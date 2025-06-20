Сегодня 21 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Китае прошли первые огневые испытания ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Китае прошли первые огневые испытания стального аналога SpaceX Falcon 9

Сегодня китайская компания LandSpace провела первые статические огневые испытания полномасштабной версии многоразовой ракеты Zhuque-3. Это фактически аналог ракеты Falcon 9 компании SpaceX за тем исключением, что китайская ракета выполнена из нержавеющей стали, тогда как Falcon 9 изготовлена из сплава лития и алюминия, а также из углепластика. Испытания прошли успешно, что открывает путь для запуска перспективной ракеты в космос.

Источник изображения: LandSpace

Источник изображения: LandSpace

В 2024 году компания LandSpace провела успешные прыжковые испытания прототипа ракеты Zhuque-3. Ракета с одним двигателем поднялась на высоту более 10 км и мягко опустилась на заданную площадку. Двигатель был испытан во всех возможных режимах, включая повторный запуск после остановки в высшей точке подъёма. Во время статических огневых испытаний 20 июня 2025 года в работе одновременно были испытаны все девять двигателей, что соответствует полной полётной конфигурации будущей многоразовой ракеты Zhuque-3.

Испытанная сегодня первая ступень Zhuque-3 по массогабаритным и техническим характеристикам и конфигурации полностью соответствовала будущей серийной многоразовой ракете. Поэтому испытания можно считать наиболее масштабными и полными, начиная от проверки систем, заправки топливом и закачивая управлением режимами работы двигателей без отрыва от земли.

Двигатели Tianque-12A (TQ-12A) самостоятельно разработаны компанией LandSpace. Создаваемая ими суммарная тяга достигла 7542 кН. Для примера, девять двигателей Merlin 1D Falcon 9 развивают тягу 7607 кН. Китайский аналог использует в качестве топлива жидкий метан с окислителем из жидкого кислорода. Ракета Falcon 9, как известно, работает на керосине и жидком кислороде. Тем самым китайская ракета будет экологически чище в эксплуатации в отличие от «Соколов» Илона Маска.

Согласно предыдущим планам, Zhuque-3 в одноразовом варианте может полететь в космос до конца 2025 года. В многоразовом варианте с возвращением на землю первой ступени ракета должна полететь в 2026 году. Кроме компании LandSpace в Китае в разработке многоразовых ракет-носителей участвуют около полудюжины других компаний как частных, так и государственных. Поэтому чем дальше, тем больше будет новостей на подобную тему.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Honda создала аналог Falcon — японская многоразовая ракета подпрыгнула на 300 метров и успешно приземлилась
В Китае испытали многоразовую ракету для мгновенной доставки товаров с Aliexpress по всему миру
SpaceX установила рекорд повторного использования ракет Falcon 9 — всё ближе к трём десяткам
В Германии протестировали рядовую оптическую магистраль на рекордную дальность квантовой связи
Японцы изменили атомарную структуру оксида марганца и сделали суперкатализатор для производства водорода
Nvidia заинтересовалась атомной энергетикой и присоединилась к Биллу Гейтсу
Теги: многоразовые ракеты, landspace, китайские ученые
многоразовые ракеты, landspace, китайские ученые
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ушли, хлопнув дверью: «Ростелеком» против возвращения западных компаний по разработке ПО
Роскомнадзор разъяснил, что к осени из Instagram должна быть убрана вся реклама, даже старая
В Китае прошли первые огневые испытания стального аналога SpaceX Falcon 9
Вторичный рынок завалило заблокированными за пиратство Nintendo Switch 2
Розничная цена Core Ultra 7 265KF упала до $230 — процессор уценили на 40 %
Новая статья: The Alters — сам себе экипаж. Рецензия 5 ч.
Apple похоронила «убийцу USB» — в macOS 26 Tahoe исчезла поддержка интерфейса FireWire 7 ч.
Душевный шутер Chains of Lukomorye отправит солдата Первой мировой войны в царство славянских сказок спасать потерянную любовь 8 ч.
Встроенный в Windows родительский контроль уже две недели блокирует запуск Google Chrome 8 ч.
OpenAI опасается, что вскоре её модели научатся разрабатывать биологическое оружие 9 ч.
«Базальт СПО», «P7» и VK Tech обеспечат «Россети» отечественным софтом 9 ч.
Mafia: The Old Country не опоздает к релизу — амбициозный криминальный боевик уже ушёл на золото 9 ч.
Футбольная аркада Rematch от создателей Sifu привлекла более миллиона уникальных игроков за первый день 10 ч.
«Сбер» научил GigaChat проводить глубокие многоступенчатые исследования 11 ч.
Мобильная версия Disco Elysium получила дату выхода на Android — это тотальное переосмысление культовой RPG для пользователей TikTok 11 ч.
Основатель SoftBank предложил создать в США хаб Crystal Land стоимостью $1 трлн для развития ИИ и роботов 4 ч.
Акции производителей чипов упали из-за антикитайских угроз властей США в адрес TSMC, Samsung и SK Hynix 5 ч.
ИИ-кластер Huawei CloudMatrix 384 обошёл решения Nvidia в тестах с DeepSeek R1 6 ч.
Госзакупки зарубежных СХД и серверов упали более чем вдвое 7 ч.
«Мам, мне для учёбы», — Apple сделала 81-страничную презентацию, чтобы убеждать родителей купить Mac 7 ч.
США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование на китайских заводах 8 ч.
Tecno сообщила о глобальном старте продаж смартфонов серии Pova 7 8 ч.
Гуманоидные роботы Foxconn приступят к сборке ИИ-серверов Nvidia уже в следующем году 10 ч.
Смартфоны Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro сочетают высокую функциональность с доступной ценой 10 ч.
Meta совместно с Oakley представила умные очки для спортсменов 11 ч.