долю, но не столь быстрыми темпами, как раньше. Однако что realme 9 Pro+, что realme 10 Pro+ получились не просто актуальными гаджетами, но даже аппаратами, двигающими предложение в своем сегменте вперед.

В realme 10 Pro+ мы выделяем в первую очередь дизайн с изогнутым дисплеем, сам по себе дисплей, который, за вычетом Full HD-разрешения, можно назвать флагманским, хорошие стереодинамики, достойную тыльную камеру (особенно главный модуль со стандартным фокусным расстоянием) и быструю оболочку realme UI 4.0, дополненную отличным виброоткликом. Отдельная прелесть — сочетание тонкого и легкого корпуса с крупным экраном и емким аккумулятором.

Из того, чего не хватило, отмечу отсутствие мини-джека, влагозащиты, чуть более совершенной селфи-камеры и стабилизации при съемке 4К-видео. Но общее впечатление, как бы то ни было, очень позитивное — особенно если промоцены (от 32 990 рублей за версию 8+128 Гбайт) удастся сохранить на более-менее долгой дистанции.

Достоинства:

приятный дизайн с переливающейся спинкой;

смартфон действительно тонкий и удобный, несмотря на большой экран и емкую батарею;

качественный AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 120 Гц и защитой от ШИМ;

хорошее качество съемки на главный модуль тыльной камеры;

замечательная автономность и очень быстрая зарядка;

стереодинамики;

оболочка приятная в обращении и быстро работает.

Недостатки: