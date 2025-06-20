Обзор смартфона IQOO Z10: не ждите разрядки

Мы совсем недавно рассказывали про IQOO Neo 10 – смартфон среднего класса, который, в отличие от давно привычных устройств под брендом vivo, умудряется очень неплохо выдержать ценовой баланс. Грубо говоря, это не переоцененный смартфон, а, наоборот, выглядящий даже чуть недооцененным – если смотреть только на мощь. Но ради мощи и стабильности, выведенных на передний план, в нем пришлось пожертвовать, к примеру, камерой – она там далеко не выдающаяся.

IQOO Z10 продолжает ту же линию смартфонов с ярко выделенными определенными качествами. Здесь ставка сделана в первую очередь на автономность, но и платформа тоже достаточно неплоха, да и экран по характеристикам приятный… При этом ценовая категория заметно ниже – цены на Z10 стартуют с 24 000 рублей, если искать его в крупных розничных сетях, и с 20 000 рублей на маркетплейсах. Не выплеснули ли создатели что-то важное за борт при создании смартфона со столь аппетитными отдельными характеристиками?

Сразу скажу, что, по сравнению с предшественником — IQOO Z9 5G, IQOO Z10 позиционируется как смартфон чуть более простой и дешевый, но при этом с более яркой специализацией.

IQOO Z10 IQOO Z9 HONOR X9c TECNO CAMON 40 Pro 5G realme 14 5G Дисплей 6,77 дюйма, AMOLED, 2392 × 1080 точек, 388 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2800 × 1260 точек, 452 ppi; 144 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2700 × 1224 точки, 437 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2436 × 1080 точек, 393 ppi; 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 395 ppi; 120 Гц Защитное стекло Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,5 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A715, частота 2,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-A715, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,2 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) MediaTek Dimensity 7300 Ultimate: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц и 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm 6 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,3 ГГц, 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,2 ГГц и 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер Adreno 810 Adreno 720 Adreno 710 ARM Mali-G615 MC2 Adreno 810 Оперативная память 8/12 Гбайт 12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 128/256/512 Гбайт 512 Гбайт 256/512 Гбайт 256 Гбайт 256/512 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C Слот для карты памяти Нет Нет Нет Нет Нет SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800/850/900/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE, нет информации о диапазонах LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 5.4 5.1 5.3 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 50 + 2 Мп, ƒ/1,8 (стандартный угол обзора + вспомогательный модуль), фазовый автофокус и оптический стабилизатор, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 + 2 Мп, ƒ/1,8 (стандартный угол обзора + вспомогательный модуль), фазовый автофокус и оптический стабилизатор, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль, 108 + 5 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол обзора + стандартный угол обзора), фазовый автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главной камере, двойная светодиодная вспышка Одинарный модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус и оптический стабилизатор, тройная светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,5, с автофокусом, со вспышкой 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 27,74 Вт⋅ч (7300 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 90 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт⋅ч (6000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 25,08 Вт·ч (6600 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 45 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт⋅ч (6000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 45 Вт Размер 163,4 × 76,4 × 7,9 мм 163,7 × 75,9 × 8,0 мм 162,8 × 75,5 × 8 мм 164,3 × 74,6 × 7,3 мм 163,1 × 75,7 × 8 мм Масса 199 граммов 195 граммов 189 граммов 179 граммов 196 граммов Защита от воды и пыли IP65 IP64 IP65M IP68/IP69 IP66/IP68/IP69 Операционная система Android 15, оболочка FunTouch OS 15 Android 14, оболочка FunTouch OS 14 Android 14, оболочка Magic UI 8 Android 15, оболочка HiOS 15 Android 15, оболочка realme UI 6.0 Актуальная цена От 20 000 рублей (на маркетплейсах), от 24 990 рублей (крупные сети) От 22 000 рублей (на маркетплейсах), от 28 000 рублей (крупные сети) От 27 000 рублей (на маркетплейсах), от 29 000 рублей (крупные сети) От 22 999 рублей От 27 000 рублей

Немного смешно это писать про смартфон с такими вводными, но IQOO Z10 кажется даже немного старомодным. Дело в скошенных краях и визуально тонких гранях – на фоне повально «рубленых» конкурентов такое визуальное изящество выглядит даже чуть необычно. Но упрекать его в несовременности я точно не буду – мода циклична, и, вполне вероятно, через пару лет Z10 будет казаться чем-то запредельно актуальным.

Если же отвлечься от тенденций и рассматривать этот смартфон «в вакууме», то IQOO Z10 просто симпатичен, достаточно скромно и аккуратно оформлен – но не лишен определенного своеобразия. Оно здесь выражается в окраске задней крышки – она получила «мраморную» фактуру. Так что, несмотря на простые материалы (пластик сзади и по краям, закаленное стекло спереди), IQOO Z10 не смотрится дешево.

Но на ощупь вполне понятно, что этот смартфон относится к категории устройств нижнего среднего класса, гоняться за «премиальностью» в оформлении создатели не стали. При этом, благодаря тем самым слегка загнутым граням, держать в руке IQOO Z10 достаточно приятно, несмотря на солидные габариты и вес (199 граммов). Для гаджета с экраном диагональю 6,77 дюйма он весьма удобен. А матовый пластик на задней панели оказывается нескользким и немарким, так что с практичностью тоже порядок.

Корпус, к слову, защищен от пыли и влаги по стандарту IP64 – то есть можно говорить о брызгозащите (устойчивости к воздействию дождя, но без возможности погружения в воду) и пылезащите. Также заявлена сертификация по стандарту MIL-STD-810H, но в гарантию различные механические повреждения, к которым смартфон вроде как должен быть устойчив, конечно, не входят.

IQOO Z10 представлен в России в двух цветовых исполнениях: голубовато-серебристом («техно») и черном («метеор»). Ту самую «мраморную» фактуру получила только вариация «техно».

Функциональные элементы вполне обычные – мини-джека нет, обе аппаратные клавиши на правой грани, но есть ИК-порт (визуально определить его местоположение у меня не получилось – скорее всего, он интегрирован в блок с камерами). Блок камер круглый, оформлен симметрично.

В комплекте есть чехол из прозрачного силикона.

IQOO Z10 работает на базе ОС Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15. Про нее мы уже говорили в обзорах и IQOO Neo 10, и IQOO 13. Это аккуратно выглядящая и достаточно функциональная оболочка с нормальной русификацией и очень богатыми, например, возможностями по настройке различных анимаций и подсветок, при этом совсем без ИИ-функциональности, что сегодня уже смотрится даже чуть странновато.

Интерфейс оболочки Funtouch OS 15

Основная специфика Funtouch: множество фирменных приложений (аудио- и видеоплееры, собственный магазин приложений V-Appstore — при доступном Google Play, конечно, — заметки, облако vivoCloud, система переноса информации между смартфонами EasyShare, менеджер файлов, галерея), еще больше рекомендованных приложений в отдельных папках (но их можно даже не устанавливать), боковая панель быстрого доступа, из свежего – интерактивные обои для рабочего стола, меняющие изображение в зависимости от физической активности. Из базовых недостатков интерфейса могу отметить белую кайму вокруг значков сторонних приложений – система их не до конца адаптирует под свой стиль, выглядит это не слишком аккуратно.

Крайний левый экран занят лентой Google Now, а не фирменным интерфейсом Jovi Home – его, при желании, можно вызывать отдельно через приложение. Работает оболочка шустро, по стабильности как таковой у меня вопросов не возникло, но были проблемы с обработкой снимков с камеры. Об этом я расскажу подробнее в соответствующем разделе.

В памяти Funtouch занимает 18 Гбайт (+ около 7 Гбайт постоянно занимают временные системные файлы). Обещают до 2 лет системных обновлений и до 3 лет обновлений безопасности – негусто, особенно на фоне трехлетнего цикла, гарантированного для IQOO Neo 10.

Сканер отпечатков пальцев разместился под экраном, использован оптический сенсор — то есть он не реагирует на прикосновения влажных пальцев, но c сухих отпечатки считывает качественно — достаточно быстро и стабильно. Как обычно с экранными сканерами на смартфонах среднего и нижнего ценового диапазона — расположен он слишком близко к нижнему краю дисплея, приходится перехватывать гаджет в руке, чтобы дотянуться до него пальцем, либо подхватывать второй рукой. Тактильного подтверждения срабатывания нет. При желании сканер можно продублировать при помощи системы распознавания лица с использованием фронтальной камеры без датчика глубины.

⇡#Дисплей и звук

В IQOO Z10 установлен AMOLED-экран диагональю 6,77 дюйма и разрешением 2392 × 1080 точек. Плотность пикселей составляет 388 ppi. Это вот как раз один из моментов, в которых Z10 уступает Z9 5G – на нем, как и на Neo 10, был установлен экран с 2К-разрешением.

Частота обновления тоже пониже – 120 Гц вместо 144 Гц. Но назвать это недостатком я не могу – количество мобильных приложений, которые «дружат» с частотой в 144 герца, очень мало, 120 герц более чем достаточно. В играх частота обновления достигает уровня 90-120 Гц, в зависимости от проекта (в некоторых не превышает 60 Гц). Частота ШИМ – 3840 Гц, то есть проблемы мерцания экрана при низких значениях яркости, по сути, нет.

Измеренный уровень яркости (измерения проводятся в помещении с искусственным светом, лампы светодиодные) составил 611 кд/м2. Заявленная пиковая яркость – 5000 кд/м2 (реально достижимый уровень яркости – опять же по словам производителя – 1300 кд/м2). На солнце в любом случае экран смартфона ведет себя уверенно – картинка не блекнет и не теряет в цветопередаче.

В настройках изображения помимо стандартных операций (изменить стиль шрифтов, размер шрифтов, настроить автояркость, режим защиты глаз и т. п.) можно регулировать цветопередачу. Доступны три предустановки — стандартная, яркая и профессиональная, а также регулировка цветовой температуры. Я измерил цветопередачу экрана IQOO Z10 со стандартной, профессиональной и яркой предустановками при цветовой температуре, выставленной по умолчанию.

Цветовое пространство в стандартном режиме расширенное – очень близко к стандарту DCI-P3, даже с небольшим превышением. Средняя гамма оттенков серого в пределах нормы – средний уровень составил 2,22. Цветовая температура слегка повышена, но именно что слегка – 7 000 К при эталоне на уровне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 2,49 при норме 3 и эталонном значении 2.

В ярком режиме цветопередача близка к той, что мы видим в стандартном режиме. Цветовое пространство чуть расширяется, слегка повышается гамма (2,27). Цветовая температура примерно та же – на уровне 7 100 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 2,43.

В профессиональном режиме цветовое пространство сужается до sRGB, цветовая температура уже соответствует эталону. Гамма также снижается – до уровня 2,18. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 1,59, это уже фактически эталонный уровень.

Мини-джека в IQOO Z10 нет, но с беспроводной передачей данных все нормально: используется модуль Bluetooth 5.2 с поддержкой профилей LDAC и aptX. Динамик, увы, монофонический – и это серьезный недостаток.

IQOO Z10 получил чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 – и это как раз приятный сюрприз с учетом ценового позиционирования модели. Казалось бы, эта платформа рассчитана на смартфоны более высокой ценовой категории: мы встречали ее в Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G и realme 14 Pro+ — оба стоят на 15-20 тысяч рублей дороже.

Аппаратная платформа Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 получила восемь модифицированных ядер Kryo: по четыре на базе ARM Cortex-A720 (одно — с частотой 2,5 ГГц и три — 2,4 ГГц) и ARM Cortex-A520 (с частотой 2 ГГц). За графику отвечает подсистема Adreno 810 с тактовой частотой 1050 МГц. Набор инструкций — ARMv9.2-A. Технологический процесс — 4 нм (TSMC). Есть поддержка оперативной памяти LPDDR5, но вот с накопителями стандарта UFS 4.0 эта платформа не работает. Только UFS 3.1.

Впрочем, память тут как раз не самая быстрая – только LPDDR4x, на «пятерку» создатели смартфона не расщедрились. Также не могу сказать, что IQOO Z10 демонстрирует сколько-нибудь выдающийся уровень производительности на фоне конкурентов. Да, он проходит по верхней планке, но о тотальном превосходстве (как то было у IQOO Neo 10) речи не идет. Впрочем, и этого более чем достаточно, чтобы говорить о солидном запасе мощи на ближайшие годы, а также о текущих игровых возможностях на уровне чуть выше среднего. Нормальная кадровая частота в требовательных играх выдерживается при высоких настройках графики, в соревновательных играх (вроде CoD Mobile и PUBG Mobile) кадровая частота достигает 90 fps. До флагманских или около того решений недотягивает (нет, к примеру, аппаратного ускорения трассировки лучей), но уровень в целом высокий.

Результаты синтетических тестов IQOO Z10

Платформа оказывается при этом не только весьма быстрой, но и «прохладной» (ну и с отводом тепла у смартфона явно все хорошо) – ни перегрева, ни даже троттлинга мы не фиксируем, частота в ресурсных тестах держится на уровне 98-99%.

В Россию поставляется три версии IQOO Z10: c 8 или 12 Гбайт оперативной памяти (стандарт LPDDR4x, повторюсь) и накопителями на 256 или 512 Гбайт (UFS 2.2). Слот для карт памяти отсутствует. Оперативную память можно расширить за счет накопителя, «заняв» у него до 8 или 12 Гбайт, в зависимости от того, сколько ее предусмотрено по умолчанию. У нас на тесте побывал IQOO Z10 в версии 12+512 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В IQOO Z10 есть 5G-модем – список диапазонов приведен в таблице характеристик. LTE-модем тоже имеется, с поддержкой всех необходимых для корректной работы в России диапазонов. В смартфоне предусмотрено два слота для операторских карточек стандарта nano-SIM. Виртуальные карточки eSIM не поддерживаются.

Все необходимые беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS.

Камера тут та же, что была установлена и на IQOO Z9 5G, – по сути, это одинарный модуль, если считать только те, что отвечают непосредственно за съемку. Формально это две камеры, но вторая — вспомогательный модуль, выполняющий некоторые дополнительные функции.

Главная же (и единственная делающая фото и снимающая видео) камера основана на сенсоре Sony IMX882: 50 мегапикселей, габариты 1/1,95" (0,8 мкм). Оптика – с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм, светосилой f/1,8, фазовым автофокусом и оптическим стабилизатором. В целом характеристики для главной камеры очень приличные, если вынести за скобки то, что она тут единственная.

Прежде чем говорить о возможностях при съемке и качестве фото, стоит упомянуть о проблемах, которые я испытал. В какой-то момент смартфон перестал сохранять снимки в нормальном формате, словно выдавая ошибки при обработке: изображения сохранялись в разрешении 1440 × 1080, без данных EXIF, с крайне усеченными визуальными характеристиками (слабый динамический диапазон, пережатые детали и так далее). Эта проблема исчезла сама собой, как и появилась, ее генезис я не обнаружил — очевидно, он связан с прошивкой и, смею надеяться, не проявится с дальнейшими версиями программного обеспечения. Часть отснятого для обзора материала оказалась потеряна, но все же далеко не весь. Теперь поговорим о съемке на IQOO Z10, опустив ситуацию с этими ошибками.

Благодаря использованию Quad Bayer-сенсора на IQOO Z10 доступно два фокусных расстояния. Помимо стандартного (ЭФР 26 мм, напомню) это двукратный «гибридный» зум.

Со стандартным фокусным расстоянием смартфон снимает хорошо – баланс белого стабильный, неплохой динамический диапазон (при отсутствии ошибок с обработкой), приличная цветопередача. Но можно предъявить претензию за излишнее повышение контурной резкости, из-за чего границы объектов в кадре кажутся «жирными», микродетализации снимкам при этом не хватает. Особенно это проявляется, конечно, при недостаточном освещении, но и днем «перешарп» вполне заметен. Вместе с тем ночью, кроме этого, предъявить камере особенно нечего – снимки стабильно резкие, с цветопередачей порядок, провалов в тенях нет, излишний шум отсутствует.

С зумом IQOO Z10 также снимает неплохо, но в этом режиме, что логично, контурная резкость повышается еще сильнее. Если вас не слишком раздражает «перешарп», то все нормально, в ином случае снимки могут показаться недостаточно естественными. Ночью эта особенность изображения уже бросается в глаза.

Камера позволяет снимать с повышенным разрешением, по умолчанию при этом выдавая изображение на 12,5 мегапикселя. Как обычно, реального повышения детализации из-за низкой разрешающей способности оптики мы почти не видим, зато значительно вырастает размер файла. Съемка с повышенным разрешением доступна только с базовым фокусным расстоянием, апскейлинг для двукратного «гибридного» зума отсутствует — оно и к лучшему.

Есть специализированный ночной режим, который работает с обоими фокусными расстояниями. Он активируется в том числе и в режиме съемки по умолчанию, но можно его включить принудительно – в этом случае будет выставляться более длинная «выдержка» (по факту – более длинная серия снимков с разной экспозицией, из которых затем склеивается конечная фотография). В ночном режиме мы видим более четко прописанные тени (отдельное внимание обратите на небо, которое приобретает цветовые оттенки, уходя от полной черноты), но при этом ситуация с контурной резкостью еще усугубляется – по крайней мере, смартфон предоставляет выбор между двумя вариантами картинки.

Как и на большинстве современных смартфонов ценового диапазона выше среднего (и иных недорогих уже), тут есть что-то вроде «профилей» цветопередачи – но в данном случае смартфон по умолчанию снимает без каких-либо обозначенных «профилей», однако можно активировать режим «Естественный цвет» — тогда картинка становится менее яркой и насыщенной. Ну и будто более естественной, хотя на самом деле не сказал бы, что здесь именно «цвета, как мы их видим глазами», скорее просто приглушенные оттенки.

Примеры съемки с обычными фильтрами

Есть и обычные фильтры, тонирующие картинку разными способами, уже без характерных для смартфонов бренда «Стилей». Всего доступно 10 базовых вариантов тонирования и еще 9 специализированных ночных фильтров.

Портретный режим предлагает программное размытие заднего плана (искусственное боке регулируется в диапазоне от f/0,95 до f/16), ретушь (также весьма гибко регулирующуюся), и вот тут уже изобилие «Стилей». Это не просто фильтры, как при базовой съемке, это тоже тонирование, но симулирующее профессиональный свет и работу профессиональных камер – с той или иной степенью успеха, но как минимум снимать портреты на IQOO Z10 интереснее, чем на большинство смартфонов-конкурентов. Есть три фокусных расстояния (к стандартному фокусному расстоянию и двукратному зуму добавлен 1,5-кратный зум, симулирующий оптику с ЭФР 35 мм) — этого достаточно, чтобы получить портреты с корректной геометрией как при ростовых, так и при поясных или крупных планах. Причем радует смартфон не только количеством опций, но и качеством размытия – очень удачная работа с контурами объекта. Фокусировка тоже уверенная, с тоном кожи нет проблем.

Интерфейс приложения камеры IQOO Z10

Приложение камеры неплохо организовано и на этот раз обходится без специфики вроде спрятанных в непривычных местах режимов. Все ожидаемо, разве что можно не заметить наличие фильтров, выбрав соответствующий значок и обнаружив там только «Стили», — просто в этом подменю две вкладки. Набор режимов относительно привычный: к уже упомянутым добавлена съемка документов, режим с ручным настройками (без возможности снимать в RAW), склейка панорам, замедленная и интервальная съемка и режим «Суперлуние» (в нем Луна «дорисовывается» при постобработке).

Галерея снимков

IQOO Z10 снимает видео в 4К с частотой до 30 кадров в секунду, если хочется 60 кадров в секунду – то разрешение ограничивается Full HD; можно применять программный зум. Доступны различные фильтры, есть размытие заднего плана и ретушь для портретного видео – все это уже при разрешении Full HD (c теми же 30 кадрами в секунду). Есть стабилизация, она работает по умолчанию и относительно эффективно, но можно включить усиленный режим (здесь – «Ультра»), который работает опять же при Full HD-разрешении при частоте 30 кадров в секунду. Заявлена не только цифровая, но и оптическая стабилизация при видеосъемке, и есть ощущение, что она как раз активируется в «повышенном» режиме.

Фронтальная камера базируется на сенсоре GalaxyCore GC32E (по крайней мере, такую информацию удалось почерпнуть при помощи специализированного софта): 32 Мп, 1/3,1", 0,7 мкм. Это не Quad Bayer-сенсор, съемка ведется как раз таки с разрешением 32 мегапикселя. Оптика тут неавтофокусная, со светосилой f/2,0. Вспышки нет. Есть два фокусных расстояния (хотя различаются они минимально), есть ретушь, регулируемое размытие фона и снова «Стили» съемки, причем для фронталки они свои, более ярко выраженные и, скажем так, более ориентированные на соцсети (добавляющие, к примеру, надписи на снимок или «звездочки» к бликам и источниками света). Качество съемки хорошее – фокус выставлен корректно, с резкостью нет проблем, светосила достаточная, чтобы сделать нормальные автопортреты в помещении. Видео на фронталку можно писать с тем же разрешением, что и на тыльный модуль (4K 30p).

Самое главное, что может предложить IQOO Z10 наряду с повышенной производительностью, – это действительно впечатляющая автономность. Здесь установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 27,74 Вт⋅ч (7300 мА⋅ч, 3,8 В), который не только эффективен при низких температурах (что характерно для батарей такого типа), но и позволяет смартфону удерживать заряд действительно долго. Конкретные цифры при реальном использовании гаджета назвать сложно — у всех свои сценарии работы со смартфоном и предпочтения по яркости экрана, например, но у меня он легко жил до двух дней при достаточно интенсивной нагрузке.

В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, IQOO Z10 продержался более 30 часов. И да, это новый рекорд в истории наших измерений. Прошлый был установлен предшественником, IQOO Z9 5G.

В комплекте с IQOO Z10 поставляется зарядное устройство мощностью 90 Вт, которое заряжает смартфон за час с небольшим (у меня получалось примерно 70 минут, что для аккумулятора более чем на семь тысяч миллиампер-часов – шикарный показатель). Беспроводную зарядку устройство не поддерживает, но есть множество опций для проводной зарядки – от обходной зарядки, когда питание подается прямо на материнскую плату (при продолжительных игровых сессиях – самое то, снижается нагрев от наполнения батареи) до обратной зарядки по кабелю, когда смартфон можно использовать в качестве небольшого пауэрбанка.

IQOO Z10 очень четко обрисовывает свои сильные и слабые стороны – в этом смартфон весьма похож на своего старшего брата IQOO Neo 10. Высокая по меркам класса производительность и близкая к рекордной (среди «простых смертных», а не смартфонов-пауэрбанков с батареями на десятки тысяч миллиампер-часов) автономность в сочетании с просто достаточными другими характеристиками. Провалов при этом нигде нет – да, отсутствует широкоугольная камера, но в этом классе они обычно такого уровня, что невелика потеря. Материалы простенькие, но опять же это смартфон не про внешние эффекты. Он именно для тех, кто ищет относительно недорогой смартфон с возможностью играть на нем и не переживать при этом об уровне заряда. Не универсальный смартфон, способный здорово делать сразу все, но за 20-30 тысяч рублей таких и не бывает. А вот соответствие нише и повседневным запросам пользователей — это как раз действительно здорово. И здорово.

Достоинства:

крепкий и достаточно удобный корпус;

крупный и отлично настроенный AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 120 Гц;

высокая производительность – при отсутствии троттлинга;

хорошее качество съемки на главную камеру;

обширные возможности при портретной съемке, высокое качество съемки портретов;

очень неплохая фронтальная камера;

превосходная автономность + очень быстрая зарядка.

Недостатки: