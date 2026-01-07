Игровой ноутбук с раздвигающимся до 24 дюймов экраном: Lenovo представила Legion Pro Rollable

Компания Lenovo официально представила концепт игрового ноутбука Legion Pro Rollable. Устройство оснащено гибким сворачивающимся горизонтально дисплеем Lenovo PureSight OLED, который может менять размер с 16 до 24 дюймов.

Ноутбук основан на платформе Legion Pro 7i. В составе устройства заявлены процессоры серии Intel Core Ultra, а также флагманская мобильная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090.

Гибкий дисплей ноутбука имеет три режима. В обычном состоянии размер экрана составляет 16 дюймов (так называемый Focus Mode). При нажатии на специальную кнопку дисплей горизонтально увеличивается в размере до 21,5 дюйма (Tactical Mode), а при повторном нажатии — до 24 дюймов (Arena Mode). Последний режим ориентирован на киберспортсменов, привыкших тренироваться с использованием 24-дюймовых десктопных мониторов.

В дисплее используется двухмоторный механизм, основанный на системе натяжения, который одновременно выдвигает OLED-экран с обеих сторон. Панель перемещается по траектории с низким трением и находится под контролируемым натяжением, что должно помочь сохранить ровность поверхности во всех режимах — 16, 21,5 и 24 дюйма. Моторы настроены на бесшумную и плавную работу, поэтому механизм не будет привлекать внимания на сцене или в буткемпе.

Используемые в составе ноутбука контроллеры Lenovo LA Core (LA1 + LA3) и технология Lenovo AI Engine+ обеспечивают интеллектуальную настройку частоты кадров и автоматическую регулировку энергопотребления в режиме реального времени для поддержания высокой производительности при высоких нагрузках.

Для устройства также заявлена функция Smart FPS на базе ИИ-алгоритмов, которая динамически корректирует настройки для обеспечения плавной и стабильной игры.