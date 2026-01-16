Обзор робота-уборщика ECOVACS DEEBOT T80 OMNI: когда нужна максимальная эффективность

Реклама | ООО «Центр дистрибьюции» ИНН 5047067909 erid: F7NfYUJCUneTUTAebYt9

Совсем недавно на нашем сайте вышел обзор DEEBOT X11 OmniCyclone — интересной продвинутой модели компании ECOVACS. Вслед за ней знакомим вас с роботом-уборщиком DEEBOT T80 OMNI. Сравнивая эти устройства, пожалуй, не будет ошибкой назвать героя сегодняшнего тестирования моделью попроще. Однако сразу же уточним: проще — не значит хуже. Из этого материала вы узнаете, что DEEBOT T80 OMNI качественно справляется с сухой и влажной уборкой, демонстрируя отличную эффективность. Многим пользователям только этого и требуется.

⇡#Технические характеристики, комплектация, особенности док-станции, управление

На момент написания статьи стоимость DEEBOT T80 OMNI в сетевых магазинах страны и на маркетплейсах начиналась с 70 560 рублей. Основные характеристики устройства указаны в таблице ниже.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Робот-уборщик Тип уборки сухая + влажная Количество щеток и швабр 1 × боковая двухлучевая щетка;

1 × роликовая щетка;

1 × роликовая швабра для влажной уборки Модуль навигации лидар, инфракрасные датчики, видеокамера, механические датчики Контейнер для мусора, л 0,22 Контейнер для воды, л 0,11 Влажная уборка смачивание роликовой швабры Частота вращения швабр, об/мин 200 Управление приложение ECOVACS HOME Подключение Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц Мощность всасывания, Па 18000 Уровень шума, дБ 63,4 Заявленное время автономной уборки, мин до 300 Аккумулятор, мА·ч литиевый, 6400 Время зарядки, мин до 300 Габариты, мм 353 × 351 × 98 Масса, кг 4,95 Гарантия, лет 1 Док-станция Объем пылесборника, л 3 Объем контейнеров для жидкости, л 2,2 (для грязной воды) и 4 (для чистой воды) Габариты, мм 459 × 338 × 500 Масса, кг нет данных Цена комплекта от 70 560 рублей

Скриншоты мобильного приложения

Для полноценной работы устройства необходимо установить на смартфон приложение ECOVACS HOME, доступное для операционных систем Android и iOS. Оно предоставляет пользователю настройки по управлению как роботом-уборщиком, так и станцией самоочистки. Утилита полностью переведена на русский язык и обладает большим числом подсказок. Подключение робота к домашней Wi-Fi-сети с общим SSID точек доступа 2,4 и 5 ГГц и комбинированной защитой WPA2/WPA3 не вызвало никаких проблем, а модель устройства определилась по QR-коду. Вся процедура заняла одну-две минуты от силы — необходимы регистрация в приложении и доступ в интернет.

Повторимся, ранее мы протестировали модель DEEBOT X11 OmniCyclone. «Восьмидесятый» обладает схожей функциональностью. Так, оба уборщика поддерживают интеллектуальный хостинг на базе ИИ. При его включении система автоматически создает параметры уборки для различных помещений, исходя из ваших привычек, типов комнат и покрытия пола. Среди экспериментальных функций значатся:

«Оперативное удаление твердых частиц» — при обнаружении загрязнений вращение боковой лучевой щетки замедляется, чтобы предотвратить разброс мусора;

«ИИ-стратегическое оттирание пятен» — DEEBOT самостоятельно определяет тип загрязнения и применяет соответствующую стратегию по уборке.

А еще мобильное приложение ECOVACS HOME позволяет:

составить расписание работы робота-уборщика (время, области уборки, режимы и количество уборок);

настроить персональную уборку каждой комнаты отдельно;

настроить 3D-карту помещения;

использовать видеокамеру;

настроить режим очистки ковров;

настроить интеллектуальный режим уборки;

посмотреть историю уборок;

выбрать единицы измерения;

заблокировать сенсорную кнопку робота;

уточнить уровень износа обслуживаемых деталей устройства;

включить режим «Не беспокоить»;

настроить мощность всасывания;

настроить степень смачиваемости швабры;

использовать функции док-станции;

активировать звуковой сигнал и найти робот-пылесос по звуку;

включить режим экономии заряда;

сбросить настройки до значения по умолчанию и обновить прошивку;

выбрать язык приложения и голосовых комментариев;

оставить онлайн-отзыв о работе робота.

Если говорить о различиях, то их, на наш взгляд, немного: DEEBOT T80 OMNI не поддерживает работу голосового помощника YIKO и функцию быстрой зарядки устройства (потому что DEEBOT X11 был представлен позже).

В комплекте с роботом идет массивная док-станция. Она имеет классическую конструкцию, позволяющую как можно реже заниматься обслуживанием уборщика. В верхней нише установлены баки для чистой и отработанной воды. Интересно, что объем контейнера для сбора грязной жидкости оказался заметно меньше. В полости посередине, под крышкой, спрятан нетканый одноразовый мешок для сбора сухого мусора. Наконец, в нижней части станции самоочистки паркуется непосредственно сам робот. Здесь он заряжается, сбрасывает сухой мусор и чистит роликовую швабру. Мойка салфетки осуществляется при температуре в диапазоне от 40 до 75 градусов Цельсия. Последующая сушка производится при 45 градусах Цельсия. Как утверждает производитель, лоток для чистки швабры обслуживается один-два раза в год, не чаще.

К сожалению, комплект поставки DEEBOT T80 OMNI не впечатляет: расходников вместе с роботом и док-станцией в коробку не положили.

DEEBOT T80 OMNI очень похож на ранее протестированный робот-уборщик DEEBOT X11. За навигацию и позиционирование в этих устройствах отвечает технология AIVI 3D 3.0 Omni-Approach. Она использует VLM-модель и постоянно обучается точному распознаванию объектов и быстрому определению контуров помещения. В комнатах с недостаточным освещением включается подсветка. Уменьшению мертвых зон способствует датчик определения краев, входящий в состав технологии TruEdge 2.0. Производитель заявляет, что DEEBOT T80 OMNI мгновенно реагирует на внезапные изменения окружающей среды.

В продаже вы встретите только черную версию робота-уборщика. Высота корпуса устройства достигает 98 мм. На верхней панели DEEBOT T80 OMNI расположена многозадачная сенсорная кнопка. Например, при двойном касании клавиши высвобождается кассета с роликовой шваброй. Чуть забегая вперед, отмечу, что все вращающиеся детали «Дибота» легко снимаются и обслуживаются.

Верхняя панель устройства оснащена съемным люком. Под ним расположен рычажок включения питания робота, клавиша соединения уборщика с беспроводной сетью и контейнер для сбора сухого мусора. Объем у него стандартный — чуть больше 200 мл. Система сбора пыли оснащена прямым трактом, поэтому обслуживать «Дибот» будет несложно. Как и положено, контейнер оснащен HEPA-фильтром — в этом направлении инноваций не намечено.

Второй контейнер «спрятан» у робота сзади. Он заправляется чистой водой, которой в последствии смачивается швабра.

Перемещение DEEBOT T80 OMNI осуществляется стандартно — при помощи двух ведущих и одного ведомого колес. Производитель не указывает этот параметр, но наши тесты показали, что «восьмидесятый» легко переезжает препятствия высотой до 20 мм.

Стоит лишь перевернуть уборщик вверх тормашками, в глаза сразу же бросится роликовая швабра OZMO Roller. Во время уборки она вращается с частотой 200 оборотов в минуту и с давлением 3700 Па. По данным ECOVACS, это значение в 16 раз выше, чем у роботов, оснащенных плоскими вибрирующими швабрами. Кроме того, нейлоновый валик выдвигается вбок для максимально тщательной уборки краев. Вместе с сенсорным алгоритмом робота и его 3D-датчиком вся технология получила название TruEdge 2.0.

Еще одна полезная технология здесь — ZeroTangle 3.0. Тут все просто: боковая щетка ARClean и основная роликовая щетка сконструированы так, чтобы волосы и шерсть не наматывались на них. Оба элемента не только вращаются во время уборки, но и поднимаются/опускаются при необходимости. Щетка ARClean сочетает в себе конструкцию с одинарным лучом с двойным пучком и изогнутой внутрь щетиной. Основная роликовая щетка получила V-образную форму и гребень в виде спирали.

Тестирование роботов-уборщиков прошло в несколько этапов. В качестве тестового полигона использовалось офисное помещение с доступной роботу площадью около 25 м2, паркетным полом, линолеумом, порогами и лестничной площадкой. Для испытаний умных уборщиков также использовалась пара черных ковриков с коротким ворсом размером 150 × 90 см каждый.

⇡#Первый запуск, построение и настройка карты

Свою бурную деятельность, после подключения устройства к мобильному приложению и обновления прошивки, DEEBOT T80 OMNI начал с ознакомительного рейса по помещению с целью его сканирования. На создание карты ушло чуть больше четырех минут. Мобильное приложение ECOVACS HOME автоматически разбило помещение на комнаты и, помимо стен офиса, схематично отобразило все обнаруженные на пути препятствия — в основном мебель. Программа позволяет настроить 2D- и 3D-отображение карт. Мы можем самостоятельно отредактировать ее, ECOVACS HOME позволяет:

указать этажи и переключаться между ними;

расставить мебель;

установить виртуальные границы;

уточнить материал пола;

обозначить ковры;

активировать зоны, не подлежащие уборке.

Как видите, инструментарий — достаточный для того, чтобы помочь DEEBOT T80 OMNI как можно эффективнее убираться в помещении.

⇡#Полноценная уборка помещения

Как уже было сказано, функциональность DEEBOT T80 OMNI в плане уборки практически полностью повторяет возможности ранее протестированной модели DEEBOT X11 OmniCyclone. Настройки сухой, влажной и комбинированной уборки — те же. Так, пользователю доступны четыре режима мощности: «Тихий» (61 дБА), «Стандарт» (61 дБА), «Средняя» (73 дБА) и «Максимум» (85 дБА). В скобках указаны характеристики, измеренные вручную. Работу «Дибота» в первых двух режимах можно назвать условно комфортной. Ни разу не тихо, но терпимо. При активации режимов «Средняя» и «Максимум» DEEBOT T80 OMNI функционирует заметно громче. Думаем, не всем членам семьи будет комфортно заниматься своими повседневными делами (учиться, работать, отдыхать и т.д.), находясь вблизи «Дибота». Сбор мусора док-станцией осуществляется с шумом в 68 дБА — опять же терпимо. Мойка и сушка роликовой швабры дискомфорта не вызывают.

Уборка 18 м2 заняла у героя обзора 25 минут — использовался комбинированный режим «Стандарт» с обычной скоростью мойки пола и влажностью 30. За это время DEEBOT T80 OMNI потратил 13 % заряда аккумулятора.

Описание работы док-станции приведено на скриншотах ниже.

⇡#Проходимость и безопасность

Во время работы DEEBOT T80 OMNI не возникло проблем ни с лестничным проемом, ни с черными коврами, ни с низкими шторами, ни с порогами высотой до 2 см.

⇡#Аккуратность во время работы

Для проверки аккуратности работы устройства мы разместили на ковре четыре предмета: миниатюрную игрушку (хорошо имитирует напольную вазу), комок проводов, книгу и миску с водой. Перед уборкой зоны робот о присутствии этих вещей не знал.

Видео работы DEEBOT T80 OMNI доступно по этой ссылке. Посмотрите, как филигранно уборщик объехал миску с водой — так даже элитные пилоты «Формулы 1» в свои лучшие годы не вписывались в повороты. В целом герой обзора движется аккуратно — винтажной мебели ничего не грозит. Тем не менее «Дибот» все равно периодически дотрагивается до предметов, мебели и стен. Как видите, робот во время уборки чуть задел книгу и фигурку, повалив ее. Во-первых, на мой взгляд, ничего страшного не приключилось. Так, в приложении мы можем указать зоны с хрупкими предметами, которые роботу лучше объезжать.

Под конец уборки DEEBOT T80 OMNI все же зажевал разбросанные по полу провода — что ж, небольшую предварительную подготовку помещения еще никто не отменял. Вопрос решить несложно, впрочем, — это во-вторых. При желании в мобильном приложении мы можем включить функцию «Режим Защитной Навигации» — после ее активации робот увеличит дистанцию при объезде препятствий. При этом частота вращения боковой щетки будет меняться, чтобы не задеть домашних питомцев. Кроме того, мы можем переключить работу технологии AIVI 3D 3.0 в режим высокой чувствительности.

⇡#Эффективность сухой уборки

Для определения эффективности работы умного уборщика мы устроили ему довольно сложное испытание. Предыдущие тесты показали, что роботам слишком легко справиться с крупной фракцией мусора (гречка, рис и т. д.), но очень трудно извлечь из ворса мелкие частицы (мука). Поэтому был выбран промежуточный вариант — сахар, сбор которого укажет, насколько эффективно работают щетки и всасывающий двигатель устройства.

Умные уборщики DEEBOT оснащены несколькими функциями, улучшающими их работу. Например, во время комбинированной уборки мы можем отправить устройство сначала пройтись по коврам в помещении, чтобы не намочить их. И наоборот, «восьмидесятый» может убирать их так же, как и обычный пол.

Для DEEBOT T80 OMNI производитель указывает максимальное давление в 18 кПа. После первого прохода робот убрал 65 % мелких частиц, а после второго — еще 14 %. С таким КПД (79 %) герой обзора оказался лучшим роботом-пылесосом, побывавшим у нас в тестовой лаборатории в этом году! По этому показателю умный уборщик обскакал прочие устройства, для которых заявлено гораздо более высокое давление всасывания. Что ж, получен отличный результат в сухой уборке — не просто так высокую эффективность «восьмидесятого» мы вынесли в заголовок статьи.

На скриншотах ниже указаны прочие настройки DEEBOT T80 OMNI по уборке ковровых поверхностей.

⇡#Эффективность влажной уборки

Современные роботы неловко называть пылесосами. Потому что функции сухой и влажной уборки в таких устройства равноправны.

DEEBOT T80 OMNI хорошо помыл пол. После влажной уборки замечены небольшие разводы на поверхности перевернутого ковра — это связано с тем, что роликовый валик OZMO Roller уборщика постоянно цеплялся за край и заворачивал его. На полностью ровной поверхности такого, ясное дело, не будет. Влажная уборка проводилась в режиме по умолчанию.

Как ни крути, главная задача любого умного робота — это качественная и беспроблемная уборка помещения. На наш взгляд, DEEBOT T80 OMNI в комплекте со станцией самоочистки включает в себя все то, что необходимо пользователю в первую очередь. Да, н есколько расстраивает фактически отсутствующая комплектация устройства — все же мы имеем дело с не самым дешевым роботом-уборщиком. А еще, полагаем, не всех пользователей устроит высокий уровень шума в режиме сухой уборки «Максимум». И все же наше тестирование показало, что герой обзора в первую очередь выполняет свои задачи с высокой эффективностью — ничуть не хуже устройств с более высоким ценником. DEEBOT T80 OMNI достоин похвалы как за качественную сухую, так и влажную уборку.