Сегодня 16 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Новые Xbox Series X получили 6-нм процес...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Новые Xbox Series X получили 6-нм процессор, вместо 7-нм — у консолей упало энергопотребление

К четвёртой годовщине выхода приставок Xbox Series X и S компания Microsoft выпустила новые версии Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition и Xbox Series X 1TB Digital Edition. Сегодня начались их продажи. Первая выделяется наличием SSD объёмом 2 Тбайт, а вторая — отсутствием оптического привода.

Источник изображений: YouTube / Austin Evans

Источник изображений: YouTube / Austin Evans

Помимо внешних отличий новинки имеют и некоторые изменения в технических характеристиках, которые, впрочем, не повысили производительность консолей относительно оригинальной модели Xbox Series X, выпущенной в 2020 году.

Бездисковая версия Xbox Series X 1TB Digital Edition на старте продаж предлагается на $50 дешевле оригинальной модели, выпущенной в 2020 году. Она оснащена тем же твердотельным накопителем объёмом 1 Тбайт и тем же процессором AMD с архитектурами Zen 2 и RDNA 2.

Однако, как показывает обзор YouTube-блогера Остина Эванса (Austin Evans), в составе Xbox Series X 1TB Digital Edition и Galaxy Black Special Edition используется однокристальная платформа, выполненная по более передовому технологическому процессу, из-за чего сам чип приставки стал меньше. Если процессор оригинальной Xbox Series X выпускался с применением 7-нм техпроцесса, то у бездисковой версии консоли, а также у варианта с 2 Тбайт памяти используется чип с использованием 6-нм техпроцесса.

На этом различия не заканчиваются. У новых консолей изменён дизайн материнской платы в сторону упрощения.

Кроме того, обновлённые модели оснащены новыми радиаторами системы охлаждения, которые на 100 граммов легче, чем у оригинальной Xbox Series X 2020 года.

Благодаря переходу на новый техпроцесс приставки стали более энергоэффективными. Если оригинальная модель 2020 года в режиме ожидания потребляет 60 Вт мощности, то новая версия с накопителем на 2 Тбайт потребляет 51 Вт.

Энергопотребление бездисковой версии в режиме простоя и того меньше — 39 Вт. Также изменилось энергопотребление и в играх. Например, в Forza Horizon 5 новые системы потребляли на 11 и 16 Вт меньше, чем оригинальная консоль, выпущенная в 2020 году.

Энергопотребление (в простое / под нагрузкой):

  • Xbox Series X (2020) — 60 Вт / 167 Вт;
  • Xbox Series X 2TB (2024) — 51 Вт / 156 Вт;
  • Xbox Series X Digital (2024): 39 Вт / 151 Вт.
Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Ностальгия в высоком разрешении: консоль Analogue 3D за $250 запустит игры Nintendo 64 в 4К
Скромный размер установки Microsoft Flight Simulator 2024 обернётся высоким расходом интернет-трафика — до 81 Гбайт в час
Глава Xbox Game Studios уйдёт из Microsoft после 30 лет работы — объявлен новый руководитель
Microsoft представила золотую Xbox Series X в стиле Индианы Джонса к выходу игры Indiana Jones and the Great Circle
Российское подразделение Sony с одним сотрудником снова попытается самоликвидироваться
Intel завершила сборку второй литографической системы класса High-NA EUV
Рубрики: Новости Hardware,
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 6
Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзор 5
Iron Meat — наконец-то новая Contra! Рецензия 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ASML проговорилась о надвигающейся катастрофе: из-за антикитайских санкций компания лишилась более половины заказов
«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало
Android 15 делает устройства практически неуязвимыми для краж
SpaceX намеревается поймать «палочками для еды» сам корабль Starship в начале 2025 года
Американцы продолжают пользоваться антивирусами Kaspersky, несмотря на запрет
Microsoft сняла с продажи дешёвую подписку Game Pass перед выходом Call of Duty: Black Ops 6 20 мин.
App Store и другие сервисы Apple перестали работать у пользователей по всему миру 2 ч.
Ремейк Resident Evil 4 продолжает радовать Capcom — продажи достигли новой вершины 2 ч.
Безбрежные воды Байкала атаковали рептилоиды — «Мир кораблей» устроил кроссовер с игрой-мемом «Русы против Ящеров» 4 ч.
Энтузиасты портировали классическую Doom в Telegram — работает и на смартфонах, и на ПК 4 ч.
По карточному приключению Black Book выпустят сериал с живыми актёрами — его снимет режиссёр короткометражки по Papers, Please 4 ч.
Ретейлеры засветили дату выхода сюжетного дополнения The Lake House к Alan Wake 2 5 ч.
YouTube против фейков: подлинные видео получат метку «Снято на камеру» 5 ч.
Deckhouse Kubernetes Platform получила сертификат ФСТЭК России 5 ч.
Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews 6 ч.
300 км хода за 5 мин зарядки: ProLogium представила готовый к массовому внедрению кремниевый аккумулятор 3 мин.
Amazon тоже запитает серверы от малых модульных ядерных реакторов 2 ч.
У семи CEO Atos без глазу: тонущий французский IT-гигант назначил очередного гендиректора 2 ч.
Axiom Space и Prada представили лунный скафандр NASA нового поколения 2 ч.
Станция Hera по пути к ударенному NASA астероиду сфотографировала Землю и Луну 3 ч.
Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников своего аналога Starlink 4 ч.
Китай заподозрил чипы Intel в шпионаже и создании угроз нацбезопасности 5 ч.
AMD Ryzen 7 5800X3D ушёл на покой — первый чип с 3D V-Cache почти исчез из продажи 5 ч.
На «китайском Avito» обнаружен прототип ноутбука Surface Laptop 7 на чипе Intel Lunar Lake 5 ч.
Nothing скоро представит светящийся в темноте смартфон Phone (2a) Community Edition 6 ч.