Япония ужесточит контроль над национальной полупроводниковой промышленностью

Японские власти решили применить нормы внешней торговли к оборудованию для производства чипов в рамках своей инициативы по обеспечению стабильных цепочек поставок, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства финансов страны.

Теперь иностранные инвесторы обязываются подавать предварительное уведомление при осуществлении прямых инвестиций в оборудование, связанное с производством полупроводниковой продукции, в том числе при приобретении 1 % или более акций компании, ценные бумаги которой торгуются на бирже либо не участвуют в листинге, говорится в заявлении ведомства. Этот шаг также направлен на устранение риска утечки технологий и недопущение применение гражданских коммерческих технологий в военных целях.

В список «основных секторов бизнеса» включены также передовые электронные компоненты, компоненты станков, морские двигатели, оптоволоконные кабели и многофункциональные машины. Эти дополнения помогут охватить все критически важные продукты в соответствии с законом о содействии экономической безопасности, заявили в министерстве. Новые меры помогут правительству укрепить национальную безопасность Японии, а их влияние на бизнес будет незначительным, добавили в Минфине.

Япония стремится возродить собственные мощности по производству полупроводников, которое должно составить опору стратегии экономической безопасности. За последние три года власти страны выделили около 4 трлн иен ($26,9 млрд) на поддержку полупроводникового сектора и цифровизацию. Разрабатывается законодательная основа для дальнейшего увеличения инвестиций в производство чипов в стране. Выделены значительные субсидии, которые помогли привлечь в страну TSMC — крупнейшего в мире полупроводникового подрядчика. Ранее японские власти не преуспели в возрождении сектора, потому что избегали сотрудничества с иностранными компаниями, уверены эксперты.