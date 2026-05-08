|
Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
Ноутбук DIGMA PRO Pactos на процессоре AMD Ryzen 5 7430U: скромность украшает
⇣ Содержание
Продукция компании DIGMA со штаб-квартирой в Москве и производством в Китае, становится завсегдатаем нашей тестовой лаборатории. Ноутбуки, телевизоры, планшеты, мониторы, накопители и даже проекторы уже тестировались на 3DNews, и ассортимент этих продуктов продолжает стабильно расширяться. В частности, DIGMA не так давно обновила конфигурацию ноутбуков серии PRO Pactos, которые теперь доступны на энергоэффективных, но быстрых процессорах AMD Ryzen 5 и Ryzen 7. Одновременно с этим изменения коснулись набора портов, дизайна корпуса и внутренней компоновки. Обо всех нововведениях мы расскажем на примере 16-дюймовой модели с индексом DN16R5-ADXW04 на процессоре AMD Ryzen 5 7430U.
⇡#Коробка и комплект поставки
Вот что точно у DIGMA не меняется, так это коробка, в которой поставляются ноутбуки: она плоская и выполнена из плотного картона. На лицевой стороне приведено его изображение почти в полном размере.
На обратной стороне коробки приклеен стикер с краткой конфигурацией ноутбука, перечислением комплектации и прочей служебной информацией.
Внутри основной коробки ноутбук лежит на картонном поддоне и дополнительно облачён в мягкий тканевый конверт.
Под поддоном находится отсек, где размещены комплектующие, в числе которых блок питания с кабелем в отдельной коробочке, руководство пользователя, мягкая салфетка для экрана, гарантийный талон и комплект фирменных наклеек.
Модель с индексом DN16R5-ADXW04, подробную конфигурацию которой вы можете увидеть в таблице ниже, продаётся в российских магазинах за 58 тысяч рублей. На произведённый в Шэньчжэне ноутбук у нас предоставляется двухлетняя гарантия.
⇡#Технические характеристики
⇡#Дизайн и эргономика корпуса
Дизайн DIGMA PRO Pactos если и претерпел изменения, то самые минимальные. Ноутбук выпускается в одном тёмно-сером цвете, который, как мне кажется, ближе к тёмно-серебристому, и выглядит сравнительно скромно. Но именно в этой скромности и кроется его притягательность и технологическое обаяние.
На странице ноутбука указаны его габариты 395 × 291 × 17,2 (21) мм, но я не представляю, откуда они взялись, поскольку измеренная длина корпуса DIGMA PRO Pactos равна 358,5 мм, ширина 252 мм, а толщина 20 мм с учётом ножек, 15,5 мм – без ножек и 10,5 мм – по переднему торцу.
С массой ситуация чуть ближе к истине: при заявленных 1740 граммах реальная масса ноутбука составила 1687 граммов. Надо бы поправить, DIGMA, а?
Крышка корпуса ноутбука и рабочая панель выполнены из металла, на котором не остаётся отпечатков чистых пальцев. В центре крышки ноутбука размещена латинская V и больше ничего.
На задней панели отметим две длинные ножки и вентиляционную решётку. Там же можно найти штамп с маркировкой модели ноутбука, его ID и параметры блока питания.
На пластиковом основании ноутбука установлены две длинные ножки, выполненные из плотной резины. Их высота вместе с пластиковым отливом не превышает 3,5 мм.
Передний торец оснащён выемкой для более удобного подхвата крышки пальцами.
Кстати, корпус сужается к этому торцу, делая ноутбук визуально тоньше.
При открытии крышки придерживать основание не приходится. Правда, это справедливо только до 90-100 градусов, а вот чтобы развернуть ноутбук на максимальные 180 градусов основание всё же придётся придержать второй рукой или чем-то ещё.
Задний торец корпуса ноутбука полностью закрытый.
Все порты и разъёмы выведены на боковые торцы корпуса ноутбука.
Количество и разнообразие портов в DIGMA PRO Pactos не вызывают вопросов, здесь есть всё или «практически» всё, если очень хотеть сетевой порт, которого здесь нет.
Справа выведены кенсингтонский замок, USB 2.0 Type-A и USB 3.0 Type-A, слот для карт памяти microSD и комбинированный разъём для наушников и микрофона.
В свою очередь, слева размещены видеовыход HDMI 1.4, порт USB 3.0 Type-A, два порта USB 3.0 Type-С (с поддержкой DisplayPort и зарядки), а также индикатор заряда.
Стереодинамики традиционно размещены на скосах нижней панели корпуса.
Компактная кнопка включения ноутбука размещена в правом верхнем углу рабочей панели и оснащена белым светодиодом в центре.
Качество сборки корпуса находится на высоком уровне, а материал панелей тактильно-приятен. Разумеется, ни о каких признаках элитности здесь говорить не приходится, но в DIGMA свои ноутбуки в эту рублёвскую нишу и не позиционируют. Обычные «рабочие лошадки» по довольно привлекательным ценам. Идём дальше.
⇡#Устройства ввода
Клавиатура в обновлённом DIGMA PRO Pactos мембранного типа и с блоком цифровых клавиш. Все символы на клавишах нанесены белым шрифтом, причём русская и английская раскладки не отличаются размером, как это часто бывает. Удобно это или нет, тут каждый сам для себя определит.
Размеры буквенно-цифровых клавиш равны 16,5 × 16,5 мм, функциональных – 14 × 9,5 мм, а стрелки вверх и вниз уменьшены по высоте до 9 мм, но увеличены по длине до 18 мм. Оба Shift и Enter увеличенной длины, что оценят пользователи, которым приходится много печатать.
Клавиатура оснащена подсветкой, регулируемой в двух уровнях яркости и автоматически отключаемой при 20-секундном бездействии.
Печатать на такой клавиатуре очень даже удобно, обратная связь отчётливо ощущается, как и срабатывание клавиш. В общем-то, стандартная «ноутбучная» клавиатура без существенных недостатков.
Тачпад здесь большой и удобный размерами 134 × 92 мм, а в его верхнем левом углу встроен сканер отпечатков пальцев.
В верхней рамке экрана размещена двухмегапиксельная веб-камера с механической шторкой. Её разрешение составляет 1080p, а по бокам выведены два микрофона.
Настройки веб-камеры доступны через стандартное приложение Windows 11, где также можно убедиться в её невысоком по современным меркам разрешении.
⇡#Дисплей
DIGMA PRO Pactos наделён 16-дюймовым экраном на IPS-матрице с матовым покрытием. Соотношение сторон экрана составляет 16:10, следовательно разрешение у него, пожалуй, самое удобное для работы – 1920 × 1200 пикселей. К сожалению, частота экрана равна уже порядком устаревшим 60 Гц. Пора бы DIGMA переводить свои ноутбуки на более высокочастотные экраны, тем более, что офисные (даже не игровые) мониторы с частотами 100 и 120 Гц в ассортименте компании имеются, а частоты игровых мониторов достигают 200 Гц.
В компании DIGMA не изменяют своим контрактампривычкам, поэтому производителем матрицы по-прежнему является компания BOE (модель NV160WUM-NHO).
Заявленный в характеристиках цветовой охват матрицы NTSC 72% и sRGB 100%, а разрядность 8 бит.
Экран DIGMA PRO Pactos мы протестировали калибратором X-Rite i1 Display Pro и программным обеспечением Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI. Все измерения были выполнены как без калибровки дисплея, так и после её проведения, а результаты измерений приведены на парах скриншотов (слева – до калибровки, справа – после неё).
Интересно, что даже без калибровки дисплей нашего семпла DIGMA PRO Pactos настроен вполне корректно, – серьёзных огрехов ни в цветовой температуре, ни в гамме или цветовом балансе выявлено не было.
По результатам тестирования экрана покрытие цветового диапазона составило 98,2% sRGB, а усреднение DeltaE равно 0,19 единицы (при максимуме 1,12 единицы). Это отличные показатели для бюджетного ноутбука.
Максимальная яркость дисплея чуть-чуть превысила отметку 300 нит, чего будет достаточно для комфортной работы за ноутбуком даже в солнечный день. Однако в сравнении с дисплеями 17-дюймовой версии DIGMA PRO Fortis M и моноблока DIGMA PRO AiO 27i яркость в тестируемой модели всё же пониже. Для сравнения был построен следующий график яркости этой троицы.
Что касается равномерности подсветки экрана, то некритичные отклонения от эталона были выявлены только в левой части экрана у самого края, а в целом всё в пределах нормы.
Подводя итог небольшого теста экрана ноутбука DIGMA PRO Pactos, можем отметить точную заводскую настройку и достаточную для комфортной работы яркость. И всё же не стоит забывать, что это самый обычный 60-герцовый экран самого обычного недорогого ноутбука. Требовать от него каких-то «звезд с неба» бесперспективно.
Внутреннее устройство и комплектующие
В отличии от крышки и рабочей панели, основание корпуса DIGMA PRO Pactos выполнено из пластика, фиксируется на корпусе защёлками и закрепляется винтами по периметру. Внутренний объём ноутбука разделён практически поровну между материнской платой с комплектующими и системой охлаждения и аккумулятором со стереодинамиками.
Материнская плата ноутбука основана на наборе системной логики AMD Ryzen SoC, а её BIOS датирован 7 ноября 2025 года.
Интересно, что в этой модели плата не накрыта листами чёрного пластика, как в предыдущих ноутбуках DIGMA, которые мы тестировали, и полностью доступна для изучения.
Порты слева на корпусе размещены на дочерней плате, соединённой с основной гибким шлейфом.
Сразу внимание к небольшой плате справа от дочерней (над шлейфом) – на ней установлен дополнительный порт M.2 куда можно воткнуть второй SSD, правда только SATA-типа. Очень неплохо для ноутбука такого класса.
В нашей версии ноутбука используется мобильный процессор AMD Ryzen 5 7430U архитектуры Zen 3 с кодовым названием Cezanne. Он оснащён шестью физическими ядрами с поддержкой SMT и способен одновременно обрабатывать двенадцать потоков, а максимальная частота процессора может достигать 4,3 ГГц.
Объём кэш-памяти третьего уровня процессора равен 16 Мбайт. Базовый лимит мощности AMD Ryzen 5 7430U равен 15 ваттам с возможностью очень кратковременного повышения до 35 ватт, однако, судя по BIOS, в этой модели ноутбука лимит мощности процессора ограничен 30-ю ваттами.
Очень удобно, что на материнской плате ноутбука предусмотрены сразу два слота для модулей оперативной памяти SO-DIMM, один из которых занят шестнадцатигигабайтным модулем DDR4 с маркировкой SM4S510A8ADHC производства SCY. Второй модуль пользователь может установить самостоятельно, когда серьёзно разбогатеет. Гарантия на ноутбук при этом не слетает.
Эффективная частота оперативной памяти равна 3200 МГц, а первичные тайминги – 22-22-22-52_1T.
Поскольку память работает в одноканальном режиме, то показатели её пропускной способности удручающе низки. Ну хоть латентность ниже, чем у премиальных ноутбуков с распаянной LPDDR5X.
Добавим, что максимальный объём оперативной памяти ноутбука может достигать 64 Гбайт. Правда, на момент публикации этой статьи два приличных 32-гигабайтных модуля SO-DIMM DDR4 обойдутся аккурат в стоимость всего DIGMA PRO Pactos. Такие времена…
Графика в ноутбуке, понятное дело, встроена в центральный процессор и работает на частоте 1,8 ГГц.
Поскольку графическое ядро само по себе скромное, да ещё и задействует ресурсы оперативной памяти, которая здесь работает в одноканале, то о каком-то комфорте в более-менее современных играх можно даже не помышлять.
Основной порт M.2 на материнской плате занят SSD BIWIN NA80H1M20-512G с интерфейсом PCIe 3.0 x4 объёмом 512 Гбайт.
Это недорогой накопитель пред-предыдущего поколения с заявленными скоростями чтения и записи 3500/2500 Мбайт/с, ресурсом 300 TBW и фирменной пятилетней гарантией.
Производительность накопителя ноутбука мы проверили как при питании DIGMA PRO Pactos от электросети, так и при его работе только от аккумулятора. Результаты представлены в виде четырёх пар сравнительных скриншотов.
Производительность накопителя действительно невысокая, однако нельзя не заметить, что она практически не снижается при переходе ноутбука в автономный режим работы, что не может не радовать. Также приятно видеть комфортный температурный режим SSD, который в стресс-тесте AIDA64 Extreme не превысил отметку 45 градусов Цельсия.
За передачу сетевых данных в DIGMA PRO Pactos отвечает один беспроводный контроллер класса Wi-Fi 6 – Intel AX200NGW.
Теоретическая максимальная пропускная способность такого сетевого адаптера может достигать 2,4 Гбит/с, а также поддерживается Bluetooth версии 5.2.
Звуком в ноутбуке управляет контроллер Realtek и два стереодинамика мощностью по два ватта каждый, встроенные по бокам от аккумулятора и направленные вниз.
В плане громкости никаких вопросов нет: она более чем достаточна чтобы из другой комнаты тебе закричали что-то «жизнеутверждающее» или (того хуже) решили донести эту мысль своим личным посещением, а вот в плане чистоты и детализации ничего особенного не выделю. Самый обычный звук недорогого ноутбука.
⇡#Система охлаждения, эффективность и уровень шума
В основании корпуса есть длинная вентиляционная решётка с фильтром от пыли.
Сквозь эту решётку холодный воздух засасывается в систему охлаждения вентилятором и, проходя через тонкие рёбра радиатора, выбрасывается назад через решётку в заднем торце корпуса.
Тепловой поток от процессора на радиатор кулера передаётся двумя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм.
Скорость вращения вентилятора регулируется широтно-импульсной модуляцией (PWM) в зависимости от степени нагрузки на процессор и его температуры. Отдельных режимов работы системы охлаждения ноутбука в DIGMA PRO Pactos не предусмотрено.
Для оценки эффективности охлаждения центрального процессора в ноутбуке мы использовали стресс-тест Cinebench R23, который активно задействует AVX-инструкции. За мониторинг показателей отвечала утилита HWiNFO64 версии 8.45.5945. Тестирование проводилось под управлением операционной системы Windows 11 Pro с установкой последних доступных драйверов и обновлений. Температура в помещении во время проведения тестов находилась в диапазоне 24,5-25 градусов Цельсия.
Первый стресс-тест DIGMA PRO Pactos мы провели при работе ноутбука от адаптера питания и электросети. Посмотрим на его результаты.
В начале теста процессор AMD Ryzen 5 7430U резво стартует с частоты 4,26 ГГц при энергопотреблении почти 31 ватт, но из-за резкого повышения температуры вплоть до 81 градуса Цельсия, частота снижается сначала до 3,7 ГГц, а спустя ещё какое-то время стабилизируется на 2,65 ГГц при энергопотреблении 15 ватт и температурах чуть выше 72 градусов Цельсия. С такими показателями ноутбук и проходит весь стресс-тест Cinebench R23 до конца. Уровень шума системы охлаждения умеренный – её слышно, но дискомфорта пользователю она не доставляет.
Практически такие же показатели мониторинга были получены при дополнительном тестировании DIGMA PRO Pactos в blender, HandBrake и WinRAR. Скриншоты мониторинга во время этих тестов вы можете увидеть далее.
В автономном режиме процессор ноутбука демонстрирует более спокойный нрав в начале теста, но после стабилизации выходит на те же показатели, как и при питании от электросети.
Разница только в том, что нет скачков частот, температур и потребления в начале тестирования, а далее мы можем наблюдать практически ту же самую картину, что и выше: 2,65 ГГц, 15 ватт и 67 градусов Цельсия. То есть, теоретически, на коротких дистанциях AMD Ryzen 5 7430U может получить дополнительный форсаж при внешнем питании ноутбука, но на длинных этот эффект будет нивелироваться. Кстати, о производительности DIGMA PRO Pactos.
⇡#Тестирование производительности
Производительность DIGMA PRO Pactos (DN16R5-ADXW04) мы сравним с ранее протестированным ноутбуком DIGMA PRO Fortis M (DN15P7-ADXW05) с процессором Intel Core i7 1355U семейства Raptor Lake. Результаты тестов производительности ноутбуков мы приведём в таблице как при питании от адаптера/электросети, так и при питании только от аккумулятора. В отдельных столбцах показана разница в производительности в процентах.
Вы знаете, по большому счёту, производительность этих ноутбуков одинаковая. В каких-то тестах быстрее Intel Core i7 1355U, а где-то лидирует AMD Ryzen5 7430U, но доминирующей разницы нет нигде, и в повседневной работе вы её просто не заметите. При этом помним, что у Pactos есть резерв в виде активации двухканального режима установкой второго модуля памяти, тогда как у Fortis M память того же объёма (16 Гбайт) уже работает в двухканальном режиме.
Результаты тестов встроенного в процессор графического ядра ноутбука в пяти бенчмарках 3DMark и в тесте CPU Profile дополнительно приводим в виде скриншотов.
⇡#Автономность
DIGMA PRO Pactos оснащается литий-ионным аккумулятором ёмкостью 63,6 Вт·ч (5500 мА·ч).
По данным утилиты BatteryMon заявленную в характеристиках ноутбука ёмкость аккумулятора соответствует фактической.
Ноутбук комплектуется адаптером питания с максимальной мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А) и массой 141 грамм. Ещё 37 граммов весит кабель питания длиной 1,95 метра с двумя коннекторами USB Type-C.
По результатам шести циклов заряда с 5 до 99% среднее время восполнения аккумулятора DIGMA PRO Pactos составило 2 часа и 43 минуты. Это непривычно долго для аккумулятора такой ёмкости.
Автономность ноутбука мы измеряли при яркости дисплея 200 нит, что соответствует 75% по шкале яркости (график приведён выше в разделе с тестами экрана). Тесты проводились пакетом PCMark’10 в четырёх режимах. Сетевые соединения и звук не отключались, никаких искусственных оптимизаций для продления времени автономной работы не вводилось. Полученные результаты приведены далее скриншотами.
В офисной работе или при просмотре видео ноутбук продержится 7-8 часов, а в условно-игровом режиме – два с половиной часа непрерывной работы. Уменьшение яркости экрана до 10% не позволило увеличить время автономной работы ноутбука при просмотре видео, напротив оно по каким-то непонятным причинам сократилось на 14 минут.
⇡#Заключение
Протестированную сегодня версию PRO Pactos с индексом DN16R5-ADXW04 можно считать продуктом расширения ассортимента ноутбуков, выпускаемых компанией DIGMA, ведь в сравнении с ранее вышедшими моделями сменилась только аппаратная платформа, которая не принесла заметного повышения производительности или дополнительного времени автономной работы.
К плюсам новинки можно отнести возможность установки второго модуля оперативной памяти и второй порт M.2 для SATA-накопителя. Экран, клавиатура, камера, порты, звук и сеть не претерпели изменений, хотя для развития потенциал в них ещё имеется. В сухом остатке у DIGMA ещё один скромный внешне и внутренне ноутбук за умеренные деньги, который должен найти своего покупателя.
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
⇣ Комментарии
Все комментарии премодерируются.