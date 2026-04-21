Обзор MSI MEG X870E ACE MAX: царица-мать!

Мое знакомство с материнскими платами серии MEG ACE началось в 2018 году — тогда к нам в тестовую лабораторию приехала модель MEG Z390 ACE, поддерживающая процессоры Core восьмого и девятого поколений. С тех пор MSI постоянно выпускает новинки — причем как для массовых платформ Intel, так и для AMD. Герой сегодняшнего обзора — модель MEG X870E ACE MAX — удержит статус топовой платы в классе долго, ведь экосистема AM5 в ближайшем будущем приютит минимум еще одно новое поколение чипов Ryzen. Значит, потенциальный обладатель этой материнки получит максимум возможностей платформы уже сейчас.

⇡#Технические характеристики и комплектация

MEG X870E ACE MAX — один из флагманов среди материнских плат для платформы AMD. И однозначный флагман, если мы говорим о форм-факторе ATX. Используя карточную терминологию, джокером в ассортименте АМ5-устройств MSI является серия GODLIKE. Однако эти устройства тайваньского производителя используют форм-фактор E-ATX. Основные характеристики MEG X870E ACE MAX указаны в таблице ниже.

MSI MEG X870E ACE MAX Поддерживаемые процессоры Ryzen 7000, Ryzen 7000X3D, Ryzen 8000G, Ryzen 9000, Ryzen 9000X3D Чипсет X870E Подсистема памяти 4 × UDIMM, до 256 Гбайт DDR5-4800-8400 Слоты расширения 1 × PCI Express x16 5.0

1 × PCI Express x8 5.0

2 × PCI Express x4 5.0 Интерфейсы накопителей 2 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 5.0

1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

1 × M.2 (Socket 3, 2280/22110) с поддержкой PCI Express x4 4.0

1 × M.2 (Socket 3, 2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

4 × SATA 6 Гбит/с Локальная сеть 1 × Realtek 8126, 10/100/1000/2500/5000 Мбит/с

1 × Marvell AQC113CS 10/100/1000/2500/5000/10000 Мбит/с Беспроводное соединение 1 × Qualcomm QCNCM865, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (2,4/5/6 ГГц) + Bluetooth 5.4 Аудиоподсистема Realtek ALC4082 + ESS9219Q Combo DAC/HPA Внутренние интерфейсы 3 × ARGB LED

1 × RGB LED

1 × F-Audio

1 × JCI

1 × TPM

1 × DASH

2 × T_SEN

2 × USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen1 Type A

1 × USB 3.2 Gen2 Type C Интерфейсы на задней панели 1 × HDMI 2.1

9 × USB 3.2 Gen2 Type-A

2 × USB 3.2 Gen2 Type-C

2 × USB4

1 × S/PDIF Out

2 × RJ-45

2 × 3,5 мм Форм-фактор ATX, 305 × 244 мм Цена от 65 000 руб.

В комплекте с устройством поставляются:

выносная Wi-Fi-антенна;

стикеры, наклейки, паспорт устройства и гид по установке материнской платы;

четыре SATA-кабеля;

удлинитель EZ Front Panel Cable, упрощающий подключение органов управления корпуса;

переходник для фирменного коннектора EZ Conn V2;

тройник для подключения дополнительных ARGB-лент;

две термопары;

USB-накопитель с драйверами;

дополнительный крепеж для SSD форм-фактора M.2.

Как уже было сказано, MEG X870E ACE MAX использует форм-фактор ATX — следовательно, плата поместится в абсолютном большинстве корпусов типоразмеров midi- и full-tower. В основе устройства лежит 8-слойный текстолит.

Материнка смотрится… брутально. Во многом — из-за внушительного «доспеха», состоящего из нескольких радиаторов. Так как речь идет об игровом устройстве, сразу же рождается ассоциация героя сегодняшнего обзора с легендарными наемниками Найт-Сити, обвешенными имплантами на грани киберпсихоза. Подсистема питания устройства охлаждается двумя радиаторами, объединенными парой медных теплотрубок; посадочные места под установку SSD скрыты быстросъемными алюминиевыми панелями M.2 Shield Frozr; на микросхемы чипсета «надета» длиннющая теплосъемная пластина — и это далеко не все.

Так, оборотная сторона печатной платы MEG X870E ACE MAX оснащена металлическим бекплейтом. Он решает несколько задач. Во-первых, рамка увеличивает жесткость всей конструкции. Плату можно использовать в том числе и для экстремального разгона — значит, к устройству, установленному на стенде горизонтально, могут подключаться тяжеленные стаканы для заливки жидкого азота. В частности, в MSI утверждают, что жесткая рамка не дает текстолиту прогибаться во время установки модулей ОЗУ и крупногабаритных видеокарт. Во-вторых, пластина выполняет функцию еще одного радиатора, отводя тепло от элементов конвертера питания с обратной стороны печатной платы.

А еще детали MEG X870E ACE MAX оснащены RGB-подсветкой. В приложении MSI Center мы можем настроить визуальные эффекты для логотипа с драконом, размещенного над I/O-панелью, и надписи “ACE” на радиаторе для SSD.

Заметили, да? На обратной стороне печатной платы распаян M.2-слот — у MEG X870E ACE MAX их насчитывается аж пять штук.

Два порта работают в режиме PCI Express 5.0, остальные — в режиме PCI Express 4.0. К сожалению, некоторые слоты расширения делят пропускную способность с другими интерфейсами платы. Общие линии PCI Express получили разъемы PCI_E3 и M.2_1. Если используется первый порт, то второй работает в режиме PCI Express x2 5.0. При использовании M.2-разъема в полноформатном режиме PCI Express x4 5.0 (настраивается в BIOS) слот PCI_E3 отключается полностью. А еще пропускная способность разделена между разъемами USB4 на I/O-панели и портом M.2_2. Схема работы та же: после установки SSD максимально допустимая скорость передачи данных указанных ранее интерфейсов снизится вдвое. Порт M.2_2 можно перевести в режим работы PCI Express x4 5.0 в меню BIOS, но тогда разъемы USB4 отключатся.

Четыре порта M.2 из пяти оснащены радиаторами M.2 Shield Frozr. Производитель на своем сайте делает акцент на концепциях one-finger, one hand, one step, one glance и one click. Если говорить коротко, то все манипуляции с платой во время сборки ПК производятся без какого-либо труда. Вообще. Радиаторы для SSD снимаются одним движением пальца. То же самое можно сказать и про видеокарту, ведь основной PEG-порт оснащен фирменной защелкой EZ PCIe Release. Защитная рамка на I/O-панели уже установлена. Даже антенна беспроводного модуля платы подключается без необходимости что-либо закручивать.

Основных слотов расширения у MEG X870E ACE MAX три. Порты PCI_E1 и PCI_E2 дополнительно армированы и подключены напрямую к центральному процессору. Они работают либо в режиме «x16+x0», либо в «x8+x8». На коробке от устройства написано: “Ready for AI PC”. Действительно, герою обзора по силам стать ключевым компонентом мощной рабочей станции, использующей пару дискретных видеокарт для ИИ-вычислений. Сложностей со сборкой ПК у вас не возникнет: основные слоты PEG разведены так, что вы без проблем подключите к плате даже самые крупные версии GeForce RTX 5090.

Третий слот PCI Express x4 тоже подключен к центральному процессору. Коннектор лишен защелки — следовательно, в него можно установить любые дискретные карты с интерфейсом PCI Express.

Кстати, в нижней части печатной платы распаян 8-пиновый разъем питания PCI-E. С его помощью PEG-портам обеспечивается более стабильная подача электроэнергии. Еще один дополнительный 6-пиновый разъем PCI-E расположен рядом с основном коннектором питания ATX. Подключите к нему кабель блока питания, чтобы внутренний порт USB Type-C заработал в том числе в режиме быстрой подзарядки гаджетов, обеспечивая передачу до 60 Вт электроэнергии.

Как уже было сказано, MEG X870E ACE MAX — это материнка для оверклокеров. Для удобства управления системой на плате есть:

внешние кнопки включения и перезагрузки;

индикатор POST-кодов, дополнительно показывающий температуру центрального процессора;

перемычка JLN1, позволяющая загрузиться системе, охлаждаемой жидким азотом;

джампер JOCFS1, активирующий загрузку системы с настройками по умолчанию;

кнопки сброса настроек BIOS и включения функции обновления прошивки с USB-носителя;

клавиша Smart Button, на которую можно повесить разные функции;

переключатель между микросхемами BIOS;

ползунок LED_SW1, включающий и выключающий все индикаторы на плате;

разъемы V-Check Points, позволяющие в режиме реального времени измерять мультиметром напряжение ядер центрального процессора, SoC и оперативной памяти;

два коннектора T_SEN, к которым подключаются термопары;

колодка JDASH1, к которой подключается внешний модуль управления MSI (в комплект не входит);

индикаторы EZ Debug LED, указывающие, какой этап инициализации системы производится во время включения ПК.

Плата оснащена девятью 4-пиновыми коннекторами для подключения вентиляторов корпуса и систем охлаждения. Присутствуют колодки для крыльчатки кулера CPU, помпы СЖО и корпусных «карлсонов» — стандартный набор, казалось бы. Однако в нижней части печатной платы расположен разъем W_FLOW1 — он пригодится для подключения датчика скорости потока хладагента СЖО. Плюс рядом с основным коннектором питания распаяна колодка EZ Conn V2 — к ней подключаются фирменные вентиляторы MSI с RGB-подсветкой.

На I/O-панели нашлось сразу девять USB-портов A-типа. Медленных разъемов среди них нет. А еще устройство оснащено сразу четырьмя портами C-типа, два из которых соответствуют стандарту USB4. Как видите, с функциональностью у MEG X870E ACE MAX полный порядок.

Встроенный звук устройства основан на кодеке Realtek ALC4082. Он обеспечивает разрешение сигнала до 32 бит и 384 кГц. Тракт включает ЦАП ESS ESS9219Q, осциллятор и специальные японские конденсаторы. Каждый канал звуковой подсистемы разведен по разным слоям PCB, чтобы они не мешали друг другу.

Проводное сетевое подключение обеспечивается быстрыми процессорами Marvell и Realtek.

Дизайн радиаторов, охлаждающих детали конвертера питания платы, получил название Wavy Fin. В этом плане система охлаждения полевых транзисторов и дросселей MEG X870E ACE MAX очень похожа на ту, что используется в кулерах для процессоров и видеокарт. То есть в конструкции применены тонкие алюминиевые ребра, насаженные на медные теплотрубки. Термоинтерфейсом выступают толстые плотные прокладки с теплопроводностью 9 Вт/(м⋅К).

Подсистема питания MEG X870E ACE MAX работает по схеме «2×9+2+1» под управлением ШИМ-контроллера Renesas RAA229620. Для напряжений VCore и SoC используются транзисторные сборки Renesas R2209004. Каждый такой элемент выдерживает нагрузку до 110 А. Misc-фаза состоит из драйвера AOZ5516QI (55 A) от Alpha & Omega Semiconductor.

Было бы странно, если бы MEG X870E ACE MAX получила прошивку с урезанным набором функций и технологий. Наоборот, плата обладает всем необходимым инструментарием, позволяющим максимально дотошно оптимизировать собственную систему. Речь идет о новинке, и к моменту написания обзора для MEG X870E ACE MAX вышло пять версий BIOS. На данный момент актуальной значится модификация прошивки E7E85AMSI.1A33, получившая апдейт микрокода AGESA PI-1.3.0.0 и предустановки по разгону очередного чипа AMD — 16-ядерного Ryzen 9 9950X3D2.

Click BIOS X

Параметры процессора и памяти, прямо влияющие на производительность, собраны в специальном разделе Overclocking. Здесь открывается доступ ко всему, что может потребоваться при тонкой настройке системы: к частотам процессора, BCLK и FCLK, делителям UCLK и памяти, таймингам памяти, а также к напряжениям. Интервалы изменений основных настроек приведены в таблице. Отдельно отмечу наличие в BIOS полнофункционального меню Precision Boost Override, куда вынесены не только опции для управления лимитами потребления процессора, но и регулировки функции Curve Optimizer. Кроме того, здесь же MSI предлагает предопределенные профили PBO, настроенные на разные варианты максимального потребления процессора либо на его разные целевые температуры.

В меню Hardware Monitor нам позволено настроить частоту вращения всех подключенных к материнской плате вентиляторов. Плата поддерживает регулировку как в режиме PWM, так и в DC — то есть мы можем настраивать частоту вращения даже «карлсонов» без ШИМ. Параметры работы крыльчаток привязываются к показателям четырех датчиков: ядер процессора, системы, конвертера питания или чипсета.

Кроме того, полезной может быть функция Memory Try It!, которая предлагает готовые профили настроек памяти для тех, кто не готов тратить время на ручной подбор параметров. Еще одна фишка — функция Latency Killer. По словам производителя, после ее активации задержки работы оперативной памяти уменьшаются до 12 % при использовании высокочастотных модулей.

MSI MEG X870E ACE MAX (BIOS E7E85AMSI.1A33) Напряжение, мин./макс. значения и шаг, В CPU Offset Voltage(-) -0,45/0,45 0,005 CPU Core Voltage 0,9/2,0 0,005 CPU NB/SoC Voltage 0,8/1,3 0 , 005 Global VDDG CCD Voltage 0,65/1,65 0 , 01 Global VDDG IOD Voltage 0,65/1,65 0 , 01 VDDP Voltage Adjust 0,0/1,3 0 , 005 VDD MISC Voltage 0,7/1,3 0 , 01 DRAM Voltage 0,8/1,43 0 , 01 DRAM VDDQ Voltage 0,8/1,43 0 , 01 DRAM VPP Voltage 1,5/2,13 0 , 01 CPU VDDIO Voltage 0,8/2,2 0 , 01 CPU 1P8 Voltage 1,6/2.2 0 , 01 CHIPSET 1P8 Voltage 1,6/1,95 0 , 01 CHIPSET Core Voltage 0,85/1,5 0 , 01 Load-Line Calibration CPU (уровни) 8 NB/SoC 8 Дополнительно Настройка первичных таймингов Предусмотрена Настройка вторичных и третичных таймингов Предусмотрена Профили настроек BIOS Есть, 6 профилей Очистка SSD Предусмотрена Настройка вращения вентиляторов Предусмотрена Изменение BCLK Предусмотрено, 50-655 МГц Автоматический разгон процессора Предусмотрен (PBO) Автоматический разгон памяти Предусмотрен Обновление BIOS без включения платы Предусмотрено Датчики температуры Chipset A, Chipset B, MOS, System, T_SEN 1, T_SEN 2

⇡#Стенд и методика тестирования

Для тестирования материнской платы я собрал довольно мощный игровой ПК. Перечень всех используемых в сборке комплектующих приведен в таблице ниже.

Конфигурация тестового стенда Центральный процессор AMD Ryzen 7 7700 Материнская плата (версия BIOS) MSI MEG X870E ACE MAX Оперативная память TeamGroup T-FORCE DELTA RGB FF3D532G6000HC38ADC01, DDR5-6000, 2 × 16 Гбайт

Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, DDR5-8000, 2 × 16 Гбайт Основной накопитель Intel 760p, 2 Тбайт Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT, 16 Гбайт Блок питания MSI MEG Ai1600T PCIE5, 1,6 кВт Процессорный кулер Fractal Design Celsius 36 Корпус Открытый тестовый стенд Монитор Acer S277HK, 27", Ultra HD Операционная система Windows 11 ПО для видеокарт AMD Adrenalin 26.3.1 Дополнительное оборудование Тепловизор Fluke Ti400 Шумомер Mastech MS6708 Ваттметр watts up? PRO

Процессор и подсистема питания материнских плат нагружались программой Cinebench R26. Практика показывает, что среди профессионального ПО существуют рабочие приложения, способные максимально нагружать чипы Ryzen, — в некоторых случаях потребление электроэнергии превышает 200 Вт. Следовательно, стабильная работа компьютера в таких программах является гарантией того, что система впоследствии не будет перегреваться, троттлить и работать нестабильно.

В стендах использовалась необслуживаемая СВО Fractal Design Celsius. Получается, конвертер питания материнской платы во время тестирования никак дополнительно не охлаждался. Стоит помнить и о том, что в реальной жизни любая из протестированных мной материнок будет установлена в компьютерном корпусе, и в зависимости от окружающих условий представленные результаты могут как улучшиться, так и ухудшиться. Использование СЖО в стенде является попыткой определить критерии стабильной работы платы в любой ситуации.

Температура в помещении во время тестирования составляла 23 градуса Цельсия.

Тестирование проводилось в следующих приложениях и играх:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Full HD, Повышенный контраст игроков — вкл., технологии AMD и NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая», FSR — выкл.

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Full HD. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Для тестирования MEG X870E ACE MAX я собрал стенд c 8-ядерным Ryzen 7 7700 и Radeon RX 9070 XT.

Современные процессоры Ryzen, совместимые с массовой платформой AM5, хорошо изучены. Энергопотребление старших моделей в серии не превышает 200 Вт. Да, их можно разгонять, но делать это нет никакой необходимости. Прирост производительности окажется небольшим, а увеличение потребляемой мощности и нагрев — заметными. А так очевидно, что MEG X870E ACE MAX справится с любым совместимым чипом AMD, вышедшим в продажу. Даже при бессмысленном для 99,99 % пользователей разгоне. Предположу, что у платы не возникнет никаких проблем и с будущими новинками AMD — будь это очередные процессоры Ryzen девятитысячной серии или же долгожданное поколение Zen 6.

Герой обзора предоставляет пользователю любые инструменты по разгону и настройке системы. В наборе функций BIOS устройства присутствует возможность быстрого автоматического разгона центрального процессора — буквально за один клик мыши. После проведения всех процедур и перезагрузки системы тактовая частота тестового 8-ядерника увеличилась с 5,0-5,3 до 5,1-5,35 ГГц. Однако заметно выросли нагрев и энергопотребление чипа. Итог оказался ожидаемым: как всегда, лучшие результаты показывает ручное «вмешательство» пользователя в настройки устройства. Оверклокинг любого процессора AMD, что называется, в лоб не даст по-настоящему ощутимого эффекта. Да, мы «выжмем» из чипа дополнительные 300-400 МГц — однако такой разгон негативно сказывается на нагреве «камня», его энергопотреблении и уровне шума игровой сборки в целом. Наш выход — ручная настройка функции PBO 2 (Precision Boost Overdrive 2). После нехитрых манипуляций получится ускорить систему, но одновременно сделать ее тише и холоднее. Почему так происходит именно с процессорами Ryzen, вы можете подробно прочитать здесь.

Результаты тестирования в играх, Full HD, FPS (больше — лучше) Ryzen 7 7700, Radeon RX 9070 XT, DDR5-6000 (38-38-38-78) Ryzen 7 7700, Radeon RX 9070 XT, DDR5-8000 (38-48-48-84) Ryzen 7 7700, Radeon RX 9070 XT, DDR5-6400 (30-37-37-49) AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 420 180 422 181 433 199 PUBG: BATTLEGROUNDS 275 210 283 216 288 225 Baldur’s Gate III 117 75 124 78 140 93 Horizon Zero Dawn Remastered 160 105 166 110 178 121 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 129 87 131 88 140 98 Cyberpunk 2077 105 75 110 77 117 83 Средний прирост производительности, % +2,5 +2,5 +7,5 +11,9

Для MEG X870E ACE MAX заявлена поддержка оперативной памяти с эффективной частотой 8400 МГц. Список поддерживаемых планок ОЗУ — мое почтение. Важно понимать, что, в случае выбора действительно быстрой оперативной памяти, надо ориентироваться на комплекты, состоящие из пары одноранговых модулей. Для прочих конфигураций DDR5 заявлена поддержка ОЗУ стандарта DDR5-6400. То есть использование более быстрых «мозгов» может превратиться в лотерею, если вы используете планки не из списка совместимых с материнкой устройств.

Для тестирования MEG X870E ACE MAX я использовал комплекты ОЗУ TeamGroup T-FORCE DELTA RGB FF3D532G6000HC38ADC01 (DDR5-6000, 2 × 16 Гбайт, 38-38-38-78) и Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K (DDR5-8000, 2 × 16 Гбайт, 38-48-48-84) — оба набора без проблем «завелись» после включения своих самых быстрых профилей в BIOS. Кроме того, мне не составило большого труда настроить тайминги и частоту второго набора так, чтобы получить лучшие результаты системы в играх. В случае с платформой AM5 гнаться за быстрой оперативной памятью смысла нет.

Давайте будем откровенны: AM5 на сегодняшний день — это платформа, которая позволяет пользователю обойтись без дорогой навороченной платы. Надеюсь, с выходом процессоров Zen 6 ничего не изменится в этом плане. Я могу привести массу примеров материнок MSI, обеспечивающих стабильную работу современных чипов Ryzen, видеокарт GeForce и Radeon и быстрых твердотельных накопителей. Именно поэтому покупка такого устройства, как MEG X870E ACE MAX, преследует иные цели. Статусность, максимальные функциональность и надежность, нежелание мириться с компромиссами, сборка сложных, дорогих и неповторимых проектов — выбирайте любой подходящий для вас критерий. Герой сегодняшнего обзора отвечает всем этим пунктам.

Материнская плата MSI MEG X870E ACE MAX получает награду «Хардкор».