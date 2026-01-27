У Саудовской Аравии закончились деньги на «лежачий небоскрёб» The Line — теперь его сильно урежут и используют для ИИ

Инициированный около восьми лет назад наследным принцем Мухаммедом бин Салманом (Mohammed bin Salman) проект Neom в Саудовской Аравии задумывался как гигантский футуристический город-государство на побережье Красного моря. Центральным элементом проекта площадью с Бельгию должен был стать «лежачий небоскрёб» The Line — городской комплекс длиной до 170 км, высотой 500 м и шириной 200 м для проживания миллионов людей. Но реальность сказала своё «нет».

Как сообщают информированные источники, после многолетних задержек, значительного превышения бюджета и отсутствия ожидаемых иностранных инвестиций руководство Саудовской Аравии начало масштабный пересмотр плана развития Neom с целью оптимизации затрат и повышения реалистичности проекта. Новые планы в сильно урезанном виде будут оформлены к концу первого квартала 2026 года или немного позже.

В частности, планы по строительству «лежачего небоскрёба» радикально изменятся, а другие компоненты, включая горнолыжный курорт Trojena, изначально планировавшийся как площадка для Азиатских зимних игр 2029 года, также будут уменьшены или изменены. Курорт Trojena уже выведен за рамки зимних игр 2029 года, и его судьба под вопросом. Основная цель реконструкции проекта Neom — перейти к более реалистичным и экономически устойчивым направлениям, таким как создание центров обработки данных и ИИ-хабов, используя уже построенную инфраструктуру.

В пользу использования проекта для задач ИИ и обработки данных приводится такой довод, как наличие больших объёмов морской воды в пределах досягаемости комплекса. Вода будет использоваться для охлаждения дата-центров, хотя для этого её придётся опреснять и очищать, что потребует достаточно высоких затрат на эксплуатацию очистных сооружений. С другой стороны, в регионе наблюдается избыток солнечной энергии, что сделает питание ЦОД экологически чистым.

Ранее сообщалось, что для строительства только фундамента города The Line проект Neom на годы стал крупнейшим потребителем бетона в мире. Отказ от дальнейшего строительства или его сокращение, следует понимать, ударит по отрасли производства бетона. Поскольку это был мировой потребитель данного ресурса, проблемы могут возникнуть у множества мировых экономик. Это напрямую не относится к сфере интересов нашего сайта, но последствия могут затронуть рынок электроники, как произошло во время кризиса неплатежей чуть больше десяти лет назад после кризиса строительной отрасли в США.

Но есть и хорошие новости. Проект Neom грозил изменить климат в регионе и, возможно, не самым лучшим образом. Теперь скорпионам, ящеркам, бакланам, змеям и другой живности будет создано меньше угроз.