Сегодня 27 декабря 2025
окружающая среда На Солнце произошла самая мощная с начал...
На Солнце произошла самая мощная с начала декабря вспышка, но полярных сияний на Новый год не будет

27 декабря 2025 года рано утром по московскому времени на восточном краю Солнца была зарегистрирована мощная солнечная вспышка класса M5.1. Её интенсивность составила примерно 50 % от порога высшего класса X, а пик излучения пришёлся на 04:50 мск. Это событие стало самым сильным с 8 декабря, когда произошла вспышка класса X1.1.

Источник изображений: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Накануне астрономы предупреждали о возможном росте активности нашей звезды из-за выхода на видимую сторону Солнца двух крупных активных областей. Похоже, что вспышки 8 декабря и нынешняя, по предварительным данным, возникли в одной и той же активной области пятен. В начале декабря она находилась на западном краю солнечного диска, затем прошла по обратной стороне звезды. За это время Солнце совершило около двух третей оборота вокруг своей оси, и тот же центр активности вернулся на видимую с Земли сторону, но уже на восточный край, где проявил себя достаточно мощной вспышкой.

Пик ожидаемого роста вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники, когда активные области полностью выйдут в зону видимости. Однако вероятность сильных магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год оценивается как низкая, поскольку эти области пока значительно удалены от прямой линии «Солнце — Земля».

Источник:

