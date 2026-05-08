Сегодня 08 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Ноутбуки и ПК Ноутбуки Другие Ноутбук DIGMA PRO Pactos на процессоре A...
реклама
Ноутбуки и ПК
Самое интересное в новостях

Ноутбук DIGMA PRO Pactos на процессоре AMD Ryzen 5 7430U: скромность украшает

 
Знакомимся с очередной моделью ноутбука российской компании с 16-дюймовым экраном и процессором AMD. Чем он отличается от предыдущих моделей этого бренда и какими интересными особенностями может привлечь к себе внимание
⇣ Содержание

Продукция компании DIGMA со штаб-квартирой в Москве и производством в Китае, становится завсегдатаем нашей тестовой лаборатории. Ноутбуки, телевизоры, планшеты, мониторы, накопители и даже проекторы уже тестировались на 3DNews, и ассортимент этих продуктов продолжает стабильно расширяться. В частности, DIGMA не так давно обновила конфигурацию ноутбуков серии PRO Pactos, которые теперь доступны на энергоэффективных, но быстрых процессорах AMD Ryzen 5 и Ryzen 7. Одновременно с этим изменения коснулись набора портов, дизайна корпуса и внутренней компоновки. Обо всех нововведениях мы расскажем на примере 16-дюймовой модели с индексом DN16R5-ADXW04 на процессоре AMD Ryzen 5 7430U.

#Коробка и комплект поставки

Вот что точно у DIGMA не меняется, так это коробка, в которой поставляются ноутбуки: она плоская и выполнена из плотного картона. На лицевой стороне приведено его изображение почти в полном размере.

На обратной стороне коробки приклеен стикер с краткой конфигурацией ноутбука, перечислением комплектации и прочей служебной информацией.

Внутри основной коробки ноутбук лежит на картонном поддоне и дополнительно облачён в мягкий тканевый конверт.

Под поддоном находится отсек, где размещены комплектующие, в числе которых блок питания с кабелем в отдельной коробочке, руководство пользователя, мягкая салфетка для экрана, гарантийный талон и комплект фирменных наклеек.

Модель с индексом DN16R5-ADXW04, подробную конфигурацию которой вы можете увидеть в таблице ниже, продаётся в российских магазинах за 58 тысяч рублей. На произведённый в Шэньчжэне ноутбук у нас предоставляется двухлетняя гарантия.

#Технические характеристики

DIGMA PRO Pactos (DN16R5-ADXW04)
Центральный процессор AMD Ryzen 5 7430U (TSMC 7 нм FinFET, Zen 3 Cezanne, 6 ядер/12 потоков 2,3-4,3 ГГц, L3-кеш 16 МБ, TDP 15–35 Вт)
Чипсет AMD Ryzen SoC
Оперативная память 16 Гбайт DDR4 3,2 ГГц (SO-DIMM модуль + свободный слот), тайминги 22-22-22-52 CR1;
максимальный объём – 64 Гбайт
Накопитель SSD 512 Гбайт, M.2 2280, NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, BIWIN NA80H1M20-512G
Видеоподсистема Интегрированная в процессор графика AND Radeon (448 исполнительных блоков), использует ресурсы оперативной памяти
Дисплей 16-дюймовый матовый IPS-экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей (16:10), частотой 60 Гц, плотностью 142 PPI, углами обзора 170-178°, цветовым охватом NTSC 72%, sRGB 100%
Звуковая подсистема 2 стереодинамика мощностью по 2 Вт
Картридер MicroSD (XC) до 128 Гбайт
Сетевые интерфейсы Кабельная сеть Нет
Беспроводная сеть Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX200NGW (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 ГГц и 5 ГГц (160 Гц), до 2,4 Гбит/с)
Bluetooth Bluetooth 5.2
Интерфейсы и порты USB 1 × USB 3.0 Type-C 5 Гбит/с (поддержка DisplayPort и зарядки);
1 × USB 3.0 Type-A 5 Гбит/с;
1 × USB 2.0 Type-A
Видеовыходы HDMI 1.4
Аудиоразъёмы Комбинированный аудиоразъём для наушников и микрофона
Устройства ввода Клавиатура Мембранная клавиатура с блоком цифровых клавиш и двухуровневой подсветкой
Тачпад Двухкнопочный, размерами 134 × 92 мм, со встроенным сканером отпечатков пальцев
IP-телефония Веб-камера С разрешением 1080p (2 Мп), встроенная в верхнюю рамку дисплея, с механической шторкой
Микрофон Двойной, с умным шумоподавлением
Аккумулятор Литий-июнный ёмкостью 63,6 Вт·ч (5500 мА·ч), модель N16LM0
Адаптер питания Мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А), массой 141 г с отдельным кабелем USB-C длиной 1,95 м и массой 37 г
Габариты 358,5 × 252,0 × 20,0 мм с учётом ножек (толщина корпуса без ножек – 15,5 мм, по переднему торцу – 10,5 мм)
Масса без адаптера питания: заявленная/измеренная 1687 / 1740 г
Цвета корпуса Тёмно-серый
Операционная система Windows 11 Pro
Гарантия (лет) / страна производства 2 / Китай
Стоимость, ₽ 57 990

#Дизайн и эргономика корпуса

Дизайн DIGMA PRO Pactos если и претерпел изменения, то самые минимальные. Ноутбук выпускается в одном тёмно-сером цвете, который, как мне кажется, ближе к тёмно-серебристому, и выглядит сравнительно скромно. Но именно в этой скромности и кроется его притягательность и технологическое обаяние.

На странице ноутбука указаны его габариты 395 × 291 × 17,2 (21) мм, но я не представляю, откуда они взялись, поскольку измеренная длина корпуса DIGMA PRO Pactos равна 358,5 мм, ширина 252 мм, а толщина 20 мм с учётом ножек, 15,5 мм – без ножек и 10,5 мм – по переднему торцу.

С массой ситуация чуть ближе к истине: при заявленных 1740 граммах реальная масса ноутбука составила 1687 граммов. Надо бы поправить, DIGMA, а?

Крышка корпуса ноутбука и рабочая панель выполнены из металла, на котором не остаётся отпечатков чистых пальцев. В центре крышки ноутбука размещена латинская V и больше ничего.

На задней панели отметим две длинные ножки и вентиляционную решётку. Там же можно найти штамп с маркировкой модели ноутбука, его ID и параметры блока питания.

На пластиковом основании ноутбука установлены две длинные ножки, выполненные из плотной резины. Их высота вместе с пластиковым отливом не превышает 3,5 мм.

Передний торец оснащён выемкой для более удобного подхвата крышки пальцами.

Кстати, корпус сужается к этому торцу, делая ноутбук визуально тоньше.

При открытии крышки придерживать основание не приходится. Правда, это справедливо только до 90-100 градусов, а вот чтобы развернуть ноутбук на максимальные 180 градусов основание всё же придётся придержать второй рукой или чем-то ещё.

Задний торец корпуса ноутбука полностью закрытый.

Все порты и разъёмы выведены на боковые торцы корпуса ноутбука.

Количество и разнообразие портов в DIGMA PRO Pactos не вызывают вопросов, здесь есть всё или «практически» всё, если очень хотеть сетевой порт, которого здесь нет.

Справа выведены кенсингтонский замок, USB 2.0 Type-A и USB 3.0 Type-A, слот для карт памяти microSD и комбинированный разъём для наушников и микрофона.

В свою очередь, слева размещены видеовыход HDMI 1.4, порт USB 3.0 Type-A, два порта USB 3.0 Type-С (с поддержкой DisplayPort и зарядки), а также индикатор заряда.

Стереодинамики традиционно размещены на скосах нижней панели корпуса.

Компактная кнопка включения ноутбука размещена в правом верхнем углу рабочей панели и оснащена белым светодиодом в центре.

Качество сборки корпуса находится на высоком уровне, а материал панелей тактильно-приятен. Разумеется, ни о каких признаках элитности здесь говорить не приходится, но в DIGMA свои ноутбуки в эту рублёвскую нишу и не позиционируют. Обычные «рабочие лошадки» по довольно привлекательным ценам. Идём дальше.

#Устройства ввода

Клавиатура в обновлённом DIGMA PRO Pactos мембранного типа и с блоком цифровых клавиш. Все символы на клавишах нанесены белым шрифтом, причём русская и английская раскладки не отличаются размером, как это часто бывает. Удобно это или нет, тут каждый сам для себя определит.

Размеры буквенно-цифровых клавиш равны 16,5 × 16,5 мм, функциональных – 14 × 9,5 мм, а стрелки вверх и вниз уменьшены по высоте до 9 мм, но увеличены по длине до 18 мм. Оба Shift и Enter увеличенной длины, что оценят пользователи, которым приходится много печатать.

Клавиатура оснащена подсветкой, регулируемой в двух уровнях яркости и автоматически отключаемой при 20-секундном бездействии.

Печатать на такой клавиатуре очень даже удобно, обратная связь отчётливо ощущается, как и срабатывание клавиш. В общем-то, стандартная «ноутбучная» клавиатура без существенных недостатков.

Тачпад здесь большой и удобный размерами 134 × 92 мм, а в его верхнем левом углу встроен сканер отпечатков пальцев.

В верхней рамке экрана размещена двухмегапиксельная веб-камера с механической шторкой. Её разрешение составляет 1080p, а по бокам выведены два микрофона.

Настройки веб-камеры доступны через стандартное приложение Windows 11, где также можно убедиться в её невысоком по современным меркам разрешении.

#Дисплей

DIGMA PRO Pactos наделён 16-дюймовым экраном на IPS-матрице с матовым покрытием. Соотношение сторон экрана составляет 16:10, следовательно разрешение у него, пожалуй, самое удобное для работы – 1920 × 1200 пикселей. К сожалению, частота экрана равна уже порядком устаревшим 60 Гц. Пора бы DIGMA переводить свои ноутбуки на более высокочастотные экраны, тем более, что офисные (даже не игровые) мониторы с частотами 100 и 120 Гц в ассортименте компании имеются, а частоты игровых мониторов достигают 200 Гц.

В компании DIGMA не изменяют своим контрактампривычкам, поэтому производителем матрицы по-прежнему является компания BOE (модель NV160WUM-NHO).

Заявленный в характеристиках цветовой охват матрицы NTSC 72% и sRGB 100%, а разрядность 8 бит.

Экран DIGMA PRO Pactos мы протестировали калибратором X-Rite i1 Display Pro и программным обеспечением Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI. Все измерения были выполнены как без калибровки дисплея, так и после её проведения, а результаты измерений приведены на парах скриншотов (слева – до калибровки, справа – после неё).

Интересно, что даже без калибровки дисплей нашего семпла DIGMA PRO Pactos настроен вполне корректно, – серьёзных огрехов ни в цветовой температуре, ни в гамме или цветовом балансе выявлено не было.

По результатам тестирования экрана покрытие цветового диапазона составило 98,2% sRGB, а усреднение DeltaE равно 0,19 единицы (при максимуме 1,12 единицы). Это отличные показатели для бюджетного ноутбука.

Максимальная яркость дисплея чуть-чуть превысила отметку 300 нит, чего будет достаточно для комфортной работы за ноутбуком даже в солнечный день. Однако в сравнении с дисплеями 17-дюймовой версии DIGMA PRO Fortis M и моноблока DIGMA PRO AiO 27i яркость в тестируемой модели всё же пониже. Для сравнения был построен следующий график яркости этой троицы.

Что касается равномерности подсветки экрана, то некритичные отклонения от эталона были выявлены только в левой части экрана у самого края, а в целом всё в пределах нормы.

Подводя итог небольшого теста экрана ноутбука DIGMA PRO Pactos, можем отметить точную заводскую настройку и достаточную для комфортной работы яркость. И всё же не стоит забывать, что это самый обычный 60-герцовый экран самого обычного недорогого ноутбука. Требовать от него каких-то «звезд с неба» бесперспективно.

Внутреннее устройство и комплектующие

В отличии от крышки и рабочей панели, основание корпуса DIGMA PRO Pactos выполнено из пластика, фиксируется на корпусе защёлками и закрепляется винтами по периметру. Внутренний объём ноутбука разделён практически поровну между материнской платой с комплектующими и системой охлаждения и аккумулятором со стереодинамиками.

Материнская плата ноутбука основана на наборе системной логики AMD Ryzen SoC, а её BIOS датирован 7 ноября 2025 года.

Интересно, что в этой модели плата не накрыта листами чёрного пластика, как в предыдущих ноутбуках DIGMA, которые мы тестировали, и полностью доступна для изучения.

Порты слева на корпусе размещены на дочерней плате, соединённой с основной гибким шлейфом.

Сразу внимание к небольшой плате справа от дочерней (над шлейфом) – на ней установлен дополнительный порт M.2 куда можно воткнуть второй SSD, правда только SATA-типа. Очень неплохо для ноутбука такого класса.

В нашей версии ноутбука используется мобильный процессор AMD Ryzen 5 7430U архитектуры Zen 3 с кодовым названием Cezanne. Он оснащён шестью физическими ядрами с поддержкой SMT и способен одновременно обрабатывать двенадцать потоков, а максимальная частота процессора может достигать 4,3 ГГц.

Объём кэш-памяти третьего уровня процессора равен 16 Мбайт. Базовый лимит мощности AMD Ryzen 5 7430U равен 15 ваттам с возможностью очень кратковременного повышения до 35 ватт, однако, судя по BIOS, в этой модели ноутбука лимит мощности процессора ограничен 30-ю ваттами.

Очень удобно, что на материнской плате ноутбука предусмотрены сразу два слота для модулей оперативной памяти SO-DIMM, один из которых занят шестнадцатигигабайтным модулем DDR4 с маркировкой SM4S510A8ADHC производства SCY. Второй модуль пользователь может установить самостоятельно, когда серьёзно разбогатеет. Гарантия на ноутбук при этом не слетает.

Эффективная частота оперативной памяти равна 3200 МГц, а первичные тайминги – 22-22-22-52_1T.

Поскольку память работает в одноканальном режиме, то показатели её пропускной способности удручающе низки. Ну хоть латентность ниже, чем у премиальных ноутбуков с распаянной LPDDR5X.

Добавим, что максимальный объём оперативной памяти ноутбука может достигать 64 Гбайт. Правда, на момент публикации этой статьи два приличных 32-гигабайтных модуля SO-DIMM DDR4 обойдутся аккурат в стоимость всего DIGMA PRO Pactos. Такие времена…

Графика в ноутбуке, понятное дело, встроена в центральный процессор и работает на частоте 1,8 ГГц.

Поскольку графическое ядро само по себе скромное, да ещё и задействует ресурсы оперативной памяти, которая здесь работает в одноканале, то о каком-то комфорте в более-менее современных играх можно даже не помышлять.

Основной порт M.2 на материнской плате занят SSD BIWIN NA80H1M20-512G с интерфейсом PCIe 3.0 x4 объёмом 512 Гбайт.

Это недорогой накопитель пред-предыдущего поколения с заявленными скоростями чтения и записи 3500/2500 Мбайт/с, ресурсом 300 TBW и фирменной пятилетней гарантией.

Производительность накопителя ноутбука мы проверили как при питании DIGMA PRO Pactos от электросети, так и при его работе только от аккумулятора. Результаты представлены в виде четырёх пар сравнительных скриншотов.

ATTO Disk Benchmark (от электросети)

ATTO Disk Benchmark (от электросети)
ATTO Disk Benchmark (от аккумулятора)

ATTO Disk Benchmark (от аккумулятора)
ATTO Disk Benchmark (от аккумулятора)

ATTO Disk Benchmark (от аккумулятора)
AS SSD Benchmark (от аккумулятора)

AS SSD Benchmark (от аккумулятора)
CrystalDiskMark (от электросети)

CrystalDiskMark (от электросети)
CrystalDiskMark (от аккумулятора)

CrystalDiskMark (от аккумулятора)
3DMark storage (от электросети)

3DMark storage (от электросети)
3DMark storage (от аккумулятора)

3DMark storage (от аккумулятора)

Производительность накопителя действительно невысокая, однако нельзя не заметить, что она практически не снижается при переходе ноутбука в автономный режим работы, что не может не радовать. Также приятно видеть комфортный температурный режим SSD, который в стресс-тесте AIDA64 Extreme не превысил отметку 45 градусов Цельсия.

Стресс-тест SSD (от электросети)

Стресс-тест SSD (от электросети)
Стресс-тест SSD (от аккумулятора)

Стресс-тест SSD (от аккумулятора)

За передачу сетевых данных в DIGMA PRO Pactos отвечает один беспроводный контроллер класса Wi-Fi 6 – Intel AX200NGW.

Теоретическая максимальная пропускная способность такого сетевого адаптера может достигать 2,4 Гбит/с, а также поддерживается Bluetooth версии 5.2.

Звуком в ноутбуке управляет контроллер Realtek и два стереодинамика мощностью по два ватта каждый, встроенные по бокам от аккумулятора и направленные вниз.

В плане громкости никаких вопросов нет: она более чем достаточна чтобы из другой комнаты тебе закричали что-то «жизнеутверждающее» или (того хуже) решили донести эту мысль своим личным посещением, а вот в плане чистоты и детализации ничего особенного не выделю. Самый обычный звук недорогого ноутбука.

#Система охлаждения, эффективность и уровень шума

В основании корпуса есть длинная вентиляционная решётка с фильтром от пыли.

Сквозь эту решётку холодный воздух засасывается в систему охлаждения вентилятором и, проходя через тонкие рёбра радиатора, выбрасывается назад через решётку в заднем торце корпуса.

Тепловой поток от процессора на радиатор кулера передаётся двумя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм.

Скорость вращения вентилятора регулируется широтно-импульсной модуляцией (PWM) в зависимости от степени нагрузки на процессор и его температуры. Отдельных режимов работы системы охлаждения ноутбука в DIGMA PRO Pactos не предусмотрено.

Для оценки эффективности охлаждения центрального процессора в ноутбуке мы использовали стресс-тест Cinebench R23, который активно задействует AVX-инструкции. За мониторинг показателей отвечала утилита HWiNFO64 версии 8.45.5945. Тестирование проводилось под управлением операционной системы Windows 11 Pro с установкой последних доступных драйверов и обновлений. Температура в помещении во время проведения тестов находилась в диапазоне 24,5-25 градусов Цельсия.

Первый стресс-тест DIGMA PRO Pactos мы провели при работе ноутбука от адаптера питания и электросети. Посмотрим на его результаты.

Стресс-тест DIGMA PRO Pactos при питании от электросети

В начале теста процессор AMD Ryzen 5 7430U резво стартует с частоты 4,26 ГГц при энергопотреблении почти 31 ватт, но из-за резкого повышения температуры вплоть до 81 градуса Цельсия, частота снижается сначала до 3,7 ГГц, а спустя ещё какое-то время стабилизируется на 2,65 ГГц при энергопотреблении 15 ватт и температурах чуть выше 72 градусов Цельсия. С такими показателями ноутбук и проходит весь стресс-тест Cinebench R23 до конца. Уровень шума системы охлаждения умеренный – её слышно, но дискомфорта пользователю она не доставляет.

Практически такие же показатели мониторинга были получены при дополнительном тестировании DIGMA PRO Pactos в blender, HandBrake и WinRAR. Скриншоты мониторинга во время этих тестов вы можете увидеть далее.

blender

blender
HandBrake

HandBrake
WinRAR

WinRAR

В автономном режиме процессор ноутбука демонстрирует более спокойный нрав в начале теста, но после стабилизации выходит на те же показатели, как и при питании от электросети.

Стресс-тест Digma Pro Pactos при питании от аккумулятора

Стресс-тест DIGMA PRO Pactos при питании от аккумулятора

Разница только в том, что нет скачков частот, температур и потребления в начале тестирования, а далее мы можем наблюдать практически ту же самую картину, что и выше: 2,65 ГГц, 15 ватт и 67 градусов Цельсия. То есть, теоретически, на коротких дистанциях AMD Ryzen 5 7430U может получить дополнительный форсаж при внешнем питании ноутбука, но на длинных этот эффект будет нивелироваться. Кстати, о производительности DIGMA PRO Pactos.

#Тестирование производительности

Производительность DIGMA PRO Pactos (DN16R5-ADXW04) мы сравним с ранее протестированным ноутбуком DIGMA PRO Fortis M (DN15P7-ADXW05) с процессором Intel Core i7 1355U семейства Raptor Lake. Результаты тестов производительности ноутбуков мы приведём в таблице как при питании от адаптера/электросети, так и при питании только от аккумулятора. В отдельных столбцах показана разница в производительности в процентах.

Наименование теста Показатель DIGMA PRO Pactos DIGMA PRO Pactos % DIGMA PRO Fortis M DIGMA PRO Fortis M %
(DN16R5-ADXW04) (DN16R5-ADXW04) (DN15P7-ADXW05) (DN15P7-ADXW05)
(AMD Ryzen5 7430U) (AMD Ryzen5 7430U) (Intel Core i7 1355U) (Intel Core i7 1355U)
battery battery
AIDA64 8.25.8200 Read 23 368 23 174 0,8% 46 271 45 846 0,9%
memtest Write 23 185 23 307 -0,5% 47 046 45 696 2,9%
Copy 20 637 19 951 3,3% 43 686 43 802 -0,3%
Latency 89,0 87,1 -2,1% 82,8 91,1 10,0%
AIDA64 CPU CheckMate MP/s 1 936 1 524 21,3% 1 855 1 950 -5,1%
WinRAR 7.21 b1 KB/s 14 590 13 848 5,1% 15 161 15 242 -0,5%
7-Zip 26.00 Total, GIPS 50 370 47 522 5,7% 43 261 43 738 -1,1%
CPU-Z 2.19.0 benchmark CPU Single Thread 597 599 -0,3% 691 681 1,4%
CPU Multi Thread 3 849 3 176 17,5% 4 484 4 640 -3,5%
Geekbench 6.6.0 Single-Core Score 1 850 1 692 8,5% 2 607 2 586 0,8%
Multi-Core Score 5 535 4 863 12,1% 8 579 8 569 0,1%
HandBrake 1.11.1 H.265 MKV 4K, s 593,40 618,94 4,3% 691,46 699,66 1,2%
CineBench R23 CPU (Multi Core), pts 7 519 6 803 9,5% 6 165 6 359 -3,1%
CPU (Single Core), pts 1 321 1 410 -6,7% 1 686 1 767 -4,8%
Blender 5.2.0 alpha Classroom, time 0:12:24 0:12:47 3,0% 0:16:46 0:16:44 -0,2%
Corona 10 Score (rays/s) 2 352 880 2 010 376 14,6% 1 879 967 1 982 698 -5,5%
V-Ray 5 Benchmark vsamples 5 408 4 621 14,6% 4 164 4 164 0,0%
VeraCrypt 1.26.24 Encryption, MiB/s 432 369 14,6% 401 351 12,5%
(Kuznyechik (Serpent(Camellia) Decryption, MiB/s 429 353 17,7% 367 307 16,3%
JetStream 2.2 Score (Chrome 147.0.7727.56) 322,822 306,997 4,9% 374,642 338,861 9,6%
Passcovery Suite 25.04 Office 2007, SHA1, 256-bit AES 15 221 11 598 23,8% 5 664 5 510 2,7%
RAR 3.x, SHA1, 128-bit AES 7 501 7 798 -4,0% 2 456 2 423 1,3%
PDF/R 3, MD5, 128-bit RC4/AES 2 118 065 1 992 228 5,9% 1 381 679 1 373 821 0,6%
Stockfish 16 Mnodes/s 12,661 11,422 9,8% 10,573 10,234 3,2%
PCMark'10 2.2.2737 Total 6 275 5 355 14,7% 6 000 5 599 6,7%
Essentials 9 568 8 114 15,2% 10 827 9 846 9,1%
Productivity 13 881 12 058 13,1% 8 362 7 719 7,7%
Digital Content Creation 5 051 4 259 15,7% 6 476 6 266 3,2%
3DMark CPU Profile Max threads 4 411 3 286 25,5% 2 915 3 103 -6,4%
16 threads 3 970 3 275 17,5% 2 792 2 768 0,9%
8 threads 3 795 3 088 18,6% 2 407 2 335 3,0%
4 threads 2 740 2 426 11,5% 1 884 1 806 4,1%
2 threads 1 630 1 513 7,2% 1 506 1 467 2,6%
1 thread 852 847 0,6% 959 955 0,4%
3DMark 2.32.8853 Night Raid 9 802 8 881 9,4% 13 759 13 722 0,3%
Wild Life 4 678 4 545 2,8% 10 485 10 477 0,1%
Fire Strike 2 162 2 111 2,4% 4 022 4 008 0,3%
Time Spy 872 868 0,5% 1 463 1 477 -1,0%
Steel Nomad Light 746 744 0,3% X X X
Speed Way X X X X X X

Вы знаете, по большому счёту, производительность этих ноутбуков одинаковая. В каких-то тестах быстрее Intel Core i7 1355U, а где-то лидирует AMD Ryzen5 7430U, но доминирующей разницы нет нигде, и в повседневной работе вы её просто не заметите. При этом помним, что у Pactos есть резерв в виде активации двухканального режима установкой второго модуля памяти, тогда как у Fortis M память того же объёма (16 Гбайт) уже работает в двухканальном режиме.

Результаты тестов встроенного в процессор графического ядра ноутбука в пяти бенчмарках 3DMark и в тесте CPU Profile дополнительно приводим в виде скриншотов.

#Автономность

DIGMA PRO Pactos оснащается литий-ионным аккумулятором ёмкостью 63,6 Вт·ч (5500 мА·ч).

По данным утилиты BatteryMon заявленную в характеристиках ноутбука ёмкость аккумулятора соответствует фактической.

Ноутбук комплектуется адаптером питания с максимальной мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А) и массой 141 грамм. Ещё 37 граммов весит кабель питания длиной 1,95 метра с двумя коннекторами USB Type-C.

По результатам шести циклов заряда с 5 до 99% среднее время восполнения аккумулятора DIGMA PRO Pactos составило 2 часа и 43 минуты. Это непривычно долго для аккумулятора такой ёмкости.

Автономность ноутбука мы измеряли при яркости дисплея 200 нит, что соответствует 75% по шкале яркости (график приведён выше в разделе с тестами экрана). Тесты проводились пакетом PCMark’10 в четырёх режимах. Сетевые соединения и звук не отключались, никаких искусственных оптимизаций для продления времени автономной работы не вводилось. Полученные результаты приведены далее скриншотами.

«Modern Office» (7 ч 54 мин)

«Modern Office» (7 ч 54 мин)
«Video» (7 ч 15 мин)

«Video» (7 ч 15 мин)
«Application» (7 ч 56 мин)

«Application» (7 ч 56 мин)
«Gaming» (2 ч 25 мин)

«Gaming» (2 ч 25 мин)

В офисной работе или при просмотре видео ноутбук продержится 7-8 часов, а в условно-игровом режиме – два с половиной часа непрерывной работы. Уменьшение яркости экрана до 10% не позволило увеличить время автономной работы ноутбука при просмотре видео, напротив оно по каким-то непонятным причинам сократилось на 14 минут.

10% яркости – «Video» (7 ч 01 мин)

10% яркости – «Video» (7 ч 01 мин)

#Заключение

Протестированную сегодня версию PRO Pactos с индексом DN16R5-ADXW04 можно считать продуктом расширения ассортимента ноутбуков, выпускаемых компанией DIGMA, ведь в сравнении с ранее вышедшими моделями сменилась только аппаратная платформа, которая не принесла заметного повышения производительности или дополнительного времени автономной работы.

К плюсам новинки можно отнести возможность установки второго модуля оперативной памяти и второй порт M.2 для SATA-накопителя. Экран, клавиатура, камера, порты, звук и сеть не претерпели изменений, хотя для развития потенциал в них ещё имеется. В сухом остатке у DIGMA ещё один скромный внешне и внутренне ноутбук за умеренные деньги, который должен найти своего покупателя.

 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
Компьютер месяца — май 2026 года
Обзор Ninkear S13: планшет или ноутбук?
Обзор мини-ПК MSI Cubi Z AI 8M: размеры — меньше, портов — больше
Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
Обзор ноутбука HUAWEI MateBook GT 14 (ENZH-32): свежие идеи
Теги: ноутбук digma pro
ноутбук digma pro
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4
«Спокойной ночи и удачи!»: руководитель франшизы Dying Light покинул Techland после 13 лет работы
«Экономил ради этого целый год»: трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners привёл фанатов в восторг
Samsung Display показала линзы для умных очков с micro-OLED, способные отображать полупрозрачное видео
«Взрывной коктейль из Metal Slug, Contra и фильмов 80-х»: ретроэкшен Huntdown: Overtime ворвался в ранний доступ Steam c 97 % положительных отзывов 2 ч.
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения 2 ч.
Приложение Fitbit превратилось в Google Health — и сможет собирать данные о здоровье даже из Apple Health 3 ч.
Новый стандарт жанра для вселенной «Чужих»: анонсирован амбициозный кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite 2 4 ч.
В Steam вышло атмосферное сюжетное приключение Will: Follow The Light о поиске смысла «даже в темноте» 5 ч.
Заряженное ностальгией музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape очаровало критиков — игра доступна в российском Steam 6 ч.
IBM когда-то хотела отказаться от навигации с клавишей Tab — Microsoft не согласилась, сославшись на маму Билла Гейтса 7 ч.
ИИ с «глазами» оказался в разы дороже обычного API — агенты сжигают бюджеты, ходя по сайтам 7 ч.
Глава Take-Two взял вину за неудачи Sid Meier’s Civilization VII на себя, а обновление Test of Time исправит главную проблему игры 8 ч.
Доля российского ПО в госсекторе превысила 75 % 8 ч.
Valve внедрила защиту от перекупщиков и пообещала новые партии Steam Controller 2 мин.
Грядёт катастрофическое падение продаж материнских плат — пользователи отказываются обновлять ПК 6 мин.
Новая статья: Ноутбук DIGMA PRO Pactos на процессоре AMD Ryzen 5 7430U: скромность украшает 31 мин.
Южнокорейские учёные объявили «третью эпоху транзисторов» — кремниевые осцилляторы будут решать сложные задачи 3 ч.
GeIL анонсировала модули DDR5, которые работают со скоростью 8000 МТ/с без разгона 3 ч.
AMD выпустила ИИ-ускоритель Instinct MI350P с 144 Гбайт HBM3E, PCIe 5.0 x16 и потреблением 600 Вт 3 ч.
Компания Ploopy «отделила» культовый манипулятор TrackPoint от ноутбуков ThinkPad и превратила его в портативную мышь 5 ч.
Google анонсировала Fitbit Air — лёгкий фитнес-трекер без экрана за $99 с круглосуточным отслеживанием активности владельца 5 ч.
Apple закажет новую партию чипов A18 Pro из-за высокого спроса на MacBook Neo 7 ч.
Iridium анонсировала PNT-решение для безошибочного позиционирования и синхронизации времени Project Authentic 8 ч.