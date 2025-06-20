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Обзор смартфона IQOO Z10: не ждите разрядки
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Мы совсем недавно рассказывали про IQOO Neo 10 – смартфон среднего класса, который, в отличие от давно привычных устройств под брендом vivo, умудряется очень неплохо выдержать ценовой баланс. Грубо говоря, это не переоцененный смартфон, а, наоборот, выглядящий даже чуть недооцененным – если смотреть только на мощь. Но ради мощи и стабильности, выведенных на передний план, в нем пришлось пожертвовать, к примеру, камерой – она там далеко не выдающаяся.
IQOO Z10 продолжает ту же линию смартфонов с ярко выделенными определенными качествами. Здесь ставка сделана в первую очередь на автономность, но и платформа тоже достаточно неплоха, да и экран по характеристикам приятный… При этом ценовая категория заметно ниже – цены на Z10 стартуют с 24 000 рублей, если искать его в крупных розничных сетях, и с 20 000 рублей на маркетплейсах. Не выплеснули ли создатели что-то важное за борт при создании смартфона со столь аппетитными отдельными характеристиками?
Сразу скажу, что, по сравнению с предшественником — IQOO Z9 5G, IQOO Z10 позиционируется как смартфон чуть более простой и дешевый, но при этом с более яркой специализацией.
⇡#Технические характеристики
⇡#Дизайн
Немного смешно это писать про смартфон с такими вводными, но IQOO Z10 кажется даже немного старомодным. Дело в скошенных краях и визуально тонких гранях – на фоне повально «рубленых» конкурентов такое визуальное изящество выглядит даже чуть необычно. Но упрекать его в несовременности я точно не буду – мода циклична, и, вполне вероятно, через пару лет Z10 будет казаться чем-то запредельно актуальным.
Если же отвлечься от тенденций и рассматривать этот смартфон «в вакууме», то IQOO Z10 просто симпатичен, достаточно скромно и аккуратно оформлен – но не лишен определенного своеобразия. Оно здесь выражается в окраске задней крышки – она получила «мраморную» фактуру. Так что, несмотря на простые материалы (пластик сзади и по краям, закаленное стекло спереди), IQOO Z10 не смотрится дешево.
Но на ощупь вполне понятно, что этот смартфон относится к категории устройств нижнего среднего класса, гоняться за «премиальностью» в оформлении создатели не стали. При этом, благодаря тем самым слегка загнутым граням, держать в руке IQOO Z10 достаточно приятно, несмотря на солидные габариты и вес (199 граммов). Для гаджета с экраном диагональю 6,77 дюйма он весьма удобен. А матовый пластик на задней панели оказывается нескользким и немарким, так что с практичностью тоже порядок.
Корпус, к слову, защищен от пыли и влаги по стандарту IP64 – то есть можно говорить о брызгозащите (устойчивости к воздействию дождя, но без возможности погружения в воду) и пылезащите. Также заявлена сертификация по стандарту MIL-STD-810H, но в гарантию различные механические повреждения, к которым смартфон вроде как должен быть устойчив, конечно, не входят.
IQOO Z10 представлен в России в двух цветовых исполнениях: голубовато-серебристом («техно») и черном («метеор»). Ту самую «мраморную» фактуру получила только вариация «техно».
Функциональные элементы вполне обычные – мини-джека нет, обе аппаратные клавиши на правой грани, но есть ИК-порт (визуально определить его местоположение у меня не получилось – скорее всего, он интегрирован в блок с камерами). Блок камер круглый, оформлен симметрично.
В комплекте есть чехол из прозрачного силикона.
⇡#Программное обеспечение
IQOO Z10 работает на базе ОС Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15. Про нее мы уже говорили в обзорах и IQOO Neo 10, и IQOO 13. Это аккуратно выглядящая и достаточно функциональная оболочка с нормальной русификацией и очень богатыми, например, возможностями по настройке различных анимаций и подсветок, при этом совсем без ИИ-функциональности, что сегодня уже смотрится даже чуть странновато.
Интерфейс оболочки Funtouch OS 15
Основная специфика Funtouch: множество фирменных приложений (аудио- и видеоплееры, собственный магазин приложений V-Appstore — при доступном Google Play, конечно, — заметки, облако vivoCloud, система переноса информации между смартфонами EasyShare, менеджер файлов, галерея), еще больше рекомендованных приложений в отдельных папках (но их можно даже не устанавливать), боковая панель быстрого доступа, из свежего – интерактивные обои для рабочего стола, меняющие изображение в зависимости от физической активности. Из базовых недостатков интерфейса могу отметить белую кайму вокруг значков сторонних приложений – система их не до конца адаптирует под свой стиль, выглядит это не слишком аккуратно.
Крайний левый экран занят лентой Google Now, а не фирменным интерфейсом Jovi Home – его, при желании, можно вызывать отдельно через приложение. Работает оболочка шустро, по стабильности как таковой у меня вопросов не возникло, но были проблемы с обработкой снимков с камеры. Об этом я расскажу подробнее в соответствующем разделе.
В памяти Funtouch занимает 18 Гбайт (+ около 7 Гбайт постоянно занимают временные системные файлы). Обещают до 2 лет системных обновлений и до 3 лет обновлений безопасности – негусто, особенно на фоне трехлетнего цикла, гарантированного для IQOO Neo 10.
Сканер отпечатков пальцев разместился под экраном, использован оптический сенсор — то есть он не реагирует на прикосновения влажных пальцев, но c сухих отпечатки считывает качественно — достаточно быстро и стабильно. Как обычно с экранными сканерами на смартфонах среднего и нижнего ценового диапазона — расположен он слишком близко к нижнему краю дисплея, приходится перехватывать гаджет в руке, чтобы дотянуться до него пальцем, либо подхватывать второй рукой. Тактильного подтверждения срабатывания нет. При желании сканер можно продублировать при помощи системы распознавания лица с использованием фронтальной камеры без датчика глубины.
⇡#Дисплей и звук
В IQOO Z10 установлен AMOLED-экран диагональю 6,77 дюйма и разрешением 2392 × 1080 точек. Плотность пикселей составляет 388 ppi. Это вот как раз один из моментов, в которых Z10 уступает Z9 5G – на нем, как и на Neo 10, был установлен экран с 2К-разрешением.
Частота обновления тоже пониже – 120 Гц вместо 144 Гц. Но назвать это недостатком я не могу – количество мобильных приложений, которые «дружат» с частотой в 144 герца, очень мало, 120 герц более чем достаточно. В играх частота обновления достигает уровня 90-120 Гц, в зависимости от проекта (в некоторых не превышает 60 Гц). Частота ШИМ – 3840 Гц, то есть проблемы мерцания экрана при низких значениях яркости, по сути, нет.
Измеренный уровень яркости (измерения проводятся в помещении с искусственным светом, лампы светодиодные) составил 611 кд/м2. Заявленная пиковая яркость – 5000 кд/м2 (реально достижимый уровень яркости – опять же по словам производителя – 1300 кд/м2). На солнце в любом случае экран смартфона ведет себя уверенно – картинка не блекнет и не теряет в цветопередаче.
В настройках изображения помимо стандартных операций (изменить стиль шрифтов, размер шрифтов, настроить автояркость, режим защиты глаз и т. п.) можно регулировать цветопередачу. Доступны три предустановки — стандартная, яркая и профессиональная, а также регулировка цветовой температуры. Я измерил цветопередачу экрана IQOO Z10 со стандартной, профессиональной и яркой предустановками при цветовой температуре, выставленной по умолчанию.
Цветовое пространство в стандартном режиме расширенное – очень близко к стандарту DCI-P3, даже с небольшим превышением. Средняя гамма оттенков серого в пределах нормы – средний уровень составил 2,22. Цветовая температура слегка повышена, но именно что слегка – 7 000 К при эталоне на уровне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 2,49 при норме 3 и эталонном значении 2.
В ярком режиме цветопередача близка к той, что мы видим в стандартном режиме. Цветовое пространство чуть расширяется, слегка повышается гамма (2,27). Цветовая температура примерно та же – на уровне 7 100 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 2,43.
В профессиональном режиме цветовое пространство сужается до sRGB, цветовая температура уже соответствует эталону. Гамма также снижается – до уровня 2,18. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 1,59, это уже фактически эталонный уровень.
Мини-джека в IQOO Z10 нет, но с беспроводной передачей данных все нормально: используется модуль Bluetooth 5.2 с поддержкой профилей LDAC и aptX. Динамик, увы, монофонический – и это серьезный недостаток.
⇡#«Железо» и производительность
IQOO Z10 получил чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 – и это как раз приятный сюрприз с учетом ценового позиционирования модели. Казалось бы, эта платформа рассчитана на смартфоны более высокой ценовой категории: мы встречали ее в Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G и realme 14 Pro+ — оба стоят на 15-20 тысяч рублей дороже.
Аппаратная платформа Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 получила восемь модифицированных ядер Kryo: по четыре на базе ARM Cortex-A720 (одно — с частотой 2,5 ГГц и три — 2,4 ГГц) и ARM Cortex-A520 (с частотой 2 ГГц). За графику отвечает подсистема Adreno 810 с тактовой частотой 1050 МГц. Набор инструкций — ARMv9.2-A. Технологический процесс — 4 нм (TSMC). Есть поддержка оперативной памяти LPDDR5, но вот с накопителями стандарта UFS 4.0 эта платформа не работает. Только UFS 3.1.
Впрочем, память тут как раз не самая быстрая – только LPDDR4x, на «пятерку» создатели смартфона не расщедрились. Также не могу сказать, что IQOO Z10 демонстрирует сколько-нибудь выдающийся уровень производительности на фоне конкурентов. Да, он проходит по верхней планке, но о тотальном превосходстве (как то было у IQOO Neo 10) речи не идет. Впрочем, и этого более чем достаточно, чтобы говорить о солидном запасе мощи на ближайшие годы, а также о текущих игровых возможностях на уровне чуть выше среднего. Нормальная кадровая частота в требовательных играх выдерживается при высоких настройках графики, в соревновательных играх (вроде CoD Mobile и PUBG Mobile) кадровая частота достигает 90 fps. До флагманских или около того решений недотягивает (нет, к примеру, аппаратного ускорения трассировки лучей), но уровень в целом высокий.
Результаты синтетических тестов IQOO Z10
Платформа оказывается при этом не только весьма быстрой, но и «прохладной» (ну и с отводом тепла у смартфона явно все хорошо) – ни перегрева, ни даже троттлинга мы не фиксируем, частота в ресурсных тестах держится на уровне 98-99%.
В Россию поставляется три версии IQOO Z10: c 8 или 12 Гбайт оперативной памяти (стандарт LPDDR4x, повторюсь) и накопителями на 256 или 512 Гбайт (UFS 2.2). Слот для карт памяти отсутствует. Оперативную память можно расширить за счет накопителя, «заняв» у него до 8 или 12 Гбайт, в зависимости от того, сколько ее предусмотрено по умолчанию. У нас на тесте побывал IQOO Z10 в версии 12+512 Гбайт.
⇡#Связь и беспроводные коммуникации
В IQOO Z10 есть 5G-модем – список диапазонов приведен в таблице характеристик. LTE-модем тоже имеется, с поддержкой всех необходимых для корректной работы в России диапазонов. В смартфоне предусмотрено два слота для операторских карточек стандарта nano-SIM. Виртуальные карточки eSIM не поддерживаются.
Все необходимые беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS.
⇡#Камера
Камера тут та же, что была установлена и на IQOO Z9 5G, – по сути, это одинарный модуль, если считать только те, что отвечают непосредственно за съемку. Формально это две камеры, но вторая — вспомогательный модуль, выполняющий некоторые дополнительные функции.
Главная же (и единственная делающая фото и снимающая видео) камера основана на сенсоре Sony IMX882: 50 мегапикселей, габариты 1/1,95" (0,8 мкм). Оптика – с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм, светосилой f/1,8, фазовым автофокусом и оптическим стабилизатором. В целом характеристики для главной камеры очень приличные, если вынести за скобки то, что она тут единственная.
Прежде чем говорить о возможностях при съемке и качестве фото, стоит упомянуть о проблемах, которые я испытал. В какой-то момент смартфон перестал сохранять снимки в нормальном формате, словно выдавая ошибки при обработке: изображения сохранялись в разрешении 1440 × 1080, без данных EXIF, с крайне усеченными визуальными характеристиками (слабый динамический диапазон, пережатые детали и так далее). Эта проблема исчезла сама собой, как и появилась, ее генезис я не обнаружил — очевидно, он связан с прошивкой и, смею надеяться, не проявится с дальнейшими версиями программного обеспечения. Часть отснятого для обзора материала оказалась потеряна, но все же далеко не весь. Теперь поговорим о съемке на IQOO Z10, опустив ситуацию с этими ошибками.
Благодаря использованию Quad Bayer-сенсора на IQOO Z10 доступно два фокусных расстояния. Помимо стандартного (ЭФР 26 мм, напомню) это двукратный «гибридный» зум.
Со стандартным фокусным расстоянием смартфон снимает хорошо – баланс белого стабильный, неплохой динамический диапазон (при отсутствии ошибок с обработкой), приличная цветопередача. Но можно предъявить претензию за излишнее повышение контурной резкости, из-за чего границы объектов в кадре кажутся «жирными», микродетализации снимкам при этом не хватает. Особенно это проявляется, конечно, при недостаточном освещении, но и днем «перешарп» вполне заметен. Вместе с тем ночью, кроме этого, предъявить камере особенно нечего – снимки стабильно резкие, с цветопередачей порядок, провалов в тенях нет, излишний шум отсутствует.
С зумом IQOO Z10 также снимает неплохо, но в этом режиме, что логично, контурная резкость повышается еще сильнее. Если вас не слишком раздражает «перешарп», то все нормально, в ином случае снимки могут показаться недостаточно естественными. Ночью эта особенность изображения уже бросается в глаза.
Камера позволяет снимать с повышенным разрешением, по умолчанию при этом выдавая изображение на 12,5 мегапикселя. Как обычно, реального повышения детализации из-за низкой разрешающей способности оптики мы почти не видим, зато значительно вырастает размер файла. Съемка с повышенным разрешением доступна только с базовым фокусным расстоянием, апскейлинг для двукратного «гибридного» зума отсутствует — оно и к лучшему.
Есть специализированный ночной режим, который работает с обоими фокусными расстояниями. Он активируется в том числе и в режиме съемки по умолчанию, но можно его включить принудительно – в этом случае будет выставляться более длинная «выдержка» (по факту – более длинная серия снимков с разной экспозицией, из которых затем склеивается конечная фотография). В ночном режиме мы видим более четко прописанные тени (отдельное внимание обратите на небо, которое приобретает цветовые оттенки, уходя от полной черноты), но при этом ситуация с контурной резкостью еще усугубляется – по крайней мере, смартфон предоставляет выбор между двумя вариантами картинки.
Как и на большинстве современных смартфонов ценового диапазона выше среднего (и иных недорогих уже), тут есть что-то вроде «профилей» цветопередачи – но в данном случае смартфон по умолчанию снимает без каких-либо обозначенных «профилей», однако можно активировать режим «Естественный цвет» — тогда картинка становится менее яркой и насыщенной. Ну и будто более естественной, хотя на самом деле не сказал бы, что здесь именно «цвета, как мы их видим глазами», скорее просто приглушенные оттенки.
Примеры съемки с обычными фильтрами
Есть и обычные фильтры, тонирующие картинку разными способами, уже без характерных для смартфонов бренда «Стилей». Всего доступно 10 базовых вариантов тонирования и еще 9 специализированных ночных фильтров.
Портретный режим предлагает программное размытие заднего плана (искусственное боке регулируется в диапазоне от f/0,95 до f/16), ретушь (также весьма гибко регулирующуюся), и вот тут уже изобилие «Стилей». Это не просто фильтры, как при базовой съемке, это тоже тонирование, но симулирующее профессиональный свет и работу профессиональных камер – с той или иной степенью успеха, но как минимум снимать портреты на IQOO Z10 интереснее, чем на большинство смартфонов-конкурентов. Есть три фокусных расстояния (к стандартному фокусному расстоянию и двукратному зуму добавлен 1,5-кратный зум, симулирующий оптику с ЭФР 35 мм) — этого достаточно, чтобы получить портреты с корректной геометрией как при ростовых, так и при поясных или крупных планах. Причем радует смартфон не только количеством опций, но и качеством размытия – очень удачная работа с контурами объекта. Фокусировка тоже уверенная, с тоном кожи нет проблем.
Интерфейс приложения камеры IQOO Z10
Приложение камеры неплохо организовано и на этот раз обходится без специфики вроде спрятанных в непривычных местах режимов. Все ожидаемо, разве что можно не заметить наличие фильтров, выбрав соответствующий значок и обнаружив там только «Стили», — просто в этом подменю две вкладки. Набор режимов относительно привычный: к уже упомянутым добавлена съемка документов, режим с ручным настройками (без возможности снимать в RAW), склейка панорам, замедленная и интервальная съемка и режим «Суперлуние» (в нем Луна «дорисовывается» при постобработке).
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IQOO Z10 снимает видео в 4К с частотой до 30 кадров в секунду, если хочется 60 кадров в секунду – то разрешение ограничивается Full HD; можно применять программный зум. Доступны различные фильтры, есть размытие заднего плана и ретушь для портретного видео – все это уже при разрешении Full HD (c теми же 30 кадрами в секунду). Есть стабилизация, она работает по умолчанию и относительно эффективно, но можно включить усиленный режим (здесь – «Ультра»), который работает опять же при Full HD-разрешении при частоте 30 кадров в секунду. Заявлена не только цифровая, но и оптическая стабилизация при видеосъемке, и есть ощущение, что она как раз активируется в «повышенном» режиме.
Фронтальная камера базируется на сенсоре GalaxyCore GC32E (по крайней мере, такую информацию удалось почерпнуть при помощи специализированного софта): 32 Мп, 1/3,1", 0,7 мкм. Это не Quad Bayer-сенсор, съемка ведется как раз таки с разрешением 32 мегапикселя. Оптика тут неавтофокусная, со светосилой f/2,0. Вспышки нет. Есть два фокусных расстояния (хотя различаются они минимально), есть ретушь, регулируемое размытие фона и снова «Стили» съемки, причем для фронталки они свои, более ярко выраженные и, скажем так, более ориентированные на соцсети (добавляющие, к примеру, надписи на снимок или «звездочки» к бликам и источниками света). Качество съемки хорошее – фокус выставлен корректно, с резкостью нет проблем, светосила достаточная, чтобы сделать нормальные автопортреты в помещении. Видео на фронталку можно писать с тем же разрешением, что и на тыльный модуль (4K 30p).
⇡#Автономная работа
Самое главное, что может предложить IQOO Z10 наряду с повышенной производительностью, – это действительно впечатляющая автономность. Здесь установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 27,74 Вт⋅ч (7300 мА⋅ч, 3,8 В), который не только эффективен при низких температурах (что характерно для батарей такого типа), но и позволяет смартфону удерживать заряд действительно долго. Конкретные цифры при реальном использовании гаджета назвать сложно — у всех свои сценарии работы со смартфоном и предпочтения по яркости экрана, например, но у меня он легко жил до двух дней при достаточно интенсивной нагрузке.
В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, IQOO Z10 продержался более 30 часов. И да, это новый рекорд в истории наших измерений. Прошлый был установлен предшественником, IQOO Z9 5G.
В комплекте с IQOO Z10 поставляется зарядное устройство мощностью 90 Вт, которое заряжает смартфон за час с небольшим (у меня получалось примерно 70 минут, что для аккумулятора более чем на семь тысяч миллиампер-часов – шикарный показатель). Беспроводную зарядку устройство не поддерживает, но есть множество опций для проводной зарядки – от обходной зарядки, когда питание подается прямо на материнскую плату (при продолжительных игровых сессиях – самое то, снижается нагрев от наполнения батареи) до обратной зарядки по кабелю, когда смартфон можно использовать в качестве небольшого пауэрбанка.
⇡#Заключение
IQOO Z10 очень четко обрисовывает свои сильные и слабые стороны – в этом смартфон весьма похож на своего старшего брата IQOO Neo 10. Высокая по меркам класса производительность и близкая к рекордной (среди «простых смертных», а не смартфонов-пауэрбанков с батареями на десятки тысяч миллиампер-часов) автономность в сочетании с просто достаточными другими характеристиками. Провалов при этом нигде нет – да, отсутствует широкоугольная камера, но в этом классе они обычно такого уровня, что невелика потеря. Материалы простенькие, но опять же это смартфон не про внешние эффекты. Он именно для тех, кто ищет относительно недорогой смартфон с возможностью играть на нем и не переживать при этом об уровне заряда. Не универсальный смартфон, способный здорово делать сразу все, но за 20-30 тысяч рублей таких и не бывает. А вот соответствие нише и повседневным запросам пользователей — это как раз действительно здорово. И здорово.
Достоинства:
Недостатки:
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