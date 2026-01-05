Итоги 2025 года: программное обеспечение

Оглядываясь назад, нельзя не признать очевидное — минувший год выдался довольно скупым по части резонансных событий в софтверной отрасли: громких релизов было немного, инновационных решений — тоже. Тем не менее, некоторые заслуживающие внимания моменты имели место — о них вкратце и поговорим.

Пожалуй, наиболее ярким событием 2025 года на рынке программного обеспечения стал релиз платформы DeepSeek, совершившей фурор в сфере технологий машинного обучения и систем искусственного интеллекта на базе нейронных сетей.

Разработка одноимённого китайского стартапа в корне изменила отрасль — она не только вышла с открытым исходным кодом, но и доказала, что обучение продвинутых ИИ-моделей можно осуществлять на малом количестве ускорителей вычислений. Так, по данным академических кругов, на обучение рассуждающей модели искусственного интеллекта DeepSeek R1 было использовано 512 ускорителей Nvidia H800 и затрачено $294 тысяч, что радикально меньше аналогичных расходов американских конкурентов. Такая существенная разница и осознание того, что разрабатывать передовые ИИ-модели можно при ограниченных бюджете и технических ресурсах, побудили инвесторов избавляться от активов технологических гигантов из опасения обвала их стоимости и спровоцировали падение акций крупнейших в мире игроков, связанных с отраслью. Досталось и владельцам этих компаний, чьи состояния также уменьшились.

Немаловажным стало и то, что вслед за DeepSeek тренд на использование открытого исходного кода для ИИ-моделей подхватили многие другие разработчики, что ещё сильнее ударило по американскому доминированию на рынке ИИ. Стремительная популярность стартапа также привела к активной реакции со стороны крупных китайских компаний. Tencent, Baidu и Alibaba объявили о планах интеграции модели DeepSeek в свои облачные платформы. Кроме того, четыре ведущих производителя GPU из Китая, такие как Huawei Ascend, Moore Threads, Iluvatar и MetaX, выразили готовность поддерживать развитие стартапа.

Ещё одним запоминающимся событием 2025 года стало списание в утиль полюбившейся многим операционной системы Windows 10. Компания Microsoft свернула поддержку этой платформы, прекратила выпуск патчей и обновлений безопасности.

Windows 10 появилась в середине 2015 года и довольно быстро заняла лидирующее положение на рынке, чему в большой степени способствовали высокая скорость работы, надёжность и удобный интерфейс ОС. Статистика StatCounter по рынку настольных операционных систем Windows показывает, что на конец декабря прошлого года доля «десятки» составляла 44,4 %. Однако, несмотря на внушительную аудиторию, софтверный гигант решил-таки поставить точку в развитии полюбившегося многим продукта и акцентировать усилия на разработке флагманской Windows 11, которая более требовательна к вычислительным ресурсам, нежели оказавшееся на обочине IT-рынка десятое поколение ОС.

Главная причина не спадающей популярности устаревшей системы в том, что её продолжают активно использовать на малопроизводительных ПК и в корпоративном сегменте, традиционно менее охотно воспринимающем новые программные платформы. Специально для пользователей и организаций, до сих пор использующих Windows 10 на своих рабочих станциях, Microsoft предлагает платные обновления ОС в рамках программы Extended Security Updates (ESU).

⇡#В ожидании перемен

В числе прочего 2025-й запомнился многочисленным пользователям программной продукции Microsoft серьёзными проблемами c разработкой, отладкой и тестированием выпускаемых для Windows 11 апдейтов.

В погоне за частыми обновлениями операционной системы и включениями в её состав сомнительных ИИ-функций софтверный гигант стал уделять меньше внимания контролю качества своей ключевой платформы. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы и отзывы пользователей, то и дело сталкивающихся с различными проблемами после установки обновлений ОС — в профильных IT-форумах и средствах массовой информации представлено огромное количество материалов на эту тему. Массовые сбои, баги, «синие экраны», подвисания, замедления, конфликты с периферийным оборудованием, неполадки в работе «Проводника», меню «Пуск», панели задач и других элементов интерфейса системы — это лишь малый список недоработок, с которыми владельцам ПК на базе Windows 11 пришлось столкнуться в течение года.

Проблема имеет место быть, она носит системный характер, а её причина лежит на поверхности: нельзя выдать на-гора качественный продукт, когда усилия разработчиков сосредоточены не на устранении ошибок, а на включении в состав ОС вызывающей много споров функции Recall, ассистента Сopilot на базе искусственного интеллекта, ИИ-агентов и прочих инструментов сомнительной полезности. Windows 11 уже давно с лёгкой руки Microsoft превратилась в полигон для экспериментов — в последнее время не очень удачных, и даже ветераны разработки признают, что компании пора приостановить бессмысленные метания и основательно заняться повышением стабильности платформы, её производительности и безопасности.

Апофеозом профессионального мастерства программистов софтверного гиганта стало накачивание ИИ-функциями таких древних приложений как Paint и Notepad. И если включение умных инструментов в состав первого продукта, предназначенного для работы с графикой, ещё можно понять, то маниакальное внедрение оных в «Блокнот» не поддаётся никакой логике. Вдвойне странно то, что ранее Microsoft исключила из состава Windows легковесный WordPad, а теперь, по сути, пытается возродить списанный в утиль текстовый редактор, интегрируя в Notepad не только ИИ-функции, но и средства форматирования текста, поддержку таблиц, проверку орфографии и автозамены, жирный шрифт и курсив. Спрашивается: зачем? Прелесть «Блокнота» всегда была в его простоте и минимализме — теперь этих составляющих у программы нет.

⇡#За закрытыми дверями

В 2025 году Google внесла существенные изменения в модель разработки Android — отныне исходный код в репозитории AOSP (Android Open Source Project) размещается только после готовности релизов платформы. Это породило слухи относительно сворачивания репозитория AOSP, но в компании заверили, что причин для беспокойства нет.

Традиционно с целью обеспечить баланс между открытостью проекта AOSP и стратегией разработки мобильной операционной системы Google поддерживает две ветки разработки Android: публичную ветку AOSP и закрытую внутреннюю ветку. Такая смешанная модель, по словам компании, замедляет развитие продукта, в результате чего было принято решение перенести разработку всех компонентов Android во внутреннюю ветку, без размещения в открытом доступе промежуточных результатов разработки и без публичного рецензирования изменений в отдельных модулях. Публичный репозиторий AOSP теперь пополняется только по мере выпуска крупных релизов ОС. Ожидается, что новый подход упростит процесс разработки Android, а также потенциально повысит скорость создания новых версий системы, уменьшит количество ошибок в коде и позволит избежать возникновения конфликтов при переносе во внутреннюю ветку изменений из компонентов, развиваемых в открытой ветке.

⇡#Два в одном

Раз речь зашла про Google, логичным будет вспомнить озвученные IT-гигантом планы по слиянию Android и Chrome OS в единую платформу, которая получила рабочее название Aluminium OS.

Информации о новой операционной системе пока немного. Известно лишь, что ОС разрабатывается в качестве замены Chrome OS с прицелом для использования на ноутбуках, мини-ПК и планшетах различной ценовой категории. Отличительной особенностью платформы станет тесная интеграция с ИИ-сервисами Google. Релиз ожидается уже в 2026 году. На начальном этапе Aluminium OS и Chrome OS будут сосуществовать, а в долгосрочной перспективе новая система постепенно вытеснит устаревшую платформу. В любом случае, новинка должна получиться интересной. Ждём.

⇡#По новым правилам

Подводя итоги прошедшего года, нельзя обойти стороной очередные нововведения в части требований для включения отечественного ПО в курируемый Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ реестр. Теперь регистрируемый в упомянутом списке софт должен быть совместимым как минимум с двумя российскими операционными системами.

По словам ведомства, поддержка двух ОС из реестра необходима для работы продуктов в единой программной среде. В случае программно-аппаратных комплексов требуется совместимость только с одной операционной системой. При этом Минцифры, как отмечается, отберёт наиболее зрелые платформы с учётом проверки на дополнительные критерии, чтобы облегчить выбор разработчикам. Требования будут вступать в силу поэтапно: они распространятся на большинство классов прикладного ПО с 2026 года, а на промышленные решения — с 2028-го. Для софта, уже включённого в реестр, готовится отдельный план проверки.

Кроме того, в соответствии с новыми правилами, ПО государственных компаний будет включаться в реестр только при отсутствии в нём соответствующих аналогов. Данное требование направлено на поддержку продвижения коммерческих продуктов. Госорганизации могут разрабатывать и включать своё ПО в реестр при условии коммерциализации с ежегодным подтверждением. Доля продаж такого софта аффилированным лицам не должна превышать 30 процентов. Требование касается только некоторых классов софта, где уже есть зрелые отечественные решения: это, в частности, ОС, офисные пакеты, СУБД, антивирусы.

Разработчики также могут воспользоваться добровольной проверкой своих продуктов на соответствие дополнительным требованиям: это поддержка российских микропроцессоров, сертификатов безопасности, отсутствие уязвимостей и пр. Продукты, прошедшие проверку, получат преференции при госзакупках. Вместе с тем несоответствие дополнительным требованиям не станет препятствием для включения ПО в реестр и не приведёт к исключению из него, заявляет Минцифры.

2025 год был богатым на юбилеи и круглые даты. В прошлом году полувековой (!) рубеж перешагнула компания Microsoft, оказавшая существенное влияние на развитие индустрии программного обеспечения и IT в целом. 40-летие отпраздновали табличный процессор Excel и одна из самых первых систем с графическим интерфейсом Windows 1.0. По тридцать пять лет разменяли первая версия графического редактора Adobe Photoshop и ОС Windows 3.0. Тридцатилетний юбилей отметили язык Java, интерпретатор JavaScript, свободно распространяемый графический редактор GNU Image Manipulation Program (GIMP) и легендарная Windows 95, завоевавшая сердца миллионов пользователей вычислительной техники во всём мире. 25-летнюю отметку в своём развитии преодолел офисный пакет с открытым исходным кодом OpenOffice.org. Десятилетие разменяли Windows 10 и платформа DirectX 12. Вот сколько именинников!

Время летит неумолимо быстро, и остаётся надеяться, что наступивший 2026-й порадует нас только хорошими новостями и интересными новинками в сфере программного обеспечения. С наступившим новым годом, друзья!

