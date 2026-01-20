Обзор телевизора Sber SDX-43U4169

Герой обзора — младшая, и потому самая доступная, модель из серии телевизоров под маркой Sber с QLED-панелями размером от 43 до 65 дюймов. Программная часть устройств основана на Android с графическим интерфейсом «Салют ТВ» и интеграцией облачных сервисов «Сбера», но при этом допускает установку сторонних программ из APK-архивов.

43-дюймовый экран Sber SDX-43U4169 относится к VA-семейству, которое обеспечивает высокую паспортную контрастность 5 000:1, но яркость тут небольшая — 300 кд/м². Благодаря подсветке с квантовыми точками (краевой) цветовой охват превосходит стандарт sRGB (насколько именно — проверим в тестах). Частота обновления матрицы — 60 Гц.

Смарт-часть телевизора основана на чипе Amlogic AMLT963D4, который содержит четыре ядра ARM Cortex-A55. Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайт, а встроенного накопителя — 32 Гбайт.

Производитель Sber Модель SDX-43U4169 Диагональ экрана, дюймов 43 Тип панели VA Разрешение 3840 × 2160 Заявленная яркость, кд/м2 300 Заявленная контрастность, :1 5 000 Макс. частота обновления, Гц 60 Мощность акустической системы, Вт Н/И Операционная система Android + Салют ТВ CPU 4 × ARM Cortex-A55, 1,9 ГГц GPU Mali G57 Объем оперативной памяти, Гбайт 2 Объем встроенного накопителя, Гбайт 32 Внешние разъемы ввода-вывода 3 × HDMI 2.0; 1 × TRRS 3.5 мм (композитное видео + стереозвук); 1 × USB 2.0 Type-A; 1 × USB 3.0 Type-A; 1 × TOSLINK; 1 × Ethernet; 1 × F; 1 × Belling-Lee; 1 × CI+ Беспроводная сеть IEEE 802.11ac 2,4/5 ГГц; Bluetooth ТВ-тюнер ATV/DTV Масса, кг 5,8 (без подставки); 6,1 (с подставкой) Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 956,4 × 70,9 × 556,8 (без подставки); 956,4 × 230,8 × 608,8 (с подставкой) Розничная цена (Россия), руб. От 29 999 (dns-shop.ru)

В период работы над обзором Sber SDX-43U4169 был доступен по цене от 29 999 руб.

⇡#Дизайн и конструкция

Спереди Sber SDX-43U4169 выглядит как типичный современный телевизор с условно безрамочным экраном, не считая декоративной панели внизу и выступа, в котором сосредоточены индикаторы, приемник ИК-сигнала и микрофон дальнего поля. Там же находится выключатель микрофона и кнопка включения устройства. Экран имеет полуглянцевое покрытие с умеренными антибликовыми свойствами.

Телевизор собран в довольно толстом корпусе с максимальной глубиной 70,9 мм, который опирается на комплектную металлическую подставку или монтируется на VESA-кронштейн размером 200 × 200 мм. Sber SDX-43U4169 без подставки весит всего лишь 6,1 кг, что облегчает крепление к пустотелой стене или на «руку» для монитора.

Кабель питания у Sber SDX-43U4169 несъемный. Все разъемы внешних интерфейсов сосредоточены на боку блока с «мозгами» устройства. Это три входа HDMI (поддержка ARC/eARC производителем не заявлена), миниджек для композитного видео (переходник с RCA в комплекте есть) и антенные разъемы двух видов. Кроме того, телевизор имеет два порта USB (стандарта 2.0 и 3.0), TOSLINK и Ethernet.

К телевизору прилагается минималистичный пульт дистанционного управления с кнопками для быстрого запуска российских видеосервисов. Для сопряжения используется ИК-канал, а затем — Bluetooth.

Телевизор работает под управлением Android с оболочкой «Салют ТВ», которая в общих чертах не так уж сильно отличается от знакомого интерфейса Android TV или Google TV. Ключевой особенностью «Салют ТВ» является глубокая интеграция с российскими киносервисами (такими, как Okko, KION, WINK и пр.) и, напротив, «деинтеграция» с облаком Google — вместо него предлагается собственное решение «Сбера». Есть и голосовой помощник с ИИ, который откликается на слово «Сбер».

В операционной системе установлены необходимые приложения для работы с локальным контентом, включая плеер VLC, а недостающие программы можно либо добавить из каталога «Салют ТВ» (в данный момент небольшого), либо установить вручную из APK-архива. Есть два способа установки: с внешнего накопителя через предустановленный файловый менеджер и через облачный сервис «Сбера». Первый надежнее, т.к. список APK-файлов, загруженных в облако, на телевизоре обновляется медленно.

Приятным сюрпризом графического интерфейса Sber SDX-43U4169 стало то, что ни в одном разделе или меню мы не столкнулись с ощутимой задержкой реакции на ввод: для множества смарт-ТВ, включая и более дорогие модели, чем герой обзора, лаг — это норма. Другой неожиданностью оказалась поддержка внешних накопителей с файловой системой ExFAT. NTFS также поддерживается, но без возможности записи. К портам USB можно подключить и манипуляторы, включая обычную клавиатуру и мышь.

Телевизор без проблем воспроизводит локальное видео с разрешением 4К в форматах H.264, HEVC и AV1, причем кадровая частота 24 FPS реализована без чередования 3:2 (опять-таки, в укор многим из более дорогих аналогов). А вот работа с внешними источниками сигнала имеет предсказуемые ограничения: глубина цвета в режиме RGB не превышает 8 бит на канал, EDID не передает данных о яркости и базовых цветах в HDR и, судя по предварительным тестам, телевизор не принимает метаданные HDR. Впрочем, при паспортной яркости 300 кд/м² поддержка HDR здесь — лишь для галочки. Хорошо, что есть возможность установить динамический диапазон HDMI, а специальный игровой режим ощутимо снижает лаг.

Меню настроек изображения в Sber SDX-43U4169 весьма аскетично: есть четыре предварительно настроенных режима и несколько индивидуальных настроек, включая цветовую температуру, шумоподавление и вездесущий MEMC.

Тестирование, как обычно, было выполнено при выключенных функциях постобработки изображения, а цветовую температуру мы оставили в значении по умолчанию. Как выяснилось, в любом из четырех режимов максимальная яркость экрана даже превосходит заявленные 300 кд/м², а контрастность составляет как минимум 6 442:1 — это превосходный результат даже по меркам VA-панелей. В силу того, что перед нами не OLED, точечная яркость не зависит от средней яркости кадра.

SDR Режим изображения Яркость белого, кд/м2 Яркость черного, кд/м2 Макс. контрастность, :1 APL 2 % APL 100 % Стандартный 335 335 0,052 6 442 Динамичный 335 335 0,052 6 442 Мягкий 340 340 0,051 6 667 Игра 340 340 0,051 6 667

Благодаря квантовым точкам диапазон оттенков Sber SDX-43U4169 намного превосходит площадь пространства sRGB. Если сравнивать со стандартом P3, речь идет о покрытии лишь на 86–87 %, но и это хорошо для телевизора с настолько низкой ценой.

Цветовая температура завышена до 8 000 К, но, если закрыть глаза на часто встречающийся пик при яркости в 10 %, демонстрирует неплохую стабильность.

Кривая передаточной функции имеет правильную форму и мало отличается от степенной функции с показателем степени 2,2 в режиме изображения «стандартный».

График баланса серого является развернутой формой графика цветовой температуры и демонстрирует явный перевес синего канала в любом из предустановленных режимов.

Замеры точности цветопередачи были выполнены в эталонном пространстве sRGB с поправкой на сбитую точку белого. Средняя величина Delta E в пределах трех единиц связана по большей части с перенасыщенными базовыми цветами, а в остальном результат очень даже неплох для бюджетного телевизора до калибровки.

А вот к равномерности яркости возникли большие претензии. Благодаря высокой нативной контрастности на темном кадре не видно паразитной засветки, но пиковая яркость в углах падает на величину вплоть до 112 кд/м², и это хорошо заметно на светлом фоне.

⇡#Качество изображения после калибровки

Для того, чтобы привести в норму точку белого, достаточно понизить яркость зеленого и синего каналов до 49 и 45 в меню настройки цветовой температуры. Кроме того, мы выполнили калибровку с помощью поправочных кривых в LUT видеокарты. Поскольку изображение Sber SDX-43U4169 изначально не имеет масштабных дефектов, пиковая яркость в результате перечисленных манипуляций уменьшилась лишь до 311 кд/м², что все еще превосходит паспортную величину. Цветовой охват в процентах площади P3 и вовсе не пострадал.

Средняя цветовая температура приблизилась к стандартным 6 500 К, а размах ее колебаний заметно снизился.

Кривая передаточной функции теперь совпадает со степенной функцией с показателем степени 2,2.

Баланс серого также удалось стабилизировать.

Встроенная акустическая система имеет небольшой запас громкости — всего 63,5 дБА на расстоянии 2 м от экрана, а частоты ниже 125 Гц практически отсутствуют в АЧХ. Зато звук выше 125 Гц субъективно свободен от каких-либо резонансов.

Телевизоры с небольшим размером экрана и низкой ценой вызывают предсказуемый скепсис. Но, в отличие и от некоторых более дорогих аналогов, Sber SDX-43U4169 оказался устройством с честными паспортными характеристиками, а в определенных аспектах герой обзора даже превосходит ожидания.

Ограничения устройства ожидаемы и приемлемы в контексте его стоимости. Так, сравнительно низкая яркость экрана не позволяет говорить даже о компромиссной реализации HDR, а частота обновления не превышает 60 Гц. Зато VA-панель имеет впечатляющую контрастность, цветовой охват в 87 % пространства P3 и недурно настроена из коробки. Крупным изъяном экрана можно назвать только неравномерную подсветку. Необходимость устанавливать приложения вручную из APK-файлов вызывает определенные неудобства, но в остальном оболочка «Салют ТВ» мало отличается от знакомой Android TV или Google TV. Наконец, с функциональной стороны Sber SDX-43U4169 приятно удивил тем, что лаг графического интерфейса ОС минимален, поддерживаются внешние накопители с файловой системой ExFAT, а видео в 24 FPS воспроизводится без чередования 3:2.