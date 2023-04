Western Digital так и не восстановила облачное хранилище My Cloud после кибератаки

Почти неделя прошла с тех пор, как Western Digital была вынуждена приостановить работу службы My Cloud из соображений безопасности — виной всему оказалась кибератака. Мера затронула сетевые дисковые хранилища (NAS) нескольких серий, однако проблема не фатальна — доступ к своей информации пользователи могут получить при помощи функции локального доступа.

Инцидент, связанный с сетевой безопасностью, впервые был зафиксирован компанией 26 марта. Чуть позже, 2 апреля, Western Digital приостановила работу My Cloud, о чём отчиталась на следующий день. К настоящему моменту кардинальных изменений к лучшему не произошло, однако производитель сообщил, что владельцы My Cloud Home, My Cloud Home Duo и SanDisk ibi могут получить доступ к своим данным, сохранённым на устройствах, с помощью функции Local Access — она доступна для продуктов с My Cloud OS 5.

Для этого необходим подключенный к той же сети компьютер под Windows или macOS: для получения локального доступа потребуется создать учётную запись — процедура относительно запутанная, и инструкция для неё есть на сайте производителя только на английском языке. К тому же воспользоваться ей можно лишь на тех устройствах, что были настроены соответствующим образом до отключения сервиса My Cloud — для только что купленных экземпляров и устройств, чьи настройки были сброшены до заводских, этот способ бесполезен.