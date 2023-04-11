Обзор vivo X Fold+: гибкий смартфон с лучшей камерой

Технически vivo X Fold+ — второй гибкий гаджет в истории vivo. Первым стал vivo X Fold, представленный в апреле 2022 года, тогда как vivo X Fold+ увидел свет в сентябре. Но, учитывая их минимальные различия (Snapdragon 8+ Gen 1 вместо Snapdragon 8 Gen 1, чуть более емкая батарея, более быстрая зарядка и минимально измененный дизайн), именно его вполне можно считать именно дебютом.

Впрочем, делать послабление за то, что он первый, я не буду, тем более и vivo на это никак не напрашивается, предлагая весьма серьезный набор функций. В частности, тут стоит самая мощная система тыльных камер среди подобных аппаратов – никаких скидок на особый статус, которые делают другие бренды.

Ставка сделана не только на камеры, но и на сверхбыструю зарядку (80 Вт!), дизайн с применением искусственной кожи, специально разработанную оболочку Origin OS Ocean и экстра-крупные дисплеи (внутренний на 8,03 дюйма и внешний — на 6,53). Сама схема складывания классическая, с двумя экранами и шарниром, который пытается свести к минимуму, но не убирает полностью складку на месте сгиба дисплея. Тем не менее это не «просто еще один складной смартфон» на манер HONOR Magic Vs и TECNO PHANTOM V Fold – это чуть более интересное устройство, которое выделяется на общем фоне.

vivo X Fold+ Samsung Galaxy Z Fold4 TECNO PHANTOM V Fold HONOR Magic Vs HUAWEI Mate Xs 2 Дисплей 8,03 дюйма, LTPO2 OLED, 1916 × 2160, 360 ppi, емкостный мультитач, складной, 120 Гц 7,6 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1812 × 2176, 373 ppi, емкостный мультитач, складной, 120 Гц 7,85 дюйма, LTPO AMOLED, 2000 × 2296, 388 ppi, емкостный мультитач, складной, 120 Гц 7,9 дюйма, OLED, 1984 × 2272, 382 ppi, емкостный мультитач, складной, 90 Гц 7,8 дюйма, OLED,

2480 × 2200 точек, 424 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц Второй дисплей 6,53 дюйма, AMOLED,

2520 × 1080 точек, 418 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц 6,2 дюйма, Dynamic AMOLED 2X,

2316 × 904 точки, емкостный мультитач 6,42 дюйма, LTPO AMOLED,

2550 × 1080 точек, 431 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц 6,45 дюйма, OLED,

2560 × 1080 точек, 431 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц При складывании доступен дисплей диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2480 × 1176 точек Защитное стекло Нет информации Corning Gorilla Glass Victus+ Corning Gorilla Glass Victus Нет информации Нет Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1: одно ядро ARM Cortex-X2 частотой 3,19 ГГц, три ядра ARM Cortex-A710 частотой 2,75 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A510 частотой 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1: одно ядро ARM Cortex-X2 частотой 3,19 ГГц, три ядра ARM Cortex-A710 частотой 2,75 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A510 частотой 1,8 ГГц MediaTek Dimensity-9000+: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X2, частота 3,2 ГГц, 3 × ARM Cortex-A710, частота 2,85 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1: одно ядро ARM Cortex-X2 частотой 3,19 ГГц, три ядра ARM Cortex-A710 частотой 2,75 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A510 частотой 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 888: одно ядро Kryo 680 частотой 2,84 ГГц, три ядра Kryo 680 частотой 2,42 ГГц, четыре ядра Kryo 680 частотой 1,8 ГГц Графический контроллер Adreno 730 Adreno 730 ARM Mali-G710 MC10 Adreno 730 Adreno 660 Оперативная память 12 Гбайт 12 Гбайт 12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Да (только NM) Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Одна или две nano-SIM и одна eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 / 1900 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900/1700/1900/2100 МГц

CDMA 2000 HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц

CDMA 2000 HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц

CDMA 2000 HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц

CDMA 2000 Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 LTE Cat. 20 (2000/200 Мбит/с), диапазоны не уточняются LTE, диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 66, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6/mmWave, диапазоны не уточняются SA/NSA, диапазоны не уточняются SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS (двухдиапазонный), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-датчик Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Основная камера Четверной модуль: 50 + 8 + 12 + 48 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/3,4 + ƒ/2,0 + ƒ/2,2 (ЭФР от 14 до 125 мм), автофокус во всех модулях, кроме широкоугольного, оптическая стабилизация в главном и длиннофокусном модулях, тройная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50+ 10 + 12 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (ЭФР от 12 до 66 мм), фазовый автофокус в основном и телемодулях, оптическая стабилизация в основном и телемодулях, светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 50 + 13 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,0 + ƒ/2,2 (стандартный угол + расширенный угол + двукратный оптический зум), фазовый автофокус во всех модулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 54 + 50 + 8 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,0 + ƒ/2,4 (ЭФР от 13 до 81 мм), автофокус во всех модулях (фазовый в главной и зум-камере), оптическая стабилизация в телемодуле, тройная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 13 + 8 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (стандартный угол + расширенный угол + трехкратный оптический зум), гибридный автофокус с главной камерой, фазовый автофокус с телефотомодулем, оптический стабилизатор с телефотомодулем, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера Две камеры, по одной внутри и на обложке. Обе: 16 Мп, ƒ/2,5, фиксированный фокус, без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке. Внешняя: 10 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки. Внутренняя: 4 Мп, ƒ/1,8, фиксированный фокус, без вспышки, под экраном Две камеры, по одной внутри и на обложке. На внутреннем экране: 16 Мп, ƒ/2,5, фиксированный фокус, без вспышки. На внешнем экране: 32 Мп, ƒ/2,5, фиксированный фокус, без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке. Обе: 16 Мп, ƒ/2,5, фиксированный фокус, без вспышки 10,7 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 17,97 Вт·ч (4730 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 16,72 Вт·ч (4400 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 17,7 Вт·ч (4660 мА·ч, 3,8 В) в версиях *+256 Гбайт и 8+512 Гбайт или 18,24 Вт·ч (4800 мА·ч, 3,8 В) в версии 12+512 Гбайт Размер 162 × 144,9 × 6,3 мм в разложенном виде, 162 × 74,5 × 14,6 мм в сложенном виде 155,1 × 130,1 × 6,3 мм в разложенном виде, 155,1 × 67,1 × 15,8 мм в сложенном виде 159,4 × 140,4 × 6,9 мм в разложенном виде, 159,4 × 72 × 14,2-14,5 мм в сложенном виде 160,3 × 141,5 × 6,1 мм в разложенном виде, 160,3 × 72,6 × 12,9 мм в сложенном виде 156,5 × 139,3 × 5,4 мм в разложенном виде, 156,5 × 75,5 × 11,1 мм в сложенном виде Масса 311 грамм 263 грамма 299 граммов 261 грамм/267 граммов (в зависимости от исполнения) 257 граммов Защита корпуса Нет IPX8 Нет Нет Нет Операционная система Android 12, Origin OS Ocean Android 12L, собственная оболочка Android 13, HiOS 13 Android 13, Magic OS 7.1 Android, оболочка EMUI 12 (без сервисов Google) Актуальная цена От 126 000 рублей на Aliexpress От 105 000 рублей 110 000 рублей От $1600 От 119 999 рублей

⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

Для дизайна складных смартфонов уже существует золотой стандарт. Казалось бы, новый формат, развлекайся кто как может, вспоминай первую половину нулевых (кто помнит Siemens Xelibri — отмечайтесь в комментариях), изобретай велосипед хоть каждый раз. Ан нет – давайте посмотрим на Samsung и сделаем так же, но с немного иными деталями. Чуть выделяется тут OPPO со своим компактным Find N/N2. О нем мы, к слову, тоже вскоре поговорим вскоре – надо пройти дорогу гибких смартфонов если и не до конца, то по максимуму (прости, Xiaomi, до тебя дело, видимо дойдет, когда выйдет третья итерация Mix Fold).

Так вот, vivo X Fold+ тоже ничего не изобретает – смартфон выглядит предельно ожидаемо для своего форм-фактора. Все на своих местах: металлический шарнир, узкий внешний экран с фронтальной камерой, внутренний экран с бортиками и складкой. Да, почти все это обосновано конструктивными особенностями, а единственное пространство для выдумки, получается, ограничено тыльной панелью (в сложенном положении), как и у классических смартфонов. Впрочем, есть и пара сюрпризов.

Но сначала — именно о спинке. Она отделана искусственной кожей, которая не только благородно смотрится, но и приятна на ощупь. Ну и весьма практична – материал нескользкий, цепкий и немаркий. Как минимум пыль и отпечатки не собирает, хотя, конечно, если чем-то испачкать – оттереть сложно. Но в целом смотрится смартфон здорово – на мой вкус, он смело может разделить звание самого красивого крупного складного смартфона с «бумажным» TECNO PHANTOM V Fold и тоже «кожаным» (в одной из версий) OPPO Find N2.

Блок камер оформлен аккуратным кружком, в котором разместилось четыре объектива. На стеклянной панели рядом с ним также находится двойная светодиодная вспышка. В уголке – прекрасно знакомый каждому любителю фототехники логотип Zeiss. Сотрудничество vivo с легендарным немецким производителем оптики продолжается, но оно при этом не эксклюзивное — в списке партнеров Zeiss китайский бренд соседствует с Sony.

В vivo X Fold+ применяется шарнир, сводящий к минимуму как складку на внутреннем экране и убирающий зазор между створками в сложенном положении. Складка все равно видна, конечно, и чувствуется на ощупь при смахивании, но она заметно меньше, чем, к примеру, у пионера этого сегмента, Samsung Galaxy Z Fold4. Ближе всего по ощущениям от использования – HONOR Magic Vs. При раскладывании смартфон фиксируется в любом положении: если хотите использовать его в «ноутбучном» формате – пожалуйста. Доводчика просто нет, «доворачивать» смартфон приходится самому, но лишних и опасных усилий для этого прилагать не надо.

Что еще роднит vivo X Fold+ со складным смартфоном HONOR, это максимально приближенный (насколько это возможно для устройства такого формата) к обычному внешний экран. Формат – 21:9, диагональ – 6,53 дюйма. Это почти самый крупный экран среди подобных устройств, чуть больше только у Xiaomi Mix Fold 2. По сути, при взаимодействии с ним почти не чувствуешь разницы со смартфоном стандартного форм-фактора. Ну то есть как не чувствуешь – экран, конечно, привычный, даже одна грань закруглена (флагман же!), рамки почти отсутствуют – но гаджет при этом аномально толстый и тяжелый. В сложенном состоянии толщина vivo X Fold+ составляет 14,6 мм – много, но все же меньше, чем у Samsung Galaxy Z Fold4. А вот вес... Устройство потянуло аж на 311 граммов! Абсолютный рекорд, никто даже не приближается к складному vivo.

Внутренний экран традиционен для складных смартфонов – почти квадратный (соотношение сторон примерно 10,5:9). Рамки выступают, равно как и «ушки» шарнира. Это не слишком удобно при смахивании от краев дисплея, но в целом ситуация совершенно обычная, тут никто не выделяется. Экран прикрыт пленкой, которую нельзя снять. Оно и к лучшему – ощущения при смахивании по этой пленке лучше, чем по полимерной поверхности гибких экранов, проверено. Фронтальная камера здесь видимая, находится справа вверху, в индивидуальном отверстии.

А теперь – обещанная пара сюрпризов. Они связаны с функциональными элементами на корпусе vivo X Fold+. Во-первых, мы видим переключатель звуковых профилей на манер того, что применяется на iPhone или смартфонах OnePlus. Во-вторых, сканер отпечатков не вмонтирован в клавишу питания (это общепринятое решение для гибких смартфонов), а расположен в поверхности экрана. Точнее, правильно говорить во множественном числе: сканеры расположены в поверхностях экранов — по одному во внешнем и во внутреннем дисплее. Я не фанат ни встроенных в боковую клавишу сканеров, ни экранных, но последний вариант — точно более технологичный.

Сканеры, к слову, работают хорошо – причем одинаково хорошо. Процент несрабатываний низкий, чувствительность нормальная, есть тактильная отдача при срабатывании и настраиваемые анимации. Но оптические сенсоры не очень быстры – приходится задерживать палец в области сканера примерно на секунду. Ну и на прикосновения влажных пальцев они реагировать не будут. Имеется дополнительная система идентификации пользователя – по лицу, при помощи фронтальной камеры (опять же любой из двух).

Оболочка Origin OS Ocean 3 на внешнем экране vivo X Fold+

Работает vivo X Fold+ под управлением Android 12 со специально разработанной для складных смартфонов оболочкой Origin OS Ocean 3. Оценивать ее под лупой я не буду: поскольку гаджет эксклюзивен для китайского рынка, оболочка тоже рассчитана на китайского пользователя. Да, есть русификация (весьма кривая), но, к примеру, магазин Google Play не установлен (хотя сервисы Google поддерживаются) – приходится качать apk-файл. Зато предустановлен ряд приложений, которые не только не русифицированы, но и вообще не рассчитанных на использование вне Китая – иероглифы при работе со смартфоном прорываются то тут, то там. Это не «глобальный» смартфон.

Оболочка Origin OS Ocean 3 на внутреннем экране vivo X Fold+

Сама оболочка при этом очень любопытная. Естественно, обеспечено «бесшовное» переключение между узким и широким экраном, но заметно, что интерфейс в первую очередь «планшетный», с большим количеством крупных виджетов и большими папками. Левый экран отдан фирменному сервису Jovi с напоминаниями, фитнес-информацией, советами и китайскими новостями. Панели быстрых настроек и уведомлений разделены. Дизайн полностью новый, о другой оболочке vivo, FunTouch, тут ничего не напоминает. А вот функциональность при базовом использовании смартфона та же, ряд возможностей хорошо знаком по другим смартфонам vivo.

Из функциональных особенностей Origin OS Ocean 3 обращает на себя внимание усиленная конфиденциальность с возможностью создания полноценной защищенной среды с избранными приложениями и аккаунтами, расширенные полномочия помощника Jovi (значительная часть которых — вроде голосового ассистента — не применима вне Китая) и особый формат уведомлений. Но специфичных для смартфона-трансформера возможностей не так уж много. При «ноутбучном» положении смартфона (с полусогнутым экраном) разделяется приложение камеры (панель управления снизу, окно видоискателя сверху), также меняются окна в сервисе i Video (по сути, не применимом за пределами Китая) и в фирменной галерее. Ну и есть различные опции по разделению экрана – но они опять же работают только с избранным набором приложений, среди которых все – внутрикитайские. Сама по себе ОС стабильная, работает смартфон гладко, быстро. За время полуторанедельного тестирования не произошло ни одного сбоя.

⇡#Дисплей и звук

Внутренний экран vivo X Fold+ получил матрицу LTPO2 OLED диагональю 8,03 дюйма и разрешением 2160 × 1916 точек. Примерный формат — 10,2:9. Плотность пикселей – 360 ppi. Экран большой, но даже чуть квадратнее, чем у конкурентов, и с чуть менее резкой картинкой. На восприятии информации это, впрочем, сказывается минимально: пикселизация незаметна, картинка кажется гладкой. Про тактильное восприятие панели и складку я уже говорил выше, но повторюсь и тут: «морщина» практически незаметна, пленка практически не царапается и не слишком активно собирает отпечатки, а оттереть их не составляет труда.

Внешний экран получил AMOLED-матрицу диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2520 × 1080 точек (418 ppi), формат – примерно 21:9. Дисплей прикрыт закаленным стеклом неизвестной марки (как правило, vivo пользуется стеклом Schott Xensation). Про главное достоинство этого дисплея, более-менее привычный формат, я тоже уже говорил выше. Матрица, по ощущениям, качественная. Разрешение опять же не запредельное: обычные флагманы, как правило, получают минимум 2К-дисплеи, здесь же – Full HD+. Но это не вызывает неудобств.

Оба экрана могут работать на частоте вплоть до 120 герц. По умолчанию смартфон сам определяет предельную частоту, адаптируясь под тип открытого прямо сейчас приложения, но можно активировать повышенную частоту принудительно. Это второй раскладной смартфон, предлагающий подобную роскошь, наряду с TECNO PHANTOM V Fold (обзор которого выйдет в ближайшем будущем) – все остальные либо ограничивают один из дисплеев частотой 90 Гц, либо, как Samsung, предлагают только 60 Гц. К сожалению, в играх это преимущество не задействуется — добиться работы экрана с максимальной частотой даже в «ультраигровом режиме» я не смог. Отмечу, что внешний экран работает визуально без ШИМ, внутренний же заметно мерцает на минимальных значениях яркости.

Согласно нашим измерениям (автояркость отключена, замеры проводятся при искусственном свете ламп накаливания), внешний дисплей выдал яркость в 520 кд/м2, внутренний — в 529 кд/м2. То, что внутренний дисплей продемонстрировал яркость даже выше, не так уж удивительно – именно для него заявлена поддержка стандарта HDR10+. Подтвердить заявку не могу, но при автояркости и в динамике, вполне возможно, он способен выдать заветные 1000 нит. Пользоваться смартфоном на солнце вполне комфортно – яркости для этого и у внешнего, и у внутреннего дисплея достаточно.

Настройки дисплея вполне обычные, за исключением того, что касается двухэкранного статуса: темная тема (можно настроить расписание), защита глаз (с отображением картинки более теплых, нежели обычно, тонов), настройки масштаба и шрифтов. Можно активировать программное «улучшение» цветовой насыщенности и детализации контента, также есть настройки частоты и цветопередачи. Для последней доступно три предустановки («Стандарт», «Профессиональный» и «Ярко») с возможностью для каждого пресета регулировать цветовую температуру. Я измерил цветопередачу обоих экранов с предустановками «Стандарт» и «Профессиональный» с цветовой температурой по умолчанию. Предустановка «Ярко» выдает близкий результат к «Стандарту», но с менее точными и более насыщенными цветами.

По умолчанию оба дисплея работают в режиме «Стандарт» (цветопередача регулируется только для обоих дисплеев сразу, по одному их настраивать нельзя). Сначала поговорим о внешнем экране. Цветовое пространство в режиме «Стандарт» примерно соответствует охвату DCI-P3, гамма в норме (2,26) при нормальных же кривых, цветовая температура чуть повышена (примерно до 7 400-7 500 К). Среднее отклонение DeltaE по таблице Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 3,75 при норме 3,00 и эталоне 2,00. Это хороший результат.

В режиме «Профессиональный» внешний дисплей уже подстраивается под цветовой охват sRGB. Гамма еще ближе подходит к норме (2,22) при все таких же ровных кривых, да и цветовая температура приближается к эталону (6 600-6 700 К). Из-за все же расширенного цветовго охвата среднее отклонение DeltaE по таблице Color Checker выше — оно составляет 4,22.

Внутренний экран настроен примерно так же, как и внешний. В режиме «Стандарт» цветовой охват опять же примерно соответствует DCI-P3. Гамма повыше, но незначительно – 2,30 (при подобно ведущих себя кривых), цветовая температура та же (7 500 К). Среднее отклонение DeltaE по таблице Color Checker составляет 3,98.

В режиме «Профессиональный» цвета внутреннего дисплея также теплеют (6 800-6 900 К), а охват приближается к стандарту sRGB. Гамма опять же чуть понижается – 2,24. Среднее отклонение DeltaE по таблице Color Checker не меняется – 3,96.

В плане акустических возможностей vivo X Fold+ получил стандартный набор — модуль Bluetooth 5.2 с поддержкой основных профилей передачи данных высокого разрешения (LDAC, AAC, aptX HD). Динамики выделенные, стереофонические – громкие, звук качественный (для смартфона), с позиционированием звука нет проблем.

Напомню, что представлен vivo X Fold+ был еще в сентябре прошлого года. И, что максимально ожидаемо, он несет в себе платформу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – самое распространенное флагманское решение 2022-го. Собственно, альтернатив почти не было – разве что MediaTek Dimensity 9000, на которую сделали ставку TECNO и OPPO в своих складных смартфонах.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 несет в себе восемь ядер: одно Kryo Prime (на базе ARM Cortex-X2) с тактовой частотой до 3,2 ГГц, три Kryo Performance (переделанные ARM Cortex-A710) с частотой до 2,8 ГГц и четыре Kryo Efficiency (модификации на тему ARM Cortex-A510) с частотой до 2,0 ГГц. За графику отвечает разогнанный (относительно показателей «обычной» Snapdragon 8 Gen 1) чип Adreno 730. Техпроцесс — 4 нм.

Естественно, сюрпризы в плане производительности исключены – смартфон демонстрирует уровень, стандартный для прошлогодних флагманов. И этого достаточно не только для того, чтобы система работала максимально гладко, а приложения открывались мгновенно, но и чтобы обеспечить нормальный запас мощи на будущее. Никакие игры не будут тормозить еще как минимум года три. А при нынешнем (невысоком) темпе повышения требовательности мобильных игр – и того больше. Главное, чтобы Ocean OS обновлялась регулярно.

Результаты синтетических тестов vivo X Fold+

Куда интереснее то, как себя проявит смартфон в ресурсных тестах, есть ли у него троттлинг – Snapdragon 8+ Gen 1 этому до определенной степени подвержен. И тут vivo X Fold+ уже однозначно хорош. Не знаю, что тому причиной – инженерный талант разработчиков или как раз-таки толстый, «просторный» корпус, но троттлит гаджет минимально. В ресурсных тестах из пакета 3DMark’s Wild Life частота не падала более чем на 10 %, в CPU Throttling Test она понизилась на 15 %, что также можно назвать более чем достойным результатом. На самом деле vivo X Fold+ проявил себя чуть ли не лучше всех в своем поколении в плане троттлинга. А вот нагревается смартфон уже заметно, на ощупь это чувствуешь – правда, на работе это не отражается, только на комфорте использования.

Смартфон выпускается с безальтернативными 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 256 либо 512 Гбайт энергонезависимой (в разных комбинациях) памяти стандарта UFS 3.1. У нас на тесте побывал vivo X Fold+ в версии 12+256 Гбайт. Слот для карты памяти не предусмотрен.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В vivo X Fold+ есть два слота для карточек nano-SIM, также можно использовать в смартфоне и e-SIM — вместо второй физической симки. Имеется поддержка сетей 5G, но и с LTE все в порядке: несмотря на то, что мы говорим о смартфоне для китайского рынка, необходимые диапазоны поддерживаются, в России ловить сеть аппарат должен стабильно.

Есть все необходимые беспроводные модули: NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 (Wi-Fi 6e не поддерживается). Навигационный модуль работает с основными системами: GPS (в том числе A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

Камера

Обычно этот раздел в разговоре про складной смартфон кажется несколько вторичным. Если для классических флагманов качественная камера – едва ли не главное, и вся гонка в последние годы идет в первую очередь в качестве фото- и видеосъемки, то для гибких смартфонов этот элемент производители не считают ключевым. Кто-то вообще ставит модули из смартфонов среднего класса (как главная камера из HONOR 70 в HONOR Magic Vs), кто-то ориентируется на предыдущие поколения флагманов (Samsung Galaxy Z Fold4). То есть снимают все неплохо, но это не топ-уровень. И vivo X Fold+ кажется на этом фоне наиболее бескомпромиссным вариантом. Четыре камеры с четырьмя же фокусными расстояниями, две из них – с оптическими стабилизаторами, навороченные фильтры Zeiss. В общем, все серьезно.

Главная камера базируется на Quad Bayer-сенсоре Samsung ISOCELL GN5 с разрешением 50 мегапикселей, габаритами 1/1,57" (размер отдельного субпикселя – 1,0 мкм). С ним работает оптика Zeiss (да, объективы этого смартфона как минимум брендированы легендарным именем) светосилой ƒ/1,8 с эквивалентным фокусным расстоянием примерно 24 мм. Есть гибридный автофокус (совмещает фазовый и контрастный методы) и оптический стабилизатор. Вторая камера, отвечающая за расширенный угол обзора, получила сенсор Sony IMX598: тоже Quad Bayer, но уже 48 мегапикселей, габариты 1/2,0" (размеры отдельного субпикселя – 0,8 мкм). Автофокуса и стабилизации нет, оптика – с ЭФР 14 мм и светосилой ƒ/2,2.

Также имеются два телефотомодуля — условно-портретный и условно-длиннофокусный, с перископической оптикой. Первый базируется на сенсоре Sony IMX663: 12 мегапикселей, 1/2,93" (размер отдельного пикселя – 1,22 мкм), оптика с ЭФР 47 мм (примерно двукратный оптический зум относительно главной камеры) и светосилой ƒ/2,0, с автофокусом, но без стабилизатора. Длиннофокусная камера получила сенсор OmniVision OV08A10: 8 мегапикселей, 1/4,4" (размеры отдельного пикселя – 1,0 мкм), перископическая оптика с ЭФР 125 мм в 35-мм эквиваленте (примерно пятикратный зум относительно главной камеры), светосилой ƒ/3,4, есть и автофокус, и оптическая стабилизация.

Главная камера (со стандартным фокусным расстоянием) хороша вне зависимости от освещения. Она одинаково ровно снимает и при естественном свете, и при искусственном, и ночью. Аккуратный баланс белого, нормальная работа с источниками света в кадре (без бликов; есть ощущение, что Zeiss в данном случае не просто торгует именем, как это происходит с Hasselblad и Leica у конкурентов и коллег), отличный динамический диапазон. В ночных условиях есть заметные шумы в зоне теней (или на небе), но не могу назвать их назойливыми. Отличный уровень.

Сразу оговорюсь, что с балансом белого и цветопередачей ситуация единая для всех четырех модулей – это тоже знак качества для флагманских смартфонов. Так что про работу с цветом больше не говорим. Широкоугольная камера, в отличие от главного модуля, достаточно средняя – бросается в глаза и сильное падение резкости по краям, и более слабый динамический диапазон. Детализация невыдающаяся даже по центру, несмотря на относительно крупный Quad Bayer-сенсор. С другой стороны, камера позволяет делать снимки неплохого уровня ночью – правда, в условиях нормального городского освещения. При сильном недостатке света снимок может быть уже немного смазанным.

Двукратный оптический зум остается полностью рабочим при любых условиях освещения – отмечаем и высокую резкость, и неплохую «пластичность» картинки. В ночных условиях качество съемки до определенных пределов сравнимо с тем, что мы получаем на главную камеру. Пятикратный зум уже чуть более ограничен в использовании: даже при идеальном освещении изображение чуть «плывет»: резкости оптике не хватает, кажется даже, что это хороший программный, а не оптический, зум. Но для публикации в социальных сетях и просмотра на экране смартфона качества более чем достаточно. Ночью эта камера тоже применима, но шумоподавление работает уже очень активно, а недостаток деталей выправляется за счет агрессивной работы с контурной резкостью – картинка теряет в естественности. Но и для этой камеры, и для двукратного зума опять же отметим неплохую работу с источниками света и отсутствие бликов. Очень породисто.

В дополнение к четырем базовым фокусным расстояниям доступен также программный зум — вплоть до 60-кратного. Примеры выше. Уровень посредственный, каких-то чудес постобработки на манер OnePlus 11, к примеру, не происходит.

При активации режима «Высокое разрешение» можно получить снимки разрешением 48 Мп или 50 Мп — на широкоугольную или главную камеру, соответственно. Примеры — выше. Еще раз скажу про качественную оптику vivo X Fold+ — обратите внимание на то, как при высоком разрешении падает глубина резкости. Портреты с естественным боке не поснимаешь, но смотрится эффектно и «по-взрослому», нетпично для мобильных камер.

У камеры vivo X Fold+ очень много вариантов работы с цветом. Например, можно активировать или отключить вмешательство нейросетей в «доводку» снимков. Можно использовать различные фильтры. А можно менять цветопередачу с помощью специального фильтра «Естественный цвет Zeiss», вынесенного прямо на главный экран. При его активации цвета становятся слегка приглушенными, теряют в насыщенности. И да, действительно, снимки в итоге выглядят более естественно – но не так привлекательно. Любителям натуральности, впрочем, наверняка понравится.

А вот более стандартное тонирование – фильтров тут на самом деле больше, мы выбрали девять из них.

Ночной режим в vivo X Fold+ организован стандартным образом: смартфон за несколько секунд делает серию снимков с различной экспозицией и объединяет их затем в один, с доработкой при помощи нейросетей. Результат, правда, в данном случае спорный – есть некоторый перебор и с яркостью, и с контурной резкостью. Как минимум с зумом лучше пользоваться стандартным режимом съемки, иначе картинка выглядит уже совсем неестественно.

Но ночной режим нужен здесь даже не столько сам по себе, сколько в компании с фирменными фильтрами, очень элегантно и детально тонирующими картинку. Здесь их сразу девять – примеры четырех из них можно увидеть выше.

Специальной камеры для макросъемки в vivo X Fold+ нет, но есть макрорежим при съемке на главную камеру. Минимальная дистанция фокусировки тут, по ощущениям, около пяти сантиметров, так что крупные планы получаются очень хорошо. Но, видимо, все же используется кроп для создания большего макроэффекта, что приводит к падению детализации.

Портретный режим в vivo X Fold+ очень хорош. В дополнение к возможности выбора из двух фокусных расстояний (для ростовых и поясных или крупных планов), разветвленного бьютификатора и различных вариантов тонирования есть также фирменные эффекты боке, симулирующие полноразмерную оптику Zeiss. И симулирующие очень здорово – картинка выглядит породисто и интересно. Есть некоторые претензии к размытию по контуру, смартфон излишне «заблюривает» границу объекта, но в остальном – шикарный для смартфона «портретник».

Приложение камеры в Origin OS Ocean 3 напоминает то, что предлагает Funtouch OS, с чуть иными пиктограммами и расширенным количеством возможностей – но опять же, может, мы просто давно не имели дело с флагманами vivo. Впрочем, фирменные черты на месте: чуть запутанная навигация, большое количество функций, быстрая работа. Возможностей взаимодействия с камерой при гибком экране, по сути, три: одновременный вывод на экран уже отснятого материала и видоискателя, расположение видоискателя на одной половине экрана и панели управления – на другой, ну и использование внешнего экрана как видоискателя. В последнем случае на экран не выводятся органы управления, это просто предпросмотр изображения без возможности его скорректировать.

Что касается видео, vivo X Fold+ может снимать с разрешением вплоть до 8К с частотой 30 кадров в секунду и до 4К с частотой до 60 кадров в секунду. Переключение между камерами доступно только при съемке в Full HD при 30 кадрах в секунду, в 8K можно снимать только на главную камеру. Стабилизация доступна при съемке с разрешением вплоть до 4К, есть усиленная стабилизация в Full HD и режим стабилизации уровня горизонта, когда смартфон сам подстраивает картинку, в том числе при помощи кропа, чтобы ни в коем случае не завалить горизонт. Также имеется ночной режим и набор фильтров, в частности, брендированный Zeiss – в этом случае картинка дополнительно сжимается от формата 21:9, добавляется шумов – в общем, повышается «кинематографичность». В целом уровень видеосъемки у vivo X Fold+ тоже очень приличный, не только фотосъемкой славен этот смартфон.

Фронтальные камеры есть как на внешнем, так и на внутреннем экране vivo X Fold+. Они одинаковые: 16 мегапикселей, ƒ/2,5, без автофокуса и вспышки. Качество съемки хорошее — есть и портретный режим с размытием заднего плана, и бьютификация (весьма эффективная, порой даже с перебором). Но имеется, само собой, и опция съемки автопортретов на тыльную камеру. Даже при стандартном угле обзора, правда, угол недостаточно широкий — возможно, селфи удобнее делать на фронталки. Впрочем, по качеству съемки тыльные камеры на голову выше фронталок.

Теперь про автономность: vivo X Fold+ получил батарею емкостью 17,97 Вт·ч (4730 мА·ч, 3,8 В). Это близко к рекордными пяти тысячам миллиампер-часов, как у HONOR Magic Vs и TECNO PHANTOM V Fold, но, с учетом более крупных экранов, ожидать чудес автономности от гаджета не стоит. Впрочем, все как минимум нормально – при высокой нагрузке и активном использовании внутреннего экрана смартфон разрядится за 5-7 часов, но при рядовых повседневных сценариях с умеренным задействованием внутреннего экрана свой день с утра до вечера гаджет выдержит.

В нашем стандартном тесте с воспроизведением Full HD-видео на внутреннем экране, с максимальной яркостью экрана и включенными беспроводными соединениями, vivo X Fold+ показал результат в 13,5 часа. В принципе, неплохо. Но при воспроизведении видео на внешнем дисплее смартфон продержался уже более 17 часов. Результат такой же, как у HONOR Magic Vs, прошлого рекордсмена в мире складных смартфонов с крупными экранами. Очень хорошие показатели.

В комплекте со смартфоном идет фирменная система быстрой зарядки мощностью 80 Вт, которая позволяет зарядить батарею полностью примерно за 35 минут — заявленные производителем цифры могу подтвердить. Это опять же рекорд среди складных смартфонов. Также поддерживается и беспроводная зарядка (мощностью до 50 Вт), и обратная беспроводная зарядка. Полный фарш.

Выделиться на фоне других производителей складных смартфонов сегодня довольно сложно – правила игры уже сформированы, компании просто повторяют друг за другом, предлагая изменения в мелочах. Вот и vivo X Fold+ вроде бы ничем особенным не выделяется. Да, задняя панель из искусственной кожи, но подобное исполнение есть и у TECNO PHANTOM V Fold. Да, нет зазора между створками, но так же обстоят дела и у HONOR Magic Vs, и у OPPO Find N2. Да, очень крупные экраны (а внешний еще и приемлемого формата), но у Xiaomi Mix Fold 2 не меньше. И все же vivo X Fold+ стоит на общем насыщенном фоне выделить особенно – даже несмотря на то, что это самый толстый и тяжелый складной смартфон.

Просто потому, что производитель вообще не стал искать компромиссы. Здесь стоит полноценно флагманский набор тыльных камер – сравниться по возможностям (да и по качеству) фотосъемки конкуренты просто не могут. С видео тоже дела обстоят неплохо. Проводная зарядка – быстрейшая (и зарядник лежит со смартфоном в коробке), есть и очень быстрая беспроводная. Оба экрана поддерживают частоту до 120 герц. По сути, не хватает только влагозащиты – и как-то уже можно простить и неоригинальности, и полторы тысячи евро цены. Пожалуй, это самый «упакованный» складной смартфон на рынке – и жаль, что он пока только для Китая, с соответствующей оболочкой.

Достоинства:

это складной смартфон;

качественный шарнир, экран при раскладывании фиксируется в любом положении;

крупный внешний экран привычного формата (21:9), почти рекордно крупный внутренний экран;

оба экрана поддерживают частоту 120 Гц;

нормальная автономность, очень быстрая зарядка;

есть поддержка беспроводной зарядки;

пожалуй, лучшие тыльные камеры в своем сегменте;

большое количество фильтров как при съемке фото, так и при съемке видео.

Недостатки: