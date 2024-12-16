|
Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность
⇣ Содержание
Я — редактор раздела «Ноутбуки и ПК» — заинтересован в максимальном разнообразии тестируемых устройств на нашем сайте. Потому что чем больше знаешь — тем больше интересного можешь рассказать и посоветовать читателям. Но вот незадача: среди протестированных в этом году игровых лэптопов не было ни одной модели, оснащенной мобильной GeForce RTX 4050. Между тем именно ноутбучные версии GeForce RTX 3060, GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060 пользуются наибольшей популярностью у пользователей, предпочитающих играть за лэптопом. Народная мудрость гласит: лучше поздно, чем никогда. К тому же Acer Nitro 16 привлек тестовую лабораторию не столько своей графикой, сколько в целом хорошим и сбалансированным набором характеристик и функций. Такой ноутбук подойдет не только для развлечений, но и для работы — и вот почему.
⇡#Технические характеристики, комплектация и ПО
Обновленная серия Nitro 16 представлена множеством конфигураций, в число которых входят даже варианты с Core i9-14700HX и GeForce RTX 4060. Однако в российском ретейле этой зимой вы найдете всего две модели: AN16-51-5034 и AN16-51-71QJ — об одной из них (старшей) и пойдет речь далее. Прочие характеристики «Нитробуков» приведены в таблице ниже.
⇡#Внешний вид и устройства ввода
Лэптопы серии Nitro 16 дебютируют на нашем сайте — до этого момента мы неоднократно тестировали серию Nitro 5, а также прочие игровые устройства компании Acer (из недавнего — Predator Helios и Predator Triton). Что ж, дебютант выглядит строго и лаконично, но в то же время 99,9 % пользователей сразу же поймут, что речь идет о геймерской системе. В глаза бросаются дерзкий логотип серии в виде буквы “N” и оригинальный дизайн корпуса, напоминающий кузов какого-нибудь Dodge Charger.
Корпус Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ, кстати, выполнен из пластика, хотя крышка ноутбука очень старается походить на металлическую. Материал используется маркий, но качественный: клавиатура не прогибается и не люфтит.
Крышка лэптопа легко открывается одной рукой. В конструкции шасси используются довольно тугие петли, которые надежно позиционируют экран. Угол раскрытия дисплея составляет примерно 170 градусов. Nitro 16 получил далеко не самые тонкие рамки экрана — 7 мм сверху, 5 мм по бокам и 23 мм снизу. Однако лэптоп не смотрится в стиле «привет из середины 2010-х».
Сверху расположена веб-камера. Ничего интересного про нее не расскажу: здесь установлена далеко не самая лучшая матрица с разрешением 720p. Для связи с коллегами по «скайпу» — сойдет, для стримов — вряд ли.
На мой взгляд, Nitro 16 разрабатывался больше с прицелом на домашнее использование. Судите сами: масса устройства составляет 2,6 кг, а вместе с блоком питания придется таскать с собой все три с половиной килограмма. Толщина корпуса устройства без учета резиновых ножек составляет 28 мм, с ножками — больше трех сантиметров. В этом году мы тестировали Predator Triton Neo 16. Вот это — пример типичного «походного» ноутбука для игр, потому что он весит 2 кг при толщине корпуса в 20 мм.
Зато функциональность Nitro 16 заслуживает похвалы. Здесь хватает USB-портов, один из которых — Thunderbolt 4. Лэптоп поддерживает технологию Power Delivery, поэтому к компьютеру можно докупить компактный блок питания или же внешний аккумулятор.
Клавиатура «Нитробука» оснащена цифровым блоком. Сами клавиши, впрочем, пришлось заметно ужать, чтобы в том числе вместить дополнительные кнопки. В частности, в цифровой блок интегрированы клавиша вызова приложения NitroSense, кнопка включения, а также клавиши переключения и остановки видео и музыки. В левой части есть еще одна кнопка — с ее помощью переключаются режимы работы системы охлаждения лэптопа.
Клавиатура Nitro 16 оснащена RGB-подсветкой — мы можем произвольно настроить четыре зоны. Блок кнопок WASD, «стрелки» и NitroSense дополнительно выделены белым цветом. Мне нравится, что клавиатура лэптопа оснащена большими кнопками Shift, Enter, Ctrl и Backspace. А вот ряд F1-F12 оказался довольно компактным — потребуется время, чтобы привыкнуть к этим крохам и запомнить все дополнительные функции. В целом играть и работать за Nitro 16 оказывается вполне удобно.
Тачпад у ноутбука небольшой, но вы же наверняка докупите к игровой системе хорошую мышь?
⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда
Лэптоп легко разбирается. Нижняя панель корпуса отстегивается нехотя, но если действовать не спеша и максимально аккуратно, то ни в какую историю вы не вляпаетесь. А заглянуть под капот этого «маслкара» определенно стоит со временем.
Во-первых, в сборке установлено 16 Гбайт ОЗУ. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы сразу заменить модули и удвоить объем оперативной памяти, — пусть в большинстве игр изначального объема (пока) хватает. Во-вторых, на плате «Нитробука» распаян еще один слот M.2 — сюда так и просится еще один твердотельный накопитель на 2-4 Тбайт. А пока в тестовой модели установлены модули ОЗУ Micron DDR5-4800 и SSD от компании Western Digital.
Система охлаждения героя сегодняшнего обзора насчитывает пять теплотрубок, четыре медных радиатора и два вентилятора. Чипы памяти GeForce RTX 4050 и силовая обвязка микросхем дополнительно охлаждаются довольно крупными радиаторами. Сообщается, что улучшенному охлаждению графического чипа и центрального процессора способствует жидкий металл — он используется в качестве термоинтерфейса.
⇡#Дисплей
В лэптопе установлена IPS-матрица NE160QDM-NY1 — она поддерживает разрешение 2560 × 1600 точек, ее частота составляет 165 Гц, а время отклика не превышает 3 мс. Тестирование показало, что дисплей Nitro 16 хорошо подойдет не только для игр, но и для работы — цветовой охват матрицы практически полностью соответствует стандарту sRGB, а отклонения в цветопередаче можно охарактеризовать как незначительные. А еще здесь нет ШИМ, экран — яркий и довольно контрастный (по меркам технологии IPS, конечно же).
⇡#Методика тестирования
При измерении производительности игровых лэптопов мы традиционно делаем акцент на компьютерных играх. Тестирование производится в разрешении Full HD и WQHD (если поддерживается) для ноутбуков с дисплеями формата 16:9 и WUXGA и WQXGA — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Замеры кадровой частоты проводились в следующих играх:
Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы — десктопа, в состав которого входят центральный процессор Core i7-14700KF, 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-6000 (32-38-38-46) и видеокарта GeForce RTX 4070 12 Гбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (лето 2024 г.), а также версия графического драйвера NVIDIA 555.99.
Большинство игровых ноутбуков комплектуются матрицами с высокой частотой кадровой развертки. Для проверки целесообразности использования таких дисплеев мы протестировали лэптоп в следующих популярных онлайн-проектах:
Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
Использовались следующие ресурсоемкие приложения:
А также комплексные бенчмарки:
И браузерные тесты (Firefox Portable 117.0.1):
Тестирование ноутбука в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач.
Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.
Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.
⇡#Игры
Герой обзора предлагает несколько режимов работы — они переключаются сочетанием клавиш на клавиатуре и в приложении NitroSense. При подключении основного блока питания пользователю доступны четыре пресета: «Тихо», «Сбалансированный», «Производительность» и «Турбо».
Интересно, что режим «Турбо» предлагает пользователю небольшой разгон GeForce RTX 4050 — здесь немного увеличены частоты процессора и чипов памяти. Мы видим, что система охлаждения подобрана и настроена с расчетом на отвод 135-150 Вт тепловой энергии — причем центральный процессор в играх работает с увеличенной мощностью, которая не снижается в режиме Dynamic Boost. Отмечаем все: низкие температуры GPU и CPU, с одной стороны; очень высокий уровень шума — с другой. Да, «воет» Nitro 16 — мое почтение, в играх, находясь перед ноутбуком, точно не обойтись без наушников. Выходит, я смело могу похвалить кулер лэптопа за то, что при нагрузке в 90 Вт максимальный нагрев графического чипа составил всего 69 градусов Цельсия. Однако этот отличный показатель дается слишком громкой работой вентиляторов.
Справедливости ради отмечу, что совсем не обязательно использовать в играх режимы «Турбо» и «Производительность». Потому что в играх, после включения пресета «Сбалансированный», Nitro 16 можно считать тихим и холодным. Дается это, как видите, за счет радикального уменьшения энергопотребления Core i7-13700H — более чем вдвое. Учтите, что в режиме «Сбалансированный» в ряде процессорозависимых игр заметно снизится и FPS — например, в популярных многопользовательских проектах.
Корпус лэптопа заметно греется в верхней средней части — ранее мы выяснили, что GPU и CPU системы расположены довольно близко друг к другу. Площадь вокруг чипов, наоборот, можно считать холодной: играть и работать за лэптопом вполне комфортно.
Быстрая матрица
Традиционно считается, что игровому компьютеру требуется дисплей с высокой частотой вертикальной развертки и низким временем отклика. Вопрос — дискуссионный, он неоднократно поднимался в наших статьях — в том числе в комментариях к обзорам ноутбуков. Реалии таковы, что даже недорогие геймерские лэптопы комплектуются матрицами с частотой 120 Гц и выше. Но есть ли в этом смысл?
Дело в том, что достичь фреймрейта, соответствующего частоте развертки дисплея лэптопа, оказывается довольно сложно. Даже самая мощная графика AMD и NVIDIA для ноутбуков не обеспечит высокий FPS в приложениях с серьезными системными требованиями при использовании высокого качества графики и выше. В том числе после включения различных методов масштабирования и генерации изображения. В популярных онлайн-играх — проектах, геймплей которых опирается на плавную картинку и отсутствие задержек, — кадровая частота, как правило, ограничена быстродействием подсистемы «центральный процессор — оперативная память» ноутбука. Это наглядно показывают тесты ноутбуков в трех самых популярных играх клиента Steam: Counter-Strike 2, Dota 2 и PUBG: BATTLEGROUNDS.
Я напомню, что в «Нитробуке» установлена качественная быстрая матрица с частотой вертикальной развертки в 165 Гц. Диагональ в 16 дюймов позволяет с высоким комфортом играть в разрешении WUXGA. При этом мы только что выяснили, что в производительных режимах работы энергопотребление центрального процессора Nitro 16 не снижается — он работает на максимальных частотах. Следовательно, в онлайн-проектах, таких как «Дота», «Контра», «Танки» и т. д., мы получим высокий FPS — заметно выше целевого показателя.
Итог простой: тестовая модель отлично подходит для многопользовательских игр.
Игры с высокими системными требованиями:
Следующий набор игр подобран так, чтобы максимально нагрузить графику ноутбука даже без использования трассировки лучей и высоких разрешений. Исключениями из перечня, пожалуй, являются GTA V и Baldur’s Gate 3 — быстродействие этих игр сильно зависит от центрального процессора и оперативной памяти. Тем не менее если лэптоп обеспечивает комфортный FPS в них — значит, с игровым потенциалом у системы в ближайшее время все будет в порядке.
* Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10.
Как уже было сказано, наша лаборатория еще не тестировала ноутбуки с мобильной графикой GeForce RTX 4050. Ожидания, впрочем, известны: на сегодняшний день ее производительность близка к ноутбучной GeForce RTX 3060, которую мы изучили вдоль и поперек. Тестирование показывает, что в разрешении WUXGA тестовый ноутбук обеспечил стабильные средние 60 кадров в секунду в трех играх из двенадцати. Тем не менее условно комфортный FPS был достигнут в 9 случаях из 12. Выходит, мобильная GeForce RTX 4050 хорошо подходит для современных игр в разрешениях FHD и WUXGA с применением высокого и очень высокого качества графики, но без функций трассировки лучей. Да, в ряде случаев придется снижать настройки качества графики или же использовать ИИ-масштабирование. Не вижу в этом ничего страшного. К тому же на 16-дюймовом экране изображение будет выглядеть гораздо лучше, чем, скажем, на 27-дюймовом мониторе.
⇡#Ресурсоемкие приложения
Быстрый игровой ноутбук — это, как правило, быстрая рабочая станция. Производители таких лэптопов настраивают работу своей продукции так, чтобы в ресурсоемких проектах центральные процессоры выходили за рамки общепринятых лимитов мощности. По сути, мы имеем дело с заводским разгоном CPU.
Что меня серьезно удивило — это залихватская прыть «Нитробука» в ресурсоемких задачах, серьезно нагружающих центральный процессор и оперативную память. Оказывается, Core i7-13700H в режиме «Турбо» работает на мощности свыше 100 Вт! Да, шумно. Да, горячо. Зато чертовски быстро для чипов данной категории!
Собственно говоря, поэтому Nitro 16 и получает негласную награду «Универсальный» — его характеристики позволяют использовать ноутбук и как игровую систему, и как мобильную рабочую станцию.
⇡#Повседневные задачи
Если не брать в расчет игры, большинству пользователей далеко не всегда нужно высокое быстродействие ноутбука. Среднестатистический человек, проводящий время за лэптопом, занимается веб-серфингом, смотрит видео и слушает музыку, общается в мессенджерах, проводит видеоконференции и иногда пользуется пакетами офисных приложений. Как правило, для выполнения таких задач требуются высокая производительность на 1-2 ядра центрального процессора, достаточный объем оперативной памяти и быстрый накопитель. Следующие тесты показывают, насколько хорошо игровые ноутбуки справляются с повседневными задачами пользователя.
* Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10.
Само собой, герой обзора отлично подходит и для «интернетиков».
⇡#Автономная работа
Все версии Nitro 16, доступные в российской рознице, комплектуются аккумулятором на 90 Вт⋅ч. Тестирование лэптопа проводилось в режиме «Эко» — частота дисплея была снижена с 165 до 60 Гц. В таких условиях испытуемый образец продемонстрировал противоречивые результаты. С одной стороны, при яркости 200 нит в самом легком режиме работы (просмотр видео) лэптоп продержался больше 9 часов. Хороший показатель для модели, рассчитанной больше на домашнее использование. С другой стороны, в режиме веб-серфинга сборка продержалась чуть больше четырех часов. Полагаю, далеко не всем хватит такой выносливости, если брать лэптоп всюду с собой и активно пользоваться интернетом.
⇡#Выводы
Знакомство с новым Nitro 16 сложилось удачно. Лэптоп есть за что похвалить. У пользователя точно найдутся аргументы, почему стоит выбрать именно эту модель. Мне понравилось качество сборки компьютера. Ноутбук получил яркий дисплей, который подойдет как для развлечений, так и для работы. Функциональность «Нитробука» обеспечивается современными портами — она в любой момент может быть расширена. Систему легко обслуживать и модернизировать. Кулер устройства хорошо справляется со своими обязанностями, однако, к сожалению, выполняет их в ряде режимов слишком шумно. Вот, пожалуй, единственная серьезная претензия, которую можно адресовать Nitro 16.
Производительности мобильной GeForce RTX 4050 на сегодняшний день достаточно, чтобы играть в современные ААА-игры с включением преимущественно высокого и очень высокого качества графики. За счет того, что процессор Nitro 16 работает на высокой мощности, лэптоп особенно хорошо проявляет себя в проектах, для которых важна высокая кадровая частота и интенсивный геймплей. Вкупе с отличным быстрым монитором у нас вырисовывается весьма годная сборка для онлайн-игр и подобного рода развлечений.
Наконец, Nitro 16 хорош и в рабочих задачах — опять же за счет работы центрального процессора сверх лимитов мощности.
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
⇣ Комментарии
Самые обсуждаемые публикации
Все комментарии премодерируются.