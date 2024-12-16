Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность

Я — редактор раздела «Ноутбуки и ПК» — заинтересован в максимальном разнообразии тестируемых устройств на нашем сайте. Потому что чем больше знаешь — тем больше интересного можешь рассказать и посоветовать читателям. Но вот незадача: среди протестированных в этом году игровых лэптопов не было ни одной модели, оснащенной мобильной GeForce RTX 4050. Между тем именно ноутбучные версии GeForce RTX 3060, GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060 пользуются наибольшей популярностью у пользователей, предпочитающих играть за лэптопом. Народная мудрость гласит: лучше поздно, чем никогда. К тому же Acer Nitro 16 привлек тестовую лабораторию не столько своей графикой, сколько в целом хорошим и сбалансированным набором характеристик и функций. Такой ноутбук подойдет не только для развлечений, но и для работы — и вот почему.

⇡#Технические характеристики, комплектация и ПО

Обновленная серия Nitro 16 представлена множеством конфигураций, в число которых входят даже варианты с Core i9-14700HX и GeForce RTX 4060. Однако в российском ретейле этой зимой вы найдете всего две модели: AN16-51-5034 и AN16-51-71QJ — об одной из них (старшей) и пойдет речь далее. Прочие характеристики «Нитробуков» приведены в таблице ниже.

Acer Nitro 16 AN16-51 Основной дисплей 16″, 2560 × 1600, IPS, 165 Гц Центральный процессор Intel Core i5-13500H

Intel Core i7-13700H



У тестовой модели — Core i7-13700H Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 Гбайт GDDR6 Оперативная память до 32 Гбайт DDR5-4800



У тестовой модели — 16 Гбайт Установка накопителей 2 × M.2 PCI Express 4.0 x4



У тестовой модели — 1 × WD PC SN810 SDCQNRY-1T00-1014, 1 Тбайт Сетевые возможности Ethernet: Killer E2600, 1,0 Гбит/с

Wi-Fi: Intel Wi-fi 6 AX201 (802.11b/g/n/ac/ax)

Bluetooth: 5.1 Интерфейсы 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C

1 × Thunderbolt 4

1 × USB 3.2 Gen1 Type-A

2 × USB 3.2 Gen2 Type-A

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45

2 × 3,5-мм мини-джек

1 × microSD Встроенный аккумулятор 90 Вт⋅ч Внешний блок питания 230 Вт, 920 г (измерено в тестлабе, вместе с проводами), проприетарный разъем Размеры 360 × 280 × 28 мм Масса ноутбука 2,6 кг Операционная система Windows 11 Home Гарантия 1 год Цена в России 136 999 рублей за тестовую модель

⇡#Внешний вид и устройства ввода

Лэптопы серии Nitro 16 дебютируют на нашем сайте — до этого момента мы неоднократно тестировали серию Nitro 5, а также прочие игровые устройства компании Acer (из недавнего — Predator Helios и Predator Triton). Что ж, дебютант выглядит строго и лаконично, но в то же время 99,9 % пользователей сразу же поймут, что речь идет о геймерской системе. В глаза бросаются дерзкий логотип серии в виде буквы “N” и оригинальный дизайн корпуса, напоминающий кузов какого-нибудь Dodge Charger.

Корпус Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ, кстати, выполнен из пластика, хотя крышка ноутбука очень старается походить на металлическую. Материал используется маркий, но качественный: клавиатура не прогибается и не люфтит.

Крышка лэптопа легко открывается одной рукой. В конструкции шасси используются довольно тугие петли, которые надежно позиционируют экран. Угол раскрытия дисплея составляет примерно 170 градусов. Nitro 16 получил далеко не самые тонкие рамки экрана — 7 мм сверху, 5 мм по бокам и 23 мм снизу. Однако лэптоп не смотрится в стиле «привет из середины 2010-х».

Сверху расположена веб-камера. Ничего интересного про нее не расскажу: здесь установлена далеко не самая лучшая матрица с разрешением 720p. Для связи с коллегами по «скайпу» — сойдет, для стримов — вряд ли.

На мой взгляд, Nitro 16 разрабатывался больше с прицелом на домашнее использование. Судите сами: масса устройства составляет 2,6 кг, а вместе с блоком питания придется таскать с собой все три с половиной килограмма. Толщина корпуса устройства без учета резиновых ножек составляет 28 мм, с ножками — больше трех сантиметров. В этом году мы тестировали Predator Triton Neo 16. Вот это — пример типичного «походного» ноутбука для игр, потому что он весит 2 кг при толщине корпуса в 20 мм.

Зато функциональность Nitro 16 заслуживает похвалы. Здесь хватает USB-портов, один из которых — Thunderbolt 4. Лэптоп поддерживает технологию Power Delivery, поэтому к компьютеру можно докупить компактный блок питания или же внешний аккумулятор.

Клавиатура «Нитробука» оснащена цифровым блоком. Сами клавиши, впрочем, пришлось заметно ужать, чтобы в том числе вместить дополнительные кнопки. В частности, в цифровой блок интегрированы клавиша вызова приложения NitroSense, кнопка включения, а также клавиши переключения и остановки видео и музыки. В левой части есть еще одна кнопка — с ее помощью переключаются режимы работы системы охлаждения лэптопа.

Клавиатура Nitro 16 оснащена RGB-подсветкой — мы можем произвольно настроить четыре зоны. Блок кнопок WASD, «стрелки» и NitroSense дополнительно выделены белым цветом. Мне нравится, что клавиатура лэптопа оснащена большими кнопками Shift, Enter, Ctrl и Backspace. А вот ряд F1-F12 оказался довольно компактным — потребуется время, чтобы привыкнуть к этим крохам и запомнить все дополнительные функции. В целом играть и работать за Nitro 16 оказывается вполне удобно.

Тачпад у ноутбука небольшой, но вы же наверняка докупите к игровой системе хорошую мышь?

⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда

Лэптоп легко разбирается. Нижняя панель корпуса отстегивается нехотя, но если действовать не спеша и максимально аккуратно, то ни в какую историю вы не вляпаетесь. А заглянуть под капот этого «маслкара» определенно стоит со временем.

Во-первых, в сборке установлено 16 Гбайт ОЗУ. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы сразу заменить модули и удвоить объем оперативной памяти, — пусть в большинстве игр изначального объема (пока) хватает. Во-вторых, на плате «Нитробука» распаян еще один слот M.2 — сюда так и просится еще один твердотельный накопитель на 2-4 Тбайт. А пока в тестовой модели установлены модули ОЗУ Micron DDR5-4800 и SSD от компании Western Digital.

Система охлаждения героя сегодняшнего обзора насчитывает пять теплотрубок, четыре медных радиатора и два вентилятора. Чипы памяти GeForce RTX 4050 и силовая обвязка микросхем дополнительно охлаждаются довольно крупными радиаторами. Сообщается, что улучшенному охлаждению графического чипа и центрального процессора способствует жидкий металл — он используется в качестве термоинтерфейса.

В лэптопе установлена IPS-матрица NE160QDM-NY1 — она поддерживает разрешение 2560 × 1600 точек, ее частота составляет 165 Гц, а время отклика не превышает 3 мс. Тестирование показало, что дисплей Nitro 16 хорошо подойдет не только для игр, но и для работы — цветовой охват матрицы практически полностью соответствует стандарту sRGB, а отклонения в цветопередаче можно охарактеризовать как незначительные. А еще здесь нет ШИМ, экран — яркий и довольно контрастный (по меркам технологии IPS, конечно же).

Acer Nitro 16

(матрица — NE160QDM-NY1) Минимальная яркость, кд/м2 20 Максимальная яркость, кд/м2 499 Цветовая температура, К 6900 Контрастность 1182:1 Цветовой охват sRGB, % 98 Цветовой охват DCI-P3, % 73 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 2,00 (4,11) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,90 (3,19) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

При измерении производительности игровых лэптопов мы традиционно делаем акцент на компьютерных играх. Тестирование производится в разрешении Full HD и WQHD (если поддерживается) для ноутбуков с дисплеями формата 16:9 и WUXGA и WQXGA — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Замеры кадровой частоты проводились в следующих играх:

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Качество графики «Запредельное+», RT — выкл., TAAU, NVIDIA HairWorks — выкл., динамическое разрешение — выкл.

Watch Dogs: Legion. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество графики, TAA, RT — выкл., DLSS — выкл., дополнительная детализация — 0 %.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Режим качества графики — «Впечатляющее», текстуры — «Высокое», RT — выкл., DLSS/FSR — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Настройки графики — «Ультра», масштаб разрешения — 100 %, DLSS — выкл., трассировка теней — выкл.

RoboCop: Rogue City. DirectX 12. Прогулка по Детройту. Максимальное качество графики, апскейлинг — выкл.

Ghost of Tsushima: Director's Cut. DirectX 12. Поездка по набережной. Максимальное качество графики, 16x AF, качество теней — «Ультра», объемный туман — «Ультра», HBAO+, поле зрения — 25, эффект скорости — 10, дополнительные эффекты — вкл., TAA, масштабирование — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). Максимальное качество (дополнительные настройки — выкл.), TAA.

Alan Wake 2. DirectX 12. Лес. Шаблон качества — «выс.», качество постобработки — «выс.», объемное освещение — «выс.», качество светового пятна — «выс.», разрешение теней — «выс.», SSAO, трассировка — выкл., прозрачность — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», DLSS/FSR — выкл., 16x AF, TAA.

Senua's Saga: Hellblade II. DirectX 12. Начало игры. Глобальная предустановка — «Высокое», TSR.

Grand Theft Auto V. DirectX 11. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). Максимальное качество, FXAA + 4x MSAA, дополнительные настройки качества — вкл., 16х AF, масштаб разрешения изображения — выкл.

Black Myth: Wukong Benchmark Tool. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Глобальная предустановка — «Ультра», TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., степень избыточной выборки сглаживания — 100 %.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы — десктопа, в состав которого входят центральный процессор Core i7-14700KF, 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-6000 (32-38-38-46) и видеокарта GeForce RTX 4070 12 Гбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (лето 2024 г.), а также версия графического драйвера NVIDIA 555.99.

Большинство игровых ноутбуков комплектуются матрицами с высокой частотой кадровой развертки. Для проверки целесообразности использования таких дисплеев мы протестировали лэптоп в следующих популярных онлайн-проектах:

Counter-Strike 2 (мин. качество). DirectX 11. Карта Dust II. Текущий шаблон настроек качества — «Низкая», FSR — выкл.

Counter-Strike 2 (макс. качество). DirectX 11. Карта Dust II. Текущий шаблон настроек качества — «Очень высокая», FSR — выкл.

Dota 2 (мин. качество). DirectX 11. Запись матча. Минимальное качество графики, качество обработки экрана — 100 %, FSR — выкл.

Dota 2 (макс. качество). DirectX 11. Запись матча. Максимальное качество графики, качество обработки экрана — 100 %, FSR — выкл.

PUBG: BATTLEGROUNDS (мин. качество). DirectX 11. Режим тренировки. Общее качество графики — «Очень низкое», масштаб отображения — 100 %.

PUBG: BATTLEGROUNDS (макс. качество). DirectX 11. Режим тренировки. Общее качество графики — «Ультра», масштаб отображения — 100 %.

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 4.1.0. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется скорость построения стандартных сцен (monster, junkshop, classroom), используемых для измерения производительности.

Cinebench R23 и Cinebench 2024. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Corona 10 Benchmark. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены, используемой для измерения производительности.

А также комплексные бенчмарки:

3DMark Professional Edition. Тестирование в сценах Steel Nomad и Speed Way.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.1.2574 64. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, сёрфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

И браузерные тесты (Firefox Portable 117.0.1):

JetStream 2.2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

WebXPRT 4. Тестирование веб-сценариев на базе сборок HTML5, JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Тестирование ноутбука в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

Герой обзора предлагает несколько режимов работы — они переключаются сочетанием клавиш на клавиатуре и в приложении NitroSense. При подключении основного блока питания пользователю доступны четыре пресета: «Тихо», «Сбалансированный», «Производительность» и «Турбо».

Сводные данные по работе и настройке ноутбука в играх (на примере The Witcher III) Режим работы ноутбука «Турбо» «Производительность» «Сбалансированный» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 2455 МГц, 16,2 Гбит/с 2355 МГц, 16 Гбит/с 2355 МГц, 16 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2640 2550 2532 Реальная средняя частота памяти, МГц 2050 2000 2000 Уровень шума, дБА 53,9 49,2 39,8 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 89 90 91 45 45 21 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 67 73 76 69 75 78 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 71 77 71 84 89 75 Производительность 3DMARK Steel Nomad, баллы 1904 1830 1830 3DMARK Speed Way, баллы 2107 2056 2056

Интересно, что режим «Турбо» предлагает пользователю небольшой разгон GeForce RTX 4050 — здесь немного увеличены частоты процессора и чипов памяти. Мы видим, что система охлаждения подобрана и настроена с расчетом на отвод 135-150 Вт тепловой энергии — причем центральный процессор в играх работает с увеличенной мощностью, которая не снижается в режиме Dynamic Boost. Отмечаем все: низкие температуры GPU и CPU, с одной стороны; очень высокий уровень шума — с другой. Да, «воет» Nitro 16 — мое почтение, в играх, находясь перед ноутбуком, точно не обойтись без наушников. Выходит, я смело могу похвалить кулер лэптопа за то, что при нагрузке в 90 Вт максимальный нагрев графического чипа составил всего 69 градусов Цельсия. Однако этот отличный показатель дается слишком громкой работой вентиляторов.

Справедливости ради отмечу, что совсем не обязательно использовать в играх режимы «Турбо» и «Производительность». Потому что в играх, после включения пресета «Сбалансированный», Nitro 16 можно считать тихим и холодным. Дается это, как видите, за счет радикального уменьшения энергопотребления Core i7-13700H — более чем вдвое. Учтите, что в режиме «Сбалансированный» в ряде процессорозависимых игр заметно снизится и FPS — например, в популярных многопользовательских проектах.

Корпус лэптопа заметно греется в верхней средней части — ранее мы выяснили, что GPU и CPU системы расположены довольно близко друг к другу. Площадь вокруг чипов, наоборот, можно считать холодной: играть и работать за лэптопом вполне комфортно.

Быстрая матрица

Традиционно считается, что игровому компьютеру требуется дисплей с высокой частотой вертикальной развертки и низким временем отклика. Вопрос — дискуссионный, он неоднократно поднимался в наших статьях — в том числе в комментариях к обзорам ноутбуков. Реалии таковы, что даже недорогие геймерские лэптопы комплектуются матрицами с частотой 120 Гц и выше. Но есть ли в этом смысл?

Дело в том, что достичь фреймрейта, соответствующего частоте развертки дисплея лэптопа, оказывается довольно сложно. Даже самая мощная графика AMD и NVIDIA для ноутбуков не обеспечит высокий FPS в приложениях с серьезными системными требованиями при использовании высокого качества графики и выше. В том числе после включения различных методов масштабирования и генерации изображения. В популярных онлайн-играх — проектах, геймплей которых опирается на плавную картинку и отсутствие задержек, — кадровая частота, как правило, ограничена быстродействием подсистемы «центральный процессор — оперативная память» ноутбука. Это наглядно показывают тесты ноутбуков в трех самых популярных играх клиента Steam: Counter-Strike 2, Dota 2 и PUBG: BATTLEGROUNDS.

Результаты тестирования в киберспортивных играх, 1920 × 1200 точек, FPS

(больше — лучше) Минимальное качество Максимальное качество Заявленная кадровая частота (165 FPS) достигнута AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 300 139 166 77 ✓ ✓ Dota 2 204 102 158 90 ✓ ⨉ PUBG: BATTLEGROUNDS 219 143 130 98 ✓ ⨉

Я напомню, что в «Нитробуке» установлена качественная быстрая матрица с частотой вертикальной развертки в 165 Гц. Диагональ в 16 дюймов позволяет с высоким комфортом играть в разрешении WUXGA. При этом мы только что выяснили, что в производительных режимах работы энергопотребление центрального процессора Nitro 16 не снижается — он работает на максимальных частотах. Следовательно, в онлайн-проектах, таких как «Дота», «Контра», «Танки» и т. д., мы получим высокий FPS — заметно выше целевого показателя.

Итог простой: тестовая модель отлично подходит для многопользовательских игр.

Игры с высокими системными требованиями:

Следующий набор игр подобран так, чтобы максимально нагрузить графику ноутбука даже без использования трассировки лучей и высоких разрешений. Исключениями из перечня, пожалуй, являются GTA V и Baldur’s Gate 3 — быстродействие этих игр сильно зависит от центрального процессора и оперативной памяти. Тем не менее если лэптоп обеспечивает комфортный FPS в них — значит, с игровым потенциалом у системы в ближайшее время все будет в порядке.

* Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) 1920 × 1200 2560 × 1600 AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN The Witcher 3: Wild Hunt CE 56 46 34 24 Watch Dogs: Legion 57 42 36 27 Cyberpunk 2077 65 51 37 30 A Plague Tale: Requiem 53 38 35 27 Red Dead Redemption 2 59 47 47 39 RoboCop: Rogue City 44 35 27 22 Baldur’s Gate III 78 47 55 36 Ghost of Tsushima: Director's Cut 36 31 25 21 Alan Wake 2 44 30 29 20 Senua's Saga: Hellblade II 21 11 14 9 Grand Theft Auto V 76 57 51 41 Black Myth: Wukong 26 23 17 12

Как уже было сказано, наша лаборатория еще не тестировала ноутбуки с мобильной графикой GeForce RTX 4050. Ожидания, впрочем, известны: на сегодняшний день ее производительность близка к ноутбучной GeForce RTX 3060, которую мы изучили вдоль и поперек. Тестирование показывает, что в разрешении WUXGA тестовый ноутбук обеспечил стабильные средние 60 кадров в секунду в трех играх из двенадцати. Тем не менее условно комфортный FPS был достигнут в 9 случаях из 12. Выходит, мобильная GeForce RTX 4050 хорошо подходит для современных игр в разрешениях FHD и WUXGA с применением высокого и очень высокого качества графики, но без функций трассировки лучей. Да, в ряде случаев придется снижать настройки качества графики или же использовать ИИ-масштабирование. Не вижу в этом ничего страшного. К тому же на 16-дюймовом экране изображение будет выглядеть гораздо лучше, чем, скажем, на 27-дюймовом мониторе.

Быстрый игровой ноутбук — это, как правило, быстрая рабочая станция. Производители таких лэптопов настраивают работу своей продукции так, чтобы в ресурсоемких проектах центральные процессоры выходили за рамки общепринятых лимитов мощности. По сути, мы имеем дело с заводским разгоном CPU.

Сводные данные по работе и настройке ноутбука в процессорозависимом ПО (на примере CINEBENCH R23) «Турбо» «Производительность» «Сбалансированный» «Тихо» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,1/3,1 3,8/2,9 3,6/2,8 3,0/2,2 Температура ЦП, °C Максимальная 93 93 93 92 Средняя 85 81 84 77 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 52,9 44 39,1 37,7 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 102 83 73 47 Производительность, баллы (больше — лучше) 17969 16628 15041 12301

Что меня серьезно удивило — это залихватская прыть «Нитробука» в ресурсоемких задачах, серьезно нагружающих центральный процессор и оперативную память. Оказывается, Core i7-13700H в режиме «Турбо» работает на мощности свыше 100 Вт! Да, шумно. Да, горячо. Зато чертовски быстро для чипов данной категории!

Собственно говоря, поэтому Nitro 16 и получает негласную награду «Универсальный» — его характеристики позволяют использовать ноутбук и как игровую систему, и как мобильную рабочую станцию.

Если не брать в расчет игры, большинству пользователей далеко не всегда нужно высокое быстродействие ноутбука. Среднестатистический человек, проводящий время за лэптопом, занимается веб-серфингом, смотрит видео и слушает музыку, общается в мессенджерах, проводит видеоконференции и иногда пользуется пакетами офисных приложений. Как правило, для выполнения таких задач требуются высокая производительность на 1-2 ядра центрального процессора, достаточный объем оперативной памяти и быстрый накопитель. Следующие тесты показывают, насколько хорошо игровые ноутбуки справляются с повседневными задачами пользователя.

Работа ноутбука в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 7479 Essentials, баллы 11223 Productivity, баллы 9351 Digital Content Creation, баллы 10819 Веб-серфинг JetStream 2.1, баллы 196 WebXPRT 4, баллы 292 Быстродействие накопителя 3DMARK Storage, баллы 2943

* Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10.

Само собой, герой обзора отлично подходит и для «интернетиков».

Все версии Nitro 16, доступные в российской рознице, комплектуются аккумулятором на 90 Вт⋅ч. Тестирование лэптопа проводилось в режиме «Эко» — частота дисплея была снижена с 165 до 60 Гц. В таких условиях испытуемый образец продемонстрировал противоречивые результаты. С одной стороны, при яркости 200 нит в самом легком режиме работы (просмотр видео) лэптоп продержался больше 9 часов. Хороший показатель для модели, рассчитанной больше на домашнее использование. С другой стороны, в режиме веб-серфинга сборка продержалась чуть больше четырех часов. Полагаю, далеко не всем хватит такой выносливости, если брать лэптоп всюду с собой и активно пользоваться интернетом.

Время автономной работы, яркость экрана 200 кд/м2 Веб 4 ч 01 м Просмотр видео 9 ч 14 м

Знакомство с новым Nitro 16 сложилось удачно. Лэптоп есть за что похвалить. У пользователя точно найдутся аргументы, почему стоит выбрать именно эту модель. Мне понравилось качество сборки компьютера. Ноутбук получил яркий дисплей, который подойдет как для развлечений, так и для работы. Функциональность «Нитробука» обеспечивается современными портами — она в любой момент может быть расширена. Систему легко обслуживать и модернизировать. Кулер устройства хорошо справляется со своими обязанностями, однако, к сожалению, выполняет их в ряде режимов слишком шумно. Вот, пожалуй, единственная серьезная претензия, которую можно адресовать Nitro 16.

Производительности мобильной GeForce RTX 4050 на сегодняшний день достаточно, чтобы играть в современные ААА-игры с включением преимущественно высокого и очень высокого качества графики. За счет того, что процессор Nitro 16 работает на высокой мощности, лэптоп особенно хорошо проявляет себя в проектах, для которых важна высокая кадровая частота и интенсивный геймплей. Вкупе с отличным быстрым монитором у нас вырисовывается весьма годная сборка для онлайн-игр и подобного рода развлечений.

Наконец, Nitro 16 хорош и в рабочих задачах — опять же за счет работы центрального процессора сверх лимитов мощности.