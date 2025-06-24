Обзор ноутбука HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) на платформе Core Ultra второго поколения

HONOR MagicBook Pro 14 — один из первых представителей новой волны мобильных ПК, которые основаны на платформе Core Ultra с поддержкой ИИ-помощника Microsoft Copilot. Но, в отличие от прошлогодних моделей, они обладают еще и достаточным быстродействием, чтобы конкурировать с решениями AMD и Apple. Кроме того, лэптоп HONOR может похвастаться огромной для своих размеров емкостью аккумулятора и сенсорным OLED-экраном с пропорциями 3:2.

Лэптопы на интеловской платформе Core Ultra второго поколения нам не в новинку, но раньше мы имели дело лишь с процессорами под кодовым именем Lunar Lake, которые предназначены для ультратонких устройств и ограничены конфигурацией ядер 4+4. Мощные чипы Arrow Lake появились на мобильном рынке позже и предлагают уже вплоть до 16 ядер в категории H, рассчитанной на высокопроизводительные игровые и рабочие машины.

Герой обзора оборудован процессором Core Ultra 5 225H либо Core Ultra 9 285H. Оба CPU содержат 8 экономичных ядер x86 и 2 ультраэкономичных, но различаются числом высокопроизводительных ядер — 6 либо 4 — и тактовыми частотами. Базовая TDP этих моделей равна 28 и 45 Вт соответственно, но MagicBook Pro 14 может выделить CPU вплоть до 80 Вт устойчивой мощности (по крайней мере, в конфигурации с Core Ultra 9 285H).

Процессоры обладают интегрированным GPU архитектуры Arc первого поколения (Alchemist) с 7 либо 8 Xe-ядрами. Наконец, 13 TOPS производительности NPU обеспечивают MagicBook Pro 14 совместимость с Microsoft Copilot.

В отличие от чипов Lunar Lake, которые несут 16 либо 32 Гбайт оперативной памяти на подложке, Arrow Lake является более гибкой платформой в отношении объема RAM. Тем не менее все модификации HONOR MagicBook Pro 14 комплектуются 32 Гбайт памяти LPDDR5X с пропускной способностью 8 400 МТ/с. Объем твердотельного накопителя составляет 1 Тбайт.

Среди прочих компонентов мобильного ПК отметим аккумуляторную батарею такой емкости, которой редко могут похвастаться и более крупные лэптопы — 92 Вт⋅ч. Wi-Fi-адаптер Intel AX201 поддерживает стандарт IEEE 802.11ax, но без диапазона 6 ГГц.

Производитель HONOR Модель MagicBook Pro 14 Дисплей 14,6'', 3120 × 2080, OLED CPU Intel Core Ultra 5 225H: 4/4 ядра/потока (1,7–4,9 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,3–4,3 ГГц) + 2/2 ядра/потока (0,7–2,5 ГГц); Intel Core Ultra 9 285H: 6/6 ядер/потоков (2,9–5,4 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (2,7–4,5 ГГц) + 2/2 ядра/потока (1,0–2,5 ГГц) Оперативная память LPDDR5X SDRAM (8400 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт GPU Intel Arc Graphics 130T (системная память); Intel Arc Graphics 140T (системная память) Накопитель YMTC PC411 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт Внешние разъемы ввода-вывода 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-C; 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1 × HDMI; 1 × TRRS 3,5 мм Сеть IEEE 802.11ax; Bluetooth 5.1 Емкость аккумулятора, Вт⋅ч 92 Масса, кг 1,39 Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 319,8 × 231,8 × 16,9 Розничная цена (Россия), руб. Core Ultra 5 225H: от 134 999 (dns-shop.ru); Core Ultra 9 285H: от 154 999 (dns-shop.ru)

В период работы над обзором компьютер был доступен на российском рынке по цене от 134 999 руб. за младшую конфигурацию с процессором Intel Core Ultra 5 225H и от 154 999 руб. за версию с чипом Intel Core Ultra 9 285H.

⇡#Внешний вид и эргономика

Гордостью детища HONOR является OLED-панель с расширенным цветовым охватом, глубиной цвета 10 бит на канал, поддержкой HDR и частотой обновления до 120 Гц. Разрешение 3120 × 2080 означает пропорции 3:2 — идеальные для небольшой диагонали. Экран MagicBook Pro 14 еще и сенсорный, а значит глянцевый. Антибликовое покрытие — средней эффективности.

Однако при взгляде на MagicBook Pro 14 прежде всего бросается в глаза не качество изображения, а скругленные (причем с довольно большим радиусом) углы панели. В отличие от macOS, Windows 11 не имеет строки меню, которая всегда занимает верх рабочего стола. Поэтому скругления верхних углов экрана могут частично перекрывать декорации окна. Впрочем, пусть каждый из потенциальных владельцев новинки решит для себя, насколько важна эта нестыковка в дизайне железа и ПО.

Экран ноутбука легко поднимается одной рукой и откидывается на большой угол. Корпус MagicBook Pro 14 производят в двух цветах — «космическом сером» и «ледяном белом». Последний получен окрашиванием панелей составом с матовой и, по утверждению HONOR, износостойкой поверхностью. Периметры топкейса и тачпада окаймляет блестящая фаска.

Клавиатура имеет плоские крышки и ход в 1,5 мм. Механизмы клавиш обеспечивают четкий момент срабатывания и быстрый возврат в нейтральное положение. Однако в процессе печати легко заметить, что у MagicBook Pro 14, как ни крути, не фрезерованный корпус. Заметного прогиба клавиатуры под нажатием не происходит, но нет и ощущения прочной опоры в нижней точке хода клавиш. Подсветка символов — холодного белого цвета, с двумя ступенями яркости.

Кнопка включения находится в одном ряду с функциональными клавишами, и в нее встроен сканер отпечатков пальцев. ИК-камеры как альтернативного средства биометрической аутентификации у MagicBook Pro 14 нет. Отдельная клавиша предусмотрена для запуска ИИ-помощника Microsoft Copilot.

Тачпад MagicBook Pro 14 — небольшой, механический, но панель покрыта стеклом и хорошо зафиксирована в корпусе: в ответ на легкий удар не возникает никаких лишних щелчков.

Для питания от сети и подключения периферийных устройств предназначены два порта USB Type-C на левом боку корпуса, которые поддерживают стандарт 3.2 Gen 2. Еще два разъема USB, на правом боку, выполнены в форм-факторе Type-A и ограничены скоростью 3.2 Gen 1. Кроме того, MagicBook Pro 14 имеет полноразмерный выход HDMI и гнездо TRRS 3,5 мм. Считыватель карт памяти, к сожалению, отсутствует.

К лэптопу прилагается блок питания мощностью 100 Вт со съемным кабелем USB Type-C.

⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда

Несмотря на большую мощность центрального процессора MagicBook Pro 14, в системе охлаждения ноутбука не используется испарительная камера. Теплосъемник CPU связан огромной плоской теплотрубкой с двумя блоками ребер, которые, в свою очередь, обдуваются радиальными вентиляторами. Холодный воздух поступает внутрь корпуса через большую решетку в нижней панели, а выходит наверх, между клавиатурой и экраном.

Оперативная память LPDDR5X не подлежит апгрейду, а вот SSD можно заменить или добавить второй твердотельный накопитель самого распространенного типоразмера — M.2 2280.

Методика тестирования

Синтетические тесты Приложение Настройки 3DMark Time Spy CINEBENCH R23 Н/Д Geekbench 6.x CPU Benchmark; GPU Benchmark: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) GFXBench 5.x Тест Aztec Ruins: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) fio 3.x Последовательное чтение/запись, произвольное чтение/запись (небуферизированный ввод-вывод)

Для тестирования экрана используется колориметр X-Rite i1Display Pro Plus и приложение DisplayCAL 3.

Время автономной работы ноутбука измеряется при яркости дисплея 200 кд/м2 в следующих сценариях использования:

поочередное открытие и закрытие веб-сайтов с интервалом 25 с в браузере Google Chrome или Safari (кеш браузера отключен, подключение по Wi-Fi);

непрерывное воспроизведение 4К-видео в формате HEVC.

Если ноутбук имеет несколько предустановленных режимов мощности CPU и GPU, тестирование производительности выполняется при максимальной мощности, измерение времени автономной работы — при минимальной.

Экран CPU Оперативная память GPU SSD Аккумуляторная батарея HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) 14,6'', 3120 × 2080, OLED Intel Core Ultra 9 285H 6/6 ядер/потоков (2,9–5,4 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (2,7–4,5 ГГц) + 2/2 ядра/потока (1,0–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (8400 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт Intel Arc Graphics 140T Системная RAM YMTC PC411 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 92 Вт⋅ч Apple MacBook Pro 14", Late 2023 (A2992) 14,2'', 3024 × 1964, IPS Mini LED Apple M3 Pro (11 ядер) 5 ядер/потоков (≤4,05 ГГц) + 6 ядер/потоков (≤2,75 ГГц) LPDDR5 SDRAM, 6400 МТ/с, 18 Гбайт (192 бит) Apple G16S (14 ядер) Системная RAM Apple AP0512Z (Apple Fabric) 512 Гбайт 72,4 Вт⋅ч Apple MacBook Pro 16", Late 2021 (A2485) 16,2'', 3456 × 2234, IPS Mini LED Apple M1 Pro (10 ядер) 8 ядер/потоков (≤3,2 ГГц) + 2 ядра/потока (≤2,1 ГГц) LPDDR5 SDRAM, 6400 МТ/с, 16 Гбайт Apple G13X (16 ядер) Системная RAM Apple AP1024R (Apple Fabric) 1024 Гбайт 99,6 Вт⋅ч ASUS Zenbook S 14 (UX5406SA) 14'', 2880 × 1800, OLED Intel Core Ultra 7 258V 4/4 ядра/потока (2,2–4,8 ГГц) + 4/4 ядра/потока (2,2–3,7 ГГц) LPDDR5X SDRAM (8533 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт Intel Arc Graphics 140V Системная RAM WD PC SN560 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 72 Вт⋅ч ASUS Zenbook S 16 (UM5606W) 16", 2880 × 1800, OLED AMD Ryzen AI 9 HX 370 4/8 ядра/потоков (2,0–5,1 ГГц) + 8/16 ядер/потоков (2,0–3,3 ГГц) LPDDR5X SDRAM (7467 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт AMD Radeon 890M Системная RAM Samsung PM9C1 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 78 Вт⋅ч HONOR MagicBook X16 Plus 2024 (BRI-721) 16", 2560 × 1600, IPS AMD Ryzen 7 8845HS 8/16 ядер/потоков (3,8–5,1 ГГц) LPDDR5X SDRAM (6400 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт AMD Radeon 780M Системная RAM KIOXIA BG5 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 75 Вт⋅ч HUAWEI MateBook 14 2024 (FLMH-W5611T) 14,2'', 2880 × 1920, OLED Intel Core Ultra 5 125H 4/8 ядра/потоков (1,2–4,5 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (0,7–3,6 ГГц) + 2/2 ядер/потоков (0,7–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (6400 МТ/с, 4 × 32 бит) 16 Гбайт Intel Arc Graphics (7 Xe-ядер) Системная RAM WD PC SN740 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 70 Вт⋅ч HUAWEI MateBook D 16 2024 (MCLG-W9611) 16'', 1920 × 1200, IPS Intel Core i9-13900H 6/12 ядер/потоков (2,6–5,4 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,9–4,1 ГГц) LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 16 Гбайт (4 × 32 бит) Intel Iris Xe Graphics (96 EU) 1 Гбайт из системной памяти Н/И (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 70 Вт⋅ч

Помимо бесконечной контрастности, свойственной OLED-панелям, экран MagicBook Pro 14 продемонстрировал впечатляющую пиковую яркость: 481 кд/м2 при воспроизведении SDR-контента и 708 кд/м2 в HDR.

Предустановленное на ноутбуке ПО дает выбор между несколькими комбинациями базовых цветов и передаточной функции, среди которых мы выбрали для дальнейших тестов режимы sRGB и «Фотография (P3-D65)» (последний соответствует стандарту Display P3). В обоих случаях фактический цветовой диапазон экрана почти идеально совпадает с целевым.

Цветовая температура придерживается значения 6500 К на протяжении большей части шкалы яркости.

Передаточная функция следует за кривой sRGB также без существенных отклонений.

Баланс цвета нарушен в темных тонах, но стабилен на протяжении остальной части шкалы яркости.

Как следствие качественной настройки основных параметров, в обоих режимах экран MagicBook Pro 14 заслужил высокие оценки точности цветопередачи и может использоваться для любительской работы с цветом без дополнительной калибровки.

⇡#Тактовые частоты, температура и уровень шума

Управляющая программа HONOR PC Manager содержит две установки мощности центрального процессора — Smart Mode и High Performance. Последний режим обеспечивает чипу Core Ultra 9 285H устойчивое энергопотребление 80 Вт. Неудивительно, что при таком высоком TDP тактовые частоты E- и P-ядер центрального процессора колеблются вокруг отметки 4 ГГц даже при затяжной многопоточной нагрузке.

Опция Smart Mode ограничивает устойчивую мощность чипа величиной 50 Вт, что вызывает падение тактовой частоты E- и P-ядер до 3,4–3,6 Гц.

В обоих режимах мощности интегрированный GPU поддерживает свою максимальную частоту (2,35 ГГц) при изолированной нагрузке. В ситуации комбинированной нагрузки на ядра CPU и графический процессор тактовая частота GPU является приоритетом, а мощность регулируется за счет частоты E- и P-ядер.

Тактовые частоты Cinebench (макс. № потоков) LuxMark Cinebench (макс. № потоков) + LuxMark Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) — Intel Core Ultra 9 285H / Intel Arc Graphics 140T — High Performance 1094 (LP-E-Core)/3859 (E-Core)/4210 (P-Core) 1098 (LP-E-Core)/4165 (E-Core)/4622 (P-Core) 2350 2350 1058 (LP-E-Core)/3368 (E-Core)/3775 (P-Core) 1995 (LP-E-Core)/4252 (E-Core)/4955 (P-Core) 2233 2350 HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) — Intel Core Ultra 9 285H / Intel Arc Graphics 140T — Smart Mode 1098 (LP-E-Core)/3374 (E-Core)/3641 (P-Core) 1147 (LP-E-Core)/3392 (E-Core)/3974 (P-Core) 2350 2350 1103 (LP-E-Core)/2785 (E-Core)/3070 (P-Core) 1796 (LP-E-Core)/2794 (E-Core)/3292 (P-Core) 2346 2350

Потребляемая мощность CPU и GPU Cinebench (макс. № потоков) LuxMark Cinebench (макс. № потоков) + LuxMark Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (SoC в целом, если интегрированный), Вт Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (если дискретный), Вт Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) — Intel Core Ultra 9 285H / Intel Arc Graphics 140T — High Performance 80 96 34 43 80 87 Н/Д Н/Д HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) — Intel Core Ultra 9 285H / Intel Arc Graphics 140T — Smart Mode 50 55 34 35 50 54 Н/Д Н/Д

Прим. Измерение выполняется после прогрева устройства и стабилизации всех параметров.

Система охлаждения компактного лэптопа с трудом выдерживает тепловыделение Core Ultra 9 285H в режиме High Performance: температура кристалла в нагрузочных тестах доходит до 107 °С. В «умном» режиме кристалл нагревается до вполне типичных для тонких машин 90 °С.

Под максимальной нагрузкой MagicBook Pro 14 громко шумит даже в режиме Smart Mode: звуковое давление превышает 40, а в режиме High Performance — целых 50 дБА.

Температура топкейса в центральной части достигла 48 °С после длительного прогрева под максимальной нагрузкой в режиме High Performance.

⇡#Синтетические тесты производительности

В длительном многопоточном тесте Cinebench лэптоп MagicBook Pro 14 стал безоговорочным лидером среди сравниваемых устройств, опередив машину с 12-ядерным процессором Ryzen AI 9 HX 370. Впрочем, не будем забывать о том, что победа досталась интеловскому чипу Core Ultra 9 285H ценой энергопотребления 80 Вт, в то время как другим процессорам хватает 24–50.

Пакет коротких тестов Geekbench также поставил процессор Core Ultra 9 285H на первое место. Впрочем, несмотря на разгон, Intel заметно отстает от главных соперников (Ryzen AI 9 HX 370 и Apple M3 Pro) по однопоточной производительности.

В свою очередь, интегрированный графический процессор Arc Graphics 140T, по оценке Geekbench, можно считать аналогом видеоядра Radeon 890M, но в задачах GP-GPU оба решения не могут соперничать на равных с продуктами Apple.

В игровой «синтетике» Arc Graphics 140T уверенно превосходит Radeon 890M, но по-прежнему уступает iGPU процессоров Apple M3 Pro и даже M1 Pro.

⇡# Производительность в рабочих приложениях

Рендеринг в Blender на ядрах CPU является мерилом многопоточной производительности. Здесь, как и в синтетических бенчмарках такого рода, MagicBook Pro 14 с чипом Core Ultra 9 285H на борту является непререкаемым лидером среди сравниваемых рабочих ноутбуков. А вот графический процессор Arc Graphics 140T оказался несовместим с актуальной версией Blender, поэтому от теста рендеринга на GPU пришлось отказаться.

В бенчмарке Lightroom ноутбук MagicBook Pro 14 лидирует по скорости «пассивных» задач с большим отрывом от соперников.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.

В отличие от бенчмарка Lightroom, тестовый пакет для Photoshop поддерживает macOS и, как следствие, ARM'овские процессоры Apple. Здесь Core Ultra 9 285H пасует перед M3 Pro, но поравнялся с M1 Pro и Ryzen AI 9 HX 370.

Бенчмарк Premiere Pro также отдает предпочтение кремнию Apple, а Core Ultra 9 285H опережает основную группу x86-процессоров, но отстает от Ryzen AI 9 HX 370 из-за низкой скорости рендеринга GPU-эффектов.

В After Effects снова доминируют процессоры Apple M-серии. Впрочем, пусть Core Ultra 9 285H не может противостоять M3 Pro, интеловский CPU оставил позади Ryzen AI 9 HX 370 и догоняет M1 Pro.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-11900K, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-11900K, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM.

Что касается тестов DaVinci Resolve, то интегрированная графика Arc Graphics 140T еще сильнее отстает от Radeon 890M по быстродействию GPU-эффектов, чем в аналогичном бенчмарке Premiere Pro, но мощный видеокодек позволил чипу Core Ultra 9 285H сравняться с Ryzen AI 9 HX 370 по итоговой оценке бенчмарка.

В тестовом экземпляре MagicBook Pro 14 установлен OEM-накопитель YMTC PC411 объемом 1 Тбайт с четырьмя линиями PCI Express 4.0, и, как показали тесты, SSD в очередной раз оказался слабым местом высокопроизводительного рабочего лэптопа. YMTC PC411 продемонстрировал конкурентоспособную скорость линейного чтения и записи, но только при очереди команд глубиной в 4 или 32. В режиме произвольного чтения или записи устройство работает весьма медленно.

⇡#Время автономной работы

MagicBook Pro 14 не жалуется на автономность: лэптоп выдержал почти 13 часов непрерывного воспроизведения видео при яркости экрана 200 кд/м2.

Несмотря на скромные размеры и малый вес, HONOR MagicBook Pro 14 стал лидером в синтетических тестах и бенчмарках рабочих приложений, завязанных на многопоточную производительность CPU. Все благодаря чипу Core Ultra 9 285H — старшей модели в своей категории. Однако новый интеловский процессор бьет рекорды лишь благодаря TDP, увеличенному до 80 Вт. Как следствие, под большой вычислительной нагрузкой и в режиме максимальной мощности кристалл CPU изрядно нагревается, а система охлаждения очень громко шумит — покупателям следует иметь это в виду, если они планируют использовать MagicBook Pro 14 как мобильную рабочую станцию.

Впрочем, создатели ноутбука HONOR нашли чем удивить и кроме его производительности. OLED-экран MagicBook Pro 14 во всех отношениях близок к идеалу: высокое разрешение с практичным соотношением сторон 3:2, частота обновления до 120 Гц, пиковая яркость 700 кд/м2 и отличная калибровка «из коробки». Кроме того, среди 14-дюймовых лэптопов MagicBook Pro 14 выделяется емкостью аккумулятора — целых 92 Вт⋅ч! Наконец, нельзя не отметить свободный слот M.2 для второго SSD (его лучше сразу пустить в дело, ведь предустановленный накопитель оставляет желать лучшего).