В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках

Пока весь мир находится в поиске доступного способа извлечения водорода из воды, нефтепродуктов или отходов сельского хозяйства, в Канаде, как выяснилось, этот газ поступает из-под земли в чистом виде безо всяких усилий. Об этом источнике было известно десятилетиями, но только сейчас канадские учёные смогли оценить его запасы, чтобы начать планировать сбор и использование.

Изыскания провела объединённая команда учёных из университетов Торонто и Оттавы. Речь идёт о шахте Kidd Creek возле Тимминса в Онтарио, где из буровых скважин в породах возрастом около 1 млрд лет годами выходит водород, образующийся в земной коре естественным путём. Исследователи впервые не просто зафиксировали наличие газа, а измерили его концентрацию, нанесли распределение на карту и оценили потенциал накопления и скорость выхода, что необходимо для создания инфраструктуры по его сбору и дальнейшему использованию.

По данным исследования, отдельные скважины выделяют в среднем около 8 кг водорода в год и способны делать это на протяжении десяти лет или дольше. В масштабах всего района для примерно 15 тыс. скважин получается более 140 тонн H2 в год, что соответствует 4,7 млн кВт·ч энергии в год — этого достаточно для годового потребления более 400 домохозяйств.

На примере этой разработки исследователи проверили методику оценки получения «белого» водорода и создали рекомендации для его поиска в других источниках. Возможно, в ряде случаев не потребуется создавать системы электролиза воды или использовать другие методы затратного извлечения водорода. Достаточно будет пробурить в нужном месте шахту и получать его условно бесплатно.