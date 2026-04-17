MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков

 
Роботы-уборщики Dreame логично эволюционируют и становятся лучше. Новинка компании — модель Dreame X60 Ultra Complete — предлагает еще больше мощности, еще больше умных функций и еще больше проворства
⇣ Содержание

В прошлом году мы рассказали вам про X50 Ultra Complete — флагман в своем классе и гордость Dreame. Новинка компании — модель X60 Ultra Complete — является результатом логичной эволюции умных роботов-уборщиков. Устройство, о котором пойдет речь далее, стало мощнее и умнее. Следовательно, и уборка в доме, в которой человеку ничего не надо делать, еще на шажок приблизилась к определению «безупречная».

#Технические характеристики, комплектация, особенности док-станции, управление

В продаже вы встретите две версии робота-уборщика Dreame: X60 Max Ultra Complete и X60 Ultra Complete. Они очень похожи, но док-станция Max-версии оснащена модулем автоматической подачи чистящего средства с двумя отсеками вместо одного. Плюс в комплекте с уборщиком идут сразу две бутылки средства для устранения запаха домашних животных. Прочие характеристики X60 Ultra Complete указаны в таблице. В продаже также встречается версия робота-уборщика белого цвета.

Dreame X60 Ultra Complete
Робот-уборщик
Тип уборки сухая + влажная
Щетки и швабры выдвижная боковая щетка SideReach;
система HyperStream с двойной роликовой щеткой;
система выдвижных швабр MopExtend
Навигация выдвижной LDS-лидар VersaLift;
бинокулярная система объезда препятствий OmniSight;
инфракрасные датчики;
механические датчики
Контейнер для мусора, л 0,235
Контейнер для воды, л нет данных
Влажная уборка смачивание салфеток из микрофибры
Частота вращения швабр, об/мин 230
Управление приложение Dreamehome
Подключение Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц;
поддержка протокола Matter
Мощность всасывания, Па 35000
Уровень шума, дБ 70
Заявленное время автономной уборки, мин 165
Аккумулятор, мА·ч литиевый, 6400
Время зарядки, ч нет данных
Габариты, мм 350 × 350 × 79,5 (при опущенном лидаре);
350 × 350 × 103 (при поднятом лидаре)
Масса, кг 4,7
Гарантия, лет 2
Док-станция
Объем пылесборника, л 3,2
Объем контейнеров для жидкости, л 3,0 (для грязной воды) и 4,2 (для чистой воды)
Габариты, мм 390 × 425 × 498
Масса, кг 10,6
Цена комплекта, руб. 129 990

Скриншоты приложения Dreamehome
Для полноценной работы «шестидесятого» необходимо установить на смартфон приложение Dreamehome, доступное для операционных систем Android и iOS. Оно предоставляет пользователю настройки по управлению как роботом-пылесосом, так и станцией самоочистки. Утилита полностью переведена на русский язык и обладает большим числом подсказок. Подключение робота к домашней Wi-Fi-сети с общим SSID точек доступа 2,4 и 5 ГГц и комбинированной защитой WPA2/WPA3 не вызвало никаких проблем, а модель устройства определилась по QR-коду. Вся процедура заняла одну-две минуты от силы — необходимы регистрация в приложении и доступ в интернет.

Dreamehome позволяет:

  • составить расписание работы робота-пылесоса (время, области уборки, количество уборок);
  • настроить уборку каждой комнаты отдельно;
  • настроить 3D-карту помещения;
  • использовать видеокамеру;
  • настроить режимы очистки ковров;
  • управлять движением робота вручную;
  • настроить интеллектуальный режим уборки и идентификацию распознавания различных объектов;
  • настроить широкий охват кромок и углов в помещении;
  • посмотреть историю уборок;
  • выбрать единицы измерения;
  • заблокировать механические кнопки робота и станции;
  • уточнить уровень износа обслуживаемых деталей устройства;
  • включить режим «Не беспокоить»;
  • настроить мощность всасывания;
  • настроить влажность швабр;
  • использовать функции док-станции;
  • установить предельный уровень заряда аккумулятора в диапазоне от 80 до 100 %;
  • активировать звуковой сигнал и найти робот-пылесос по звуку;
  • сбросить настройки до значения по умолчанию и обновить прошивку;
  • выбрать язык приложения и голосовых комментариев;
  • оставить онлайн-отзыв о работе робота.

Помимо программы Dreamehome на смартфоне, вы можете управлять X60 Ultra Complete при помощи голосовых команд. Устройство поддерживает сервис собственной разработки. Достаточно произнести команду «Окей, Dreame», чтобы запустить уборку в квартире. Плюс герой обзора, как и другие модели Dreame, совместим с прочими голосовыми помощниками, такими как Siri, Alexa, «Алиса» и «Маруся».

Система поставляется в собранном виде — это значит, что к роботу-уборщику подключены все щетки и швабры, к контейнеру для сухих частиц — HEPA-фильтр, а к док-станции — тканевый мешок для сбора мусора. Кроме того, максимальный комплект поставки устройства включает:

  • щетку для очистки устройства;
  • руководство пользователя;
  • три дополнительных мешка для мусора;
  • две бутылочки с моющим средством для устранения запахов домашних животных (2 × 0,2 л);
  • бутылку чистящего средства для пола (1 л);
  • дополнительную боковую трехлучевую щетку;
  • два дополнительных HEPA-фильтра;
  • дополнительные роликовые щетки;
  • три пары дополнительных салфеток для швабр.

Как видите, в Dreame не пожалели расходников. Богатый набор аксессуаров, моющих средств и запасных деталей порадует каждого будущего владельца «Ультры».

Работа современных роботов-уборщиков немыслима без использования модуля самоочистки. Инженеры и дизайнеры Dreame потрудились не только над внешним видом док-станции, но и над ее размерами. Так, база PowerDock в сравнении с модулем прошлой версии стала заметно компактнее. Производитель утверждает, что новый промышленный дизайн Dreame ориентирован на предельную простоту и чистоту форм. Действительно, в дизайне X60 Ultra Complete нет ничего лишнего.

Конструкция и функциональность модуля самоочистки предельно просты: сверху в специальной полости помещены контейнеры для чистой и отработанной воды; посередине за пластиковой панелью спрятаны одноразовый мешок для сбора пыли и бак для заливки моющего средства; внизу расположена ниша для парковки робота и ванна для мойки салфеток и чистки щеток. Помимо зарядки уборщика и перемещения сухого мусора из его контейнера в одноразовый мешок-пылесборник, док-станция моет швабры и сушит их. Система ThermoHub нагревает воду до 100 градусов Цельсия — удаление бактерий осуществляется с 99-процентной эффективностью. Наконец, станцию PowerDock можно напрямую подключить к водопроводу — вся необходимая фурнитура продается отдельно.

X60 Ultra Complete оснащен функцией увеличения долговечности АКБ. В приложении Dreamehome пользователь может установить предельный уровень заполнения батареи. Док-станция оснащена функцией быстрой зарядки: аккумулятор робота полностью восстанавливает запас энергии всего за 80 минут.

#Особенности робота-уборщика

Внешне X60 Ultra Complete очень похож на X50 Ultra Complete — чувствуется, что называется, почерк. Корпус пылесоса выполнен из пластика преимущественно матовой текстуры. Цвет — необычный. Вроде бы и черный, но с легким карбоновым оттенком. Сам робот стал компактнее: высота корпуса при опущенном лазерном радаре составляет всего 79,5 мм — против 89 мм у X50 Ultra Complete. Следовательно, герой обзора легко проберется туда, куда не смогут попасть прочие умные уборщики. Значит, мы можем говорить об улучшении качества уборки устройством в помещении.

ИИ-функции X60 Ultra Complete позволяют роботу самому определять, когда надо опускать башню, а когда — нет. В приложении Dreamehome доступна функция «Низкорасположенная зона». После ее включения робот чаще заезжает под мебель, опуская лидар.

Выдвижная башня с лидаром стала фирменной фишкой роботов-уборщиков Dreame. В недавно протестированном Aqua10 Ultra Roller Complete тоже используется подвижная система навигации. Да, такая конструкция смотрится эффектно. Однако не стоит забывать и про функциональность узлов устройства. Кнопки на выдвижной панели — многозадачные, они выполняют несколько функций, связанных как с работой устройства, так и с его настройкой и обслуживанием. Предусмотрена и цветовая индикация активного состояния уборщика.

Передняя панель X60 Ultra Complete оснащена двумя камерами OmniSight с полем зрения в 120 градусов. За счет ИИ и платформы NVIDIA Isaac Sim робот распознает большое количество предметов, а время реагирования на появление внезапных препятствий снижено до 0,1 секунды. Кроме того, передняя панель робота оснащена инфракрасной подсветкой — с ее помощью устройство распознает различный мусор.

Верхняя пластиковая панель «шестидесятого» легко снимается. Так мы получаем доступ к контейнеру для сбора мусора. «Ящик» имеет стандартную конструкцию и оснащен съемным HEPA-фильтром — его очень просто обслуживать. А еще X60 Ultra Complete оснащен небольшим несъемным резервуаром для воды — он скрыт внутри корпуса и не подлежит обслуживанию силами пользователя.

Если перевернуть устройство, в глаза сразу же бросается система HyperStream. В ее основе лежит пара роликовых щеток с разным типом щетины. Вкупе с высоким давлением всасывания достигается отличная эффективность забора мусора — как крупных, так и мелких частиц. Кроме того, HyperStream предотвращает спутывание волос и шерсти домашних питомцев. Фиолетово-оранжевая щетка с гребнями из термопластичного полиуретана не имеет щетины. Второй ролик получил гибридную конструкцию.

Выдвигающиеся боковая щетка SideReach и швабры MopExtend объединены в общую систему под названием Dual Flex Arm. Устройство всегда объезжает стены и мебель с нужной стороны и само определяет, с какой частотой вращать щетками. Углы вычищаются тщательнее и медленнее, а так называемых мертвых зон становится меньше. Боковая швабра выдвигается на рекордные 40 мм — таким образом, влажная уборка производится вплотную к мебели, не оставляя зазоров и пропущенных мест. Прижим салфеток к полу осуществляется с силой 15 Н, скорость их вращения составляет 230 об/мин.

Боковая щетка и швабры поднимаются на высоту до 10,5 мм. Эта функция пригодится, если в квартире есть ковры — на такой поверхности по умолчанию работает только система HyperStream робота (можно настроить в мобильном приложении). В режиме только сухой уборки устройство путешествует вообще без швабр.

А еще X60 Ultra Complete — скалолаз, так как оснащен системой преодоления препятствий ProLeap. За счет выдвижных роботизированных ножек уборщик переезжает препятствия высотой до 45 мм — или до 88 мм, если речь идет о двухуровневых порогах.

#Уборка помещения

Тестирование роботов-уборщиков прошло в несколько этапов. В качестве тестового полигона использовалось офисное помещение с доступной роботу площадью около 25 м2, паркетным полом, линолеумом, порогами и лестничной площадкой. Для испытаний умных уборщиков также использовалась пара черных ковриков с коротким ворсом размером 150 × 90 см каждый.

#Первый запуск, построение и настройка карты

Подключение X60 Ultra Complete к Сети и мобильному приложению происходит очень быстро. Программа Dreamehome требует авторизации и доступа к интернету. После входа в аккаунт приложение введет пользователя в курс дела, указав на основные важные функции робота-уборщика. Затем обновляется прошивка устройства — придется подождать несколько минут. И вот теперь X60 Ultra Complete готов к работе!

Приложение рекомендует начать работу с полноценной тщательной уборки помещения. Одновременно с этим будет построена и карта. От уборки можно отказаться — то есть сначала составить непосредственно карту помещения. На все про все у нас ушло четыре с половиной минуты. «Шестидесятый» проехал поочередно все комнаты и двигался практически бесшумно. Итог: получена весьма точная карта с правильным разделением комнат. В любом случае затем приложение Dreamehome предложит более детально настроить карту. А именно:

  • указать тип напольного покрытия (кафель, ковры) и направление его укладки;
  • настроить запретные зоны и виртуальные стены;
  • расставить мебель;
  • обозначить пороги и рампы;
  • указать на шторы и прочие низкорасположенные зоны;
  • установить очередность уборки в комнатах.

Например, если указать направление укладки ламината и паркета, X60 Ultra Complete будет убираться вдоль него, чтобы не царапать напольное покрытие. А если указать области со шторами, робот начнет активнее заезжать за них. Также в указанных низкорасположенных зонах лидар устройства автоматически опускается.

Всего этого можно и не делать, конечно же. С каждой новой уборкой X60 Ultra Complete дополняет карту новыми деталями.

#Полноценная уборка помещения

Герой обзора поддерживает несколько режимов работы. По умолчанию устройство предлагает воспользоваться технологией CleanGenius — она объединяет в себе все интеллектуальные возможности X60 Ultra Complete. В таком режиме устройство само определит, как ему действовать в той или иной ситуации. Вы только решаете, будет ли это сухая, влажная или комбинированная уборка. В ручном режиме ИИ-функции устройства не отключаются, однако вы сами регулируете мощность работы двигателя, объем смачивания салфеток и частоту их промывки. Пользователю доступны пресеты «Тихий» (58 дБА), «Стандартный» (58 дБА), «Турбо» (62 дБА), «Максимум» (65 дБА) и «Максимум+» (67 дБА). В скобках указаны наши замеры уровня шума. На фоне конкурентов и напольных пылесосов X60 Ultra Complete работает негромко. Сбор сухого мусора станцией самоочистки, по нашим измерениям, совершается с шумом 71 дБА. Мойка и сушка швабры происходят очень тихо.

Активация тех или иных функций, конечно же, заметно сказывается на эффективности и продолжительности уборки. Например, в приложении Dreamehome есть раздел «Тестируемые функции». Мы можем включить функцию «Обнаружение загрязнений» — после ее активации робот использует ИК-подсветку для обнаружения дополнительных крупных частиц мусора. При обнаружении таких включается режим дополнительной сухой уборки на повышенной мощности всасывания. Во время одновременной сухой и влажной уборки офисного помещения X60 Ultra Complete обнаружил семь таких зон. Использовался комбинированный режим «Стандартный» с обычной скоростью мойки пола и влажностью 16 (с промывкой салфеток после обработки каждых 20 м2 помещения). В итоге робот обработал 37 м2 помещения за 56 минут — и потратил 34 % заряда аккумулятора. Качество уборки я охарактеризую как очень высокое. Если же функцию «Обнаружение загрязнений» выключить, то X60 Ultra Complete в тех же условиях справится с задачей за 30 минут, потратив вдвое меньше электроэнергии.

Как уже было сказано, «шестидесятый» обладает большим количеством настроек по уборке пола, ковров, а также по наладке работы док-станции — с описанием некоторых из них вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.

#Проходимость и безопасность

Во время работы X60 Ultra Complete не возникло проблем ни с лестничным проемом, ни с черными коврами, ни с низкими шторами, ни с высокими порогами. Герой обзора — это 4 × 4 в мире роботов-уборщиков.

#Аккуратность во время работы

Для проверки аккуратности работы устройства мы разместили на ковре четыре предмета: миниатюрную игрушку (хорошо имитирует напольную вазу), клубок проводов, книгу и миску с водой. Перед уборкой зоны робот о присутствии этих вещей не знал.

Подробное видео о том, как X60 Ultra Complete справился с этой задачей, расположено по этой ссылке. С одной стороны, робот-уборщик работает очень аккуратно. Вы не встретите такого, чтобы устройство на крейсерской скорости влетело в стену или мебель. Наше тестирование подтверждает, что умный пылесос аккуратно объезжает хрупкие предметы. Среди четырех объектов камеры OmniSight распознали разбросанные кабели и книгу. Прочие вещи были помечены на карте значением «препятствие». В то же время столкновения с другими предметами все же случились. Больше всего досталось книге. О чем это говорит? Небольшая подготовка помещения перед уборкой точно не будет лишней. Плюс не будем забывать, что X60 Ultra Complete постоянно учится, и каждая новая уборка помещения происходит более тщательно и аккуратно.

#Эффективность сухой уборки

Для определения эффективности работы умного уборщика мы устроили ему довольно сложное испытание. Предыдущие тесты показали, что роботам слишком легко справиться с крупной фракцией мусора (гречка, рис и т. д.), но очень трудно извлечь из ворса мелкие частицы (мука). Поэтому был выбран промежуточный вариант — сахар, сбор которого укажет, насколько эффективно работают щетки и всасывающий двигатель устройства.

Новые роботы-уборщики Dreame используют мощные двигатели Vormax, обеспечивающие давление всасываемого воздуха до 35 кПа. Вместе с тем эффективно убирать мусор помогает система HyperStream. В результате X60 Ultra Complete продемонстрировал отличные результаты: после первого прохода робот убрал 69 % мелких частиц, а после второго — еще 17 %. С таким КПД (86 %) герой обзора, что называется, обскакал многих своих конкурентов.

На скриншотах ниже указаны прочие настройки X60 Ultra Complete по уборке ковровых поверхностей.

#Эффективность влажной уборки

Современные роботы неловко называть пылесосами. Потому что функции сухой и влажной уборки в таких устройства равноправны.

К сожалению, невозможно определить эффективность флажной уборки X60 Ultra Complete с точностью до процентов. На наш взгляд, робот Dreame хорошо справляется с мойкой полов — выдвигающиеся щетки позволяют тщательно протирать поверхность у стен и вокруг мебели. Не забываем, что док-станцию и сам уборщик умеют использовать моющие средства, а режимы в приложении Dreamehome позволяют настроить тщательность этого процесса.

#Выводы

Как уже было сказано, X60 Ultra Complete является логичной эволюцией роботов-уборщиков Dreame прошлых поколений. По многим параметрам новинка стала лучше. Так, создателям устройства удалось уменьшить его габариты, но при этом сам робот стал еще мощнее и выносливее. Наши тесты показывают, что X60 Ultra Complete отлично справляется с сухой уборкой мусора — да и с мойкой пола у него проблем нет. При этом небольшая высота корпуса уборщика позволяет ему забраться туда, куда многие другие роботы не смогут. А все это — дополнительные висты в пользу более эффективной уборки помещения.

 
 
