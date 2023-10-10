Большое обновление Windows 11 — расставляем точки над «i»

Информация о том, что Microsoft работает над очередным внушительным пакетом обновлений 23H2 для Windows 11 просочилась в средства массовой информации в январе текущего года. Тогда же стал вырисовываться масштаб грядущих изменений в операционной системе, а в качестве предполагаемого срока релиза апдейта назывался октябрь. Апдейт действительно увидел свет и даже вышел чуть раньше срока, однако был обозначен как промежуточный (Moment 4) и большинства ожидаемых всеми новшеств не привнёс — причиной этому стал новый подход редмондской корпорации к обновлениям своего продукта.

С выпуском Moment 4 компания Microsoft применила новую политику обновлений операционной системы — новые функции отныне развёртываются постепенно и не для всех пользователей сразу, а отвечает за этот процесс технология контролируемого выпуска компонентов (Controlled Feature Rollout, CFR). В числе тех, кому не повезло, оказались жители России и Республики Беларусь, в настоящий момент лишённые возможности загрузки дополнительного пакета, который активирует реализованные в Windows 11 нововведения. Связано ли такое положение дел с санкционными ограничениями — открыто утверждать не возьмёмся (скорее всего, так оно и есть), но факт остаётся фактом: теперь новые функции программной платформы предоставляются конечным пользователям во всём мире в порядке очереди.

Вместе с реализацией стратегии поэтапного распространения обновлений Microsoft избрала новый подход к наименованиям пакетов, чем ввела аудиторию в некоторое замешательство. Если ранее в планах софтверного гиганта значился выпуск обновления 23H2, то теперь компания решила обозначить его как 2023 Update. Данный пакет будет представлен чуть позже в четвёртом квартале и, как ожидается, принесёт полный комплект новых функций, которые компания начала внедрять с выпуском Moment 4. Таким образом, релиз Windows 11 2023 Update обещает стать максимально насыщенным по части инновационных решений.

⇡#Как установить Moment 4 и воспользоваться реализованными в нём функциями

Пакет обновлений Moment 4 поставляется в виде обычного накопительного апдейта KB5030310 для Windows 11 версии 22H2. Он не имеет блокировки по геолокационному признаку и доступен для установки российским и белорусским пользователям через центр обновления ОС.

Проблема заключается в том, что все новые функции в пакете Moment 4 по умолчанию отключены, а для их активации необходим дополнительный апдейт KB5030509 под названием «Обновление конфигурации Windows» (Windows Configuration Update), который недоступен для скачивания с территории РФ и Белоруссии. Обойти ограничение можно с помощью уже ставшей традиционной техники подмены текущего местоположения посредством какого-нибудь VPN-сервиса, допускающего использование американских IP-адресов (это важно). Данный способ срабатывает, но далеко не всегда, поэтому всецело полагаться на него не стоит. В нашем случае, например, упомянутый апдейт KB5030509 с помощью VPN удалость «выцепить» на виртуальной машине, а на хостовом компьютере такой трюк не проходит. Схожая картина наблюдается в профильных Telegram-каналах и интернет-форумах — одним удаётся скачать обновление конфигурации ОС, а другим нет. И дело тут явно не в везении. Скорее всего, свою лепту в успех мероприятия вносят региональные настройки Windows 11 и параметры используемой для входа в систему учётной записи Microsoft.

⇡#Новые функции и приложения Moment 4, которые можно опробовать уже сейчас

Copilot. Ассистент, построенный на базе чат-бота Bing с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) на базе нейронных сетей. Отображается в виде боковой панели на рабочем столе Windows 11, позволяет управлять настройками устройства и операционной системы, запускать приложения и отвечать на всевозможные пользовательские запросы. Поддерживается голосовой ввод данных и загрузка графических файлов.

Поначалу Copilot вызывает неподдельный интерес и некоторое изумление, однако после непродолжительного знакомства с помощником становится ясно, что на текущем этапе его возможности сильно преувеличены компанией Microsoft, и говорить о тесной интеграции с Windows 11 пока рано. Да, он умеет создавать тексты на заданную тематику, распознавать изображения, решать математические уравнения, отвечать на заковыристые вопросы и давать полезные советы, но вау-эффекта не производит. В настоящий момент Copilot представлен в виде предварительной версии. В России ассистент заблокирован и доступен только через VPN.

Встроенная поддержка архивов RAR, 7z, GZ, TAR. Долгожданное нововведение, освобождающее от необходимости использования сторонних программ-архиваторов. Поддержка реализована через открытую библиотеку Libarchive и является однонаправленной — доступна только распаковка архивов. Для сжатия файлов по-прежнему предлагается формат ZIP.

Обновлённое приложение «Фотографии» с функцией размытия фона. Новая возможность доступна в режиме редактирования изображений. Поддерживаются автоматическое и ручное выделение объекта съёмки, также доступна регулировка интенсивности размытия.

Ключи доступа (passkeys). Новый способ авторизации в приложениях и сервисах без паролей, связанный с биометрической идентификацией в Windows Hello. Позволяет отказаться от символьных паролей и использовать вместо них отпечаток пальца, скан лица или PIN-код устройства. Доступ к ключам возможен как из Windows 11, так и с мобильного устройства, используемого для проверки личности пользователя. При этом сами ключи могут использоваться только на сайтах, в приложениях и сервисах, в которых поддерживается механизм аутентификации WebAuth.

Динамическое освещение. Позволяет управлять RGB-подсветкой подключённых к компьютеру аксессуаров с использованием открытого стандарта HID LampArray, не прибегая к помощи сторонних приложений. Производители периферии, такие как Acer, ASUS, HP, HyperX, Logitech, Razer и Twinkly, сотрудничают с Microsoft в рамках развития этой функции и обеспечения совместимости выпускаемых устройств.

Видеоредактор Clipchamp с функциями ИИ. Позволяет делегировать основные этапы работ по монтажу роликов искусственному разуму, который сам может на основе содержимого видео выделять ключевые моменты в кадре, подбирать стилевое оформление и фоновую музыку. Функция автоматического создания видео с помощью ИИ бесплатна для всех пользователей Clipchamp.

⇡#Новые функции и приложения Moment 4, которые появятся в скором времени

Обновлённый Paint. Поставляемый в комплекте с Windows 11 графический редактор теперь поддерживает слои и прозрачность, а также оснащён ИИ-инструментом Cocreator, позволяющим генерировать изображения по текстовому описанию. В дополнение к этому продукт получил поддержку функции удаления фона с изображения, также использующей технологии искусственного интеллекта. После удаления фона пользователь получает вырезанный объект с прозрачным фоном. Конечно, Paint всё ещё не может полноценно заменить профессиональный графический редактор, но для выполнения простых задач он вполне подходит.

«Блокнот» с автосохранением. Ещё одно нововведение из числа давно ожидаемых. Теперь текстовый редактор не будет досаждать диалоговыми окнами, предлагающими сохранить изменения, а пользователю не нужно беспокоиться о том, что вводимые в программу данные могут случайно потеряться.

Улучшенные «Ножницы» с захватом видео. В дополнение к этому в приложении появилась возможность записывать не только системные звуки, но и голос с микрофона. Также программа научилась распознавать текст на скриншотах и копировать его. Благодаря функции «Быстрая маскировка» можно автоматически удалять со скриншотов конфиденциальные данные, будь то адреса электронной почты, номера телефонов и прочая чувствительная информация. Доступен ручной выбор текстовых данных для сокрытия от чужих глаз.

Резервное копирование в облако. Новый инструмент Windows Backup позволяет создавать резервные копии файлов, настроек системы, учётных записей и сохранять их в облачном окружении Microsoft в целях последующего восстановления данных на новом компьютере либо переустановки ОС. Бесплатно предоставляется 5 Гбайт пространства для хранения файлов. Для увеличения объёма облачного диска требуется оформление подписки на пакет приложений Microsoft 365.

Поддержка «мгновенных игр» в Microsoft Store. Встроенная в магазин приложений функция Instant Games позволяет запускать игры, минуя традиционные процедуры скачивания и установки ПО. Ещё одним важным нововведением стал новый механизм работы Microsoft Store — магазин приложений позволяет пользователям самим выбирать, на какие диски и в какие папки они хотят устанавливать игры.

Датчик присутствия. Если веб-камера поддерживает данную функцию, система может затемнять экран, когда пользователь на него не смотрит, — это сокращает энергопотребление компьютера и продлевает автономную работу ноутбуков. В отсутствие пользователя система блокируется.

Пакет обновлений Moment 4 приносит немало других изменений в Windows 11. В их числе:

новый микшер громкости, позволяющий настраивать интенсивность звука для отдельных приложений, переключаться между аудиовыходами и конфигурировать прочие параметры;

функция Ink Anywhere, позволяющая писать заметки от руки с помощью Surface Pen или другого стилуса поверх любого редактируемого поля (система в автоматическом режиме преобразует написанный с помощью стилуса текст и вставит его в соответствующее поле);

расширенные возможности голосовой навигации, а также новые голоса дикторов для испанского, португальского, французского, немецкого, китайского, японского, корейского и английского (для Великобритании и Индии) языков;

«проводник» с ИИ для пользователей с учётными записями SharePoint — предлагает рекомендуемые файлы в карусели;

функция Windows 365 Switch, с помощью которой можно быстро переключаться между локальным рабочим столом и облачным ПК.

Таковы основные нововведения промежуточного апдейта Moment 4, с выпуском которого Microsoft начала готовить почву для последующего, более масштабного пакета обновлений — 2023 Update. В него войдут все перечисленные выше функции и полный комплект прикладных программ в релизных версиях, а значит, более надёжных и стабильных в работе. Именно по этой причине мы советуем не спешить с установкой Moment 4 и дождаться финальной сборки Windows 11 2023 Update. Если учесть склонность софтверного гиганта к выпуску «сырых» обновлений, это будет наиболее грамотным решением.

И последнее. Недавно в новостной повестке СМИ появилась информация о внезапном уходе из Microsoft Паноса Паная (Panos Panay), ветерана IT-отрасли, почти 20 лет проработавшего в компании, профессиональная деятельность которого была связана с разработкой устройств Surface и Windows 11. Сообщается, что решение покинуть Microsoft г-н Панай принял из-за сокращения штата сотрудников и бюджета, отмены запуска ряда продуктов в его подразделении, а также на фоне дискуссий о необходимости проведения реорганизации подконтрольного ему отдела. Всё это свидетельствует о том, что внутри руководящего состава и команды разработчиков Windows зреют большие перемены, которые так или иначе отразятся на развитии программной платформы. Какое решение по поводу будущего операционной системы примут в Microsoft, мы узнаем уже в следующем году.