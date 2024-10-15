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AST SpaceMobile рассказала, как будет предлагать услуги сотовой связи через спутники

В Cети появились слайды презентации AST SpaceMobile, в которых говорится о порядке предоставления услуг на сотовую связь компании через спутники. Тарифы будут предлагаться как с ежемесячной оплатой, так и ежедневной. Услуга будет автоматически предлагаться клиентам тех операторов, которые будут работать с сетью AST SpaceMobile.

Источник изображений: AST SpaceMobile

Источник изображений: AST SpaceMobile

Как поясняется на кадрах с презентации, приглашение воспользоваться мобильной связью через спутник будет появляться на экране смартфона каждый раз, когда он будет покидать зону покрытия наземными вышками сотовой связи. В случае выбора этой опции абонент сможет немедленно воспользоваться всеми выгодами скоростной мобильной связи через космос — осуществлять видеозвонки, пользоваться интернетом и отсылать текстовые сообщения. Обещанная при этом скорость соединения будет достигать 20 Мбит/с и выше.

Также в презентации разъясняется, на кого будет ориентирована космическая сотовая связь. В прицеле компании обычные и корпоративные пользователи, звонки в службы спасения и интернет-вещей. В последнем случае, например, речь может идти о датчиках и технике сельскохозяйственного назначения.

Компания AST SpaceMobile уже приступила к развёртыванию на орбите своих «вышек сотовой связи» — гигантских спутников BlueBird. Обычному пользователю это сулит больше комфорта со стабильной связью даже в глухих местах Земли, но астрономы уже в ужасе от происходящего. Эта и другие группировки спутников связи на низкой орбите грозят похоронить наземную наблюдательную астрономию в оптическом и радиодиапазоне.

Наиболее грозный конкурент AST SpaceMobile — компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) — продвигает собственную сеть мобильной космической связи в рамках интернет-группировки Starlink. Обе они рассчитывают начать тестирование услуги «позвони через космос с обычного смартфона» ещё до конца текущего года, но чтобы покрыть США полностью, каждой из них придётся вывести на орбиту ещё много спутников — десятки в случае AST SpaceMobile, и сотни для сети Starlink. Также неясен вопрос с оплатой за услугу. Большинство абонентов просто не готовы переплачивать за связь через космос.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, космос, окружающая среда,
Теги: сотовая связь, спутниковая связь, ast spacemobile
сотовая связь, спутниковая связь, ast spacemobile
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