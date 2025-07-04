Китайская многоразовая ракета выполнила «петлю Нестерова» — пока только в симуляции

Китайский стартап Lingkong Tianxing Technology поделился своим видением ближайшего будущего высокоманёвренных многоразовых ракет. Воздушные развлечения, по мнению китайских инженеров, необходимо вывести на «космический» уровень. Будущие многоразовые ракеты смогут совершать балетные пируэты в небе, запускать искусственные метеоритные дожди, доставлять в космос туристов и быть способными на многое другое.

Компания Lingkong Tianxing Technology известна своей разработкой многоразового гиперзвукового космоплана с детонационным ракетным двигателем. Прототипы уже совершают полёты, а полноразмерный образец должен подняться в небо в 2027 году. Тем самым инженеры компании не просто мечтают о будущем космонавтики, а имеют твёрдую основу для достижения поставленных целей. Сегодня их многоразовая ракета с вертикальными взлётом и посадкой существует лишь в виде анимации, но к концу десятилетия она может воплотиться в реальность.

В симуляции показано, как многоразовая ракета Lingkong Tianxing на высоте 2 км выполняет «петлю Нестерова». Этому манёвру способствуют подвижные носовые элементы. Ракета отключает двигатели и совершает переворот в воздухе. За счёт снижения под большим углом атаки происходит торможение об атмосферу. Затем включаются двигатели, ракета разворачивается кормой к земле и совершает мягкую вертикальную посадку.

Посадка действительно будет мягкой — она предполагается на двойную эластичную сетку, что позволит лучше сохранить бортовые системы для повторного использования. Кажется, кто-то всерьёз воспринял шутку бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина об использовании батутов для ракет.

Многоразовые ракеты будут предназначены для космического туризма, доставки грузов и других задач, включая такие экзотические, как запуск искусственных метеорных потоков. Идея эта не нова: в новейшей истории подобное развлечение также разрабатывает японская компания ALE. Но это уже другая история.