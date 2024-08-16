Сегодня 16 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Япония ужесточит контроль над национальн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Япония ужесточит контроль над национальной полупроводниковой промышленностью

Японские власти решили применить нормы внешней торговли к оборудованию для производства чипов в рамках своей инициативы по обеспечению стабильных цепочек поставок, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства финансов страны.

Источник изображения: Roméo A. / unsplash.com

Источник изображения: Roméo A. / unsplash.com

Теперь иностранные инвесторы обязываются подавать предварительное уведомление при осуществлении прямых инвестиций в оборудование, связанное с производством полупроводниковой продукции, в том числе при приобретении 1 % или более акций компании, ценные бумаги которой торгуются на бирже либо не участвуют в листинге, говорится в заявлении ведомства. Этот шаг также направлен на устранение риска утечки технологий и недопущение применение гражданских коммерческих технологий в военных целях.

В список «основных секторов бизнеса» включены также передовые электронные компоненты, компоненты станков, морские двигатели, оптоволоконные кабели и многофункциональные машины. Эти дополнения помогут охватить все критически важные продукты в соответствии с законом о содействии экономической безопасности, заявили в министерстве. Новые меры помогут правительству укрепить национальную безопасность Японии, а их влияние на бизнес будет незначительным, добавили в Минфине.

Япония стремится возродить собственные мощности по производству полупроводников, которое должно составить опору стратегии экономической безопасности. За последние три года власти страны выделили около 4 трлн иен ($26,9 млрд) на поддержку полупроводникового сектора и цифровизацию. Разрабатывается законодательная основа для дальнейшего увеличения инвестиций в производство чипов в стране. Выделены значительные субсидии, которые помогли привлечь в страну TSMC — крупнейшего в мире полупроводникового подрядчика. Ранее японские власти не преуспели в возрождении сектора, потому что избегали сотрудничества с иностранными компаниями, уверены эксперты.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Японская Rapidus за счёт автоматизации рассчитывает значительно ускорить выполнение заказов на выпуск 2-нм чипов
Tokyo Electron готовится к уверенному росту выручки на волне высокого спроса Китая на машины для выпуска чипов
В Японии значительно упростили EUV-сканер, что может резко удешевить производство передовых чипов
Realme показала самую быструю в мире зарядку для смартфонов мощностью 320 Вт
Google лишь незначительно улучшила процессор Tensor G4 для Pixel 9 — он далеко не флагманский
Представлено 800-долларовое VR-кресло Roto VR Explorer для гарнитуры Meta✴ Quest
Рубрики: Новости Hardware,
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 36
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 13
Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении? 7
Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты 6

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Rutube предложил владельцам каналов на YouTube автоматически перенести видео на свою платформу
В Кургане российским мобильным лазером разрезали козловой кран — с расстояния 100 м
В смартфонах Google Pixel обнаружено скрытое системное приложение с бэкдором
В Египте построят первый в мире водородный небоскрёб — он обойдётся без подключения к электросети
Microsoft сняла ограничение на максимальный размер раздела FAT32 в Windows 11
Пользователи потратили $3,8 млрд на мобильные развлечения в первом квартале 2024 года 40 мин.
Star Wars Eclipse от создателей Detroit: Become Human лишилась ведущего сценариста, а релиза на горизонте всё нет 3 ч.
TikTok оспорит обвинения, будто она связана с правительством Китая, в апелляционном суде 3 ч.
Activision «убила» амбициозный мод для Call of Duty за день до релиза — H2M должен был возродить мультиплеер классической Modern Warfare 2 3 ч.
Pixel 9 для Google станет каналом для продаж ИИ-продуктов, а не просто очередным смартфоном 4 ч.
«Это такая внесезонная первоапрельская шутка?»: Bethesda раскрыла дату выхода мобильной игры The Elder Scrolls: Castles, и фанаты не рады 5 ч.
Huawei Cloud рассматривает Азиатско-Тихоокеанский регион в качестве ключевого рынка для своих ИИ-продуктов 5 ч.
Вышло приложение «VK Видео» для iPad 5 ч.
Apple запретила российским разработчикам рекламировать свои приложения в App Store 6 ч.
После почти трёх лет молчания Meta наконец прояснила судьбу VR-версии GTA: San Andreas 7 ч.
Закупочная ёмкость SSD для ИИ-нагрузок превысит 45 Эбайт в 2024 году 5 мин.
HighPoint представила RAID-контроллер на 16 M.2-накопителей — до 128 Тбайт со скоростью до 28 Гбайт/с 3 ч.
MSI представила 32-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор MPG 321CURX с 4K и 240 Гц 3 ч.
США предложили создать лунный часовой пояс 3 ч.
Эдинбургский университет лоббирует создание первого в Великобритании экзафлопсного суперкомпьютера, от которого новое правительство решило отказаться 3 ч.
Власти США выделят Texas Instruments в рамках «Закона о чипах» $4,6 млрд 3 ч.
Китайский производитель оборудования для литографии AMEC подал в суд на Пентагон, требуя отменить санкции 3 ч.
Япония ужесточит контроль над национальной полупроводниковой промышленностью 4 ч.
Флагманский робот-пылесос «7-в-1» Dreame X40 Ultra Complete представлен в России 4 ч.
Израильское подразделение Arm взялось за создание игрового GPU 5 ч.