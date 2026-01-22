Сегодня 22 января 2026
Meta✴ готова раздать $2 млн в грантах на поддержку компаний и стартапов, использующих её умные очки

Появление новой категории устройств на рынке не всегда сопровождается взрывным ростом спроса, поскольку покупателям порой приходится пояснять, зачем им могут потребоваться. Meta Platforms взялась за поддержку тех компаний и стартапов, которые демонстрируют положительный эффект от внедрения её умных очков.

Источник изображения: Unsplash, Bakir Custovic

Источник изображения: Unsplash, Bakir Custovic

Программа, заявки на участие в которой американские организации смогут подать до 9 марта текущего года, в общей сложности подразумевает выделение грантов на сумму почти $2 млн, которые могут быть распределены между 30 организациями и разработчиками. Meta намерена распределять гранты как среди тех, кто уже активно использует умные очки её производства, так и молодых разработчиков, которые предлагают инновационные способы применения этих устройств.

Предусмотрено 15 грантов по $25 000 и 10 грантов по $50 000 в категории «акселератор», которые призваны помочь организациям любого размера масштабировать применение ИИ-очков Meta. Кроме того, в категории «катализатор» для стартапов будет выделено пять грантов по $200 000. Как добавляет Meta, профильное сообщество разработчиков и эксплуатантов умных очков этой марки уже насчитывает более 80 участников, и за счёт распределения грантов компания собирается его расширить. Гранты будут распределяться только на территории США.

Приводятся и примеры использования умных очков Meta в социальной и прикладной сфере. Компания Agerpoint примеряет их для оценки состояния урожая в сельскохозяйственной отрасли. Один из университетских тренеров использует очки Ray-Ban Meta для контроля за состоянием здоровья спортсменов и ведения статистики травм в игровых видах спорта. Информация вводится в голосовом формате в масштабе реального времени. В Университете Сан-Диего будущие деятели киноискусства используют умные очки для предварительной раскадровки сцен и поиска лучших точек для съёмки. Процесс подготовки к началу работы над кинофильмом в этом случае значительно упрощается и ускоряется.

