Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты

Как мы отмечали в обзорах последних Fold и Flip, Samsung отчасти почивает на лаврах компании-пионера в области складных смартфонов. Кое-где (программное обеспечение, влагозащита, беспроводная зарядка) гаджеты серии Galaxy действительно впереди, но отсутствие прогресса ощущается четко.

Но есть еще одна компания, которая стартовала в этом секторе очень рано, едва ли не одновременно с Samsung, но как будто держится со своими раскладушками чуть в тени. Это Motorola. Имея за плечами сразу несколько поколений подобных устройств, можно было бы тоже расслабиться: имидж инноваторов поддерживается, продажи в этой нише не играют серьезной роли (они в любом случае у складных устройств небольшие и не сказываются на общем бизнес-плане). Но подход у компании совсем иной. Вслед за Razr 40 Ultra, получившим крупный и почти полноценный внешний дисплей, можно было ожидать поколения с косметическими изменениями. Но получилась масштабная работа над недостатками.

Motorola Razr 50 Ultra получила новые камеры – прошлые уже совсем не соответствовали уровню такого дорогого устройства. Наконец появилась влагозащита (IPX8). А зарядка что по кабелю, что без него стала намного быстрее. То есть три ключевых слабых места прошлой модели оказались проработаны. Но и этим разработчики не ограничились – тут реально есть чему удивиться.

Motorola Razr 50 Ultra Motorola Razr 40 Ultra Samsung Galaxy Z Flip6 TECNO Phantom V Flip OPPO Find N2 Flip Дисплей 6,9 дюйма, LTPO AMOLED, 1080 × 2640, 413 ppi; складной; 165 Гц 6,9 дюйма, LTPO AMOLED, 1080 × 2640, 413 ppi; складной; 165 Гц 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1080 × 2640, 426 ppi; складной; 120 Гц 6,9 дюйма, LTPO AMOLED, 1080 × 2640, 413 ppi; складной; 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO AMOLED,

2520 × 1080 точек, 403 ppi; складной; 120 Гц 4 дюйма, LTPO AMOLED,

1272 × 1080 точек, 417 ppi; 165 Гц 3,6 дюйма, AMOLED,

1066 × 1056 точек 3,4 дюйма, Super AMOLED,

748 × 720 точек, 306 ppi 1,32 дюйма, AMOLED,

466 × 466 точек 3,26 дюйма, AMOLED,

720 × 382 точек Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass Victus 2 Нет информации Corning Gorilla Glass 5 Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,0 ГГц, 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц, 3 × ARM Cortex-A520, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1: одно ядро ARM Cortex-X2 частотой 3,19 ГГц, три ядра ARM Cortex-A710 частотой 2,75 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A510 частотой 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 3,0 до 3,2 ГГц, 2 × ARM Cortex-A5200, частота 2,3 ГГц) MediaTek Dimensity 8050: одно ядро ARM Cortex-A78 частотой 3,0 ГГц, три ядра ARM Cortex-A78 частотой 2,6 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A55 частотой 2,0 ГГц MediaTek Dimensity 9000+: одно ядро ARM Cortex-X2 частотой 3,2 ГГц, три ядра ARM Cortex-A710 частотой 2,85 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A510 частотой 1,8 ГГц Графический контроллер Adreno 735 Adreno 730 Adreno 750 ARM Mali-G77 MC9 ARM Mali-G710 MC10 Оперативная память 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 12 Гбайт 8 Гбайт 8/12/16 Гбайт Флэш-память 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256 Гбайт 256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Одна nano-SIM и одна eSIM (есть версия с двумя nano-SIM) Одна nano-SIM и одна eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM и одна e-SIM (вместо второй физической SIM-карты) Сотовая связь 2G GSM 900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 GSM 900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850/900/1900/2100 МГц HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE, нет информации о диапазонах LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.4 5.3 5.3 5.1 5.3 NFC Есть Есть Есть Есть Есть (в том числе NFC-SIM) Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, цветового спектра Сканер отпечатков пальцев Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Основная камера Двойной модуль: 50 + 50 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,0 (стандартный угол обзора + двукратный оптический зум), фазовый автофокус в основном модуле, автофокус в широкоугольном модуле, оптическая стабилизация в основном модуле, светодиодная вспышка Двойной модуль: 12 + 13 Мп, ƒ/1,5 + ƒ/2,2 (широкий и стандартный углы обзора), фазовый автофокус в основном модуле, автофокус в широкоугольном модуле, оптическая стабилизация в основном модуле, светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 + 12 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (широкий и стандартный углы обзора), фазовый автофокус в основном модуле, оптическая стабилизация в основном модуле, светодиодная вспышка Двойной модуль: 64 + 13 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,2 (широкий и стандартный углы обзора), фазовый автофокус в обоих модулях, светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 + 8 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (широкий и стандартный углы обзора), фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 10 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,5, фазовый автофокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,4, автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В); мощность зарядки – 45 Вт Несъемный аккумулятор: 13,3 Вт·ч (3800 мА·ч, 3,8 В); мощность зарядки – 33 Вт Несъемный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В); мощность зарядки – 25 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В); мощность зарядки – 45 Вт Несъемный аккумулятор: 16,34 Вт·ч (4300 мА·ч, 3,8 В); мощность зарядки – 44 Вт Размер 171,4 × 74 × 7,1 мм в разложенном виде, 88,1 × 74 × 15,3 мм в сложенном виде 170,8 × 74 × 7 мм в разложенном виде, 88,4 × 74 × 15,1 мм в сложенном виде 165,1 × 71,9 × 6,9 мм в разложенном виде, 85,1 × 71,9 × 14,9 мм в сложенном виде 171,7 × 74,1 × 7 мм в разложенном виде, 88,8 × 74,1 × 15 мм в сложенном виде 166,2 × 75,2 × 7,5 мм в разложенном виде, 85,5 × 75,2 × 16 мм в сложенном виде Масса 189 граммов 184,5 грамма 187 граммов 187 граммов 191 грамм Защита корпуса IPX8 Брызгозащита IPX8 Нет Нет Операционная система Android 14 Android 13, оболочка MYUI 6.0 Android 14, оболочка OneUI 6.0 Android 13, оболочка HiOS 13.5 Android 13, оболочка ColorOS 13 Актуальная цена От 84 000 рублей От 79 000 рублей От 119 990 рублей От 40 000 рублей От 110 000 рублей

Концептуальных различий в дизайне Razr 50 Ultra и Razr 40 Ultra нет, и было бы странно ожидать чего-то иного после глобальных изменений, которые произошли в прошлом поколении, когда наружный экранчик вырос до 3,6 дюйма и получил поддержку широкого спектра приложений.

Но именно концептуально. По факту же дисплей снова подрос! На Moto Razr 50 Ultra стоит уже четырехдюймовый экранчик; причем прирост произошел не из-за увеличения габаритов, а за счет уменьшения внешней части шарнира. Впрочем, смартфон все же стал чуть больше, но изменения минимальны. К примеру, прибавка к толщине – 0,1 мм, а к весу – 4,5 грамма. Интересно, есть ли в мире люди, способные ощутить разницу в четыре грамма?

Впрочем, это риторический вопрос. Реальный же состоит в том, как изменился Razr 50 Ultra внешне. Помимо того самого шарнира, который стал заметно более узким, изменений почти нет. Две тыльные камеры прямо в поверхности экрана (даже не в вырезе или «наплыве», как у OPPO или Samsung), матовая крышка.

Но крышка теперь прикрыта не стеклом, а полимером, маскирующимся под искусственную кожу. Другие материалы: особый полимер с защитной пленкой (которую нельзя снимать) на внутренней части, закаленное стекло Gorilla Glass Victus снаружи, алюминиевая рамка, шарнир из нержавеющей стали.

Поменялись цветовые вариации: вместо черного теперь темно-синий, сиреневая и голубая версия пропали, вместо них – зеленая. А вот персиковый вариант остался, он и попал к нам на тест.

Главное же изменение незаметно невооруженному глазу – это полноценная влагозащита по стандарту IPX8, то есть с возможностью погрузить устройство на небольшую глубину, а не просто пользоваться им под дождем. Но к пыли и попадающему внутрь песку гаджет все еще чувствителен, с этим надо быть очень аккуратным.

Складка в месте сгиба экрана не отсутствует полностью, как на ранних Razr, но и в глаза не бросается, шарнир здесь качественный. И что еще важнее, смартфон раскладывается полностью, тогда как Razr 40 Ultra до заветных 180 не хватало буквально одного градуса и это иногда раздражало. Здесь новый шарнир, все реализовано более качественно.

Функциональные элементы неизменны: динамик на нижней грани, в паре с ним – разговорный, аппаратные клавиши на правой грани (клавиша питания – со встроенным сканером отпечатков). Мини-джек, естественно, не появился.

В комплекте есть чехол, состоящий из двух силиконовых половинок, окрашенных в цвет корпуса. Смотрится отлично и неплохо защищает аппарат.

Motorola Razr 50 Ultra работает под управлением Android 14, причем о какой-то фирменной оболочке производитель не заявляет. Но это, безусловно, не «чистый» Android, а изобильно приправленный различными программными улучшениями от Motorola; да и сам интерфейс оформлен по-особому и кастомизируется.

Галерея скриншотов

Впрочем, это и не MYUI, которая использовалась на прошлом поколении устройств и, надо признаться, несколько раздражала. Предустановленных приложений совсем немного: это «учебник» по работе со смартфоном с описанием особых функций Moto (о них чуть ниже), хаб безопасности Moto Secure, «детская комната» Family Space, игровой хаб, специальный сервис «цифрового детокса» Moto Unplugged, где можно убрать различные функции или даже отключить интернет (хотя, может, проще просто отложить смартфон в сторону?), сервис трансляции контента на другие устройства Smart Connect и собственное приложение для заметок.

Из особенностей, которыми всегда славились телефоны Moto (уже в век смартфонов, конечно), отмечаем развернутую персонализацию рабочего стола с возможностью создания обоев при помощи ИИ (в России не работает), дополнительные жесты для разделения экрана и вызова боковой панели управления, экран блокировки с особыми виджетами, возможность включить дисплей взглядом (то есть смартфон будет отслеживать, когда вы на него смотрите, и включать экран), дополнительные возможности обработки фото и видео в галерее или сразу после съемки. Это то, что касается базовых возможностей. Как обычно, система перегружена советами и предложениями, которые поначалу раздражают навязчивостью, но уже через неделю использования смартфона уходят на второй план.

Но есть также и работа с внешним дисплеем. Его, как и на Razr 40 Ultra, можно использовать почти для любых приложений, что остается уникальной опцией именно раскладушек Moto. Но по умолчанию на него выводятся так называемые «панели» вроде календаря, списка контактов, погодного виджета и так далее – их тоже больше, чем у конкурентов. Есть даже небольшая игра. С экраном можно взаимодействовать в режимах «тент» (смартфон стоит на столе в полуразложенном положении буквой A) и «подставка» (в «ноутбучном» положении). Можно смотреть уведомления и даже отвечать на сообщения. Само собой, на этот экран можно выводить окошко управления камерой (и делать селфи на тыльные камеры).

Безусловно, полноценно пользоваться Razr 50 Ultra с помощью только внешнего дисплея не получится, но и раскладывать аппарат для любого «чиха» необязательно. И да, забавный факт: тут внешний дисплей по диагонали больше, чем у айфонов вплоть до четвертого поколения (4 дюйма против 3,5 дюйма), и соответствует диагонали экрана iPhone 5. И теперь он кажется совсем крошечным и не особенно полезным.

В памяти система занимает (напомню, это условно «чистый» Android, пусть и с многочисленными доработками Moto) аж 32 Гбайт – на сегодняшний день это, по-моему, рекорд. Производитель обещает 3 года обновлений системы и 4 года обновлений безопасности. Работает система быстро, стабильно, сбоев во время тестирования я не фиксировал.

Способы разблокировки — обычные. В боковую клавишу питания встроен сканер отпечатков – он неплох, но из-за небольшой площади покрытия не всегда срабатывает с первого раза. Есть и система идентификации пользователя по лицу, как при помощи фронталки на внутреннем экране, так и при помощи тыльной камеры.

⇡#Дисплей и звук

Внутренний экран Motorola Razr 50 Ultra не изменился в сравнении с прошлым поколением: матрица LTPO AMOLED диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2640 × 1080 точек. Плотность пикселей – 413 ppi. Частота обновления – аж 165 Гц. Это едва ли не самый «быстрый» экран на рынке, что вдвойне интересно, так как мы говорим о достаточно мощном гаджете, но совсем не позиционирующемся в качестве игрового.

Впрочем, 165 герц в играх и не поддерживаются, даже более привычные 144 Гц «поймать» не получилось. В основном, частоты «пляшут» (тут LTPO-матрица, так что частота меняется динамично в диапазоне от 1 Гц до тех самых условных 165 Гц и фиксировать ее на максимуме нельзя) вплоть до привычных 120 Гц. Приложений, поддерживающих теоретический максимум этого экрана, почти не существует.

А вот внешний экран изменился – и далеко не только (и даже не столько) габаритами. Он тоже получил LTPO AMOLED-матрицу, причем, вероятно, ту же, что и главный, просто меньшего размера – да, тоже с частотой вплоть до 165 Гц. Диагональ – 4 дюйма, разрешение – 1272 × 1080 точек (417 ppi). То есть с плавностью скроллинга тут никаких проблем, ощущается все здорово. С яркостью тоже все хорошо: на солнце картинка читается идеально, что неудивительно – заявленный пиковый уровень динамической яркости составляет 2400 кд/м2. Подтвердить или опровергнуть это не можем (подобные значения при помощи специального датчика в любом случае почти невозможно отловить), но субъективно яркость ощущается очень высокой.

То же касается и главного экрана, для которого заявлена яркость в 3000 кд/м2 (почти в два раза выше, чем у экрана Razr 40 Ultra, что с учетом идентичных параметров матрицы вызывает определенные вопросы). Наши же измерения статичной яркости с отключенной автоподстройкой и в условиях не слишком яркого света светодиодных ламп продемонстрировали уровень яркости в 492 кд/м2. При этом на солнце яркость принудительно повышается даже с отключенной автоподстройкой и воспринимать изображение с экрана так же комфортно, как и при искусственном свете. Заявлена поддержка стандартов HDR10+ и Dolby Vision, и параметры экрана позволяют сделать заключение, что с этим не должно быть физических проблем.

Настроек дисплея немного, причем доступны они только для дисплея внутреннего. Внешний же всегда работает в автоматическом режиме (доступа к его настройкам нет). Для внутреннего можно выбрать тему (светлая, темная или расписание их переключения), установить ночной режим с теплыми оттенками, уменьшить мерцание (картинка чуть потеряет в качестве, но ШИМ-эффект будет практически незаметен), выбрать частоту обновления (напомню, что она в любом случае будет динамическая, но ограниченная либо 60 Гц, либо уже 165 Гц) или изменить цветопередачу. Предусмотрено три режима цветов: «Естественные», «Светлые» и «Яркие» с возможностью для каждого из них настраивать цветовую температуру. По умолчанию дисплей работает в ярком режиме. В светлом визуально почти ничего не меняется. Я измерил цветопередачу в ярком и естественном режимах с температурой по умолчанию.

Цветовое пространство в режиме «Яркие цвета» очень широкое – даже выше стандарта DCI-P3. Средняя гамма оттенков серого в норме 2,24, кривые поднимаются в светлых оттенках. Цветовая температура повышена до уровня 7100—7200 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,64 (при норме 3 и эталонном значении 2).

В режиме «Естественные цвета» цветовое пространство сужается до стандарта sRGB и соответствует ему в точности. Гамма чуть ниже (2,18), причем кривые плавно растут на протяжении спектра. Цветовая температура абсолютно эталонна. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 1,56. Экран Razr 50 Ultra очень хорош.

Для беспроводной передачи звука на Moto Razr 50 Ultra используется модуль Bluetooth 5.4 c поддержкой ключевых профилей высокого разрешения — aptX HD и LDAC. Поддерживается и система Snapdragon Sound, способная обеспечить повышенное качество звука при условии использования соответствующих аксессуаров. Динамики здесь стереофонические: наряду с расположенным на нижней грани работает разговорный, но только в разложенном состоянии – в сложенном стереофония недоступна.

Motorola Razr 50 Ultra получил весьма модную в этом сезоне субфлагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, которую мы видели на realme GT 6 и HONOR 200 Pro. Motorola Razr 50 Ultra при этом позиционируется по цене ближе к флагманскому сегменту, но все же производитель последовательно старается не выводить свои раскладушки за пределы условных 100 тысяч рублей; и экономит компания последовательно на чипсетах, не ставя топовые решения. К примеру, Razr 40 Ultra базировался на флагманской платформе, но предыдущего поколения (Snapdragon 8+ Gen 1). Здесь же мы видим решение актуальное, просто чуть ниже классом.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 состоит из восьми ядер, выстроенных по схеме 1+4+3: ARM Cortex-X4 частотой 3,0 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 частотой 2,8 ГГц, а также три Cortex-A520 частотой 2,0 ГГц. Набор инструкций – ARMv9-A. Техпроцесс – 4 нм. Графическая подсистема – Adreno 735 тактовой частотой 1,1 ГГц. Модем – Snapdragon X70 5G с прошлогоднего флагмана 8 Gen 2. Нейропроцессор тот же, что и на старшей модели.

Результаты синтетических тестов Motorola Razr 50 Ultra

Мы уже пару раз тестировали смартфоны на этой платформе, и, что очень интересно, результаты всегда немного разные. В данном случае комплексные тесты (вроде AnTuTu) выдают лучшие цифры – Razr 50 Ultra уступает только Samsung Galaxy Z Flip6 с актуальной флагманской платформой (Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, пусть и с очевидно подрезанными частотами). Также неплохо себя проявляет смартфон в тестах чистой вычислительной мощи ядер (Geekbench), а вот в графических тестах слегка проседает. Впрочем, в данном случае это можно объяснить серьезным нагревом: тот же пакет GFXBench «крутится» довольно долго и процессор начинает троттлить.

Это заметно и в специальных ресурсных тестах, конечно: перегрева мы не зафиксировали, но видим нагрев на 9—10 градусов во время прохождения тестирования и троттлинг до 50%. Тонкая раскладушка неизбежно испытывает проблемы с охлаждением, но результаты можно назвать скорее неплохими – ситуация могла бы быть куда неприятнее.

Версий по объему памяти предусмотрено три: 8+256, 12+256 и 12+512 Гбайт. Оперативная память – стандарта LPDDR5x, накопитель – UFS 4.0. Для расширения объема оперативной памяти можно позаимствовать до 12 Гбайт у накопителя. Слот для карты памяти отсутствует. На тесте у нас побывал смартфон в версии 12+256 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В Motorola Razr 50 Ultra есть и 4G-, и 5G-модемы. Списки поддерживаемых диапазонов приведены в таблице характеристик – набор более-менее универсальный, с LTE в России проблем не будет (а с 5G, скорее всего, не будет там, где вы найдете вышки этой сети). В устройстве предусмотрено два слота для nano-SIM; eSIM, к сожалению, не поддерживается.

Остальные беспроводные модули: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/6e/7), Bluetooth 5.4, спутниковая навигация с поддержкой основных систем (GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, QZSS).

Motorola Razr 50 Ultra, так же как и прочие раскладушки, получила две тыльные камеры – для флагманского смартфона будто бы маловато, но это норма для раскладушек, где просто не так много места на корпусе для россыпи модулей (исключение — OPPO Find N3 Flip).

Но обе камеры изменились относительно Razr 40 Ultra: вместо традиционных байеровских сенсоров теперь применяются, наконец, модули с повышенным разрешением, выполненные по схеме Quad Bayer, в 2024 году это уже стандарт. Но выбор фокусных расстояний удивил. Вместе с главной камерой работает не широкоугольный модуль, а камера с двукратным зумом. От расширенного угла обзора в этом поколении Razr неожиданно отказались вовсе.

Теперь о параметрах этих двух камер. Главная базируется на сенсоре Samsung ISOCELL GN8: габариты – 1/1,95" (0,8 мкм), разрешение – 50 мегапикселей. Оптика – с эквивалентным фокусным расстоянием 25 мм, светосилой f/1,7, фазовым автофокусом Dual Pixel и оптическим стабилизатором. Телефотомодуль тоже получил 50-мегапиксельный сенсор, но размер матрицы поменьше. Это Samsung ISOCELL JN1: 1/2,76" (0,64 мкм). Оптика – с ЭФР 47 мм (получается чуть меньше двукратного оптического зума), светосилой f/2,0 и фазовым автофокусом. Оптической стабилизации, неожиданно, нет.

Motorola Razr 50 Ultra при двух камерах предлагает, конечно, больше базовых фокусных расстояний, пользуясь тем, что на зум-модуле также установлен 50-мегапиксельный Quad Bayer-сенсор. То есть помимо стандартного фокусного расстояния и двукратного зума (с небольшим кропом – напомню, оптика не дает двукратного масштабирования относительно главного модуля) также предлагается четырехкратный зум.

И при идеальном освещении картинка с подобным масштабированием действительно хороша: нет ощущения «пережатости», детализация достаточна, с балансом белого смартфон работает аккуратно (он не «плавает» в зависимости от фокусного расстояния), динамический диапазон хороший. Но – и это касается также двукратного оптического зума – картинка далеко не всегда резкая. Смаз может случиться даже при дневном освещении, а ночью или в сумерках процент брака уже слишком высокий для смартфона такого уровня. Отсутствие оптической стабилизации не проходит для смартфона даром.

Что касается главной камеры, то к ней по качеству картинки уже не придерешься. Фотографии стабильно резкие вне зависимости от условий освещения, по цветам тоже все хорошо, каких-то огрехов программной обработки я не заметил.

Так что по камерам ситуация немного парадоксальна. Главная камера просто хороша, примерно наравне с теми, что мы видим у конкурентов (Samsung Galaxy Z Flip6, OPPO Find N2 Flip, HUAWEI P50 Pocket), и чуть лучше, чем у TECNO Phantom V Flip. Зум-камера же теряется при недостаточном освещении и даже допускает брак при идеальном свете… но у конкурентов, кроме OPPO Find N3 Flip, вообще нет оптического зума, ни у какой из других раскладушек! Так что здесь вроде победа за явным преимуществом, но ценой широкого угла, которого нет как раз у Razr 50 Ultra. И получается не победа, а просто другой зачет. Сами решайте, что вам важнее.

Само собой, как и почти любой смартфон с матрицей высокого разрешения, Razr 50 Ultra может делать снимки как в разрешении по умолчанию (12,5 Мп), так и в повышенном (50 Мп). По факту, серьезных отличий между снимками не видно – по детализации примерное равенство, при этом 50-мегапиксельные фотографии чуть бледнее (по умолчанию смартфон слегка «подтягивает» цветопередачу) и занимают больше места в памяти. Большого смысла в этом режиме нет.

Естественно, Razr 50 Ultra не полагается исключительно на «железо» — постобработке, в том числе с задействованием нейросетей, отводится значительная роль в конечном результате съемки. Но можно влиять на степень воздействия: по умолчанию она понижена, но можно активировать функцию «Автоулучшение» и получить более насыщенную и яркую картинку в ущерб естественности. Впрочем, не сказал бы, что получается слишком ядовито, – на мой вкус, режим вполне рабочий.

Есть ночной режим, при котором смартфон делает серию снимков с различной экспозицией, объединяя их затем в один, но не могу сказать, что в данном случае он как-то особенно серьезно влияет на результат. С ним и без него смартфон снимает примерно одинаково, разве что чуть подрастает резкость, но яркость и детализация в тенях остаются неизменными.

В портретном режиме снова нет функции ретуши, что достаточно странно, но в принципе соответствует «американскому» стилю, задаваемому Apple и Google (Motorola, конечно, принадлежит китайцам, но мы помним про американские корни), где улучшение внешности как бы «вшито» и неотключаемо, но при этом производится мягко. Здесь та же ситуация: ретушь есть, но малозаметная. И все же хотелось бы контроля над этой функцией. В остальном — порядок: четыре фокусных расстояния, регулируемое размытие заднего плана. Фокусируется на модели камера корректно, размытие тоже достаточно качественное, даже рисунок боке приятный.

Галерея снимков Filter

Есть встроенные фильтры, достаточно симпатичные. Примеры в галерее выше.

Приложение камеры визуально почти не изменилось, но появилось значительно больше опций, чем раньше: добавился режим «Фотобудка» (смартфон делает 4 снимка с небольшим интервалом, объединяя их затем в характерный коллаж), возможность снимать с повышенным разрешением, режим «наклон—смещение» (симуляция оптики tilt-shift), панорама, длинная выдержка, одновременная съемка на тыльную и фронтальную камеры и так далее. При съемке с задействованием внешнего экрана как видоискателя количество опций еще меньше, интерфейс соответствующим образом изменен.

Галерея снимков

Motorola Razr 50 Ultra может снимать видео в разрешении вплоть до 4К при 60 кадрах в секунду на обе камеры, причем в процессе съемки можно переключаться между ними, а также активировать четырехкратный зум – в этом случае, правда, качество изображения очень сильно падает (здесь уже о «гибридном» зуме речи не идет, самый обычный кроп). Работает цифровая стабилизация, достаточно эффективная, можно активировать усиленную стабилизацию (в Full HD-разрешении). Имеется специальный режим ночной съемки, съемка замедленного видео, таймлапсы. Качество видео очень неплохое.

Фронтальная камера – та же, что на предшественнике: сенсор OmniVision OV32B (1/3,14", 0,7 мкм), 32 мегапикселя, оптика светосилой f/2,4 без автофокуса и вспышки. Снимки делаются в разрешении 8 мегапикселей, в предельном разрешении снимать нельзя. Зато есть два фокусных расстояния благодаря возможности использовать кроп. Есть и размытие фона, и, да, настраиваемая ретушь, отсутствующая в портретном режиме при съемке на тыльную камеру.

Также, конечно, можно снимать автопортреты на тыльную камеру с использованием внешнего экрана как видеоискателя. Что самое удивительное, тут-то как раз есть ретушь, но при этом нет возможности выбрать фокусное расстояние. Это если снимать селфи на Razr 50 Ultra в сложенном состоянии. В разложенном же при предпросмотре картинки по внешнему экранчику опции те же, что при обычных портретах на тыльную камеру.

Motorola Razr 50 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В). Типично для раскладушек, в которые просто физически некуда ставить по-настоящему емкие аккумуляторы. Но это отчасти компенсируется возможностью часть действий совершать на внешнем дисплее с низким энергопотреблением. По факту, ничего выдающегося в плане автономности смартфон не демонстрирует, но это вполне нормальный уровень. Какой-то излишней прожорливости за Razr 50 Ultra я не заметил.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости с включенным Wi-Fi смартфон продержался 20,5 часов (с повышенной частотой обновления экрана) — результат прекрасный.

Для зарядки используется порт USB Type-C, в комплекте идет зарядное устройство мощностью 45 Вт, которое позволяет зарядить батарею полностью примерно за 50 минут. Отличный показатель, без всяких скидок на класс устройства. Поддерживается и беспроводная зарядка мощностью до 15 Вт – скорость подросла и здесь. Есть обратная беспроводная зарядка (5 Вт) — с помощью раскладушки можно заряжать аксессуары.

Motorola Razr 50 Ultra вышел словно бы укором для Samsung: смотрите, мол, как надо обновлять гаджеты! Очень усердная работа над недостатками: новый шарнир, благодаря которому корпус раскладывается целиком; новые камеры с оптическим зумом, что выделяет смартфон на общем фоне; увеличенный внешний экран, причем не в ущерб габаритам; больше аккумулятор, быстрее зарядка. Влагозащита, наконец. Красавчики, одним словом!

Другое дело, что у Samsung стартовые позиции по «флипу» были получше, но теперь выбор кажется еще менее однозначным, чем в прошлом году. Да, Motorola так и не научилась настолько здорово работать со складными устройствами в программном отношении: здесь нет столь крутых ИИ-возможностей, как у Samsung, а аппаратная платформа заведомо слабее (хотя на практике отставание не столь велико). Но и цена Motorola намного ниже, а функциональность внешнего экранчика — в разы лучше.

Достоинства:

крупный и очень яркий внешний дисплей с возможностью вывода на него стандартных приложений и поддержкой частоты до 165 Гц;

внутренний дисплей тоже весьма хорош, тоже с частотой 165 Гц, и настроен замечательно;

качественное исполнение корпуса;

тонкий корпус без зазора между створками;

хорошее качество съемки на главную камеру;

есть оптический зум (и вполне рабочий четырехкратный гибридный зум);

неплохие возможности для записи видео;

быстрая зарядка, есть беспроводная зарядка;

почти чистый Android, но с интересными фишками Moto;

влагозащита IPX8.

Недостатки:

нет широкоугольной камеры;

зум-камера работает не слишком стабильно в плане резкости;

заметный троттлинг, корпус сильно греется;

ретушь на портретах неотключаемая;

нет поддержки eSIM;

система «весит» 32 Гбайт.

За предоставленный на тест смартфон Motorola Razr 50 Ultra благодарим магазин BigGeek.