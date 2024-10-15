Новые Xbox Series X получили 6-нм процессор, вместо 7-нм — у консолей упало энергопотребление

К четвёртой годовщине выхода приставок Xbox Series X и S компания Microsoft выпустила новые версии Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition и Xbox Series X 1TB Digital Edition. Сегодня начались их продажи. Первая выделяется наличием SSD объёмом 2 Тбайт, а вторая — отсутствием оптического привода.

Помимо внешних отличий новинки имеют и некоторые изменения в технических характеристиках, которые, впрочем, не повысили производительность консолей относительно оригинальной модели Xbox Series X, выпущенной в 2020 году.

Бездисковая версия Xbox Series X 1TB Digital Edition на старте продаж предлагается на $50 дешевле оригинальной модели, выпущенной в 2020 году. Она оснащена тем же твердотельным накопителем объёмом 1 Тбайт и тем же процессором AMD с архитектурами Zen 2 и RDNA 2.

Однако, как показывает обзор YouTube-блогера Остина Эванса (Austin Evans), в составе Xbox Series X 1TB Digital Edition и Galaxy Black Special Edition используется однокристальная платформа, выполненная по более передовому технологическому процессу, из-за чего сам чип приставки стал меньше. Если процессор оригинальной Xbox Series X выпускался с применением 7-нм техпроцесса, то у бездисковой версии консоли, а также у варианта с 2 Тбайт памяти используется чип с использованием 6-нм техпроцесса.

На этом различия не заканчиваются. У новых консолей изменён дизайн материнской платы в сторону упрощения.

Кроме того, обновлённые модели оснащены новыми радиаторами системы охлаждения, которые на 100 граммов легче, чем у оригинальной Xbox Series X 2020 года.

Благодаря переходу на новый техпроцесс приставки стали более энергоэффективными. Если оригинальная модель 2020 года в режиме ожидания потребляет 60 Вт мощности, то новая версия с накопителем на 2 Тбайт потребляет 51 Вт.

Энергопотребление бездисковой версии в режиме простоя и того меньше — 39 Вт. Также изменилось энергопотребление и в играх. Например, в Forza Horizon 5 новые системы потребляли на 11 и 16 Вт меньше, чем оригинальная консоль, выпущенная в 2020 году.

Энергопотребление (в простое / под нагрузкой):