Обзор игрового ноутбука MSI Stealth 16 AI+ B3W: не размениваться на мелочи

Обзор Stealth 16 AI+ B3W предваряет новый этап для тестовой лаборатории 3DNews. Потихоньку, но мобильные компьютеры, оснащенные процессорами Panther Lake, появляются в продаже в российских магазинах. Значит, в этом году мы будем больше рассказывать про такие устройства. Модель MSI — первая, и речь сразу же пойдет о мощной системе, которая отлично подходит как для работы, так и для развлечений. Для этого у Stealth 16 AI+ B3W есть все необходимое — и даже заметно больше.

⇡#Технические характеристики и комплектация

В продаже вы встретите два вида Stealth 16 AI+: в модели B3WI-012RU используется мобильная версия GeForce RTX 5080, в B3WH-013RU — GeForce RTX 5070 Ti. К нам в редакцию приехала младший вариант сборки, стоимость которого в сетевых магазинах страны начинается с 290 000 рублей. За версию Stealth 16 AI+ B3W с GeForce RTX 5080 там же просят от 345 000 рублей. Остальные характеристики лэптопов указаны в таблице ниже.

MSI Stealth 16 AI+ B3W Основной дисплей 16″, 2560 × 1600, OLED, 240 Гц Центральный процессор Intel Core Ultra 9 386H Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5080



В тестовой модели — GeForce RTX 5070 Ti Оперативная память 32 Гбайт DDR5-5600 Установка накопителей 2 × M.2 2280 PCI Express 4.0 x4



В тестовой модели — 1 × Samsung MZVL81T0HF-00BTW, 1 Тбайт Связь Intel Wi-Fi 7 BE213 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 6.0)



RealTek RTL8125 (2,5 Гбит/с) Интерфейсы 2 × USB 3.2 Gen2 Type-A

2 × Tunderbolt 4

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 Блок питания 240 Вт, 750 г (измерено в тестлабе, вместе с проводами), проприетарный разъем Емкость аккумулятора 90 Вт⋅ч Размеры 354 × 246 × 20 мм Масса устройства 1,99 кг Операционная система Windows 11 Домашняя Гарантия 1 год Цена в России от 290 000 рублей

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

На официальном сайте MSI написано следующее: «Stealth 16 AI+ B3W — премиальный тонкий игровой ноутбук с поддержкой функций искусственного интеллекта, разработанный для геймеров и создателей контента, которым необходима высокая производительность в элегантном мобильном корпусе». Что ж, кажется, маркетологи тайваньской компании попали в яблочко. Лэптоп действительно выглядит элегантно и стильно, а вместе с тем — строго и презентабельно. Корпус компьютера целиком выполнен из алюминиевого сплава. Вычурных деталей — 0 %. На крышке дисплея присутствует графичный узор в виде буквы “S” — намек на название серии Stealth. В целом в дизайне лэптопа превалируют скругленные формы — Stealth 16 AI+ B3W внешне заметно выделяется в сравнении с протестированными ранее моделями серий Vector и Crosshair. К качеству сборки компьютера претензий нет: клавиатура не прогибается, экран не болтается, корпус графитового цвета в целом оказался немарким.

Можно ли говорить о компактности героя сегодняшнего тестирования? Ведь, с одной стороны, мы имеем дело с 16-дюймовым ноутбуком. С другой стороны, Stealth 16 AI+ B3W легко влезет в любой мало-мальски нормальный рюкзак. Масса устройства не превышает двух килограммов. Толщина корпуса меняется в диапазоне от 16,65 до 19,99 мм (без учета резиновых ножек). В комплекте с ноутбуком идет довольно крупный блок питания — оно и понятно с учетом производительности системы. Однако Stealth 16 AI+ B3W поддерживает технологию Power Delivery 3.0. Следовательно, к нему можно докупить компактное зарядное устройство мощностью до 100 Вт.

Крышка с дисплеем держится сразу на трех петлях со скрытой конструкцией — она легко поднимается одной рукой. Экран ноутбука получил тонкие боковые рамки. В верхней части крышки расположены ИК-датчик, микрофоны и веб-камера, поддерживающая разрешение Full HD. При желании ее можно закрыть шторкой. Stealth 16 AI+ B3W поддерживает функцию быстрой активации системы по распознаванию лица. Еще одной технологией приватности является поддержка биометрической аутентификации за счет сканера отпечатков пальцев, интегрированного в клавишу включения компьютера.

Основные интерфейсы Stealth 16 AI+ B3W расположены по бокам корпуса — вся задняя часть «кузова» отведена для более эффективной работы кулера. Все порты здесь — быстрые, и, конечно же, глаз цепляется за пару разъемов Thunderbolt 4. Они не только обеспечивают передачу данных до 40 Гбит/с, но и совместимы со стандартами DisplayPort и Power Delivery 3.0. Выходит, к лэптопу можно подключить до трех мониторов сразу.

Ноутбук получил огромнейший (161 × 100 мм) тачпад, расположенный ровно посередине. Как видите, соотношение сторон сенсорной панели полностью повторяет формат используемого в компьютере дисплея. Нажатие на стеклянную поверхность производится с легким усилием и заметной тактильной отдачей. Сенсор обладает высокой чувствительностью и распознает жесты. В общем, пользоваться Stealth 16 AI+ B3W без компьютерной мыши оказывается очень комфортно.

Клавиатура ноутбука не имеет цифрового блока. По бокам от нее расположены динамики. Всего их здесь четыре: по два высокочастотных и низкочастотных. Кнопки разделены на четыре зоны и оснащены RGB-подсветкой. Каждый блок клавиш можно настроить отдельно в приложении MSI Center. По заверениям производителя, на кнопки нанесено специальное покрытие, устойчивое к загрязнениям. По поводу раскладки клавиш вопросов и нареканий у меня нет.

Даже конструкция нижней панели корпуса вызывает неподдельный предметный интерес. Для полного счастья здесь, пожалуй, не хватает системы безвинтового крепления, чтобы максимально упростить пользователю доступ к железу Stealth 16 AI+ B3W. Конструкция корпуса получила названием Tri-Path. Забор холодного воздуха осуществляется через нижнюю панель, а вывод нагретых потоков проходит через три независимых канала, расположенных сзади и снизу корпуса, а также через специальную прорезь над клавиатурой.

Сама система охлаждения основных компонентов ноутбука насчитывает три теплотрубки, два вентилятора и пару медных радиаторов. Чипы памяти GPU, элементы конвертера питания охлаждаются дополнительными крупными радиаторами. Заявлено, что в качестве термоинтерфейса применяется загадочное вещество, обладающее свойствами фазового перехода. Утверждается, что при нагреве оно меняет свое состояние, точно заполняя микронеровности на поверхности кристаллов. Тем самым эффективность передачи тепла далее по «магистрали» кулера увеличивается.

Процессоры поколения Panther Lake поддерживают оперативную память стандарта DDR5-7200. Наверняка мы бы увидели такой комплект ОЗУ в Stealth 16 AI+ B3W, если бы не дефицит чипов ОЗУ. А пока в лэптопе установлен двухканальный набор DDR5-5600 общим объемом в 32 Гбайт. Второй слот M.2 материнской платы пустует. Установка в него еще одного SSD — исключительно вопрос времени.

Очень важный атрибут любой модели Stealth 16 AI+ B3W — 16-дюймовый OLED-дисплей. В тестовой конфигурации установлена быстрая матрица Samsung ATNA60DL07-0. Она поддерживает разрешение 2560 × 1600 точек, ее частота составляет 240 Гц, а время отклика не превышает 1 мс. Тестирование показало, что дисплей лэптопа великолепно подойдет не только для игр, но и для работы — цветовой охват матрицы полностью соответствует стандартам sRGB и DCI-P3. Отклонения в цветопередаче можно охарактеризовать как минимальные. Яркость в режиме по умолчанию достигает 400 нит — этого вполне достаточно для комфортной работы устройства с учетом глянцевого покрытия экрана. После включения HDR этот параметр увеличивается до 600 нит. ШИМ присутствует на всех уровнях яркости, но частота мерцания настолько велика, что не скажется на самочувствии пользователя.

MSI Stealth 16 AI+ B3WH-013RU

(матрица — ATNA60DL07-0) Минимальная яркость, кд/м2 20 Максимальная яркость, кд/м2 398 Цветовая температура, К 6700 Контрастность стремится к бесконечности Цветовой охват sRGB, % 100 Цветовой охват DCI-P3, % 100 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 0,82 (2,46) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 0,98 (2,47) Углы обзора соответствуют заявленным

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 4.3.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench R23 и Cinebench 2024. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Corona 10 Benchmark. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены, используемой для измерения производительности.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile и SSD Test.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):

JetStream 2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

WebXPRT 4. Тестирование веб-сценариев на базе сборок HTML5, JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Расширенные настройки — вкл., качество текстур и эффектов — «Высокое», качество теней — «Очень высокое», качество обработки экрана — 100 %, максимальное число кадров в секунду — 240, NVIDIA Reflex — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 150 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

⇡#Нагрев, шум и производительность

В программе MSI Center пользователь может выбрать один из трех пресетов работы лэптопа, отвечающих за его уровень шума и быстродействие: «Экстремальная производительность», «Сбалансированный» и «Режим ECO-Silent».

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) «Экстремальная производительность» + Apex Mode «Сбалансированный» «Режим ECO-Silent» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,5/3,5/3,5 3,9/3,2/2,9 2,7/2,5/2,3 Температура ЦП, °C Максимальная 98 92 79 Средняя 96 84 65 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 51,5 40,0 38,1 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 73 50 26 Производительность, баллы (больше — лучше) 21046 18794 14546

Процессоры Core Ultra Series 3 представили в конце прошлого года, но первые лэптопы, оснащенные новейшими чипами Intel, появились в продаже только сейчас. Семейство Panther Lake насчитывает множество моделей. Чиплет с вычислительными ядрами создан на базе техпроцесса Intel 18A (18 ангстрем, или 1,8 нм). Блок встроенной графики использует технологию Intel 3 (3 нм) или TSMC N3E. Наконец, I/O-чиплет тоже изготовлен на фабрике TSMC, но по техпроцессу N6 (6 нм). В игровых системах с дискретной графикой NVIDIA чаще всего будут попадаться 16-ядерные Core Ultra 9 386H, Core Ultra 7 366H и Core Ultra 7 356H. Все чипы оснащены 18 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, поддержки технологии Hypet-Threading нет.

В Stealth 16 AI+ B3W используется Core Ultra 9 386H. Этот процессор работает по формуле “4P+8E+4LP”. Высокопроизводительные P-ядра используют микроархитектуру Cougar Cove, энергоэффективные E- и LP-ядра — Darkmont. Последние отвечают за обработку фоновых и легких рабочих задач без необходимости обращения к основному комплексу ядер CPU. Производительность NPU-блока достигает 50 TOPS.

Представители Intel заявили, что однопоточная производительность процессоров Panther Lake при одинаковом уровне энергопотребления примерно на 10 % выше, чем у Lunar Lake и Arrow Lake. В сложных многопоточных задачах обеспечивается более чем 50-процентный прирост быстродействия в сравнении с чипами поколения Lunar Lake при одинаковом энергопотреблении.

Что интересно, базовый уровень энергопотребления процессоров Panther Lake составляет всего 25 Вт — новинки явно разрабатывали с учетом их использования в компактных и легких системах. Впрочем, никто не запрещает производителям разгонять чипы. Предельный уровень энергопотребления для того же Core Ultra 9 386H составляет 80 Вт.

Собственно говоря, мы видим, что в режиме работы «Экстремальная производительность» Stealth 16 AI+ B3W выжимает практически все из 16-ядерника Intel. Среднее энергопотребление чипа составляет 73 Вт. P-ядра «камня» заметно греются, ноутбук работает довольно шумно. Занятно, что температуры E- и LP-ядер Core Ultra 9 386H оказываются заметно ниже — 83, 79 и 71 градус Цельсия соответственно. Такая разница свидетельствует о том, что кулеру ноутбука довольно тяжело эффективно «снимать» тепловую энергию с крошечной площади на кристалле — частота у P-ядер выше на целый гигагерц!

Нарекать Stealth 16 AI+ B3W печкой, впрочем, не стоит. Уже в режиме «Сбалансированный» лэптоп работает заметно тише и холоднее. Находиться рядом с устройством оказывается вполне комфортно. При этом в ресурсоемких задачах быстродействие Core Ultra 9 386H падает ненамного — на 11 % в среднем.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 7815 Essentials, баллы 10713 Productivity, баллы 8626 Digital Content Creation, баллы 15338 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 277 WebXPRT 4, баллы 371 в ресурсоемких приложениях Cinebench R23 Все ядра, баллы 21046 Одно ядро, баллы 2022 Cinebench 2024 Все ядра, баллы 1242 Одно ядро, баллы 124 Blender 4.3.2 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 370 Corona 10 Benchmark Скорость рендеринга, лучей/с 6619826 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 10791 Два ядра, баллы 2300 Одно ядро, баллы 1184 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 4318 Steel Nomad, баллы 3803 Steel Nomad Light, баллы 17572 3DMARK Time Spy Общий балл 16491 Графика, баллы 16856 Центральный процессор, баллы 14690 3DMARK Fire Strike Общий балл 31849 Графика, баллы 42566 Физика, баллы 30134

В легких режимах герой обзора, что называется, не выбивается из пелотона. Игровые лэптопы (и не только игровые) в задачах, связанных с повседневной рутиной, демонстрируют отличную отзывчивость. Пользоваться такими компьютерами оказывается довольно комфортно. В ресурсоемких приложениях получены более интересные результаты. Так, Stealth 16 AI+ B3W, оснащенный Core Ultra 9 386H, оказался чуть быстрее ноутбука, использующего Core Ultra 9 285H. Последний процессор относится к семейству Arrow Lake и работает по схеме “6P+8E+2LP”. Он оснащен 24 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и 32 Гбайт ОЗУ стандарта LPDDR5x-8000. В тех же условиях энергопотребление Core Ultra 9 285H достигает 88 Вт. Однако, повторюсь, мы видим, что победителем из этой импровизированной дуэли вышел Stealth 16 AI+ B3W.

Тягаться с прочими мобильными станциями герою обзора оказывается гораздо тяжелее. Например, тот же MSI Crosshair A16 HX D7W, протестированный в прошлом году, оснащен 32-поточным Ryzen 9 7945HX. При полной нагрузке энергопотребление чипа AMD достигает 90 Вт. У таких моделей поколения Arrow Lake, как Core Ultra 7 255HX и Core Ultra 9 275HX, больше P-ядер — и работают эти кристаллы на мощности в 140+ Вт.

В играх в режиме «Экстремальная производительность» система охлаждения Stealth 16 AI+ B3W «переваривает» свыше 160 Вт. Не забываем, что, помимо CPU и GPU, заметно нагреваются чипы памяти и детали конвертеров питания. В этом режиме лэптоп работает шумно. Опять же, надо понимать, что мы имеем дело с тонкой и легкой моделью — по меркам мобильных ПК, оснащенных 16-дюймовым дисплеем, конечно же.

Клавиатура Stealth 16 AI+ B3W греется несильно, играть в целом оказывается комфортно.

Опять же, использование пресета «Сбалансированный» заметно снижает и шум системы охлаждения, и температуры основных процессоров системы. Фишка в том, что быстродействия мобильной GeForce RTX 5070 Ti в большинстве случаев хватит даже в режиме ECO-Silent.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Экстремальная производительность» + Apex Mode «Сбалансированный» «Режим ECO-Silent» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1862 МГц, 28 Гбит/с 1762 МГц, 28 Гбит/с 1762 МГц, 28 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2320 1862 1593 Реальная средняя частота памяти, МГц 1151 1133 1141 Уровень шума, дБА 51,3 43,3 39,9 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 123 91 74 29 18 18 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 79 74 74 81 76 77 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 93 75 83 98 84 92 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 4318 3754 3686 3DMARK Steel Nomad, баллы 3803 3291 3213

Производительность лэптопов, оснащенных GeForce RTX 5070 Ti, нами хорошо изучена. Stealth 16 AI+ B3W никаких сюрпризов здесь не подготовил. Так, лэптоп ожидаемо оказался чуть медленнее моделей с такой же графикой — правда, работающей на максимальной мощности. В то же время ноутбук MSI заметно опережает прочие мобильные ПК, оснащенные GeForce RTX 5070.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) WUXGA WQXGA AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 300 144 225 125 PUBG: BATTLEGROUNDS 201 145 197 141 Dota 2 146 95 146 95 Baldur’s Gate III 96 60 93 60 The Witcher 3: Wild Hunt CE 99 70 66 53 Cyberpunk 2077 83 55 67 47 Alan Wake 2 78 55 55 40 A Plague Tale: Requiem 92 66 64 50 Red Dead Redemption 2 91 69 79 59 Kingdom Come Deliverance II 55 42 45 35 Assassin’s Creed Shadows 43 37 33 29 Black Myth: Wukong 43 37 32 28 Horizon Zero Dawn Remastered 102 71 90 65

В лэптопе используется аккумулятор на 90 Вт⋅ч. В режиме ECO-Silent с отключенной дискретной графикой полного заряда батареи достаточно для обеспечения минимум 13 часов работы устройства. Это достойный показатель для систем подобного класса. Прочие модели ноутбуков, оснащенные GeForce RTX 5070 Ti, такой выносливостью похвастать не смогут.

Время автономной работы, яркость экрана 150 кд/м2 Веб 13 ч 45 м Просмотр видео 13 ч 37 м

MSI Stealth 16 AI+ B3W — пример мощного лэптопа, в котором внимание уделено не только грубой силе. Создатели ноутбука проработали многие моменты. Производительность — высокая, и было бы странно наблюдать иное в системе с мобильной GeForce RTX 5070 Ti. При этом инженеры создали легкий и компактный лэптоп — прочие протестированные в лаборатории системы, оснащенные схожей графикой NVIDIA, оказываются заметно тяжелее и крупнее. Походные свойства героя обзора оказались на высоте: устройство работает от одного заряда батареи минимум полдня. Компьютер получил отличный металлический корпус, а в придачу к нему — удобнейший тачпад и качественную клавиатуру. С функциональностью у ноутбука тоже все в порядке. Наконец, в сборке используется великолепная OLED-панель.

Да, за те деньги, которые просят в магазинах за Stealth 16 AI+ B3W, можно приобрести модель с более высоким уровнем быстродействия как в рабочих задачах, так и в играх. Однако такие мобильные системы окажутся крупнее и тяжелее — и без OLED-матрицы к тому же.

А как приоритеты расставите вы?