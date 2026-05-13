Обзор WQHD IPS-монитора Digma Progress 27P502Q: минимум - 2026

За последние годы рынок мониторов заметно изменился. Если раньше повышенная частота развёртки воспринималась почти исключительно как привилегия игровых моделей, то теперь она всё чаще становится нормой и для куда более универсальных решений. И это, пожалуй, одно из самых правильных изменений в сегменте за долгое время. Потому что к действительно плавной картинке привыкаешь очень быстро, а вот обратно на классические 60 Гц возвращаться потом уже совсем не хочется, появляется дискомфорт. Даже если речь не идёт о постоянных играх, а основное время за ПК отнимают рабочие задачи, повышенная плавность изображения никогда не оказывается лишней.

Производители это поняли достаточно давно, но до массового сегмента добрались не сразу. Сначала покупателям предлагали промежуточные варианты с 75 Гц, однако подобный шаг сложно было назвать серьёзным движением вперёд. А вот переход к 100 Гц – это уже совсем другой разговор. Такая частота даёт именно тот уровень плавности, который хорошо ощущается каждый день: при прокрутке страниц, перемещении окон, работе с интерфейсом и в любом другом сценарии, где экран постоянно находится перед глазами по много часов подряд. Безусловно, в Сети ещё наблюдаются «староверы», утверждающие, что человеческий глаз неспособен различить больше 24/25/50/60 (выберите любой вариант) кадров в секунду, но оставим подобные утверждения на их совести.

Одновременно с осознанием того, что повышенная частота развёртки – благо, многие потребители пришли и к другому важному выводу: широкоформатный экран на 27 дюймов – оптимальный размер, но разрешение Full HD для него – маловато будет. На такой диагонали гораздо логичнее смотрится WQHD – разрешение, которое позволяет получить более высокую чёткость, больше рабочего пространства и в целом более приятное восприятие картинки без необходимости уходить в излишества по типу 4К и выше. Если же добавить сюда IPS-матрицу, как наиболее универсальный и понятный для массового покупателя вариант, то получается именно тот набор характеристик, который сегодня всё чаще воспринимается как новый базовый минимум для комфортной работы и повседневного использования в 2026 году.

Именно по такому пути и пошли в компании Digma, представив свою новинку Progress 27P502Q. Без ненужной мишуры, без попытки выдать второстепенные особенности за технологический прорыв, а с вполне понятным расчётом на то, что пользователь хочет получить удобный, быстрый и достаточно современный дисплей на каждый день за адекватные деньги. Ну а насколько действительно удачной получилась модель – покажет наше тестирование.

Рассматриваемый монитор от Digma был представлен в середине октября 2025 года и довольно быстро появился в ассортименте федеральных сетей и крупных онлайн-магазинов. На данный момент его стоимость начинается с 13 тысяч, а в среднем, без каких-либо скидок, его можно приобрести за 14 тысяч в официальной рознице и получить гарантию на 2 года, с полноценным сервисным обслуживанием на территории РФ.

Решений с фактически идентичными техническими характеристиками и похожим подходом в продаже представлено свыше двух десятков. Ценовой диапазон достаточно широкий – от 9 до 20 тысяч рублей, если рассматривать официальную розницу. Среди конкурентов будут в том числе именитые А-бренды, а также парочка популярных «китайцев».

DIGMA Progress 27P502Q Экран Диагональ, дюймы 27,0 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Матовое, антибликовое (Anti-Glare) Стандартное разрешение, пикс. 2560 × 1440 PPI 109 Параметры изображения Тип матрицы IPS-type Тип подсветки W-LED + PFS Phosphor Макс. яркость, кд/м2 300 Контрастность статическая 1000 : 1 Количество отображаемых цветов и ЦО 16,7 млн, 72% NTSC Частота вертикальной развёртки, Гц 48-100 Адаптивная синхронизация G-Sync Compatible (неоф.), AMD FreeSync Время отклика, мс 5 мс (GtG)/ НД (MPRT) Поддержка HDR Да, HDR Ready Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178 Разъёмы Видеовходы 2 × HDMI 1.4;

1 × DisplayPort 1.2; Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1 × Audio-Out (3.5 мм); Встроенные колонки: число × мощность, Вт 2 × 1 Вт Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона ~(-5° до +15°) VESA-крепление: размеры (мм) 75 × 75 Крепление для замка Kensington Есть Блок питания Внешний Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) 48 / НД / 0,5 Габаритные размеры

(с подставкой), Д×В×Г, мм 614 × 462 × 185 Габаритные размеры

(без подставки), Д×В×Г, мм 614 × 363 × 53 Масса нетто (с подставкой), кг 4,3 Масса нетто (без подставки), кг 3,53 Ориентировочная цена 13 000-14 500 рублей

Благодаря полученному доступу к сервисному меню новинки мы выяснили, что в качестве основы монитора выступает IPS-подобная матрица MV270QHB-N41 от китайской компании BOE. Эта 27-дюймовая WQHD-панель с рабочим разрешением 2560 × 1440 пикселей официально проходит как 8-битная, хотя фактически монитор способен работать в 10-битном режиме (по схеме 8 бит + FRC) на полной скорости – без снижения частоты вертикальной развёртки. Соответственно, с теоретических 16,7 миллиона цветовых оттенков, указанных в ТХ, такая выявленная особенность поднимает цифру до приличных 1,07 миллиарда.

Исходя из полученных утилитой HWInfo64 данных можно сделать ещё одно интересное открытие – реальным производителем монитора выступает набирающая популярность китайская компания Sanc. С другой стороны, Digma никогда и не утверждала, что занимается полным циклом разработки продукта. Так что здесь без претензий, ведь это вполне обычное явление. К тому же многим покупателям важнее наличие официальной гарантии – с этим у героя обзора всё в полном порядке, чего не скажешь про продукцию Sanc.

Повышенная плотность пикселей в 109-110 ppi не требует использования системы масштабирования Windows в подавляющем большинстве случаев - все рабочие элементы системы и любого ПО имеют адекватный размер. В сравнении с Full HD моделями значительно повышается комфортная рабочая область и, конечно, чёткость картинки – переход от «жирного пикселя» к гораздо меньшему ощущается сразу.

Для монитора 27P502Q заявлены адекватная по современным меркам максимальная яркость в 300 нит и стандартный для IPS коэффициент контрастности 1000:1. Про цветовой охват производитель ничего не говорит, а зря!

Оценив данные по измеренному спектру подсветки, можно сделать вывод, что в качестве модифицирующего слоя используется один из современных вариантов PFS-напыления (красный фосфор) поверх стандартных «белых» W-LED-светодиодов.

Эта технология расширяет предлагаемое цветовое пространство: монитор с лёгкостью достигает 90+ % покрытия стандарта DCI-P3 и демонстрирует порядка 140 % цветового объёма стандартного sRGB/Rec.709. При этом сама система подсветки обходится без мерцания (Flicker-Free), а также снижена интенсивность синего свечения (Low Blue Light) на аппаратном уровне, что делает его более безопасной для глаз пользователя.

В отличие от ранее рассмотренного Full HD-монитора Digma, данное решение обладает поддержкой HDR, но лишь в качестве базового варианта – так называемого HDR Ready, что вносит некоторые ограничения для качественного воспроизведения контента с расширенным динамическим диапазоном, но формально – HDR на месте.

В данные блока EDID внесены сведения о возможности вывода пиковой яркости в почти 409 нит – серьёзная заявка для полубюджетного решения.

Digma Progress 27P502Q изначально не претендует на роль игрового дисплея, поэтому и скоростные параметры у него вполне типичные для своего класса. Производитель указывает время отклика 5 мс GtG.

При активной работе адаптивной синхронизации матрица функционирует в диапазоне от 48 до 100 Гц. Заявлена поддержка AMD FreeSync, реализованная через стандарт Adaptive-Sync. С учётом этого есть основания ожидать, что и с активацией NVIDIA G-Sync в режиме Compatible проблем возникнуть не должно.

В арсенале монитора предусмотрен целый набор готовых профилей с разным подходом к внешнему виду изображения. Для тех, кто много читает или подолгу работает перед экраном, добавлены режимы Low Blue Light с более тёплой подачей картинки. Не обошлось и без привычных игровых надстроек: доступны таймер, несколько вариантов экранного прицела, счётчик кадровой частоты, а также режим MPRT с «вставкой чёрного кадра» для повышения визуальной чёткости в движении.

Среди интерфейсов подключения новинка от Digma готова предложить типичный для данного класса набор: два HDMI 1.4 и один DP 1.2. Максимальной частоты 100 Гц можно достичь при использовании любого интерфейса, но для возможности выставить 10 бит, без снижения плавности картинки, необходимо воспользоваться именно DP-подключением.

C помощью интегрированного 3,5-мм аудиоразъёма к монитору можно подключить наушники или простенькую стереопару, но, возможно, вас устроит и встроенная акустическая система с двумя динамиками мощностью 1 Вт каждый.

⇡#Комплектация и внешний вид

Театр начинается с вешалки, а знакомство с любой техникой – с упаковки. Монитор Digma Progress 27P502Q поставляется в компактной коробке из некрашеного картона. На поверхности упаковки с двух сторон нанесено схематичное изображение монитора с акцентом на диагонали и рабочей частоте.

Для удобства транспортировки предусмотрена пластиковая ручка в верхней части.

На одной из сторон упаковки представлены подробные технические характеристики устройства и указан комплект поставки.

По наклейке рядом можно узнать код модели, серийный номер, цвет монитора (белый), его версию (V1.25) и примерную дату производства (сентябрь 2025 года).

Комплект поставки монитора Digma Progress 27P502Q включает в себя следующее:

компактный внешний БП с кабелем питания;

кабель HDMI;

краткое руководство пользователя;

гарантийный талон.

Digma Progress 27P502Q выполнен в «безрамочном» дизайне с трёх сторон, с нижней пластиковой накладкой. Монитор с подобными характеристиками представлен в продаже в единственной – белой – расцветке, но есть в ассортименте Digma близкая по ТХ модель Progress 27P302Q в чёрном цвете.

Наш же герой обзора, несмотря на свой сегмент и стоимость, не выглядит как самый доступный - бюджетный монитор. Производитель не пожалел потратиться на энное количество металлических элементов, среди которых не только минималистичная подставка, но и бОльшая часть спинки корпуса. В свою очередь, внешняя белая рамка старается быть похожей на металл, но по факту это окрашенный пластик.

Крупный нижний сегмент, занимающий около трети всей площади, сделан из белого пластика с выраженной матовой фактурой. За ним спрятана вся управляющая электронная начинка. На самой поверхности кожуха есть несколько вентиляционных решёток, а также решётки для установленных динамиков.

В упаковке монитор находится в разобранном виде: пользователю необходимо соединить металлические части подставки и присоединить готовую конструкцию к корпусу устройства с помощью быстросъёмного соединения в нижней части. Для первого этапа потребуется крестовая отвёртка.

Стоит отметить, что, из-за нижнего расположения колодки с интерфейсами и невозможности изменения положения корпуса на подставке по высоте, любой обычный (прямой) сигнальный кабель остаётся визуально заметен на фоне устройства.

В случае с монитором Progress 27P502Q мы рекомендуем отдельно приобрести DP- и/или HDMI-кабели с г-образным подключением, что поможет исправить данную оплошность инженеров и дизайнеров.

Не спасёт монитор и использование его с совместимым VESA-кронштейном (крепление типоразмера 75 × 75 мм) – без г-образных кабелей сделать красиво всё равно не получится. Такова особенность рассматриваемой нами новинки от Digma.

Обе части подставки монитора выполнены из алюминиевого сплава, выкрашенного белой порошковой краской. Y-образная подставка отличается компактностью и создаёт более чем достаточную опору для крупной 27-дюймовой панели.

Для устойчивости конструкции и защиты поверхности стола предусмотрены резиновые накладки на основании подставки. Они отлично справляются с возложенной на них задачей предотвращают скольжение монитора на гладких рабочих покрытиях.

Возможности регулировки монитора существенно ограничены: предусмотрен только наклон корпуса в узком диапазоне – от -5 до +15 градусов. Никаких посторонних звуков при изменении наклона у Progress 27P502Q не возникает – хрусты и скрипы исключены, наклон происходит плавно и беззвучно, но потребуется приложить больше усилий, чем обычно у мониторов с иным вариантом крепления заводской подставки.

По качеству исполнения Digma Progress производит достойное впечатление. В отделке и подборе материалов нет ощущения экономии, поэтому с точки зрения внешнего восприятия модель выглядит дороже своей категории.

Лакокрасочное покрытие нанесено ровно, заметных огрехов по покраске нет, а вот стыки по периметру элементов не везде выдержаны с адекватными и равномерными зазорами – это хорошо видно по представленным фотографиям.

Изучаемая модель оснащена IPS-подобной матрицей с матовой рабочей поверхностью. Она эффективно борется с бликами на экране, но при этом не вызывает появления заметного кристаллического эффекта (КЭ).

По единственной наклейке на корпусе устройства можно сверить все номера (серийный, ID) и ещё раз уточнить название модели.

Все интерфейсы для подключения у Digma Progress 27P502Q находятся на одной колодке в задней части и направлены вниз. О проблемах подобного размещения вкупе с используемой подставкой мы рассказали ранее.

Встроенная акустическая система в мониторе представлена двумя динамиками мощностью по 1 Вт каждый. Её наличие в Digma Progress – приятное дополнение, но сделано скорее «для галочки».

Встроенные динамики оставляют вполне ожидаемое впечатление для своего класса. Запаса по громкости немного, да и по качеству звучания рассчитывать на что-то серьёзное не приходится: баса фактически нет, основная часть диапазона сосредоточена в середине, а сама подача получается сухой и лишённой объёма (удивительно, не правда ли?). Зато на высокой громкости корпус не начинает подыгрывать паразитными призвуками, а это уже плюс.

Для системных звуков, видеосвязи или фонового просмотра роликов такой акустики может оказаться достаточно. Но для музыки, фильмов и любого контента, где звук имеет значение, лучше сразу перейти на наушники или отдельные колонки.

⇡#Меню и управление

Основа системы управления монитором — пять физических клавиш, расположенных на нижней грани корпуса в его правой части. Сами кнопки выполнены из белого пластика, отличаются чётким и звучным нажатием. На их положение указывают выгравированные символы на лицевой накладке корпуса.

Использовать подобную систему управления удобно только при хорошем уровне внешней освещённости либо после продолжительного привыкания к точному положению каждой клавиши. Тем более что никаких подсказок по управлению на экран не выводится.

Сама скорость работы меню высокая. Система моментально откликается на действия пользователя — особых задержек мы не заметили.

Среди опций с быстрым доступом у героя обзора по умолчанию установлены следующие: выбор источника сигнала и предустановленного режима, включение игрового прицела и таймера. Изменить функции нельзя.

Визуальное оформление OSD-экрана для новинки не перерабатывали, сохранив внешний облик меню от базовых игровых мониторов брендов Digma/Digma Pro, с которыми мы встречались не раз. В качестве основы всё ещё используется синий цвет, а само меню выглядит очень просто – без изюминки.

Всего в OSD-меню монитора Digma пять основных разделов. По умолчанию выставлен русский язык, есть информационный блок с указанием рабочего разрешения, частоты развёртки и активности систем адаптивной синхронизации, а также уровней яркости и контраста. Положение текста – без выравнивания. У многих дизайнеров при взгляде на такое сразу же начнёт дёргаться глаз.

В первом разделе присутствуют настройки яркости, контрастности, а также возможность активации динамической контрастности DCR (включать её не надо). Тут же представлены все шесть предустановленных режимов.

Второй раздел нужен для выбора предустановленных режимов цветовой температуры и коррекции RGB вручную в пользовательском пресете.

Третий раздел ответственен за положение меню, его прозрачность и время до исчезновения, а также за выбор языка локализации. К слову, перевод на русский язык вполне корректный и полный. Особых претензий у нас не возникло, пункты не перепутаны местами.

В четвёртом разделе можно выбрать источник сигнала (присутствует функция автоматического выбора, которая прекрасно работает), отрегулировать уровень громкости, включить режим Mute и произвести сброс выставленных настроек.

Последний раздел предлагает выбор режима работы скалера (три режима работы), есть возможность выбора двух степеней воздействия функции Low Blue Light, можно отрегулировать разгон панели (Overdrive в общем представлении, способен несколько увеличить скорость отклика), активировать поддержку систем адаптивной синхронизации и включить «вставку чёрного кадра» под привычным названием MPRT.

Активация HDR в любом из двух вариантов ( «Авто »или «Вкл ».) приводит к блокировке большинства настроек изображения вне зависимости от состояния HDR в операционной системе. Это странно и создаёт некоторые сложности во взаимодействии с монитором, тем более что при активном HDR в ОС монитор Digma с дезактивированным HDR демонстрирует весьма бледную картинку. Привести её в чувство способен выбор одного из тех самых вариантов опции HDR.

Доступ к сервисному меню монитора Digma Progress 27P502Q был получен с помощью зажатия клавиши входа в меню в момент включения устройства. В нём мы обнаружили упоминания версии прошивки, модели матрицы и скалера изображения, а также данные по времени наработки и дата производства устройства. Здесь же можно получить доступ к различным сервисным функциями (без знания дела – лучше не трогать), указаны значения RGB для предустановленных режимов цветовой температуры.

Монитор Digma Progress 27P502Q был протестирован при помощи колориметра X-Rite Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 25H2, во время тестирования частота обновления экрана составляла 100 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 10 бит.

Подобное сочетание частоты и глубины цвета при сохранении нативного разрешения доступно исключительно при DP-подключении. При снижении частоты до 75 Гц или ниже подобную глубину цвета можно получить и на обоих HDMI 1.4.

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

В мониторе Digma Progress 27P502Q пользователь может найти шесть предустановленных режимов. Среди них мы полноценно протестировали только выставленный по умолчанию «Стандарт», изучили воздействие на параметры экрана функции Low Blue Light, проверили режим sRGB из раздела c настройками цветовой температуры и оценили результаты после ручной настройки и калибровки.

При тестировании мы использовали интерфейс DisplayPort как наиболее популярный и беспроблемный среди доступных для подключения к ПК. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 3080 FE.

По умолчанию настройки основных параметров выглядят следующим образом:

режим – « Cтандарт » ;

Cтандарт ; яркость – 50;

50; контрастность – 50;

50; цвет. температура – « Тёплый » ;

Тёплый ; Low Blue Light – выкл.;

Overdrive – выкл.;

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) были изменены следующие параметры:

яркость – 16;

16; цвет.температура – «П ользователь » (43/42/46);

ользователь (43/42/46); Overdrive – вкл..

Для доступа к полному перечню необходимых параметров мы оставили монитор в режиме «Стандарт» как оказалось, это единственный пресет, в котором сохранён доступ ко всем параметрам меню устройства.

Чтобы улучшить результаты монитора Digma нам потребовалось отрегулировать только два основных параметра: яркость и цветовую температуру (RGB Gain). В качестве дополнительного воздействия также был активирован «разгон» панели, отвечающий за время отклика матрицы, – с ним монитор стал побыстрее, и крайне странно, что-либо по умолчанию он дезактивирован.

⇡#Яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности

Изначальная проверка осуществлялась в режиме «Стандарт» после установки цветовой температуры в положение «Пользователь – RGB 50/50/50» для раскрытия всех заложенных в монитор возможностей.

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Точка белого (К) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 421 5975 0,416 1012 90 402 5967 0,398 1010 80 384 5962 0,38 1011 70 366 5957 0,362 1011 60 347 5951 0,344 1009 50 328 5948 0,326 1006 40 275 5928 0,273 1007 30 220 5906 0,218 1009 20 164 5884 0,163 1006 10 104 5856 0,103 1010 0 43 5832 0,043 1000

Максимальная яркость в этом случае оказалась на уровне 421 кд/м2, а нижнее значение составило 43 кд/м2. Рабочий диапазон очень широкий и гораздо шире, чем при заводских установках ЦТ – в этом случае он снижается до 35-335 нит, а коэффициент контрастности падает до 800:1 вместо возможных для установленной матрицы 1000:1, что наглядно продемонстрировали наши замеры. Выходит, что по яркости монитор превзошёл заявленный производителем уровень, а указанный коэффициент контрастности 27P502Q может показать только после небольших правок рабочих параметров.

В режиме вставки «чёрного кадра» (MPRT) яркость фиксируется на двух уровнях: 120 нит в режиме «Низкий» и 85 нит на «Высокий». Первый раздел с настройкой картинки в обоих случаях дезактивируется, а нагрузка на глаза значительно повышается – не забывайте об этом.

Наконец отметим, что максимальная яркость при включении HDR у монитора не увеличивается (остаётся на уровне SDR), а стабильность цветовой температуры во всём диапазоне регулировки яркости у новинки от Digma – повод для позавидовать – такую стабильность редко встретишь у LCD-мониторов.

⇡#Результаты в режиме «Стандарт» и после калибровки

В спецификациях Digma не раскрывает параметры цветового охвата рассматриваемой модели, однако характер спектра подсветки позволяет сделать достаточно однозначный вывод: в мониторе, вероятнее всего, используется слой на базе PFS Phosphor. Именно такое решение обычно и обеспечивает расширенные возможности по воспроизведению цвета - не только в рамках sRGB, но и с хорошим охватом DCI-P3/Display P3, который давно стал важным ориентиром для контент-мейкеров и мира кино.

На практике это означает следующее: при заводских настройках изображение у Digma Progress 27P502Q выглядит заметно более насыщенным, чем у большинства моделей с обычной W-LED-подсветкой. Для игр, фильмов и повседневного использования подобная подача многим даже понравится. Но в задачах, где важна корректная работа с цветом, столь широкий охват без дополнительной настройки способен сыграть уже против пользователя. Без понимания особенностей цветовых пространств и без грамотно построенного цветового профиля получить предсказуемый результат будет заметно сложнее.

По итогам измерений монитор перекрыл 92,4 % пространства DCI-P3 и 99,5 % sRGB, причём выход за пределы последнего составил почти 35 %. Для своей категории это уверенный результат, к которому не может быть претензий (тем более, что производитель вообще не давал никаких обещаний по охвату).

После ручной настройки и последующей калибровки возможности по цветовоспроизведению у монитора Digma изменились в пределах погрешности измерений – можно не обращать внимание.

С завода точка белого у новинки от Digma выставлена на среднем уровне – чуть «холодит», но без паразитного оттенка и с почти идеальной стабильность ЦТ на сером клине. После калибровки уровень стабильности стал чуть ниже, но зато точка белого подобралась к референсу и потянула за собой все остальные оттенки серого.

У монитора нет настроек гаммы, параметр «Контраст» отвечает за совсем другое, а итоговое изображение при настройках по умолчанию недостаточно контрастное – это чётко отмечено на измеренных гамма-кривых. Минимальный дисбаланс RGB отмечается только в верхней трети диапазона, а глубокие тени различимы более чем достаточно. Среднее значение гаммы находится на уровне 2,03 против желаемых 2,16-2,2.

После ручной настройки и внесения правок через LUT видеокарты кривые падают вниз – ближе к референсу со значением 2.2, но наблюдается повышенный дисбаланс RGB, а о высокой стабильности результатов речи не идёт – заметно по прогибу в той самой верхней трети спустя час работы монитора. Возможно, это не существенный огрех, но отметить этот момент мы были должны.

Положительные результаты по цветовому охвату и адекватная настройка гаммы ещё не означают, что заводскую настройку Digma Progress 27P502Q можно считать полностью удачной. Проверка через Argyll CMS это наглядно показала - монитору требуется достаточно серьёзная дополнительная настройка и индивидуальный профиль.

И это действительно так - после применения созданного профиля картина становится совсем другой. Большая часть выявленных недостатков уходит, и модель начинает вести себя значительно увереннее в задачах, связанных с работой с цветом. После калибровки на неё уже можно опираться без особых опасений, при работе в пределах двух основных цветовых пространств (sRGB/Rec.709 и DCI-P3).

⇡#Результаты в режиме sRGB

В надеждах добраться до аппаратного снижения цветовой насыщенности мы решили проверить режим sRGB, представленный в настройках цветовой температуры. Такое положение пресета sRGB иногда встречается и в моделях А-брендов, но у монитора Digma, к сожалению, его активация не приводит к каким-либо изменениям. По графику спектра видно, что подмешивание компонент не происходит – спектр идентичен заводским установкам.

Цветовой охват сохраняется на нативном для матрицы уровне, яркость не меняется и при таких настройках составляет 262 нит (50%), коэффициент контрастности 800:1.

Цветовая температура и её стабильность – один в один, как при заводских установках.

В режиме представлены всё те же проблемы с контрастностью картинки – она недостаточна.

Отчёт Argyll CMS, при составлении которого теперь использовался стандарт sRGB в качестве референса, полностью подтверждает наши слова – никакой эмуляции не происходит. Режим можно смело пропускать и заодно сделать однозначный вывод – Progress 27P502Q всегда работает в расширенном цветовом охвате, а изменить эту ситуацию может только ПО и ОС при наличии правильного профиля или корректной работы системы Auto Color в последних обновлениях Windows 11.

⇡#Результаты в режиме «Low Blue Light - Сильный»

Перейдём к теме, которую производители обычно обозначают как заботу о зрительном комфорте, — режимам Low Blue Light. Сегодня без подобных настроек не обходится практически ни один современный монитор. В случае с Digma всё реализовано без лишних усложнений: используется привычное обозначение Low Blue Light (без перевода на русский), предусмотрены две степени воздействия, а уровень яркости при этом остаётся доступным для ручной регулировки. Такой подход особенно полезен при работе вечером или в затемнённом помещении, когда хочется дополнительно смягчить картинку и сделать её менее утомительной для глаз.

В случае с Digma 27P502Q мы решили проверить второй режим – самый сильный по воздействию. Впрочем, яркость по умолчанию в нём совсем не про заботу о глазах – 254 нит и коэффициент контрастности 780:1.

Цветовой охват держится на уровне несколько ниже, чем при заводских установках, а всё из-за иной пропорции в степени усиления RGB – не принципиально для обычной работы, но стоит об этом знать и учитывать.

Точка белого удерживается на уровне 5600К при достаточно стабильном балансе ЦТ на оттенках серого, однако, наблюдается лёгкий зеленоватый паразитный оттенок.

На гамма-кривых никаких значимых изменений на фоне заводских настроек мы не выявили. Контрастность картинки значительно снижена, глубокие тени хорошо различимы, но зато нет дисбаланса RGB в верхней части диапазона – хотя бы какой-то плюс.

Итог здесь довольно простой: практической ценности у этого режима немного. В текущем виде он всё равно требует ручной доводки (как минимум, отрегулировать яркость), а добиться действительно корректных гамма-кривых и убрать посторонний оттенок без отдельного профиля не получится. По этой причине рассматривать его как рабочий вариант особого смысла нет. Логичнее сразу отказаться от него - вместе с уже успевшим разочаровать пресетом sRGB - и остаться на режиме «Стандарт», который даёт куда больше свободы для полноценной ручной настройки и способен обеспечить максимальный коэффициент контрастности для используемой матрицы.

Равномерность подсветки дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 кельвин. Система компенсации неравномерности подсветки в модели не применяется, как и нет функции локальной подсветки (Local Dimming) – для простого LCD-монитора это обычное явление.

Изображения выше демонстрируют фотографии белого поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) на разном расстоянии от экрана (~80 см и ~200 см) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности подсветки. При сравнении второй фотографии с первой хорошо видно, что небольшой эффект виньетирования связан именно с небольшим расстоянием до экрана, при котором «срабатывают» недостаточно большие углы обзора.

В типичных условиях просмотра определённые проблемы с равномерностью подсветки видны как на белом поле, так и на однородных полях других оттенков. Продемонстрировать их более наглядно нам удалось при помощи разных оттенков серого на фотографиях выше.

Среднее отклонение от центральной точки составило 7,8 %, а максимальное 18,6 %. Светлая зона сосредоточилась на большей части экрана, а выраженное затемнение наиболее заметно в правой части матрицы, по её краю. Но для монитора за 13-14 тысяч рублей это очень хороший результат – на уровне моделей в разы дороже, причём не каждого экземпляра. Тут Digma можно похвалить не только за выбор матрицы, но и качественный подход к сборке.

Впрочем, таких положительных эмоций равномерность по уровню цветовой температуры не вызывает: среднее отклонение от центра всего 2,1 %, максимум – 6,6 %, а разница между измеренными минимумом и максимумом почти подобралась к 600К. Здесь же можно отметить, что проблемный участок у попавшего к нам экземпляра Progress 27P502Q хорошо заметен и без специальных измерений. Соответствующий «кусок» с паразитным оттенком и иной ЦТ можно наглядно увидеть на выше представленных фотографиях тёмных серых полей.

Теперь посмотрим на равномерность подсветки и различные цветовые эффекты в случае с чёрным полем. Сделаем мы это по двум фотографиям, снятым на разном удалении от экрана (~80 и ~200 см).

В первом случае Glow показал себя не совсем типично — вместо привычных четырёх схожих по уровню высветления углов, мы стали свидетелями двух более засвеченных нижних с лёгким паразитным оттенком и двух менее выраженных участков в верхней части. Оказалось, что у модели Digma «угловой Glow-эффект» выражен ощутимо слабее, чем у многих других IPS-представителей за гораздо большие деньги. Это приятная неожиданность!

Тем не менее, для некоторых пользователей, не разобравшихся с типичными особенностями разных матриц, подобная особенность может негативно сказываться на ощущениях при работе за монитором (если вы сидите очень близко к экрану) при загрузке системы даже в светлое время суток, при просмотре фильмов и в ПО с тёмным графическим интерфейсом. Это то, к чему следует быть готовым.

Снижение яркости не сильно скажется на ваших впечатлениях, ведь глаза быстро адаптируются к изменившимся условиям, и все эффекты будут снова видны, как и раньше.

При отдалении же от экрана Glow полностью исчезает и чёрный фон начинает демонстрировать реальную равномерность подсветки. Наш экземпляр Progress 27P502Q показал себя очень хорошо – никаких явных дефектов подсветки, поле равномерное, ни один участок не усиливает собой Glow-эффект. О таком результате многие пользователи IPS-дисплеев могут только мечтать. Позавидуют такому результату и ~90% владельцев *VA-решений.

⇡#Визуальная оценка изображения и особенности модели

⇡#Качество градиентов и бандинг

Исходя из спецификаций используемой в мониторе матрицы от BOE – она является 8-битной, но даже при работе на 100 Гц возможно выставление 10-битного режима работы (8 бит + FRC), что типично для матриц, рассчитанных на покорение пространства DCI-P3.

В типовых тестах на плавность воспроизведения тоновых переходов монитор отрабатывал ожидаемо хорошо: переходы между полутонами оставались ровными и без заметных артефактов. После калибровки ситуация закономерно изменилась. Применение профиля с ощутимой коррекцией через LUT видеокарты привело к снижению визуальной плавности в тёмной и средней части диапазона: на участке примерно от 0 до 45 % появилось около 7-8 более резких переходов, некоторые с паразитными оттенками. Но учитывая величину правок в LUT видеокарты – это ожидаемый результат.

Что касается такого вопроса, как «бандинг», то монитор Digma Progress показал себя молодцом. Паразитные оттенки и грубые переходы на сложных изображениях выражены слабо - на уровне подавляющей части IPS-подобных мониторов из этого и других сегментов рынка.

⇡#Скорость отклика, задержка вывода и адаптивная синхронизация

Для своей новинки в Digma указали 5 мс по стандарту GtG и максимальную частоту развёртки в 100 Гц, доступные без активации какого-либо разгона. Разгон по времени отклика (Overdrive в привычном понимании) у 27P502Q по умолчанию дезактивирован, что свойственно части решений от Digma – это удивляет нас в который раз.

Давайте посмотрим на сравнительные снимки скорости отклика монитора в двух режимах работы OD и проверим функцию вставки «чёрного кадра» MPRT при максимальной частоте развёртки:

По визуальному тесту Digma Progress 27P502Q проигрывает настоящим игровым мониторам, даже с небольшой по меркам нынешних реалий скоростью в 144 Гц – разница в чёткости движущихся объектов ощутима. Переход с 60 на 100 Гц действительно делает изображение визуально более плавным и приятным для глаз, однако сама разборчивость движущихся объектов меняется не так сильно, как нам бы хотелось.

Активация MPRT лишь подтверждает общий характер панели: вместо ожидаемого роста чёткости появляются выраженные множественные контуры, причём заметны они очень явно – причём в обоих подрежимах MPRT с разной величиной импульса.

Чтобы точнее оценить реальные скоростные возможности дисплея, мы опирались на показатель воспринимаемого времени отклика, Perceived Time. Такой подход учитывает не только сам факт смены состояния пикселей, но и сопутствующие артефакты, а также время, необходимое для выхода изображения на требуемый уровень яркости. Дополнительно использовался строгий допуск RGB 5, поэтому изначально было понятно, что речь не пойдёт о каких-либо рекордно низких цифрах.

В тестах с применением аппаратно-программного комплекса OSRTT монитор Digma Progress проверялся только на максимальной для него частоте 100 Гц. Замеры выполнялись при стандартных настройках, то есть с отключённым разгоном матрицы, а также с активированным Overdrive.

Из-за отсутствия как таковых артефактов, воспринимаемое и фактическое время отклика в обоих случаях (Off и On) совпадают друг с другом, но режим с активированным Overdrive оказывается более чем на 25 % быстрее, чем без OD. По итогу лучшее среднее время отклика находится на уровне 18,6 мс, а без разгона панели увеличивается до 23,9 мс – для настоящего игрового монитора это, очевидно, много, а вот для современного универсального дисплея – вполне достаточно.

Дополнительно мы измерили время задержки. Монитор продемонстрировал средний инпут-лаг на уровне 6 мс – это отличный результат для 100 Гц модели.

Чтобы появилась возможность включать системы адаптивной синхронизации, в настройках монитора необходимо активировать пункт FreeSync. После этого вы с лёгкостью сможете включить G-Sync в режиме Compatible (его официальная поддержка у монитора отсутствует) или стандартный FreeSync в случае с видеокартами от AMD.

Работоспособность первой системы мы проверили на нашем стенде с GeForce RTX 3080 FE: проблем не возникает, а рабочий диапазон составляет 48-100 Гц. После активации любой из VRR-систем возможность активации функции MPRT пропадает – это нормальное явление.

С помощью специализированного теста TestUFO мы проверили монитор на пропуск кадров на максимальной частоте 100 Гц – проблем не выявлено.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

Монитор Digma Progress 27P502Q использует современную матрицу IPS, а поэтому никаких серьёзных проблем с углами обзора и стабильностью картинки быть не должно.

При незначительных изменениях угла просмотра в горизонтальной плоскости картинка на экране совсем не меняется. Если увеличить угол до 30-45 градусов, то изображение становится менее контрастным, снижается насыщенность некоторых цветов, слегка высветляются тени. При отклонении в вертикальной плоскости картинка на экране портится быстрее и сильнее.

По общей стабильности цветопередачи по углам изображения, доступная матрица от BOE отличилась хорошими показателями, а если говорить точнее – с легкостью превосходит многие гораздо более дорогие решения даже среди новинок от A-брендов. И нет, мы не шутим – это действительно так. Эффект виньетирования при просмотре изображения на стандартном расстоянии в ~60-80 см от экрана выражен не сильно. Если же вам важна максимальная точность и стабильность цветопередачи по всей плоскости панели, то следует увеличить рабочее расстояние до экрана до 1 метра и больше.

Что же касается так называемого Glow-эффекта, то в прямом понимании этого термина он проявляет себя на цветных изображениях при взгляде под большим углом, если привстать над монитором. Однако таких резких изменений картинки, как в случае с *VA- и тем более TN+Film-матрицами, вы здесь не увидите. На фото можно наблюдать общее снижение контрастности с лёгким тёплым оттенком.

На чёрном поле Glow проявляет себя также во всей красе, что для поклонников IPS-дисплеев – не в новинку. Степень проявления разных паразитных оттенков зависит от того, с какой стороны от экрана вы встанете и под каким углом будете на него смотреть. В случае с Progress 27P502Q это проявления как холодного оттенка, так и желтоватого, но не настолько ярко выраженных, как бывает на части других IPS.

В случае с белым фоном, при взгляде на монитор по диагонали, он теряет свою белизну, несколько снижается яркость, проявляются минимальные паразитные оттенки в той или иной части экрана.

И конечно, на визуальное восприятие влияет выставленная яркость подсветки — чем она ниже, тем меньше проблем. Но полностью от них избавиться всё равно не выйдет – такова природа нашего адаптивного зрения, и это следует учитывать в первую очередь.

⇡#Кристаллический эффект, резкость, ШИМ

В мониторе Digma Progress 27P502Q используется IPS-матрица с матовой рабочей поверхностью.

Ярко выраженный кристаллический эффект в данном случае не наблюдается и практически не даёт о себе знать при изменении угла просмотра (взгляде сверху/снизу/cбоку), антибликовые свойства у матрицы очень достойные – про блики и отражения на экране можно забыть.

К отображению мелких элементов и прорисовке текста различной величины претензий у нас не возникло – сказывается повышенное разрешение экрана и итоговая плотность пикселей в почти 110 ppi. Так же отметим, что компания Digma для своей новинки обошлась без параметра контроля резкости в меню экрана – это плюс, ведь с резкостью проблем нет и при настройках по умолчанию.

Изучаемая модель монитора использует Flicker-Free-подсветку, что было подтверждено в ходе наших тестов. При любом уровне яркости ШИ-модуляция не используется, есть лишь минимальные пульсации.

За свои глаза пользователи могут быть спокойны. Осталось не забывать о необходимости делать перерывы в работе и не выставлять слишком высокую яркость при низкой или средней внешней освещённости.

Лишь при включении режима вставки «чёрного кадра» монитор Digma переходит в режим стробления подсветки. Большую часть времени, выделенного на каждый кадр на экране, подсветка остаётся выключенной и активируется импульсами по ~1 мс. При рабочих 100 Гц вставка «чёрного кадра» происходит 100 раз в секунду. Нагрузка на глаза сильно увеличивается, но, как мы убедились в соответствующем разделе тестирования – положительный визуальный эффект не наблюдается. Считаем, что про функцию MPRT у Digma Progress 27P502Q следует забыть

⇡#Температурный режим, энергопотребление, уровень шума

В мониторе Digma Progress 27P502Q используется торцевая (Edge LED) подсветка, предположительно по одной светодиодной ленте справа и слева (либо одной снизу). Однако, из-за сосредоточения основной элементной базы в нижней части корпуса, наибольший нагрев происходит именно в этой области.

В ходе тестирования средняя температура в помещении площадью 45 кв.м составляла 24,5 градуса. Монитор продолжительное время работал с установленной яркостью на 100 нит в центральной точке экрана. Средняя температура лицевой поверхности экрана в этом случае составила 31,6 градуса Цельсия, максимальное значение не превысило 38 градусов. Следовательно, ощутимого нагрева от поверхности матрицы пользователь не ощутит.

Дополнительно мы проверили энергопотребление монитора Digma Progress 27P502Q на разных уровнях яркости, с последующим выводом белого поля (в случае с LCD это не принципиальное условие тестирования – энергопотребление у них зависит только от выставленного уровня яркости).

Герой обзора отличился небольшой «прожорливостью»: при яркости 100 нит энергопотребление не превысило 13,5 Вт, а при увеличении её вдвое потребление увеличилось всего на 20,5 Вт. В случае с относительно высокой максимальной яркостью следует рассчитывать на 42 Вт в пике.

С уровнем шума у монитора Digma Progress 27P502Q также всё в полном порядке. Модель использует компактный внешний блок питания. Никаких паразитных звуков в ходе работы монитора при любых настройках мы для себя не отметили: ни от него, ни от внешнего БП из комплекта поставки.

Монитор Digma Progress 27P502Q является наглядным представителем класса доступных 27-дюймовых WQHD IPS с увеличенной плавностью картинки на экране. Модель прекрасно подойдёт тем, кто подыскивает себе универсальный монитор без ярко выраженного акцента на играх и тем, кто подыскивает себе компактное решение белой расцветки.

Повышенное разрешение относительно Full HD повышает комфортность использования монитора и предлагает больше рабочего пространства, хотя стоимость модели лишь незначительно выше – переплата того точно стоит. При этом используемая IPS-панель от BOE оказалась чуть хуже по охвату и скорости, чем FHD-аналог, но зато продемонстрировала впечатляющую равномерность подсветки на чёрном, хорошую равномерность по яркости на светлом, и что ещё важнее – высокую стабильность картинки с точки зрения углов обзора. Когда все начинают экономить и ставить матрицы попроще, даже в сегменте 30-50+ тысяч рублей, IPS-панель в Digma Progress смогла нас приятно удивить, превзойдя по этому важному параметру решения из классов выше.

В остальном же следует иметь в виду, что перед вами бюджетный представитель класса WQHD-решений, в котором большая часть предложенных функций в меню выполнена по принципу «чтобы было», есть просчёты в вопросах эргономики (тут вспоминается необходимость приобретение кабелей с Г-образными разъёмами), а система управления максимально упрощена – работать с ней не очень удобно, благо настраивать монитор придётся не часто. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

минималистичный дизайн и белая отделка (кому-то будет актуально);

наличие VESA-совместимого крепления;

достаточный выбор интерфейсов подключения (DP и два HDMI);

встроенная акустическая система – но на какое-либо качество рассчитывать не стоит;

подсветка с модифицированным спектром (для снижения нагрузки на глаза и расширения цветового охвата) без мерцания (Flicker-Free) во всём диапазоне регулировки яркости;

цветовой охват на уровне 135 % цветового объёма sRGB и до 92-93 % соответствия DCI-P3 – прекрасный результат для решения подобного рода, особенно учитывая полное отсутствие подобной информации в ТХ модели;

возможность активации HDR – но это самый базовый стандарт HDR Ready;

широкий диапазон регулировки яркости (до 43-421 нит) и коэффициент контрастности до 1000:1 – производитель не обманул, однако, при заводских установках коэффициент снижен до 800:1, а максимальная яркость не превышает 340 нит;

очень высокая стабильность цветовой температуры оттенков серого в большинстве предустановленных режимов;

увеличенная частота вертикальной развёртки до 100 Гц – приятное увеличение плавности на фоне базовых 60-75 Гц;

поддержка технологий адаптивной синхронизации AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync в режиме совместимости (но без официальной сертификации);

низкая задержка сигнала (инпут-лаг) на уровне 6 мс в среднем;

хорошая равномерность подсветки по уровню яркости на светлых полях;

идеальная равномерность подсветки на чёрном поле – такой уровень редко встречается даже среди гораздо более дорогих решений;

достойные углы обзора и стабильность картинки – установленная матрица от BOE приятно удивила стабильностью картинки и слабым эффектом виньетирования при близком положении пользователя;

отсутствие ярко выраженного кристаллического эффекта и прекрасные антибликовые свойства защитной поверхности матрицы;

низкий нагрев и энергопотребление, полная бесшумность во время работы;

адекватная цена и официальная гарантия (2 года) на территории РФ.

Недостатки:

не самое типичное расположение колодки интерфейсов – все подключенные сигнальные кабели будут хорошо видны на фоне монитора – рекомендуем приобрести DP- или HDMI-кабель с Г-образным коннектором;

нерабочий режим sRGB – он всего лишь незначительно меняет точку белого – монитор всегда работает в полном цветовом охвате.

Может не устроить: