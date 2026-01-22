Meta✴ готова раздать $2 млн в грантах на поддержку компаний и стартапов, использующих её умные очки

Появление новой категории устройств на рынке не всегда сопровождается взрывным ростом спроса, поскольку покупателям порой приходится пояснять, зачем им могут потребоваться. Meta✴ Platforms взялась за поддержку тех компаний и стартапов, которые демонстрируют положительный эффект от внедрения её умных очков.

Программа, заявки на участие в которой американские организации смогут подать до 9 марта текущего года, в общей сложности подразумевает выделение грантов на сумму почти $2 млн, которые могут быть распределены между 30 организациями и разработчиками. Meta✴ намерена распределять гранты как среди тех, кто уже активно использует умные очки её производства, так и молодых разработчиков, которые предлагают инновационные способы применения этих устройств.

Предусмотрено 15 грантов по $25 000 и 10 грантов по $50 000 в категории «акселератор», которые призваны помочь организациям любого размера масштабировать применение ИИ-очков Meta✴. Кроме того, в категории «катализатор» для стартапов будет выделено пять грантов по $200 000. Как добавляет Meta✴, профильное сообщество разработчиков и эксплуатантов умных очков этой марки уже насчитывает более 80 участников, и за счёт распределения грантов компания собирается его расширить. Гранты будут распределяться только на территории США.

Приводятся и примеры использования умных очков Meta✴ в социальной и прикладной сфере. Компания Agerpoint примеряет их для оценки состояния урожая в сельскохозяйственной отрасли. Один из университетских тренеров использует очки Ray-Ban Meta✴ для контроля за состоянием здоровья спортсменов и ведения статистики травм в игровых видах спорта. Информация вводится в голосовом формате в масштабе реального времени. В Университете Сан-Диего будущие деятели киноискусства используют умные очки для предварительной раскадровки сцен и поиска лучших точек для съёмки. Процесс подготовки к началу работы над кинофильмом в этом случае значительно упрощается и ускоряется.