Ноутбук DIGMA PRO Pactos на процессоре AMD Ryzen 5 7430U: скромность украшает

Продукция компании DIGMA со штаб-квартирой в Москве и производством в Китае, становится завсегдатаем нашей тестовой лаборатории. Ноутбуки, телевизоры, планшеты, мониторы, накопители и даже проекторы уже тестировались на 3DNews, и ассортимент этих продуктов продолжает стабильно расширяться. В частности, DIGMA не так давно обновила конфигурацию ноутбуков серии PRO Pactos, которые теперь доступны на энергоэффективных, но быстрых процессорах AMD Ryzen 5 и Ryzen 7. Одновременно с этим изменения коснулись набора портов, дизайна корпуса и внутренней компоновки. Обо всех нововведениях мы расскажем на примере 16-дюймовой модели с индексом DN16R5-ADXW04 на процессоре AMD Ryzen 5 7430U.

⇡#Коробка и комплект поставки

Вот что точно у DIGMA не меняется, так это коробка, в которой поставляются ноутбуки: она плоская и выполнена из плотного картона. На лицевой стороне приведено его изображение почти в полном размере.

На обратной стороне коробки приклеен стикер с краткой конфигурацией ноутбука, перечислением комплектации и прочей служебной информацией.

Внутри основной коробки ноутбук лежит на картонном поддоне и дополнительно облачён в мягкий тканевый конверт.

Под поддоном находится отсек, где размещены комплектующие, в числе которых блок питания с кабелем в отдельной коробочке, руководство пользователя, мягкая салфетка для экрана, гарантийный талон и комплект фирменных наклеек.

Модель с индексом DN16R5-ADXW04, подробную конфигурацию которой вы можете увидеть в таблице ниже, продаётся в российских магазинах за 58 тысяч рублей. На произведённый в Шэньчжэне ноутбук у нас предоставляется двухлетняя гарантия.

DIGMA PRO Pactos (DN16R5-ADXW04) Центральный процессор AMD Ryzen 5 7430U (TSMC 7 нм FinFET, Zen 3 Cezanne, 6 ядер/12 потоков 2,3-4,3 ГГц, L3-кеш 16 МБ, TDP 15–35 Вт) Чипсет AMD Ryzen SoC Оперативная память 16 Гбайт DDR4 3,2 ГГц (SO-DIMM модуль + свободный слот), тайминги 22-22-22-52 CR1; максимальный объём – 64 Гбайт Накопитель SSD 512 Гбайт, M.2 2280, NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, BIWIN NA80H1M20-512G Видеоподсистема Интегрированная в процессор графика AND Radeon (448 исполнительных блоков), использует ресурсы оперативной памяти Дисплей 16-дюймовый матовый IPS-экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей (16:10), частотой 60 Гц, плотностью 142 PPI, углами обзора 170-178°, цветовым охватом NTSC 72%, sRGB 100% Звуковая подсистема 2 стереодинамика мощностью по 2 Вт Картридер MicroSD (XC) до 128 Гбайт Сетевые интерфейсы Кабельная сеть Нет Беспроводная сеть Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX200NGW (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 ГГц и 5 ГГц (160 Гц), до 2,4 Гбит/с) Bluetooth Bluetooth 5.2 Интерфейсы и порты USB 1 × USB 3.0 Type-C 5 Гбит/с (поддержка DisplayPort и зарядки); 1 × USB 3.0 Type-A 5 Гбит/с; 1 × USB 2.0 Type-A Видеовыходы HDMI 1.4 Аудиоразъёмы Комбинированный аудиоразъём для наушников и микрофона Устройства ввода Клавиатура Мембранная клавиатура с блоком цифровых клавиш и двухуровневой подсветкой Тачпад Двухкнопочный, размерами 134 × 92 мм, со встроенным сканером отпечатков пальцев IP-телефония Веб-камера С разрешением 1080p (2 Мп), встроенная в верхнюю рамку дисплея, с механической шторкой Микрофон Двойной, с умным шумоподавлением Аккумулятор Литий-июнный ёмкостью 63,6 Вт·ч (5500 мА·ч), модель N16LM0 Адаптер питания Мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А), массой 141 г с отдельным кабелем USB-C длиной 1,95 м и массой 37 г Габариты 358,5 × 252,0 × 20,0 мм с учётом ножек (толщина корпуса без ножек – 15,5 мм, по переднему торцу – 10,5 мм) Масса без адаптера питания: заявленная/измеренная 1687 / 1740 г Цвета корпуса Тёмно-серый Операционная система Windows 11 Pro Гарантия (лет) / страна производства 2 / Китай Стоимость, ₽ 57 990

⇡#Дизайн и эргономика корпуса

Дизайн DIGMA PRO Pactos если и претерпел изменения, то самые минимальные. Ноутбук выпускается в одном тёмно-сером цвете, который, как мне кажется, ближе к тёмно-серебристому, и выглядит сравнительно скромно. Но именно в этой скромности и кроется его притягательность и технологическое обаяние.

На странице ноутбука указаны его габариты 395 × 291 × 17,2 (21) мм, но я не представляю, откуда они взялись, поскольку измеренная длина корпуса DIGMA PRO Pactos равна 358,5 мм, ширина 252 мм, а толщина 20 мм с учётом ножек, 15,5 мм – без ножек и 10,5 мм – по переднему торцу.

С массой ситуация чуть ближе к истине: при заявленных 1740 граммах реальная масса ноутбука составила 1687 граммов. Надо бы поправить, DIGMA, а?

Крышка корпуса ноутбука и рабочая панель выполнены из металла, на котором не остаётся отпечатков чистых пальцев. В центре крышки ноутбука размещена латинская V и больше ничего.

На задней панели отметим две длинные ножки и вентиляционную решётку. Там же можно найти штамп с маркировкой модели ноутбука, его ID и параметры блока питания.

На пластиковом основании ноутбука установлены две длинные ножки, выполненные из плотной резины. Их высота вместе с пластиковым отливом не превышает 3,5 мм.

Передний торец оснащён выемкой для более удобного подхвата крышки пальцами.

Кстати, корпус сужается к этому торцу, делая ноутбук визуально тоньше.

При открытии крышки придерживать основание не приходится. Правда, это справедливо только до 90-100 градусов, а вот чтобы развернуть ноутбук на максимальные 180 градусов основание всё же придётся придержать второй рукой или чем-то ещё.

Задний торец корпуса ноутбука полностью закрытый.

Все порты и разъёмы выведены на боковые торцы корпуса ноутбука.

Количество и разнообразие портов в DIGMA PRO Pactos не вызывают вопросов, здесь есть всё или «практически» всё, если очень хотеть сетевой порт, которого здесь нет.

Справа выведены кенсингтонский замок, USB 2.0 Type-A и USB 3.0 Type-A, слот для карт памяти microSD и комбинированный разъём для наушников и микрофона.

В свою очередь, слева размещены видеовыход HDMI 1.4, порт USB 3.0 Type-A, два порта USB 3.0 Type-С (с поддержкой DisplayPort и зарядки), а также индикатор заряда.

Стереодинамики традиционно размещены на скосах нижней панели корпуса.

Компактная кнопка включения ноутбука размещена в правом верхнем углу рабочей панели и оснащена белым светодиодом в центре.

Качество сборки корпуса находится на высоком уровне, а материал панелей тактильно-приятен. Разумеется, ни о каких признаках элитности здесь говорить не приходится, но в DIGMA свои ноутбуки в эту рублёвскую нишу и не позиционируют. Обычные «рабочие лошадки» по довольно привлекательным ценам. Идём дальше.

Клавиатура в обновлённом DIGMA PRO Pactos мембранного типа и с блоком цифровых клавиш. Все символы на клавишах нанесены белым шрифтом, причём русская и английская раскладки не отличаются размером, как это часто бывает. Удобно это или нет, тут каждый сам для себя определит.

Размеры буквенно-цифровых клавиш равны 16,5 × 16,5 мм, функциональных – 14 × 9,5 мм, а стрелки вверх и вниз уменьшены по высоте до 9 мм, но увеличены по длине до 18 мм. Оба Shift и Enter увеличенной длины, что оценят пользователи, которым приходится много печатать.

Клавиатура оснащена подсветкой, регулируемой в двух уровнях яркости и автоматически отключаемой при 20-секундном бездействии.

Печатать на такой клавиатуре очень даже удобно, обратная связь отчётливо ощущается, как и срабатывание клавиш. В общем-то, стандартная «ноутбучная» клавиатура без существенных недостатков.

Тачпад здесь большой и удобный размерами 134 × 92 мм, а в его верхнем левом углу встроен сканер отпечатков пальцев.

В верхней рамке экрана размещена двухмегапиксельная веб-камера с механической шторкой. Её разрешение составляет 1080p, а по бокам выведены два микрофона.

Настройки веб-камеры доступны через стандартное приложение Windows 11, где также можно убедиться в её невысоком по современным меркам разрешении.

DIGMA PRO Pactos наделён 16-дюймовым экраном на IPS-матрице с матовым покрытием. Соотношение сторон экрана составляет 16:10, следовательно разрешение у него, пожалуй, самое удобное для работы – 1920 × 1200 пикселей. К сожалению, частота экрана равна уже порядком устаревшим 60 Гц. Пора бы DIGMA переводить свои ноутбуки на более высокочастотные экраны, тем более, что офисные (даже не игровые) мониторы с частотами 100 и 120 Гц в ассортименте компании имеются, а частоты игровых мониторов достигают 200 Гц.

В компании DIGMA не изменяют своим контрактампривычкам, поэтому производителем матрицы по-прежнему является компания BOE (модель NV160WUM-NHO).

Заявленный в характеристиках цветовой охват матрицы NTSC 72% и sRGB 100%, а разрядность 8 бит.

Экран DIGMA PRO Pactos мы протестировали калибратором X-Rite i1 Display Pro и программным обеспечением Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI. Все измерения были выполнены как без калибровки дисплея, так и после её проведения, а результаты измерений приведены на парах скриншотов (слева – до калибровки, справа – после неё).

Интересно, что даже без калибровки дисплей нашего семпла DIGMA PRO Pactos настроен вполне корректно, – серьёзных огрехов ни в цветовой температуре, ни в гамме или цветовом балансе выявлено не было.

По результатам тестирования экрана покрытие цветового диапазона составило 98,2% sRGB, а усреднение DeltaE равно 0,19 единицы (при максимуме 1,12 единицы). Это отличные показатели для бюджетного ноутбука.

Максимальная яркость дисплея чуть-чуть превысила отметку 300 нит, чего будет достаточно для комфортной работы за ноутбуком даже в солнечный день. Однако в сравнении с дисплеями 17-дюймовой версии DIGMA PRO Fortis M и моноблока DIGMA PRO AiO 27i яркость в тестируемой модели всё же пониже. Для сравнения был построен следующий график яркости этой троицы.

Что касается равномерности подсветки экрана, то некритичные отклонения от эталона были выявлены только в левой части экрана у самого края, а в целом всё в пределах нормы.

Подводя итог небольшого теста экрана ноутбука DIGMA PRO Pactos, можем отметить точную заводскую настройку и достаточную для комфортной работы яркость. И всё же не стоит забывать, что это самый обычный 60-герцовый экран самого обычного недорогого ноутбука. Требовать от него каких-то «звезд с неба» бесперспективно.

Внутреннее устройство и комплектующие

В отличии от крышки и рабочей панели, основание корпуса DIGMA PRO Pactos выполнено из пластика, фиксируется на корпусе защёлками и закрепляется винтами по периметру. Внутренний объём ноутбука разделён практически поровну между материнской платой с комплектующими и системой охлаждения и аккумулятором со стереодинамиками.

Материнская плата ноутбука основана на наборе системной логики AMD Ryzen SoC, а её BIOS датирован 7 ноября 2025 года.

Интересно, что в этой модели плата не накрыта листами чёрного пластика, как в предыдущих ноутбуках DIGMA, которые мы тестировали, и полностью доступна для изучения.

Порты слева на корпусе размещены на дочерней плате, соединённой с основной гибким шлейфом.

Сразу внимание к небольшой плате справа от дочерней (над шлейфом) – на ней установлен дополнительный порт M.2 куда можно воткнуть второй SSD, правда только SATA-типа. Очень неплохо для ноутбука такого класса.

В нашей версии ноутбука используется мобильный процессор AMD Ryzen 5 7430U архитектуры Zen 3 с кодовым названием Cezanne. Он оснащён шестью физическими ядрами с поддержкой SMT и способен одновременно обрабатывать двенадцать потоков, а максимальная частота процессора может достигать 4,3 ГГц.

Объём кэш-памяти третьего уровня процессора равен 16 Мбайт. Базовый лимит мощности AMD Ryzen 5 7430U равен 15 ваттам с возможностью очень кратковременного повышения до 35 ватт, однако, судя по BIOS, в этой модели ноутбука лимит мощности процессора ограничен 30-ю ваттами.

Очень удобно, что на материнской плате ноутбука предусмотрены сразу два слота для модулей оперативной памяти SO-DIMM, один из которых занят шестнадцатигигабайтным модулем DDR4 с маркировкой SM4S510A8ADHC производства SCY. Второй модуль пользователь может установить самостоятельно, когда серьёзно разбогатеет. Гарантия на ноутбук при этом не слетает.

Эффективная частота оперативной памяти равна 3200 МГц, а первичные тайминги – 22-22-22-52_1T.

Поскольку память работает в одноканальном режиме, то показатели её пропускной способности удручающе низки. Ну хоть латентность ниже, чем у премиальных ноутбуков с распаянной LPDDR5X.

Добавим, что максимальный объём оперативной памяти ноутбука может достигать 64 Гбайт. Правда, на момент публикации этой статьи два приличных 32-гигабайтных модуля SO-DIMM DDR4 обойдутся аккурат в стоимость всего DIGMA PRO Pactos. Такие времена…

Графика в ноутбуке, понятное дело, встроена в центральный процессор и работает на частоте 1,8 ГГц.

Поскольку графическое ядро само по себе скромное, да ещё и задействует ресурсы оперативной памяти, которая здесь работает в одноканале, то о каком-то комфорте в более-менее современных играх можно даже не помышлять.

Основной порт M.2 на материнской плате занят SSD BIWIN NA80H1M20-512G с интерфейсом PCIe 3.0 x4 объёмом 512 Гбайт.

Это недорогой накопитель пред-предыдущего поколения с заявленными скоростями чтения и записи 3500/2500 Мбайт/с, ресурсом 300 TBW и фирменной пятилетней гарантией.

Производительность накопителя ноутбука мы проверили как при питании DIGMA PRO Pactos от электросети, так и при его работе только от аккумулятора. Результаты представлены в виде четырёх пар сравнительных скриншотов.

Производительность накопителя действительно невысокая, однако нельзя не заметить, что она практически не снижается при переходе ноутбука в автономный режим работы, что не может не радовать. Также приятно видеть комфортный температурный режим SSD, который в стресс-тесте AIDA64 Extreme не превысил отметку 45 градусов Цельсия.

За передачу сетевых данных в DIGMA PRO Pactos отвечает один беспроводный контроллер класса Wi-Fi 6 – Intel AX200NGW.

Теоретическая максимальная пропускная способность такого сетевого адаптера может достигать 2,4 Гбит/с, а также поддерживается Bluetooth версии 5.2.

Звуком в ноутбуке управляет контроллер Realtek и два стереодинамика мощностью по два ватта каждый, встроенные по бокам от аккумулятора и направленные вниз.

В плане громкости никаких вопросов нет: она более чем достаточна чтобы из другой комнаты тебе закричали что-то «жизнеутверждающее» или (того хуже) решили донести эту мысль своим личным посещением, а вот в плане чистоты и детализации ничего особенного не выделю. Самый обычный звук недорогого ноутбука.

⇡#Система охлаждения, эффективность и уровень шума

В основании корпуса есть длинная вентиляционная решётка с фильтром от пыли.

Сквозь эту решётку холодный воздух засасывается в систему охлаждения вентилятором и, проходя через тонкие рёбра радиатора, выбрасывается назад через решётку в заднем торце корпуса.

Тепловой поток от процессора на радиатор кулера передаётся двумя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм.

Скорость вращения вентилятора регулируется широтно-импульсной модуляцией (PWM) в зависимости от степени нагрузки на процессор и его температуры. Отдельных режимов работы системы охлаждения ноутбука в DIGMA PRO Pactos не предусмотрено.

Для оценки эффективности охлаждения центрального процессора в ноутбуке мы использовали стресс-тест Cinebench R23, который активно задействует AVX-инструкции. За мониторинг показателей отвечала утилита HWiNFO64 версии 8.45.5945. Тестирование проводилось под управлением операционной системы Windows 11 Pro с установкой последних доступных драйверов и обновлений. Температура в помещении во время проведения тестов находилась в диапазоне 24,5-25 градусов Цельсия.

Первый стресс-тест DIGMA PRO Pactos мы провели при работе ноутбука от адаптера питания и электросети. Посмотрим на его результаты.

В начале теста процессор AMD Ryzen 5 7430U резво стартует с частоты 4,26 ГГц при энергопотреблении почти 31 ватт, но из-за резкого повышения температуры вплоть до 81 градуса Цельсия, частота снижается сначала до 3,7 ГГц, а спустя ещё какое-то время стабилизируется на 2,65 ГГц при энергопотреблении 15 ватт и температурах чуть выше 72 градусов Цельсия. С такими показателями ноутбук и проходит весь стресс-тест Cinebench R23 до конца. Уровень шума системы охлаждения умеренный – её слышно, но дискомфорта пользователю она не доставляет.

Практически такие же показатели мониторинга были получены при дополнительном тестировании DIGMA PRO Pactos в blender, HandBrake и WinRAR. Скриншоты мониторинга во время этих тестов вы можете увидеть далее.

В автономном режиме процессор ноутбука демонстрирует более спокойный нрав в начале теста, но после стабилизации выходит на те же показатели, как и при питании от электросети.

Разница только в том, что нет скачков частот, температур и потребления в начале тестирования, а далее мы можем наблюдать практически ту же самую картину, что и выше: 2,65 ГГц, 15 ватт и 67 градусов Цельсия. То есть, теоретически, на коротких дистанциях AMD Ryzen 5 7430U может получить дополнительный форсаж при внешнем питании ноутбука, но на длинных этот эффект будет нивелироваться. Кстати, о производительности DIGMA PRO Pactos.

Производительность DIGMA PRO Pactos (DN16R5-ADXW04) мы сравним с ранее протестированным ноутбуком DIGMA PRO Fortis M (DN15P7-ADXW05) с процессором Intel Core i7 1355U семейства Raptor Lake. Результаты тестов производительности ноутбуков мы приведём в таблице как при питании от адаптера/электросети, так и при питании только от аккумулятора. В отдельных столбцах показана разница в производительности в процентах.

Наименование теста Показатель DIGMA PRO Pactos DIGMA PRO Pactos % DIGMA PRO Fortis M DIGMA PRO Fortis M % (DN16R5-ADXW04) (DN16R5-ADXW04) (DN15P7-ADXW05) (DN15P7-ADXW05) (AMD Ryzen5 7430U) (AMD Ryzen5 7430U) (Intel Core i7 1355U) (Intel Core i7 1355U) battery battery AIDA64 8.25.8200 Read ↑ 23 368 23 174 0,8% 46 271 45 846 0,9% memtest Write ↑ 23 185 23 307 -0,5% 47 046 45 696 2,9% Copy ↑ 20 637 19 951 3,3% 43 686 43 802 -0,3% Latency ↓ 89,0 87,1 -2,1% 82,8 91,1 10,0% AIDA64 CPU CheckMate MP/s ↑ 1 936 1 524 21,3% 1 855 1 950 -5,1% WinRAR 7.21 b1 KB/s ↑ 14 590 13 848 5,1% 15 161 15 242 -0,5% 7-Zip 26.00 Total, GIPS ↑ 50 370 47 522 5,7% 43 261 43 738 -1,1% CPU-Z 2.19.0 benchmark CPU Single Thread ↑ 597 599 -0,3% 691 681 1,4% CPU Multi Thread ↑ 3 849 3 176 17,5% 4 484 4 640 -3,5% Geekbench 6.6.0 Single-Core Score ↑ 1 850 1 692 8,5% 2 607 2 586 0,8% Multi-Core Score ↑ 5 535 4 863 12,1% 8 579 8 569 0,1% HandBrake 1.11.1 H.265 MKV 4K, s ↓ 593,40 618,94 4,3% 691,46 699,66 1,2% CineBench R23 CPU (Multi Core), pts ↑ 7 519 6 803 9,5% 6 165 6 359 -3,1% CPU (Single Core), pts ↑ 1 321 1 410 -6,7% 1 686 1 767 -4,8% Blender 5.2.0 alpha Classroom, time ↓ 0:12:24 0:12:47 3,0% 0:16:46 0:16:44 -0,2% Corona 10 Score (rays/s) ↑ 2 352 880 2 010 376 14,6% 1 879 967 1 982 698 -5,5% V-Ray 5 Benchmark vsamples ↑ 5 408 4 621 14,6% 4 164 4 164 0,0% VeraCrypt 1.26.24 Encryption, MiB/s ↑ 432 369 14,6% 401 351 12,5% (Kuznyechik (Serpent(Camellia) Decryption, MiB/s ↑ 429 353 17,7% 367 307 16,3% JetStream 2.2 Score (Chrome 147.0.7727.56) ↑ 322,822 306,997 4,9% 374,642 338,861 9,6% Passcovery Suite 25.04 Office 2007, SHA1, 256-bit AES ↑ 15 221 11 598 23,8% 5 664 5 510 2,7% RAR 3.x, SHA1, 128-bit AES ↑ 7 501 7 798 -4,0% 2 456 2 423 1,3% PDF/R 3, MD5, 128-bit RC4/AES ↑ 2 118 065 1 992 228 5,9% 1 381 679 1 373 821 0,6% Stockfish 16 Mnodes/s ↑ 12,661 11,422 9,8% 10,573 10,234 3,2% PCMark'10 2.2.2737 Total ↑ 6 275 5 355 14,7% 6 000 5 599 6,7% Essentials ↑ 9 568 8 114 15,2% 10 827 9 846 9,1% Productivity ↑ 13 881 12 058 13,1% 8 362 7 719 7,7% Digital Content Creation ↑ 5 051 4 259 15,7% 6 476 6 266 3,2% 3DMark CPU Profile Max threads ↑ 4 411 3 286 25,5% 2 915 3 103 -6,4% 16 threads ↑ 3 970 3 275 17,5% 2 792 2 768 0,9% 8 threads ↑ 3 795 3 088 18,6% 2 407 2 335 3,0% 4 threads ↑ 2 740 2 426 11,5% 1 884 1 806 4,1% 2 threads ↑ 1 630 1 513 7,2% 1 506 1 467 2,6% 1 thread ↑ 852 847 0,6% 959 955 0,4% 3DMark 2.32.8853 Night Raid ↑ 9 802 8 881 9,4% 13 759 13 722 0,3% Wild Life ↑ 4 678 4 545 2,8% 10 485 10 477 0,1% Fire Strike ↑ 2 162 2 111 2,4% 4 022 4 008 0,3% Time Spy ↑ 872 868 0,5% 1 463 1 477 -1,0% Steel Nomad Light ↑ 746 744 0,3% X X X Speed Way ↑ X X X X X X

Вы знаете, по большому счёту, производительность этих ноутбуков одинаковая. В каких-то тестах быстрее Intel Core i7 1355U, а где-то лидирует AMD Ryzen5 7430U, но доминирующей разницы нет нигде, и в повседневной работе вы её просто не заметите. При этом помним, что у Pactos есть резерв в виде активации двухканального режима установкой второго модуля памяти, тогда как у Fortis M память того же объёма (16 Гбайт) уже работает в двухканальном режиме.

Результаты тестов встроенного в процессор графического ядра ноутбука в пяти бенчмарках 3DMark и в тесте CPU Profile дополнительно приводим в виде скриншотов.

DIGMA PRO Pactos оснащается литий-ионным аккумулятором ёмкостью 63,6 Вт·ч (5500 мА·ч).

По данным утилиты BatteryMon заявленную в характеристиках ноутбука ёмкость аккумулятора соответствует фактической.

Ноутбук комплектуется адаптером питания с максимальной мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А) и массой 141 грамм. Ещё 37 граммов весит кабель питания длиной 1,95 метра с двумя коннекторами USB Type-C.

По результатам шести циклов заряда с 5 до 99% среднее время восполнения аккумулятора DIGMA PRO Pactos составило 2 часа и 43 минуты. Это непривычно долго для аккумулятора такой ёмкости.

Автономность ноутбука мы измеряли при яркости дисплея 200 нит, что соответствует 75% по шкале яркости (график приведён выше в разделе с тестами экрана). Тесты проводились пакетом PCMark’10 в четырёх режимах. Сетевые соединения и звук не отключались, никаких искусственных оптимизаций для продления времени автономной работы не вводилось. Полученные результаты приведены далее скриншотами.

В офисной работе или при просмотре видео ноутбук продержится 7-8 часов, а в условно-игровом режиме – два с половиной часа непрерывной работы. Уменьшение яркости экрана до 10% не позволило увеличить время автономной работы ноутбука при просмотре видео, напротив оно по каким-то непонятным причинам сократилось на 14 минут.

Протестированную сегодня версию PRO Pactos с индексом DN16R5-ADXW04 можно считать продуктом расширения ассортимента ноутбуков, выпускаемых компанией DIGMA, ведь в сравнении с ранее вышедшими моделями сменилась только аппаратная платформа, которая не принесла заметного повышения производительности или дополнительного времени автономной работы.

К плюсам новинки можно отнести возможность установки второго модуля оперативной памяти и второй порт M.2 для SATA-накопителя. Экран, клавиатура, камера, порты, звук и сеть не претерпели изменений, хотя для развития потенциал в них ещё имеется. В сухом остатке у DIGMA ещё один скромный внешне и внутренне ноутбук за умеренные деньги, который должен найти своего покупателя.