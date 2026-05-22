Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Создан материал для «неисчерпаемой фляги...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Создан материал для «неисчерпаемой фляги» — он сам добывает воду из воздуха, пока светит Солнце

Химики из Университета Айовы предложили необычный способ извлечения воды из атмосферы. Обычно для этого используются пористые абсорбенты в специальных условиях, часто энергозатратных. Новый метод предполагает полное отсутствие затрат на извлечение воды, для чего была разработана активируемая светом Солнца кристаллическая структура, чувствительная к ультрафиолетовому излучению. Это как неиссякаемая фляга с водой, черпающая влагу из воздуха.

Источник изображения: Iowa University

Источник изображения: Iowa University

В общем случае исследователи использовали такой класс материалов, как металлоорганические каркасы (MOF). Такие материалы состоят из атомов металла в вершинах решётки, соединённых между собой органическими молекулами. Грубо говоря, металлические связи разрываются, а в разрыв вставляется органика. Это позволяет создавать материалы с огромными внутренними пустотами, гибко настраиваемыми под те или иные молекулы. Получаются как бы ящички определённого размера, в которые попадают и остаются там только те молекулы, которые физически туда помещаются. Так можно улавливать углекислый газ, что-либо вредное или, наоборот, полезное.

Однако разработка учёных из Айовы оказалась ещё хитрее. В их материале кристаллическая решётка под воздействием УФ-излучения меняет конфигурацию. Поначалу в ней нет полостей, способных абсорбировать влагу из воздуха, но после освещения внутренняя архитектура MOF перестраивается, открывая микроскопические каверны. Рентгеноструктурный анализ материала показал, что после облучения ультрафиолетом в этих новых полостях действительно присутствуют молекулы воды.

Подобные свойства позволяют выпускать «умные» сорбенты, которые не просто пассивно набирают влагу, а активируются солнечным светом. В лабораторных условиях материал удерживал около 5 % воды по отношению к собственной массе, что пока немного по сравнению с лучшими MOF-системами для сбора воды. Однако эксперимент стал доказательством концепции, что позволит в дальнейшем развивать материал и добиваться лучших характеристик.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
Учёные превратили дрожащий в руке смартфон в камеру, способную заглянуть за угол
Квантовые компании резко подорожали после обещанной поддержки от властей США
Космический мусор всё чаще срывает научные наблюдения спутников на орбите
Теги: вода, абсорбент
вода, абсорбент
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках
Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
Ролевой шутер Witchfire от экс-разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро получит перевод на русский — подробности The Revelations Update 2 ч.
«Болотный лагерь выглядит великолепно»: 20 минут нового геймплея ремейка «Готики» впечатлили фанатов оригинальной игры 3 ч.
Cisco выяснила, почему безупречные на первый взгляд отчёты ИИ о киберинцидентах нельзя принимать на веру 3 ч.
Заряженное ностальгией и ужасами приключение Midnight Souls отправит искать любовь и бороться со стариками 4 ч.
Google назвала лучшие ИИ-модели для разработки Android-приложений — Gemini проиграл GPT 5 ч.
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 7 ч.
Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint 8 ч.
Новый большой патч для Crimson Desert добавил детёнышей виверн и позволил Клиффу использовать дробовик 8 ч.
Meta переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook и ИИ-поиск ответов 8 ч.
Техас подал иск против Meta и WhatsApp — мессенджер соврал про зашифрованные переписки 8 ч.
Huawei придумала, как выпускать SSD на 122 Тбайт без передовой флеш-памяти 52 мин.
Создан материал для «неисчерпаемой фляги» — он сам добывает воду из воздуха, пока светит Солнце 55 мин.
Huawei выпустила 122-Тбайт SSD с фирменной технологией DoB 2 ч.
Tesla отзывает тысячи электромобилей Model Y из-за вероятного отсутствия одной наклейки 3 ч.
Realme представила смарт-часы Watch S5 с 1,43-дюймовым AMOLED и автономностью до 20 дней за $80 5 ч.
Bosch поможет стартапу Humanoid выпускать человекоподобных роботов на ногах и колёсах 5 ч.
Creative представила звуковую карту Sound Blaster AE-X с поддержкой 32-битного звука на 384 кГц 5 ч.
Sparkle выпустила тонкую видеокарту Arc Pro B50 Blower с «турбиной» для рабочих станций 5 ч.
Microsoft потеряла директора по маркетингу, который проработал в компании 35 лет 5 ч.
Hobot выпустила робота-мойщика окон Hobot SP10 с подвижными скребками для кристально чистого результата 6 ч.