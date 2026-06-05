ОСновной расклад: гид по российским Linux-дистрибутивам

Linux — наше всё. Эта короткая фраза как нельзя чётче отражает текущее положение дел на российском рынке системного ПО, преимущественно (но не исключительно. — Прим. ред.) построенного с использованием наработок международного сообщества Open Source. Такого подхода, подразумевающего доработку заимствованного кода с полными правами на его применение, модификацию и распространение, придерживаются многие работающие на ниве импортозамещения отечественные софтверные компании. Немало находится и тех, кто практикует комбинированный вариант, предполагающий создание национальных продуктов на основе открытых исходников с включением в кодовую базу компонентов как собственной разработки, так и партнёров. И в том и в другом случае ключевую роль играет «Линукс», за 35-летнюю историю развития доказавший свою эффективность и практичность в качестве универсального решения для сборки операционных систем различного целевого назначения. Наша подборка российских Linux-дистрибутивов подтверждает этот факт. Практически все перечисленные ниже ОС зарегистрированы в реестре Минцифры и поэтому могут использоваться организациями при реализации программ по переходу на отечественные продукты с решений зарубежных разработчиков.

⇡#Для персональных компьютеров

Astra Linux Common Edition (разработчик: «Группа Астра», сайт продукта astra.ru). Операционная система общего назначения, с версии 12.8 распространяемая только через OEM-производителей путём предустановки на оборудование в процессе производства. Относится к категории универсальных платформ, подходит для решения повседневных задач и поставляется с предустановленным набором программного обеспечения для работы с веб-сервисами, документами, графикой и мультимедиа.

РОСА «Фреш» («НТЦ ИТ РОСА», rosa.ru). Операционная система для домашних пользователей, оснащённая тремя рабочими окружениями на выбор — KDE Plasma, GNOME и LXQt. Платформа поддерживает как современную графическую подсистему Wayland, так и классическую X11. Поддержка 3D-графики реализована с использованием Mesa — свободной реализации API OpenGL и Vulkan, а также за счёт полуавтоматической установки драйверов Nvidia, включая как проприетарные, так и свободные сборки вплоть до версии 580. В числе прочих особенностей ОС — наличие встроенного брандмауэра и расширенный набор драйверов для Wi-Fi-адаптеров. Распространяется РОСА «Фреш» бесплатно.

Simply Linux («Базальт СПО», basealt.ru/simplylinux). Дистрибутив со скромными требованиями к «железу» компьютера, внушительным набором предустановленного прикладного ПО и возможностью бесплатного использования операционной системы как для персональных, так и для корпоративных целей — приобретения лицензий для развёртывания ОС в организациях не требуется. В состав платформы включены драйверы для графических карт Nvidia и AMD, пакет PortProton для запуска игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam, а также библиотека Mesa с открытым исходным кодом для 3D-графики. В качестве среды рабочего стола задействован проект Xfce.

Ximper Linux («Этерсофт», ximperlinux.ru). Свободно распространяемая операционная система, построенная на базе наработок проекта «Сизиф» (Sisyphus) — одного из крупнейший репозиториев открытого ПО в мире. Платформа представлена в версиях с GNOME и оконным менеджером Hyprland, доступных как в стандартных редакциях, так и оптимизированных для машин с видеокартами Nvidia. Для запуска Windows-игр в дистрибутиве Ximper Linux имеется инструментарий PortProton, для резервного копирования данных — утилита Timeshift. Для установки недостающего софта предусмотрен пакетный менеджер EPM.

MiniOS (MiniOS Team, minios.dev). Система в формате Live Boot, функционирующая напрямую с USB-накопителя. Построена на базе Debian, пользовательское окружение основано на Xfce. Из особенностей: полная портативность и модульная архитектура, позволяющая гибко управлять компонентами платформы и создавать специализированные конфигурации MiniOS под конкретные задачи. Всю необходимую документацию по настройке ОС и включению/исключению модулей можно найти на сайте проекта, исходные коды опубликованы на площадке GitHub.

Green Linux (Green Linux Team, greenlinux.ru). Бесплатная программная платформа, которую разработчики позиционируют как защищённую от санкций. Представляет собой сборную солянку из дистрибутивов Linux Mint, Debian и Ubuntu, которая максимально заправлена отечественным софтом и избавлена от привязки к зарубежной сетевой инфраструктуре. Для запуска Windows-приложений в Green Linux предустановлена среда Wine, саму же систему можно использовать в коммерческих целях — прилагаемое к продукту лицензионное соглашение допускает такой вариант.

UBLinux Desktop Basic («Юбитех», ublinux.ru). Бесплатная редакция операционной системы «Юбилинукс», предназначенная для личного и некоммерческого использования. По заверениям компании-разработчика, система «из коробки» настроена оптимальным образом и имеет необходимый набор ПО для решения основных задач. Поддерживается нативный запуск Windows-приложений через модуль Winix. Для защиты от цифровых угроз ОС поставляется со встроенным антивирусом.

⇡#Для рабочих станций

Astra Linux Desktop («Группа Астра», astra.ru). Операционная система для организаций с комплектом приложений для решения офисных задач, средствами интеграции в корпоративную IT-инфраструктуру и интегрированными механизмами обеспечения безопасности рабочей среды. Среди особенностей платформы стоит отметить фирменный интерфейс Proxima, соответствие требованиям безопасности регуляторов к ПО для импортозамещения и развитую экосистему совместимых решений, насчитывающую более 2800 программных и аппаратных продуктов. Упоминания также заслуживает поддержка двух ядер — стандартного Linux 6.6 и Linux 6.1, прошедшего экспертизу в Институте системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук на предмет защищённости и отсутствия недокументированных функций.

«Атлант» («Айти-Юниверс», atlant-os.ru). Операционная система, построенная на основе свободно распространяемого Linux-дистрибутива Debian. Особенностью платформы является фирменный инструментарий LayerPie, обеспечивающий IT-администраторам решение широкого круга задач: установку, обновление и удаление прикладного и системного софта на удалённых компьютерах; мониторинг состояния рабочих станций; настройку интерфейса ОС в зависимости от нагрузки на аппаратную часть и предпочтений пользователя (LXQt, MATE, GNOME, KDE); контроль эталонности копий ПО на всём множестве машин; перенос пользовательских данных и персональных настроек программного обеспечения с одной рабочей станции на другую. ОС «Атлант» включает полный набор приложений, необходимых для работы с сетевыми ресурсами и документами (в том числе с юридически значимыми, подразумевающими применение защищённых токенов аутентификации и использование электронной цифровой подписи).

«Альт Рабочая станция» («Базальт СПО», basealt.ru/alt-workstation). Linux-дистрибутив уровня предприятия, помимо операционной системы содержащий набор офисных приложений для полноценной работы. Поставляется в двух версиях с различными исполнениями графической среды — на базе GNOME или KDE Plasma. ОС поддерживает работу в Live-режиме с флеш-накопителя — без установки на диск компьютера. Физические лица могут использовать платформу бесплатно.

«Ред ОС Рабочая станция» («Ред Софт», redos.red-soft.ru/product/station). Операционная система с тремя графическими окружениями на выбор — KDE Plasma, MATE, GNOME. Как и упомянутая выше Astra Linux Desktop, может похвастать внушительной экосистемой совместимых аппаратных и программных решений, насчитывающей более 4300 наименований продуктов от 1100 технологических партнёров разработчика ОС. Платформа доступна для скачивания физическим лицам для некоммерческого использования и юридическим лицам — для тестирования и изучения.

«МСВСфера АРМ» («Инферит ОС», msvsphere-os.ru/products/arm). Программная платформа общего назначения, которая, как заверяет разработчик, служит полноценной альтернативой зарубежным ОС уровня Enterprise Linux. В основу ОС положена пакетная база OpenELA (Open Enterprise Linux Association), обеспечивающая полную бинарную совместимость с Red Hat Enterprise Linux и построенными на её основе дистрибутивами. Рабочее окружение системы построено на базе графической среды GNOME и выполнено в двух вариантах оформления — в стиле Windows 10 и macOS. В числе прочего интересного: нативная интеграция с облачными сервисами «Яндекса», встроенный ИИ‑ассистент «Василиса» и десятилетний жизненный цикл продукта — в течение этого срока пользователям гарантированно предоставляются обновления ОС и патчи, закрывающие уязвимости в платформе. Для физических пользователей «МСВСфера АРМ» предоставляется бесплатно.

Calculate Linux Desktop («Мир Калкулэйт», calculate-linux.org). Оптимизированный дистрибутив, предназначенный для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Основан на наработках проекта Gentoo и обладает предварительно сконфигурированными функциями, упрощающими настройку системы на рабочих станциях. Из особенностей: поддержка пользовательских окружений KDE, Cinnamon, LXQt, MATE, XFCE; лицензия, допускающая безвозмездное коммерческое использование продукта; бесплатная круглосуточная поддержка в Telegram-сообществе Calculate Linux.

Uncom OS («Адвилабс-Рус», uncom.tech). Операционная система, построенная по лекалам открытого проекта Ubuntu. В качестве пользовательского окружения задействован GNOME с оконным интерфейсом Wayland, имеется встроенный магазин приложений — собственная разработка коллектива «Адвилабс-Рус» с заимствованиями кода из дистрибутива Linux Mint. Магазин ПО насчитывает свыше 60 тысяч продуктов различного предназначения как в виде deb-пакетов, так и в формате flatpak. В комплект с дистрибутивом ОС включены «Яндекс Браузер», пакет офисных приложений «МойОфис», корпоративный мессенджер VK Teams, инструментарий TrueConf для видеоконференцсвязи и прочий софт российских (и не только) разработчиков.

SberOS («СберТех», sberbank.ru/legal/services/sberos). Операционная система для рабочих мест на базе репозитория Debian. Построена с использованием графической среды GNOME и является основой пользовательской инфраструктуры в «Сбере», что свидетельствует о наличии в продукте серьёзных доработок по части информационной безопасности. В числе прочих особенностей платформы также значится поддержка открытой процессорной архитектуры RISC-V.

Astra Linux Server («Группа Астра», astra.ru). Серверная ОС, предназначенная для построения корпоративной IT-инфраструктуры и адаптированная под создание высоконагруженных и отказоустойчивых систем с широким кругом решаемых задач. Может использоваться в качестве файлового, почтового, веб- или прокси-сервера, котроллера домена, сервера СУБД, гипервизора, платформы контейнеризации, SDS-хранилища — всего более 30 сценариев, покрывающих базовые потребности заказчика. ОС совместима с 3500+ программными и аппаратными решениями, сертифицированными по программе Ready for Astra.

«Альт Сервер» («Базальт СПО», basealt.ru/alt-server). ОС, поставляемая в двух редакциях — «Альт Сервер» и «Альт Домен», и предоставляющая полный набор служб для создания корпоративной IT-инфраструктуры. В составе платформы представлены средства виртуализации, контейнеризации, хранения и обработки данных, мониторинга, резервного копирования и обеспечения информационной безопасности.

Platform V SberLinux OS Server («СберТех», platformv.sbertech.ru). Дистрибутив, предназначенный для применения в Enterprise-сегменте. Позволяет импортозаместить зарубежные серверные ОС корпоративного уровня на основе Red Hat Enterprise Linux. Заявлена бинарная совместимость на уровне ядра и библиотек, благодаря чему возможна бесшовная миграция с иностранных решений. В состав платформы включены инструменты для администрирования, управления и построения IT-инфраструктуры. Platform V SberLinux OS Server может быть использована для серверных приложений, баз данных, распределённых вычислений, контейнеризации и виртуализации, систем искусственного интеллекта и других задач.

«Ред ОС Сервер» («Ред Софт», redos.red-soft.ru/product/server). Операционная система, адаптированная для применения в серверной части IT-инфраструктуры и оптимизированная для высоких нагрузок. Может применяться для решения задач, связанных с созданием единого рабочего пространства в гетерогенной сети между рабочими станциями Windows и Linux, настройкой политик доступа и доверительных отношений с доменами на базе MS Active Directory, развёртыванием распределённых файловых хранилищ, обслуживанием баз данных и прочими свойственными корпоративной среде сценариями.

«МСВСфера Сервер» («Инферит ОС», msvsphere-os.ru/products/server). Серверная операционная система с набором интегрированных служб и приложений. В числе особенностей платформы: бинарная совместимость с Red Hat Enterprise Linux, интеграция с MS Active Directory и системой управления конфигурацией Ansible, расширенные средства аутентификация и безопасности, а также 10-летний срок поддержки дистрибутива. Отдельного упоминания заслуживает Cockpit — панель управления для локального и удалённого администрирования серверов и рабочих станций под управлением ОС «МСВСфера» (включает средства мониторинга и диагностики вычислительной техники, управления учётными записями пользователей, системными службами, сетевыми интерфейсами, настройками брандмауэра, виртуальными машинами, хранилищами, политиками паролей, обновлениями ПО и выполнения прочих задач).

SelectOS («Селектел-Лаб»‎, selectos.selectel-lab.ru). Серверная ОС на базе Debian. Содержит веб-серверы Apache, Nginx, балансировщики HAProxy, DPVS, серверы баз данных MariaDB, PostgreSQL, LDAP-системы FreeIPA, Samba, сервисы резервного копирования Bacula, Rsnapshot, средства виртуализации KVM, QEMU, Libvirt, приложения для контейнеризации Docker, Podman, средства аутентификации Kerberos, инструменты мониторинга Zabbix, Prometheus и сервисные пакеты. Платформа протестирована на 500+ конфигурациях и помимо коммерческой версии представлена в бесплатной редакции Community Edition — полнофункциональной, но отличающейся уровнем технического обслуживания и имеющей ограничения по части поддержки драйверов и библиотек Data Plane Development Kit (DPDK).

«Лотос» (редакция для серверов) («Энстрим», instreamcom.com/lotos-server). Система, ориентированная на использование в государственных и корпоративных IT-инфраструктурах в рамках политики импортозамещения. Поддерживает широкий спектр архитектур (включая российские процессоры «Эльбрус»), нативный запуск приложений Win32 через встроенный API-транслятор, службы каталогов MS Active Directory и Lotos Directory, а также множество прошедших тестирование на совместимость отечественных средств защиты информации.

РОСА «Хром Сервер» («НТЦ ИТ РОСА», rosa.ru). Серверная программная платформа, в числе ключевых характеристик которой разработчик выделяет наличие сборок для различных процессорных архитектур, включая отечественные «Эльбрус» и «Байкал», соответствие требованиям Linux Standard Base, совместимость с «1С», «КриптоПро» и другим корпоративным российским ПО, интеграцию с фирменной системой виртуализации ROSA Virtualization, поддержку Docker, Kubernetes и других средств контейнеризации, централизованное управление, а также горизонтальную масштабируемость — от небольших офисов до крупных дата-центров.

VAS Experts Operating System (VEOS) (VAS Experts, vasexperts.ru/products/veos). Многофункциональный Linux-дистрибутив для серверов, предназначенный для использования в корпоративных сетях с продуктами компании VAS Experts, включая систему контроля и анализа трафика (СКАТ) и её компоненты, решения BRAS, CG-NAT, модуль аналитики и комплексы СОРМ. Платформа бинарно совместима с Red Hat Enterprise Linux, что может быть актуально для организаций, использующих в своей инфраструктуре данную ОС либо её аналоги.

«Найс.ОС» («Найс Софт Групп», niceos.ru) и Axiom Linux («Аксиом», axiomjdk.ru/products/axiom-linux). Минималистичные серверные дистрибутивы, предназначенные для использования в составе виртуализированных, облачных и контейнерных сред. Первая платформа отличается гибкостью конфигурирования и предполагает широкую сферу применения, вторая — оптимизирована для Java-нагрузок. Оба продукта бесплатны для коммерческого использования.

⇡#Для рабочих станций и серверов с усиленной защитой данных

Astra Linux Server «Смоленск» («Группа Астра», astralinux.ru). Операционная система специального назначения, предназначенная для компаний госорганизаций с особыми требованиями к информационной безопасности. Особенностями платформы являются развитые средства защиты обрабатываемых данных, механизм мандатного разграничения доступа и контроля замкнутости программной среды, встроенные инструменты маркировки документов, регистрации событий, контроля целостности данных, а также прочие обеспечивающие защиту информации компоненты. ОС сертифицирована ФСТЭК России, ФСБ, Минобороны РФ и может применяться для работы с документами ограниченного доступа, в том числе содержащими составляющие государственную тайну сведения с грифом «особой важности».

«АльтерОС» (сертифицированная редакция) («Алми партнёр», almi-partner.ru/alter-os). Операционная система, обеспечивающая уровень защиты данных и соответствующая государственным стандартам по информационной безопасности. Имеет сертификат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие продукта «Требованиям безопасности информации к операционным системам» по 4 классу защиты информации для операционных систем общего назначения.

«Альт СП» («Базальт СПО», basealt.ru/altsp). Операционная система со встроенными средствами защиты информации. Имеет в активе сертификат соответствия ФСТЭК России и может применяться в целях обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, государственных информационных систем, а также организаций, обрабатывающих персональные данные или оперирующих сведениями конфиденциального характера.

«Ред ОС» (сертифицированная редакция) («Ред Софт», redos.red-soft.ru). ОС общего назначения типа А со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, которая не содержит сведений, составляющих государственную тайну. Имеет сертификат ФСТЭК России и может использоваться в автоматизированных системах управления технологическими процессами, государственных информационных системах, информационных системах персональных данных, а также в составе критических информационных инфраструктур. Платформа совместима с сертифицированными средствами защиты информации российских разработчиков и оснащена встроенным сканером безопасности Trivy, который обнаруживает уязвимости, ошибки конфигураций, открытые конфиденциальные данные, файлы лицензий в различных программных компонентах.

ICLinux (ICL Soft, icl.ru). Сертифицированная и защищённая операционная система, позволяющая обрабатывать информацию в соответствии с ФЗ № 152 «О персональных данных» и реализовывать системы обработки информации ограниченного доступа.

«ОСнова» (НППКТ, osnova.нппкт.рф). Платформа, построенная на базе Debian с использованием фреймворка NESS вместо SELinux, домена NDDS для клиентов ОС Windows и LTS-ядра Linux, поддерживаемого технологическим центром исследования безопасности ИСП РАН. Сертифицирована по критериям защиты информации в соответствии с требованиями ФСТЭК, ФСБ, Минобороны России. Операционная система обеспечивает контроль доступа на уровне ядра, защиту от несанкционированного исполнения кода, аудит безопасности и работу в составе защищённых сетей. Поддерживается интеграция с отечественными средствами криптозащиты и центрами управления информационной безопасностью.

«Эльбрус Линукс» (МЦСТ, mcst.ru). Программная платформа, разработанная специально для вычислительных комплексов с архитектурой SPARC и «Эльбрус». Особенность системы — кардинально переработанное ядро Linux, в котором были реализованы особые механизмы управления процессами, виртуальной памятью, прерываниями, сигналами, синхронизацией, поддержка тегированных вычислений. Помимо этого, в ядро программной платформы «Эльбрус» встроен комплекс средств защиты информации от несанкционированного доступа, который позволяет использовать ОС для построения автоматизированных систем, отвечающих самым высоким требованиям информационной безопасности. Также в составе системы представлены средства архивации, планирования заданий, разработки ПО и прочие инструменты.

⇡#Для мобильных устройств

Astra Linux Mobile («Группа Астра», astralinux.ru/os/mobile-astra). Адаптированная для планшетов и других портативных устройств операционная система Astra Linux с возможностью переключения в десктопный режим и обратно. Позволяет запускать Android-приложения через встроенный эмулятор, поддерживает взаимодействие с периферийным оборудованием и обеспечивает безопасную мобильную работу сотрудников в защищённой корпоративной IT-инфраструктуре. Парк устройств с мобильной «Астрой» можно централизованно администрировать при помощи программного комплекса ALD Pro. ОС совместима с большинством планшетов из реестра Минпромторга России, в числе которых значатся MIG, Kvadra_T, iRU Onix, Qtech Qtab и прочие портативные устройства на базе процессорных архитектур x86-64, Arm.

«Аврора» («Открытая мобильная платформа», auroraos.ru). Продукт, разрабатываемый с прицелом на корпоративный сегмент. Платформа на уровне ядра поддерживает контроль файловой системы, загрузчика и ключевых компонентов, включает средства криптографической защиты информации, позволяет настраивать права пользователя в соответствии с корпоративными политиками безопасности и поддерживает централизованное управление посредством программного комплекса «Аврора Центр». ОС соответствует требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации, сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России, поддерживает процессорные архитектуры x86-64, Arm и поставляется в составе мобильных устройств производства «Байтэрг», Aquarius, Fplus, Kvadra, TrustPhone, Qtech.

«Альт Мобильный» («Базальт СПО», basealt.ru/alt-mobile). Мобильная платформа, имеющая общую экосистему приложений с десктопной операционной системой «Альт Рабочая станция». ОС может использоваться как для выполнения стандартных сценариев посредством смартфона или планшета (звонки, отправка SMS/MMS, работа в интернете, просмотр медиаконтента, прослушивание музыки, навигация, чтение электронных книг), так и для решения корпоративных задач, в том числе связанных с обработкой конфиденциальных документов в закрытом контуре. Безопасность последних обеспечивают встроенные средства шифрования данных и возможность централизованного управления с помощью службы каталогов «Альт Домен». Недостающий софт можно установить из репозитория «Сизиф».

«Ред ОС М» («Ред Софт», redosm.red-soft.ru). Операционная система, построенная с использованием наработок AOSP, LineageOS и ряда смежных открытых проектов. Заявлены совместимость с Android- и Linux-приложениями, а также поддержка мобильного и настольного режимов работы. Платформа поставляется вместе с поддерживаемыми Arm-устройствами, среди которых смартфоны и планшеты российских вендоров Mobile Inform Group, Aquarius, «Байтэрг», «ТП Лабс», Fplus, AYYA.

KvadraOS (Yadro, yadro.com/kvadraos). Платформа для мобильных Arm-устройств бренда Kvadra, на основе которой разрабатывается единая экосистема продуктов и сервисов компании. ОС построена на базе AOSP, что обеспечивает её совместимость с Android-софтом. В числе особенностей продукта: минималистичный интерфейс, встроенный магазин приложений RuStore, интегрированный в систему сервис резервного копирования с возможностью сохранения данных в облачном хранилище Kvadra и поддержка многопользовательского режима, позволяющего создавать отдельные учётные записи с изолированным рабочим окружением.

AQOS («Аквариус», aq.ru/aqos). Программная основа для смартфонов и планшетов производства Aquarius, все ключевые сервисы которой могут быть развёрнуты в контуре заказчика и перенастроены для работы в замкнутой информационной среде предприятия. При этом, как заверяет разработчик, базовый набор приложений ОС — от калькулятора до браузера — также обеспечивает безопасность за счёт исключения передачи данных вне контура IT-инфраструктуры организации. Помимо этого, AQOS поддерживает интеграцию с ведущими российскими MDM-системами, включая SafeMobile, WorksPad, «Аврора Центр», и предлагает расширенные функции безопасности: двухфакторную аутентификацию с поддержкой смарт-карт и USB-токенов, доверенную загрузку ОС, защиту от неавторизованного сброса в заводские настройки, усиленные парольные политики, полный аудит событий безопасности и специализированное приложение для удаления данных.

РОСА «Мобайл» («НТЦ ИТ РОСА», rosa.ru). Платформа, ориентированная на корпоративные и государственные сценарии с учётом требований информационной безопасности. В составе ОС представлены средства доступа к облачному хранилищу «РОСА Диск», магазин программных продуктов «РОСА Маркет», эмулятор для запуска Android-приложений, мессенджер, а также инструменты для интеграции мобильной платформы в корпоративную среду. Благодаря единой системе авторизации поддерживается синхронизация пользовательских данных с десктопными ОС РОСА. Для решения административных задач предусмотрен «РОСА Центр управления» — единый инструмент для настройки, мониторинга и обслуживания мобильных устройств.

«Око» («Байтэрг», byterg.ru). Мобильная операционная система общего назначения для портативных планшетных компьютеров, смартфонов и ноутбуков с процессорной архитектурой Arm. Построена на базе Android Open Source Project, что обеспечивает её совместимость с экосистемой Android. Безопасность платформы обеспечивают встроенное шифрование и изолированные профили. В качестве источника приложений задействован магазин RuStore.

IXIOS (IXI, ixi.ru/ixios). ОС на основе Android Open Source Project, которая в настоящий момент задействована на собственных устройствах компании-разработчика IXIUS (модели WP23, WP27, C38) и партнёра Aquarius (NS-M11/NS-M12, AYYA T1). От оригинального продукта отечественное решение отличается существенно переработанными и оптимизированными исходными кодами, усиленной безопасностью ядра и системных библиотек, встроенными фирменными сервисами и прочими улучшениями, нацеленными на повышенную защищённость мобильной платформы.

⇡#Для образовательных учреждений

МЭШ (МОС) (ДИТ Москвы, os.mos.ru). Операционная система «Московской электронной школы», которая широко задействована в образовательных процессах столичных учебных учреждений. Разработка содержит более сотни предустановленных приложений для продуктивной работы в школе и адаптирована для различных устройств — ноутбуков, десктопов и интерактивных панелей. Дистрибутив платформы размещён в публичном доступе.

«Альт Образование» («Базальт СПО», basealt.ru/alt-education). Комплексное решение для всех ступеней обучения, от дошкольного до высшего. Поставляется с набором приложений для учебного процесса с учётом разных уровней образования — от игровых обучающих программ для детей до уроков робототехники, разработки ПО, инженерной графики и др. В составе платформы также представлены программы для управления компьютерным классом и организации дистанционного обучения, приложение для интерактивной доски OpenBoard и прочий софт. ОС бесплатна для физических лиц.

UBLinux Education («Юбитех», ublinux.ru). ОС, адаптированная для применения в образовательных учреждениях (дошкольных, общих образовательных, учреждениях среднего специального и высшего профессионального образования). Может использоваться на рабочих станциях пользователей (настольные компьютеры, ноутбуки, тонкие клиенты, виртуальные машины и так далее). Также система предназначена для применения на интерактивном оборудовании — больших сенсорных панелях и учебных досках.

«Ред ОС» (образовательная редакция) («Ред Софт», redos.red-soft.ru/product/edition-education). Дистрибутив, решающий задачу по импортозамещению операционных систем в образовательных организациях. Предназначен для установки на рабочие станции участников учебного процесса (преподавателей и обучающихся) и содержит обширный каталог специализированного ПО. Система может использоваться в учебных заведениях любого уровня, будь то вузы, ссузы, школы, детские сады и организации дополнительного образования. Для всех перечисленных учреждений компания-разработчик предоставляет безвозмездную лицензию на продукт.

⇡#Для восстановления работы компьютера

Kaspersky Rescue Disk («Лаборатория Касперского», support.kaspersky.ru/krd). Специализированная сборка Linux, предназначенная для восстановления работоспособности ПК под управлением Windows после хакерских атак и воздействия вредоносного программного обеспечения. Содержит антивирус, утилиту для обнаружения и удаления блокировщиков, редактор реестра Windows и прочий полезный софт. Поставляется бесплатно в формате ISO-образа для создания загрузочного USB-носителя или DVD-диска.

Dr.Web LiveDisk («Доктор Веб», free.drweb.ru/aid_admin). Бесплатный инструмент скорой антивирусной помощи, который предназначен для восстановления Windows, повреждённой вирусами или вредоносными программами. Представляет собой загрузочный носитель (оптический диск или флеш-накопитель) с переносной операционной системой на базе Linux и встроенным ПО для проверки и лечения компьютера, работы с реестром и файловой системой, а также для просмотра веб-страниц.

MiniOS Toolbox (MiniOS Team, minios.dev). Свободно распространяемая система в формате Live Boot, функционирующая непосредственно с USB-накопителя и включающая набор инструментов для диагностики и восстановления компьютера. В составе ОС представлены утилиты для тестирования оборудования, управления дисками, анализа сети, резервного копирования и восстановления данных, а также для организации удалённого доступа к обслуживаемой технике.

«Супер-ЭВМ» (РФЯЦ-ВНИИТФ, vniitf.ru/spo-super-evm). Разработка одного из ключевых предприятий госкорпорации «Росатом», Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина. Предназначена для управления оборудованием, задачами и данными на многопроцессорных вычислительных комплексах, а также предоставления доступа пользователей к ресурсам супер-ЭВМ с обеспечением требований безопасности информации. Область применения ОС — моделирующие и информационно-вычислительные комплексы, технологии моделирования сложных систем, компьютерные технологии моделирования с учётом необходимости обработки информации ограниченного доступа.

«Арамид» (РФЯЦ-ВНИИТФ, aramid.compcenter.org). Платформа, реализующая технологии управления вычислительными ресурсами и защищёнными распределёнными вычислениями на современных высокопроизводительных супер-ЭВМ. Оснащена встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа, сертифицирована ФСТЭК России и может применяться для обработки данных, составляющих государственную тайну. ОС эксплуатируется в инфраструктуре предприятий госкорпорации «Росатом», Минобороны РФ, а также предприятий ОПК (авиастроение, судостроение, ракетно-космическая отрасль и др.). Платформа используется для решения задач инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования, создания автоматизированных высокопроизводительных систем управления в защищённом исполнении, сбора и обработки больших объёмов структурированных и неструктурированных данных, а также для поддержки принятия решений, требующих интенсивных вычислений.

Smart Linux («Смарт Текнолоджис», stech.ru/platformy/smart-linux). Операционная система для высокопроизводительных вычислительных комплексов (мейнфреймов) на базе архитектуры s390x (IBM System/390). ОС на уровне драйверов поддерживает широкий перечень оборудования как актуального и доступного на рынке, так и уже снятого с производства.

Нельзя объять необъятное. Особенно эта истина актуальна в отношении Linux, лежащего в основе практически всей инфраструктуры интернета и многих окружающих нас вещей — смартфонов, Wi-Fi-роутеров, телевизоров, ТВ-приставок, автомобильных систем, умных устройств, платёжных терминалов, постаматов, инфокиосков и прочей техники. На базе этой ОС также функционируют промышленные контроллеры, сетевые маршрутизаторы, специализированные программно-аппаратные комплексы — и в каждом из этих устройств, как правило, задействована оригинальная сборка Linux, «заточенная» под конкретные задачи, — и таких версий платформы огромное количество. Именно по этой причине наш обзор не претендует на полноту и является лишь верхушкой айсберга, скрывающего внушительный пласт решений на основе Linux, за десятилетия своего развития доказавшего, что системы с открытым исходным кодом могут быть популярными, эффективными и безопасными.