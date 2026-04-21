Обзор MSI MEG X870E ACE MAX: царица-мать!
⇣ Содержание
Мое знакомство с материнскими платами серии MEG ACE началось в 2018 году — тогда к нам в тестовую лабораторию приехала модель MEG Z390 ACE, поддерживающая процессоры Core восьмого и девятого поколений. С тех пор MSI постоянно выпускает новинки — причем как для массовых платформ Intel, так и для AMD. Герой сегодняшнего обзора — модель MEG X870E ACE MAX — удержит статус топовой платы в классе долго, ведь экосистема AM5 в ближайшем будущем приютит минимум еще одно новое поколение чипов Ryzen. Значит, потенциальный обладатель этой материнки получит максимум возможностей платформы уже сейчас.
⇡#Технические характеристики и комплектация
MEG X870E ACE MAX — один из флагманов среди материнских плат для платформы AMD. И однозначный флагман, если мы говорим о форм-факторе ATX. Используя карточную терминологию, джокером в ассортименте АМ5-устройств MSI является серия GODLIKE. Однако эти устройства тайваньского производителя используют форм-фактор E-ATX. Основные характеристики MEG X870E ACE MAX указаны в таблице ниже.
В комплекте с устройством поставляются:
⇡#Особенности матплаты
Как уже было сказано, MEG X870E ACE MAX использует форм-фактор ATX — следовательно, плата поместится в абсолютном большинстве корпусов типоразмеров midi- и full-tower. В основе устройства лежит 8-слойный текстолит.
Материнка смотрится… брутально. Во многом — из-за внушительного «доспеха», состоящего из нескольких радиаторов. Так как речь идет об игровом устройстве, сразу же рождается ассоциация героя сегодняшнего обзора с легендарными наемниками Найт-Сити, обвешенными имплантами на грани киберпсихоза. Подсистема питания устройства охлаждается двумя радиаторами, объединенными парой медных теплотрубок; посадочные места под установку SSD скрыты быстросъемными алюминиевыми панелями M.2 Shield Frozr; на микросхемы чипсета «надета» длиннющая теплосъемная пластина — и это далеко не все.
Так, оборотная сторона печатной платы MEG X870E ACE MAX оснащена металлическим бекплейтом. Он решает несколько задач. Во-первых, рамка увеличивает жесткость всей конструкции. Плату можно использовать в том числе и для экстремального разгона — значит, к устройству, установленному на стенде горизонтально, могут подключаться тяжеленные стаканы для заливки жидкого азота. В частности, в MSI утверждают, что жесткая рамка не дает текстолиту прогибаться во время установки модулей ОЗУ и крупногабаритных видеокарт. Во-вторых, пластина выполняет функцию еще одного радиатора, отводя тепло от элементов конвертера питания с обратной стороны печатной платы.
А еще детали MEG X870E ACE MAX оснащены RGB-подсветкой. В приложении MSI Center мы можем настроить визуальные эффекты для логотипа с драконом, размещенного над I/O-панелью, и надписи “ACE” на радиаторе для SSD.
Заметили, да? На обратной стороне печатной платы распаян M.2-слот — у MEG X870E ACE MAX их насчитывается аж пять штук.
Два порта работают в режиме PCI Express 5.0, остальные — в режиме PCI Express 4.0. К сожалению, некоторые слоты расширения делят пропускную способность с другими интерфейсами платы. Общие линии PCI Express получили разъемы PCI_E3 и M.2_1. Если используется первый порт, то второй работает в режиме PCI Express x2 5.0. При использовании M.2-разъема в полноформатном режиме PCI Express x4 5.0 (настраивается в BIOS) слот PCI_E3 отключается полностью. А еще пропускная способность разделена между разъемами USB4 на I/O-панели и портом M.2_2. Схема работы та же: после установки SSD максимально допустимая скорость передачи данных указанных ранее интерфейсов снизится вдвое. Порт M.2_2 можно перевести в режим работы PCI Express x4 5.0 в меню BIOS, но тогда разъемы USB4 отключатся.
Четыре порта M.2 из пяти оснащены радиаторами M.2 Shield Frozr. Производитель на своем сайте делает акцент на концепциях one-finger, one hand, one step, one glance и one click. Если говорить коротко, то все манипуляции с платой во время сборки ПК производятся без какого-либо труда. Вообще. Радиаторы для SSD снимаются одним движением пальца. То же самое можно сказать и про видеокарту, ведь основной PEG-порт оснащен фирменной защелкой EZ PCIe Release. Защитная рамка на I/O-панели уже установлена. Даже антенна беспроводного модуля платы подключается без необходимости что-либо закручивать.
Основных слотов расширения у MEG X870E ACE MAX три. Порты PCI_E1 и PCI_E2 дополнительно армированы и подключены напрямую к центральному процессору. Они работают либо в режиме «x16+x0», либо в «x8+x8». На коробке от устройства написано: “Ready for AI PC”. Действительно, герою обзора по силам стать ключевым компонентом мощной рабочей станции, использующей пару дискретных видеокарт для ИИ-вычислений. Сложностей со сборкой ПК у вас не возникнет: основные слоты PEG разведены так, что вы без проблем подключите к плате даже самые крупные версии GeForce RTX 5090.
Третий слот PCI Express x4 тоже подключен к центральному процессору. Коннектор лишен защелки — следовательно, в него можно установить любые дискретные карты с интерфейсом PCI Express.
Кстати, в нижней части печатной платы распаян 8-пиновый разъем питания PCI-E. С его помощью PEG-портам обеспечивается более стабильная подача электроэнергии. Еще один дополнительный 6-пиновый разъем PCI-E расположен рядом с основном коннектором питания ATX. Подключите к нему кабель блока питания, чтобы внутренний порт USB Type-C заработал в том числе в режиме быстрой подзарядки гаджетов, обеспечивая передачу до 60 Вт электроэнергии.
Как уже было сказано, MEG X870E ACE MAX — это материнка для оверклокеров. Для удобства управления системой на плате есть:
Плата оснащена девятью 4-пиновыми коннекторами для подключения вентиляторов корпуса и систем охлаждения. Присутствуют колодки для крыльчатки кулера CPU, помпы СЖО и корпусных «карлсонов» — стандартный набор, казалось бы. Однако в нижней части печатной платы расположен разъем W_FLOW1 — он пригодится для подключения датчика скорости потока хладагента СЖО. Плюс рядом с основным коннектором питания распаяна колодка EZ Conn V2 — к ней подключаются фирменные вентиляторы MSI с RGB-подсветкой.
На I/O-панели нашлось сразу девять USB-портов A-типа. Медленных разъемов среди них нет. А еще устройство оснащено сразу четырьмя портами C-типа, два из которых соответствуют стандарту USB4. Как видите, с функциональностью у MEG X870E ACE MAX полный порядок.
Встроенный звук устройства основан на кодеке Realtek ALC4082. Он обеспечивает разрешение сигнала до 32 бит и 384 кГц. Тракт включает ЦАП ESS ESS9219Q, осциллятор и специальные японские конденсаторы. Каждый канал звуковой подсистемы разведен по разным слоям PCB, чтобы они не мешали друг другу.
Проводное сетевое подключение обеспечивается быстрыми процессорами Marvell и Realtek.
Дизайн радиаторов, охлаждающих детали конвертера питания платы, получил название Wavy Fin. В этом плане система охлаждения полевых транзисторов и дросселей MEG X870E ACE MAX очень похожа на ту, что используется в кулерах для процессоров и видеокарт. То есть в конструкции применены тонкие алюминиевые ребра, насаженные на медные теплотрубки. Термоинтерфейсом выступают толстые плотные прокладки с теплопроводностью 9 Вт/(м⋅К).
Подсистема питания MEG X870E ACE MAX работает по схеме «2×9+2+1» под управлением ШИМ-контроллера Renesas RAA229620. Для напряжений VCore и SoC используются транзисторные сборки Renesas R2209004. Каждый такой элемент выдерживает нагрузку до 110 А. Misc-фаза состоит из драйвера AOZ5516QI (55 A) от Alpha & Omega Semiconductor.
⇡#BIOS
Было бы странно, если бы MEG X870E ACE MAX получила прошивку с урезанным набором функций и технологий. Наоборот, плата обладает всем необходимым инструментарием, позволяющим максимально дотошно оптимизировать собственную систему. Речь идет о новинке, и к моменту написания обзора для MEG X870E ACE MAX вышло пять версий BIOS. На данный момент актуальной значится модификация прошивки E7E85AMSI.1A33, получившая апдейт микрокода AGESA PI-1.3.0.0 и предустановки по разгону очередного чипа AMD — 16-ядерного Ryzen 9 9950X3D2.
Click BIOS X
Параметры процессора и памяти, прямо влияющие на производительность, собраны в специальном разделе Overclocking. Здесь открывается доступ ко всему, что может потребоваться при тонкой настройке системы: к частотам процессора, BCLK и FCLK, делителям UCLK и памяти, таймингам памяти, а также к напряжениям. Интервалы изменений основных настроек приведены в таблице. Отдельно отмечу наличие в BIOS полнофункционального меню Precision Boost Override, куда вынесены не только опции для управления лимитами потребления процессора, но и регулировки функции Curve Optimizer. Кроме того, здесь же MSI предлагает предопределенные профили PBO, настроенные на разные варианты максимального потребления процессора либо на его разные целевые температуры.
В меню Hardware Monitor нам позволено настроить частоту вращения всех подключенных к материнской плате вентиляторов. Плата поддерживает регулировку как в режиме PWM, так и в DC — то есть мы можем настраивать частоту вращения даже «карлсонов» без ШИМ. Параметры работы крыльчаток привязываются к показателям четырех датчиков: ядер процессора, системы, конвертера питания или чипсета.
Кроме того, полезной может быть функция Memory Try It!, которая предлагает готовые профили настроек памяти для тех, кто не готов тратить время на ручной подбор параметров. Еще одна фишка — функция Latency Killer. По словам производителя, после ее активации задержки работы оперативной памяти уменьшаются до 12 % при использовании высокочастотных модулей.
⇡#Стенд и методика тестирования
Для тестирования материнской платы я собрал довольно мощный игровой ПК. Перечень всех используемых в сборке комплектующих приведен в таблице ниже.
Процессор и подсистема питания материнских плат нагружались программой Cinebench R26. Практика показывает, что среди профессионального ПО существуют рабочие приложения, способные максимально нагружать чипы Ryzen, — в некоторых случаях потребление электроэнергии превышает 200 Вт. Следовательно, стабильная работа компьютера в таких программах является гарантией того, что система впоследствии не будет перегреваться, троттлить и работать нестабильно.
В стендах использовалась необслуживаемая СВО Fractal Design Celsius. Получается, конвертер питания материнской платы во время тестирования никак дополнительно не охлаждался. Стоит помнить и о том, что в реальной жизни любая из протестированных мной материнок будет установлена в компьютерном корпусе, и в зависимости от окружающих условий представленные результаты могут как улучшиться, так и ухудшиться. Использование СЖО в стенде является попыткой определить критерии стабильной работы платы в любой ситуации.
Температура в помещении во время тестирования составляла 23 градуса Цельсия.
Тестирование проводилось в следующих приложениях и играх:
Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
⇡#Тестирование
Для тестирования MEG X870E ACE MAX я собрал стенд c 8-ядерным Ryzen 7 7700 и Radeon RX 9070 XT.
Современные процессоры Ryzen, совместимые с массовой платформой AM5, хорошо изучены. Энергопотребление старших моделей в серии не превышает 200 Вт. Да, их можно разгонять, но делать это нет никакой необходимости. Прирост производительности окажется небольшим, а увеличение потребляемой мощности и нагрев — заметными. А так очевидно, что MEG X870E ACE MAX справится с любым совместимым чипом AMD, вышедшим в продажу. Даже при бессмысленном для 99,99 % пользователей разгоне. Предположу, что у платы не возникнет никаких проблем и с будущими новинками AMD — будь это очередные процессоры Ryzen девятитысячной серии или же долгожданное поколение Zen 6.
Герой обзора предоставляет пользователю любые инструменты по разгону и настройке системы. В наборе функций BIOS устройства присутствует возможность быстрого автоматического разгона центрального процессора — буквально за один клик мыши. После проведения всех процедур и перезагрузки системы тактовая частота тестового 8-ядерника увеличилась с 5,0-5,3 до 5,1-5,35 ГГц. Однако заметно выросли нагрев и энергопотребление чипа. Итог оказался ожидаемым: как всегда, лучшие результаты показывает ручное «вмешательство» пользователя в настройки устройства. Оверклокинг любого процессора AMD, что называется, в лоб не даст по-настоящему ощутимого эффекта. Да, мы «выжмем» из чипа дополнительные 300-400 МГц — однако такой разгон негативно сказывается на нагреве «камня», его энергопотреблении и уровне шума игровой сборки в целом. Наш выход — ручная настройка функции PBO 2 (Precision Boost Overdrive 2). После нехитрых манипуляций получится ускорить систему, но одновременно сделать ее тише и холоднее. Почему так происходит именно с процессорами Ryzen, вы можете подробно прочитать здесь.
Для MEG X870E ACE MAX заявлена поддержка оперативной памяти с эффективной частотой 8400 МГц. Список поддерживаемых планок ОЗУ — мое почтение. Важно понимать, что, в случае выбора действительно быстрой оперативной памяти, надо ориентироваться на комплекты, состоящие из пары одноранговых модулей. Для прочих конфигураций DDR5 заявлена поддержка ОЗУ стандарта DDR5-6400. То есть использование более быстрых «мозгов» может превратиться в лотерею, если вы используете планки не из списка совместимых с материнкой устройств.
Для тестирования MEG X870E ACE MAX я использовал комплекты ОЗУ TeamGroup T-FORCE DELTA RGB FF3D532G6000HC38ADC01 (DDR5-6000, 2 × 16 Гбайт, 38-38-38-78) и Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K (DDR5-8000, 2 × 16 Гбайт, 38-48-48-84) — оба набора без проблем «завелись» после включения своих самых быстрых профилей в BIOS. Кроме того, мне не составило большого труда настроить тайминги и частоту второго набора так, чтобы получить лучшие результаты системы в играх. В случае с платформой AM5 гнаться за быстрой оперативной памятью смысла нет.
⇡#Выводы
Давайте будем откровенны: AM5 на сегодняшний день — это платформа, которая позволяет пользователю обойтись без дорогой навороченной платы. Надеюсь, с выходом процессоров Zen 6 ничего не изменится в этом плане. Я могу привести массу примеров материнок MSI, обеспечивающих стабильную работу современных чипов Ryzen, видеокарт GeForce и Radeon и быстрых твердотельных накопителей. Именно поэтому покупка такого устройства, как MEG X870E ACE MAX, преследует иные цели. Статусность, максимальные функциональность и надежность, нежелание мириться с компромиссами, сборка сложных, дорогих и неповторимых проектов — выбирайте любой подходящий для вас критерий. Герой сегодняшнего обзора отвечает всем этим пунктам.
Материнская плата MSI MEG X870E ACE MAX получает награду «Хардкор».
⇣ Содержание
