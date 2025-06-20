В Китае прошли первые огневые испытания стального аналога SpaceX Falcon 9

Сегодня китайская компания LandSpace провела первые статические огневые испытания полномасштабной версии многоразовой ракеты Zhuque-3. Это фактически аналог ракеты Falcon 9 компании SpaceX за тем исключением, что китайская ракета выполнена из нержавеющей стали, тогда как Falcon 9 изготовлена из сплава лития и алюминия, а также из углепластика. Испытания прошли успешно, что открывает путь для запуска перспективной ракеты в космос.

В 2024 году компания LandSpace провела успешные прыжковые испытания прототипа ракеты Zhuque-3. Ракета с одним двигателем поднялась на высоту более 10 км и мягко опустилась на заданную площадку. Двигатель был испытан во всех возможных режимах, включая повторный запуск после остановки в высшей точке подъёма. Во время статических огневых испытаний 20 июня 2025 года в работе одновременно были испытаны все девять двигателей, что соответствует полной полётной конфигурации будущей многоразовой ракеты Zhuque-3.

Испытанная сегодня первая ступень Zhuque-3 по массогабаритным и техническим характеристикам и конфигурации полностью соответствовала будущей серийной многоразовой ракете. Поэтому испытания можно считать наиболее масштабными и полными, начиная от проверки систем, заправки топливом и закачивая управлением режимами работы двигателей без отрыва от земли.

Двигатели Tianque-12A (TQ-12A) самостоятельно разработаны компанией LandSpace. Создаваемая ими суммарная тяга достигла 7542 кН. Для примера, девять двигателей Merlin 1D Falcon 9 развивают тягу 7607 кН. Китайский аналог использует в качестве топлива жидкий метан с окислителем из жидкого кислорода. Ракета Falcon 9, как известно, работает на керосине и жидком кислороде. Тем самым китайская ракета будет экологически чище в эксплуатации в отличие от «Соколов» Илона Маска.

Согласно предыдущим планам, Zhuque-3 в одноразовом варианте может полететь в космос до конца 2025 года. В многоразовом варианте с возвращением на землю первой ступени ракета должна полететь в 2026 году. Кроме компании LandSpace в Китае в разработке многоразовых ракет-носителей участвуют около полудюжины других компаний как частных, так и государственных. Поэтому чем дальше, тем больше будет новостей на подобную тему.